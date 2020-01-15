Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,00
|-0,99
|7,53
|Acıpayam Selüloz
|6,31
|-1,41
|-0,94
|Adana Çimento (A)
|9,31
|0,00
|-4,12
|Adana Çimento (B)
|6,74
|1,20
|-5,47
|Adana Çimento (C)
|2,16
|-0,46
|-3,14
|Adel Kalemcilik
|15,36
|0,66
|-2,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,91
|-0,52
|-0,52
|Afyon Çimento
|6,83
|2,09
|8,76
|Ak Enerji
|1,07
|-0,93
|-1,83
|Akbank
|8,78
|-1,01
|8,26
|Akçansa
|9,73
|-1,42
|-3,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,08
|0,48
|-1,42
|Akfen GMYO
|4,17
|0,24
|2,96
|Akın Tekstil
|14,77
|-1,86
|7,11
|Akiş GMYO
|4,07
|-0,49
|0,74
|Akmerkez GMYO
|25,78
|-1,98
|8,87
|Aksa
|13,80
|-0,72
|0,73
|Aksa Enerji
|3,85
|-1,03
|1,32
|Aksigorta
|6,71
|0,75
|10,18
|Aksu Enerji
|14,68
|-2,13
|-1,28
|Alarko Carrıer
|66,35
|-2,21
|10,58
|Alarko GMYO
|92,75
|-1,07
|1,03
|Alarko Holding
|6,01
|-1,15
|1,01
|Albaraka Türk
|1,69
|-1,17
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,91
|2,76
|-1,08
|Alkim Kağıt
|7,66
|13,31
|37,28
|Alkim Kimya
|41,04
|-1,68
|7,10
|Altınyağ
|0,55
|10,00
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|9,95
|0,10
|-0,40
|Anadolu Cam
|4,38
|-1,57
|0,46
|Anadolu Efes
|24,44
|-0,33
|5,89
|Anadolu Grubu Holding
|19,95
|7,43
|13,42
|Anadolu Hayat Emek.
|7,02
|1,01
|2,63
|Anadolu Isuzu
|12,10
|-0,25
|-0,58
|Anadolu Sigorta
|4,69
|-0,42
|6,59
|Anel Elektrik
|3,22
|-0,31
|0,31
|Arçelik
|21,64
|-1,55
|3,84
|Arena Bilgisayar
|9,49
|0,64
|26,03
|Armada Bilgisayar
|16,90
|2,67
|3,11
|Arsan Tekstil
|3,97
|0,00
|10,89
|Artı Yatırım Holding
|1,10
|0,92
|35,80
|Aselsan
|22,98
|-1,29
|9,74
|Aslan Çimento
|38,08
|0,58
|-4,70
|Ata GMYO
|4,09
|-1,21
|-9,71
|Atakule GMYO
|2,00
|-0,50
|4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|0,00
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-0,68
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,82
|-0,29
|-0,86
|Avrasya GMYO
|1,58
|1,28
|4,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,87
|-0,53
|2,75
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,50
|0,01
|2,30
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|2,98
|12,34
|Ayen Enerji
|4,14
|-0,24
|19,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,55
|6,25
|16,44
|Aygaz
|13,96
|-0,29
|8,72
|Bagfaş
|20,78
|7,39
|23,54
|Bak Ambalaj
|7,17
|-1,24
|-2,45
|Balatacılar Balatacılık
|3,12
|9,86
|151,61
|Bantaş Ambalaj
|2,76
|1,85
|9,52
|Banvit
|18,03
|-1,26
|-2,91
|Baştaş Başkent Çimento
|2,75
|4,17
|6,18
|Batı Çimento
|3,67
|-0,54
|10,88
|Batısöke Çimento
|1,43
|-0,69
|9,16
|Bera Holding
|3,65
|-1,08
|-5,19
|Berkosan Yalıtım
|3,08
|-1,91
|12,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,68
|3,08
|9,39
|Beyaz Filo
|3,10
|-1,27
|-1,90
|Bilici Yatırım
|5,47
|-1,44
|25,17
|Bim Mağazalar
|49,02
|0,20
|5,06
|Birko Mensucat
|0,34
|-2,86
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,24
|-1,59
|8,77
|Bizim Mağazaları
|12,68
|2,67
|13,52
|Bolu Çimento
|4,43
|-0,23
|-5,74
|Bomonti Elektrik
|1,72
|9,55
|34,37
|Borusan Mannesmann
|12,16
|-0,90
|6,20
|Borusan Yat. Paz.
|75,80
|1,00
|22,55
|Bosch Fren Sistemleri
|320,10
|-0,87
|10,42
|Bossa
|8,07
|-1,10
|0,12
|Brisa
|9,45
|-0,94
|-0,63
|Burçelik
|6,43
|2,55
|10,67
|Burçelik Vana
|17,00
|9,68
|75,08
|Bursa Çimento
|6,41
|0,16
|2,89
|Carrefoursa
|5,76
|-3,68
|22,29
|Ceo Event Medya
|8,55
|-0,70
|3,76
|Coca Cola İçecek
|41,00
|-1,30
|5,94
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|-2,38
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,40
|-0,41
|-16,67
|Çelebi
|108,30
|5,04
|6,07
|Çelik Halat
|8,03
|3,75
|23,54
|Çemaş Döküm
|1,54
|0,65
|1,32
|Çemtaş
|8,43
|2,18
|1,81
|Çimbeton
|46,64
|-1,14
|13,04
|Çimentaş
|14,85
|-0,07
|-1,00
|Çimsa
|9,46
|0,42
|4,19
|Çuhadaroğlu Metal
|3,31
|-1,78
|3,76
|Dagi Giyim
|3,04
|8,19
|21,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,16
|14,92
|84,07
|Dardanel
|4,73
|-1,87
|24,80
|Datagate Bilgisayar
|8,48
|-0,82
|8,58
|Demısaş Döküm
|3,70
|4,52
|6,32
|Denge Holding
|1,50
|9,49
|9,49
|Deniz GMYO
|5,36
|-2,19
|6,14
|Denizli Cam
|8,27
|-0,96
|-0,84
|Derimod
|7,38
|0,96
|3,36
|Derlüks Deri
|3,89
|-1,27
|-4,66
|Desa Deri
|4,21
|-0,94
|-7,27
|Despec Bilgisayar
|4,55
|2,48
|7,31
|Deva Holding
|9,17
|-0,11
|2,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|0,00
|2,56
|Ditaş Doğan
|9,68
|0,73
|1,26
|DO-CO
|562,80
|-0,04
|-0,21
|Doğan Burda
|5,88
|2,44
|-3,13
|Doğan Holding
|2,00
|-0,99
|8,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|0,00
|3,64
|Doğusan
|2,23
|1,36
|7,21
|Doğuş GMYO
|4,66
|-0,43
|2,87
|Doğuş Otomotiv
|10,54
|1,54
|10,71
|Döktaş Dökümcülük
|56,40
|2,55
|4,54
|Duran Doğan Basım
|18,19
|-0,87
|29,56
|Dyo Boya
|5,07
|-0,20
|3,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,00
|2,30
|7,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,71
|1,13
|5,93
|Edip Gayrimenkul
|1,40
|-0,71
|0,72
|Ege Endüstri
|599,60
|-0,07
|3,29
|Ege Gübre
|56,35
|-0,44
|13,15
|Ege Profil
|12,25
|0,16
|2,34
|Ege Seramik
|3,85
|0,79
|3,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,41
|5,13
|28,12
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,60
|9,09
|53,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|9,09
|80,00
|Egeplast
|18,98
|-9,96
|51,84
|Ekiz Kimya
|0,90
|9,76
|47,54
|Emek Elektrik
|1,66
|-1,78
|4,40
|Eminiş Ambalaj
|1,80
|2,86
|18,42
|Emlak Konut GMYO
|1,62
|3,18
|10,96
|Enerjisa Enerji
|7,89
|-0,63
|6,77
|Enka İnşaat
|6,56
|-1,80
|2,18
|Erbosan
|26,54
|-0,75
|6,24
|Ereğli Demir Çelik
|9,44
|-1,36
|4,42
|Ersu Gıda
|2,25
|0,90
|8,70
|Escort Teknoloji
|1,39
|-0,71
|0,00
|Etiler Gıda
|2,42
|-0,41
|-1,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,71
|-1,16
|2,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,36
|-2,16
|8,80
|Euro Yat. Ort.
|1,20
|-1,64
|1,69
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|-1,89
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,91
|2,84
|9,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,58
|0,66
|0,22
|F-M İzmit Piston
|58,50
|-2,50
|17,28
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,43
|-0,94
|9,62
|Ford Otosan
|74,65
|-0,67
|5,36
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|-2,68
|-3,33
|Frigo Pak Gıda
|12,20
|1,16
|-5,86
|Galatasaray Sportif
|2,21
|-0,45
|8,87
|Garanti Bankası
|12,14
|-0,33
|8,98
|Garanti Faktoring
|4,20
|2,19
|8,53
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|0,00
|2,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,65
|-0,75
|18,75
|Gedik Yatırım Holding
|13,74
|6,93
|78,67
|Gediz Ambalaj
|8,34
|0,36
|23,37
|Gentaş
|2,44
|1,24
|11,42
|Gersan Elektrik
|3,67
|9,23
|15,05
|Global Men. Değ.
|2,16
|-2,70
|14,89
|Global Yat. Holding
|4,85
|0,21
|-0,41
|Good-Year
|4,37
|-1,35
|7,90
|Göltaş Çimento
|18,10
|0,17
|1,74
|Gözde Girişim
|5,32
|-1,12
|3,50
|GSD Denizcilik
|2,73
|-0,73
|6,64
|GSD Holding
|1,68
|-1,75
|12,75
|Gübre Fabrik.
|8,63
|0,00
|-4,54
|Güler Yat. Holding
|1,97
|0,00
|-2,96
|Güneş Sigorta
|2,35
|6,33
|7,80
|Halk GMYO
|1,43
|-2,72
|17,21
|Halk Sigorta
|2,00
|0,00
|1,01
|Hatay Tekstil
|6,80
|-0,15
|-1,02
|Hedef Girişim
|2,72
|0,74
|4,21
|Hektaş
|10,07
|-2,89
|25,56
|HUB Girişim
|24,58
|-0,97
|77,09
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|-1,56
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|5,26
|-1,50
|-0,19
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|0,31
|-3,01
|İdealist GMYO
|3,01
|0,33
|-1,63
|İhlas Ev Aletleri
|2,70
|-1,46
|-13,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|-1,79
|-8,33
|İhlas Gazetecilik
|4,80
|-3,61
|-29,52
|İhlas Holding
|0,84
|-1,18
|-7,69
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|-2,15
|-10,78
|İndeks Bilgisayar
|10,76
|-0,83
|10,93
|Info Yatırım
|5,40
|-2,35
|-39,33
|İntema
|9,44
|-0,32
|1,94
|İpek Doğal Enerji
|8,81
|-0,45
|14,12
|İskenderun Demir Çelik
|7,86
|-0,51
|-1,87
(Sürecek)