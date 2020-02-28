Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

7 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,96 -6,22 5,38
Acıpayam Selüloz 6,18 -5,65 -2,98
Adana Çimento (A) 8,32 -4,81 -14,32
Adana Çimento (B) 5,99 -7,85 -15,99
Adana Çimento (C) 1,92 -2,54 -13,90
Adel Kalemcilik 13,43 -4,28 -14,46
Adese Alışveriş Ticaret 1,35 -7,53 -5,48
Afyon Çimento 6,14 -5,54 -2,23
Ak Enerji 0,97 -3,96 -11,01
Akbank 6,73 -6,66 -17,02
Akçansa 9,00 -3,43 -10,36
Akdenız Güvenlık Hız. 1,82 -5,70 -13,74
Akfen GMYO 3,45 -4,17 -14,81
Akın Tekstil 12,60 -5,41 -8,63
Akiş GMYO 3,75 -0,53 -7,18
Akmerkez GMYO 24,30 -6,18 2,62
Aksa 7,72 -2,15 -1,39
Aksa Enerji 3,82 8,83 0,53
Aksigorta 6,40 -1,84 5,09
Aksu Enerji 9,56 -8,95 -35,71
Alarko Carrıer 53,80 -5,86 -10,33
Alarko GMYO 13,91 -8,67 -8,38
Alarko Holding 5,69 -2,74 -4,37
Albaraka Türk 1,34 -5,63 -12,42
Alcatel Lucent Teletaş 19,99 -3,34 66,03
Alkim Kağıt 6,24 -3,70 11,83
Alkim Kimya 49,00 0,08 27,87
Altınyağ 0,74 -3,90 80,49
Altınyunus Çeşme 10,91 -3,11 9,21
Anadolu Cam 3,75 -3,35 -13,99
Anadolu Efes 23,50 -3,37 1,82
Anadolu Grubu Holding 16,14 -1,16 -8,24
Anadolu Hayat Emek. 7,09 -4,45 3,65
Anadolu Isuzu 10,11 -6,04 -16,93
Anadolu Sigorta 4,58 -5,37 4,09
Anel Elektrik 2,73 -6,83 -14,95
Arçelik 18,43 -2,28 -11,56
ARD Bilişim Teknolojileri 13,11 -5,68
Arena Bilgisayar 9,66 -6,03 28,29
Armada Bilgisayar 17,60 -6,38 7,38
Arsan Tekstil 4,61 -1,91 28,77
Artı Yatırım Holding 0,84 -5,62 3,70
Aselsan 27,66 -1,14 32,09
Aslan Çimento 34,40 -2,11 -13,91
Ata GMYO 3,50 -6,91 -22,74
Atakule GMYO 1,75 -7,89 -8,85
Atlantis Yatırım Holding 1,36 0,00 36,00
Atlas Yat. Ort. 1,31 -7,09 -9,03
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -4,61 4,02
Avrasya GMYO 1,52 -11,11 0,66
Avrasya Petrol ve Tur. 1,60 -7,51 -12,09
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,70 0,01 2,55
Avrupa Yatırım Holding 1,32 -5,04 -14,29
Ayen Enerji 3,08 -6,95 -11,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,45 -2,78 11,87
Aygaz 11,42 -3,30 -11,06
Bagfaş 14,72 -8,23 -12,49
Bak Ambalaj 6,18 -6,51 -15,92
Balatacılar Balatacılık 2,40 -9,77 93,55
Bantaş Ambalaj 2,64 -7,37 4,76
Banvit 18,38 -3,26 -1,02
Baştaş Başkent Çimento 2,80 -5,72 8,11
Batı Çimento 3,19 -5,34 -3,63
Batısöke Çimento 1,22 -6,87 -6,87
Bera Holding 3,45 -7,01 -10,39
Berkosan Yalıtım 2,43 -9,33 -11,31
Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -6,75 -4,08
Beyaz Filo 3,24 -6,90 2,53
Bilici Yatırım 7,02 -3,17 60,64
Bim Mağazalar 47,52 -0,63 1,84
Birko Mensucat 0,33 -2,94 6,45
Birlik Mensucat 1,18 -7,09 3,51
Bizim Mağazaları 8,50 -6,08 -23,90
Bolu Çimento 3,83 -4,96 -18,51
Bomonti Elektrik 1,28 -7,25 0,00
Borusan Mannesmann 10,03 -8,07 -12,40
Borusan Yat. Paz. 63,55 -6,48 2,75
Bosch Fren Sistemleri 244,30 -5,35 -15,73
Bossa 8,86 -4,73 9,93
Brisa 8,49 -4,82 -10,73
Burçelik 6,04 -7,65 3,96
Burçelik Vana 14,00 -9,62 44,18
Bursa Çimento 3,41 -6,83 -14,82
Carrefoursa 5,33 -6,49 13,16
Ceo Event Medya 6,29 -6,12 -23,67
Coca Cola İçecek 44,56 -3,13 15,14
Cosmos Yat. Holding 2,28 0,00 11,76
Credıtwest Faktorıng 2,25 -6,25 -21,87
Çelebi 81,25 -4,41 -20,42
Çelik Halat 8,66 -7,48 33,23
Çemaş Döküm 1,15 -5,74 -8,26
Çemtaş 6,43 -4,46 -22,34
Çimbeton 36,96 -5,71 -10,42
Çimentaş 13,14 -6,54 -12,40
Çimsa 8,94 -1,22 -1,54
Çuhadaroğlu Metal 2,97 -7,76 -6,90
Dagi Giyim 2,68 -5,30 7,20
Dagi Yatırım Holding 2,72 -8,11 20,35
Dardanel 4,33 -9,60 14,25
Datagate Bilgisayar 7,39 -5,86 -5,38
Demısaş Döküm 3,68 -9,36 5,75
Denge Holding 1,19 -5,56 -13,14
Deniz GMYO 4,17 -8,15 -17,43
Denizli Cam 7,31 -3,82 -12,35
Derimod 7,62 -5,69 6,72
Derlüks Deri 3,12 -7,14 -23,53
Desa Deri 4,75 -7,59 4,63
Despec Bilgisayar 4,69 -6,57 10,61
Deva Holding 9,56 -3,92 6,34
Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -6,94 -14,10
Ditaş Doğan 11,80 -4,92 23,43
DO-CO 535,10 -1,82 -5,12
Doğan Burda 4,40 -8,90 -27,51
Doğan Holding 1,73 -4,95 -5,98
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,79 -5,79 8,48
Doğusan 1,93 -8,96 -7,21
Doğuş GMYO 5,69 -5,17 25,61
Doğuş Otomotiv 9,57 -5,53 0,53
Döktaş Dökümcülük 24,00 -0,30 -24,16
Duran Doğan Basım 16,65 -4,20 18,59
Dyo Boya 4,54 -7,35 -7,35
Eczacıbaşı İlaç 3,76 -3,84 1,35
Eczacıbaşı Yatırım 11,17 -3,62 10,48
Edip Gayrimenkul 1,83 -8,96 31,65
Ege Endüstri 666,90 -1,78 14,88
Ege Gübre 48,90 -4,77 -1,81
Ege Profil 12,39 -5,56 3,51
Ege Seramik 4,37 -3,10 17,79
Egeli & Co Tarım Girişim 0,31 -8,82 -3,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 -7,84 20,51
Egeli&Co Yatırım Holding 0,31 -8,82 55,00
Egeplast 15,35 9,96 22,80
Ekiz Kimya 1,12 -9,68 83,61
Emek Elektrik 1,62 -7,95 1,89
Eminiş Ambalaj 2,20 -6,38 44,74
Emlak Konut GMYO 1,38 -6,12 -5,48
Enerjisa Enerji 7,77 -1,77 5,14
Enka İnşaat 6,26 -4,28 -2,49
Erbosan 20,08 -4,65 -19,62
Ereğli Demir Çelik 8,37 -2,11 -7,41
Ersu Gıda 2,97 -4,50 43,48
Escort Teknoloji 2,76 -6,12 98,56
Etiler Gıda 1,85 -9,76 -24,49
Euro Kapital Yat. Ort. 1,45 -7,64 -13,17
Euro Trend Yat. Ort. 1,14 -7,32 -8,80
Euro Yat. Ort. 1,14 -5,79 -3,39
Euro Yatırım Holding 1,32 -7,69 -12,00
Fenerbahçe Futbol 11,11 -8,48 -23,22
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,83 -7,26 -16,19
F-M İzmit Piston 45,34 -5,54 -9,10
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,33 -4,56 -4,68
Ford Otosan 75,65 -1,56 6,77
Formet Çelik Kapı 2,20 -2,22 -26,67
Frigo Pak Gıda 9,78 -6,86 -24,54
Galatasaray Sportif 3,40 -6,34 67,49
Garanti Bankası 9,55 -6,28 -14,27
Garanti Faktoring 3,88 -4,20 0,26
Garanti Yat. Ort. 1,45 -9,38 34,26
Gedik Y. Men. Değ. 12,58 -2,93 124,64
Gedik Yatırım Holding 19,18 -1,74 149,41
Gediz Ambalaj 6,99 -3,45 3,40
Gentaş 2,35 -3,29 7,31
Gersan Elektrik 3,07 -6,40 -3,76
Global Men. Değ. 2,07 -9,61 10,11
Global Yat. Holding 3,57 -2,99 -26,69
Good-Year 4,37 -4,79 7,90
Göltaş Çimento 13,88 -6,72 -21,98
Gözde Girişim 3,65 -5,93 -28,99
GSD Denizcilik 2,33 -7,91 -8,98
GSD Holding 1,42 -6,58 -4,70
Gübre Fabrik. 16,72 -2,79 84,96
Güler Yat. Holding 1,61 -5,85 -20,69
Güneş Sigorta 2,44 -5,43 11,93
Halk GMYO 1,40 -4,76 14,75
Halk Sigorta 2,92 -9,88 47,47
Hatay Tekstil 9,35 -7,61 36,10
Hedef Girişim 2,27 -6,58 -13,03
Hektaş 9,92 -0,60 23,69
HUB Girişim 26,48 14,47 182,04
Hürriyet Gzt. 1,07 -5,31 -6,14
ICBC Turkey Bank 4,27 -6,56 -18,98
İdealist Danışmanlık 2,82 -7,24 -15,06
İdealist GMYO 2,93 -9,29 -4,25
İhlas Ev Aletleri 3,27 -9,92 4,47
İhlas Gayrimenkul 1,22 -5,43 1,67
İhlas Gazetecilik 4,00 0,00 -41,26
İhlas Holding 0,73 -6,41 -19,78
İhlas Yayın Holding 1,07 -6,96 4,90
İndeks Bilgisayar 10,27 -5,61 5,88
Info Yatırım 9,20 3,37
İntema 9,62 1,05 3,89
İpek Doğal Enerji 9,75 0,00 26,30
İskenderun Demir Çelik 7,11 -1,80 -11,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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