Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,24
|-2,61
|20,43
|Acıpayam Selüloz
|6,63
|-3,63
|4,08
|Adana Çimento (A)
|8,87
|-2,85
|-8,65
|Adana Çimento (B)
|6,67
|-4,71
|-6,45
|Adana Çimento (C)
|1,98
|-1,00
|-11,21
|Adel Kalemcilik
|14,12
|-2,01
|-10,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,52
|-2,56
|6,42
|Afyon Çimento
|6,49
|-4,84
|3,34
|Ak Enerji
|1,03
|-3,74
|-5,50
|Akbank
|7,42
|-2,11
|-8,51
|Akçansa
|9,48
|-2,87
|-5,58
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,99
|-4,33
|-5,69
|Akfen GMYO
|3,70
|-3,90
|-8,64
|Akın Tekstil
|13,40
|-4,83
|-2,83
|Akiş GMYO
|3,88
|-2,76
|-3,96
|Akmerkez GMYO
|26,20
|-5,42
|10,64
|Aksa
|7,86
|-3,56
|0,40
|Aksa Enerji
|3,66
|-3,17
|-3,68
|Aksigorta
|6,52
|-3,26
|7,06
|Aksu Enerji
|11,00
|-2,48
|-26,03
|Alarko Carrıer
|56,00
|-8,79
|-6,67
|Alarko GMYO
|15,81
|-11,18
|4,13
|Alarko Holding
|5,94
|-2,46
|-0,17
|Albaraka Türk
|1,48
|-3,27
|-3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,56
|-7,39
|70,76
|Alkim Kağıt
|6,43
|-1,83
|15,23
|Alkim Kimya
|49,00
|-4,67
|27,87
|Altınyağ
|0,75
|1,35
|82,93
|Altınyunus Çeşme
|11,31
|7,51
|13,21
|Anadolu Cam
|3,92
|-3,21
|-10,09
|Anadolu Efes
|24,42
|0,49
|5,81
|Anadolu Grubu Holding
|16,75
|-3,01
|-4,78
|Anadolu Hayat Emek.
|7,32
|-2,40
|7,02
|Anadolu Isuzu
|10,56
|-4,43
|-13,23
|Anadolu Sigorta
|4,82
|-3,60
|9,55
|Anel Elektrik
|2,89
|-4,30
|-9,97
|Arçelik
|19,04
|-1,55
|-8,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,60
|-6,72
|Arena Bilgisayar
|10,60
|-5,61
|40,77
|Armada Bilgisayar
|18,47
|-7,05
|12,69
|Arsan Tekstil
|4,67
|-3,51
|30,45
|Artı Yatırım Holding
|0,92
|-2,13
|13,58
|Aselsan
|27,74
|-4,34
|32,47
|Aslan Çimento
|35,42
|-0,17
|-11,36
|Ata GMYO
|3,77
|-1,82
|-16,78
|Atakule GMYO
|1,90
|-5,94
|-1,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,38
|-4,17
|38,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-5,19
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,14
|0,26
|8,61
|Avrasya GMYO
|1,79
|-4,79
|18,54
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,79
|-5,29
|-1,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,50
|2,54
|Avrupa Yatırım Holding
|1,44
|-1,37
|-6,49
|Ayen Enerji
|3,36
|-5,62
|-3,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,66
|-1,12
|21,46
|Aygaz
|12,05
|-3,60
|-6,15
|Bagfaş
|16,39
|-3,93
|-2,56
|Bak Ambalaj
|6,70
|-4,29
|-8,84
|Balatacılar Balatacılık
|2,72
|9,68
|119,35
|Bantaş Ambalaj
|2,97
|-4,81
|17,86
|Banvit
|18,90
|-3,57
|1,78
|Baştaş Başkent Çimento
|3,01
|-7,10
|16,22
|Batı Çimento
|3,41
|-2,85
|3,02
|Batısöke Çimento
|1,38
|-3,50
|5,34
|Bera Holding
|3,80
|-4,28
|-1,30
|Berkosan Yalıtım
|2,76
|-4,50
|0,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,50
|-10,07
|2,04
|Beyaz Filo
|3,50
|-2,78
|10,76
|Bilici Yatırım
|7,20
|-2,57
|64,76
|Bim Mağazalar
|48,16
|-0,45
|3,21
|Birko Mensucat
|0,35
|-5,41
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,29
|-4,44
|13,16
|Bizim Mağazaları
|9,05
|-3,31
|-18,98
|Bolu Çimento
|4,08
|-2,63
|-13,19
|Bomonti Elektrik
|1,40
|2,19
|9,37
|Borusan Mannesmann
|11,99
|-8,47
|4,72
|Borusan Yat. Paz.
|74,70
|2,47
|20,78
|Bosch Fren Sistemleri
|261,20
|-0,57
|-9,90
|Bossa
|9,53
|-6,39
|18,24
|Brisa
|9,06
|-4,03
|-4,73
|Burçelik
|6,79
|-10,19
|16,87
|Burçelik Vana
|14,41
|-6,97
|48,40
|Bursa Çimento
|3,72
|-4,12
|-7,08
|Carrefoursa
|5,90
|-6,65
|25,27
|Ceo Event Medya
|6,88
|-3,23
|-16,50
|Coca Cola İçecek
|45,44
|2,34
|17,42
|Cosmos Yat. Holding
|2,30
|-1,71
|12,75
|Credıtwest Faktorıng
|2,39
|0,00
|-17,01
|Çelebi
|86,50
|-2,64
|-15,28
|Çelik Halat
|9,54
|-1,45
|46,77
|Çemaş Döküm
|1,26
|-2,33
|0,52
|Çemtaş
|6,87
|-3,10
|-17,03
|Çimbeton
|40,06
|-4,62
|-2,91
|Çimentaş
|14,05
|-1,54
|-6,33
|Çimsa
|9,04
|-2,69
|-0,44
|Çuhadaroğlu Metal
|3,35
|-2,33
|5,02
|Dagi Giyim
|2,85
|-8,36
|14,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,04
|-0,33
|34,51
|Dardanel
|4,99
|-2,73
|31,66
|Datagate Bilgisayar
|8,03
|-4,52
|2,82
|Demısaş Döküm
|4,10
|-1,91
|17,82
|Denge Holding
|1,29
|-2,27
|-5,84
|Deniz GMYO
|4,68
|-4,10
|-7,33
|Denizli Cam
|7,76
|-3,36
|-6,95
|Derimod
|8,03
|-3,14
|12,46
|Derlüks Deri
|3,52
|-5,63
|-13,73
|Desa Deri
|5,34
|-6,48
|17,62
|Despec Bilgisayar
|5,15
|-3,74
|21,46
|Deva Holding
|10,07
|-3,64
|12,01
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|-2,70
|-7,69
|Ditaş Doğan
|12,35
|-2,06
|29,18
|DO-CO
|546,90
|-3,83
|-3,03
|Doğan Burda
|4,84
|-3,59
|-20,26
|Doğan Holding
|1,86
|-3,12
|1,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,98
|-3,88
|20,00
|Doğusan
|2,19
|-4,78
|5,29
|Doğuş GMYO
|6,02
|-4,44
|32,89
|Doğuş Otomotiv
|10,33
|-4,97
|8,51
|Döktaş Dökümcülük
|41,58
|-6,81
|-22,93
|Duran Doğan Basım
|16,95
|-4,51
|20,73
|Dyo Boya
|5,32
|-0,93
|8,57
|Eczacıbaşı İlaç
|4,00
|-2,91
|7,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,85
|-3,66
|17,21
|Edip Gayrimenkul
|2,07
|-7,17
|48,92
|Ege Endüstri
|687,00
|-1,82
|18,35
|Ege Gübre
|49,32
|-0,36
|-0,96
|Ege Profil
|13,37
|-3,26
|11,70
|Ege Seramik
|4,55
|-5,60
|22,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|-2,78
|9,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|-5,36
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|-8,33
|65,00
|Egeplast
|14,74
|-1,27
|17,92
|Ekiz Kimya
|1,24
|9,73
|103,28
|Emek Elektrik
|1,76
|-5,88
|10,69
|Eminiş Ambalaj
|2,42
|5,22
|59,21
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|-1,32
|2,74
|Enerjisa Enerji
|8,09
|-1,46
|9,47
|Enka İnşaat
|6,65
|-1,04
|3,58
|Erbosan
|20,72
|-3,81
|-17,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,66
|-2,91
|-4,20
|Ersu Gıda
|3,16
|-4,24
|52,66
|Escort Teknoloji
|2,97
|-5,41
|113,67
|Etiler Gıda
|2,05
|-4,65
|-16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,61
|-5,29
|-3,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|-4,58
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|1,24
|-4,62
|5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|-3,33
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,20
|-8,61
|-15,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,23
|-4,08
|-7,44
|F-M İzmit Piston
|49,54
|7,42
|-0,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,81
|-3,58
|1,56
|Ford Otosan
|77,95
|-2,32
|10,02
|Formet Çelik Kapı
|2,25
|0,00
|-25,00
|Frigo Pak Gıda
|10,80
|-0,46
|-16,67
|Galatasaray Sportif
|3,41
|-13,23
|67,98
|Garanti Bankası
|10,34
|-2,73
|-7,18
|Garanti Faktoring
|4,07
|-5,57
|5,17
|Garanti Yat. Ort.
|1,63
|-3,55
|50,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,89
|2,71
|130,18
|Gedik Yatırım Holding
|20,78
|-9,26
|170,22
|Gediz Ambalaj
|7,53
|-2,59
|11,39
|Gentaş
|2,50
|-3,10
|14,16
|Gersan Elektrik
|3,38
|-3,98
|5,96
|Global Men. Değ.
|2,33
|-3,32
|23,94
|Global Yat. Holding
|3,83
|-4,49
|-21,36
|Good-Year
|4,62
|-3,75
|14,07
|Göltaş Çimento
|15,15
|-4,24
|-14,84
|Gözde Girişim
|4,02
|-4,51
|-21,79
|GSD Denizcilik
|2,64
|-2,94
|3,13
|GSD Holding
|1,57
|-4,85
|5,37
|Gübre Fabrik.
|17,63
|-3,66
|95,02
|Güler Yat. Holding
|1,77
|-3,80
|-12,81
|Güneş Sigorta
|2,65
|-2,57
|21,56
|Halk GMYO
|1,51
|-2,58
|23,77
|Halk Sigorta
|3,24
|-10,00
|63,64
|Hatay Tekstil
|10,36
|6,47
|50,80
|Hedef Girişim
|2,53
|-4,53
|-3,07
|Hektaş
|10,05
|-3,18
|25,31
|HUB Girişim
|34,60
|-3,51
|149,28
|Hürriyet Gzt.
|1,14
|-2,56
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|4,72
|-3,67
|-10,44
|İdealist Danışmanlık
|3,05
|-2,24
|-8,13
|İdealist GMYO
|3,26
|-3,26
|6,54
|İhlas Ev Aletleri
|3,54
|-6,84
|13,10
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|-1,50
|9,17
|İhlas Gazetecilik
|4,06
|-0,98
|-40,38
|İhlas Holding
|0,79
|-5,95
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-10,69
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,12
|-3,97
|14,64
|Info Yatırım
|9,10
|2,25
|İntema
|9,82
|-3,82
|6,05
|İpek Doğal Enerji
|9,95
|-5,06
|28,89
|İskenderun Demir Çelik
|7,23
|-1,77
|-9,74
(Sürecek)