Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,36
|0,43
|26,88
|Acıpayam Selüloz
|8,14
|-0,37
|27,79
|Adana Çimento (A)
|9,97
|0,10
|2,68
|Adana Çimento (B)
|7,08
|0,85
|-0,70
|Adana Çimento (C)
|2,11
|0,00
|-5,38
|Adel Kalemcilik
|16,40
|-2,90
|4,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,48
|-2,63
|3,62
|Afyon Çimento
|7,66
|2,82
|21,97
|Ak Enerji
|1,22
|0,83
|11,93
|Akbank
|8,11
|-0,12
|0,00
|Akçansa
|10,48
|-0,57
|4,38
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,28
|0,44
|8,06
|Akfen GMYO
|3,94
|-0,76
|-2,72
|Akın Tekstil
|15,81
|0,38
|14,65
|Akiş GMYO
|4,36
|0,23
|7,92
|Akmerkez GMYO
|30,10
|7,42
|27,11
|Aksa
|8,13
|0,62
|3,85
|Aksa Enerji
|4,02
|0,00
|5,79
|Aksigorta
|6,50
|0,15
|6,73
|Aksu Enerji
|13,10
|0,23
|-11,90
|Alarko Carrıer
|63,50
|-0,08
|5,83
|Alarko GMYO
|94,70
|-0,11
|3,16
|Alarko Holding
|6,24
|2,13
|4,87
|Albaraka Türk
|1,64
|0,00
|7,19
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,92
|0,45
|48,84
|Alkim Kağıt
|7,05
|2,17
|26,34
|Alkim Kimya
|47,70
|0,63
|24,48
|Altınyağ
|0,67
|4,69
|63,41
|Altınyunus Çeşme
|11,16
|-4,62
|11,71
|Anadolu Cam
|4,13
|0,98
|-5,28
|Anadolu Efes
|24,74
|-0,08
|7,19
|Anadolu Grubu Holding
|18,25
|0,27
|3,75
|Anadolu Hayat Emek.
|7,68
|-1,16
|12,28
|Anadolu Isuzu
|12,72
|0,63
|4,52
|Anadolu Sigorta
|4,91
|-0,61
|11,59
|Anel Elektrik
|3,27
|0,31
|1,87
|Arçelik
|20,40
|0,79
|-2,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,80
|19,97
|Arena Bilgisayar
|12,18
|-0,81
|61,75
|Armada Bilgisayar
|25,88
|-1,45
|57,90
|Arsan Tekstil
|5,03
|0,20
|40,50
|Artı Yatırım Holding
|0,98
|0,00
|20,99
|Aselsan
|28,34
|1,21
|35,34
|Aslan Çimento
|36,90
|0,22
|-7,66
|Ata GMYO
|3,90
|1,04
|-13,91
|Atakule GMYO
|2,16
|0,93
|12,50
|Atlantis Yatırım Holding
|1,28
|-1,54
|28,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|0,56
|24,31
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,90
|-1,32
|6,89
|Avrasya GMYO
|1,84
|0,55
|21,85
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|2,90
|17,03
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,50
|2,46
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|-0,64
|0,65
|Ayen Enerji
|3,95
|-0,50
|13,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,81
|-1,75
|28,31
|Aygaz
|12,88
|-1,68
|0,31
|Bagfaş
|19,70
|3,14
|17,12
|Bak Ambalaj
|7,75
|0,13
|5,44
|Balatacılar Balatacılık
|1,69
|-6,11
|36,29
|Bantaş Ambalaj
|3,44
|0,58
|36,51
|Banvit
|18,82
|-0,74
|1,35
|Baştaş Başkent Çimento
|3,43
|-9,97
|32,43
|Batı Çimento
|3,59
|0,84
|8,46
|Batısöke Çimento
|1,51
|1,34
|15,27
|Bera Holding
|4,15
|0,48
|7,79
|Berkosan Yalıtım
|3,39
|2,11
|23,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,74
|3,79
|11,84
|Beyaz Filo
|4,09
|1,74
|29,43
|Bilici Yatırım
|6,23
|-0,16
|42,56
|Bim Mağazalar
|47,22
|-0,51
|1,20
|Birko Mensucat
|0,37
|0,00
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,53
|0,00
|34,21
|Bizim Mağazaları
|10,41
|-0,86
|-6,80
|Bolu Çimento
|4,61
|0,88
|-1,91
|Bomonti Elektrik
|1,50
|0,67
|17,19
|Borusan Mannesmann
|12,44
|-0,32
|8,65
|Borusan Yat. Paz.
|66,95
|0,53
|8,25
|Bosch Fren Sistemleri
|303,50
|-0,43
|4,69
|Bossa
|11,46
|-1,97
|42,18
|Brisa
|10,17
|2,21
|6,94
|Burçelik
|8,18
|-0,24
|40,79
|Burçelik Vana
|13,00
|-13,33
|33,88
|Bursa Çimento
|4,60
|-1,50
|14,90
|Carrefoursa
|7,69
|-2,04
|63,27
|Ceo Event Medya
|7,75
|1,04
|-5,95
|Coca Cola İçecek
|45,94
|-0,56
|18,71
|Cosmos Yat. Holding
|2,49
|-6,39
|22,06
|Credıtwest Faktorıng
|2,54
|1,60
|-11,81
|Çelebi
|98,35
|0,20
|-3,67
|Çelik Halat
|10,33
|-1,99
|58,92
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-2,67
|Çemtaş
|8,26
|-0,84
|-0,24
|Çimbeton
|48,98
|-0,04
|18,71
|Çimentaş
|17,25
|-2,27
|15,00
|Çimsa
|9,61
|-0,31
|5,84
|Çuhadaroğlu Metal
|3,66
|0,55
|14,73
|Dagi Giyim
|3,51
|4,15
|40,40
|Dagi Yatırım Holding
|4,02
|-3,13
|77,88
|Dardanel
|6,26
|9,82
|65,17
|Datagate Bilgisayar
|10,54
|-0,09
|34,96
|Demısaş Döküm
|4,05
|-0,25
|16,38
|Denge Holding
|1,43
|2,14
|4,38
|Deniz GMYO
|5,32
|-2,39
|5,35
|Denizli Cam
|8,74
|-0,34
|4,80
|Derimod
|9,37
|0,64
|31,23
|Derlüks Deri
|4,18
|-1,42
|2,45
|Desa Deri
|5,83
|-2,35
|28,41
|Despec Bilgisayar
|6,27
|0,16
|47,88
|Deva Holding
|11,17
|0,63
|24,25
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|1,33
|-2,56
|Ditaş Doğan
|12,77
|-3,62
|33,58
|DO-CO
|615,90
|0,72
|9,20
|Doğan Burda
|6,06
|-0,98
|-0,16
|Doğan Holding
|1,95
|0,00
|5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,28
|-1,72
|38,18
|Doğusan
|2,42
|-1,22
|16,35
|Doğuş GMYO
|6,03
|0,67
|33,11
|Doğuş Otomotiv
|12,06
|0,33
|26,68
|Döktaş Dökümcülük
|46,38
|-0,47
|-14,03
|Duran Doğan Basım
|21,24
|-0,38
|51,28
|Dyo Boya
|5,79
|0,35
|18,16
|Eczacıbaşı İlaç
|4,15
|0,48
|11,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,63
|-0,26
|15,03
|Edip Gayrimenkul
|2,45
|11,87
|76,26
|Ege Endüstri
|716,00
|0,00
|23,34
|Ege Gübre
|55,20
|0,36
|10,84
|Ege Profil
|15,38
|-0,77
|28,49
|Ege Seramik
|4,83
|-0,62
|30,19
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,42
|0,00
|31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,68
|9,68
|74,36
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,43
|4,88
|115,00
|Egeplast
|15,47
|-0,90
|23,76
|Ekiz Kimya
|1,19
|-0,83
|95,08
|Emek Elektrik
|2,20
|0,92
|38,36
|Eminiş Ambalaj
|2,38
|9,68
|56,58
|Emlak Konut GMYO
|1,66
|0,00
|13,70
|Enerjisa Enerji
|8,80
|1,62
|19,08
|Enka İnşaat
|6,70
|1,67
|4,36
|Erbosan
|27,24
|0,15
|9,05
|Ereğli Demir Çelik
|9,11
|0,00
|0,77
|Ersu Gıda
|3,89
|-2,99
|87,92
|Escort Teknoloji
|4,04
|0,50
|190,65
|Etiler Gıda
|2,29
|1,78
|-6,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,87
|1,63
|11,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,42
|1,43
|13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,36
|0,00
|15,25
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|3,55
|16,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,31
|1,24
|12,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,91
|5,59
|7,44
|F-M İzmit Piston
|53,65
|-0,09
|7,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,38
|0,75
|21,98
|Ford Otosan
|79,15
|4,08
|11,71
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|-2,83
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|12,30
|0,82
|-5,09
|Galatasaray Sportif
|2,37
|2,16
|16,75
|Garanti Bankası
|11,66
|-0,43
|4,67
|Garanti Faktoring
|5,06
|-1,75
|30,75
|Garanti Yat. Ort.
|1,73
|-2,81
|60,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,96
|-0,18
|95,71
|Gedik Yatırım Holding
|28,48
|-3,26
|270,35
|Gediz Ambalaj
|8,57
|-0,58
|26,78
|Gentaş
|2,72
|2,64
|24,20
|Gersan Elektrik
|3,74
|0,27
|17,24
|Global Men. Değ.
|3,01
|11,90
|60,11
|Global Yat. Holding
|5,00
|0,20
|2,67
|Good-Year
|5,11
|0,00
|26,17
|Göltaş Çimento
|17,35
|0,58
|-2,47
|Gözde Girişim
|4,99
|-0,20
|-2,92
|GSD Denizcilik
|3,09
|-1,28
|20,70
|GSD Holding
|1,68
|0,60
|12,75
|Gübre Fabrik.
|14,70
|9,46
|62,61
|Güler Yat. Holding
|2,08
|-1,42
|2,46
|Güneş Sigorta
|2,78
|-1,07
|27,52
|Halk GMYO
|1,60
|0,63
|31,15
|Halk Sigorta
|2,20
|1,85
|11,11
|Hatay Tekstil
|8,41
|0,36
|22,42
|Hedef Girişim
|2,96
|0,34
|13,41
|Hektaş
|10,64
|2,90
|32,67
|HUB Girişim
|45,58
|1,51
|228,39
|Hürriyet Gzt.
|1,21
|-0,82
|6,14
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|0,93
|2,85
|İdealist Danışmanlık
|3,24
|-0,92
|-2,41
|İdealist GMYO
|3,81
|0,26
|24,51
|İhlas Ev Aletleri
|3,12
|0,32
|-0,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|0,00
|10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,35
|-1,14
|-36,12
|İhlas Holding
|0,88
|0,00
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-0,83
|17,65
|İndeks Bilgisayar
|13,20
|-0,60
|36,08
|Info Yatırım
|8,72
|1,40
|-2,02
|İntema
|10,70
|0,85
|15,55
|İpek Doğal Enerji
|9,88
|1,13
|27,98
|İskenderun Demir Çelik
|7,61
|-0,65
|-4,99
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)