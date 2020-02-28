Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,96
|-6,22
|5,38
|Acıpayam Selüloz
|6,18
|-5,65
|-2,98
|Adana Çimento (A)
|8,32
|-4,81
|-14,32
|Adana Çimento (B)
|5,99
|-7,85
|-15,99
|Adana Çimento (C)
|1,92
|-2,54
|-13,90
|Adel Kalemcilik
|13,43
|-4,28
|-14,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,35
|-7,53
|-5,48
|Afyon Çimento
|6,14
|-5,54
|-2,23
|Ak Enerji
|0,97
|-3,96
|-11,01
|Akbank
|6,73
|-6,66
|-17,02
|Akçansa
|9,00
|-3,43
|-10,36
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,82
|-5,70
|-13,74
|Akfen GMYO
|3,45
|-4,17
|-14,81
|Akın Tekstil
|12,60
|-5,41
|-8,63
|Akiş GMYO
|3,75
|-0,53
|-7,18
|Akmerkez GMYO
|24,30
|-6,18
|2,62
|Aksa
|7,72
|-2,15
|-1,39
|Aksa Enerji
|3,82
|8,83
|0,53
|Aksigorta
|6,40
|-1,84
|5,09
|Aksu Enerji
|9,56
|-8,95
|-35,71
|Alarko Carrıer
|53,80
|-5,86
|-10,33
|Alarko GMYO
|13,91
|-8,67
|-8,38
|Alarko Holding
|5,69
|-2,74
|-4,37
|Albaraka Türk
|1,34
|-5,63
|-12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,99
|-3,34
|66,03
|Alkim Kağıt
|6,24
|-3,70
|11,83
|Alkim Kimya
|49,00
|0,08
|27,87
|Altınyağ
|0,74
|-3,90
|80,49
|Altınyunus Çeşme
|10,91
|-3,11
|9,21
|Anadolu Cam
|3,75
|-3,35
|-13,99
|Anadolu Efes
|23,50
|-3,37
|1,82
|Anadolu Grubu Holding
|16,14
|-1,16
|-8,24
|Anadolu Hayat Emek.
|7,09
|-4,45
|3,65
|Anadolu Isuzu
|10,11
|-6,04
|-16,93
|Anadolu Sigorta
|4,58
|-5,37
|4,09
|Anel Elektrik
|2,73
|-6,83
|-14,95
|Arçelik
|18,43
|-2,28
|-11,56
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,11
|-5,68
|Arena Bilgisayar
|9,66
|-6,03
|28,29
|Armada Bilgisayar
|17,60
|-6,38
|7,38
|Arsan Tekstil
|4,61
|-1,91
|28,77
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|-5,62
|3,70
|Aselsan
|27,66
|-1,14
|32,09
|Aslan Çimento
|34,40
|-2,11
|-13,91
|Ata GMYO
|3,50
|-6,91
|-22,74
|Atakule GMYO
|1,75
|-7,89
|-8,85
|Atlantis Yatırım Holding
|1,36
|0,00
|36,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,31
|-7,09
|-9,03
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|-4,61
|4,02
|Avrasya GMYO
|1,52
|-11,11
|0,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,60
|-7,51
|-12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,70
|0,01
|2,55
|Avrupa Yatırım Holding
|1,32
|-5,04
|-14,29
|Ayen Enerji
|3,08
|-6,95
|-11,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,45
|-2,78
|11,87
|Aygaz
|11,42
|-3,30
|-11,06
|Bagfaş
|14,72
|-8,23
|-12,49
|Bak Ambalaj
|6,18
|-6,51
|-15,92
|Balatacılar Balatacılık
|2,40
|-9,77
|93,55
|Bantaş Ambalaj
|2,64
|-7,37
|4,76
|Banvit
|18,38
|-3,26
|-1,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,80
|-5,72
|8,11
|Batı Çimento
|3,19
|-5,34
|-3,63
|Batısöke Çimento
|1,22
|-6,87
|-6,87
|Bera Holding
|3,45
|-7,01
|-10,39
|Berkosan Yalıtım
|2,43
|-9,33
|-11,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,35
|-6,75
|-4,08
|Beyaz Filo
|3,24
|-6,90
|2,53
|Bilici Yatırım
|7,02
|-3,17
|60,64
|Bim Mağazalar
|47,52
|-0,63
|1,84
|Birko Mensucat
|0,33
|-2,94
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,18
|-7,09
|3,51
|Bizim Mağazaları
|8,50
|-6,08
|-23,90
|Bolu Çimento
|3,83
|-4,96
|-18,51
|Bomonti Elektrik
|1,28
|-7,25
|0,00
|Borusan Mannesmann
|10,03
|-8,07
|-12,40
|Borusan Yat. Paz.
|63,55
|-6,48
|2,75
|Bosch Fren Sistemleri
|244,30
|-5,35
|-15,73
|Bossa
|8,86
|-4,73
|9,93
|Brisa
|8,49
|-4,82
|-10,73
|Burçelik
|6,04
|-7,65
|3,96
|Burçelik Vana
|14,00
|-9,62
|44,18
|Bursa Çimento
|3,41
|-6,83
|-14,82
|Carrefoursa
|5,33
|-6,49
|13,16
|Ceo Event Medya
|6,29
|-6,12
|-23,67
|Coca Cola İçecek
|44,56
|-3,13
|15,14
|Cosmos Yat. Holding
|2,28
|0,00
|11,76
|Credıtwest Faktorıng
|2,25
|-6,25
|-21,87
|Çelebi
|81,25
|-4,41
|-20,42
|Çelik Halat
|8,66
|-7,48
|33,23
|Çemaş Döküm
|1,15
|-5,74
|-8,26
|Çemtaş
|6,43
|-4,46
|-22,34
|Çimbeton
|36,96
|-5,71
|-10,42
|Çimentaş
|13,14
|-6,54
|-12,40
|Çimsa
|8,94
|-1,22
|-1,54
|Çuhadaroğlu Metal
|2,97
|-7,76
|-6,90
|Dagi Giyim
|2,68
|-5,30
|7,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,72
|-8,11
|20,35
|Dardanel
|4,33
|-9,60
|14,25
|Datagate Bilgisayar
|7,39
|-5,86
|-5,38
|Demısaş Döküm
|3,68
|-9,36
|5,75
|Denge Holding
|1,19
|-5,56
|-13,14
|Deniz GMYO
|4,17
|-8,15
|-17,43
|Denizli Cam
|7,31
|-3,82
|-12,35
|Derimod
|7,62
|-5,69
|6,72
|Derlüks Deri
|3,12
|-7,14
|-23,53
|Desa Deri
|4,75
|-7,59
|4,63
|Despec Bilgisayar
|4,69
|-6,57
|10,61
|Deva Holding
|9,56
|-3,92
|6,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,67
|-6,94
|-14,10
|Ditaş Doğan
|11,80
|-4,92
|23,43
|DO-CO
|535,10
|-1,82
|-5,12
|Doğan Burda
|4,40
|-8,90
|-27,51
|Doğan Holding
|1,73
|-4,95
|-5,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,79
|-5,79
|8,48
|Doğusan
|1,93
|-8,96
|-7,21
|Doğuş GMYO
|5,69
|-5,17
|25,61
|Doğuş Otomotiv
|9,57
|-5,53
|0,53
|Döktaş Dökümcülük
|24,00
|-0,30
|-24,16
|Duran Doğan Basım
|16,65
|-4,20
|18,59
|Dyo Boya
|4,54
|-7,35
|-7,35
|Eczacıbaşı İlaç
|3,76
|-3,84
|1,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,17
|-3,62
|10,48
|Edip Gayrimenkul
|1,83
|-8,96
|31,65
|Ege Endüstri
|666,90
|-1,78
|14,88
|Ege Gübre
|48,90
|-4,77
|-1,81
|Ege Profil
|12,39
|-5,56
|3,51
|Ege Seramik
|4,37
|-3,10
|17,79
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,31
|-8,82
|-3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,47
|-7,84
|20,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,31
|-8,82
|55,00
|Egeplast
|15,35
|9,96
|22,80
|Ekiz Kimya
|1,12
|-9,68
|83,61
|Emek Elektrik
|1,62
|-7,95
|1,89
|Eminiş Ambalaj
|2,20
|-6,38
|44,74
|Emlak Konut GMYO
|1,38
|-6,12
|-5,48
|Enerjisa Enerji
|7,77
|-1,77
|5,14
|Enka İnşaat
|6,26
|-4,28
|-2,49
|Erbosan
|20,08
|-4,65
|-19,62
|Ereğli Demir Çelik
|8,37
|-2,11
|-7,41
|Ersu Gıda
|2,97
|-4,50
|43,48
|Escort Teknoloji
|2,76
|-6,12
|98,56
|Etiler Gıda
|1,85
|-9,76
|-24,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,45
|-7,64
|-13,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,14
|-7,32
|-8,80
|Euro Yat. Ort.
|1,14
|-5,79
|-3,39
|Euro Yatırım Holding
|1,32
|-7,69
|-12,00
|Fenerbahçe Futbol
|11,11
|-8,48
|-23,22
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,83
|-7,26
|-16,19
|F-M İzmit Piston
|45,34
|-5,54
|-9,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,33
|-4,56
|-4,68
|Ford Otosan
|75,65
|-1,56
|6,77
|Formet Çelik Kapı
|2,20
|-2,22
|-26,67
|Frigo Pak Gıda
|9,78
|-6,86
|-24,54
|Galatasaray Sportif
|3,40
|-6,34
|67,49
|Garanti Bankası
|9,55
|-6,28
|-14,27
|Garanti Faktoring
|3,88
|-4,20
|0,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|-9,38
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,58
|-2,93
|124,64
|Gedik Yatırım Holding
|19,18
|-1,74
|149,41
|Gediz Ambalaj
|6,99
|-3,45
|3,40
|Gentaş
|2,35
|-3,29
|7,31
|Gersan Elektrik
|3,07
|-6,40
|-3,76
|Global Men. Değ.
|2,07
|-9,61
|10,11
|Global Yat. Holding
|3,57
|-2,99
|-26,69
|Good-Year
|4,37
|-4,79
|7,90
|Göltaş Çimento
|13,88
|-6,72
|-21,98
|Gözde Girişim
|3,65
|-5,93
|-28,99
|GSD Denizcilik
|2,33
|-7,91
|-8,98
|GSD Holding
|1,42
|-6,58
|-4,70
|Gübre Fabrik.
|16,72
|-2,79
|84,96
|Güler Yat. Holding
|1,61
|-5,85
|-20,69
|Güneş Sigorta
|2,44
|-5,43
|11,93
|Halk GMYO
|1,40
|-4,76
|14,75
|Halk Sigorta
|2,92
|-9,88
|47,47
|Hatay Tekstil
|9,35
|-7,61
|36,10
|Hedef Girişim
|2,27
|-6,58
|-13,03
|Hektaş
|9,92
|-0,60
|23,69
|HUB Girişim
|26,48
|14,47
|182,04
|Hürriyet Gzt.
|1,07
|-5,31
|-6,14
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|-6,56
|-18,98
|İdealist Danışmanlık
|2,82
|-7,24
|-15,06
|İdealist GMYO
|2,93
|-9,29
|-4,25
|İhlas Ev Aletleri
|3,27
|-9,92
|4,47
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|-5,43
|1,67
|İhlas Gazetecilik
|4,00
|0,00
|-41,26
|İhlas Holding
|0,73
|-6,41
|-19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,07
|-6,96
|4,90
|İndeks Bilgisayar
|10,27
|-5,61
|5,88
|Info Yatırım
|9,20
|3,37
|İntema
|9,62
|1,05
|3,89
|İpek Doğal Enerji
|9,75
|0,00
|26,30
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|-1,80
|-11,24
(Sürecek)