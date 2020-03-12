Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,94 2,11 4,30
Acıpayam Selüloz 4,85 -8,49 -23,86
Adana Çimento (A) 7,49 -4,46 -22,86
Adana Çimento (B) 6,25 -6,86 -12,34
Adana Çimento (C) 1,94 -1,02 -13,00
Adel Kalemcilik 10,02 -7,99 -36,18
Adese Alışveriş Ticaret 1,27 -3,79 -11,08
Afyon Çimento 4,84 -8,16 -22,93
Ak Enerji 0,73 -12,05 -33,03
Akbank 6,37 -5,91 -21,45
Akçansa 7,36 -5,28 -26,69
Akdenız Güvenlık Hız. 1,38 -8,61 -34,60
Akfen GMYO 2,39 -12,45 -40,99
Akın Tekstil 8,98 -9,48 -34,88
Akiş GMYO 3,16 -9,97 -21,78
Akmerkez GMYO 22,80 -3,80 -3,72
Aksa 6,36 -3,78 -18,76
Aksa Enerji 3,21 -6,96 -15,53
Aksigorta 5,94 -4,50 -2,46
Aksu Enerji 7,50 -6,25 -49,56
Alarko Carrıer 37,28 -4,95 -37,87
Alarko GMYO 9,75 -5,61 -35,78
Alarko Holding 3,83 -8,59 -35,63
Albaraka Türk 1,14 -5,00 -25,49
Alcatel Lucent Teletaş 13,10 -19,19 8,80
Alkim Kağıt 5,29 -5,87 -5,20
Alkim Kimya 44,84 -3,36 17,01
Altınyağ 0,54 -8,47 31,71
Altınyunus Çeşme 6,45 -11,89 -35,44
Anadolu Cam 2,85 -5,63 -34,63
Anadolu Efes 19,59 -2,05 -15,12
Anadolu Grubu Holding 13,40 -5,30 -23,82
Anadolu Hayat Emek. 7,30 -3,31 6,73
Anadolu Isuzu 8,25 -9,54 -32,21
Anadolu Sigorta 4,67 -5,85 6,14
Anel Elektrik 2,41 -8,37 -24,92
Arçelik 15,75 -4,83 -24,42
ARD Bilişim Teknolojileri 11,39 -12,59
Arena Bilgisayar 7,93 -11,50 5,31
Armada Bilgisayar 13,74 -14,98 -16,17
Arsan Tekstil 2,77 -10,93 -22,63
Artı Yatırım Holding 0,81 -10,00 0,00
Aselsan 25,16 -3,82 20,15
Aslan Çimento 34,98 -0,68 -12,46
Ata GMYO 3,48 -4,66 -23,18
Atakule GMYO 1,22 -9,63 -36,46
Atlantis Yatırım Holding 1,27 -0,78 27,00
Atlas Yat. Ort. 1,17 -10,00 -18,75
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,43 -5,62 -3,66
Avrasya GMYO 1,35 -11,18 -10,60
Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 -13,79 -31,32
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,60 0,01 2,62
Avrupa Yatırım Holding 1,15 -4,17 -25,32
Ayen Enerji 2,28 -8,80 -34,29
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,98 -10,00 -9,59
Aygaz 9,90 -6,16 -22,90
Bagfaş 10,37 -5,64 -38,35
Bak Ambalaj 5,28 -7,69 -28,16
Balatacılar Balatacılık 2,12 -9,79 70,97
Bantaş Ambalaj 1,87 -8,33 -25,79
Banvit 16,32 -2,28 -12,12
Baştaş Başkent Çimento 2,65 -5,02 2,32
Batı Çimento 2,39 -6,27 -27,79
Batısöke Çimento 0,88 -8,33 -32,82
Bera Holding 2,52 -8,70 -34,55
Berkosan Yalıtım 2,51 -14,92 -8,39
Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -11,64 -31,84
Beyaz Filo 2,57 -9,82 -18,67
Bilici Yatırım 6,69 -6,43 53,09
Bim Mağazalar 56,85 2,62 21,84
Birko Mensucat 0,26 -7,14 -16,13
Birlik Mensucat 0,93 -7,00 -18,42
Bizim Mağazaları 10,29 9,70 -7,88
Bolu Çimento 3,47 -3,07 -26,17
Bomonti Elektrik 1,07 -9,32 -16,41
Borusan Mannesmann 7,39 -6,34 -35,46
Borusan Yat. Paz. 45,00 -12,88 -27,24
Bosch Fren Sistemleri 188,30 -9,12 -35,05
Bossa 6,94 -11,93 -13,90
Brisa 7,24 -0,14 -23,87
Burçelik 4,91 -14,16 -15,49
Burçelik Vana 12,50 -13,79 28,73
Bursa Çimento 2,83 -5,67 -29,31
Carrefoursa 8,10 13,92 71,97
Casa Emtia Petrol 9,97 -0,30 6,18
Ceo Event Medya 5,09 -8,94 -38,23
Coca Cola İçecek 38,44 -6,79 -0,67
Cosmos Yat. Holding 2,36 15,69
Credıtwest Faktorıng 2,10 -2,33 -27,08
Çelebi 65,10 -7,66 -36,24
Çelik Halat 5,65 -11,02 -13,08
Çemaş Döküm 0,81 -11,96 -35,38
Çemtaş 5,14 -7,72 -37,92
Çimbeton 29,04 -6,74 -29,62
Çimentaş 10,92 -8,16 -27,20
Çimsa 7,24 -6,34 -20,26
Çuhadaroğlu Metal 2,12 -11,30 -33,54
Dagi Giyim 1,76 -11,11 -29,60
Dagi Yatırım Holding 2,19 -13,10 -3,10
Dardanel 4,32 -10,00 13,98
Datagate Bilgisayar 6,30 -11,27 -19,33
Demısaş Döküm 2,48 -11,43 -28,74
Denge Holding 0,98 -9,26 -28,47
Deniz GMYO 3,04 -10,32 -39,80
Denizli Cam 5,83 -5,20 -30,10
Derimod 4,76 -11,52 -33,33
Derlüks Deri 2,18 -12,80 -46,57
Desa Deri 2,97 -15,62 -34,58
Despec Bilgisayar 4,63 -8,13 9,20
Deva Holding 11,88 19,52 32,15
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 -8,82 -20,51
Ditaş Doğan 7,59 -15,01 -20,61
DO-CO 336,50 -9,05 -40,34
Doğan Burda 2,96 -11,64 -51,24
Doğan Holding 1,51 -1,95 -17,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 -11,97 -24,24
Doğusan 1,38 -10,97 -33,65
Doğuş GMYO 4,26 -12,70 -5,96
Doğuş Otomotiv 7,75 -7,19 -18,59
Döktaş Dökümcülük 19,00 -8,92 -39,96
Duran Doğan Basım 12,80 -7,25 -8,83
Dyo Boya 3,53 -10,63 -27,96
Eczacıbaşı İlaç 4,78 19,80 28,84
Eczacıbaşı Yatırım 13,14 19,24 29,97
Edip Gayrimenkul 1,26 -14,86 -9,35
Ege Endüstri 505,00 -2,70 -13,01
Ege Gübre 36,06 -5,40 -27,59
Ege Profil 9,10 -10,43 -23,98
Ege Seramik 3,71 -7,94 0,00
Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 -7,14 -18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 -9,09 2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,25 -7,41 25,00
Egeplast 11,97 -10,00 -4,24
Ekiz Kimya 0,99 -9,17 62,30
Emek Elektrik 1,28 -14,09 -19,50
Eminiş Ambalaj 2,02 4,12 32,89
Emlak Konut GMYO 1,17 -5,65 -19,86
Enerjisa Enerji 6,89 -3,64 -6,77
Enka İnşaat 5,67 -0,53 -11,68
Erbosan 16,63 -8,63 -33,43
Ereğli Demir Çelik 8,03 -5,08 -11,17
Ersu Gıda 3,08 10,79 48,79
Escort Teknoloji 1,75 -14,63 25,90
Etiler Gıda 1,85 3,35 -24,49
Euro Kapital Yat. Ort. 1,01 -9,01 -39,52
Euro Trend Yat. Ort. 0,83 -12,63 -33,60
Euro Yat. Ort. 0,85 -10,53 -27,97
Euro Yatırım Holding 1,15 -6,50 -23,33
Fenerbahçe Futbol 7,66 -7,93 -47,06
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 -8,77 -43,11
F-M İzmit Piston 38,84 -6,77 -22,13
Fonet Bilgi Teknolojileri 5,20 -15,31 -32,38
Ford Otosan 68,20 -2,78 -3,74
Formet Çelik Kapı 1,90 -5,00 -36,67
Frigo Pak Gıda 7,78 -9,95 -39,97
Galatasaray Sportif 2,07 -12,66 1,97
Garanti Bankası 9,07 -5,32 -18,58
Garanti Faktoring 3,57 -11,85 -7,75
Garanti Yat. Ort. 1,09 -14,17 0,93
Gedik Y. Men. Değ. 13,33 -4,79 138,04
Gedik Yatırım Holding 12,86 -14,04 67,23
Gediz Ambalaj 6,03 -4,74 -10,80
Gentaş 2,19 -3,95 0,00
Gersan Elektrik 2,20 -10,20 -31,03
Global Men. Değ. 1,48 -14,94 -21,28
Global Yat. Holding 3,18 -8,36 -34,70
Good-Year 3,52 -6,38 -13,09
Göltaş Çimento 11,35 -5,42 -36,20
Gözde Girişim 2,96 -10,03 -42,41
GSD Denizcilik 1,65 -11,76 -35,55
GSD Holding 1,06 -8,62 -28,86
Gübre Fabrik. 15,33 -5,84 69,58
Güler Yat. Holding 1,40 -4,76 -31,03
Güneş Sigorta 1,84 -11,11 -15,60
Halk GMYO 1,28 -6,57 4,92
Halk Sigorta 2,75 -9,84 38,89
Hatay Tekstil 6,55 -11,96 -4,66
Hedef Girişim 1,74 -4,92 -33,33
Hektaş 8,40 -4,44 4,74
HUB Girişim 16,22 -18,90 72,76
Hürriyet Gzt. 1,02 -8,11 -10,53
ICBC Turkey Bank 3,46 -5,98 -34,35
İdealist Danışmanlık 2,27 -9,20 -31,63
İdealist GMYO 2,04 -11,30 -33,33
İhlas Ev Aletleri 2,55 -19,81 -18,53
İhlas Gayrimenkul 0,99 -11,61 -17,50
İhlas Gazetecilik 3,68 -4,91 -45,96
İhlas Holding 0,59 -9,23 -35,16
İhlas Yayın Holding 0,70 -13,58 -31,37
İndeks Bilgisayar 7,75 -9,25 -20,10
Info Yatırım 8,95 0,56
İntema 8,14 -2,05 -12,10
İpek Doğal Enerji 6,95 -5,44 -9,97
İskenderun Demir Çelik 6,41 -4,75 -19,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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