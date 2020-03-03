Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,29
|7,51
|23,12
|Acıpayam Selüloz
|6,46
|1,73
|1,41
|Adana Çimento (A)
|8,87
|1,60
|-8,65
|Adana Çimento (B)
|6,70
|1,82
|-6,03
|Adana Çimento (C)
|1,99
|1,02
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|13,84
|0,87
|-11,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,56
|1,30
|9,22
|Afyon Çimento
|6,58
|2,97
|4,78
|Ak Enerji
|1,08
|1,89
|-0,92
|Akbank
|7,21
|4,95
|-11,10
|Akçansa
|9,65
|2,55
|-3,88
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|4,71
|-5,21
|Akfen GMYO
|3,88
|7,78
|-4,20
|Akın Tekstil
|13,88
|2,21
|0,65
|Akiş GMYO
|4,13
|2,74
|2,23
|Akmerkez GMYO
|25,74
|1,90
|8,70
|Aksa
|7,80
|-0,13
|-0,36
|Aksa Enerji
|3,93
|3,97
|3,42
|Aksigorta
|6,59
|1,07
|8,21
|Aksu Enerji
|11,16
|10,06
|-24,95
|Alarko Carrıer
|54,85
|1,57
|-8,58
|Alarko GMYO
|14,93
|1,22
|-1,66
|Alarko Holding
|5,61
|-4,10
|-5,71
|Albaraka Türk
|1,45
|3,57
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,60
|1,25
|87,71
|Alkim Kağıt
|6,63
|1,07
|18,82
|Alkim Kimya
|50,65
|0,80
|32,18
|Altınyağ
|0,76
|-2,56
|85,37
|Altınyunus Çeşme
|11,25
|2,27
|12,61
|Anadolu Cam
|3,89
|1,57
|-10,78
|Anadolu Efes
|22,94
|1,06
|-0,61
|Anadolu Grubu Holding
|16,91
|2,48
|-3,87
|Anadolu Hayat Emek.
|7,49
|1,90
|9,50
|Anadolu Isuzu
|12,06
|-1,15
|-0,90
|Anadolu Sigorta
|4,93
|0,61
|12,05
|Anel Elektrik
|3,00
|2,04
|-6,54
|Arçelik
|18,64
|2,19
|-10,56
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,70
|3,29
|Arena Bilgisayar
|11,27
|4,74
|49,67
|Armada Bilgisayar
|19,11
|2,25
|16,60
|Arsan Tekstil
|5,20
|4,63
|45,25
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|1,16
|7,41
|Aselsan
|29,30
|3,75
|39,92
|Aslan Çimento
|35,54
|0,97
|-11,06
|Ata GMYO
|3,82
|1,87
|-15,67
|Atakule GMYO
|1,93
|5,46
|0,52
|Atlantis Yatırım Holding
|1,37
|0,74
|37,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|3,38
|6,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,70
|-1,21
|5,45
|Avrasya GMYO
|1,88
|3,87
|24,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,86
|3,33
|2,20
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,90
|0,01
|2,57
|Avrupa Yatırım Holding
|1,41
|3,68
|-8,44
|Ayen Enerji
|3,34
|1,83
|-3,75
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,56
|2,40
|16,89
|Aygaz
|11,94
|2,23
|-7,01
|Bagfaş
|14,29
|2,22
|-15,04
|Bak Ambalaj
|6,48
|2,05
|-11,84
|Balatacılar Balatacılık
|2,90
|9,85
|133,87
|Bantaş Ambalaj
|2,90
|5,07
|15,08
|Banvit
|18,98
|0,58
|2,21
|Baştaş Başkent Çimento
|3,07
|2,33
|18,53
|Batı Çimento
|3,51
|3,54
|6,04
|Batısöke Çimento
|1,31
|3,15
|0,00
|Bera Holding
|3,75
|3,88
|-2,60
|Berkosan Yalıtım
|2,72
|4,62
|-0,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|1,55
|6,94
|Beyaz Filo
|3,70
|5,41
|17,09
|Bilici Yatırım
|7,43
|0,54
|70,02
|Bim Mağazalar
|47,98
|1,65
|2,83
|Birko Mensucat
|0,36
|2,86
|16,13
|Birlik Mensucat
|1,28
|4,92
|12,28
|Bizim Mağazaları
|9,10
|1,90
|-18,53
|Bolu Çimento
|4,10
|1,49
|-12,77
|Bomonti Elektrik
|1,42
|9,23
|10,94
|Borusan Mannesmann
|11,03
|2,99
|-3,67
|Borusan Yat. Paz.
|73,70
|4,54
|19,16
|Bosch Fren Sistemleri
|263,00
|2,41
|-9,28
|Bossa
|9,52
|1,28
|18,11
|Brisa
|9,11
|1,56
|-4,21
|Burçelik
|6,66
|5,38
|14,63
|Burçelik Vana
|15,25
|2,42
|57,05
|Bursa Çimento
|3,61
|1,69
|-9,83
|Carrefoursa
|5,98
|4,36
|26,96
|Casa Emtia Petrol
|10,45
|11,29
|Ceo Event Medya
|6,69
|2,45
|-18,81
|Coca Cola İçecek
|44,82
|-0,13
|15,81
|Cosmos Yat. Holding
|2,42
|0,41
|18,63
|Credıtwest Faktorıng
|2,36
|-1,26
|-18,06
|Çelebi
|86,70
|5,41
|-15,08
|Çelik Halat
|9,32
|2,31
|43,38
|Çemaş Döküm
|1,25
|3,31
|-0,28
|Çemtaş
|6,75
|2,27
|-18,48
|Çimbeton
|40,20
|2,03
|-2,57
|Çimentaş
|14,28
|1,28
|-4,80
|Çimsa
|9,49
|2,37
|4,52
|Çuhadaroğlu Metal
|3,24
|2,53
|1,57
|Dagi Giyim
|2,86
|4,00
|14,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,22
|9,15
|42,48
|Dardanel
|5,06
|10,00
|33,51
|Datagate Bilgisayar
|8,05
|3,21
|3,07
|Demısaş Döküm
|3,76
|0,80
|8,05
|Denge Holding
|1,30
|1,56
|-5,11
|Deniz GMYO
|4,62
|6,21
|-8,51
|Denizli Cam
|7,84
|3,02
|-6,00
|Derimod
|7,85
|-0,38
|9,94
|Derlüks Deri
|3,55
|2,01
|-12,99
|Desa Deri
|5,21
|3,17
|14,76
|Despec Bilgisayar
|5,22
|1,95
|23,11
|Deva Holding
|10,04
|2,34
|11,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|12,16
|2,70
|27,20
|DO-CO
|538,40
|1,70
|-4,54
|Doğan Burda
|4,77
|4,15
|-21,42
|Doğan Holding
|1,78
|2,89
|-3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,06
|2,49
|24,85
|Doğusan
|2,10
|2,94
|0,96
|Doğuş GMYO
|6,07
|3,76
|34,00
|Doğuş Otomotiv
|10,28
|-0,19
|7,98
|Döktaş Dökümcülük
|26,20
|3,15
|-17,21
|Duran Doğan Basım
|17,92
|3,17
|27,64
|Dyo Boya
|5,46
|16,42
|11,43
|Eczacıbaşı İlaç
|4,00
|2,04
|7,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,91
|2,41
|17,80
|Edip Gayrimenkul
|2,15
|4,37
|54,68
|Ege Endüstri
|668,60
|2,85
|15,18
|Ege Gübre
|49,36
|0,78
|-0,88
|Ege Profil
|13,14
|1,15
|9,77
|Ege Seramik
|4,66
|2,64
|25,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|8,33
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,55
|7,84
|41,03
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,37
|5,71
|85,00
|Egeplast
|15,10
|3,78
|20,80
|Ekiz Kimya
|1,24
|1,64
|103,28
|Emek Elektrik
|1,83
|5,17
|15,09
|Eminiş Ambalaj
|2,25
|0,00
|48,03
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|3,50
|1,37
|Enerjisa Enerji
|8,12
|3,31
|9,88
|Enka İnşaat
|6,48
|1,89
|0,93
|Erbosan
|20,88
|0,97
|-16,41
|Ereğli Demir Çelik
|8,47
|2,54
|-6,31
|Ersu Gıda
|3,33
|1,22
|60,87
|Escort Teknoloji
|3,01
|-2,90
|116,55
|Etiler Gıda
|1,99
|3,65
|-18,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,62
|8,00
|-2,99
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|4,17
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|5,88
|6,78
|Euro Yatırım Holding
|1,48
|4,23
|-1,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,92
|2,32
|-17,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,11
|3,27
|-10,07
|F-M İzmit Piston
|45,56
|1,24
|-8,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,93
|4,48
|3,12
|Ford Otosan
|79,55
|-0,56
|12,28
|Formet Çelik Kapı
|2,20
|-3,93
|-26,67
|Frigo Pak Gıda
|11,00
|3,38
|-15,12
|Galatasaray Sportif
|3,61
|-2,43
|77,83
|Garanti Bankası
|10,04
|4,91
|-9,87
|Garanti Faktoring
|4,14
|3,76
|6,98
|Garanti Yat. Ort.
|1,69
|0,00
|56,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,89
|0,87
|148,04
|Gedik Yatırım Holding
|22,00
|-4,18
|186,09
|Gediz Ambalaj
|7,39
|1,93
|9,32
|Gentaş
|2,45
|2,94
|11,87
|Gersan Elektrik
|3,27
|2,51
|2,51
|Global Men. Değ.
|2,52
|12,50
|34,04
|Global Yat. Holding
|3,73
|3,61
|-23,41
|Good-Year
|4,71
|4,67
|16,30
|Göltaş Çimento
|14,56
|2,32
|-18,16
|Gözde Girişim
|3,92
|2,62
|-23,74
|GSD Denizcilik
|2,56
|4,92
|0,00
|GSD Holding
|1,57
|4,67
|5,37
|Gübre Fabrik.
|18,88
|2,11
|108,85
|Güler Yat. Holding
|1,72
|2,38
|-15,27
|Güneş Sigorta
|2,62
|3,56
|20,18
|Halk GMYO
|1,51
|5,59
|23,77
|Halk Sigorta
|3,09
|4,75
|56,06
|Hatay Tekstil
|10,07
|5,11
|46,58
|Hedef Girişim
|2,43
|2,97
|-6,90
|Hektaş
|10,22
|2,61
|27,43
|HUB Girişim
|29,14
|-1,42
|210,38
|Hürriyet Gzt.
|1,13
|2,73
|-0,88
|ICBC Turkey Bank
|4,53
|3,19
|-14,04
|İdealist Danışmanlık
|3,01
|2,38
|-9,34
|İdealist GMYO
|3,19
|3,91
|4,25
|İhlas Ev Aletleri
|3,58
|3,47
|14,38
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|7,03
|14,17
|İhlas Gazetecilik
|4,10
|2,76
|-39,79
|İhlas Holding
|0,81
|5,19
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|10,28
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|10,78
|1,03
|11,13
|Info Yatırım
|9,20
|1,10
|3,37
|İntema
|10,50
|-1,04
|13,39
|İpek Doğal Enerji
|9,57
|2,13
|23,96
|İskenderun Demir Çelik
|7,27
|1,54
|-9,24
(Sürecek)