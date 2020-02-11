Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,16
|-0,92
|16,13
|Acıpayam Selüloz
|7,87
|-0,76
|23,55
|Adana Çimento (A)
|9,91
|1,64
|2,06
|Adana Çimento (B)
|7,09
|-0,14
|-0,56
|Adana Çimento (C)
|2,11
|-2,76
|-5,38
|Adel Kalemcilik
|16,73
|-0,24
|6,56
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|0,33
|7,12
|Afyon Çimento
|7,32
|0,27
|16,56
|Ak Enerji
|1,16
|-0,85
|6,42
|Akbank
|8,15
|-1,33
|0,49
|Akçansa
|10,30
|-0,96
|2,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,17
|-0,46
|2,84
|Akfen GMYO
|3,89
|-0,77
|-3,95
|Akın Tekstil
|15,75
|0,96
|14,21
|Akiş GMYO
|4,28
|-0,23
|5,94
|Akmerkez GMYO
|27,50
|-1,36
|16,13
|Aksa
|13,95
|-0,07
|1,82
|Aksa Enerji
|3,91
|-1,51
|2,89
|Aksigorta
|6,39
|-1,84
|4,93
|Aksu Enerji
|12,59
|-0,08
|-15,33
|Alarko Carrıer
|62,45
|-0,64
|4,08
|Alarko GMYO
|91,00
|0,66
|-0,87
|Alarko Holding
|5,96
|-0,50
|0,17
|Albaraka Türk
|1,63
|-1,81
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,65
|-2,00
|46,59
|Alkim Kağıt
|6,60
|1,38
|18,28
|Alkim Kimya
|46,22
|-1,37
|20,62
|Altınyağ
|0,69
|9,52
|68,29
|Altınyunus Çeşme
|11,55
|-1,87
|15,62
|Anadolu Cam
|4,10
|0,74
|-5,96
|Anadolu Efes
|24,44
|-1,45
|5,89
|Anadolu Grubu Holding
|18,05
|-0,77
|2,62
|Anadolu Hayat Emek.
|7,53
|-2,96
|10,09
|Anadolu Isuzu
|11,86
|-0,84
|-2,55
|Anadolu Sigorta
|4,84
|-1,63
|10,00
|Anel Elektrik
|3,17
|0,32
|-1,25
|Arçelik
|20,52
|-1,82
|-1,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|10,90
|19,13
|Arena Bilgisayar
|11,66
|-1,44
|54,85
|Armada Bilgisayar
|23,02
|-10,29
|40,45
|Arsan Tekstil
|4,93
|0,41
|37,71
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|1,02
|22,22
|Aselsan
|24,24
|0,50
|15,76
|Aslan Çimento
|36,98
|-2,17
|-7,46
|Ata GMYO
|3,84
|-0,52
|-15,23
|Atakule GMYO
|2,09
|0,00
|8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|-0,79
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-1,08
|27,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,01
|-0,60
|7,68
|Avrasya GMYO
|1,76
|0,00
|16,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|0,00
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,40
|0,01
|2,45
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,00
|1,30
|Ayen Enerji
|3,86
|-0,26
|11,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,74
|0,74
|25,11
|Aygaz
|12,49
|-1,42
|-2,73
|Bagfaş
|18,75
|-1,83
|11,47
|Bak Ambalaj
|7,52
|-1,83
|2,31
|Balatacılar Balatacılık
|1,60
|-4,76
|29,03
|Bantaş Ambalaj
|3,34
|-1,18
|32,54
|Banvit
|18,41
|-0,75
|-0,86
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|-7,41
|35,14
|Batı Çimento
|3,52
|-0,85
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,44
|-1,37
|9,92
|Bera Holding
|4,07
|-0,49
|5,71
|Berkosan Yalıtım
|3,20
|-2,14
|16,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|0,77
|6,94
|Beyaz Filo
|4,00
|0,76
|26,58
|Bilici Yatırım
|6,01
|-0,83
|37,53
|Bim Mağazalar
|47,80
|0,42
|2,44
|Birko Mensucat
|0,35
|-5,41
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,46
|-1,35
|28,07
|Bizim Mağazaları
|10,51
|-2,69
|-5,91
|Bolu Çimento
|4,51
|-0,22
|-4,04
|Bomonti Elektrik
|1,43
|-1,38
|11,72
|Borusan Mannesmann
|12,15
|-0,90
|6,11
|Borusan Yat. Paz.
|66,35
|-0,97
|7,28
|Bosch Fren Sistemleri
|297,30
|0,71
|2,55
|Bossa
|10,90
|13,07
|35,24
|Brisa
|9,94
|-1,19
|4,52
|Burçelik
|7,50
|-1,57
|29,09
|Burçelik Vana
|15,26
|-0,26
|57,16
|Bursa Çimento
|4,81
|-3,80
|20,15
|Carrefoursa
|7,09
|-0,84
|50,53
|Ceo Event Medya
|7,56
|-0,53
|-8,25
|Coca Cola İçecek
|45,12
|0,76
|16,59
|Cosmos Yat. Holding
|2,36
|-8,53
|15,69
|Credıtwest Faktorıng
|2,58
|10,73
|-10,42
|Çelebi
|97,35
|-0,76
|-4,65
|Çelik Halat
|10,57
|-0,47
|62,62
|Çemaş Döküm
|1,18
|0,00
|-5,86
|Çemtaş
|8,65
|-6,49
|4,47
|Çimbeton
|47,50
|2,55
|15,12
|Çimentaş
|16,09
|0,37
|7,27
|Çimsa
|9,50
|-0,84
|4,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,53
|-0,56
|10,66
|Dagi Giyim
|3,15
|0,64
|26,00
|Dagi Yatırım Holding
|4,17
|-1,18
|84,51
|Dardanel
|5,80
|0,87
|53,03
|Datagate Bilgisayar
|10,03
|-0,10
|28,43
|Demısaş Döküm
|4,02
|-0,50
|15,52
|Denge Holding
|1,37
|-1,44
|0,00
|Deniz GMYO
|5,49
|-0,36
|8,71
|Denizli Cam
|8,56
|-0,70
|2,64
|Derimod
|9,25
|-0,54
|29,55
|Derlüks Deri
|4,32
|0,00
|5,88
|Desa Deri
|5,92
|-0,50
|30,40
|Despec Bilgisayar
|6,25
|-0,79
|47,41
|Deva Holding
|11,02
|-0,54
|22,58
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,75
|-1,32
|-3,85
|Ditaş Doğan
|13,14
|-3,67
|37,45
|DO-CO
|599,30
|0,32
|6,26
|Doğan Burda
|6,07
|-0,82
|0,00
|Doğan Holding
|1,93
|-1,53
|4,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-1,38
|30,30
|Doğusan
|2,36
|-0,84
|13,46
|Doğuş GMYO
|5,80
|-2,03
|28,04
|Doğuş Otomotiv
|11,72
|-1,92
|23,11
|Döktaş Dökümcülük
|47,10
|-3,33
|-12,70
|Duran Doğan Basım
|20,64
|-0,29
|47,01
|Dyo Boya
|5,76
|-1,71
|17,55
|Eczacıbaşı İlaç
|4,06
|-0,25
|9,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,82
|2,96
|16,91
|Edip Gayrimenkul
|1,87
|0,00
|34,53
|Ege Endüstri
|717,00
|0,97
|23,51
|Ege Gübre
|53,60
|-2,01
|7,63
|Ege Profil
|14,35
|-2,05
|19,88
|Ege Seramik
|4,85
|1,89
|30,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|-4,88
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,57
|-9,52
|46,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|-10,00
|80,00
|Egeplast
|15,60
|0,00
|24,80
|Ekiz Kimya
|1,20
|-6,25
|96,72
|Emek Elektrik
|2,09
|-0,48
|31,45
|Eminiş Ambalaj
|1,98
|10,00
|30,26
|Emlak Konut GMYO
|1,61
|-1,23
|10,27
|Enerjisa Enerji
|8,12
|0,50
|9,88
|Enka İnşaat
|6,49
|-1,82
|1,09
|Erbosan
|25,24
|-0,63
|1,04
|Ereğli Demir Çelik
|9,16
|1,10
|1,33
|Ersu Gıda
|3,95
|-0,75
|90,82
|Escort Teknoloji
|3,26
|4,49
|134,53
|Etiler Gıda
|2,34
|-0,43
|-4,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|-1,09
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,37
|-0,72
|9,60
|Euro Yat. Ort.
|1,32
|0,00
|11,86
|Euro Yatırım Holding
|1,63
|-2,98
|8,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,03
|0,19
|10,78
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,54
|-1,09
|-0,66
|F-M İzmit Piston
|52,60
|-1,31
|5,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,09
|0,22
|18,21
|Ford Otosan
|72,55
|0,35
|2,40
|Formet Çelik Kapı
|2,50
|0,00
|-16,67
|Frigo Pak Gıda
|11,99
|1,18
|-7,48
|Galatasaray Sportif
|2,25
|2,27
|10,84
|Garanti Bankası
|11,54
|-2,04
|3,59
|Garanti Faktoring
|4,75
|-1,66
|22,74
|Garanti Yat. Ort.
|1,58
|-0,63
|46,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,70
|-1,65
|91,07
|Gedik Yatırım Holding
|24,84
|-3,72
|223,02
|Gediz Ambalaj
|8,80
|-1,68
|30,18
|Gentaş
|2,52
|0,00
|15,07
|Gersan Elektrik
|3,44
|0,29
|7,84
|Global Men. Değ.
|2,47
|-4,26
|31,38
|Global Yat. Holding
|5,03
|-0,40
|3,29
|Good-Year
|5,08
|-1,17
|25,43
|Göltaş Çimento
|17,06
|-0,52
|-4,10
|Gözde Girişim
|4,96
|-0,40
|-3,50
|GSD Denizcilik
|3,08
|-1,91
|20,31
|GSD Holding
|1,58
|0,64
|6,04
|Gübre Fabrik.
|11,63
|0,17
|28,65
|Güler Yat. Holding
|2,06
|-3,29
|1,48
|Güneş Sigorta
|2,71
|1,12
|24,31
|Halk GMYO
|1,53
|0,66
|25,41
|Halk Sigorta
|2,15
|2,38
|8,59
|Hatay Tekstil
|8,26
|-1,55
|20,23
|Hedef Girişim
|2,82
|-0,70
|8,05
|Hektaş
|10,05
|-0,69
|25,31
|HUB Girişim
|37,40
|-3,95
|169,45
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|-1,68
|2,63
|ICBC Turkey Bank
|5,25
|-0,38
|-0,38
|İdealist Danışmanlık
|3,33
|4,72
|0,30
|İdealist GMYO
|4,03
|-1,71
|31,70
|İhlas Ev Aletleri
|2,96
|0,00
|-5,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|2,42
|5,83
|İhlas Gazetecilik
|4,30
|0,00
|-36,86
|İhlas Holding
|0,85
|-1,16
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-0,89
|8,82
|İndeks Bilgisayar
|13,00
|-1,37
|34,02
|Info Yatırım
|8,54
|-0,12
|-4,04
|İntema
|10,62
|4,53
|14,69
|İpek Doğal Enerji
|9,58
|-0,31
|24,09
|İskenderun Demir Çelik
|7,67
|-0,13
|-4,24
(Sürecek)