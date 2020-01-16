Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,01
|1,01
|8,06
|Acıpayam Selüloz
|6,54
|2,99
|2,67
|Adana Çimento (A)
|9,38
|0,43
|-3,40
|Adana Çimento (B)
|6,75
|-0,44
|-5,33
|Adana Çimento (C)
|2,17
|1,40
|-2,69
|Adel Kalemcilik
|15,71
|2,08
|0,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|0,52
|0,00
|Afyon Çimento
|6,93
|1,02
|10,35
|Ak Enerji
|1,13
|5,61
|3,67
|Akbank
|8,83
|0,46
|8,88
|Akçansa
|9,83
|0,31
|-2,09
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,14
|1,42
|1,42
|Akfen GMYO
|4,46
|4,94
|10,12
|Akın Tekstil
|14,85
|-0,07
|7,69
|Akiş GMYO
|4,10
|0,74
|1,49
|Akmerkez GMYO
|26,00
|-0,91
|9,80
|Aksa
|13,82
|0,29
|0,88
|Aksa Enerji
|4,03
|4,95
|6,05
|Aksigorta
|6,86
|0,88
|12,64
|Aksu Enerji
|14,69
|-1,87
|-1,21
|Alarko Carrıer
|66,45
|-0,08
|10,75
|Alarko GMYO
|92,65
|0,71
|0,93
|Alarko Holding
|6,03
|1,01
|1,34
|Albaraka Türk
|1,77
|1,14
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,02
|2,30
|-0,17
|Alkim Kağıt
|6,99
|2,19
|25,27
|Alkim Kimya
|46,36
|12,91
|20,98
|Altınyağ
|0,60
|9,09
|46,34
|Altınyunus Çeşme
|9,90
|-1,00
|-0,90
|Anadolu Cam
|4,49
|2,51
|2,98
|Anadolu Efes
|25,34
|2,67
|9,79
|Anadolu Grubu Holding
|20,82
|3,89
|18,36
|Anadolu Hayat Emek.
|7,20
|1,27
|5,26
|Anadolu Isuzu
|12,28
|0,99
|0,90
|Anadolu Sigorta
|4,74
|0,42
|7,73
|Anel Elektrik
|3,28
|3,14
|2,18
|Arçelik
|22,10
|2,41
|6,05
|Arena Bilgisayar
|10,04
|6,24
|33,33
|Armada Bilgisayar
|16,77
|0,84
|2,32
|Arsan Tekstil
|3,94
|1,55
|10,06
|Artı Yatırım Holding
|1,07
|-2,73
|32,10
|Aselsan
|23,18
|0,96
|10,70
|Aslan Çimento
|38,50
|1,64
|-3,65
|Ata GMYO
|4,05
|-3,34
|-10,60
|Atakule GMYO
|2,02
|1,51
|5,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,02
|0,00
|2,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,48
|1,37
|2,78
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,92
|0,58
|-0,14
|Avrasya GMYO
|1,60
|1,91
|5,96
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,90
|1,06
|4,40
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,60
|0,01
|2,31
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-5,71
|7,14
|Ayen Enerji
|4,11
|0,00
|18,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,74
|5,79
|25,11
|Aygaz
|14,15
|1,29
|10,20
|Bagfaş
|20,36
|-0,97
|21,05
|Bak Ambalaj
|7,20
|0,42
|-2,04
|Balatacılar Balatacılık
|3,34
|7,05
|169,35
|Bantaş Ambalaj
|3,08
|10,79
|22,22
|Banvit
|18,33
|2,06
|-1,29
|Baştaş Başkent Çimento
|2,73
|-0,36
|5,41
|Batı Çimento
|3,71
|2,49
|12,08
|Batısöke Çimento
|1,44
|0,70
|9,92
|Bera Holding
|3,92
|4,53
|1,82
|Berkosan Yalıtım
|3,03
|-0,33
|10,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|0,00
|6,94
|Beyaz Filo
|3,12
|0,00
|-1,27
|Bilici Yatırım
|5,62
|0,54
|28,60
|Bim Mağazalar
|49,80
|1,22
|6,73
|Birko Mensucat
|0,34
|3,03
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,25
|0,81
|9,65
|Bizim Mağazaları
|12,22
|-1,29
|9,40
|Bolu Çimento
|4,47
|1,13
|-4,89
|Bomonti Elektrik
|1,89
|9,88
|47,66
|Borusan Mannesmann
|13,32
|-0,82
|16,33
|Borusan Yat. Paz.
|76,80
|-1,60
|24,17
|Bosch Fren Sistemleri
|322,50
|1,38
|11,25
|Bossa
|8,14
|1,12
|0,99
|Brisa
|9,31
|-0,96
|-2,10
|Burçelik
|6,45
|0,94
|11,02
|Burçelik Vana
|18,50
|5,71
|90,53
|Bursa Çimento
|6,40
|0,47
|2,73
|Carrefoursa
|5,91
|1,72
|25,48
|Ceo Event Medya
|8,65
|1,29
|4,98
|Coca Cola İçecek
|43,00
|2,63
|11,11
|Cosmos Yat. Holding
|1,99
|-2,45
|-2,45
|Credıtwest Faktorıng
|2,38
|0,42
|-17,36
|Çelebi
|104,40
|-1,51
|2,25
|Çelik Halat
|8,15
|2,39
|25,38
|Çemaş Döküm
|1,58
|1,94
|3,95
|Çemtaş
|8,53
|-0,35
|3,02
|Çimbeton
|47,96
|2,96
|16,24
|Çimentaş
|15,06
|1,76
|0,40
|Çimsa
|9,60
|1,16
|5,73
|Çuhadaroğlu Metal
|3,33
|0,91
|4,39
|Dagi Giyim
|3,13
|4,68
|25,20
|Dagi Yatırım Holding
|4,78
|14,90
|111,50
|Dardanel
|4,80
|1,69
|26,65
|Datagate Bilgisayar
|9,09
|7,45
|16,39
|Demısaş Döküm
|3,64
|-1,09
|4,60
|Denge Holding
|1,64
|9,33
|19,71
|Deniz GMYO
|5,47
|0,74
|8,32
|Denizli Cam
|8,50
|3,16
|1,92
|Derimod
|7,76
|4,16
|8,68
|Derlüks Deri
|4,14
|1,47
|1,47
|Desa Deri
|4,31
|2,38
|-5,07
|Despec Bilgisayar
|4,62
|2,21
|8,96
|Deva Holding
|9,35
|1,85
|4,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|-1,27
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,65
|0,42
|0,94
|DO-CO
|563,00
|1,35
|-0,18
|Doğan Burda
|5,96
|0,17
|-1,81
|Doğan Holding
|2,01
|0,50
|9,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,74
|1,75
|5,45
|Doğusan
|2,28
|0,00
|9,62
|Doğuş GMYO
|4,94
|4,66
|9,05
|Doğuş Otomotiv
|11,26
|4,55
|18,28
|Döktaş Dökümcülük
|56,90
|3,45
|5,47
|Duran Doğan Basım
|18,25
|0,83
|29,99
|Dyo Boya
|5,52
|4,15
|12,65
|Eczacıbaşı İlaç
|3,98
|-0,25
|7,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,90
|0,28
|7,81
|Edip Gayrimenkul
|1,41
|1,44
|1,44
|Ege Endüstri
|602,00
|0,48
|3,70
|Ege Gübre
|55,50
|-0,89
|11,45
|Ege Profil
|13,14
|3,46
|9,77
|Ege Seramik
|3,94
|2,34
|6,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,43
|2,38
|34,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,54
|0,00
|38,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,38
|5,56
|90,00
|Egeplast
|17,09
|-9,96
|36,72
|Ekiz Kimya
|0,99
|10,00
|62,30
|Emek Elektrik
|1,78
|6,59
|11,95
|Eminiş Ambalaj
|1,84
|0,55
|21,05
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|3,05
|15,75
|Enerjisa Enerji
|7,91
|0,64
|7,04
|Enka İnşaat
|6,59
|0,61
|2,65
|Erbosan
|26,62
|0,76
|6,57
|Ereğli Demir Çelik
|9,44
|1,40
|4,42
|Ersu Gıda
|2,29
|0,44
|10,63
|Escort Teknoloji
|1,45
|2,11
|4,32
|Etiler Gıda
|2,42
|0,00
|-1,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,76
|4,76
|5,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,38
|2,22
|10,40
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|5,00
|6,78
|Euro Yatırım Holding
|1,58
|1,28
|5,33
|Fenerbahçe Futbol
|16,11
|0,12
|11,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,55
|0,66
|-0,44
|F-M İzmit Piston
|57,70
|-1,03
|15,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,89
|15,40
|28,61
|Ford Otosan
|77,00
|1,45
|8,68
|Formet Çelik Kapı
|2,85
|0,00
|-5,00
|Frigo Pak Gıda
|11,96
|-0,42
|-7,72
|Galatasaray Sportif
|2,21
|0,00
|8,87
|Garanti Bankası
|12,31
|1,48
|10,50
|Garanti Faktoring
|4,59
|6,74
|18,60
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|1,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,70
|-1,47
|19,64
|Gedik Yatırım Holding
|16,02
|8,46
|108,32
|Gediz Ambalaj
|8,39
|0,48
|24,11
|Gentaş
|2,44
|0,41
|11,42
|Gersan Elektrik
|3,60
|0,56
|12,85
|Global Men. Değ.
|2,18
|3,81
|15,96
|Global Yat. Holding
|4,85
|1,04
|-0,41
|Good-Year
|4,40
|0,92
|8,64
|Göltaş Çimento
|18,60
|1,64
|4,55
|Gözde Girişim
|5,29
|0,76
|2,92
|GSD Denizcilik
|3,02
|-1,63
|17,97
|GSD Holding
|1,88
|3,30
|26,17
|Gübre Fabrik.
|8,55
|0,47
|-5,42
|Güler Yat. Holding
|2,14
|7,54
|5,42
|Güneş Sigorta
|2,55
|-3,77
|16,97
|Halk GMYO
|1,60
|12,68
|31,15
|Halk Sigorta
|2,09
|0,00
|5,56
|Hatay Tekstil
|7,18
|5,74
|4,51
|Hedef Girişim
|2,71
|1,12
|3,83
|Hektaş
|10,09
|0,70
|25,81
|HUB Girişim
|24,36
|-0,98
|75,50
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|0,00
|11,40
|ICBC Turkey Bank
|5,47
|3,40
|3,80
|İdealist Danışmanlık
|3,26
|1,24
|-1,81
|İdealist GMYO
|3,05
|0,99
|-0,33
|İhlas Ev Aletleri
|2,86
|2,14
|-8,63
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|0,88
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|4,80
|0,00
|-29,52
|İhlas Holding
|0,87
|1,16
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|1,08
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|11,42
|4,29
|17,73
|Info Yatırım
|5,50
|2,80
|-38,20
|İntema
|9,97
|2,78
|7,67
|İpek Doğal Enerji
|8,82
|0,57
|14,25
|İskenderun Demir Çelik
|7,88
|0,38
|-1,62
(Sürecek)