Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,21
|-1,34
|18,82
|Acıpayam Selüloz
|6,76
|4,16
|6,12
|Adana Çimento (A)
|8,87
|-0,11
|-8,65
|Adana Çimento (B)
|6,69
|-0,74
|-6,17
|Adana Çimento (C)
|2,01
|0,50
|-9,87
|Adel Kalemcilik
|13,86
|-0,14
|-11,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|-1,92
|7,12
|Afyon Çimento
|6,75
|2,27
|7,48
|Ak Enerji
|1,08
|0,00
|-0,92
|Akbank
|7,46
|3,18
|-8,01
|Akçansa
|9,75
|0,72
|-2,89
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,03
|0,50
|-3,79
|Akfen GMYO
|3,84
|0,00
|-5,19
|Akın Tekstil
|13,89
|0,22
|0,73
|Akiş GMYO
|4,05
|0,50
|0,25
|Akmerkez GMYO
|26,30
|1,47
|11,06
|Aksa
|7,77
|-0,51
|-0,75
|Aksa Enerji
|3,88
|-1,52
|2,11
|Aksigorta
|6,56
|0,15
|7,72
|Aksu Enerji
|10,83
|0,65
|-27,17
|Alarko Carrıer
|53,90
|-0,83
|-10,17
|Alarko GMYO
|14,66
|-1,94
|-3,44
|Alarko Holding
|5,62
|0,18
|-5,55
|Albaraka Türk
|1,45
|-0,68
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,30
|0,09
|93,52
|Alkim Kağıt
|6,48
|-1,82
|16,13
|Alkim Kimya
|50,40
|-0,59
|31,52
|Altınyağ
|0,78
|1,30
|90,24
|Altınyunus Çeşme
|11,69
|2,01
|17,02
|Anadolu Cam
|3,93
|0,77
|-9,86
|Anadolu Efes
|23,10
|1,58
|0,09
|Anadolu Grubu Holding
|17,22
|-1,60
|-2,10
|Anadolu Hayat Emek.
|7,52
|-1,70
|9,94
|Anadolu Isuzu
|12,10
|1,42
|-0,58
|Anadolu Sigorta
|4,95
|-1,00
|12,50
|Anel Elektrik
|3,08
|0,33
|-4,05
|Arçelik
|18,89
|-0,05
|-9,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,56
|-2,57
|Arena Bilgisayar
|11,52
|-0,86
|52,99
|Armada Bilgisayar
|19,28
|-0,62
|17,63
|Arsan Tekstil
|5,16
|-1,53
|44,13
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|1,15
|8,64
|Aselsan
|31,20
|2,36
|49,00
|Aslan Çimento
|36,04
|0,39
|-9,81
|Ata GMYO
|3,82
|-0,52
|-15,67
|Atakule GMYO
|1,92
|-0,52
|0,00
|Atlantis Yatırım Holding
|1,33
|-3,62
|33,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|-1,78
|15,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,83
|-1,72
|6,38
|Avrasya GMYO
|2,03
|-3,33
|34,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|1,03
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.318,90
|2,57
|Avrupa Yatırım Holding
|1,42
|0,71
|-7,79
|Ayen Enerji
|3,36
|0,30
|-3,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,62
|0,77
|19,63
|Aygaz
|11,86
|-0,34
|-7,63
|Bagfaş
|14,20
|0,00
|-15,58
|Bak Ambalaj
|6,47
|-0,46
|-11,97
|Balatacılar Balatacılık
|2,61
|-10,00
|110,48
|Bantaş Ambalaj
|2,92
|1,39
|15,87
|Banvit
|18,80
|-0,58
|1,24
|Baştaş Başkent Çimento
|3,00
|0,33
|15,83
|Batı Çimento
|3,60
|0,84
|8,76
|Batısöke Çimento
|1,32
|0,76
|0,76
|Bera Holding
|3,78
|-0,26
|-1,82
|Berkosan Yalıtım
|2,75
|-0,72
|0,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,59
|-2,63
|5,71
|Beyaz Filo
|3,68
|-0,81
|16,46
|Bilici Yatırım
|7,62
|1,60
|74,37
|Bim Mağazalar
|48,42
|0,88
|3,77
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,30
|1,56
|14,04
|Bizim Mağazaları
|9,10
|-0,55
|-18,53
|Bolu Çimento
|4,13
|0,00
|-12,13
|Bomonti Elektrik
|1,41
|0,00
|10,16
|Borusan Mannesmann
|10,73
|-1,47
|-6,29
|Borusan Yat. Paz.
|69,10
|-2,40
|11,72
|Bosch Fren Sistemleri
|262,00
|0,00
|-9,62
|Bossa
|9,88
|-2,66
|22,58
|Brisa
|9,08
|0,22
|-4,52
|Burçelik
|6,75
|2,12
|16,18
|Burçelik Vana
|15,00
|-2,53
|54,48
|Bursa Çimento
|3,69
|0,82
|-7,83
|Carrefoursa
|7,11
|3,49
|50,96
|Casa Emtia Petrol
|10,40
|-0,48
|10,76
|Ceo Event Medya
|6,82
|-1,16
|-17,23
|Coca Cola İçecek
|45,04
|1,95
|16,38
|Cosmos Yat. Holding
|2,43
|0,41
|19,12
|Credıtwest Faktorıng
|2,45
|2,51
|-14,93
|Çelebi
|94,25
|7,71
|-7,69
|Çelik Halat
|9,33
|-1,27
|43,54
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,00
|-0,28
|Çemtaş
|6,63
|-1,78
|-19,93
|Çimbeton
|40,48
|-0,15
|-1,89
|Çimentaş
|14,20
|0,35
|-5,33
|Çimsa
|9,50
|0,00
|4,63
|Çuhadaroğlu Metal
|3,28
|1,23
|2,82
|Dagi Giyim
|2,94
|1,03
|17,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,62
|6,78
|60,18
|Dardanel
|5,23
|3,36
|37,99
|Datagate Bilgisayar
|8,00
|0,25
|2,43
|Demısaş Döküm
|3,67
|-1,61
|5,46
|Denge Holding
|1,30
|0,78
|-5,11
|Deniz GMYO
|4,64
|0,00
|-8,12
|Denizli Cam
|8,37
|7,17
|0,36
|Derimod
|7,70
|-1,66
|7,84
|Derlüks Deri
|3,57
|-0,56
|-12,50
|Desa Deri
|5,23
|-2,43
|15,20
|Despec Bilgisayar
|5,23
|-1,32
|23,35
|Deva Holding
|9,87
|-0,40
|9,79
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,73
|1,39
|-6,41
|Ditaş Doğan
|12,10
|1,85
|26,57
|DO-CO
|527,80
|-1,35
|-6,42
|Doğan Burda
|4,77
|0,21
|-21,42
|Doğan Holding
|1,84
|1,66
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|1,97
|25,45
|Doğusan
|2,12
|1,44
|1,92
|Doğuş GMYO
|6,08
|0,16
|34,22
|Doğuş Otomotiv
|10,47
|0,67
|9,98
|Döktaş Dökümcülük
|24,84
|-5,19
|-21,51
|Duran Doğan Basım
|17,97
|0,11
|27,99
|Dyo Boya
|6,10
|8,54
|24,49
|Eczacıbaşı İlaç
|4,00
|0,76
|7,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,74
|-1,34
|16,12
|Edip Gayrimenkul
|2,15
|-1,83
|54,68
|Ege Endüstri
|666,10
|0,47
|14,75
|Ege Gübre
|48,66
|-1,10
|-2,29
|Ege Profil
|13,06
|-0,23
|9,11
|Ege Seramik
|4,63
|-1,07
|24,80
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,37
|-5,13
|15,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,54
|-3,57
|38,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,36
|-2,70
|80,00
|Egeplast
|14,50
|-0,68
|16,00
|Ekiz Kimya
|1,30
|1,56
|113,11
|Emek Elektrik
|1,86
|0,54
|16,98
|Eminiş Ambalaj
|2,25
|4,17
|48,03
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|0,67
|2,74
|Enerjisa Enerji
|8,59
|1,66
|16,24
|Enka İnşaat
|6,60
|1,85
|2,80
|Erbosan
|20,70
|-0,77
|-17,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,45
|-0,71
|-6,53
|Ersu Gıda
|3,31
|-1,49
|59,90
|Escort Teknoloji
|3,00
|-3,23
|115,83
|Etiler Gıda
|2,07
|4,02
|-15,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,56
|-2,50
|-6,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,28
|2,40
|2,40
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|1,61
|6,78
|Euro Yatırım Holding
|1,48
|0,68
|-1,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,72
|-1,76
|-19,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,08
|-0,97
|-10,72
|F-M İzmit Piston
|46,66
|-0,51
|-6,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,93
|-0,50
|3,12
|Ford Otosan
|76,55
|-2,05
|8,05
|Formet Çelik Kapı
|2,22
|0,91
|-26,00
|Frigo Pak Gıda
|11,50
|4,55
|-11,27
|Galatasaray Sportif
|3,44
|-3,37
|69,46
|Garanti Bankası
|10,45
|2,55
|-6,19
|Garanti Faktoring
|4,14
|-0,96
|6,98
|Garanti Yat. Ort.
|1,66
|-3,49
|53,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,90
|2,21
|148,21
|Gedik Yatırım Holding
|21,30
|-2,47
|176,98
|Gediz Ambalaj
|7,44
|1,22
|10,06
|Gentaş
|2,42
|-1,22
|10,50
|Gersan Elektrik
|3,29
|-0,30
|3,13
|Global Men. Değ.
|2,51
|-2,33
|33,51
|Global Yat. Holding
|3,69
|-1,07
|-24,23
|Good-Year
|4,69
|-0,64
|15,80
|Göltaş Çimento
|14,77
|0,82
|-16,98
|Gözde Girişim
|3,95
|-0,25
|-23,15
|GSD Denizcilik
|2,58
|-2,27
|0,78
|GSD Holding
|1,58
|0,00
|6,04
|Gübre Fabrik.
|18,92
|-0,21
|109,29
|Güler Yat. Holding
|1,72
|-1,15
|-15,27
|Güneş Sigorta
|2,64
|-0,38
|21,10
|Halk GMYO
|1,52
|0,00
|24,59
|Halk Sigorta
|3,12
|0,97
|57,58
|Hatay Tekstil
|9,93
|-2,17
|44,54
|Hedef Girişim
|2,43
|-0,82
|-6,90
|Hektaş
|10,26
|-1,16
|27,93
|HUB Girişim
|28,66
|-3,63
|205,26
|Hürriyet Gzt.
|1,18
|0,85
|3,51
|ICBC Turkey Bank
|4,57
|0,00
|-13,28
|İdealist Danışmanlık
|3,10
|-3,73
|-6,63
|İdealist GMYO
|3,19
|0,95
|4,25
|İhlas Ev Aletleri
|3,69
|-2,38
|17,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|-0,72
|14,17
|İhlas Gazetecilik
|4,05
|-2,41
|-40,53
|İhlas Holding
|0,81
|0,00
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-0,87
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|10,76
|-1,91
|10,93
|Info Yatırım
|9,20
|3,37
|İntema
|10,61
|-0,28
|14,58
|İpek Doğal Enerji
|9,63
|-0,52
|24,74
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|-0,14
|-9,61
(Sürecek)