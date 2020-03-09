Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,15 -0,92 15,59 Acıpayam Selüloz 6,05 -5,17 -5,02 Adana Çimento (A) 8,66 -2,26 -10,81 Adana Çimento (B) 6,45 0,00 -9,54 Adana Çimento (C) 1,97 -1,01 -11,66 Adel Kalemcilik 12,77 -5,27 -18,66 Adese Alışveriş Ticaret 1,47 -3,29 2,92 Afyon Çimento 6,08 -4,25 -3,18 Ak Enerji 0,99 -3,88 -9,17 Akbank 7,03 -3,57 -13,32 Akçansa 8,81 -2,97 -12,25 Akdenız Güvenlık Hız. 1,87 -3,61 -11,37 Akfen GMYO 3,47 -6,47 -14,32 Akın Tekstil 12,66 -4,81 -8,19 Akiş GMYO 3,71 -3,39 -8,17 Akmerkez GMYO 24,96 0,08 5,41 Aksa 7,32 -4,31 -6,50 Aksa Enerji 3,78 -5,26 -0,53 Aksigorta 6,43 -2,72 5,58 Aksu Enerji 9,72 -5,17 -34,63 Alarko Carrıer 47,48 -6,54 -20,87 Alarko GMYO 12,90 -6,72 -15,03 Alarko Holding 4,92 -5,38 -17,31 Albaraka Türk 1,32 -5,04 -13,73 Alcatel Lucent Teletaş 21,66 -4,67 79,90 Alkim Kağıt 6,26 0,16 12,19 Alkim Kimya 50,15 -2,53 30,87 Altınyağ 0,68 -4,23 65,85 Altınyunus Çeşme 9,22 -7,62 -7,71 Anadolu Cam 3,58 -4,02 -17,89 Anadolu Efes 22,28 -3,97 -3,47 Anadolu Grubu Holding 15,85 -4,92 -9,89 Anadolu Hayat Emek. 7,27 -3,07 6,29 Anadolu Isuzu 10,95 -4,78 -10,02 Anadolu Sigorta 4,87 -2,21 10,68 Anel Elektrik 2,91 -3,96 -9,35 Arçelik 17,05 -4,96 -18,19 ARD Bilişim Teknolojileri 15,48 0,26 Arena Bilgisayar 10,56 -3,47 40,24 Armada Bilgisayar 24,70 10,76 50,70 Arsan Tekstil 4,45 -10,64 24,30 Artı Yatırım Holding 0,82 -3,53 1,23 Aselsan 28,60 -4,16 36,58 Aslan Çimento 35,48 -0,22 -11,21 Ata GMYO 3,69 -4,40 -18,54 Atakule GMYO 1,76 -4,35 -8,33 Atlantis Yatırım Holding 1,33 -1,48 33,00 Atlas Yat. Ort. 1,61 -2,42 11,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,60 -3,82 4,73 Avrasya GMYO 1,80 -4,76 19,21 Avrasya Petrol ve Tur. 1,76 -4,86 -3,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,30 0,01 2,60 Avrupa Yatırım Holding 1,32 -4,35 -14,29 Ayen Enerji 3,26 -4,68 -6,05 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,38 -7,39 8,68 Aygaz 11,18 -3,87 -12,93 Bagfaş 12,86 -4,74 -23,54 Bak Ambalaj 6,05 -3,20 -17,69 Balatacılar Balatacılık 2,95 -0,67 137,90 Bantaş Ambalaj 2,56 -5,19 1,59 Banvit 16,97 -4,66 -8,62 Baştaş Başkent Çimento 2,88 0,00 11,20 Batı Çimento 3,18 -5,64 -3,93 Batısöke Çimento 1,18 -4,84 -9,92 Bera Holding 3,37 -5,07 -12,47 Berkosan Yalıtım 4,07 14,97 48,54 Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 -6,11 0,41 Beyaz Filo 3,41 -1,73 7,91 Bilici Yatırım 7,55 -4,07 72,77 Bim Mağazalar 51,20 -3,03 9,73 Birko Mensucat 0,33 -5,71 6,45 Birlik Mensucat 1,17 -4,88 2,63 Bizim Mağazaları 8,48 -2,97 -24,08 Bolu Çimento 4,03 -2,42 -14,26 Bomonti Elektrik 1,30 -4,41 1,56 Borusan Mannesmann 9,37 -5,35 -18,17 Borusan Yat. Paz. 62,50 -3,99 1,05 Bosch Fren Sistemleri 233,00 -4,66 -19,63 Bossa 8,73 -7,13 8,31 Brisa 8,17 -3,66 -14,09 Burçelik 7,22 -8,38 24,27 Burçelik Vana 15,95 -2,15 64,26 Bursa Çimento 3,34 -4,84 -16,57 Carrefoursa 6,22 -7,44 32,06 Casa Emtia Petrol 10,17 -2,96 8,31 Ceo Event Medya 6,53 -1,36 -20,75 Coca Cola İçecek 40,10 -7,39 3,62 Cosmos Yat. Holding 2,24 -4,27 9,80 Credıtwest Faktorıng 2,32 -1,28 -19,44 Çelebi 81,55 -3,26 -20,13 Çelik Halat 7,92 -6,38 21,85 Çemaş Döküm 1,16 -3,33 -7,46 Çemtaş 5,94 -4,19 -28,26 Çimbeton 35,70 -4,55 -13,48 Çimentaş 13,76 -1,64 -8,27 Çimsa 8,41 -6,56 -7,38 Çuhadaroğlu Metal 2,89 -5,56 -9,40 Dagi Giyim 2,49 -5,68 -0,40 Dagi Yatırım Holding 3,01 -5,35 33,19 Dardanel 5,19 -0,57 36,94 Datagate Bilgisayar 7,71 -7,11 -1,28 Demısaş Döküm 3,50 -1,69 0,57 Denge Holding 1,22 -2,40 -10,95 Deniz GMYO 4,28 -4,46 -15,25 Denizli Cam 7,18 -5,90 -13,91 Derimod 7,10 -5,08 -0,56 Derlüks Deri 3,19 -5,34 -21,81 Desa Deri 4,69 -5,63 3,30 Despec Bilgisayar 5,01 -1,38 18,16 Deva Holding 9,90 2,80 10,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -5,13 Ditaş Doğan 11,12 -3,89 16,32 DO-CO 425,80 -7,82 -24,50 Doğan Burda 4,01 -5,42 -33,94 Doğan Holding 1,64 -4,65 -10,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,81 -6,22 9,70 Doğusan 1,90 -4,52 -8,65 Doğuş GMYO 5,91 -1,66 30,46 Doğuş Otomotiv 9,02 -4,25 -5,25 Döktaş Dökümcülük 23,74 -5,12 -24,98 Duran Doğan Basım 16,19 -3,57 15,31 Dyo Boya 5,23 0,00 6,73 Eczacıbaşı İlaç 3,75 -2,60 1,08 Eczacıbaşı Yatırım 10,32 -6,18 2,08 Edip Gayrimenkul 1,90 -2,06 36,69 Ege Endüstri 604,90 -2,75 4,20 Ege Gübre 46,66 0,34 -6,31 Ege Profil 11,99 -2,99 0,17 Ege Seramik 4,47 0,68 20,49 Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 -5,56 6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -7,27 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -3,03 60,00 Egeplast 13,80 -5,80 10,40 Ekiz Kimya 1,22 -1,61 100,00 Emek Elektrik 1,82 -6,67 14,47 Eminiş Ambalaj 2,36 -1,67 55,26 Emlak Konut GMYO 1,39 -3,47 -4,79 Enerjisa Enerji 7,74 -3,73 4,74 Enka İnşaat 6,41 -5,46 -0,16 Erbosan 19,69 -2,91 -21,18 Ereğli Demir Çelik 8,47 -4,83 -6,31 Ersu Gıda 2,89 -7,67 39,61 Escort Teknoloji 2,91 -6,73 109,35 Etiler Gıda 2,00 -3,38 -18,37 Euro Kapital Yat. Ort. 1,42 -6,58 -14,97 Euro Trend Yat. Ort. 1,15 -3,36 -8,00 Euro Yat. Ort. 1,12 -5,88 -5,08 Euro Yatırım Holding 1,37 -5,52 -8,67 Fenerbahçe Futbol 10,58 -8,24 -26,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,58 -6,04 -21,66 F-M İzmit Piston 44,80 0,45 -10,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,13 -5,69 -7,28 Ford Otosan 74,40 -3,50 5,01 Formet Çelik Kapı 2,17 0,93 -27,67 Frigo Pak Gıda 10,41 -4,93 -19,68 Galatasaray Sportif 3,28 -7,08 61,58 Garanti Bankası 9,58 -4,49 -14,00 Garanti Faktoring 4,27 -8,57 10,34 Garanti Yat. Ort. 1,53 -5,56 41,67 Gedik Y. Men. Değ. 14,85 0,95 165,18 Gedik Yatırım Holding 18,69 -5,41 143,04 Gediz Ambalaj 6,86 -3,52 1,48 Gentaş 2,24 -3,03 2,28 Gersan Elektrik 2,96 -3,58 -7,21 Global Men. Değ. 2,29 -7,29 21,81 Global Yat. Holding 3,33 -4,86 -31,62 Good-Year 4,37 -4,17 7,90 Göltaş Çimento 13,25 -4,06 -25,52 Gözde Girişim 3,53 -1,67 -31,32 GSD Denizcilik 2,24 -5,88 -12,50 GSD Holding 1,36 -6,21 -8,72 Gübre Fabrik. 17,72 -5,34 96,02 Güler Yat. Holding 1,57 -3,68 -22,66 Güneş Sigorta 2,40 -4,76 10,09 Halk GMYO 1,52 -1,94 24,59 Halk Sigorta 3,47 -3,34 75,25 Hatay Tekstil 8,52 -6,06 24,02 Hedef Girişim 2,11 -5,80 -19,16 Hektaş 9,20 -4,66 14,71 HUB Girişim 24,96 -5,17 165,85 Hürriyet Gzt. 1,21 -3,97 6,14 ICBC Turkey Bank 4,09 -4,22 -22,39 İdealist Danışmanlık 2,93 -2,98 -11,75 İdealist GMYO 2,97 -3,57 -2,94 İhlas Ev Aletleri 3,85 -3,75 23,00 İhlas Gayrimenkul 1,32 1,54 10,00 İhlas Gazetecilik 4,02 3,08 -40,97 İhlas Holding 0,76 -2,56 -16,48 İhlas Yayın Holding 1,02 -2,86 0,00 İndeks Bilgisayar 9,75 -5,34 0,52 Info Yatırım 8,90 12,52 0,00 İntema 9,53 -4,80 2,92 İpek Doğal Enerji 8,73 -6,03 13,08 İskenderun Demir Çelik 7,16 -2,59 -10,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)