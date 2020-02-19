Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,33 -1,69 25,27 Acıpayam Selüloz 7,27 -3,07 14,13 Adana Çimento (A) 9,72 -1,42 0,10 Adana Çimento (B) 7,01 -0,99 -1,68 Adana Çimento (C) 2,01 -1,47 -9,87 Adel Kalemcilik 15,25 -3,24 -2,87 Adese Alışveriş Ticaret 1,52 0,00 6,42 Afyon Çimento 7,17 -1,24 14,17 Ak Enerji 1,16 -0,85 6,42 Akbank 8,00 -0,74 -1,36 Akçansa 10,25 -2,01 2,09 Akdenız Güvenlık Hız. 2,20 -2,65 4,27 Akfen GMYO 4,03 -0,98 -0,49 Akın Tekstil 14,94 -0,07 8,34 Akiş GMYO 4,31 -2,49 6,68 Akmerkez GMYO 28,86 2,56 21,88 Aksa 7,81 -1,39 -0,24 Aksa Enerji 3,94 -1,99 3,68 Aksigorta 6,53 -0,91 7,22 Aksu Enerji 12,76 -1,16 -14,19 Alarko Carrıer 59,90 -1,07 -0,17 Alarko GMYO 90,05 -0,72 -1,91 Alarko Holding 5,99 -2,28 0,67 Albaraka Türk 1,64 0,61 7,19 Alcatel Lucent Teletaş 22,80 5,36 89,37 Alkim Kağıt 6,71 -1,32 20,25 Alkim Kimya 46,32 -2,44 20,88 Altınyağ 0,69 1,47 68,29 Altınyunus Çeşme 11,43 -1,89 14,41 Anadolu Cam 4,06 -1,22 -6,88 Anadolu Efes 24,50 0,08 6,15 Anadolu Grubu Holding 18,13 -0,93 3,07 Anadolu Hayat Emek. 7,55 -1,31 10,38 Anadolu Isuzu 11,75 -2,49 -3,45 Anadolu Sigorta 4,93 -0,80 12,05 Anel Elektrik 3,12 -0,95 -2,80 Arçelik 19,94 -0,99 -4,32 ARD Bilişim Teknolojileri 14,64 -4,31 Arena Bilgisayar 11,80 0,25 56,71 Armada Bilgisayar 22,30 -3,88 36,06 Arsan Tekstil 4,89 0,41 36,59 Artı Yatırım Holding 0,96 0,00 18,52 Aselsan 29,04 -0,48 38,68 Aslan Çimento 34,96 -1,24 -12,51 Ata GMYO 3,84 -1,54 -15,23 Atakule GMYO 2,14 0,00 11,46 Atlantis Yatırım Holding 1,40 2,94 40,00 Atlas Yat. Ort. 1,73 1,17 20,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,86 0,34 6,60 Avrasya GMYO 2,05 2,50 35,76 Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 -2,78 15,38 Avrasya Stratejik GMYF 1.317,90 2,49 Avrupa Yatırım Holding 1,52 0,66 -1,30 Ayen Enerji 3,83 -1,79 10,37 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,61 -2,61 19,18 Aygaz 12,79 -0,08 -0,39 Bagfaş 17,97 -0,17 6,84 Bak Ambalaj 7,14 -1,38 -2,86 Balatacılar Balatacılık 1,69 -0,59 36,29 Bantaş Ambalaj 3,48 -4,40 38,10 Banvit 19,66 -1,90 5,87 Baştaş Başkent Çimento 3,65 -1,62 40,93 Batı Çimento 3,77 -0,79 13,90 Batısöke Çimento 1,52 0,00 16,03 Bera Holding 4,12 -1,20 7,01 Berkosan Yalıtım 3,21 -2,13 17,15 Beşiktaş Futbol Yat. 3,42 16,33 39,59 Beyaz Filo 4,00 -0,25 26,58 Bilici Yatırım 6,92 1,47 58,35 Bim Mağazalar 47,46 0,00 1,71 Birko Mensucat 0,36 -2,70 16,13 Birlik Mensucat 1,47 -2,00 28,95 Bizim Mağazaları 9,83 -1,31 -12,00 Bolu Çimento 4,47 -1,76 -4,89 Bomonti Elektrik 1,42 -5,33 10,94 Borusan Mannesmann 11,67 -1,10 1,92 Borusan Yat. Paz. 63,50 -0,70 2,67 Bosch Fren Sistemleri 285,90 -1,75 -1,38 Bossa 11,35 -6,58 40,82 Brisa 9,70 -0,82 2,00 Burçelik 7,34 -4,18 26,33 Burçelik Vana 15,00 -11,71 54,48 Bursa Çimento 4,26 -2,07 6,41 Carrefoursa 7,04 -1,12 49,47 Ceo Event Medya 7,54 -1,31 -8,50 Coca Cola İçecek 46,32 1,36 19,69 Cosmos Yat. Holding 2,40 -0,83 17,65 Credıtwest Faktorıng 2,45 -4,30 -14,93 Çelebi 93,65 -1,37 -8,28 Çelik Halat 9,87 -1,30 51,85 Çemaş Döküm 1,30 0,78 3,71 Çemtaş 7,67 -0,52 -7,37 Çimbeton 46,96 -0,84 13,81 Çimentaş 15,75 -2,36 5,00 Çimsa 9,71 0,21 6,94 Çuhadaroğlu Metal 3,65 -1,35 14,42 Dagi Giyim 3,35 -3,18 34,00 Dagi Yatırım Holding 3,56 -1,93 57,52 Dardanel 5,30 -6,19 39,84 Datagate Bilgisayar 9,00 -1,53 15,24 Demısaş Döküm 3,81 -0,26 9,48 Denge Holding 1,37 -0,72 0,00 Deniz GMYO 5,16 0,00 2,18 Denizli Cam 8,53 -0,58 2,28 Derimod 9,16 -1,82 28,29 Derlüks Deri 3,92 -1,01 -3,92 Desa Deri 5,74 -1,88 26,43 Despec Bilgisayar 5,62 -2,09 32,55 Deva Holding 10,94 0,00 21,69 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -5,13 Ditaş Doğan 12,09 -1,63 26,46 DO-CO 622,60 -0,30 10,39 Doğan Burda 5,30 -2,21 -12,69 Doğan Holding 1,98 -1,00 7,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,23 2,29 35,15 Doğusan 2,46 -1,20 18,27 Doğuş GMYO 6,21 -1,11 37,09 Doğuş Otomotiv 11,35 -0,87 19,22 Döktaş Dökümcülük 44,50 -7,29 -17,52 Duran Doğan Basım 19,13 -1,09 36,25 Dyo Boya 6,19 -0,48 26,33 Eczacıbaşı İlaç 4,28 -0,93 15,36 Eczacıbaşı Yatırım 12,70 -1,47 25,62 Edip Gayrimenkul 2,43 4,29 74,82 Ege Endüstri 699,00 1,97 20,41 Ege Gübre 52,55 -1,13 5,52 Ege Profil 15,12 -0,53 26,32 Ege Seramik 5,00 0,40 34,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 -2,50 21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,60 -3,23 53,85 Egeli&Co Yatırım Holding 0,38 -5,00 90,00 Egeplast 14,98 -3,97 19,84 Ekiz Kimya 1,16 2,65 90,16 Emek Elektrik 2,12 0,00 33,33 Eminiş Ambalaj 2,40 -9,77 57,89 Emlak Konut GMYO 1,63 0,00 11,64 Enerjisa Enerji 8,40 0,00 13,67 Enka İnşaat 6,84 0,74 6,54 Erbosan 23,62 -0,59 -5,44 Ereğli Demir Çelik 8,81 -1,23 -2,54 Ersu Gıda 3,47 6,77 67,63 Escort Teknoloji 3,34 -2,91 140,29 Etiler Gıda 2,16 -0,46 -11,84 Euro Kapital Yat. Ort. 1,88 -1,57 12,57 Euro Trend Yat. Ort. 1,38 -1,43 10,40 Euro Yat. Ort. 1,45 -1,36 22,88 Euro Yatırım Holding 1,65 -0,60 10,00 Fenerbahçe Futbol 17,37 7,22 20,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,63 -1,28 1,31 F-M İzmit Piston 49,28 -2,90 -1,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,60 -5,60 11,83 Ford Otosan 79,50 1,66 12,21 Formet Çelik Kapı 2,30 0,00 -23,33 Frigo Pak Gıda 11,87 2,86 -8,41 Galatasaray Sportif 3,71 4,80 82,76 Garanti Bankası 11,54 -0,69 3,59 Garanti Faktoring 4,64 -2,73 19,90 Garanti Yat. Ort. 1,84 7,60 70,37 Gedik Y. Men. Değ. 12,61 1,69 125,18 Gedik Yatırım Holding 26,50 -1,49 244,60 Gediz Ambalaj 8,21 -1,32 21,45 Gentaş 2,57 -2,65 17,35 Gersan Elektrik 3,55 -1,11 11,29 Global Men. Değ. 2,51 -11,31 33,51 Global Yat. Holding 4,73 -1,46 -2,87 Good-Year 4,88 -1,41 20,49 Göltaş Çimento 16,65 -0,60 -6,41 Gözde Girişim 4,57 -1,93 -11,09 GSD Denizcilik 3,00 -2,60 17,19 GSD Holding 1,74 -1,69 16,78 Gübre Fabrik. 18,21 -0,82 101,44 Güler Yat. Holding 2,18 -6,84 7,39 Güneş Sigorta 2,85 -1,38 30,73 Halk GMYO 1,54 -1,91 26,23 Halk Sigorta 2,59 -5,82 30,81 Hatay Tekstil 8,42 0,96 22,56 Hedef Girişim 2,86 -2,72 9,58 Hektaş 10,58 -1,95 31,92 HUB Girişim 33,68 -5,92 142,65 Hürriyet Gzt. 1,19 -0,83 4,39 ICBC Turkey Bank 5,35 -2,01 1,52 İdealist Danışmanlık 3,22 -0,31 -3,01 İdealist GMYO 3,63 -1,36 18,63 İhlas Ev Aletleri 3,15 1,94 0,64 İhlas Gayrimenkul 1,31 -0,76 9,17 İhlas Gazetecilik 4,19 -1,18 -38,47 İhlas Holding 0,87 -1,14 -4,40 İhlas Yayın Holding 1,26 -1,56 23,53 İndeks Bilgisayar 12,15 -3,49 25,26 Info Yatırım 9,00 0,00 1,12 İntema 10,80 -2,09 16,63 İpek Doğal Enerji 9,72 1,04 25,91 İskenderun Demir Çelik 7,40 -1,46 -7,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)