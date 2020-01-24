Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,35
|-0,42
|26,34
|Acıpayam Selüloz
|7,29
|0,28
|14,44
|Adana Çimento (A)
|9,42
|-0,11
|-2,99
|Adana Çimento (B)
|6,91
|-0,43
|-3,09
|Adana Çimento (C)
|2,18
|0,46
|-2,24
|Adel Kalemcilik
|15,69
|0,00
|-0,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,49
|7,79
|29,69
|Afyon Çimento
|6,66
|0,91
|6,05
|Ak Enerji
|1,15
|0,00
|5,50
|Akbank
|8,66
|-1,59
|6,78
|Akçansa
|9,97
|-0,60
|-0,70
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,09
|0,00
|-0,95
|Akfen GMYO
|3,98
|-0,50
|-1,73
|Akın Tekstil
|15,65
|-0,32
|13,49
|Akiş GMYO
|4,24
|-1,40
|4,95
|Akmerkez GMYO
|25,56
|-0,54
|7,94
|Aksa
|14,34
|0,63
|4,67
|Aksa Enerji
|4,12
|0,73
|8,42
|Aksigorta
|6,69
|-2,05
|9,85
|Aksu Enerji
|14,03
|-0,21
|-5,65
|Alarko Carrıer
|65,95
|-1,12
|9,92
|Alarko GMYO
|92,70
|-1,17
|0,98
|Alarko Holding
|6,16
|1,48
|3,53
|Albaraka Türk
|1,72
|-0,58
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,24
|2,07
|34,88
|Alkim Kağıt
|6,59
|-0,45
|18,10
|Alkim Kimya
|44,72
|-0,18
|16,70
|Altınyağ
|0,56
|1,82
|36,59
|Altınyunus Çeşme
|9,39
|-0,53
|-6,01
|Anadolu Cam
|4,57
|-0,87
|4,82
|Anadolu Efes
|26,00
|-1,29
|12,65
|Anadolu Grubu Holding
|20,06
|-0,69
|14,04
|Anadolu Hayat Emek.
|7,23
|0,28
|5,70
|Anadolu Isuzu
|12,43
|-0,64
|2,14
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,43
|-0,58
|6,85
|Arçelik
|21,58
|-1,55
|3,55
|Arena Bilgisayar
|10,09
|-1,37
|34,00
|Armada Bilgisayar
|22,36
|-5,25
|36,42
|Arsan Tekstil
|4,15
|0,48
|15,92
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|2,11
|19,75
|Aselsan
|22,80
|-0,18
|8,88
|Aslan Çimento
|37,96
|-0,11
|-5,01
|Ata GMYO
|4,05
|0,00
|-10,60
|Atakule GMYO
|2,15
|2,87
|11,98
|Atlantis Yatırım Holding
|0,95
|-4,04
|-5,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|7,10
|15,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,26
|-0,28
|2,30
|Avrasya GMYO
|1,83
|3,39
|21,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|1,56
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,20
|0,01
|2,36
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|-1,26
|1,95
|Ayen Enerji
|4,11
|-0,24
|18,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,48
|-0,80
|13,24
|Aygaz
|13,69
|-2,00
|6,62
|Bagfaş
|20,10
|-1,08
|19,50
|Bak Ambalaj
|7,33
|0,55
|-0,27
|Balatacılar Balatacılık
|2,18
|-8,79
|75,81
|Bantaş Ambalaj
|3,35
|-0,30
|32,94
|Banvit
|18,12
|-0,44
|-2,42
|Baştaş Başkent Çimento
|3,06
|2,00
|18,15
|Batı Çimento
|3,87
|-0,51
|16,92
|Batısöke Çimento
|1,53
|0,66
|16,79
|Bera Holding
|4,21
|-0,47
|9,35
|Berkosan Yalıtım
|3,14
|-0,95
|14,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|0,00
|2,45
|Beyaz Filo
|3,09
|-0,32
|-2,22
|Bilici Yatırım
|5,61
|-2,94
|28,38
|Bim Mağazalar
|50,50
|-1,66
|8,23
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|3,23
|Birlik Mensucat
|1,44
|5,11
|26,32
|Bizim Mağazaları
|12,04
|0,84
|7,79
|Bolu Çimento
|4,64
|0,87
|-1,28
|Bomonti Elektrik
|1,55
|-3,73
|21,09
|Borusan Mannesmann
|12,75
|-0,23
|11,35
|Borusan Yat. Paz.
|75,15
|0,47
|21,50
|Bosch Fren Sistemleri
|312,90
|-0,03
|7,93
|Bossa
|8,30
|-0,60
|2,98
|Brisa
|9,31
|-1,38
|-2,10
|Burçelik
|10,15
|8,32
|74,70
|Burçelik Vana
|24,20
|-3,20
|149,23
|Bursa Çimento
|6,63
|-0,30
|6,42
|Carrefoursa
|6,49
|2,04
|37,79
|Ceo Event Medya
|8,20
|-7,66
|-0,49
|Coca Cola İçecek
|44,68
|0,40
|15,45
|Cosmos Yat. Holding
|2,12
|2,91
|3,92
|Credıtwest Faktorıng
|2,42
|4,76
|-15,97
|Çelebi
|102,00
|-0,58
|-0,10
|Çelik Halat
|8,69
|-0,11
|33,69
|Çemaş Döküm
|1,53
|-1,29
|0,66
|Çemtaş
|8,17
|0,12
|-1,33
|Çimbeton
|48,20
|-0,62
|16,82
|Çimentaş
|14,79
|-0,40
|-1,40
|Çimsa
|9,42
|-0,11
|3,74
|Çuhadaroğlu Metal
|3,57
|3,18
|11,91
|Dagi Giyim
|2,72
|-1,09
|8,80
|Dagi Yatırım Holding
|4,45
|0,23
|96,90
|Dardanel
|6,50
|9,43
|71,50
|Datagate Bilgisayar
|9,75
|1,56
|24,84
|Demısaş Döküm
|3,64
|0,55
|4,60
|Denge Holding
|1,41
|-1,40
|2,92
|Deniz GMYO
|5,72
|-1,38
|13,27
|Denizli Cam
|9,27
|1,87
|11,15
|Derimod
|9,23
|0,65
|29,27
|Derlüks Deri
|3,98
|0,25
|-2,45
|Desa Deri
|4,57
|-0,87
|0,66
|Despec Bilgisayar
|4,86
|0,21
|14,62
|Deva Holding
|10,60
|3,31
|17,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-1,28
|-1,28
|Ditaş Doğan
|10,09
|0,40
|5,54
|DO-CO
|597,30
|-1,11
|5,90
|Doğan Burda
|7,31
|3,39
|20,43
|Doğan Holding
|2,02
|1,00
|9,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,94
|7,18
|17,58
|Doğusan
|2,36
|-2,07
|13,46
|Doğuş GMYO
|5,12
|1,99
|13,02
|Doğuş Otomotiv
|12,38
|-2,29
|30,04
|Döktaş Dökümcülük
|59,90
|-3,39
|11,03
|Duran Doğan Basım
|23,26
|10,24
|65,67
|Dyo Boya
|5,60
|2,75
|14,29
|Eczacıbaşı İlaç
|4,20
|0,00
|13,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,04
|1,75
|9,20
|Edip Gayrimenkul
|1,68
|3,70
|20,86
|Ege Endüstri
|642,40
|4,25
|10,66
|Ege Gübre
|54,15
|-0,46
|8,73
|Ege Profil
|14,35
|-9,58
|19,88
|Ege Seramik
|4,86
|1,04
|31,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,48
|9,09
|50,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,66
|4,76
|69,23
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,48
|9,09
|140,00
|Egeplast
|16,38
|-7,93
|31,04
|Ekiz Kimya
|1,30
|-7,80
|113,11
|Emek Elektrik
|1,89
|2,72
|18,87
|Eminiş Ambalaj
|1,76
|2,33
|15,79
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|0,00
|13,01
|Enerjisa Enerji
|7,89
|0,51
|6,77
|Enka İnşaat
|6,66
|0,30
|3,74
|Erbosan
|26,22
|0,46
|4,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,59
|-1,44
|6,08
|Ersu Gıda
|4,05
|8,87
|95,65
|Escort Teknoloji
|2,81
|12,40
|102,16
|Etiler Gıda
|2,39
|-2,05
|-2,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|-0,55
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,34
|-0,74
|7,20
|Euro Yat. Ort.
|1,24
|-0,80
|5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|-1,27
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,33
|-1,80
|12,85
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,65
|1,09
|1,75
|F-M İzmit Piston
|57,65
|-0,77
|15,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|0,98
|33,94
|Ford Otosan
|74,30
|-1,72
|4,87
|Formet Çelik Kapı
|2,92
|0,69
|-2,67
|Frigo Pak Gıda
|12,20
|2,52
|-5,86
|Galatasaray Sportif
|2,24
|-0,88
|10,34
|Garanti Bankası
|11,91
|-1,24
|6,91
|Garanti Faktoring
|5,56
|-3,97
|43,67
|Garanti Yat. Ort.
|1,20
|0,00
|11,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,82
|-2,77
|75,36
|Gedik Yatırım Holding
|23,40
|14,93
|204,29
|Gediz Ambalaj
|8,82
|3,76
|30,47
|Gentaş
|2,50
|-1,19
|14,16
|Gersan Elektrik
|3,62
|3,13
|13,48
|Global Men. Değ.
|1,92
|-3,03
|2,13
|Global Yat. Holding
|5,13
|0,98
|5,34
|Good-Year
|4,29
|0,47
|5,93
|Göltaş Çimento
|18,20
|-1,25
|2,30
|Gözde Girişim
|5,16
|1,57
|0,39
|GSD Denizcilik
|3,46
|2,67
|35,16
|GSD Holding
|1,83
|1,10
|22,82
|Gübre Fabrik.
|9,13
|-0,76
|1,00
|Güler Yat. Holding
|2,08
|-0,95
|2,46
|Güneş Sigorta
|2,60
|0,78
|19,27
|Halk GMYO
|1,49
|0,68
|22,13
|Halk Sigorta
|2,04
|0,00
|3,03
|Hatay Tekstil
|8,18
|11,29
|19,07
|Hedef Girişim
|2,85
|0,00
|9,20
|Hektaş
|9,96
|-0,40
|24,19
|HUB Girişim
|47,50
|6,60
|242,22
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|0,00
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|5,74
|-1,03
|8,92
|İdealist Danışmanlık
|3,18
|-0,31
|-4,22
|İdealist GMYO
|3,42
|-5,26
|11,76
|İhlas Ev Aletleri
|2,91
|1,04
|-7,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,17
|-0,85
|-2,50
|İhlas Gazetecilik
|4,45
|-1,55
|-34,65
|İhlas Holding
|0,89
|0,00
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|-0,97
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|12,94
|-0,38
|33,40
|Info Yatırım
|6,60
|-4,35
|-25,84
|İntema
|12,23
|10,48
|32,07
|İpek Doğal Enerji
|9,70
|0,83
|25,65
|İskenderun Demir Çelik
|7,99
|-0,75
|-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)