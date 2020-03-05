Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,17
|1,40
|16,67
|Acıpayam Selüloz
|6,64
|-0,45
|4,24
|Adana Çimento (A)
|8,91
|0,45
|-8,24
|Adana Çimento (B)
|6,63
|0,00
|-7,01
|Adana Çimento (C)
|1,99
|0,51
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|13,77
|0,66
|-12,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,52
|2,70
|6,42
|Afyon Çimento
|6,68
|0,60
|6,37
|Ak Enerji
|1,08
|0,00
|-0,92
|Akbank
|7,52
|0,53
|-7,27
|Akçansa
|9,59
|0,21
|-4,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,00
|1,52
|-5,21
|Akfen GMYO
|3,76
|0,53
|-7,16
|Akın Tekstil
|13,57
|0,97
|-1,60
|Akiş GMYO
|3,96
|-0,50
|-1,98
|Akmerkez GMYO
|25,72
|0,00
|8,61
|Aksa
|7,68
|0,26
|-1,90
|Aksa Enerji
|4,04
|6,32
|6,32
|Aksigorta
|6,64
|1,07
|9,03
|Aksu Enerji
|10,41
|0,58
|-29,99
|Alarko Carrıer
|52,80
|0,48
|-12,00
|Alarko GMYO
|14,40
|0,00
|-5,15
|Alarko Holding
|5,47
|-0,18
|-8,07
|Albaraka Türk
|1,45
|2,11
|-5,23
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,22
|-0,80
|84,55
|Alkim Kağıt
|6,45
|0,16
|15,59
|Alkim Kimya
|50,30
|-0,10
|31,26
|Altınyağ
|0,75
|-2,60
|82,93
|Altınyunus Çeşme
|10,98
|-2,23
|9,91
|Anadolu Cam
|3,88
|0,52
|-11,01
|Anadolu Efes
|23,22
|2,74
|0,61
|Anadolu Grubu Holding
|18,31
|10,90
|4,09
|Anadolu Hayat Emek.
|7,54
|-0,26
|10,23
|Anadolu Isuzu
|11,75
|1,12
|-3,45
|Anadolu Sigorta
|4,94
|-0,60
|12,27
|Anel Elektrik
|3,03
|0,66
|-5,61
|Arçelik
|19,10
|0,10
|-8,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,37
|-0,84
|Arena Bilgisayar
|11,15
|1,73
|48,07
|Armada Bilgisayar
|19,15
|0,00
|16,84
|Arsan Tekstil
|5,18
|0,00
|44,69
|Artı Yatırım Holding
|0,88
|0,00
|8,64
|Aselsan
|30,14
|1,21
|43,94
|Aslan Çimento
|35,60
|0,11
|-10,91
|Ata GMYO
|3,90
|0,52
|-13,91
|Atakule GMYO
|1,91
|0,53
|-0,52
|Atlantis Yatırım Holding
|1,37
|1,48
|37,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,63
|-2,98
|13,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,19
|-0,07
|8,97
|Avrasya GMYO
|1,91
|-1,55
|26,49
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,89
|0,53
|3,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,10
|0,02
|2,58
|Avrupa Yatırım Holding
|1,39
|0,00
|-9,74
|Ayen Enerji
|3,36
|2,44
|-3,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,59
|-1,15
|18,26
|Aygaz
|12,04
|0,75
|-6,23
|Bagfaş
|13,91
|0,00
|-17,30
|Bak Ambalaj
|6,44
|0,16
|-12,38
|Balatacılar Balatacılık
|2,92
|-5,50
|135,48
|Bantaş Ambalaj
|2,88
|1,05
|14,29
|Banvit
|18,17
|-1,20
|-2,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,91
|-2,68
|12,36
|Batı Çimento
|3,52
|0,00
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,30
|0,78
|-0,76
|Bera Holding
|3,68
|0,27
|-4,42
|Berkosan Yalıtım
|3,08
|14,93
|12,41
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|1,95
|6,94
|Beyaz Filo
|3,60
|0,00
|13,92
|Bilici Yatırım
|7,81
|1,43
|78,72
|Bim Mağazalar
|50,40
|3,19
|8,02
|Birko Mensucat
|0,35
|0,00
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,28
|1,59
|12,28
|Bizim Mağazaları
|8,92
|0,00
|-20,14
|Bolu Çimento
|4,16
|1,46
|-11,49
|Bomonti Elektrik
|1,41
|0,00
|10,16
|Borusan Mannesmann
|10,31
|1,28
|-9,96
|Borusan Yat. Paz.
|68,10
|3,18
|10,11
|Bosch Fren Sistemleri
|253,30
|-0,71
|-12,63
|Bossa
|9,86
|0,61
|22,33
|Brisa
|8,96
|0,11
|-5,78
|Burçelik
|6,67
|0,45
|14,80
|Burçelik Vana
|14,75
|1,30
|51,91
|Bursa Çimento
|3,67
|1,38
|-8,33
|Carrefoursa
|7,25
|2,98
|53,93
|Casa Emtia Petrol
|10,70
|4,90
|13,95
|Ceo Event Medya
|6,66
|0,91
|-19,17
|Coca Cola İçecek
|45,34
|1,70
|17,16
|Cosmos Yat. Holding
|2,35
|-1,26
|15,20
|Credıtwest Faktorıng
|2,38
|1,28
|-17,36
|Çelebi
|91,00
|-0,16
|-10,87
|Çelik Halat
|9,11
|1,67
|40,15
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-2,67
|Çemtaş
|6,45
|0,16
|-22,10
|Çimbeton
|39,42
|0,87
|-4,46
|Çimentaş
|14,24
|1,79
|-5,07
|Çimsa
|9,20
|-2,02
|1,32
|Çuhadaroğlu Metal
|3,15
|0,64
|-1,25
|Dagi Giyim
|2,81
|0,72
|12,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,28
|-1,80
|45,13
|Dardanel
|5,30
|2,51
|39,84
|Datagate Bilgisayar
|9,36
|12,77
|19,85
|Demısaş Döküm
|3,58
|0,00
|2,87
|Denge Holding
|1,29
|1,57
|-5,84
|Deniz GMYO
|4,63
|1,09
|-8,32
|Denizli Cam
|8,00
|0,63
|-4,08
|Derimod
|7,48
|2,19
|4,76
|Derlüks Deri
|3,48
|1,16
|-14,71
|Desa Deri
|5,16
|0,19
|13,66
|Despec Bilgisayar
|5,29
|3,52
|24,76
|Deva Holding
|9,68
|-1,22
|7,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|11,88
|-0,42
|24,27
|DO-CO
|525,00
|0,29
|-6,91
|Doğan Burda
|4,67
|-0,64
|-23,06
|Doğan Holding
|1,82
|2,25
|-1,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|3,08
|21,82
|Doğusan
|2,04
|0,00
|-1,92
|Doğuş GMYO
|6,06
|1,51
|33,77
|Doğuş Otomotiv
|10,21
|0,39
|7,25
|Döktaş Dökümcülük
|24,78
|-0,48
|-21,70
|Duran Doğan Basım
|17,23
|2,87
|22,72
|Dyo Boya
|5,45
|1,30
|11,22
|Eczacıbaşı İlaç
|3,94
|0,51
|6,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,44
|-0,95
|13,16
|Edip Gayrimenkul
|2,09
|-0,48
|50,36
|Ege Endüstri
|652,70
|-0,35
|12,44
|Ege Gübre
|48,02
|0,21
|-3,57
|Ege Profil
|13,06
|-1,43
|9,11
|Ege Seramik
|4,56
|-0,87
|22,91
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,37
|2,78
|15,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|1,96
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,34
|0,00
|70,00
|Egeplast
|13,80
|-3,50
|10,40
|Ekiz Kimya
|1,26
|0,00
|106,56
|Emek Elektrik
|1,82
|0,55
|14,47
|Eminiş Ambalaj
|2,46
|9,82
|61,84
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|0,68
|1,37
|Enerjisa Enerji
|8,59
|0,82
|16,24
|Enka İnşaat
|6,77
|2,11
|5,45
|Erbosan
|20,56
|-0,19
|-17,69
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|2,41
|-5,97
|Ersu Gıda
|3,22
|0,00
|55,56
|Escort Teknoloji
|3,00
|0,00
|115,83
|Etiler Gıda
|2,10
|0,96
|-14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,55
|0,00
|-7,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|0,00
|-0,80
|Euro Yat. Ort.
|1,24
|0,81
|5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,46
|0,69
|-2,67
|Fenerbahçe Futbol
|11,80
|2,08
|-18,45
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,98
|0,00
|-12,91
|F-M İzmit Piston
|45,38
|-0,18
|-9,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,90
|1,94
|2,73
|Ford Otosan
|76,50
|0,20
|7,97
|Formet Çelik Kapı
|2,22
|0,00
|-26,00
|Frigo Pak Gıda
|10,45
|1,46
|-19,37
|Galatasaray Sportif
|3,59
|5,59
|76,85
|Garanti Bankası
|10,50
|1,35
|-5,75
|Garanti Faktoring
|5,48
|9,38
|41,60
|Garanti Yat. Ort.
|1,63
|-1,21
|50,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,21
|0,50
|153,75
|Gedik Yatırım Holding
|19,80
|-2,65
|157,48
|Gediz Ambalaj
|7,46
|-0,53
|10,36
|Gentaş
|2,39
|0,84
|9,13
|Gersan Elektrik
|3,22
|1,26
|0,94
|Global Men. Değ.
|2,48
|-0,40
|31,91
|Global Yat. Holding
|3,56
|0,00
|-26,90
|Good-Year
|4,70
|1,73
|16,05
|Göltaş Çimento
|14,50
|1,19
|-18,49
|Gözde Girişim
|3,81
|0,26
|-25,88
|GSD Denizcilik
|2,48
|-1,59
|-3,13
|GSD Holding
|1,54
|0,65
|3,36
|Gübre Fabrik.
|19,73
|6,36
|118,25
|Güler Yat. Holding
|1,70
|0,59
|-16,26
|Güneş Sigorta
|2,66
|1,14
|22,02
|Halk GMYO
|1,50
|1,35
|22,95
|Halk Sigorta
|3,60
|9,42
|81,82
|Hatay Tekstil
|9,52
|-0,73
|38,57
|Hedef Girişim
|2,39
|1,70
|-8,43
|Hektaş
|10,01
|0,50
|24,81
|HUB Girişim
|27,50
|-2,27
|192,91
|Hürriyet Gzt.
|1,26
|3,28
|10,53
|ICBC Turkey Bank
|4,47
|0,22
|-15,18
|İdealist Danışmanlık
|2,79
|-10,00
|-15,96
|İdealist GMYO
|3,15
|0,96
|2,94
|İhlas Ev Aletleri
|3,77
|2,17
|20,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|2,27
|12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,05
|-2,17
|-40,53
|İhlas Holding
|0,80
|2,56
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,09
|1,87
|6,86
|İndeks Bilgisayar
|10,75
|1,90
|10,82
|Info Yatırım
|9,20
|3,37
|İntema
|10,45
|0,48
|12,85
|İpek Doğal Enerji
|9,38
|0,21
|21,50
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|2,84
|-9,49
(Sürecek)