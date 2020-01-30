Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,27
|-3,40
|22,04
|Acıpayam Selüloz
|7,67
|-4,36
|20,41
|Adana Çimento (A)
|9,57
|-0,10
|-1,44
|Adana Çimento (B)
|6,99
|0,00
|-1,96
|Adana Çimento (C)
|2,23
|-2,62
|0,00
|Adel Kalemcilik
|15,96
|-2,09
|1,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,36
|-3,28
|22,92
|Afyon Çimento
|7,97
|-3,39
|26,91
|Ak Enerji
|1,24
|0,00
|13,76
|Akbank
|8,35
|0,85
|2,96
|Akçansa
|10,31
|-2,92
|2,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,15
|-2,71
|1,90
|Akfen GMYO
|4,06
|-4,69
|0,25
|Akın Tekstil
|15,66
|-2,73
|13,56
|Akiş GMYO
|4,16
|-3,70
|2,97
|Akmerkez GMYO
|25,40
|-1,85
|7,26
|Aksa
|14,10
|-0,35
|2,92
|Aksa Enerji
|4,07
|-0,97
|7,11
|Aksigorta
|6,64
|-0,15
|9,03
|Aksu Enerji
|12,48
|-2,35
|-16,07
|Alarko Carrıer
|66,00
|4,51
|10,00
|Alarko GMYO
|88,70
|-1,44
|-3,38
|Alarko Holding
|6,13
|-0,49
|3,03
|Albaraka Türk
|1,69
|-1,74
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|14,86
|-1,78
|23,42
|Alkim Kağıt
|6,62
|-2,36
|18,64
|Alkim Kimya
|44,22
|-1,34
|15,40
|Altınyağ
|0,55
|-5,17
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|9,20
|-2,13
|-7,91
|Anadolu Cam
|4,54
|-0,66
|4,13
|Anadolu Efes
|24,62
|-0,73
|6,67
|Anadolu Grubu Holding
|19,47
|-1,17
|10,69
|Anadolu Hayat Emek.
|7,16
|-0,28
|4,68
|Anadolu Isuzu
|11,87
|-1,41
|-2,47
|Anadolu Sigorta
|4,88
|-1,81
|10,91
|Anel Elektrik
|3,34
|-0,30
|4,05
|Arçelik
|21,30
|0,19
|2,21
|Arena Bilgisayar
|9,78
|-4,59
|29,88
|Armada Bilgisayar
|21,68
|-14,98
|32,28
|Arsan Tekstil
|4,35
|0,00
|21,51
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|0,00
|22,22
|Aselsan
|23,52
|1,03
|12,32
|Aslan Çimento
|41,46
|-4,29
|3,75
|Ata GMYO
|4,06
|2,01
|-10,38
|Atakule GMYO
|2,08
|-2,80
|8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|1,04
|2,97
|4,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-3,64
|10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,00
|-0,57
|0,43
|Avrasya GMYO
|1,89
|-1,05
|25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,93
|-1,53
|6,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,60
|0,01
|2,39
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|-1,27
|0,65
|Ayen Enerji
|4,15
|-1,66
|19,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,95
|-3,91
|34,70
|Aygaz
|13,15
|-1,65
|2,41
|Bagfaş
|19,05
|-1,55
|13,26
|Bak Ambalaj
|7,34
|-3,55
|-0,14
|Balatacılar Balatacılık
|1,77
|-9,69
|42,74
|Bantaş Ambalaj
|3,28
|-2,09
|30,16
|Banvit
|18,72
|-1,16
|0,81
|Baştaş Başkent Çimento
|3,09
|-0,32
|19,31
|Batı Çimento
|3,84
|-2,04
|16,01
|Batısöke Çimento
|1,50
|-1,32
|14,50
|Bera Holding
|4,42
|-2,43
|14,81
|Berkosan Yalıtım
|3,21
|-3,31
|17,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|-0,40
|2,45
|Beyaz Filo
|4,18
|10,00
|32,28
|Bilici Yatırım
|5,65
|-0,70
|29,29
|Bim Mağazalar
|49,44
|-0,68
|5,96
|Birko Mensucat
|0,32
|-3,03
|3,23
|Birlik Mensucat
|1,45
|-2,68
|27,19
|Bizim Mağazaları
|11,17
|-3,29
|0,00
|Bolu Çimento
|4,70
|-0,84
|0,00
|Bomonti Elektrik
|1,35
|-9,40
|5,47
|Borusan Mannesmann
|12,94
|-1,37
|13,01
|Borusan Yat. Paz.
|70,25
|-2,77
|13,58
|Bosch Fren Sistemleri
|302,10
|-2,55
|4,21
|Bossa
|8,75
|-1,57
|8,56
|Brisa
|9,56
|4,82
|0,53
|Burçelik
|7,43
|-14,99
|27,88
|Burçelik Vana
|14,45
|-15,00
|48,82
|Bursa Çimento
|6,55
|-3,11
|5,14
|Carrefoursa
|6,59
|-13,06
|39,92
|Ceo Event Medya
|7,04
|-2,76
|-14,56
|Coca Cola İçecek
|44,48
|-0,18
|14,94
|Cosmos Yat. Holding
|2,57
|-6,55
|25,98
|Credıtwest Faktorıng
|2,40
|-0,41
|-16,67
|Çelebi
|100,40
|-1,95
|-1,67
|Çelik Halat
|8,24
|-0,24
|26,77
|Çemaş Döküm
|1,22
|1,67
|-2,67
|Çemtaş
|8,35
|0,36
|0,85
|Çimbeton
|49,76
|-0,68
|20,60
|Çimentaş
|17,20
|-7,03
|14,67
|Çimsa
|9,95
|-2,93
|9,58
|Çuhadaroğlu Metal
|3,53
|-2,22
|10,66
|Dagi Giyim
|2,89
|-1,70
|15,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,95
|-3,66
|74,78
|Dardanel
|5,96
|-9,97
|57,26
|Datagate Bilgisayar
|9,57
|-2,35
|22,54
|Demısaş Döküm
|4,08
|1,24
|17,24
|Denge Holding
|1,38
|-0,72
|0,73
|Deniz GMYO
|5,62
|-2,94
|11,29
|Denizli Cam
|9,77
|1,66
|17,15
|Derimod
|9,57
|-3,63
|34,03
|Derlüks Deri
|3,95
|0,00
|-3,19
|Desa Deri
|4,76
|-13,30
|4,85
|Despec Bilgisayar
|5,85
|-6,85
|37,97
|Deva Holding
|10,82
|-0,09
|20,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-1,32
|-3,85
|Ditaş Doğan
|9,40
|-0,21
|-1,67
|DO-CO
|590,00
|-0,84
|4,61
|Doğan Burda
|6,43
|0,31
|5,93
|Doğan Holding
|2,04
|0,00
|10,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,12
|-2,30
|28,48
|Doğusan
|2,63
|-2,59
|26,44
|Doğuş GMYO
|6,03
|-4,74
|33,11
|Doğuş Otomotiv
|12,29
|1,07
|29,10
|Döktaş Dökümcülük
|63,00
|-4,40
|16,77
|Duran Doğan Basım
|21,10
|5,18
|50,28
|Dyo Boya
|6,56
|0,15
|33,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,12
|-0,72
|11,05
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,08
|-1,07
|9,59
|Edip Gayrimenkul
|1,74
|-3,33
|25,18
|Ege Endüstri
|653,50
|-1,39
|12,58
|Ege Gübre
|53,70
|-1,47
|7,83
|Ege Profil
|13,80
|-5,80
|15,29
|Ege Seramik
|5,10
|-0,20
|37,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,48
|2,13
|50,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,76
|4,11
|94,87
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,50
|2,04
|150,00
|Egeplast
|16,28
|-3,38
|30,24
|Ekiz Kimya
|1,46
|3,55
|139,34
|Emek Elektrik
|1,92
|-1,54
|20,75
|Eminiş Ambalaj
|1,71
|0,59
|12,50
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|-0,60
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,00
|-1,72
|8,25
|Enka İnşaat
|6,64
|-0,30
|3,43
|Erbosan
|25,82
|-0,39
|3,36
|Ereğli Demir Çelik
|9,37
|-1,06
|3,65
|Ersu Gıda
|3,15
|-14,86
|52,17
|Escort Teknoloji
|2,21
|-8,68
|58,99
|Etiler Gıda
|2,32
|-1,28
|-5,31
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,90
|-3,55
|13,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|-2,76
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,34
|1,52
|13,56
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|-0,64
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|16,90
|-1,17
|16,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,81
|-2,24
|5,25
|F-M İzmit Piston
|57,45
|-3,12
|15,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,19
|-5,94
|19,51
|Ford Otosan
|74,40
|-2,36
|5,01
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|-7,14
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,00
|-1,23
|-7,41
|Galatasaray Sportif
|2,29
|-1,72
|12,81
|Garanti Bankası
|12,00
|1,27
|7,72
|Garanti Faktoring
|5,41
|-0,92
|39,79
|Garanti Yat. Ort.
|1,68
|1,82
|55,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,50
|-1,04
|69,64
|Gedik Yatırım Holding
|17,34
|-15,00
|125,49
|Gediz Ambalaj
|8,98
|-4,16
|32,84
|Gentaş
|2,49
|0,81
|13,70
|Gersan Elektrik
|3,48
|-0,57
|9,09
|Global Men. Değ.
|2,03
|-0,98
|7,98
|Global Yat. Holding
|4,79
|-1,03
|-1,64
|Good-Year
|4,86
|3,62
|20,00
|Göltaş Çimento
|18,77
|-1,21
|5,51
|Gözde Girişim
|5,00
|-1,38
|-2,72
|GSD Denizcilik
|3,21
|-6,96
|25,39
|GSD Holding
|1,58
|-2,47
|6,04
|Gübre Fabrik.
|10,47
|2,25
|15,82
|Güler Yat. Holding
|2,24
|-0,88
|10,34
|Güneş Sigorta
|2,59
|-1,15
|18,81
|Halk GMYO
|1,50
|-1,32
|22,95
|Halk Sigorta
|1,98
|0,00
|0,00
|Hatay Tekstil
|8,36
|1,33
|21,69
|Hedef Girişim
|2,79
|0,00
|6,90
|Hektaş
|10,17
|-1,26
|26,81
|HUB Girişim
|25,68
|-20,00
|85,01
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|0,00
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,75
|-0,86
|9,11
|İdealist Danışmanlık
|3,24
|-0,61
|-2,41
|İdealist GMYO
|3,33
|-2,63
|8,82
|İhlas Ev Aletleri
|2,90
|2,11
|-7,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-4,17
|İhlas Gazetecilik
|4,40
|-1,12
|-35,39
|İhlas Holding
|0,87
|0,00
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|-0,98
|-0,98
|İndeks Bilgisayar
|12,83
|-0,85
|32,27
|Info Yatırım
|7,50
|2,18
|-15,73
|İntema
|10,79
|-3,66
|16,52
|İpek Doğal Enerji
|10,03
|2,77
|29,92
|İskenderun Demir Çelik
|7,73
|-1,15
|-3,50
(Sürecek)