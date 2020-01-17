Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,03
|0,50
|9,14
|Acıpayam Selüloz
|6,94
|7,76
|8,95
|Adana Çimento (A)
|9,35
|1,08
|-3,71
|Adana Çimento (B)
|6,87
|-0,58
|-3,65
|Adana Çimento (C)
|2,11
|-0,94
|-5,38
|Adel Kalemcilik
|15,77
|0,45
|0,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,90
|-0,52
|-1,04
|Afyon Çimento
|7,00
|-0,14
|11,46
|Ak Enerji
|1,15
|4,55
|5,50
|Akbank
|8,80
|-0,56
|8,51
|Akçansa
|9,91
|1,23
|-1,29
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,12
|0,00
|0,47
|Akfen GMYO
|4,19
|0,72
|3,46
|Akın Tekstil
|14,50
|-1,89
|5,15
|Akiş GMYO
|4,06
|0,25
|0,50
|Akmerkez GMYO
|25,88
|-0,99
|9,29
|Aksa
|13,72
|0,29
|0,15
|Aksa Enerji
|4,05
|0,25
|6,58
|Aksigorta
|6,77
|0,00
|11,17
|Aksu Enerji
|13,89
|-4,21
|-6,59
|Alarko Carrıer
|64,30
|-2,50
|7,17
|Alarko GMYO
|90,35
|-0,82
|-1,58
|Alarko Holding
|5,92
|-0,67
|-0,50
|Albaraka Türk
|1,71
|-0,58
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,93
|0,42
|-0,91
|Alkim Kağıt
|6,57
|-4,92
|17,74
|Alkim Kimya
|43,56
|-2,64
|13,67
|Altınyağ
|0,63
|5,00
|53,66
|Altınyunus Çeşme
|9,76
|3,61
|-2,30
|Anadolu Cam
|4,67
|0,65
|7,11
|Anadolu Efes
|25,18
|-0,08
|9,10
|Anadolu Grubu Holding
|20,38
|2,41
|15,86
|Anadolu Hayat Emek.
|7,05
|-0,28
|3,07
|Anadolu Isuzu
|12,14
|-0,65
|-0,25
|Anadolu Sigorta
|4,72
|0,00
|7,27
|Anel Elektrik
|3,19
|-0,93
|-0,62
|Arçelik
|22,00
|1,38
|5,57
|Arena Bilgisayar
|9,86
|1,02
|30,94
|Armada Bilgisayar
|16,47
|0,49
|0,49
|Arsan Tekstil
|3,88
|0,26
|8,38
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|-2,88
|24,69
|Aselsan
|22,76
|-0,52
|8,69
|Aslan Çimento
|38,06
|0,42
|-4,75
|Ata GMYO
|4,10
|1,49
|-9,49
|Atakule GMYO
|1,96
|-0,51
|2,08
|Atlantis Yatırım Holding
|1,02
|-2,86
|2,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,00
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,88
|-0,14
|-0,43
|Avrasya GMYO
|1,57
|1,29
|3,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,88
|0,00
|3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,70
|0,01
|2,32
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|-1,76
|8,44
|Ayen Enerji
|4,22
|3,94
|21,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,38
|-0,42
|8,68
|Aygaz
|14,01
|-0,64
|9,11
|Bagfaş
|20,08
|0,90
|19,38
|Bak Ambalaj
|7,21
|1,41
|-1,90
|Balatacılar Balatacılık
|2,97
|-10,00
|139,52
|Bantaş Ambalaj
|3,81
|14,41
|51,19
|Banvit
|18,24
|0,11
|-1,78
|Baştaş Başkent Çimento
|2,75
|0,36
|6,18
|Batı Çimento
|3,66
|0,55
|10,57
|Batısöke Çimento
|1,41
|-0,70
|7,63
|Bera Holding
|3,85
|-0,77
|0,00
|Berkosan Yalıtım
|2,87
|-2,71
|4,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,59
|0,78
|5,71
|Beyaz Filo
|3,12
|0,00
|-1,27
|Bilici Yatırım
|5,64
|0,00
|29,06
|Bim Mağazalar
|49,56
|0,94
|6,22
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,22
|0,00
|7,02
|Bizim Mağazaları
|12,03
|-1,64
|7,70
|Bolu Çimento
|4,44
|0,45
|-5,53
|Bomonti Elektrik
|1,71
|-9,52
|33,59
|Borusan Mannesmann
|12,79
|-0,54
|11,70
|Borusan Yat. Paz.
|74,80
|0,40
|20,94
|Bosch Fren Sistemleri
|313,90
|-1,23
|8,28
|Bossa
|8,10
|-0,25
|0,50
|Brisa
|9,23
|1,54
|-2,94
|Burçelik
|6,22
|-1,27
|7,06
|Burçelik Vana
|17,80
|-1,11
|83,32
|Bursa Çimento
|6,33
|-0,16
|1,61
|Carrefoursa
|5,69
|-0,35
|20,81
|Ceo Event Medya
|8,48
|-0,82
|2,91
|Coca Cola İçecek
|43,92
|1,53
|13,49
|Cosmos Yat. Holding
|1,99
|0,00
|-2,45
|Credıtwest Faktorıng
|2,40
|-0,41
|-16,67
|Çelebi
|102,20
|-0,49
|0,10
|Çelik Halat
|8,03
|0,25
|23,54
|Çemaş Döküm
|1,52
|-0,65
|0,00
|Çemtaş
|8,13
|-2,05
|-1,81
|Çimbeton
|46,52
|-0,60
|12,75
|Çimentaş
|14,80
|-1,27
|-1,33
|Çimsa
|9,40
|-1,36
|3,52
|Çuhadaroğlu Metal
|3,32
|1,53
|4,08
|Dagi Giyim
|3,04
|-0,33
|21,60
|Dagi Yatırım Holding
|5,30
|10,88
|134,51
|Dardanel
|4,50
|-6,25
|18,73
|Datagate Bilgisayar
|9,08
|-1,63
|16,26
|Demısaş Döküm
|3,51
|-1,13
|0,86
|Denge Holding
|1,41
|-6,00
|2,92
|Deniz GMYO
|5,43
|0,74
|7,52
|Denizli Cam
|10,08
|2,02
|20,86
|Derimod
|9,17
|15,64
|28,43
|Derlüks Deri
|4,13
|-0,24
|1,23
|Desa Deri
|4,46
|5,44
|-1,76
|Despec Bilgisayar
|4,65
|1,31
|9,67
|Deva Holding
|9,19
|-0,86
|2,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-1,28
|-1,28
|Ditaş Doğan
|9,72
|0,31
|1,67
|DO-CO
|568,00
|1,70
|0,71
|Doğan Burda
|6,02
|0,00
|-0,82
|Doğan Holding
|1,96
|0,00
|6,52
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,71
|-0,58
|3,64
|Doğusan
|2,35
|2,62
|12,98
|Doğuş GMYO
|4,77
|0,21
|5,30
|Doğuş Otomotiv
|10,78
|0,09
|13,24
|Döktaş Dökümcülük
|56,00
|-1,41
|3,80
|Duran Doğan Basım
|19,51
|5,63
|38,96
|Dyo Boya
|5,28
|-1,31
|7,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,88
|-1,02
|4,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,69
|-0,47
|5,74
|Edip Gayrimenkul
|1,49
|4,20
|7,19
|Ege Endüstri
|593,80
|0,19
|2,29
|Ege Gübre
|53,80
|-2,09
|8,03
|Ege Profil
|12,30
|-1,60
|2,76
|Ege Seramik
|3,88
|-0,26
|4,58
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|-7,69
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|-9,43
|23,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|-7,69
|80,00
|Egeplast
|15,39
|-9,95
|23,12
|Ekiz Kimya
|1,08
|9,09
|77,05
|Emek Elektrik
|1,79
|0,00
|12,58
|Eminiş Ambalaj
|1,84
|0,00
|21,05
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|0,00
|13,01
|Enerjisa Enerji
|7,79
|0,52
|5,41
|Enka İnşaat
|6,53
|-0,46
|1,71
|Erbosan
|25,72
|-0,62
|2,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,39
|1,08
|3,87
|Ersu Gıda
|2,26
|-1,74
|9,18
|Escort Teknoloji
|1,74
|10,83
|25,18
|Etiler Gıda
|2,69
|6,32
|9,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|5,14
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,36
|0,74
|8,80
|Euro Yat. Ort.
|1,27
|1,60
|7,63
|Euro Yatırım Holding
|1,59
|2,58
|6,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,03
|1,14
|10,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,44
|-1,11
|-2,84
|F-M İzmit Piston
|57,65
|-0,17
|15,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,36
|-3,70
|21,72
|Ford Otosan
|76,50
|2,27
|7,97
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|3,81
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|11,51
|-3,03
|-11,19
|Galatasaray Sportif
|2,21
|0,45
|8,87
|Garanti Bankası
|12,17
|-0,25
|9,25
|Garanti Faktoring
|4,76
|3,70
|23,00
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|1,83
|2,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,13
|14,99
|45,18
|Gedik Yatırım Holding
|16,00
|-1,72
|108,06
|Gediz Ambalaj
|8,28
|0,36
|22,49
|Gentaş
|2,40
|-0,41
|9,59
|Gersan Elektrik
|3,43
|-0,87
|7,52
|Global Men. Değ.
|2,22
|-0,89
|18,09
|Global Yat. Holding
|4,77
|-0,83
|-2,05
|Good-Year
|4,27
|-0,47
|5,43
|Göltaş Çimento
|18,09
|-1,52
|1,69
|Gözde Girişim
|5,21
|-0,95
|1,36
|GSD Denizcilik
|3,51
|17,79
|37,11
|GSD Holding
|1,89
|2,16
|26,85
|Gübre Fabrik.
|8,38
|-0,12
|-7,30
|Güler Yat. Holding
|2,00
|-3,85
|-1,48
|Güneş Sigorta
|2,41
|-3,98
|10,55
|Halk GMYO
|1,49
|0,68
|22,13
|Halk Sigorta
|2,12
|0,95
|7,07
|Hatay Tekstil
|6,88
|0,29
|0,15
|Hedef Girişim
|2,68
|0,37
|2,68
|Hektaş
|9,85
|-1,01
|22,82
|HUB Girişim
|24,20
|-1,71
|74,35
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|0,00
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|5,29
|-1,49
|0,38
|İdealist Danışmanlık
|3,21
|-0,31
|-3,31
|İdealist GMYO
|3,15
|1,29
|2,94
|İhlas Ev Aletleri
|2,87
|2,50
|-8,31
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|0,89
|-5,83
|İhlas Gazetecilik
|4,80
|0,63
|-29,52
|İhlas Holding
|0,86
|1,18
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|1,08
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|11,76
|2,53
|21,24
|Info Yatırım
|5,95
|4,39
|-33,15
|İntema
|9,87
|1,75
|6,59
|İpek Doğal Enerji
|8,57
|-1,38
|11,01
|İskenderun Demir Çelik
|7,83
|0,13
|-2,25
(Sürecek)