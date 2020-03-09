Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,15
|-0,92
|15,59
|Acıpayam Selüloz
|6,05
|-5,17
|-5,02
|Adana Çimento (A)
|8,66
|-2,26
|-10,81
|Adana Çimento (B)
|6,45
|0,00
|-9,54
|Adana Çimento (C)
|1,97
|-1,01
|-11,66
|Adel Kalemcilik
|12,77
|-5,27
|-18,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,47
|-3,29
|2,92
|Afyon Çimento
|6,08
|-4,25
|-3,18
|Ak Enerji
|0,99
|-3,88
|-9,17
|Akbank
|7,03
|-3,57
|-13,32
|Akçansa
|8,81
|-2,97
|-12,25
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,87
|-3,61
|-11,37
|Akfen GMYO
|3,47
|-6,47
|-14,32
|Akın Tekstil
|12,66
|-4,81
|-8,19
|Akiş GMYO
|3,71
|-3,39
|-8,17
|Akmerkez GMYO
|24,96
|0,08
|5,41
|Aksa
|7,32
|-4,31
|-6,50
|Aksa Enerji
|3,78
|-5,26
|-0,53
|Aksigorta
|6,43
|-2,72
|5,58
|Aksu Enerji
|9,72
|-5,17
|-34,63
|Alarko Carrıer
|47,48
|-6,54
|-20,87
|Alarko GMYO
|12,90
|-6,72
|-15,03
|Alarko Holding
|4,92
|-5,38
|-17,31
|Albaraka Türk
|1,32
|-5,04
|-13,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,66
|-4,67
|79,90
|Alkim Kağıt
|6,26
|0,16
|12,19
|Alkim Kimya
|50,15
|-2,53
|30,87
|Altınyağ
|0,68
|-4,23
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|9,22
|-7,62
|-7,71
|Anadolu Cam
|3,58
|-4,02
|-17,89
|Anadolu Efes
|22,28
|-3,97
|-3,47
|Anadolu Grubu Holding
|15,85
|-4,92
|-9,89
|Anadolu Hayat Emek.
|7,27
|-3,07
|6,29
|Anadolu Isuzu
|10,95
|-4,78
|-10,02
|Anadolu Sigorta
|4,87
|-2,21
|10,68
|Anel Elektrik
|2,91
|-3,96
|-9,35
|Arçelik
|17,05
|-4,96
|-18,19
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,48
|0,26
|Arena Bilgisayar
|10,56
|-3,47
|40,24
|Armada Bilgisayar
|24,70
|10,76
|50,70
|Arsan Tekstil
|4,45
|-10,64
|24,30
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|-3,53
|1,23
|Aselsan
|28,60
|-4,16
|36,58
|Aslan Çimento
|35,48
|-0,22
|-11,21
|Ata GMYO
|3,69
|-4,40
|-18,54
|Atakule GMYO
|1,76
|-4,35
|-8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|1,33
|-1,48
|33,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-2,42
|11,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,60
|-3,82
|4,73
|Avrasya GMYO
|1,80
|-4,76
|19,21
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,76
|-4,86
|-3,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,30
|0,01
|2,60
|Avrupa Yatırım Holding
|1,32
|-4,35
|-14,29
|Ayen Enerji
|3,26
|-4,68
|-6,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,38
|-7,39
|8,68
|Aygaz
|11,18
|-3,87
|-12,93
|Bagfaş
|12,86
|-4,74
|-23,54
|Bak Ambalaj
|6,05
|-3,20
|-17,69
|Balatacılar Balatacılık
|2,95
|-0,67
|137,90
|Bantaş Ambalaj
|2,56
|-5,19
|1,59
|Banvit
|16,97
|-4,66
|-8,62
|Baştaş Başkent Çimento
|2,88
|0,00
|11,20
|Batı Çimento
|3,18
|-5,64
|-3,93
|Batısöke Çimento
|1,18
|-4,84
|-9,92
|Bera Holding
|3,37
|-5,07
|-12,47
|Berkosan Yalıtım
|4,07
|14,97
|48,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,46
|-6,11
|0,41
|Beyaz Filo
|3,41
|-1,73
|7,91
|Bilici Yatırım
|7,55
|-4,07
|72,77
|Bim Mağazalar
|51,20
|-3,03
|9,73
|Birko Mensucat
|0,33
|-5,71
|6,45
|Birlik Mensucat
|1,17
|-4,88
|2,63
|Bizim Mağazaları
|8,48
|-2,97
|-24,08
|Bolu Çimento
|4,03
|-2,42
|-14,26
|Bomonti Elektrik
|1,30
|-4,41
|1,56
|Borusan Mannesmann
|9,37
|-5,35
|-18,17
|Borusan Yat. Paz.
|62,50
|-3,99
|1,05
|Bosch Fren Sistemleri
|233,00
|-4,66
|-19,63
|Bossa
|8,73
|-7,13
|8,31
|Brisa
|8,17
|-3,66
|-14,09
|Burçelik
|7,22
|-8,38
|24,27
|Burçelik Vana
|15,95
|-2,15
|64,26
|Bursa Çimento
|3,34
|-4,84
|-16,57
|Carrefoursa
|6,22
|-7,44
|32,06
|Casa Emtia Petrol
|10,17
|-2,96
|8,31
|Ceo Event Medya
|6,53
|-1,36
|-20,75
|Coca Cola İçecek
|40,10
|-7,39
|3,62
|Cosmos Yat. Holding
|2,24
|-4,27
|9,80
|Credıtwest Faktorıng
|2,32
|-1,28
|-19,44
|Çelebi
|81,55
|-3,26
|-20,13
|Çelik Halat
|7,92
|-6,38
|21,85
|Çemaş Döküm
|1,16
|-3,33
|-7,46
|Çemtaş
|5,94
|-4,19
|-28,26
|Çimbeton
|35,70
|-4,55
|-13,48
|Çimentaş
|13,76
|-1,64
|-8,27
|Çimsa
|8,41
|-6,56
|-7,38
|Çuhadaroğlu Metal
|2,89
|-5,56
|-9,40
|Dagi Giyim
|2,49
|-5,68
|-0,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,01
|-5,35
|33,19
|Dardanel
|5,19
|-0,57
|36,94
|Datagate Bilgisayar
|7,71
|-7,11
|-1,28
|Demısaş Döküm
|3,50
|-1,69
|0,57
|Denge Holding
|1,22
|-2,40
|-10,95
|Deniz GMYO
|4,28
|-4,46
|-15,25
|Denizli Cam
|7,18
|-5,90
|-13,91
|Derimod
|7,10
|-5,08
|-0,56
|Derlüks Deri
|3,19
|-5,34
|-21,81
|Desa Deri
|4,69
|-5,63
|3,30
|Despec Bilgisayar
|5,01
|-1,38
|18,16
|Deva Holding
|9,90
|2,80
|10,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|11,12
|-3,89
|16,32
|DO-CO
|425,80
|-7,82
|-24,50
|Doğan Burda
|4,01
|-5,42
|-33,94
|Doğan Holding
|1,64
|-4,65
|-10,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,81
|-6,22
|9,70
|Doğusan
|1,90
|-4,52
|-8,65
|Doğuş GMYO
|5,91
|-1,66
|30,46
|Doğuş Otomotiv
|9,02
|-4,25
|-5,25
|Döktaş Dökümcülük
|23,74
|-5,12
|-24,98
|Duran Doğan Basım
|16,19
|-3,57
|15,31
|Dyo Boya
|5,23
|0,00
|6,73
|Eczacıbaşı İlaç
|3,75
|-2,60
|1,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,32
|-6,18
|2,08
|Edip Gayrimenkul
|1,90
|-2,06
|36,69
|Ege Endüstri
|604,90
|-2,75
|4,20
|Ege Gübre
|46,66
|0,34
|-6,31
|Ege Profil
|11,99
|-2,99
|0,17
|Ege Seramik
|4,47
|0,68
|20,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|-5,56
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|-7,27
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,32
|-3,03
|60,00
|Egeplast
|13,80
|-5,80
|10,40
|Ekiz Kimya
|1,22
|-1,61
|100,00
|Emek Elektrik
|1,82
|-6,67
|14,47
|Eminiş Ambalaj
|2,36
|-1,67
|55,26
|Emlak Konut GMYO
|1,39
|-3,47
|-4,79
|Enerjisa Enerji
|7,74
|-3,73
|4,74
|Enka İnşaat
|6,41
|-5,46
|-0,16
|Erbosan
|19,69
|-2,91
|-21,18
|Ereğli Demir Çelik
|8,47
|-4,83
|-6,31
|Ersu Gıda
|2,89
|-7,67
|39,61
|Escort Teknoloji
|2,91
|-6,73
|109,35
|Etiler Gıda
|2,00
|-3,38
|-18,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,42
|-6,58
|-14,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,15
|-3,36
|-8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|-5,88
|-5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,37
|-5,52
|-8,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,58
|-8,24
|-26,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,58
|-6,04
|-21,66
|F-M İzmit Piston
|44,80
|0,45
|-10,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,13
|-5,69
|-7,28
|Ford Otosan
|74,40
|-3,50
|5,01
|Formet Çelik Kapı
|2,17
|0,93
|-27,67
|Frigo Pak Gıda
|10,41
|-4,93
|-19,68
|Galatasaray Sportif
|3,28
|-7,08
|61,58
|Garanti Bankası
|9,58
|-4,49
|-14,00
|Garanti Faktoring
|4,27
|-8,57
|10,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,53
|-5,56
|41,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,85
|0,95
|165,18
|Gedik Yatırım Holding
|18,69
|-5,41
|143,04
|Gediz Ambalaj
|6,86
|-3,52
|1,48
|Gentaş
|2,24
|-3,03
|2,28
|Gersan Elektrik
|2,96
|-3,58
|-7,21
|Global Men. Değ.
|2,29
|-7,29
|21,81
|Global Yat. Holding
|3,33
|-4,86
|-31,62
|Good-Year
|4,37
|-4,17
|7,90
|Göltaş Çimento
|13,25
|-4,06
|-25,52
|Gözde Girişim
|3,53
|-1,67
|-31,32
|GSD Denizcilik
|2,24
|-5,88
|-12,50
|GSD Holding
|1,36
|-6,21
|-8,72
|Gübre Fabrik.
|17,72
|-5,34
|96,02
|Güler Yat. Holding
|1,57
|-3,68
|-22,66
|Güneş Sigorta
|2,40
|-4,76
|10,09
|Halk GMYO
|1,52
|-1,94
|24,59
|Halk Sigorta
|3,47
|-3,34
|75,25
|Hatay Tekstil
|8,52
|-6,06
|24,02
|Hedef Girişim
|2,11
|-5,80
|-19,16
|Hektaş
|9,20
|-4,66
|14,71
|HUB Girişim
|24,96
|-5,17
|165,85
|Hürriyet Gzt.
|1,21
|-3,97
|6,14
|ICBC Turkey Bank
|4,09
|-4,22
|-22,39
|İdealist Danışmanlık
|2,93
|-2,98
|-11,75
|İdealist GMYO
|2,97
|-3,57
|-2,94
|İhlas Ev Aletleri
|3,85
|-3,75
|23,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,32
|1,54
|10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,02
|3,08
|-40,97
|İhlas Holding
|0,76
|-2,56
|-16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|-2,86
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|9,75
|-5,34
|0,52
|Info Yatırım
|8,90
|12,52
|0,00
|İntema
|9,53
|-4,80
|2,92
|İpek Doğal Enerji
|8,73
|-6,03
|13,08
|İskenderun Demir Çelik
|7,16
|-2,59
|-10,61
(Sürecek)