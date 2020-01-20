Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,39
|13,27
|28,49
|Acıpayam Selüloz
|7,15
|7,36
|12,24
|Adana Çimento (A)
|9,33
|0,32
|-3,91
|Adana Çimento (B)
|6,80
|-0,29
|-4,63
|Adana Çimento (C)
|2,16
|1,41
|-3,14
|Adel Kalemcilik
|15,85
|0,76
|0,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|1,55
|2,08
|Afyon Çimento
|6,77
|0,59
|7,80
|Ak Enerji
|1,17
|3,54
|7,34
|Akbank
|8,90
|0,91
|9,74
|Akçansa
|10,08
|2,02
|0,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,13
|1,43
|0,95
|Akfen GMYO
|4,19
|0,48
|3,46
|Akın Tekstil
|14,75
|1,44
|6,96
|Akiş GMYO
|4,13
|1,47
|2,23
|Akmerkez GMYO
|26,26
|-0,68
|10,90
|Aksa
|13,94
|1,68
|1,75
|Aksa Enerji
|4,07
|1,75
|7,11
|Aksigorta
|6,79
|-1,02
|11,49
|Aksu Enerji
|13,81
|-0,14
|-7,13
|Alarko Carrıer
|66,00
|2,09
|10,00
|Alarko GMYO
|90,85
|1,00
|-1,03
|Alarko Holding
|6,04
|1,85
|1,51
|Albaraka Türk
|1,73
|1,17
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,75
|5,81
|5,90
|Alkim Kağıt
|6,57
|1,08
|17,74
|Alkim Kimya
|43,82
|1,15
|14,35
|Altınyağ
|0,55
|-9,84
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|9,60
|-0,52
|-3,90
|Anadolu Cam
|4,66
|0,00
|6,88
|Anadolu Efes
|25,60
|0,08
|10,92
|Anadolu Grubu Holding
|20,36
|1,29
|15,75
|Anadolu Hayat Emek.
|7,19
|0,98
|5,12
|Anadolu Isuzu
|12,39
|1,98
|1,81
|Anadolu Sigorta
|4,78
|0,84
|8,64
|Anel Elektrik
|3,31
|2,80
|3,12
|Arçelik
|22,16
|0,64
|6,33
|Arena Bilgisayar
|9,71
|-1,42
|28,95
|Armada Bilgisayar
|16,94
|0,83
|3,36
|Arsan Tekstil
|3,98
|3,11
|11,17
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|22,22
|Aselsan
|23,10
|0,79
|10,32
|Aslan Çimento
|38,00
|0,53
|-4,90
|Ata GMYO
|4,13
|-0,24
|-8,83
|Atakule GMYO
|2,00
|1,01
|4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,10
|4,76
|10,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|5,37
|9,03
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|1,08
|1,15
|Avrasya GMYO
|1,61
|3,21
|6,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|2,13
|5,49
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,80
|0,01
|2,33
|Avrupa Yatırım Holding
|1,66
|1,22
|7,79
|Ayen Enerji
|4,11
|-0,48
|18,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,45
|1,66
|11,87
|Aygaz
|14,09
|0,64
|9,74
|Bagfaş
|19,63
|-0,51
|16,71
|Bak Ambalaj
|7,27
|0,97
|-1,09
|Balatacılar Balatacılık
|2,68
|-9,76
|116,13
|Bantaş Ambalaj
|3,62
|-5,24
|43,65
|Banvit
|18,16
|0,67
|-2,21
|Baştaş Başkent Çimento
|2,75
|0,73
|6,18
|Batı Çimento
|3,65
|0,27
|10,27
|Batısöke Çimento
|1,41
|0,71
|7,63
|Bera Holding
|3,98
|3,65
|3,38
|Berkosan Yalıtım
|3,12
|1,96
|13,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,50
|-2,72
|2,04
|Beyaz Filo
|3,13
|0,32
|-0,95
|Bilici Yatırım
|5,67
|0,00
|29,75
|Bim Mağazalar
|49,50
|-0,08
|6,09
|Birko Mensucat
|0,34
|-2,86
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,37
|6,20
|20,18
|Bizim Mağazaları
|11,91
|-0,42
|6,62
|Bolu Çimento
|4,48
|1,59
|-4,68
|Bomonti Elektrik
|1,56
|-8,77
|21,88
|Borusan Mannesmann
|12,97
|1,73
|13,28
|Borusan Yat. Paz.
|74,95
|0,27
|21,18
|Bosch Fren Sistemleri
|315,70
|-0,57
|8,90
|Bossa
|8,25
|1,35
|2,36
|Brisa
|9,09
|0,33
|-4,42
|Burçelik
|6,24
|0,00
|7,40
|Burçelik Vana
|16,00
|-10,11
|64,78
|Bursa Çimento
|6,43
|1,26
|3,21
|Carrefoursa
|5,72
|0,88
|21,44
|Ceo Event Medya
|8,54
|0,35
|3,64
|Coca Cola İçecek
|43,92
|-0,32
|13,49
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|1,99
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,45
|-0,41
|-14,93
|Çelebi
|105,90
|0,47
|3,72
|Çelik Halat
|8,01
|0,12
|23,23
|Çemaş Döküm
|1,55
|1,97
|1,97
|Çemtaş
|8,25
|1,10
|-0,36
|Çimbeton
|47,12
|-0,13
|14,20
|Çimentaş
|14,93
|-0,33
|-0,47
|Çimsa
|9,57
|0,95
|5,40
|Çuhadaroğlu Metal
|3,41
|3,33
|6,90
|Dagi Giyim
|2,89
|-4,62
|15,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,67
|-14,94
|106,64
|Dardanel
|4,89
|7,47
|29,02
|Datagate Bilgisayar
|9,13
|1,67
|16,90
|Demısaş Döküm
|3,64
|3,70
|4,60
|Denge Holding
|1,45
|-1,36
|5,84
|Deniz GMYO
|5,77
|6,46
|14,26
|Denizli Cam
|9,47
|0,85
|13,55
|Derimod
|8,96
|-2,40
|25,49
|Derlüks Deri
|4,10
|0,24
|0,49
|Desa Deri
|4,59
|6,00
|1,10
|Despec Bilgisayar
|4,78
|1,70
|12,74
|Deva Holding
|9,34
|1,52
|3,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|2,56
|2,56
|Ditaş Doğan
|9,72
|0,10
|1,67
|DO-CO
|596,80
|4,65
|5,82
|Doğan Burda
|6,15
|-1,44
|1,32
|Doğan Holding
|1,98
|1,54
|7,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,86
|5,08
|12,73
|Doğusan
|2,39
|0,42
|14,90
|Doğuş GMYO
|4,85
|2,54
|7,06
|Doğuş Otomotiv
|11,16
|3,05
|17,23
|Döktaş Dökümcülük
|54,80
|-0,36
|1,58
|Duran Doğan Basım
|19,60
|0,51
|39,60
|Dyo Boya
|5,35
|1,71
|9,18
|Eczacıbaşı İlaç
|3,98
|0,25
|7,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,80
|0,28
|6,82
|Edip Gayrimenkul
|1,59
|0,63
|14,39
|Ege Endüstri
|601,50
|0,59
|3,62
|Ege Gübre
|54,85
|1,67
|10,14
|Ege Profil
|12,56
|0,64
|4,93
|Ege Seramik
|3,93
|2,08
|5,93
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|-5,56
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,50
|4,17
|28,21
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,34
|-5,56
|70,00
|Egeplast
|16,92
|9,94
|35,36
|Ekiz Kimya
|1,18
|9,26
|93,44
|Emek Elektrik
|1,76
|0,57
|10,69
|Eminiş Ambalaj
|1,86
|1,09
|22,37
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|2,44
|15,07
|Enerjisa Enerji
|7,80
|1,04
|5,55
|Enka İnşaat
|6,55
|0,46
|2,02
|Erbosan
|25,86
|1,17
|3,52
|Ereğli Demir Çelik
|9,75
|2,63
|7,85
|Ersu Gıda
|2,31
|1,32
|11,59
|Escort Teknoloji
|1,69
|-1,17
|21,58
|Etiler Gıda
|2,55
|0,00
|4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|2,20
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,36
|0,00
|8,80
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|6,78
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|0,63
|6,67
|Fenerbahçe Futbol
|15,89
|0,00
|9,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,47
|1,13
|-2,19
|F-M İzmit Piston
|56,50
|-0,88
|13,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,18
|-1,29
|19,38
|Ford Otosan
|76,55
|0,72
|8,05
|Formet Çelik Kapı
|3,07
|2,33
|2,33
|Frigo Pak Gıda
|11,70
|1,74
|-9,72
|Galatasaray Sportif
|2,23
|0,00
|9,85
|Garanti Bankası
|12,30
|0,82
|10,41
|Garanti Faktoring
|5,39
|10,00
|39,28
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|1,83
|2,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,74
|7,50
|56,07
|Gedik Yatırım Holding
|16,50
|4,04
|114,56
|Gediz Ambalaj
|8,39
|0,84
|24,11
|Gentaş
|2,47
|2,92
|12,79
|Gersan Elektrik
|3,42
|0,29
|7,21
|Global Men. Değ.
|2,18
|-1,80
|15,96
|Global Yat. Holding
|4,80
|1,27
|-1,44
|Good-Year
|4,32
|1,41
|6,67
|Göltaş Çimento
|18,58
|2,37
|4,44
|Gözde Girişim
|5,16
|-0,19
|0,39
|GSD Denizcilik
|3,41
|1,49
|33,20
|GSD Holding
|1,85
|1,09
|24,16
|Gübre Fabrik.
|8,62
|1,65
|-4,65
|Güler Yat. Holding
|2,05
|2,50
|0,99
|Güneş Sigorta
|2,52
|3,70
|15,60
|Halk GMYO
|1,49
|0,68
|22,13
|Halk Sigorta
|2,11
|-0,94
|6,57
|Hatay Tekstil
|7,27
|-3,07
|5,82
|Hedef Girişim
|2,73
|2,25
|4,60
|Hektaş
|9,86
|-0,60
|22,94
|HUB Girişim
|29,38
|15,76
|111,67
|Hürriyet Gzt.
|1,24
|0,00
|8,77
|ICBC Turkey Bank
|5,31
|1,34
|0,76
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|0,94
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,31
|2,80
|8,17
|İhlas Ev Aletleri
|2,84
|-0,35
|-9,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|3,51
|-1,67
|İhlas Gazetecilik
|4,60
|-3,16
|-32,45
|İhlas Holding
|0,86
|1,18
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|0,95
|2,15
|-6,86
|İndeks Bilgisayar
|12,30
|4,59
|26,80
|Info Yatırım
|6,20
|5,08
|-30,34
|İntema
|10,22
|0,10
|10,37
|İpek Doğal Enerji
|8,92
|1,83
|15,54
|İskenderun Demir Çelik
|8,17
|3,42
|2,00
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)