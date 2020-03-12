Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,94 2,11 4,30 Acıpayam Selüloz 4,85 -8,49 -23,86 Adana Çimento (A) 7,49 -4,46 -22,86 Adana Çimento (B) 6,25 -6,86 -12,34 Adana Çimento (C) 1,94 -1,02 -13,00 Adel Kalemcilik 10,02 -7,99 -36,18 Adese Alışveriş Ticaret 1,27 -3,79 -11,08 Afyon Çimento 4,84 -8,16 -22,93 Ak Enerji 0,73 -12,05 -33,03 Akbank 6,37 -5,91 -21,45 Akçansa 7,36 -5,28 -26,69 Akdenız Güvenlık Hız. 1,38 -8,61 -34,60 Akfen GMYO 2,39 -12,45 -40,99 Akın Tekstil 8,98 -9,48 -34,88 Akiş GMYO 3,16 -9,97 -21,78 Akmerkez GMYO 22,80 -3,80 -3,72 Aksa 6,36 -3,78 -18,76 Aksa Enerji 3,21 -6,96 -15,53 Aksigorta 5,94 -4,50 -2,46 Aksu Enerji 7,50 -6,25 -49,56 Alarko Carrıer 37,28 -4,95 -37,87 Alarko GMYO 9,75 -5,61 -35,78 Alarko Holding 3,83 -8,59 -35,63 Albaraka Türk 1,14 -5,00 -25,49 Alcatel Lucent Teletaş 13,10 -19,19 8,80 Alkim Kağıt 5,29 -5,87 -5,20 Alkim Kimya 44,84 -3,36 17,01 Altınyağ 0,54 -8,47 31,71 Altınyunus Çeşme 6,45 -11,89 -35,44 Anadolu Cam 2,85 -5,63 -34,63 Anadolu Efes 19,59 -2,05 -15,12 Anadolu Grubu Holding 13,40 -5,30 -23,82 Anadolu Hayat Emek. 7,30 -3,31 6,73 Anadolu Isuzu 8,25 -9,54 -32,21 Anadolu Sigorta 4,67 -5,85 6,14 Anel Elektrik 2,41 -8,37 -24,92 Arçelik 15,75 -4,83 -24,42 ARD Bilişim Teknolojileri 11,39 -12,59 Arena Bilgisayar 7,93 -11,50 5,31 Armada Bilgisayar 13,74 -14,98 -16,17 Arsan Tekstil 2,77 -10,93 -22,63 Artı Yatırım Holding 0,81 -10,00 0,00 Aselsan 25,16 -3,82 20,15 Aslan Çimento 34,98 -0,68 -12,46 Ata GMYO 3,48 -4,66 -23,18 Atakule GMYO 1,22 -9,63 -36,46 Atlantis Yatırım Holding 1,27 -0,78 27,00 Atlas Yat. Ort. 1,17 -10,00 -18,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,43 -5,62 -3,66 Avrasya GMYO 1,35 -11,18 -10,60 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 -13,79 -31,32 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,60 0,01 2,62 Avrupa Yatırım Holding 1,15 -4,17 -25,32 Ayen Enerji 2,28 -8,80 -34,29 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,98 -10,00 -9,59 Aygaz 9,90 -6,16 -22,90 Bagfaş 10,37 -5,64 -38,35 Bak Ambalaj 5,28 -7,69 -28,16 Balatacılar Balatacılık 2,12 -9,79 70,97 Bantaş Ambalaj 1,87 -8,33 -25,79 Banvit 16,32 -2,28 -12,12 Baştaş Başkent Çimento 2,65 -5,02 2,32 Batı Çimento 2,39 -6,27 -27,79 Batısöke Çimento 0,88 -8,33 -32,82 Bera Holding 2,52 -8,70 -34,55 Berkosan Yalıtım 2,51 -14,92 -8,39 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -11,64 -31,84 Beyaz Filo 2,57 -9,82 -18,67 Bilici Yatırım 6,69 -6,43 53,09 Bim Mağazalar 56,85 2,62 21,84 Birko Mensucat 0,26 -7,14 -16,13 Birlik Mensucat 0,93 -7,00 -18,42 Bizim Mağazaları 10,29 9,70 -7,88 Bolu Çimento 3,47 -3,07 -26,17 Bomonti Elektrik 1,07 -9,32 -16,41 Borusan Mannesmann 7,39 -6,34 -35,46 Borusan Yat. Paz. 45,00 -12,88 -27,24 Bosch Fren Sistemleri 188,30 -9,12 -35,05 Bossa 6,94 -11,93 -13,90 Brisa 7,24 -0,14 -23,87 Burçelik 4,91 -14,16 -15,49 Burçelik Vana 12,50 -13,79 28,73 Bursa Çimento 2,83 -5,67 -29,31 Carrefoursa 8,10 13,92 71,97 Casa Emtia Petrol 9,97 -0,30 6,18 Ceo Event Medya 5,09 -8,94 -38,23 Coca Cola İçecek 38,44 -6,79 -0,67 Cosmos Yat. Holding 2,36 15,69 Credıtwest Faktorıng 2,10 -2,33 -27,08 Çelebi 65,10 -7,66 -36,24 Çelik Halat 5,65 -11,02 -13,08 Çemaş Döküm 0,81 -11,96 -35,38 Çemtaş 5,14 -7,72 -37,92 Çimbeton 29,04 -6,74 -29,62 Çimentaş 10,92 -8,16 -27,20 Çimsa 7,24 -6,34 -20,26 Çuhadaroğlu Metal 2,12 -11,30 -33,54 Dagi Giyim 1,76 -11,11 -29,60 Dagi Yatırım Holding 2,19 -13,10 -3,10 Dardanel 4,32 -10,00 13,98 Datagate Bilgisayar 6,30 -11,27 -19,33 Demısaş Döküm 2,48 -11,43 -28,74 Denge Holding 0,98 -9,26 -28,47 Deniz GMYO 3,04 -10,32 -39,80 Denizli Cam 5,83 -5,20 -30,10 Derimod 4,76 -11,52 -33,33 Derlüks Deri 2,18 -12,80 -46,57 Desa Deri 2,97 -15,62 -34,58 Despec Bilgisayar 4,63 -8,13 9,20 Deva Holding 11,88 19,52 32,15 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -8,82 -20,51 Ditaş Doğan 7,59 -15,01 -20,61 DO-CO 336,50 -9,05 -40,34 Doğan Burda 2,96 -11,64 -51,24 Doğan Holding 1,51 -1,95 -17,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 -11,97 -24,24 Doğusan 1,38 -10,97 -33,65 Doğuş GMYO 4,26 -12,70 -5,96 Doğuş Otomotiv 7,75 -7,19 -18,59 Döktaş Dökümcülük 19,00 -8,92 -39,96 Duran Doğan Basım 12,80 -7,25 -8,83 Dyo Boya 3,53 -10,63 -27,96 Eczacıbaşı İlaç 4,78 19,80 28,84 Eczacıbaşı Yatırım 13,14 19,24 29,97 Edip Gayrimenkul 1,26 -14,86 -9,35 Ege Endüstri 505,00 -2,70 -13,01 Ege Gübre 36,06 -5,40 -27,59 Ege Profil 9,10 -10,43 -23,98 Ege Seramik 3,71 -7,94 0,00 Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 -7,14 -18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 -9,09 2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,25 -7,41 25,00 Egeplast 11,97 -10,00 -4,24 Ekiz Kimya 0,99 -9,17 62,30 Emek Elektrik 1,28 -14,09 -19,50 Eminiş Ambalaj 2,02 4,12 32,89 Emlak Konut GMYO 1,17 -5,65 -19,86 Enerjisa Enerji 6,89 -3,64 -6,77 Enka İnşaat 5,67 -0,53 -11,68 Erbosan 16,63 -8,63 -33,43 Ereğli Demir Çelik 8,03 -5,08 -11,17 Ersu Gıda 3,08 10,79 48,79 Escort Teknoloji 1,75 -14,63 25,90 Etiler Gıda 1,85 3,35 -24,49 Euro Kapital Yat. Ort. 1,01 -9,01 -39,52 Euro Trend Yat. Ort. 0,83 -12,63 -33,60 Euro Yat. Ort. 0,85 -10,53 -27,97 Euro Yatırım Holding 1,15 -6,50 -23,33 Fenerbahçe Futbol 7,66 -7,93 -47,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 -8,77 -43,11 F-M İzmit Piston 38,84 -6,77 -22,13 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,20 -15,31 -32,38 Ford Otosan 68,20 -2,78 -3,74 Formet Çelik Kapı 1,90 -5,00 -36,67 Frigo Pak Gıda 7,78 -9,95 -39,97 Galatasaray Sportif 2,07 -12,66 1,97 Garanti Bankası 9,07 -5,32 -18,58 Garanti Faktoring 3,57 -11,85 -7,75 Garanti Yat. Ort. 1,09 -14,17 0,93 Gedik Y. Men. Değ. 13,33 -4,79 138,04 Gedik Yatırım Holding 12,86 -14,04 67,23 Gediz Ambalaj 6,03 -4,74 -10,80 Gentaş 2,19 -3,95 0,00 Gersan Elektrik 2,20 -10,20 -31,03 Global Men. Değ. 1,48 -14,94 -21,28 Global Yat. Holding 3,18 -8,36 -34,70 Good-Year 3,52 -6,38 -13,09 Göltaş Çimento 11,35 -5,42 -36,20 Gözde Girişim 2,96 -10,03 -42,41 GSD Denizcilik 1,65 -11,76 -35,55 GSD Holding 1,06 -8,62 -28,86 Gübre Fabrik. 15,33 -5,84 69,58 Güler Yat. Holding 1,40 -4,76 -31,03 Güneş Sigorta 1,84 -11,11 -15,60 Halk GMYO 1,28 -6,57 4,92 Halk Sigorta 2,75 -9,84 38,89 Hatay Tekstil 6,55 -11,96 -4,66 Hedef Girişim 1,74 -4,92 -33,33 Hektaş 8,40 -4,44 4,74 HUB Girişim 16,22 -18,90 72,76 Hürriyet Gzt. 1,02 -8,11 -10,53 ICBC Turkey Bank 3,46 -5,98 -34,35 İdealist Danışmanlık 2,27 -9,20 -31,63 İdealist GMYO 2,04 -11,30 -33,33 İhlas Ev Aletleri 2,55 -19,81 -18,53 İhlas Gayrimenkul 0,99 -11,61 -17,50 İhlas Gazetecilik 3,68 -4,91 -45,96 İhlas Holding 0,59 -9,23 -35,16 İhlas Yayın Holding 0,70 -13,58 -31,37 İndeks Bilgisayar 7,75 -9,25 -20,10 Info Yatırım 8,95 0,56 İntema 8,14 -2,05 -12,10 İpek Doğal Enerji 6,95 -5,44 -9,97 İskenderun Demir Çelik 6,41 -4,75 -19,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)