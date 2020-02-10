Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,33
|1,30
|25,27
|Acıpayam Selüloz
|8,03
|1,26
|26,06
|Adana Çimento (A)
|9,98
|3,10
|2,78
|Adana Çimento (B)
|7,10
|2,31
|-0,42
|Adana Çimento (C)
|2,25
|1,35
|0,90
|Adel Kalemcilik
|17,93
|1,70
|14,20
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|-1,37
|12,50
|Afyon Çimento
|7,74
|0,78
|23,25
|Ak Enerji
|1,23
|0,00
|12,84
|Akbank
|8,38
|-0,59
|3,33
|Akçansa
|10,88
|0,55
|8,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,30
|0,44
|9,00
|Akfen GMYO
|4,03
|-0,98
|-0,49
|Akın Tekstil
|16,06
|3,41
|16,46
|Akiş GMYO
|4,50
|0,67
|11,39
|Akmerkez GMYO
|29,10
|7,30
|22,89
|Aksa
|14,32
|0,85
|4,53
|Aksa Enerji
|4,19
|-0,24
|10,26
|Aksigorta
|6,62
|-1,93
|8,70
|Aksu Enerji
|13,12
|0,54
|-11,77
|Alarko Carrıer
|65,90
|1,46
|9,83
|Alarko GMYO
|94,20
|1,84
|2,61
|Alarko Holding
|6,13
|-0,16
|3,03
|Albaraka Türk
|1,72
|1,18
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,49
|12,20
|53,57
|Alkim Kağıt
|6,97
|0,58
|24,91
|Alkim Kimya
|47,64
|-0,50
|24,32
|Altınyağ
|0,64
|4,92
|56,10
|Altınyunus Çeşme
|12,62
|8,89
|26,33
|Anadolu Cam
|4,27
|0,23
|-2,06
|Anadolu Efes
|25,24
|-1,79
|9,36
|Anadolu Grubu Holding
|18,92
|-0,42
|7,56
|Anadolu Hayat Emek.
|7,74
|-1,40
|13,16
|Anadolu Isuzu
|12,75
|1,59
|4,77
|Anadolu Sigorta
|4,98
|0,00
|13,18
|Anel Elektrik
|3,37
|0,90
|4,98
|Arçelik
|21,24
|-1,21
|1,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|9,15
|19,92
|Arena Bilgisayar
|12,37
|-6,15
|64,28
|Armada Bilgisayar
|26,90
|3,78
|64,12
|Arsan Tekstil
|5,08
|4,74
|41,90
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|18,52
|Aselsan
|24,60
|0,57
|17,48
|Aslan Çimento
|40,02
|1,06
|0,15
|Ata GMYO
|3,90
|1,56
|-13,91
|Atakule GMYO
|2,23
|-0,89
|16,15
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|0,00
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|7,74
|25,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,62
|1,83
|12,05
|Avrasya GMYO
|1,85
|1,09
|22,52
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,10
|4,48
|15,38
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,30
|0,01
|2,44
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-0,63
|3,25
|Ayen Enerji
|4,13
|0,00
|19,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,81
|0,36
|28,31
|Aygaz
|13,10
|-0,61
|2,02
|Bagfaş
|19,65
|2,08
|16,83
|Bak Ambalaj
|8,00
|0,00
|8,84
|Balatacılar Balatacılık
|1,75
|-5,91
|41,13
|Bantaş Ambalaj
|3,55
|0,85
|40,87
|Banvit
|19,32
|0,84
|4,04
|Baştaş Başkent Çimento
|3,81
|0,53
|47,10
|Batı Çimento
|3,75
|0,27
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,53
|0,66
|16,79
|Bera Holding
|4,36
|-1,36
|13,25
|Berkosan Yalıtım
|3,46
|0,58
|26,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,81
|3,31
|14,69
|Beyaz Filo
|4,37
|6,07
|38,29
|Bilici Yatırım
|6,23
|-1,74
|42,56
|Bim Mağazalar
|47,96
|-0,33
|2,79
|Birko Mensucat
|0,39
|0,00
|25,81
|Birlik Mensucat
|1,57
|2,61
|37,72
|Bizim Mağazaları
|11,15
|-1,33
|-0,18
|Bolu Çimento
|4,73
|1,72
|0,64
|Bomonti Elektrik
|1,46
|-1,35
|14,06
|Borusan Mannesmann
|12,63
|-0,24
|10,31
|Borusan Yat. Paz.
|69,50
|-0,86
|12,37
|Bosch Fren Sistemleri
|306,00
|-0,94
|5,55
|Bossa
|9,83
|11,70
|21,96
|Brisa
|10,47
|8,39
|10,09
|Burçelik
|7,70
|-4,94
|32,53
|Burçelik Vana
|15,60
|-4,29
|60,66
|Bursa Çimento
|5,16
|6,64
|28,89
|Carrefoursa
|7,14
|-1,11
|51,59
|Ceo Event Medya
|7,81
|0,00
|-5,22
|Coca Cola İçecek
|45,30
|-0,74
|17,05
|Cosmos Yat. Holding
|2,63
|2,33
|28,92
|Credıtwest Faktorıng
|2,63
|5,20
|-8,68
|Çelebi
|100,60
|0,00
|-1,47
|Çelik Halat
|10,88
|-1,72
|67,38
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,64
|-1,08
|Çemtaş
|9,59
|1,05
|15,82
|Çimbeton
|47,44
|0,94
|14,98
|Çimentaş
|16,56
|-0,60
|10,40
|Çimsa
|10,02
|0,40
|10,35
|Çuhadaroğlu Metal
|3,77
|0,80
|18,18
|Dagi Giyim
|3,25
|8,33
|30,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,61
|1,54
|103,98
|Dardanel
|5,95
|-3,25
|56,99
|Datagate Bilgisayar
|10,62
|2,12
|35,98
|Demısaş Döküm
|4,13
|1,72
|18,68
|Denge Holding
|1,41
|-1,40
|2,92
|Deniz GMYO
|5,72
|-0,35
|13,27
|Denizli Cam
|9,11
|-0,55
|9,23
|Derimod
|9,55
|4,83
|33,75
|Derlüks Deri
|4,59
|9,81
|12,50
|Desa Deri
|5,83
|13,42
|28,41
|Despec Bilgisayar
|6,62
|0,76
|56,13
|Deva Holding
|11,27
|-0,97
|25,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|1,32
|-1,28
|Ditaş Doğan
|14,54
|-2,28
|52,09
|DO-CO
|596,50
|-1,73
|5,76
|Doğan Burda
|6,47
|-0,15
|6,59
|Doğan Holding
|2,02
|0,50
|9,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,31
|0,43
|40,00
|Doğusan
|2,52
|0,40
|21,15
|Doğuş GMYO
|6,15
|0,33
|35,76
|Doğuş Otomotiv
|12,24
|0,08
|28,57
|Döktaş Dökümcülük
|47,10
|-13,50
|-12,70
|Duran Doğan Basım
|21,44
|-2,55
|52,71
|Dyo Boya
|6,13
|0,33
|25,10
|Eczacıbaşı İlaç
|4,20
|0,96
|13,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,83
|4,78
|17,01
|Edip Gayrimenkul
|1,90
|-1,55
|36,69
|Ege Endüstri
|730,20
|3,08
|25,79
|Ege Gübre
|57,15
|-1,80
|14,76
|Ege Profil
|14,95
|-0,93
|24,90
|Ege Seramik
|4,93
|0,20
|32,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,44
|-2,22
|37,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,67
|-2,90
|71,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,43
|-2,27
|115,00
|Egeplast
|15,60
|-1,14
|24,80
|Ekiz Kimya
|1,29
|-0,77
|111,48
|Emek Elektrik
|2,18
|-2,24
|37,11
|Eminiş Ambalaj
|1,82
|1,68
|19,74
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|0,60
|15,75
|Enerjisa Enerji
|8,24
|-1,20
|11,50
|Enka İnşaat
|6,77
|-0,73
|5,45
|Erbosan
|26,32
|1,39
|5,36
|Ereğli Demir Çelik
|9,24
|0,00
|2,21
|Ersu Gıda
|4,13
|5,90
|99,52
|Escort Teknoloji
|3,13
|6,10
|125,18
|Etiler Gıda
|2,39
|0,42
|-2,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,92
|0,00
|14,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,42
|-1,39
|13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,36
|0,74
|15,25
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|1,78
|14,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,89
|-3,76
|16,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,87
|0,83
|6,56
|F-M İzmit Piston
|56,00
|0,90
|12,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,46
|-1,15
|23,02
|Ford Otosan
|73,70
|-0,81
|4,02
|Formet Çelik Kapı
|2,50
|-3,85
|-16,67
|Frigo Pak Gıda
|12,00
|-1,96
|-7,41
|Galatasaray Sportif
|2,37
|2,60
|16,75
|Garanti Bankası
|11,92
|-0,42
|7,00
|Garanti Faktoring
|5,12
|-0,39
|32,30
|Garanti Yat. Ort.
|1,64
|2,50
|51,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,69
|-0,56
|90,89
|Gedik Yatırım Holding
|26,56
|-9,04
|245,38
|Gediz Ambalaj
|9,40
|1,51
|39,05
|Gentaş
|2,67
|1,14
|21,92
|Gersan Elektrik
|3,60
|0,84
|12,85
|Global Men. Değ.
|2,68
|6,35
|42,55
|Global Yat. Holding
|5,34
|1,14
|9,65
|Good-Year
|5,24
|3,56
|29,38
|Göltaş Çimento
|18,30
|0,60
|2,87
|Gözde Girişim
|5,23
|0,58
|1,75
|GSD Denizcilik
|3,21
|-1,23
|25,39
|GSD Holding
|1,64
|0,00
|10,07
|Gübre Fabrik.
|11,76
|2,80
|30,09
|Güler Yat. Holding
|2,24
|-2,18
|10,34
|Güneş Sigorta
|2,84
|0,35
|30,28
|Halk GMYO
|1,63
|1,87
|33,61
|Halk Sigorta
|2,18
|-0,91
|10,10
|Hatay Tekstil
|8,63
|1,29
|25,62
|Hedef Girişim
|2,94
|1,03
|12,64
|Hektaş
|10,41
|0,48
|29,80
|HUB Girişim
|39,36
|1,50
|183,57
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|0,00
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|5,57
|-0,36
|5,69
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|-0,30
|-0,90
|İdealist GMYO
|4,19
|4,23
|36,93
|İhlas Ev Aletleri
|3,15
|-1,25
|0,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|4,88
|7,50
|İhlas Gazetecilik
|4,35
|-4,40
|-36,12
|İhlas Holding
|0,90
|2,27
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|3,57
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|13,56
|0,74
|39,79
|Info Yatırım
|8,60
|2,38
|-3,37
|İntema
|11,31
|-0,26
|22,14
|İpek Doğal Enerji
|9,97
|0,20
|29,15
|İskenderun Demir Çelik
|7,81
|-0,13
|-2,50
(Sürecek)