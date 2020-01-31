Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,23
|0,00
|19,89
|Acıpayam Selüloz
|7,64
|-0,65
|19,94
|Adana Çimento (A)
|9,51
|-0,42
|-2,06
|Adana Çimento (B)
|6,93
|-1,00
|-2,81
|Adana Çimento (C)
|2,23
|0,45
|0,00
|Adel Kalemcilik
|15,92
|0,51
|1,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,17
|-4,82
|13,02
|Afyon Çimento
|7,22
|-2,56
|14,97
|Ak Enerji
|1,25
|2,46
|14,68
|Akbank
|8,39
|-0,83
|3,45
|Akçansa
|10,50
|0,67
|4,58
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,17
|1,40
|2,84
|Akfen GMYO
|4,07
|1,24
|0,49
|Akın Tekstil
|15,66
|0,32
|13,56
|Akiş GMYO
|4,28
|4,14
|5,94
|Akmerkez GMYO
|25,60
|-0,39
|8,11
|Aksa
|14,01
|0,29
|2,26
|Aksa Enerji
|4,07
|-0,25
|7,11
|Aksigorta
|6,67
|-2,49
|9,52
|Aksu Enerji
|12,45
|1,47
|-16,27
|Alarko Carrıer
|64,85
|-1,89
|8,08
|Alarko GMYO
|88,60
|1,03
|-3,49
|Alarko Holding
|6,11
|0,00
|2,69
|Albaraka Türk
|1,70
|0,59
|11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|15,62
|3,72
|29,73
|Alkim Kağıt
|6,68
|-3,05
|19,71
|Alkim Kimya
|44,68
|1,18
|16,60
|Altınyağ
|0,59
|3,51
|43,90
|Altınyunus Çeşme
|9,01
|-1,64
|-9,81
|Anadolu Cam
|4,82
|5,70
|10,55
|Anadolu Efes
|24,44
|-1,13
|5,89
|Anadolu Grubu Holding
|20,02
|0,30
|13,81
|Anadolu Hayat Emek.
|7,36
|2,51
|7,60
|Anadolu Isuzu
|11,96
|0,67
|-1,73
|Anadolu Sigorta
|4,93
|-0,60
|12,05
|Anel Elektrik
|3,33
|-1,77
|3,74
|Arçelik
|21,10
|-0,85
|1,25
|Arena Bilgisayar
|9,80
|2,08
|30,15
|Armada Bilgisayar
|24,18
|11,53
|47,53
|Arsan Tekstil
|4,40
|0,92
|22,91
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|3,09
|23,46
|Aselsan
|23,66
|0,00
|12,99
|Aslan Çimento
|40,40
|-0,98
|1,10
|Ata GMYO
|4,05
|0,00
|-10,60
|Atakule GMYO
|2,10
|-1,41
|9,38
|Atlantis Yatırım Holding
|0,94
|-8,74
|-6,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,13
|0,57
|1,36
|Avrasya GMYO
|1,81
|-2,69
|19,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,90
|-0,52
|4,40
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,70
|0,01
|2,40
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|-0,64
|1,30
|Ayen Enerji
|4,19
|1,70
|20,75
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,91
|0,34
|32,88
|Aygaz
|13,29
|0,08
|3,50
|Bagfaş
|19,39
|-0,15
|15,28
|Bak Ambalaj
|7,57
|2,99
|2,99
|Balatacılar Balatacılık
|1,94
|9,60
|56,45
|Bantaş Ambalaj
|3,38
|1,50
|34,13
|Banvit
|19,08
|0,95
|2,75
|Baştaş Başkent Çimento
|3,13
|2,62
|20,85
|Batı Çimento
|3,79
|-0,26
|14,50
|Batısöke Çimento
|1,47
|-0,68
|12,21
|Bera Holding
|4,34
|0,00
|12,73
|Berkosan Yalıtım
|3,37
|-3,71
|22,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,53
|1,61
|3,27
|Beyaz Filo
|4,59
|9,81
|45,25
|Bilici Yatırım
|5,61
|-1,06
|28,38
|Bim Mağazalar
|48,82
|-1,85
|4,63
|Birko Mensucat
|0,33
|0,00
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,44
|0,70
|26,32
|Bizim Mağazaları
|11,18
|0,27
|0,09
|Bolu Çimento
|4,61
|-0,65
|-1,91
|Bomonti Elektrik
|1,45
|3,57
|13,28
|Borusan Mannesmann
|12,81
|0,00
|11,88
|Borusan Yat. Paz.
|69,85
|-0,71
|12,93
|Bosch Fren Sistemleri
|299,00
|0,00
|3,14
|Bossa
|8,33
|-2,00
|3,35
|Brisa
|9,64
|1,26
|1,37
|Burçelik
|8,19
|3,80
|40,96
|Burçelik Vana
|12,29
|-14,95
|26,57
|Bursa Çimento
|6,62
|0,61
|6,26
|Carrefoursa
|7,66
|14,84
|62,63
|Ceo Event Medya
|7,13
|-0,14
|-13,47
|Coca Cola İçecek
|45,50
|0,53
|17,57
|Cosmos Yat. Holding
|2,66
|1,14
|30,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,36
|-1,67
|-18,06
|Çelebi
|100,90
|0,80
|-1,18
|Çelik Halat
|8,31
|1,22
|27,85
|Çemaş Döküm
|1,19
|-2,46
|-5,07
|Çemtaş
|8,27
|0,73
|-0,12
|Çimbeton
|48,08
|-1,07
|16,53
|Çimentaş
|17,14
|-0,46
|14,27
|Çimsa
|9,86
|0,72
|8,59
|Çuhadaroğlu Metal
|3,50
|-0,57
|9,72
|Dagi Giyim
|2,95
|0,68
|18,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,38
|9,50
|93,81
|Dardanel
|6,30
|5,70
|66,23
|Datagate Bilgisayar
|9,41
|0,32
|20,49
|Demısaş Döküm
|4,04
|0,50
|16,09
|Denge Holding
|1,39
|0,72
|1,46
|Deniz GMYO
|5,34
|-3,61
|5,74
|Denizli Cam
|10,86
|14,32
|30,22
|Derimod
|9,37
|-2,80
|31,23
|Derlüks Deri
|3,91
|0,26
|-4,17
|Desa Deri
|4,66
|0,87
|2,64
|Despec Bilgisayar
|5,85
|2,63
|37,97
|Deva Holding
|11,12
|1,74
|23,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|-1,33
|-5,13
|Ditaş Doğan
|9,44
|0,32
|-1,26
|DO-CO
|589,80
|0,08
|4,57
|Doğan Burda
|6,40
|-0,31
|5,44
|Doğan Holding
|2,04
|0,99
|10,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|3,33
|31,52
|Doğusan
|2,48
|-2,36
|19,23
|Doğuş GMYO
|6,10
|0,00
|34,66
|Doğuş Otomotiv
|12,11
|-1,38
|27,21
|Döktaş Dökümcülük
|65,05
|-3,63
|20,57
|Duran Doğan Basım
|21,20
|2,81
|51,00
|Dyo Boya
|6,48
|0,31
|32,24
|Eczacıbaşı İlaç
|4,18
|1,46
|12,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,13
|1,46
|10,09
|Edip Gayrimenkul
|1,82
|3,41
|30,94
|Ege Endüstri
|665,10
|1,39
|14,57
|Ege Gübre
|54,45
|0,09
|9,34
|Ege Profil
|14,19
|1,72
|18,55
|Ege Seramik
|4,93
|0,20
|32,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,46
|-2,13
|43,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,76
|0,00
|94,87
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,48
|-4,00
|140,00
|Egeplast
|17,11
|5,16
|36,88
|Ekiz Kimya
|1,31
|-9,66
|114,75
|Emek Elektrik
|1,93
|2,66
|21,38
|Eminiş Ambalaj
|1,70
|0,00
|11,84
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|-0,60
|13,01
|Enerjisa Enerji
|8,01
|-0,50
|8,39
|Enka İnşaat
|6,77
|1,65
|5,45
|Erbosan
|25,58
|0,31
|2,40
|Ereğli Demir Çelik
|9,35
|-0,64
|3,43
|Ersu Gıda
|3,62
|14,92
|74,88
|Escort Teknoloji
|2,75
|7,00
|97,84
|Etiler Gıda
|2,35
|0,00
|-4,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,86
|0,00
|11,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|0,71
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,33
|0,00
|12,71
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|1,30
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|17,07
|1,55
|17,97
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,78
|1,06
|4,60
|F-M İzmit Piston
|57,90
|1,58
|16,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,57
|5,40
|24,45
|Ford Otosan
|74,10
|-1,66
|4,59
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|0,00
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,04
|0,00
|-7,10
|Galatasaray Sportif
|2,32
|0,87
|14,29
|Garanti Bankası
|11,98
|-0,99
|7,54
|Garanti Faktoring
|5,28
|-1,49
|36,43
|Garanti Yat. Ort.
|1,66
|0,61
|53,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,15
|6,51
|81,25
|Gedik Yatırım Holding
|19,94
|14,99
|159,30
|Gediz Ambalaj
|8,94
|1,25
|32,25
|Gentaş
|2,51
|2,45
|14,61
|Gersan Elektrik
|3,52
|1,15
|10,34
|Global Men. Değ.
|2,06
|0,49
|9,57
|Global Yat. Holding
|4,76
|0,63
|-2,26
|Good-Year
|4,79
|-1,64
|18,27
|Göltaş Çimento
|18,42
|-0,27
|3,54
|Gözde Girişim
|4,93
|0,00
|-4,09
|GSD Denizcilik
|3,25
|-1,22
|26,95
|GSD Holding
|1,56
|-0,64
|4,70
|Gübre Fabrik.
|10,31
|0,19
|14,05
|Güler Yat. Holding
|2,04
|-0,97
|0,49
|Güneş Sigorta
|2,60
|1,17
|19,27
|Halk GMYO
|1,49
|0,00
|22,13
|Halk Sigorta
|1,95
|-1,52
|-1,52
|Hatay Tekstil
|7,98
|-1,97
|16,16
|Hedef Girişim
|2,64
|-1,12
|1,15
|Hektaş
|10,27
|0,69
|28,05
|HUB Girişim
|30,80
|19,94
|121,90
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|0,00
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,72
|0,88
|8,54
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|0,00
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,33
|-0,60
|8,82
|İhlas Ev Aletleri
|2,96
|0,68
|-5,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|0,00
|-5,00
|İhlas Gazetecilik
|4,27
|-4,69
|-37,30
|İhlas Holding
|0,86
|0,00
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|0,00
|-1,96
|İndeks Bilgisayar
|12,85
|-0,70
|32,47
|Info Yatırım
|7,65
|2,00
|-14,04
|İntema
|11,17
|2,10
|20,63
|İpek Doğal Enerji
|9,93
|0,40
|28,63
|İskenderun Demir Çelik
|7,74
|1,04
|-3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)