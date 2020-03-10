Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,08 3,48 11,83 Acıpayam Selüloz 5,98 3,28 -6,12 Adana Çimento (A) 8,55 3,01 -11,95 Adana Çimento (B) 6,65 0,00 -6,73 Adana Çimento (C) 1,97 -0,51 -11,66 Adel Kalemcilik 12,63 2,27 -19,55 Adese Alışveriş Ticaret 1,44 2,86 0,82 Afyon Çimento 5,92 3,86 -5,73 Ak Enerji 0,98 4,26 -10,09 Akbank 7,20 3,75 -11,22 Akçansa 8,54 6,48 -14,94 Akdenız Güvenlık Hız. 1,83 5,17 -13,27 Akfen GMYO 3,32 1,84 -18,02 Akın Tekstil 12,30 3,36 -10,80 Akiş GMYO 3,62 2,84 -10,40 Akmerkez GMYO 24,50 0,91 3,46 Aksa 7,30 4,29 -6,75 Aksa Enerji 3,83 2,41 0,79 Aksigorta 6,42 1,74 5,42 Aksu Enerji 9,54 1,49 -35,84 Alarko Carrıer 47,00 4,40 -21,67 Alarko GMYO 12,24 2,68 -19,38 Alarko Holding 4,83 2,77 -18,82 Albaraka Türk 1,35 5,47 -11,76 Alcatel Lucent Teletaş 21,68 3,14 80,07 Alkim Kağıt 6,20 3,33 11,11 Alkim Kimya 50,60 1,61 32,05 Altınyağ 0,69 2,99 68,29 Altınyunus Çeşme 8,55 0,71 -14,41 Anadolu Cam 3,48 2,65 -20,18 Anadolu Efes 22,00 3,77 -4,68 Anadolu Grubu Holding 15,54 4,09 -11,65 Anadolu Hayat Emek. 7,48 0,27 9,36 Anadolu Isuzu 10,86 4,22 -10,76 Anadolu Sigorta 4,95 -0,60 12,50 Anel Elektrik 2,85 -0,35 -11,21 Arçelik 17,52 3,30 -15,93 ARD Bilişim Teknolojileri 15,20 1,20 Arena Bilgisayar 10,18 7,05 35,19 Armada Bilgisayar 20,12 5,40 22,76 Arsan Tekstil 4,18 1,95 16,76 Artı Yatırım Holding 0,86 4,88 6,17 Aselsan 28,54 2,81 36,29 Aslan Çimento 35,50 1,14 -11,16 Ata GMYO 3,69 -0,27 -18,54 Atakule GMYO 1,66 2,47 -13,54 Atlantis Yatırım Holding 1,30 0,00 30,00 Atlas Yat. Ort. 1,52 3,40 5,56 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,40 -0,69 3,30 Avrasya GMYO 1,89 4,42 25,17 Avrasya Petrol ve Tur. 1,73 4,85 -4,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,30 2,60 Avrupa Yatırım Holding 1,34 3,08 -12,99 Ayen Enerji 3,16 4,98 -8,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,40 0,84 9,59 Aygaz 11,06 4,83 -13,86 Bagfaş 12,45 3,75 -25,98 Bak Ambalaj 6,00 1,69 -18,37 Balatacılar Balatacılık 2,88 -0,35 132,26 Bantaş Ambalaj 2,47 5,56 -1,98 Banvit 17,38 0,46 -6,41 Baştaş Başkent Çimento 2,92 2,82 12,74 Batı Çimento 3,00 3,09 -9,37 Batısöke Çimento 1,14 3,64 -12,98 Bera Holding 3,32 4,40 -13,77 Berkosan Yalıtım 4,22 3,69 54,01 Beşiktaş Futbol Yat. 2,36 0,00 -3,67 Beyaz Filo 3,37 1,20 6,65 Bilici Yatırım 7,52 1,48 72,08 Bim Mağazalar 52,40 1,26 12,30 Birko Mensucat 0,32 0,00 3,23 Birlik Mensucat 1,12 3,70 -1,75 Bizim Mağazaları 8,39 4,09 -24,89 Bolu Çimento 3,92 0,77 -16,60 Bomonti Elektrik 1,31 0,77 2,34 Borusan Mannesmann 9,11 4,11 -20,44 Borusan Yat. Paz. 62,60 4,51 1,21 Bosch Fren Sistemleri 232,00 3,43 -19,97 Bossa 8,81 4,63 9,31 Brisa 7,99 2,57 -15,98 Burçelik 6,52 -3,12 12,22 Burçelik Vana 15,75 0,32 62,20 Bursa Çimento 3,31 3,44 -17,32 Carrefoursa 6,55 12,16 39,07 Casa Emtia Petrol 10,25 0,99 9,16 Ceo Event Medya 6,58 1,70 -20,15 Coca Cola İçecek 43,04 3,26 11,21 Cosmos Yat. Holding 2,40 7,14 17,65 Credıtwest Faktorıng 2,26 -2,59 -21,53 Çelebi 80,65 3,80 -21,01 Çelik Halat 7,70 5,34 18,46 Çemaş Döküm 1,13 3,67 -9,85 Çemtaş 6,09 6,65 -26,45 Çimbeton 35,40 3,81 -14,20 Çimentaş 13,40 3,08 -10,67 Çimsa 8,27 0,00 -8,92 Çuhadaroğlu Metal 2,88 2,13 -9,72 Dagi Giyim 2,43 4,74 -2,80 Dagi Yatırım Holding 3,08 8,07 36,28 Dardanel 5,00 2,04 31,93 Datagate Bilgisayar 7,80 8,33 -0,13 Demısaş Döküm 3,32 2,47 -4,60 Denge Holding 1,24 3,33 -9,49 Deniz GMYO 4,09 5,41 -19,01 Denizli Cam 7,05 4,60 -15,47 Derimod 6,76 2,42 -5,32 Derlüks Deri 3,08 3,70 -24,51 Desa Deri 4,41 3,52 -2,86 Despec Bilgisayar 5,32 8,57 25,47 Deva Holding 9,30 2,99 3,45 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -7,69 Ditaş Doğan 10,44 5,35 9,21 DO-CO 415,00 -0,72 -26,42 Doğan Burda 4,16 10,93 -31,47 Doğan Holding 1,62 1,89 -11,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,75 2,94 6,06 Doğusan 1,88 1,62 -9,62 Doğuş GMYO 6,01 2,04 32,67 Doğuş Otomotiv 9,15 1,78 -3,89 Döktaş Dökümcülük 25,52 14,95 -19,36 Duran Doğan Basım 16,00 3,90 13,96 Dyo Boya 5,02 5,02 2,45 Eczacıbaşı İlaç 3,70 2,21 -0,27 Eczacıbaşı Yatırım 10,07 2,76 -0,40 Edip Gayrimenkul 1,79 3,47 28,78 Ege Endüstri 591,70 2,02 1,93 Ege Gübre 44,50 3,20 -10,64 Ege Profil 11,12 3,35 -7,10 Ege Seramik 4,48 2,05 20,75 Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 3,03 6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 0,00 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 0,00 50,00 Egeplast 13,97 1,97 11,76 Ekiz Kimya 1,19 1,71 95,08 Emek Elektrik 1,80 4,05 13,21 Eminiş Ambalaj 2,26 -2,16 48,68 Emlak Konut GMYO 1,41 4,44 -3,42 Enerjisa Enerji 8,05 0,75 8,93 Enka İnşaat 6,35 -0,94 -1,09 Erbosan 20,06 2,87 -19,70 Ereğli Demir Çelik 8,91 4,45 -1,44 Ersu Gıda 2,86 4,76 38,16 Escort Teknoloji 2,79 2,57 100,72 Etiler Gıda 2,03 2,01 -17,14 Euro Kapital Yat. Ort. 1,40 3,70 -16,17 Euro Trend Yat. Ort. 1,12 3,70 -10,40 Euro Yat. Ort. 1,11 2,78 -5,93 Euro Yatırım Holding 1,37 0,74 -8,67 Fenerbahçe Futbol 10,25 2,19 -29,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,48 3,88 -23,85 F-M İzmit Piston 44,66 6,03 -10,47 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,13 6,42 -7,28 Ford Otosan 77,35 4,18 9,17 Formet Çelik Kapı 2,14 1,90 -28,67 Frigo Pak Gıda 10,02 -0,69 -22,69 Galatasaray Sportif 3,05 1,33 50,25 Garanti Bankası 9,65 5,12 -13,38 Garanti Faktoring 4,54 12,10 17,31 Garanti Yat. Ort. 1,52 5,56 40,74 Gedik Y. Men. Değ. 15,08 0,67 169,29 Gedik Yatırım Holding 19,30 9,85 150,98 Gediz Ambalaj 6,77 4,64 0,15 Gentaş 2,27 3,65 3,65 Gersan Elektrik 2,92 3,91 -8,46 Global Men. Değ. 2,31 8,45 22,87 Global Yat. Holding 3,39 -1,74 -30,39 Good-Year 4,26 2,65 5,19 Göltaş Çimento 13,00 4,00 -26,93 Gözde Girişim 3,39 3,99 -34,05 GSD Denizcilik 2,33 9,39 -8,98 GSD Holding 1,34 6,35 -10,07 Gübre Fabrik. 17,50 2,94 93,58 Güler Yat. Holding 1,57 2,61 -22,66 Güneş Sigorta 2,41 6,64 10,55 Halk GMYO 1,58 3,95 29,51 Halk Sigorta 3,56 6,27 79,80 Hatay Tekstil 8,80 12,10 28,09 Hedef Girişim 2,06 3,00 -21,07 Hektaş 9,25 4,99 15,34 HUB Girişim 24,76 5,81 163,72 Hürriyet Gzt. 1,22 1,67 7,02 ICBC Turkey Bank 4,00 3,36 -24,10 İdealist Danışmanlık 2,95 4,24 -11,14 İdealist GMYO 2,96 2,07 -3,27 İhlas Ev Aletleri 3,81 -1,30 21,73 İhlas Gayrimenkul 1,30 3,17 8,33 İhlas Gazetecilik 3,97 -0,50 -41,70 İhlas Holding 0,73 2,82 -19,78 İhlas Yayın Holding 0,99 5,32 -2,94 İndeks Bilgisayar 9,64 2,23 -0,62 Info Yatırım 9,00 1,12 1,12 İntema 9,33 3,32 0,76 İpek Doğal Enerji 8,51 4,80 10,23 İskenderun Demir Çelik 7,23 1,26 -9,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)