Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,08
|3,48
|11,83
|Acıpayam Selüloz
|5,98
|3,28
|-6,12
|Adana Çimento (A)
|8,55
|3,01
|-11,95
|Adana Çimento (B)
|6,65
|0,00
|-6,73
|Adana Çimento (C)
|1,97
|-0,51
|-11,66
|Adel Kalemcilik
|12,63
|2,27
|-19,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,44
|2,86
|0,82
|Afyon Çimento
|5,92
|3,86
|-5,73
|Ak Enerji
|0,98
|4,26
|-10,09
|Akbank
|7,20
|3,75
|-11,22
|Akçansa
|8,54
|6,48
|-14,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,83
|5,17
|-13,27
|Akfen GMYO
|3,32
|1,84
|-18,02
|Akın Tekstil
|12,30
|3,36
|-10,80
|Akiş GMYO
|3,62
|2,84
|-10,40
|Akmerkez GMYO
|24,50
|0,91
|3,46
|Aksa
|7,30
|4,29
|-6,75
|Aksa Enerji
|3,83
|2,41
|0,79
|Aksigorta
|6,42
|1,74
|5,42
|Aksu Enerji
|9,54
|1,49
|-35,84
|Alarko Carrıer
|47,00
|4,40
|-21,67
|Alarko GMYO
|12,24
|2,68
|-19,38
|Alarko Holding
|4,83
|2,77
|-18,82
|Albaraka Türk
|1,35
|5,47
|-11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,68
|3,14
|80,07
|Alkim Kağıt
|6,20
|3,33
|11,11
|Alkim Kimya
|50,60
|1,61
|32,05
|Altınyağ
|0,69
|2,99
|68,29
|Altınyunus Çeşme
|8,55
|0,71
|-14,41
|Anadolu Cam
|3,48
|2,65
|-20,18
|Anadolu Efes
|22,00
|3,77
|-4,68
|Anadolu Grubu Holding
|15,54
|4,09
|-11,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,48
|0,27
|9,36
|Anadolu Isuzu
|10,86
|4,22
|-10,76
|Anadolu Sigorta
|4,95
|-0,60
|12,50
|Anel Elektrik
|2,85
|-0,35
|-11,21
|Arçelik
|17,52
|3,30
|-15,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,20
|1,20
|Arena Bilgisayar
|10,18
|7,05
|35,19
|Armada Bilgisayar
|20,12
|5,40
|22,76
|Arsan Tekstil
|4,18
|1,95
|16,76
|Artı Yatırım Holding
|0,86
|4,88
|6,17
|Aselsan
|28,54
|2,81
|36,29
|Aslan Çimento
|35,50
|1,14
|-11,16
|Ata GMYO
|3,69
|-0,27
|-18,54
|Atakule GMYO
|1,66
|2,47
|-13,54
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|0,00
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|3,40
|5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,40
|-0,69
|3,30
|Avrasya GMYO
|1,89
|4,42
|25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,73
|4,85
|-4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,30
|2,60
|Avrupa Yatırım Holding
|1,34
|3,08
|-12,99
|Ayen Enerji
|3,16
|4,98
|-8,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,40
|0,84
|9,59
|Aygaz
|11,06
|4,83
|-13,86
|Bagfaş
|12,45
|3,75
|-25,98
|Bak Ambalaj
|6,00
|1,69
|-18,37
|Balatacılar Balatacılık
|2,88
|-0,35
|132,26
|Bantaş Ambalaj
|2,47
|5,56
|-1,98
|Banvit
|17,38
|0,46
|-6,41
|Baştaş Başkent Çimento
|2,92
|2,82
|12,74
|Batı Çimento
|3,00
|3,09
|-9,37
|Batısöke Çimento
|1,14
|3,64
|-12,98
|Bera Holding
|3,32
|4,40
|-13,77
|Berkosan Yalıtım
|4,22
|3,69
|54,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,36
|0,00
|-3,67
|Beyaz Filo
|3,37
|1,20
|6,65
|Bilici Yatırım
|7,52
|1,48
|72,08
|Bim Mağazalar
|52,40
|1,26
|12,30
|Birko Mensucat
|0,32
|0,00
|3,23
|Birlik Mensucat
|1,12
|3,70
|-1,75
|Bizim Mağazaları
|8,39
|4,09
|-24,89
|Bolu Çimento
|3,92
|0,77
|-16,60
|Bomonti Elektrik
|1,31
|0,77
|2,34
|Borusan Mannesmann
|9,11
|4,11
|-20,44
|Borusan Yat. Paz.
|62,60
|4,51
|1,21
|Bosch Fren Sistemleri
|232,00
|3,43
|-19,97
|Bossa
|8,81
|4,63
|9,31
|Brisa
|7,99
|2,57
|-15,98
|Burçelik
|6,52
|-3,12
|12,22
|Burçelik Vana
|15,75
|0,32
|62,20
|Bursa Çimento
|3,31
|3,44
|-17,32
|Carrefoursa
|6,55
|12,16
|39,07
|Casa Emtia Petrol
|10,25
|0,99
|9,16
|Ceo Event Medya
|6,58
|1,70
|-20,15
|Coca Cola İçecek
|43,04
|3,26
|11,21
|Cosmos Yat. Holding
|2,40
|7,14
|17,65
|Credıtwest Faktorıng
|2,26
|-2,59
|-21,53
|Çelebi
|80,65
|3,80
|-21,01
|Çelik Halat
|7,70
|5,34
|18,46
|Çemaş Döküm
|1,13
|3,67
|-9,85
|Çemtaş
|6,09
|6,65
|-26,45
|Çimbeton
|35,40
|3,81
|-14,20
|Çimentaş
|13,40
|3,08
|-10,67
|Çimsa
|8,27
|0,00
|-8,92
|Çuhadaroğlu Metal
|2,88
|2,13
|-9,72
|Dagi Giyim
|2,43
|4,74
|-2,80
|Dagi Yatırım Holding
|3,08
|8,07
|36,28
|Dardanel
|5,00
|2,04
|31,93
|Datagate Bilgisayar
|7,80
|8,33
|-0,13
|Demısaş Döküm
|3,32
|2,47
|-4,60
|Denge Holding
|1,24
|3,33
|-9,49
|Deniz GMYO
|4,09
|5,41
|-19,01
|Denizli Cam
|7,05
|4,60
|-15,47
|Derimod
|6,76
|2,42
|-5,32
|Derlüks Deri
|3,08
|3,70
|-24,51
|Desa Deri
|4,41
|3,52
|-2,86
|Despec Bilgisayar
|5,32
|8,57
|25,47
|Deva Holding
|9,30
|2,99
|3,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,72
|1,41
|-7,69
|Ditaş Doğan
|10,44
|5,35
|9,21
|DO-CO
|415,00
|-0,72
|-26,42
|Doğan Burda
|4,16
|10,93
|-31,47
|Doğan Holding
|1,62
|1,89
|-11,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,75
|2,94
|6,06
|Doğusan
|1,88
|1,62
|-9,62
|Doğuş GMYO
|6,01
|2,04
|32,67
|Doğuş Otomotiv
|9,15
|1,78
|-3,89
|Döktaş Dökümcülük
|25,52
|14,95
|-19,36
|Duran Doğan Basım
|16,00
|3,90
|13,96
|Dyo Boya
|5,02
|5,02
|2,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,70
|2,21
|-0,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,07
|2,76
|-0,40
|Edip Gayrimenkul
|1,79
|3,47
|28,78
|Ege Endüstri
|591,70
|2,02
|1,93
|Ege Gübre
|44,50
|3,20
|-10,64
|Ege Profil
|11,12
|3,35
|-7,10
|Ege Seramik
|4,48
|2,05
|20,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|3,03
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|0,00
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|50,00
|Egeplast
|13,97
|1,97
|11,76
|Ekiz Kimya
|1,19
|1,71
|95,08
|Emek Elektrik
|1,80
|4,05
|13,21
|Eminiş Ambalaj
|2,26
|-2,16
|48,68
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|4,44
|-3,42
|Enerjisa Enerji
|8,05
|0,75
|8,93
|Enka İnşaat
|6,35
|-0,94
|-1,09
|Erbosan
|20,06
|2,87
|-19,70
|Ereğli Demir Çelik
|8,91
|4,45
|-1,44
|Ersu Gıda
|2,86
|4,76
|38,16
|Escort Teknoloji
|2,79
|2,57
|100,72
|Etiler Gıda
|2,03
|2,01
|-17,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,40
|3,70
|-16,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,12
|3,70
|-10,40
|Euro Yat. Ort.
|1,11
|2,78
|-5,93
|Euro Yatırım Holding
|1,37
|0,74
|-8,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,25
|2,19
|-29,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,48
|3,88
|-23,85
|F-M İzmit Piston
|44,66
|6,03
|-10,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,13
|6,42
|-7,28
|Ford Otosan
|77,35
|4,18
|9,17
|Formet Çelik Kapı
|2,14
|1,90
|-28,67
|Frigo Pak Gıda
|10,02
|-0,69
|-22,69
|Galatasaray Sportif
|3,05
|1,33
|50,25
|Garanti Bankası
|9,65
|5,12
|-13,38
|Garanti Faktoring
|4,54
|12,10
|17,31
|Garanti Yat. Ort.
|1,52
|5,56
|40,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,08
|0,67
|169,29
|Gedik Yatırım Holding
|19,30
|9,85
|150,98
|Gediz Ambalaj
|6,77
|4,64
|0,15
|Gentaş
|2,27
|3,65
|3,65
|Gersan Elektrik
|2,92
|3,91
|-8,46
|Global Men. Değ.
|2,31
|8,45
|22,87
|Global Yat. Holding
|3,39
|-1,74
|-30,39
|Good-Year
|4,26
|2,65
|5,19
|Göltaş Çimento
|13,00
|4,00
|-26,93
|Gözde Girişim
|3,39
|3,99
|-34,05
|GSD Denizcilik
|2,33
|9,39
|-8,98
|GSD Holding
|1,34
|6,35
|-10,07
|Gübre Fabrik.
|17,50
|2,94
|93,58
|Güler Yat. Holding
|1,57
|2,61
|-22,66
|Güneş Sigorta
|2,41
|6,64
|10,55
|Halk GMYO
|1,58
|3,95
|29,51
|Halk Sigorta
|3,56
|6,27
|79,80
|Hatay Tekstil
|8,80
|12,10
|28,09
|Hedef Girişim
|2,06
|3,00
|-21,07
|Hektaş
|9,25
|4,99
|15,34
|HUB Girişim
|24,76
|5,81
|163,72
|Hürriyet Gzt.
|1,22
|1,67
|7,02
|ICBC Turkey Bank
|4,00
|3,36
|-24,10
|İdealist Danışmanlık
|2,95
|4,24
|-11,14
|İdealist GMYO
|2,96
|2,07
|-3,27
|İhlas Ev Aletleri
|3,81
|-1,30
|21,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|3,17
|8,33
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|-0,50
|-41,70
|İhlas Holding
|0,73
|2,82
|-19,78
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|5,32
|-2,94
|İndeks Bilgisayar
|9,64
|2,23
|-0,62
|Info Yatırım
|9,00
|1,12
|1,12
|İntema
|9,33
|3,32
|0,76
|İpek Doğal Enerji
|8,51
|4,80
|10,23
|İskenderun Demir Çelik
|7,23
|1,26
|-9,74
(Sürecek)