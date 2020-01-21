Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,38
|0,85
|27,96
|Acıpayam Selüloz
|7,34
|1,80
|15,23
|Adana Çimento (A)
|9,34
|-0,21
|-3,81
|Adana Çimento (B)
|6,82
|0,00
|-4,35
|Adana Çimento (C)
|2,14
|0,00
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|15,62
|-0,64
|-0,51
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|-0,51
|1,56
|Afyon Çimento
|6,79
|0,15
|8,12
|Ak Enerji
|1,17
|0,86
|7,34
|Akbank
|8,89
|-0,11
|9,62
|Akçansa
|10,15
|1,20
|1,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,10
|-1,41
|-0,47
|Akfen GMYO
|4,13
|-0,96
|1,98
|Akın Tekstil
|14,66
|0,00
|6,31
|Akiş GMYO
|4,14
|0,24
|2,48
|Akmerkez GMYO
|25,80
|-0,54
|8,95
|Aksa
|14,18
|1,72
|3,50
|Aksa Enerji
|4,11
|1,99
|8,16
|Aksigorta
|6,73
|-0,59
|10,51
|Aksu Enerji
|13,92
|-0,50
|-6,39
|Alarko Carrıer
|67,05
|-2,83
|11,75
|Alarko GMYO
|91,30
|0,94
|-0,54
|Alarko Holding
|5,98
|-0,33
|0,50
|Albaraka Türk
|1,77
|1,72
|15,69
|Alcatel Lucent Teletaş
|13,70
|1,48
|13,79
|Alkim Kağıt
|6,55
|0,00
|17,38
|Alkim Kimya
|43,84
|1,01
|14,41
|Altınyağ
|0,53
|-3,64
|29,27
|Altınyunus Çeşme
|9,41
|-1,16
|-5,81
|Anadolu Cam
|4,64
|-0,64
|6,42
|Anadolu Efes
|25,46
|-0,78
|10,31
|Anadolu Grubu Holding
|20,92
|1,55
|18,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,18
|0,42
|4,97
|Anadolu Isuzu
|12,54
|1,70
|3,04
|Anadolu Sigorta
|4,81
|0,84
|9,32
|Anel Elektrik
|3,29
|0,61
|2,49
|Arçelik
|22,10
|0,00
|6,05
|Arena Bilgisayar
|10,06
|2,76
|33,60
|Armada Bilgisayar
|18,50
|9,47
|12,87
|Arsan Tekstil
|4,08
|1,75
|13,97
|Artı Yatırım Holding
|0,93
|-5,10
|14,81
|Aselsan
|23,00
|-0,43
|9,84
|Aslan Çimento
|37,72
|-0,05
|-5,61
|Ata GMYO
|4,23
|2,67
|-6,62
|Atakule GMYO
|2,02
|1,00
|5,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,07
|-2,73
|7,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|1,95
|9,03
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,40
|1,91
|3,30
|Avrasya GMYO
|1,74
|7,41
|15,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|1,56
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.315,80
|2,33
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|-1,80
|6,49
|Ayen Enerji
|4,10
|-0,49
|18,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,48
|0,81
|13,24
|Aygaz
|14,13
|0,00
|10,05
|Bagfaş
|19,38
|-0,97
|15,22
|Bak Ambalaj
|7,23
|0,14
|-1,63
|Balatacılar Balatacılık
|2,42
|-9,70
|95,16
|Bantaş Ambalaj
|3,56
|2,01
|41,27
|Banvit
|18,05
|0,33
|-2,80
|Baştaş Başkent Çimento
|2,77
|0,73
|6,95
|Batı Çimento
|3,73
|1,36
|12,69
|Batısöke Çimento
|1,46
|1,39
|11,45
|Bera Holding
|4,17
|6,11
|8,31
|Berkosan Yalıtım
|3,12
|0,32
|13,87
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,50
|-0,40
|2,04
|Beyaz Filo
|3,14
|0,96
|-0,63
|Bilici Yatırım
|5,88
|0,51
|34,55
|Bim Mağazalar
|48,64
|-1,42
|4,24
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,39
|2,96
|21,93
|Bizim Mağazaları
|11,98
|-0,17
|7,25
|Bolu Çimento
|4,52
|0,89
|-3,83
|Bomonti Elektrik
|1,58
|0,00
|23,44
|Borusan Mannesmann
|12,92
|1,10
|12,84
|Borusan Yat. Paz.
|75,10
|0,60
|21,42
|Bosch Fren Sistemleri
|314,10
|0,35
|8,35
|Bossa
|8,14
|-0,49
|0,99
|Brisa
|9,28
|3,46
|-2,42
|Burçelik
|6,57
|6,48
|13,08
|Burçelik Vana
|20,12
|14,97
|107,21
|Bursa Çimento
|6,40
|0,63
|2,73
|Carrefoursa
|5,85
|0,86
|24,20
|Ceo Event Medya
|8,52
|0,47
|3,40
|Coca Cola İçecek
|43,24
|-1,05
|11,73
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|0,00
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,47
|0,41
|-14,24
|Çelebi
|104,00
|-0,29
|1,86
|Çelik Halat
|8,38
|3,46
|28,92
|Çemaş Döküm
|1,55
|0,65
|1,97
|Çemtaş
|8,25
|0,24
|-0,36
|Çimbeton
|47,04
|0,86
|14,01
|Çimentaş
|14,81
|-0,60
|-1,27
|Çimsa
|9,71
|0,62
|6,94
|Çuhadaroğlu Metal
|3,40
|1,19
|6,58
|Dagi Giyim
|2,79
|-1,06
|11,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,64
|-0,64
|105,31
|Dardanel
|5,44
|9,90
|43,54
|Datagate Bilgisayar
|9,87
|5,79
|26,38
|Demısaş Döküm
|3,59
|0,28
|3,16
|Denge Holding
|1,45
|0,00
|5,84
|Deniz GMYO
|5,66
|0,18
|12,08
|Denizli Cam
|9,24
|0,11
|10,79
|Derimod
|9,06
|0,55
|26,89
|Derlüks Deri
|4,10
|0,99
|0,49
|Desa Deri
|4,56
|-0,44
|0,44
|Despec Bilgisayar
|4,92
|2,50
|16,04
|Deva Holding
|9,60
|1,69
|6,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|0,00
|1,28
|Ditaş Doğan
|10,04
|1,41
|5,02
|DO-CO
|596,60
|-1,08
|5,78
|Doğan Burda
|6,37
|-0,47
|4,94
|Doğan Holding
|2,00
|1,52
|8,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,84
|-1,08
|11,52
|Doğusan
|2,39
|0,00
|14,90
|Doğuş GMYO
|4,89
|0,41
|7,95
|Doğuş Otomotiv
|11,31
|1,43
|18,80
|Döktaş Dökümcülük
|53,00
|-0,19
|-1,76
|Duran Doğan Basım
|19,15
|-1,64
|36,40
|Dyo Boya
|5,40
|0,93
|10,20
|Eczacıbaşı İlaç
|4,11
|2,75
|10,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,95
|1,96
|8,31
|Edip Gayrimenkul
|1,57
|1,29
|12,95
|Ege Endüstri
|596,90
|-0,30
|2,83
|Ege Gübre
|54,70
|-0,55
|9,84
|Ege Profil
|12,56
|0,00
|4,93
|Ege Seramik
|4,68
|18,48
|26,15
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|8,57
|18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|4,00
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,35
|0,00
|75,00
|Egeplast
|18,61
|9,99
|48,88
|Ekiz Kimya
|1,29
|9,32
|111,48
|Emek Elektrik
|1,87
|1,63
|17,61
|Eminiş Ambalaj
|1,73
|-3,89
|13,82
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|2,38
|17,81
|Enerjisa Enerji
|7,82
|1,16
|5,82
|Enka İnşaat
|6,61
|0,00
|2,96
|Erbosan
|25,70
|0,78
|2,88
|Ereğli Demir Çelik
|9,77
|-0,20
|8,08
|Ersu Gıda
|2,78
|13,01
|34,30
|Escort Teknoloji
|1,68
|-1,18
|20,86
|Etiler Gıda
|2,49
|-0,80
|1,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|0,00
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,35
|-0,74
|8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,25
|-1,57
|5,93
|Euro Yatırım Holding
|1,58
|-0,63
|5,33
|Fenerbahçe Futbol
|15,82
|0,19
|9,33
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,56
|1,79
|-0,22
|F-M İzmit Piston
|55,45
|-1,77
|11,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,14
|7,76
|31,86
|Ford Otosan
|77,35
|0,52
|9,17
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|-2,28
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|11,74
|-1,34
|-9,41
|Galatasaray Sportif
|2,21
|-0,90
|8,87
|Garanti Bankası
|12,22
|-0,08
|9,69
|Garanti Faktoring
|6,40
|8,84
|65,37
|Garanti Yat. Ort.
|1,27
|7,63
|17,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,74
|14,99
|91,79
|Gedik Yatırım Holding
|17,65
|1,44
|129,52
|Gediz Ambalaj
|8,60
|2,02
|27,22
|Gentaş
|2,48
|1,22
|13,24
|Gersan Elektrik
|3,45
|1,17
|8,15
|Global Men. Değ.
|2,13
|-1,84
|13,30
|Global Yat. Holding
|4,92
|3,58
|1,03
|Good-Year
|4,30
|0,94
|6,17
|Göltaş Çimento
|18,62
|1,14
|4,67
|Gözde Girişim
|5,15
|0,19
|0,19
|GSD Denizcilik
|3,41
|1,19
|33,20
|GSD Holding
|1,96
|2,08
|31,54
|Gübre Fabrik.
|8,53
|-0,70
|-5,64
|Güler Yat. Holding
|2,02
|-0,98
|-0,49
|Güneş Sigorta
|2,54
|2,42
|16,51
|Halk GMYO
|1,48
|0,68
|21,31
|Halk Sigorta
|2,01
|-3,37
|1,52
|Hatay Tekstil
|7,40
|2,07
|7,71
|Hedef Girişim
|2,91
|0,69
|11,49
|Hektaş
|9,83
|0,10
|22,57
|HUB Girişim
|31,96
|7,46
|130,26
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|0,82
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|0,00
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|3,20
|-0,93
|-3,61
|İdealist GMYO
|3,35
|0,60
|9,48
|İhlas Ev Aletleri
|2,81
|-2,77
|-10,22
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|-1,67
|İhlas Gazetecilik
|4,55
|-3,19
|-33,19
|İhlas Holding
|0,88
|2,33
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|0,94
|0,00
|-7,84
|İndeks Bilgisayar
|13,00
|5,01
|34,02
|Info Yatırım
|6,60
|4,76
|-25,84
|İntema
|10,20
|1,19
|10,15
|İpek Doğal Enerji
|8,84
|-0,67
|14,51
|İskenderun Demir Çelik
|8,25
|0,61
|3,00
(Sürecek)