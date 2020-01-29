Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,42
|2,54
|30,11
|Acıpayam Selüloz
|8,16
|5,97
|28,10
|Adana Çimento (A)
|9,50
|1,06
|-2,16
|Adana Çimento (B)
|6,95
|0,00
|-2,52
|Adana Çimento (C)
|2,26
|2,26
|1,35
|Adel Kalemcilik
|16,53
|-2,59
|5,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,44
|2,95
|27,08
|Afyon Çimento
|7,75
|12,65
|23,41
|Ak Enerji
|1,28
|-0,78
|17,43
|Akbank
|8,47
|0,47
|4,44
|Akçansa
|10,60
|1,63
|5,58
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,27
|0,44
|7,58
|Akfen GMYO
|4,13
|2,74
|1,98
|Akın Tekstil
|15,73
|-0,13
|14,07
|Akiş GMYO
|4,47
|0,22
|10,64
|Akmerkez GMYO
|25,80
|-0,08
|8,95
|Aksa
|14,21
|-0,14
|3,72
|Aksa Enerji
|4,15
|0,24
|9,21
|Aksigorta
|6,69
|0,45
|9,85
|Aksu Enerji
|12,83
|-0,93
|-13,72
|Alarko Carrıer
|63,75
|-0,08
|6,25
|Alarko GMYO
|91,60
|0,22
|-0,22
|Alarko Holding
|6,25
|0,97
|5,04
|Albaraka Türk
|1,74
|0,58
|13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|15,52
|-4,96
|28,90
|Alkim Kağıt
|6,98
|3,41
|25,09
|Alkim Kimya
|45,44
|0,98
|18,58
|Altınyağ
|0,58
|0,00
|41,46
|Altınyunus Çeşme
|9,48
|-0,52
|-5,11
|Anadolu Cam
|4,64
|0,43
|6,42
|Anadolu Efes
|24,70
|-1,28
|7,02
|Anadolu Grubu Holding
|20,04
|0,20
|13,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,49
|0,81
|9,50
|Anadolu Isuzu
|12,05
|1,69
|-0,99
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,00
|12,95
|Anel Elektrik
|3,41
|0,00
|6,23
|Arçelik
|21,32
|-0,09
|2,30
|Arena Bilgisayar
|10,37
|-7,00
|37,72
|Armada Bilgisayar
|27,00
|-10,00
|64,73
|Arsan Tekstil
|4,41
|0,68
|23,18
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|23,46
|Aselsan
|23,46
|1,03
|12,03
|Aslan Çimento
|42,68
|4,81
|6,81
|Ata GMYO
|3,99
|-0,75
|-11,92
|Atakule GMYO
|2,15
|0,00
|11,98
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|1,01
|0,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-0,60
|15,97
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,10
|0,00
|1,15
|Avrasya GMYO
|1,94
|1,04
|28,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,01
|2,03
|10,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,50
|0,01
|2,38
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|0,00
|1,95
|Ayen Enerji
|4,26
|2,90
|22,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,07
|3,37
|40,18
|Aygaz
|13,34
|0,53
|3,89
|Bagfaş
|19,67
|0,20
|16,94
|Bak Ambalaj
|7,81
|-3,94
|6,26
|Balatacılar Balatacılık
|1,96
|-9,68
|58,06
|Bantaş Ambalaj
|3,46
|0,29
|37,30
|Banvit
|19,24
|-0,31
|3,61
|Baştaş Başkent Çimento
|3,06
|3,73
|18,15
|Batı Çimento
|3,98
|0,76
|20,24
|Batısöke Çimento
|1,55
|1,97
|18,32
|Bera Holding
|4,68
|6,12
|21,56
|Berkosan Yalıtım
|3,33
|-0,60
|21,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,54
|0,40
|3,67
|Beyaz Filo
|3,80
|9,83
|20,25
|Bilici Yatırım
|5,68
|0,00
|29,98
|Bim Mağazalar
|49,38
|0,28
|5,83
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,62
|8,00
|42,11
|Bizim Mağazaları
|11,77
|-1,51
|5,37
|Bolu Çimento
|4,75
|1,93
|1,06
|Bomonti Elektrik
|1,49
|-0,67
|16,41
|Borusan Mannesmann
|13,33
|2,93
|16,42
|Borusan Yat. Paz.
|72,75
|0,76
|17,62
|Bosch Fren Sistemleri
|312,90
|0,19
|7,93
|Bossa
|8,87
|5,97
|10,05
|Brisa
|9,19
|0,77
|-3,36
|Burçelik
|9,53
|-4,70
|64,03
|Burçelik Vana
|17,00
|-15,00
|75,08
|Bursa Çimento
|6,79
|1,04
|8,99
|Carrefoursa
|8,06
|0,75
|71,13
|Ceo Event Medya
|7,39
|1,23
|-10,32
|Coca Cola İçecek
|44,58
|0,59
|15,19
|Cosmos Yat. Holding
|2,83
|9,69
|38,73
|Credıtwest Faktorıng
|2,48
|-1,20
|-13,89
|Çelebi
|102,90
|0,49
|0,78
|Çelik Halat
|8,41
|1,69
|29,38
|Çemaş Döküm
|1,23
|-1,60
|-1,88
|Çemtaş
|8,42
|1,32
|1,69
|Çimbeton
|50,05
|1,32
|21,30
|Çimentaş
|18,33
|4,62
|22,20
|Çimsa
|10,36
|0,78
|14,10
|Çuhadaroğlu Metal
|3,68
|-0,81
|15,36
|Dagi Giyim
|2,94
|2,80
|17,60
|Dagi Yatırım Holding
|4,20
|-1,41
|85,84
|Dardanel
|6,62
|-9,93
|74,67
|Datagate Bilgisayar
|10,10
|-0,10
|29,32
|Demısaş Döküm
|4,05
|0,75
|16,38
|Denge Holding
|1,38
|0,00
|0,73
|Deniz GMYO
|5,82
|1,22
|15,25
|Denizli Cam
|9,90
|3,77
|18,71
|Derimod
|9,98
|-2,54
|39,78
|Derlüks Deri
|4,00
|1,52
|-1,96
|Desa Deri
|5,15
|12,45
|13,44
|Despec Bilgisayar
|6,60
|9,63
|55,66
|Deva Holding
|10,84
|1,69
|20,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|0,00
|-2,56
|Ditaş Doğan
|9,64
|0,42
|0,84
|DO-CO
|595,90
|-0,45
|5,66
|Doğan Burda
|6,67
|-0,45
|9,88
|Doğan Holding
|2,08
|0,97
|13,04
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|-0,44
|36,36
|Doğusan
|2,50
|-0,40
|20,19
|Doğuş GMYO
|6,82
|-3,12
|50,55
|Doğuş Otomotiv
|12,42
|-4,46
|30,46
|Döktaş Dökümcülük
|64,90
|-1,67
|20,30
|Duran Doğan Basım
|21,10
|-4,52
|50,28
|Dyo Boya
|6,85
|1,78
|39,80
|Eczacıbaşı İlaç
|4,23
|-0,47
|14,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,41
|0,62
|12,86
|Edip Gayrimenkul
|1,83
|-2,66
|31,65
|Ege Endüstri
|655,00
|0,85
|12,83
|Ege Gübre
|55,35
|1,28
|11,14
|Ege Profil
|15,20
|0,80
|26,98
|Ege Seramik
|5,15
|0,98
|38,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,47
|6,82
|46,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,73
|8,96
|87,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,49
|8,89
|145,00
|Egeplast
|16,40
|6,49
|31,20
|Ekiz Kimya
|1,39
|7,75
|127,87
|Emek Elektrik
|1,98
|1,02
|24,53
|Eminiş Ambalaj
|1,71
|2,40
|12,50
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|1,20
|15,07
|Enerjisa Enerji
|7,85
|0,38
|6,22
|Enka İnşaat
|6,67
|0,00
|3,89
|Erbosan
|26,22
|1,16
|4,96
|Ereğli Demir Çelik
|9,43
|0,75
|4,31
|Ersu Gıda
|3,78
|-1,05
|82,61
|Escort Teknoloji
|2,43
|-14,44
|74,82
|Etiler Gıda
|2,38
|-1,24
|-2,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,93
|4,89
|15,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|-3,36
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,31
|2,34
|11,02
|Euro Yatırım Holding
|1,62
|1,25
|8,00
|Fenerbahçe Futbol
|17,23
|-0,75
|19,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,03
|4,57
|10,07
|F-M İzmit Piston
|59,65
|-1,00
|19,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,08
|-5,17
|31,08
|Ford Otosan
|75,40
|1,34
|6,42
|Formet Çelik Kapı
|2,98
|3,83
|-0,67
|Frigo Pak Gıda
|12,35
|-8,52
|-4,71
|Galatasaray Sportif
|2,38
|1,28
|17,24
|Garanti Bankası
|11,80
|0,08
|5,92
|Garanti Faktoring
|5,60
|-1,93
|44,70
|Garanti Yat. Ort.
|1,86
|7,51
|72,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,50
|-0,63
|69,64
|Gedik Yatırım Holding
|21,00
|-12,50
|173,08
|Gediz Ambalaj
|9,47
|8,60
|40,09
|Gentaş
|2,51
|0,40
|14,61
|Gersan Elektrik
|3,58
|-1,92
|12,23
|Global Men. Değ.
|2,13
|-0,93
|13,30
|Global Yat. Holding
|4,94
|-1,00
|1,44
|Good-Year
|4,65
|1,53
|14,81
|Göltaş Çimento
|19,07
|4,15
|7,20
|Gözde Girişim
|5,20
|0,97
|1,17
|GSD Denizcilik
|3,59
|0,84
|40,23
|GSD Holding
|1,69
|0,60
|13,42
|Gübre Fabrik.
|9,86
|6,59
|9,07
|Güler Yat. Holding
|2,28
|1,33
|12,32
|Güneş Sigorta
|2,68
|1,13
|22,94
|Halk GMYO
|1,55
|0,00
|27,05
|Halk Sigorta
|1,99
|-1,97
|0,51
|Hatay Tekstil
|8,09
|5,48
|17,76
|Hedef Girişim
|2,84
|1,79
|8,81
|Hektaş
|10,55
|0,00
|31,55
|HUB Girişim
|33,00
|-17,75
|137,75
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|0,00
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,88
|1,55
|11,57
|İdealist Danışmanlık
|3,26
|3,16
|-1,81
|İdealist GMYO
|3,51
|-2,77
|14,71
|İhlas Ev Aletleri
|2,90
|0,00
|-7,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|3,51
|-1,67
|İhlas Gazetecilik
|4,49
|-0,22
|-34,07
|İhlas Holding
|0,87
|1,16
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|0,99
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|13,19
|-0,23
|35,98
|Info Yatırım
|7,35
|2,08
|-17,42
|İntema
|11,31
|-1,31
|22,14
|İpek Doğal Enerji
|9,89
|1,02
|28,11
|İskenderun Demir Çelik
|7,84
|-0,25
|-2,12