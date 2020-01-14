Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,10 11,70 12,90 Acıpayam Selüloz 6,37 -0,47 0,00 Adana Çimento (A) 9,19 -0,65 -5,36 Adana Çimento (B) 6,65 0,91 -6,73 Adana Çimento (C) 2,12 -0,47 -4,93 Adel Kalemcilik 15,05 -0,20 -4,14 Adese Alışveriş Ticaret 1,92 0,52 0,00 Afyon Çimento 6,73 1,36 7,17 Ak Enerji 1,07 -0,93 -1,83 Akbank 8,74 0,23 7,77 Akçansa 9,82 -1,11 -2,19 Akdenız Güvenlık Hız. 2,04 -1,45 -3,32 Akfen GMYO 4,16 -0,48 2,72 Akın Tekstil 15,00 -1,19 8,77 Akiş GMYO 4,13 -1,67 2,23 Akmerkez GMYO 25,88 -0,84 9,29 Aksa 13,90 -0,86 1,46 Aksa Enerji 3,87 -0,51 1,84 Aksigorta 6,61 2,64 8,54 Aksu Enerji 15,14 0,40 1,82 Alarko Carrıer 68,75 -1,79 14,58 Alarko GMYO 94,75 -0,73 3,21 Alarko Holding 6,09 0,66 2,35 Albaraka Türk 1,71 -0,58 11,76 Alcatel Lucent Teletaş 11,71 2,45 -2,74 Alkim Kağıt 6,76 19,86 21,15 Alkim Kimya 41,40 7,59 8,04 Altınyağ 0,47 0,00 14,63 Altınyunus Çeşme 9,90 -0,10 -0,90 Anadolu Cam 4,33 0,00 -0,69 Anadolu Efes 24,16 1,51 4,68 Anadolu Grubu Holding 18,44 0,88 4,83 Anadolu Hayat Emek. 6,85 1,93 0,15 Anadolu Isuzu 12,09 0,08 -0,66 Anadolu Sigorta 4,70 0,64 6,82 Anel Elektrik 3,24 -0,61 0,93 Arçelik 21,88 0,27 4,99 Arena Bilgisayar 9,63 1,58 27,89 Armada Bilgisayar 16,29 -0,55 -0,61 Arsan Tekstil 4,00 2,04 11,73 Artı Yatırım Holding 1,09 3,81 34,57 Aselsan 23,14 0,96 10,51 Aslan Çimento 37,70 -0,26 -5,66 Ata GMYO 4,15 -0,48 -8,39 Atakule GMYO 2,02 -1,46 5,21 Atlantis Yatırım Holding 1,08 2,86 8,00 Atlas Yat. Ort. 1,51 0,00 4,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,85 0,07 -0,65 Avrasya GMYO 1,59 2,58 5,30 Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 1,61 3,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.315,40 0,01 2,29 Avrupa Yatırım Holding 1,64 3,80 6,49 Ayen Enerji 4,17 -4,36 20,17 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,49 6,87 13,70 Aygaz 13,94 0,65 8,57 Bagfaş 19,32 2,44 14,86 Bak Ambalaj 7,30 -1,08 -0,68 Balatacılar Balatacılık 2,84 9,65 129,03 Bantaş Ambalaj 2,76 8,24 9,52 Banvit 18,01 -0,11 -3,02 Baştaş Başkent Çimento 2,62 1,55 1,16 Batı Çimento 3,72 -0,80 12,39 Batısöke Çimento 1,43 -0,69 9,16 Bera Holding 3,71 -1,85 -3,64 Berkosan Yalıtım 2,77 0,73 1,09 Beşiktaş Futbol Yat. 2,61 -1,14 6,53 Beyaz Filo 3,15 0,96 -0,32 Bilici Yatırım 5,52 -0,54 26,32 Bim Mağazalar 48,56 0,54 4,07 Birko Mensucat 0,36 2,86 16,13 Birlik Mensucat 1,23 -2,38 7,89 Bizim Mağazaları 11,89 2,68 6,45 Bolu Çimento 4,42 -0,23 -5,96 Bomonti Elektrik 1,55 8,39 21,09 Borusan Mannesmann 12,17 3,40 6,29 Borusan Yat. Paz. 74,45 -2,93 20,37 Bosch Fren Sistemleri 319,90 -0,90 10,35 Bossa 8,17 -0,73 1,36 Brisa 9,37 1,30 -1,47 Burçelik 6,00 -0,66 3,27 Burçelik Vana 15,00 11,03 54,48 Bursa Çimento 6,34 0,79 1,77 Carrefoursa 6,05 13,51 28,45 Ceo Event Medya 8,60 -4,66 4,37 Coca Cola İçecek 40,90 -0,20 5,68 Cosmos Yat. Holding 2,03 3,05 -0,49 Credıtwest Faktorıng 2,44 -2,79 -15,28 Çelebi 103,00 0,29 0,88 Çelik Halat 7,86 -2,12 20,92 Çemaş Döküm 1,51 0,00 -0,66 Çemtaş 8,17 0,37 -1,33 Çimbeton 46,14 -1,45 11,83 Çimentaş 14,79 -1,07 -1,40 Çimsa 9,40 -0,42 3,52 Çuhadaroğlu Metal 3,38 0,00 5,96 Dagi Giyim 2,83 0,35 13,20 Dagi Yatırım Holding 3,51 7,34 55,31 Dardanel 4,82 -1,03 27,18 Datagate Bilgisayar 8,61 0,23 10,24 Demısaş Döküm 3,43 0,00 -1,44 Denge Holding 1,35 -0,74 -1,46 Deniz GMYO 5,46 -0,36 8,12 Denizli Cam 8,32 0,24 -0,24 Derimod 7,30 1,67 2,24 Derlüks Deri 3,97 -0,75 -2,70 Desa Deri 4,26 -0,93 -6,17 Despec Bilgisayar 4,42 1,14 4,25 Deva Holding 9,26 0,65 3,00 Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 1,27 2,56 Ditaş Doğan 9,68 0,73 1,26 DO-CO 566,50 0,41 0,44 Doğan Burda 5,68 -0,35 -6,43 Doğan Holding 2,02 -0,49 9,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -0,58 3,03 Doğusan 2,16 4,35 3,85 Doğuş GMYO 4,70 1,29 3,75 Doğuş Otomotiv 10,48 1,95 10,08 Döktaş Dökümcülük 56,50 -1,74 4,73 Duran Doğan Basım 18,38 1,83 30,91 Dyo Boya 5,02 0,80 2,45 Eczacıbaşı İlaç 3,92 0,77 5,66 Eczacıbaşı Yatırım 10,65 1,04 5,34 Edip Gayrimenkul 1,40 -0,71 0,72 Ege Endüstri 596,00 1,02 2,67 Ege Gübre 55,85 0,18 12,15 Ege Profil 12,23 1,66 2,17 Ege Seramik 3,82 0,79 2,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 8,33 21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,54 8,00 38,46 Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 10,00 65,00 Egeplast 21,04 5,99 68,32 Ekiz Kimya 0,82 9,33 34,43 Emek Elektrik 1,61 -1,23 1,26 Eminiş Ambalaj 1,78 0,00 17,11 Emlak Konut GMYO 1,56 -1,27 6,85 Enerjisa Enerji 7,94 0,00 7,44 Enka İnşaat 6,49 0,46 1,09 Erbosan 26,74 -0,52 7,05 Ereğli Demir Çelik 9,51 -0,42 5,20 Ersu Gıda 2,22 0,91 7,25 Escort Teknoloji 1,41 0,71 1,44 Etiler Gıda 2,43 -0,82 -0,82 Euro Kapital Yat. Ort. 1,64 -2,96 -1,80 Euro Trend Yat. Ort. 1,41 -0,70 12,80 Euro Yat. Ort. 1,19 -2,46 0,85 Euro Yatırım Holding 1,50 -0,66 0,00 Fenerbahçe Futbol 15,59 0,52 7,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,58 -0,87 0,22 F-M İzmit Piston 61,60 2,58 23,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,55 -0,35 11,18 Ford Otosan 74,15 0,14 4,66 Formet Çelik Kapı 3,00 -1,32 0,00 Frigo Pak Gıda 11,91 -0,92 -8,10 Galatasaray Sportif 2,23 -0,45 9,85 Garanti Bankası 12,15 -0,41 9,07 Garanti Faktoring 3,87 1,84 0,00 Garanti Yat. Ort. 1,12 0,00 3,70 Gedik Y. Men. Değ. 6,58 -1,79 17,50 Gedik Yatırım Holding 13,00 13,94 69,05 Gediz Ambalaj 8,28 -0,96 22,49 Gentaş 2,41 2,99 10,05 Gersan Elektrik 3,20 0,63 0,31 Global Men. Değ. 2,22 -14,94 18,09 Global Yat. Holding 4,86 -0,61 -0,21 Good-Year 4,37 0,69 7,90 Göltaş Çimento 17,85 0,90 0,34 Gözde Girişim 5,37 0,19 4,47 GSD Denizcilik 2,73 -0,73 6,64 GSD Holding 1,67 -1,18 12,08 Gübre Fabrik. 8,67 -1,70 -4,09 Güler Yat. Holding 1,98 -0,50 -2,46 Güneş Sigorta 2,19 1,39 0,46 Halk GMYO 1,44 -4,00 18,03 Halk Sigorta 1,95 -1,02 -1,52 Hatay Tekstil 6,78 -0,44 -1,31 Hedef Girişim 2,72 0,00 4,21 Hektaş 10,73 12,24 33,79 HUB Girişim 25,70 1,82 85,16 Hürriyet Gzt. 1,27 -2,31 11,40 ICBC Turkey Bank 5,32 -0,56 0,95 İdealist Danışmanlık 3,24 -1,52 -2,41 İdealist GMYO 2,98 -0,33 -2,61 İhlas Ev Aletleri 2,77 -2,81 -11,50 İhlas Gayrimenkul 1,12 -1,75 -6,67 İhlas Gazetecilik 4,99 -0,20 -26,73 İhlas Holding 0,85 -2,30 -6,59 İhlas Yayın Holding 0,94 -2,08 -7,84 İndeks Bilgisayar 10,85 4,33 11,86 Info Yatırım 5,80 -10,77 -34,83 İntema 9,48 1,94 2,38 İpek Doğal Enerji 8,93 0,79 15,67 İskenderun Demir Çelik 7,91 -0,13 -1,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)