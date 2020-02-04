Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,32
|3,11
|24,73
|Acıpayam Selüloz
|8,43
|0,84
|32,34
|Adana Çimento (A)
|9,56
|0,63
|-1,54
|Adana Çimento (B)
|6,94
|0,43
|-2,66
|Adana Çimento (C)
|2,27
|0,44
|1,79
|Adel Kalemcilik
|17,44
|0,40
|11,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,14
|1,90
|11,46
|Afyon Çimento
|7,64
|4,23
|21,66
|Ak Enerji
|1,26
|1,61
|15,60
|Akbank
|8,44
|1,20
|4,07
|Akçansa
|10,92
|2,73
|8,76
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,29
|2,23
|8,53
|Akfen GMYO
|4,03
|0,75
|-0,49
|Akın Tekstil
|15,82
|1,93
|14,72
|Akiş GMYO
|4,57
|-0,65
|13,12
|Akmerkez GMYO
|25,56
|-0,08
|7,94
|Aksa
|14,36
|1,70
|4,82
|Aksa Enerji
|4,16
|1,96
|9,47
|Aksigorta
|6,83
|0,15
|12,15
|Aksu Enerji
|13,25
|0,08
|-10,89
|Alarko Carrıer
|64,70
|1,41
|7,83
|Alarko GMYO
|93,50
|3,95
|1,85
|Alarko Holding
|6,25
|1,30
|5,04
|Albaraka Türk
|1,72
|1,18
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,76
|2,70
|39,20
|Alkim Kağıt
|7,13
|-1,79
|27,78
|Alkim Kimya
|46,26
|0,74
|20,72
|Altınyağ
|0,56
|-1,75
|36,59
|Altınyunus Çeşme
|9,09
|2,02
|-9,01
|Anadolu Cam
|4,41
|-2,00
|1,15
|Anadolu Efes
|25,30
|-0,55
|9,62
|Anadolu Grubu Holding
|19,40
|-0,15
|10,29
|Anadolu Hayat Emek.
|7,68
|0,92
|12,28
|Anadolu Isuzu
|12,25
|1,24
|0,66
|Anadolu Sigorta
|4,97
|0,81
|12,95
|Anel Elektrik
|3,32
|1,22
|3,43
|Arçelik
|21,38
|1,23
|2,59
|Arena Bilgisayar
|10,15
|2,32
|34,79
|Armada Bilgisayar
|23,00
|-0,09
|40,33
|Arsan Tekstil
|4,29
|2,63
|19,83
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|23,46
|Aselsan
|23,86
|2,05
|13,94
|Aslan Çimento
|40,54
|2,06
|1,45
|Ata GMYO
|4,14
|3,24
|-8,61
|Atakule GMYO
|2,13
|1,91
|10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|1,15
|9,52
|15,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,60
|2,56
|11,11
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,23
|0,92
|2,08
|Avrasya GMYO
|1,85
|2,21
|22,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|1,60
|4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.316,90
|0,01
|2,41
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,00
|1,30
|Ayen Enerji
|4,41
|4,50
|27,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,95
|2,08
|34,70
|Aygaz
|13,35
|0,83
|3,97
|Bagfaş
|20,06
|0,70
|19,26
|Bak Ambalaj
|8,20
|1,11
|11,56
|Balatacılar Balatacılık
|1,90
|1,06
|53,23
|Bantaş Ambalaj
|3,70
|1,37
|46,83
|Banvit
|19,80
|1,49
|6,62
|Baştaş Başkent Çimento
|3,48
|3,88
|34,36
|Batı Çimento
|3,77
|1,89
|13,90
|Batısöke Çimento
|1,51
|2,03
|15,27
|Bera Holding
|4,50
|2,27
|16,88
|Berkosan Yalıtım
|3,40
|3,03
|24,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|0,38
|6,94
|Beyaz Filo
|4,12
|-0,48
|30,38
|Bilici Yatırım
|5,66
|-1,39
|29,52
|Bim Mağazalar
|48,54
|0,00
|4,03
|Birko Mensucat
|0,40
|8,11
|29,03
|Birlik Mensucat
|1,50
|0,67
|31,58
|Bizim Mağazaları
|11,52
|1,95
|3,13
|Bolu Çimento
|4,65
|1,09
|-1,06
|Bomonti Elektrik
|1,50
|-0,66
|17,19
|Borusan Mannesmann
|12,86
|1,50
|12,31
|Borusan Yat. Paz.
|72,45
|4,70
|17,14
|Bosch Fren Sistemleri
|310,70
|2,54
|7,17
|Bossa
|8,67
|2,48
|7,57
|Brisa
|9,73
|-0,82
|2,31
|Burçelik
|8,28
|4,81
|42,51
|Burçelik Vana
|16,50
|10,22
|69,93
|Bursa Çimento
|6,68
|1,67
|7,22
|Carrefoursa
|7,50
|0,13
|59,24
|Ceo Event Medya
|7,53
|2,31
|-8,62
|Coca Cola İçecek
|46,56
|0,61
|20,31
|Cosmos Yat. Holding
|2,59
|0,00
|26,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,48
|-1,98
|-13,89
|Çelebi
|101,70
|1,29
|-0,39
|Çelik Halat
|11,60
|16,47
|78,46
|Çemaş Döküm
|1,21
|2,54
|-3,47
|Çemtaş
|8,51
|3,03
|2,78
|Çimbeton
|47,50
|1,06
|15,12
|Çimentaş
|16,97
|1,01
|13,13
|Çimsa
|10,06
|2,34
|10,79
|Çuhadaroğlu Metal
|3,75
|1,08
|17,55
|Dagi Giyim
|2,92
|1,04
|16,80
|Dagi Yatırım Holding
|4,60
|6,73
|103,54
|Dardanel
|6,75
|2,27
|78,10
|Datagate Bilgisayar
|9,50
|2,15
|21,64
|Demısaş Döküm
|4,07
|-0,49
|16,95
|Denge Holding
|1,38
|0,00
|0,73
|Deniz GMYO
|5,58
|2,76
|10,50
|Denizli Cam
|9,76
|-1,61
|17,03
|Derimod
|9,01
|0,45
|26,19
|Derlüks Deri
|3,97
|-1,24
|-2,70
|Desa Deri
|5,03
|5,23
|10,79
|Despec Bilgisayar
|6,53
|10,30
|54,01
|Deva Holding
|11,13
|-0,18
|23,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|2,67
|-1,28
|Ditaş Doğan
|13,10
|14,31
|37,03
|DO-CO
|597,80
|1,58
|5,99
|Doğan Burda
|7,20
|4,20
|18,62
|Doğan Holding
|2,06
|1,98
|11,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,25
|2,74
|36,36
|Doğusan
|2,52
|2,44
|21,15
|Doğuş GMYO
|6,09
|1,16
|34,44
|Doğuş Otomotiv
|12,26
|1,32
|28,78
|Döktaş Dökümcülük
|88,50
|14,94
|64,04
|Duran Doğan Basım
|22,54
|2,45
|60,54
|Dyo Boya
|6,38
|2,74
|30,20
|Eczacıbaşı İlaç
|4,28
|0,71
|15,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,76
|1,55
|16,32
|Edip Gayrimenkul
|1,83
|0,55
|31,65
|Ege Endüstri
|720,70
|1,08
|24,15
|Ege Gübre
|56,00
|0,72
|12,45
|Ege Profil
|14,58
|1,96
|21,80
|Ege Seramik
|5,09
|3,46
|37,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,45
|2,27
|40,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,77
|2,67
|97,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,45
|2,27
|125,00
|Egeplast
|15,98
|-2,02
|27,84
|Ekiz Kimya
|1,39
|4,51
|127,87
|Emek Elektrik
|2,30
|2,22
|44,65
|Eminiş Ambalaj
|1,76
|0,57
|15,79
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,78
|17,81
|Enerjisa Enerji
|8,53
|1,91
|15,43
|Enka İnşaat
|6,95
|0,29
|8,26
|Erbosan
|25,62
|1,03
|2,56
|Ereğli Demir Çelik
|9,28
|1,20
|2,65
|Ersu Gıda
|4,00
|1,01
|93,24
|Escort Teknoloji
|2,81
|-7,87
|102,16
|Etiler Gıda
|2,46
|5,58
|0,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,85
|1,65
|10,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|2,17
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,36
|3,03
|15,25
|Euro Yatırım Holding
|1,56
|1,30
|4,00
|Fenerbahçe Futbol
|17,14
|1,66
|18,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,90
|1,45
|7,22
|F-M İzmit Piston
|57,95
|0,43
|16,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,51
|2,70
|23,67
|Ford Otosan
|74,30
|0,27
|4,87
|Formet Çelik Kapı
|2,60
|0,00
|-13,33
|Frigo Pak Gıda
|12,60
|1,94
|-2,78
|Galatasaray Sportif
|2,42
|0,00
|19,21
|Garanti Bankası
|12,04
|1,78
|8,08
|Garanti Faktoring
|5,34
|2,30
|37,98
|Garanti Yat. Ort.
|1,60
|1,27
|48,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,15
|2,42
|81,25
|Gedik Yatırım Holding
|23,00
|13,86
|199,09
|Gediz Ambalaj
|8,94
|1,02
|32,25
|Gentaş
|2,51
|0,80
|14,61
|Gersan Elektrik
|3,58
|1,70
|12,23
|Global Men. Değ.
|2,29
|0,88
|21,81
|Global Yat. Holding
|5,00
|3,31
|2,67
|Good-Year
|4,89
|0,00
|20,74
|Göltaş Çimento
|18,70
|2,63
|5,12
|Gözde Girişim
|5,00
|-0,40
|-2,72
|GSD Denizcilik
|3,36
|0,90
|31,25
|GSD Holding
|1,70
|1,80
|14,09
|Gübre Fabrik.
|10,37
|0,58
|14,71
|Güler Yat. Holding
|2,02
|0,00
|-0,49
|Güneş Sigorta
|2,76
|2,22
|26,61
|Halk GMYO
|1,72
|15,44
|40,98
|Halk Sigorta
|2,14
|3,38
|8,08
|Hatay Tekstil
|8,29
|1,84
|20,67
|Hedef Girişim
|2,77
|4,14
|6,13
|Hektaş
|10,49
|0,96
|30,80
|HUB Girişim
|35,32
|3,88
|154,47
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|0,85
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|5,66
|2,17
|7,40
|İdealist Danışmanlık
|3,23
|0,00
|-2,71
|İdealist GMYO
|3,83
|-1,79
|25,16
|İhlas Ev Aletleri
|3,33
|4,06
|6,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|1,75
|-3,33
|İhlas Gazetecilik
|4,35
|-1,14
|-36,12
|İhlas Holding
|0,87
|2,35
|-4,40
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|6,73
|8,82
|İndeks Bilgisayar
|13,21
|1,07
|36,19
|Info Yatırım
|8,00
|2,56
|-10,11
|İntema
|11,40
|2,70
|23,11
|İpek Doğal Enerji
|10,18
|0,30
|31,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,85
|1,29
|-2,00
(Sürecek)