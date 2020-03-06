Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,10 -2,78 12,90
Acıpayam Selüloz 6,40 -3,76 0,47
Adana Çimento (A) 8,93 0,34 -8,03
Adana Çimento (B) 6,49 -1,96 -8,98
Adana Çimento (C) 2,00 0,00 -10,31
Adel Kalemcilik 13,40 -3,04 -14,65
Adese Alışveriş Ticaret 1,50 -0,66 5,02
Afyon Çimento 6,39 -3,18 1,75
Ak Enerji 1,03 -2,83 -5,50
Akbank 7,15 -3,77 -11,84
Akçansa 9,34 -1,68 -6,97
Akdenız Güvenlık Hız. 1,92 -2,54 -9,00
Akfen GMYO 3,67 -2,65 -9,38
Akın Tekstil 13,09 -3,39 -5,08
Akiş GMYO 3,79 -4,77 -6,19
Akmerkez GMYO 24,88 -1,89 5,07
Aksa 7,58 -3,81 -3,18
Aksa Enerji 3,96 -4,35 4,21
Aksigorta 6,50 -1,96 6,73
Aksu Enerji 10,32 -2,73 -30,60
Alarko Carrıer 50,50 -4,36 -15,83
Alarko GMYO 13,75 -4,51 -9,43
Alarko Holding 5,13 -5,00 -13,78
Albaraka Türk 1,39 -3,47 -9,15
Alcatel Lucent Teletaş 21,60 -3,40 79,40
Alkim Kağıt 6,26 -2,95 12,19
Alkim Kimya 50,85 -2,96 32,70
Altınyağ 0,71 -5,33 73,17
Altınyunus Çeşme 10,01 -6,36 0,20
Anadolu Cam 3,76 -3,09 -13,76
Anadolu Efes 22,74 -0,87 -1,47
Anadolu Grubu Holding 16,72 -5,38 -4,95
Anadolu Hayat Emek. 7,42 -3,01 8,48
Anadolu Isuzu 11,31 -3,42 -7,07
Anadolu Sigorta 4,92 -1,99 11,82
Anel Elektrik 2,87 -4,33 -10,59
Arçelik 17,98 -4,41 -13,72
ARD Bilişim Teknolojileri 14,92 -2,99
Arena Bilgisayar 10,99 -1,96 45,95
Armada Bilgisayar 21,28 9,69 29,84
Arsan Tekstil 4,93 -3,71 37,71
Artı Yatırım Holding 0,84 -1,18 3,70
Aselsan 29,32 -3,17 40,02
Aslan Çimento 35,58 -0,22 -10,96
Ata GMYO 3,85 -1,03 -15,01
Atakule GMYO 1,80 -4,76 -6,25
Atlantis Yatırım Holding 1,37 0,00 37,00
Atlas Yat. Ort. 1,67 -1,76 15,97
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,10 -0,66 8,32
Avrasya GMYO 1,86 -3,63 23,18
Avrasya Petrol ve Tur. 1,83 -3,68 0,55
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,20 0,01 2,59
Avrupa Yatırım Holding 1,35 -3,57 -12,34
Ayen Enerji 3,18 -4,79 -8,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,58 -0,77 17,81
Aygaz 11,60 -5,00 -9,66
Bagfaş 13,33 -3,82 -20,75
Bak Ambalaj 6,20 -3,28 -15,65
Balatacılar Balatacılık 2,67 -8,25 115,32
Bantaş Ambalaj 2,70 -4,93 7,14
Banvit 17,47 -3,59 -5,92
Baştaş Başkent Çimento 2,95 0,00 13,90
Batı Çimento 3,35 -4,01 1,21
Batısöke Çimento 1,24 -2,36 -5,34
Bera Holding 3,52 -4,61 -8,57
Berkosan Yalıtım 3,54 14,94 29,20
Beşiktaş Futbol Yat. 2,56 -3,03 4,49
Beyaz Filo 3,45 -3,63 9,18
Bilici Yatırım 7,62 -2,93 74,37
Bim Mağazalar 52,45 0,48 12,41
Birko Mensucat 0,34 -2,86 9,68
Birlik Mensucat 1,22 -3,94 7,02
Bizim Mağazaları 8,75 -1,80 -21,67
Bolu Çimento 4,15 -0,24 -11,70
Bomonti Elektrik 1,33 -4,32 3,91
Borusan Mannesmann 9,83 -4,66 -14,15
Borusan Yat. Paz. 64,50 -5,43 4,28
Bosch Fren Sistemleri 246,40 -2,61 -15,01
Bossa 9,32 -6,05 15,63
Brisa 8,60 -4,23 -9,57
Burçelik 8,13 6,55 39,93
Burçelik Vana 16,38 -0,73 68,69
Bursa Çimento 3,53 -3,02 -11,82
Carrefoursa 6,84 -5,39 45,22
Casa Emtia Petrol 10,10 -3,26 7,56
Ceo Event Medya 6,50 -1,96 -21,12
Coca Cola İçecek 43,42 -3,98 12,20
Cosmos Yat. Holding 2,24 -4,68 9,80
Credıtwest Faktorıng 2,32 -1,28 -19,44
Çelebi 86,00 -4,18 -15,77
Çelik Halat 8,48 -6,19 30,46
Çemaş Döküm 1,20 -1,64 -4,27
Çemtaş 6,18 -3,44 -25,36
Çimbeton 37,66 -4,61 -8,73
Çimentaş 13,75 -2,69 -8,33
Çimsa 9,04 -2,38 -0,44
Çuhadaroğlu Metal 3,01 -4,44 -5,64
Dagi Giyim 2,67 -5,65 6,80
Dagi Yatırım Holding 3,17 -5,37 40,27
Dardanel 5,00 -8,26 31,93
Datagate Bilgisayar 8,55 -5,73 9,48
Demısaş Döküm 3,55 -0,84 2,01
Denge Holding 1,23 -2,38 -10,22
Deniz GMYO 4,44 -2,84 -12,08
Denizli Cam 7,62 -2,93 -8,63
Derimod 7,29 -3,32 2,10
Derlüks Deri 3,35 -3,46 -17,89
Desa Deri 4,96 -2,94 9,25
Despec Bilgisayar 5,05 -3,07 19,10
Deva Holding 9,23 -4,65 2,67
Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 -6,76 -11,54
Ditaş Doğan 11,65 -1,85 21,86
DO-CO 479,10 -6,97 -15,05
Doğan Burda 4,26 -5,96 -29,82
Doğan Holding 1,76 -1,68 -4,35
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,90 -4,52 15,15
Doğusan 1,99 -3,40 -4,33
Doğuş GMYO 5,94 -2,14 31,13
Doğuş Otomotiv 9,45 -5,50 -0,74
Döktaş Dökümcülük 24,00 -4,00 -24,16
Duran Doğan Basım 16,48 -4,68 17,38
Dyo Boya 5,17 -6,34 5,51
Eczacıbaşı İlaç 3,80 -2,31 2,43
Eczacıbaşı Yatırım 11,00 -4,10 8,80
Edip Gayrimenkul 1,91 -7,28 37,41
Ege Endüstri 616,90 -3,64 6,27
Ege Gübre 47,10 -2,08 -5,42
Ege Profil 12,50 -3,77 4,43
Ege Seramik 4,39 -2,66 18,33
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 -2,70 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,55 3,77 41,03
Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 -2,94 65,00
Egeplast 14,79 4,30 18,32
Ekiz Kimya 1,21 -2,42 98,36
Emek Elektrik 1,74 2,35 9,43
Eminiş Ambalaj 2,45 -0,41 61,18
Emlak Konut GMYO 1,43 -2,72 -2,05
Enerjisa Enerji 8,10 -4,03 9,61
Enka İnşaat 6,62 -0,15 3,12
Erbosan 19,87 -2,79 -20,46
Ereğli Demir Çelik 8,92 1,94 -1,33
Ersu Gıda 3,07 -4,95 48,31
Escort Teknoloji 3,03 -2,57 117,99
Etiler Gıda 2,08 -0,48 -15,10
Euro Kapital Yat. Ort. 1,51 -3,21 -9,58
Euro Trend Yat. Ort. 1,19 -3,25 -4,80
Euro Yat. Ort. 1,18 -4,84 0,00
Euro Yatırım Holding 1,42 -2,74 -5,33
Fenerbahçe Futbol 11,45 -2,05 -20,87
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,80 -4,04 -16,85
F-M İzmit Piston 44,50 -3,55 -10,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,41 -6,79 -3,64
Ford Otosan 75,20 -1,70 6,14
Formet Çelik Kapı 2,15 -3,15 -28,33
Frigo Pak Gıda 10,85 0,00 -16,28
Galatasaray Sportif 3,50 -2,78 72,41
Garanti Bankası 9,91 -3,79 -11,04
Garanti Faktoring 4,73 -8,86 22,22
Garanti Yat. Ort. 1,57 -4,85 45,37
Gedik Y. Men. Değ. 14,30 0,42 155,36
Gedik Yatırım Holding 19,84 -5,16 158,00
Gediz Ambalaj 7,00 -4,50 3,55
Gentaş 2,27 -3,81 3,65
Gersan Elektrik 3,08 -3,45 -3,45
Global Men. Değ. 2,41 -5,49 28,19
Global Yat. Holding 3,40 -3,68 -30,18
Good-Year 4,53 -4,63 11,85
Göltaş Çimento 13,80 -4,37 -22,43
Gözde Girişim 3,59 -3,75 -30,16
GSD Denizcilik 2,37 -3,27 -7,42
GSD Holding 1,45 -5,23 -2,68
Gübre Fabrik. 18,97 -2,97 109,85
Güler Yat. Holding 1,63 -3,55 -19,70
Güneş Sigorta 2,54 -3,05 16,51
Halk GMYO 1,54 -1,91 26,23
Halk Sigorta 3,70 2,49 86,87
Hatay Tekstil 9,00 -4,56 31,00
Hedef Girişim 2,29 -3,78 -12,26
Hektaş 9,64 -3,60 20,20
HUB Girişim 26,70 -3,61 184,39
Hürriyet Gzt. 1,26 -2,33 10,53
ICBC Turkey Bank 4,29 -2,72 -18,60
İdealist Danışmanlık 3,05 -1,61 -8,13
İdealist GMYO 3,05 -2,87 -0,33
İhlas Ev Aletleri 3,75 0,27 19,81
İhlas Gayrimenkul 1,30 -2,99 8,33
İhlas Gazetecilik 3,90 -2,50 -42,73
İhlas Holding 0,76 -3,80 -16,48
İhlas Yayın Holding 1,04 -2,80 1,96
İndeks Bilgisayar 10,21 -4,13 5,26
Info Yatırım 9,30 4,49
İntema 9,99 -4,86 7,88
İpek Doğal Enerji 9,28 -0,64 20,21
İskenderun Demir Çelik 7,32 1,67 -8,61
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bilgisayar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altının kilogramı 329 bin liraya yükseldi
Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]