Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,94
|2,11
|4,30
|Acıpayam Selüloz
|4,85
|-8,49
|-23,86
|Adana Çimento (A)
|7,49
|-4,46
|-22,86
|Adana Çimento (B)
|6,25
|-6,86
|-12,34
|Adana Çimento (C)
|1,94
|-1,02
|-13,00
|Adel Kalemcilik
|10,02
|-7,99
|-36,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,27
|-3,79
|-11,08
|Afyon Çimento
|4,84
|-8,16
|-22,93
|Ak Enerji
|0,73
|-12,05
|-33,03
|Akbank
|6,37
|-5,91
|-21,45
|Akçansa
|7,36
|-5,28
|-26,69
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|-8,61
|-34,60
|Akfen GMYO
|2,39
|-12,45
|-40,99
|Akın Tekstil
|8,98
|-9,48
|-34,88
|Akiş GMYO
|3,16
|-9,97
|-21,78
|Akmerkez GMYO
|22,80
|-3,80
|-3,72
|Aksa
|6,36
|-3,78
|-18,76
|Aksa Enerji
|3,21
|-6,96
|-15,53
|Aksigorta
|5,94
|-4,50
|-2,46
|Aksu Enerji
|7,50
|-6,25
|-49,56
|Alarko Carrıer
|37,28
|-4,95
|-37,87
|Alarko GMYO
|9,75
|-5,61
|-35,78
|Alarko Holding
|3,83
|-8,59
|-35,63
|Albaraka Türk
|1,14
|-5,00
|-25,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|13,10
|-19,19
|8,80
|Alkim Kağıt
|5,29
|-5,87
|-5,20
|Alkim Kimya
|44,84
|-3,36
|17,01
|Altınyağ
|0,54
|-8,47
|31,71
|Altınyunus Çeşme
|6,45
|-11,89
|-35,44
|Anadolu Cam
|2,85
|-5,63
|-34,63
|Anadolu Efes
|19,59
|-2,05
|-15,12
|Anadolu Grubu Holding
|13,40
|-5,30
|-23,82
|Anadolu Hayat Emek.
|7,30
|-3,31
|6,73
|Anadolu Isuzu
|8,25
|-9,54
|-32,21
|Anadolu Sigorta
|4,67
|-5,85
|6,14
|Anel Elektrik
|2,41
|-8,37
|-24,92
|Arçelik
|15,75
|-4,83
|-24,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,39
|-12,59
|Arena Bilgisayar
|7,93
|-11,50
|5,31
|Armada Bilgisayar
|13,74
|-14,98
|-16,17
|Arsan Tekstil
|2,77
|-10,93
|-22,63
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-10,00
|0,00
|Aselsan
|25,16
|-3,82
|20,15
|Aslan Çimento
|34,98
|-0,68
|-12,46
|Ata GMYO
|3,48
|-4,66
|-23,18
|Atakule GMYO
|1,22
|-9,63
|-36,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|-0,78
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,17
|-10,00
|-18,75
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,43
|-5,62
|-3,66
|Avrasya GMYO
|1,35
|-11,18
|-10,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,25
|-13,79
|-31,32
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,60
|0,01
|2,62
|Avrupa Yatırım Holding
|1,15
|-4,17
|-25,32
|Ayen Enerji
|2,28
|-8,80
|-34,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,98
|-10,00
|-9,59
|Aygaz
|9,90
|-6,16
|-22,90
|Bagfaş
|10,37
|-5,64
|-38,35
|Bak Ambalaj
|5,28
|-7,69
|-28,16
|Balatacılar Balatacılık
|2,12
|-9,79
|70,97
|Bantaş Ambalaj
|1,87
|-8,33
|-25,79
|Banvit
|16,32
|-2,28
|-12,12
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|-5,02
|2,32
|Batı Çimento
|2,39
|-6,27
|-27,79
|Batısöke Çimento
|0,88
|-8,33
|-32,82
|Bera Holding
|2,52
|-8,70
|-34,55
|Berkosan Yalıtım
|2,51
|-14,92
|-8,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|-11,64
|-31,84
|Beyaz Filo
|2,57
|-9,82
|-18,67
|Bilici Yatırım
|6,69
|-6,43
|53,09
|Bim Mağazalar
|56,85
|2,62
|21,84
|Birko Mensucat
|0,26
|-7,14
|-16,13
|Birlik Mensucat
|0,93
|-7,00
|-18,42
|Bizim Mağazaları
|10,29
|9,70
|-7,88
|Bolu Çimento
|3,47
|-3,07
|-26,17
|Bomonti Elektrik
|1,07
|-9,32
|-16,41
|Borusan Mannesmann
|7,39
|-6,34
|-35,46
|Borusan Yat. Paz.
|45,00
|-12,88
|-27,24
|Bosch Fren Sistemleri
|188,30
|-9,12
|-35,05
|Bossa
|6,94
|-11,93
|-13,90
|Brisa
|7,24
|-0,14
|-23,87
|Burçelik
|4,91
|-14,16
|-15,49
|Burçelik Vana
|12,50
|-13,79
|28,73
|Bursa Çimento
|2,83
|-5,67
|-29,31
|Carrefoursa
|8,10
|13,92
|71,97
|Casa Emtia Petrol
|9,97
|-0,30
|6,18
|Ceo Event Medya
|5,09
|-8,94
|-38,23
|Coca Cola İçecek
|38,44
|-6,79
|-0,67
|Cosmos Yat. Holding
|2,36
|15,69
|Credıtwest Faktorıng
|2,10
|-2,33
|-27,08
|Çelebi
|65,10
|-7,66
|-36,24
|Çelik Halat
|5,65
|-11,02
|-13,08
|Çemaş Döküm
|0,81
|-11,96
|-35,38
|Çemtaş
|5,14
|-7,72
|-37,92
|Çimbeton
|29,04
|-6,74
|-29,62
|Çimentaş
|10,92
|-8,16
|-27,20
|Çimsa
|7,24
|-6,34
|-20,26
|Çuhadaroğlu Metal
|2,12
|-11,30
|-33,54
|Dagi Giyim
|1,76
|-11,11
|-29,60
|Dagi Yatırım Holding
|2,19
|-13,10
|-3,10
|Dardanel
|4,32
|-10,00
|13,98
|Datagate Bilgisayar
|6,30
|-11,27
|-19,33
|Demısaş Döküm
|2,48
|-11,43
|-28,74
|Denge Holding
|0,98
|-9,26
|-28,47
|Deniz GMYO
|3,04
|-10,32
|-39,80
|Denizli Cam
|5,83
|-5,20
|-30,10
|Derimod
|4,76
|-11,52
|-33,33
|Derlüks Deri
|2,18
|-12,80
|-46,57
|Desa Deri
|2,97
|-15,62
|-34,58
|Despec Bilgisayar
|4,63
|-8,13
|9,20
|Deva Holding
|11,88
|19,52
|32,15
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|-8,82
|-20,51
|Ditaş Doğan
|7,59
|-15,01
|-20,61
|DO-CO
|336,50
|-9,05
|-40,34
|Doğan Burda
|2,96
|-11,64
|-51,24
|Doğan Holding
|1,51
|-1,95
|-17,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|-11,97
|-24,24
|Doğusan
|1,38
|-10,97
|-33,65
|Doğuş GMYO
|4,26
|-12,70
|-5,96
|Doğuş Otomotiv
|7,75
|-7,19
|-18,59
|Döktaş Dökümcülük
|19,00
|-8,92
|-39,96
|Duran Doğan Basım
|12,80
|-7,25
|-8,83
|Dyo Boya
|3,53
|-10,63
|-27,96
|Eczacıbaşı İlaç
|4,78
|19,80
|28,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,14
|19,24
|29,97
|Edip Gayrimenkul
|1,26
|-14,86
|-9,35
|Ege Endüstri
|505,00
|-2,70
|-13,01
|Ege Gübre
|36,06
|-5,40
|-27,59
|Ege Profil
|9,10
|-10,43
|-23,98
|Ege Seramik
|3,71
|-7,94
|0,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,26
|-7,14
|-18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|-9,09
|2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,25
|-7,41
|25,00
|Egeplast
|11,97
|-10,00
|-4,24
|Ekiz Kimya
|0,99
|-9,17
|62,30
|Emek Elektrik
|1,28
|-14,09
|-19,50
|Eminiş Ambalaj
|2,02
|4,12
|32,89
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|-5,65
|-19,86
|Enerjisa Enerji
|6,89
|-3,64
|-6,77
|Enka İnşaat
|5,67
|-0,53
|-11,68
|Erbosan
|16,63
|-8,63
|-33,43
|Ereğli Demir Çelik
|8,03
|-5,08
|-11,17
|Ersu Gıda
|3,08
|10,79
|48,79
|Escort Teknoloji
|1,75
|-14,63
|25,90
|Etiler Gıda
|1,85
|3,35
|-24,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,01
|-9,01
|-39,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,83
|-12,63
|-33,60
|Euro Yat. Ort.
|0,85
|-10,53
|-27,97
|Euro Yatırım Holding
|1,15
|-6,50
|-23,33
|Fenerbahçe Futbol
|7,66
|-7,93
|-47,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|-8,77
|-43,11
|F-M İzmit Piston
|38,84
|-6,77
|-22,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,20
|-15,31
|-32,38
|Ford Otosan
|68,20
|-2,78
|-3,74
|Formet Çelik Kapı
|1,90
|-5,00
|-36,67
|Frigo Pak Gıda
|7,78
|-9,95
|-39,97
|Galatasaray Sportif
|2,07
|-12,66
|1,97
|Garanti Bankası
|9,07
|-5,32
|-18,58
|Garanti Faktoring
|3,57
|-11,85
|-7,75
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|-14,17
|0,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,33
|-4,79
|138,04
|Gedik Yatırım Holding
|12,86
|-14,04
|67,23
|Gediz Ambalaj
|6,03
|-4,74
|-10,80
|Gentaş
|2,19
|-3,95
|0,00
|Gersan Elektrik
|2,20
|-10,20
|-31,03
|Global Men. Değ.
|1,48
|-14,94
|-21,28
|Global Yat. Holding
|3,18
|-8,36
|-34,70
|Good-Year
|3,52
|-6,38
|-13,09
|Göltaş Çimento
|11,35
|-5,42
|-36,20
|Gözde Girişim
|2,96
|-10,03
|-42,41
|GSD Denizcilik
|1,65
|-11,76
|-35,55
|GSD Holding
|1,06
|-8,62
|-28,86
|Gübre Fabrik.
|15,33
|-5,84
|69,58
|Güler Yat. Holding
|1,40
|-4,76
|-31,03
|Güneş Sigorta
|1,84
|-11,11
|-15,60
|Halk GMYO
|1,28
|-6,57
|4,92
|Halk Sigorta
|2,75
|-9,84
|38,89
|Hatay Tekstil
|6,55
|-11,96
|-4,66
|Hedef Girişim
|1,74
|-4,92
|-33,33
|Hektaş
|8,40
|-4,44
|4,74
|HUB Girişim
|16,22
|-18,90
|72,76
|Hürriyet Gzt.
|1,02
|-8,11
|-10,53
|ICBC Turkey Bank
|3,46
|-5,98
|-34,35
|İdealist Danışmanlık
|2,27
|-9,20
|-31,63
|İdealist GMYO
|2,04
|-11,30
|-33,33
|İhlas Ev Aletleri
|2,55
|-19,81
|-18,53
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-11,61
|-17,50
|İhlas Gazetecilik
|3,68
|-4,91
|-45,96
|İhlas Holding
|0,59
|-9,23
|-35,16
|İhlas Yayın Holding
|0,70
|-13,58
|-31,37
|İndeks Bilgisayar
|7,75
|-9,25
|-20,10
|Info Yatırım
|8,95
|0,56
|İntema
|8,14
|-2,05
|-12,10
|İpek Doğal Enerji
|6,95
|-5,44
|-9,97
|İskenderun Demir Çelik
|6,41
|-4,75
|-19,98
(Sürecek)