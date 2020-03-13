Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 1,21 -10,22 Acıpayam Selüloz 4,49 -0,44 -29,51 Adana Çimento (A) 7,49 0,27 -22,86 Adana Çimento (B) 5,97 0,17 -16,27 Adana Çimento (C) 1,92 -0,52 -13,90 Adel Kalemcilik 9,63 1,58 -38,66 Adese Alışveriş Ticaret 1,06 0,00 -25,79 Afyon Çimento 4,72 2,61 -24,84 Ak Enerji 0,70 4,48 -35,78 Akbank 6,49 3,67 -19,98 Akçansa 7,35 2,51 -26,79 Akdenız Güvenlık Hız. 1,25 3,31 -40,76 Akfen GMYO 2,22 1,37 -45,19 Akın Tekstil 8,68 2,97 -37,06 Akiş GMYO 2,98 1,02 -26,24 Akmerkez GMYO 21,78 -2,77 -8,02 Aksa 6,55 0,77 -16,33 Aksa Enerji 3,33 4,06 -12,37 Aksigorta 5,06 -4,89 -6,61 Aksu Enerji 6,82 3,33 -54,14 Alarko Carrıer 37,84 5,11 -36,93 Alarko GMYO 9,60 6,19 -36,77 Alarko Holding 3,86 6,93 -35,13 Albaraka Türk 1,14 4,59 -25,49 Alcatel Lucent Teletaş 12,70 -2,08 5,48 Alkim Kağıt 5,25 1,16 -5,91 Alkim Kimya 46,80 -0,85 22,13 Altınyağ 0,50 -7,41 21,95 Altınyunus Çeşme 6,44 3,37 -35,54 Anadolu Cam 2,79 4,49 -36,01 Anadolu Efes 18,62 3,73 -19,32 Anadolu Grubu Holding 13,20 3,94 -24,96 Anadolu Hayat Emek. 7,24 -2,95 5,85 Anadolu Isuzu 8,05 4,55 -33,85 Anadolu Sigorta 4,80 -2,44 9,09 Anel Elektrik 2,46 0,82 -23,36 Arçelik 15,66 3,23 -24,86 ARD Bilişim Teknolojileri 10,77 3,26 Arena Bilgisayar 8,05 6,06 6,91 Armada Bilgisayar 13,33 -2,98 -18,67 Arsan Tekstil 2,58 2,38 -27,93 Artı Yatırım Holding 0,78 -3,70 -3,70 Aselsan 25,18 3,37 20,25 Aslan Çimento 35,06 1,04 -12,26 Ata GMYO 3,43 0,29 -24,28 Atakule GMYO 1,14 3,64 -40,63 Atlantis Yatırım Holding 1,22 -1,61 22,00 Atlas Yat. Ort. 1,11 0,00 -22,92 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,12 -0,21 1,29 Avrasya GMYO 1,23 0,82 -18,54 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 0,86 -35,71 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,70 0,01 2,63 Avrupa Yatırım Holding 1,04 -3,70 -32,47 Ayen Enerji 2,12 4,95 -38,90 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 1,01 -8,68 Aygaz 9,84 0,72 -23,36 Bagfaş 10,18 1,29 -39,48 Bak Ambalaj 4,92 2,29 -33,06 Balatacılar Balatacılık 1,91 -9,91 54,03 Bantaş Ambalaj 1,80 7,78 -28,57 Banvit 15,89 -2,46 -14,43 Baştaş Başkent Çimento 2,51 -0,79 -3,09 Batı Çimento 2,23 2,29 -32,63 Batısöke Çimento 0,83 5,06 -36,64 Bera Holding 2,38 2,59 -38,18 Berkosan Yalıtım 2,26 -9,96 -17,52 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 5,88 -33,88 Beyaz Filo 2,50 -2,72 -20,89 Bilici Yatırım 6,47 -2,71 48,05 Bim Mağazalar 51,60 -1,24 10,59 Birko Mensucat 0,24 -7,69 -22,58 Birlik Mensucat 0,98 0,00 -14,04 Bizim Mağazaları 7,63 -3,17 -31,69 Bolu Çimento 3,46 1,17 -26,38 Bomonti Elektrik 0,98 -8,41 -23,44 Borusan Mannesmann 7,50 6,99 -34,50 Borusan Yat. Paz. 46,80 2,86 -24,33 Bosch Fren Sistemleri 179,90 1,64 -37,94 Bossa 6,68 2,45 -17,12 Brisa 7,28 1,39 -23,45 Burçelik 5,09 4,52 -12,39 Burçelik Vana 11,10 -9,98 14,32 Bursa Çimento 2,88 5,49 -28,06 Carrefoursa 5,40 -8,01 14,65 Casa Emtia Petrol 9,43 -2,48 0,43 Ceo Event Medya 5,11 2,20 -37,99 Coca Cola İçecek 38,36 0,58 -0,88 Cosmos Yat. Holding 1,93 -9,39 -5,39 Credıtwest Faktorıng 2,02 -3,81 -29,86 Çelebi 68,20 10,00 -33,20 Çelik Halat 5,72 10,00 -12,00 Çemaş Döküm 0,76 2,70 -39,37 Çemtaş 5,12 4,49 -38,16 Çimbeton 28,02 2,34 -32,09 Çimentaş 10,43 3,17 -30,47 Çimsa 6,81 -1,16 -25,00 Çuhadaroğlu Metal 2,11 1,44 -33,86 Dagi Giyim 1,68 -0,59 -32,80 Dagi Yatırım Holding 2,09 -2,79 -7,52 Dardanel 4,00 -7,41 5,54 Datagate Bilgisayar 5,86 2,63 -24,97 Demısaş Döküm 2,48 4,64 -28,74 Denge Holding 0,90 -8,16 -34,31 Deniz GMYO 2,92 3,91 -42,18 Denizli Cam 5,79 3,76 -30,58 Derimod 4,13 -4,18 -42,16 Derlüks Deri 2,04 2,00 -50,00 Desa Deri 2,82 0,00 -37,89 Despec Bilgisayar 4,02 -0,50 -5,19 Deva Holding 9,61 -9,60 6,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 0,00 -20,51 Ditaş Doğan 7,86 9,93 -17,78 DO-CO 313,10 -3,66 -44,49 Doğan Burda 3,01 5,61 -50,41 Doğan Holding 1,45 2,11 -21,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 2,63 -29,09 Doğusan 1,34 1,52 -35,58 Doğuş GMYO 3,91 0,00 -13,69 Doğuş Otomotiv 7,37 2,79 -22,58 Döktaş Dökümcülük 18,10 2,03 -42,80 Duran Doğan Basım 12,70 5,83 -9,54 Dyo Boya 3,40 6,92 -30,61 Eczacıbaşı İlaç 4,11 -8,87 10,78 Eczacıbaşı Yatırım 9,81 -10,00 -2,97 Edip Gayrimenkul 1,19 -5,56 -14,39 Ege Endüstri 506,00 1,81 -12,83 Ege Gübre 34,80 1,99 -30,12 Ege Profil 9,18 -0,43 -23,31 Ege Seramik 3,51 -0,28 -5,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,24 -7,69 -25,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -10,00 -7,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 -8,00 15,00 Egeplast 11,30 -5,60 -9,60 Ekiz Kimya 0,90 -9,09 47,54 Emek Elektrik 1,24 -2,36 -22,01 Eminiş Ambalaj 1,83 -8,50 20,39 Emlak Konut GMYO 1,18 2,61 -19,18 Enerjisa Enerji 7,16 3,92 -3,11 Enka İnşaat 5,77 4,91 -10,12 Erbosan 16,58 0,67 -33,63 Ereğli Demir Çelik 8,07 -0,98 -10,73 Ersu Gıda 2,69 -4,95 29,95 Escort Teknoloji 1,65 -5,71 18,71 Etiler Gıda 1,61 -9,55 -34,29 Euro Kapital Yat. Ort. 0,95 0,00 -43,11 Euro Trend Yat. Ort. 0,80 -1,23 -36,00 Euro Yat. Ort. 0,81 0,00 -31,36 Euro Yatırım Holding 0,98 -1,01 -34,67 Fenerbahçe Futbol 7,51 5,92 -48,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,39 2,58 -47,70 F-M İzmit Piston 38,08 7,88 -23,66 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,02 2,03 -34,72 Ford Otosan 66,10 -0,08 -6,70 Formet Çelik Kapı 2,00 0,00 -33,33 Frigo Pak Gıda 7,15 -8,10 -44,83 Galatasaray Sportif 1,92 1,05 -5,42 Garanti Bankası 9,15 4,69 -17,86 Garanti Faktoring 3,42 2,40 -11,63 Garanti Yat. Ort. 1,10 1,85 1,85 Gedik Y. Men. Değ. 13,65 5,90 143,75 Gedik Yatırım Holding 12,88 1,18 67,49 Gediz Ambalaj 5,77 -0,35 -14,64 Gentaş 2,12 1,44 -3,20 Gersan Elektrik 2,01 2,55 -36,99 Global Men. Değ. 1,45 -2,03 -22,87 Global Yat. Holding 2,74 -3,86 -43,74 Good-Year 3,59 9,45 -11,36 Göltaş Çimento 11,06 3,08 -37,83 Gözde Girişim 2,81 3,69 -45,33 GSD Denizcilik 1,65 7,14 -35,55 GSD Holding 1,05 1,94 -29,53 Gübre Fabrik. 15,01 2,11 66,04 Güler Yat. Holding 1,42 0,71 -30,05 Güneş Sigorta 1,76 3,53 -19,27 Halk GMYO 1,22 3,39 0,00 Halk Sigorta 2,48 -9,82 25,25 Hatay Tekstil 6,08 2,01 -11,50 Hedef Girişim 1,64 1,86 -37,16 Hektaş 8,76 0,81 9,23 HUB Girişim 16,02 0,12 70,63 Hürriyet Gzt. 0,91 0,00 -20,18 ICBC Turkey Bank 3,28 2,50 -37,76 İdealist Danışmanlık 2,25 -1,32 -32,23 İdealist GMYO 1,90 -3,06 -37,91 İhlas Ev Aletleri 2,30 -9,80 -26,52 İhlas Gayrimenkul 0,91 1,11 -24,17 İhlas Gazetecilik 3,60 -47,14 İhlas Holding 0,51 -1,92 -43,96 İhlas Yayın Holding 0,63 -3,08 -38,24 İndeks Bilgisayar 7,31 -2,14 -24,64 Info Yatırım 8,60 -3,91 -3,37 İntema 7,68 2,40 -17,06 İpek Doğal Enerji 6,66 4,23 -13,73 İskenderun Demir Çelik 6,45 1,42 -19,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)