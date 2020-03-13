Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|1,21
|-10,22
|Acıpayam Selüloz
|4,49
|-0,44
|-29,51
|Adana Çimento (A)
|7,49
|0,27
|-22,86
|Adana Çimento (B)
|5,97
|0,17
|-16,27
|Adana Çimento (C)
|1,92
|-0,52
|-13,90
|Adel Kalemcilik
|9,63
|1,58
|-38,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,06
|0,00
|-25,79
|Afyon Çimento
|4,72
|2,61
|-24,84
|Ak Enerji
|0,70
|4,48
|-35,78
|Akbank
|6,49
|3,67
|-19,98
|Akçansa
|7,35
|2,51
|-26,79
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,25
|3,31
|-40,76
|Akfen GMYO
|2,22
|1,37
|-45,19
|Akın Tekstil
|8,68
|2,97
|-37,06
|Akiş GMYO
|2,98
|1,02
|-26,24
|Akmerkez GMYO
|21,78
|-2,77
|-8,02
|Aksa
|6,55
|0,77
|-16,33
|Aksa Enerji
|3,33
|4,06
|-12,37
|Aksigorta
|5,06
|-4,89
|-6,61
|Aksu Enerji
|6,82
|3,33
|-54,14
|Alarko Carrıer
|37,84
|5,11
|-36,93
|Alarko GMYO
|9,60
|6,19
|-36,77
|Alarko Holding
|3,86
|6,93
|-35,13
|Albaraka Türk
|1,14
|4,59
|-25,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,70
|-2,08
|5,48
|Alkim Kağıt
|5,25
|1,16
|-5,91
|Alkim Kimya
|46,80
|-0,85
|22,13
|Altınyağ
|0,50
|-7,41
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|6,44
|3,37
|-35,54
|Anadolu Cam
|2,79
|4,49
|-36,01
|Anadolu Efes
|18,62
|3,73
|-19,32
|Anadolu Grubu Holding
|13,20
|3,94
|-24,96
|Anadolu Hayat Emek.
|7,24
|-2,95
|5,85
|Anadolu Isuzu
|8,05
|4,55
|-33,85
|Anadolu Sigorta
|4,80
|-2,44
|9,09
|Anel Elektrik
|2,46
|0,82
|-23,36
|Arçelik
|15,66
|3,23
|-24,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|10,77
|3,26
|Arena Bilgisayar
|8,05
|6,06
|6,91
|Armada Bilgisayar
|13,33
|-2,98
|-18,67
|Arsan Tekstil
|2,58
|2,38
|-27,93
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-3,70
|-3,70
|Aselsan
|25,18
|3,37
|20,25
|Aslan Çimento
|35,06
|1,04
|-12,26
|Ata GMYO
|3,43
|0,29
|-24,28
|Atakule GMYO
|1,14
|3,64
|-40,63
|Atlantis Yatırım Holding
|1,22
|-1,61
|22,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,11
|0,00
|-22,92
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,12
|-0,21
|1,29
|Avrasya GMYO
|1,23
|0,82
|-18,54
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,17
|0,86
|-35,71
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,70
|0,01
|2,63
|Avrupa Yatırım Holding
|1,04
|-3,70
|-32,47
|Ayen Enerji
|2,12
|4,95
|-38,90
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|1,01
|-8,68
|Aygaz
|9,84
|0,72
|-23,36
|Bagfaş
|10,18
|1,29
|-39,48
|Bak Ambalaj
|4,92
|2,29
|-33,06
|Balatacılar Balatacılık
|1,91
|-9,91
|54,03
|Bantaş Ambalaj
|1,80
|7,78
|-28,57
|Banvit
|15,89
|-2,46
|-14,43
|Baştaş Başkent Çimento
|2,51
|-0,79
|-3,09
|Batı Çimento
|2,23
|2,29
|-32,63
|Batısöke Çimento
|0,83
|5,06
|-36,64
|Bera Holding
|2,38
|2,59
|-38,18
|Berkosan Yalıtım
|2,26
|-9,96
|-17,52
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|5,88
|-33,88
|Beyaz Filo
|2,50
|-2,72
|-20,89
|Bilici Yatırım
|6,47
|-2,71
|48,05
|Bim Mağazalar
|51,60
|-1,24
|10,59
|Birko Mensucat
|0,24
|-7,69
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,98
|0,00
|-14,04
|Bizim Mağazaları
|7,63
|-3,17
|-31,69
|Bolu Çimento
|3,46
|1,17
|-26,38
|Bomonti Elektrik
|0,98
|-8,41
|-23,44
|Borusan Mannesmann
|7,50
|6,99
|-34,50
|Borusan Yat. Paz.
|46,80
|2,86
|-24,33
|Bosch Fren Sistemleri
|179,90
|1,64
|-37,94
|Bossa
|6,68
|2,45
|-17,12
|Brisa
|7,28
|1,39
|-23,45
|Burçelik
|5,09
|4,52
|-12,39
|Burçelik Vana
|11,10
|-9,98
|14,32
|Bursa Çimento
|2,88
|5,49
|-28,06
|Carrefoursa
|5,40
|-8,01
|14,65
|Casa Emtia Petrol
|9,43
|-2,48
|0,43
|Ceo Event Medya
|5,11
|2,20
|-37,99
|Coca Cola İçecek
|38,36
|0,58
|-0,88
|Cosmos Yat. Holding
|1,93
|-9,39
|-5,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,02
|-3,81
|-29,86
|Çelebi
|68,20
|10,00
|-33,20
|Çelik Halat
|5,72
|10,00
|-12,00
|Çemaş Döküm
|0,76
|2,70
|-39,37
|Çemtaş
|5,12
|4,49
|-38,16
|Çimbeton
|28,02
|2,34
|-32,09
|Çimentaş
|10,43
|3,17
|-30,47
|Çimsa
|6,81
|-1,16
|-25,00
|Çuhadaroğlu Metal
|2,11
|1,44
|-33,86
|Dagi Giyim
|1,68
|-0,59
|-32,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,09
|-2,79
|-7,52
|Dardanel
|4,00
|-7,41
|5,54
|Datagate Bilgisayar
|5,86
|2,63
|-24,97
|Demısaş Döküm
|2,48
|4,64
|-28,74
|Denge Holding
|0,90
|-8,16
|-34,31
|Deniz GMYO
|2,92
|3,91
|-42,18
|Denizli Cam
|5,79
|3,76
|-30,58
|Derimod
|4,13
|-4,18
|-42,16
|Derlüks Deri
|2,04
|2,00
|-50,00
|Desa Deri
|2,82
|0,00
|-37,89
|Despec Bilgisayar
|4,02
|-0,50
|-5,19
|Deva Holding
|9,61
|-9,60
|6,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|0,00
|-20,51
|Ditaş Doğan
|7,86
|9,93
|-17,78
|DO-CO
|313,10
|-3,66
|-44,49
|Doğan Burda
|3,01
|5,61
|-50,41
|Doğan Holding
|1,45
|2,11
|-21,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|2,63
|-29,09
|Doğusan
|1,34
|1,52
|-35,58
|Doğuş GMYO
|3,91
|0,00
|-13,69
|Doğuş Otomotiv
|7,37
|2,79
|-22,58
|Döktaş Dökümcülük
|18,10
|2,03
|-42,80
|Duran Doğan Basım
|12,70
|5,83
|-9,54
|Dyo Boya
|3,40
|6,92
|-30,61
|Eczacıbaşı İlaç
|4,11
|-8,87
|10,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,81
|-10,00
|-2,97
|Edip Gayrimenkul
|1,19
|-5,56
|-14,39
|Ege Endüstri
|506,00
|1,81
|-12,83
|Ege Gübre
|34,80
|1,99
|-30,12
|Ege Profil
|9,18
|-0,43
|-23,31
|Ege Seramik
|3,51
|-0,28
|-5,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,24
|-7,69
|-25,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|-10,00
|-7,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,23
|-8,00
|15,00
|Egeplast
|11,30
|-5,60
|-9,60
|Ekiz Kimya
|0,90
|-9,09
|47,54
|Emek Elektrik
|1,24
|-2,36
|-22,01
|Eminiş Ambalaj
|1,83
|-8,50
|20,39
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|2,61
|-19,18
|Enerjisa Enerji
|7,16
|3,92
|-3,11
|Enka İnşaat
|5,77
|4,91
|-10,12
|Erbosan
|16,58
|0,67
|-33,63
|Ereğli Demir Çelik
|8,07
|-0,98
|-10,73
|Ersu Gıda
|2,69
|-4,95
|29,95
|Escort Teknoloji
|1,65
|-5,71
|18,71
|Etiler Gıda
|1,61
|-9,55
|-34,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,95
|0,00
|-43,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,80
|-1,23
|-36,00
|Euro Yat. Ort.
|0,81
|0,00
|-31,36
|Euro Yatırım Holding
|0,98
|-1,01
|-34,67
|Fenerbahçe Futbol
|7,51
|5,92
|-48,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,39
|2,58
|-47,70
|F-M İzmit Piston
|38,08
|7,88
|-23,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,02
|2,03
|-34,72
|Ford Otosan
|66,10
|-0,08
|-6,70
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|0,00
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|7,15
|-8,10
|-44,83
|Galatasaray Sportif
|1,92
|1,05
|-5,42
|Garanti Bankası
|9,15
|4,69
|-17,86
|Garanti Faktoring
|3,42
|2,40
|-11,63
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|1,85
|1,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,65
|5,90
|143,75
|Gedik Yatırım Holding
|12,88
|1,18
|67,49
|Gediz Ambalaj
|5,77
|-0,35
|-14,64
|Gentaş
|2,12
|1,44
|-3,20
|Gersan Elektrik
|2,01
|2,55
|-36,99
|Global Men. Değ.
|1,45
|-2,03
|-22,87
|Global Yat. Holding
|2,74
|-3,86
|-43,74
|Good-Year
|3,59
|9,45
|-11,36
|Göltaş Çimento
|11,06
|3,08
|-37,83
|Gözde Girişim
|2,81
|3,69
|-45,33
|GSD Denizcilik
|1,65
|7,14
|-35,55
|GSD Holding
|1,05
|1,94
|-29,53
|Gübre Fabrik.
|15,01
|2,11
|66,04
|Güler Yat. Holding
|1,42
|0,71
|-30,05
|Güneş Sigorta
|1,76
|3,53
|-19,27
|Halk GMYO
|1,22
|3,39
|0,00
|Halk Sigorta
|2,48
|-9,82
|25,25
|Hatay Tekstil
|6,08
|2,01
|-11,50
|Hedef Girişim
|1,64
|1,86
|-37,16
|Hektaş
|8,76
|0,81
|9,23
|HUB Girişim
|16,02
|0,12
|70,63
|Hürriyet Gzt.
|0,91
|0,00
|-20,18
|ICBC Turkey Bank
|3,28
|2,50
|-37,76
|İdealist Danışmanlık
|2,25
|-1,32
|-32,23
|İdealist GMYO
|1,90
|-3,06
|-37,91
|İhlas Ev Aletleri
|2,30
|-9,80
|-26,52
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|1,11
|-24,17
|İhlas Gazetecilik
|3,60
|-47,14
|İhlas Holding
|0,51
|-1,92
|-43,96
|İhlas Yayın Holding
|0,63
|-3,08
|-38,24
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|-2,14
|-24,64
|Info Yatırım
|8,60
|-3,91
|-3,37
|İntema
|7,68
|2,40
|-17,06
|İpek Doğal Enerji
|6,66
|4,23
|-13,73
|İskenderun Demir Çelik
|6,45
|1,42
|-19,48
(Sürecek)