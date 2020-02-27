Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

11 dakika önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,24 -2,61 20,43
Acıpayam Selüloz 6,63 -3,63 4,08
Adana Çimento (A) 8,87 -2,85 -8,65
Adana Çimento (B) 6,67 -4,71 -6,45
Adana Çimento (C) 1,98 -1,00 -11,21
Adel Kalemcilik 14,12 -2,01 -10,06
Adese Alışveriş Ticaret 1,52 -2,56 6,42
Afyon Çimento 6,49 -4,84 3,34
Ak Enerji 1,03 -3,74 -5,50
Akbank 7,42 -2,11 -8,51
Akçansa 9,48 -2,87 -5,58
Akdenız Güvenlık Hız. 1,99 -4,33 -5,69
Akfen GMYO 3,70 -3,90 -8,64
Akın Tekstil 13,40 -4,83 -2,83
Akiş GMYO 3,88 -2,76 -3,96
Akmerkez GMYO 26,20 -5,42 10,64
Aksa 7,86 -3,56 0,40
Aksa Enerji 3,66 -3,17 -3,68
Aksigorta 6,52 -3,26 7,06
Aksu Enerji 11,00 -2,48 -26,03
Alarko Carrıer 56,00 -8,79 -6,67
Alarko GMYO 15,81 -11,18 4,13
Alarko Holding 5,94 -2,46 -0,17
Albaraka Türk 1,48 -3,27 -3,27
Alcatel Lucent Teletaş 20,56 -7,39 70,76
Alkim Kağıt 6,43 -1,83 15,23
Alkim Kimya 49,00 -4,67 27,87
Altınyağ 0,75 1,35 82,93
Altınyunus Çeşme 11,31 7,51 13,21
Anadolu Cam 3,92 -3,21 -10,09
Anadolu Efes 24,42 0,49 5,81
Anadolu Grubu Holding 16,75 -3,01 -4,78
Anadolu Hayat Emek. 7,32 -2,40 7,02
Anadolu Isuzu 10,56 -4,43 -13,23
Anadolu Sigorta 4,82 -3,60 9,55
Anel Elektrik 2,89 -4,30 -9,97
Arçelik 19,04 -1,55 -8,64
ARD Bilişim Teknolojileri 13,60 -6,72
Arena Bilgisayar 10,60 -5,61 40,77
Armada Bilgisayar 18,47 -7,05 12,69
Arsan Tekstil 4,67 -3,51 30,45
Artı Yatırım Holding 0,92 -2,13 13,58
Aselsan 27,74 -4,34 32,47
Aslan Çimento 35,42 -0,17 -11,36
Ata GMYO 3,77 -1,82 -16,78
Atakule GMYO 1,90 -5,94 -1,04
Atlantis Yatırım Holding 1,38 -4,17 38,00
Atlas Yat. Ort. 1,46 -5,19 1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,14 0,26 8,61
Avrasya GMYO 1,79 -4,79 18,54
Avrasya Petrol ve Tur. 1,79 -5,29 -1,65
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,50 2,54
Avrupa Yatırım Holding 1,44 -1,37 -6,49
Ayen Enerji 3,36 -5,62 -3,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,66 -1,12 21,46
Aygaz 12,05 -3,60 -6,15
Bagfaş 16,39 -3,93 -2,56
Bak Ambalaj 6,70 -4,29 -8,84
Balatacılar Balatacılık 2,72 9,68 119,35
Bantaş Ambalaj 2,97 -4,81 17,86
Banvit 18,90 -3,57 1,78
Baştaş Başkent Çimento 3,01 -7,10 16,22
Batı Çimento 3,41 -2,85 3,02
Batısöke Çimento 1,38 -3,50 5,34
Bera Holding 3,80 -4,28 -1,30
Berkosan Yalıtım 2,76 -4,50 0,73
Beşiktaş Futbol Yat. 2,50 -10,07 2,04
Beyaz Filo 3,50 -2,78 10,76
Bilici Yatırım 7,20 -2,57 64,76
Bim Mağazalar 48,16 -0,45 3,21
Birko Mensucat 0,35 -5,41 12,90
Birlik Mensucat 1,29 -4,44 13,16
Bizim Mağazaları 9,05 -3,31 -18,98
Bolu Çimento 4,08 -2,63 -13,19
Bomonti Elektrik 1,40 2,19 9,37
Borusan Mannesmann 11,99 -8,47 4,72
Borusan Yat. Paz. 74,70 2,47 20,78
Bosch Fren Sistemleri 261,20 -0,57 -9,90
Bossa 9,53 -6,39 18,24
Brisa 9,06 -4,03 -4,73
Burçelik 6,79 -10,19 16,87
Burçelik Vana 14,41 -6,97 48,40
Bursa Çimento 3,72 -4,12 -7,08
Carrefoursa 5,90 -6,65 25,27
Ceo Event Medya 6,88 -3,23 -16,50
Coca Cola İçecek 45,44 2,34 17,42
Cosmos Yat. Holding 2,30 -1,71 12,75
Credıtwest Faktorıng 2,39 0,00 -17,01
Çelebi 86,50 -2,64 -15,28
Çelik Halat 9,54 -1,45 46,77
Çemaş Döküm 1,26 -2,33 0,52
Çemtaş 6,87 -3,10 -17,03
Çimbeton 40,06 -4,62 -2,91
Çimentaş 14,05 -1,54 -6,33
Çimsa 9,04 -2,69 -0,44
Çuhadaroğlu Metal 3,35 -2,33 5,02
Dagi Giyim 2,85 -8,36 14,00
Dagi Yatırım Holding 3,04 -0,33 34,51
Dardanel 4,99 -2,73 31,66
Datagate Bilgisayar 8,03 -4,52 2,82
Demısaş Döküm 4,10 -1,91 17,82
Denge Holding 1,29 -2,27 -5,84
Deniz GMYO 4,68 -4,10 -7,33
Denizli Cam 7,76 -3,36 -6,95
Derimod 8,03 -3,14 12,46
Derlüks Deri 3,52 -5,63 -13,73
Desa Deri 5,34 -6,48 17,62
Despec Bilgisayar 5,15 -3,74 21,46
Deva Holding 10,07 -3,64 12,01
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -2,70 -7,69
Ditaş Doğan 12,35 -2,06 29,18
DO-CO 546,90 -3,83 -3,03
Doğan Burda 4,84 -3,59 -20,26
Doğan Holding 1,86 -3,12 1,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,98 -3,88 20,00
Doğusan 2,19 -4,78 5,29
Doğuş GMYO 6,02 -4,44 32,89
Doğuş Otomotiv 10,33 -4,97 8,51
Döktaş Dökümcülük 41,58 -6,81 -22,93
Duran Doğan Basım 16,95 -4,51 20,73
Dyo Boya 5,32 -0,93 8,57
Eczacıbaşı İlaç 4,00 -2,91 7,82
Eczacıbaşı Yatırım 11,85 -3,66 17,21
Edip Gayrimenkul 2,07 -7,17 48,92
Ege Endüstri 687,00 -1,82 18,35
Ege Gübre 49,32 -0,36 -0,96
Ege Profil 13,37 -3,26 11,70
Ege Seramik 4,55 -5,60 22,64
Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -2,78 9,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 -5,36 35,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 -8,33 65,00
Egeplast 14,74 -1,27 17,92
Ekiz Kimya 1,24 9,73 103,28
Emek Elektrik 1,76 -5,88 10,69
Eminiş Ambalaj 2,42 5,22 59,21
Emlak Konut GMYO 1,50 -1,32 2,74
Enerjisa Enerji 8,09 -1,46 9,47
Enka İnşaat 6,65 -1,04 3,58
Erbosan 20,72 -3,81 -17,05
Ereğli Demir Çelik 8,66 -2,91 -4,20
Ersu Gıda 3,16 -4,24 52,66
Escort Teknoloji 2,97 -5,41 113,67
Etiler Gıda 2,05 -4,65 -16,33
Euro Kapital Yat. Ort. 1,61 -5,29 -3,59
Euro Trend Yat. Ort. 1,25 -4,58 0,00
Euro Yat. Ort. 1,24 -4,62 5,08
Euro Yatırım Holding 1,45 -3,33 -3,33
Fenerbahçe Futbol 12,20 -8,61 -15,69
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,23 -4,08 -7,44
F-M İzmit Piston 49,54 7,42 -0,68
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,81 -3,58 1,56
Ford Otosan 77,95 -2,32 10,02
Formet Çelik Kapı 2,25 0,00 -25,00
Frigo Pak Gıda 10,80 -0,46 -16,67
Galatasaray Sportif 3,41 -13,23 67,98
Garanti Bankası 10,34 -2,73 -7,18
Garanti Faktoring 4,07 -5,57 5,17
Garanti Yat. Ort. 1,63 -3,55 50,93
Gedik Y. Men. Değ. 12,89 2,71 130,18
Gedik Yatırım Holding 20,78 -9,26 170,22
Gediz Ambalaj 7,53 -2,59 11,39
Gentaş 2,50 -3,10 14,16
Gersan Elektrik 3,38 -3,98 5,96
Global Men. Değ. 2,33 -3,32 23,94
Global Yat. Holding 3,83 -4,49 -21,36
Good-Year 4,62 -3,75 14,07
Göltaş Çimento 15,15 -4,24 -14,84
Gözde Girişim 4,02 -4,51 -21,79
GSD Denizcilik 2,64 -2,94 3,13
GSD Holding 1,57 -4,85 5,37
Gübre Fabrik. 17,63 -3,66 95,02
Güler Yat. Holding 1,77 -3,80 -12,81
Güneş Sigorta 2,65 -2,57 21,56
Halk GMYO 1,51 -2,58 23,77
Halk Sigorta 3,24 -10,00 63,64
Hatay Tekstil 10,36 6,47 50,80
Hedef Girişim 2,53 -4,53 -3,07
Hektaş 10,05 -3,18 25,31
HUB Girişim 34,60 -3,51 149,28
Hürriyet Gzt. 1,14 -2,56 0,00
ICBC Turkey Bank 4,72 -3,67 -10,44
İdealist Danışmanlık 3,05 -2,24 -8,13
İdealist GMYO 3,26 -3,26 6,54
İhlas Ev Aletleri 3,54 -6,84 13,10
İhlas Gayrimenkul 1,31 -1,50 9,17
İhlas Gazetecilik 4,06 -0,98 -40,38
İhlas Holding 0,79 -5,95 -13,19
İhlas Yayın Holding 1,17 -10,69 14,71
İndeks Bilgisayar 11,12 -3,97 14,64
Info Yatırım 9,10 2,25
İntema 9,82 -3,82 6,05
İpek Doğal Enerji 9,95 -5,06 28,89
İskenderun Demir Çelik 7,23 -1,77 -9,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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