Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,36 0,00 26,88 Acıpayam Selüloz 7,95 -1,85 24,80 Adana Çimento (A) 9,99 -0,40 2,88 Adana Çimento (B) 7,13 0,14 0,00 Adana Çimento (C) 2,10 0,00 -5,83 Adel Kalemcilik 16,37 0,00 4,27 Adese Alışveriş Ticaret 1,48 0,00 3,62 Afyon Çimento 7,62 0,13 21,34 Ak Enerji 1,23 0,82 12,84 Akbank 8,22 0,74 1,36 Akçansa 10,46 -0,29 4,18 Akdenız Güvenlık Hız. 2,32 0,87 9,95 Akfen GMYO 3,95 0,51 -2,47 Akın Tekstil 15,73 -0,88 14,07 Akiş GMYO 4,47 1,82 10,64 Akmerkez GMYO 29,06 1,32 22,72 Aksa 8,62 4,74 10,11 Aksa Enerji 4,07 0,99 7,11 Aksigorta 6,49 -0,46 6,57 Aksu Enerji 13,26 0,99 -10,83 Alarko Carrıer 63,80 0,08 6,33 Alarko GMYO 94,25 0,16 2,67 Alarko Holding 6,29 1,13 5,71 Albaraka Türk 1,63 0,62 6,54 Alcatel Lucent Teletaş 19,90 11,73 65,28 Alkim Kağıt 7,07 0,43 26,70 Alkim Kimya 48,36 0,12 26,20 Altınyağ 0,68 1,49 65,85 Altınyunus Çeşme 12,74 14,98 27,53 Anadolu Cam 4,15 -0,48 -4,82 Anadolu Efes 24,78 -0,64 7,37 Anadolu Grubu Holding 18,83 2,17 7,05 Anadolu Hayat Emek. 7,63 -0,91 11,55 Anadolu Isuzu 12,59 -0,24 3,45 Anadolu Sigorta 4,96 -0,20 12,73 Anel Elektrik 3,28 0,00 2,18 Arçelik 20,66 -0,39 -0,86 ARD Bilişim Teknolojileri 17,86 13,04 Arena Bilgisayar 11,96 -0,33 58,83 Armada Bilgisayar 24,90 -2,35 51,92 Arsan Tekstil 5,29 4,55 47,77 Artı Yatırım Holding 0,99 0,00 22,22 Aselsan 29,60 4,89 41,36 Aslan Çimento 36,88 0,11 -7,71 Ata GMYO 3,93 0,51 -13,25 Atakule GMYO 2,18 0,93 13,54 Atlantis Yatırım Holding 1,20 -5,51 20,00 Atlas Yat. Ort. 1,78 0,00 23,61 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,78 -0,74 6,03 Avrasya GMYO 1,84 -0,54 21,85 Avrasya Petrol ve Tur. 2,17 -0,91 19,23 Avrasya Stratejik GMYF 1.317,60 2,47 Avrupa Yatırım Holding 1,55 -0,64 0,65 Ayen Enerji 4,08 0,49 17,58 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,80 -0,36 27,85 Aygaz 12,85 0,00 0,08 Bagfaş 20,04 2,24 19,14 Bak Ambalaj 7,69 -0,39 4,63 Balatacılar Balatacılık 1,64 -3,53 32,26 Bantaş Ambalaj 3,45 0,58 36,90 Banvit 19,03 0,79 2,48 Baştaş Başkent Çimento 3,97 5,03 53,28 Batı Çimento 3,75 3,02 13,29 Batısöke Çimento 1,54 0,00 17,56 Bera Holding 4,20 0,72 9,09 Berkosan Yalıtım 3,44 0,29 25,55 Beşiktaş Futbol Yat. 2,96 8,82 20,82 Beyaz Filo 4,07 0,00 28,80 Bilici Yatırım 6,59 5,27 50,80 Bim Mağazalar 47,46 -0,34 1,71 Birko Mensucat 0,37 0,00 19,35 Birlik Mensucat 1,55 1,31 35,96 Bizim Mağazaları 10,35 1,37 -7,34 Bolu Çimento 4,68 -0,21 -0,43 Bomonti Elektrik 1,51 0,67 17,97 Borusan Mannesmann 12,60 2,27 10,04 Borusan Yat. Paz. 66,70 1,06 7,84 Bosch Fren Sistemleri 305,30 1,03 5,31 Bossa 11,40 0,00 41,44 Brisa 9,93 -0,60 4,42 Burçelik 8,15 1,37 40,28 Burçelik Vana 14,95 3,10 53,96 Bursa Çimento 4,61 0,44 15,15 Carrefoursa 7,50 -3,60 59,24 Ceo Event Medya 7,78 1,04 -5,58 Coca Cola İçecek 45,70 -0,44 18,09 Cosmos Yat. Holding 2,73 5,41 33,82 Credıtwest Faktorıng 2,48 -2,75 -13,89 Çelebi 97,80 -0,31 -4,21 Çelik Halat 10,19 -0,49 56,77 Çemaş Döküm 1,26 4,13 0,52 Çemtaş 8,22 -0,60 -0,72 Çimbeton 49,00 0,04 18,76 Çimentaş 17,49 1,57 16,60 Çimsa 9,73 0,10 7,16 Çuhadaroğlu Metal 3,87 2,11 21,32 Dagi Giyim 3,53 -1,40 41,20 Dagi Yatırım Holding 3,87 -3,97 71,24 Dardanel 6,19 0,32 63,32 Datagate Bilgisayar 10,25 -1,25 31,24 Demısaş Döküm 4,03 -0,49 15,80 Denge Holding 1,40 -0,71 2,19 Deniz GMYO 5,33 0,57 5,54 Denizli Cam 9,02 3,68 8,15 Derimod 9,23 -1,18 29,27 Derlüks Deri 4,19 0,96 2,70 Desa Deri 5,56 -3,30 22,47 Despec Bilgisayar 6,20 -0,96 46,23 Deva Holding 11,30 0,18 25,70 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 1,32 -1,28 Ditaş Doğan 12,50 -1,50 30,75 DO-CO 633,20 2,46 12,27 Doğan Burda 5,81 -1,36 -4,28 Doğan Holding 1,95 0,00 5,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,28 0,00 38,18 Doğusan 2,47 3,35 18,75 Doğuş GMYO 6,42 3,38 41,72 Doğuş Otomotiv 12,32 -1,28 29,41 Döktaş Dökümcülük 44,28 -3,53 -17,92 Duran Doğan Basım 21,20 0,57 51,00 Dyo Boya 6,23 0,16 27,14 Eczacıbaşı İlaç 4,17 0,72 12,40 Eczacıbaşı Yatırım 12,18 2,87 20,47 Edip Gayrimenkul 2,34 -2,09 68,35 Ege Endüstri 702,60 0,37 21,03 Ege Gübre 55,20 0,27 10,84 Ege Profil 15,85 0,63 32,41 Ege Seramik 4,91 0,82 32,35 Egeli & Co Tarım Girişim 0,41 -2,38 28,12 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,64 -5,88 64,10 Egeli&Co Yatırım Holding 0,40 -2,44 100,00 Egeplast 15,44 -0,13 23,52 Ekiz Kimya 1,17 -1,68 91,80 Emek Elektrik 2,19 -0,90 37,74 Eminiş Ambalaj 2,61 9,66 71,71 Emlak Konut GMYO 1,66 0,61 13,70 Enerjisa Enerji 8,67 0,35 17,32 Enka İnşaat 6,74 0,45 4,98 Erbosan 27,60 1,47 10,49 Ereğli Demir Çelik 9,09 0,55 0,55 Ersu Gıda 3,54 -4,84 71,01 Escort Teknoloji 3,69 0,82 165,47 Etiler Gıda 2,28 -0,44 -6,94 Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 2,11 16,17 Euro Trend Yat. Ort. 1,47 2,08 17,60 Euro Yat. Ort. 1,56 2,63 32,20 Euro Yatırım Holding 1,73 -1,14 15,33 Fenerbahçe Futbol 17,05 4,60 17,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,78 -0,83 4,60 F-M İzmit Piston 53,20 0,19 6,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,43 0,43 22,63 Ford Otosan 80,40 -0,37 13,48 Formet Çelik Kapı 2,35 -2,08 -21,67 Frigo Pak Gıda 12,13 -1,22 -6,40 Galatasaray Sportif 2,81 17,08 38,42 Garanti Bankası 11,70 0,17 5,03 Garanti Faktoring 4,95 -1,20 27,91 Garanti Yat. Ort. 1,75 0,57 62,04 Gedik Y. Men. Değ. 12,01 10,18 114,46 Gedik Yatırım Holding 25,66 -4,96 233,68 Gediz Ambalaj 8,57 -0,70 26,78 Gentaş 2,72 0,74 24,20 Gersan Elektrik 3,67 -0,54 15,05 Global Men. Değ. 3,19 5,63 69,68 Global Yat. Holding 4,98 -0,20 2,26 Good-Year 5,10 0,39 25,93 Göltaş Çimento 17,35 0,58 -2,47 Gözde Girişim 4,93 -0,80 -4,09 GSD Denizcilik 3,25 0,62 26,95 GSD Holding 1,73 2,98 16,11 Gübre Fabrik. 15,45 3,62 70,91 Güler Yat. Holding 2,16 3,85 6,40 Güneş Sigorta 2,79 0,72 27,98 Halk GMYO 1,61 0,63 31,97 Halk Sigorta 2,28 3,17 15,15 Hatay Tekstil 8,39 0,24 22,13 Hedef Girişim 2,75 -4,18 5,36 Hektaş 11,07 0,73 38,03 HUB Girişim 43,50 -2,38 213,40 Hürriyet Gzt. 1,20 -0,83 5,26 ICBC Turkey Bank 5,49 1,86 4,17 İdealist Danışmanlık 3,21 -0,62 -3,31 İdealist GMYO 3,77 -1,05 23,20 İhlas Ev Aletleri 3,20 1,91 2,24 İhlas Gayrimenkul 1,36 0,00 13,33 İhlas Gazetecilik 4,20 2,44 -38,33 İhlas Holding 0,89 -1,11 -2,20 İhlas Yayın Holding 1,23 -1,60 20,59 İndeks Bilgisayar 13,09 -0,08 34,95 Info Yatırım 8,80 0,92 -1,12 İntema 10,67 0,19 15,23 İpek Doğal Enerji 9,95 0,10 28,89 İskenderun Demir Çelik 7,69 0,39 -4,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)