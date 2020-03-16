Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,55
|-8,28
|-16,67
|Acıpayam Selüloz
|4,23
|-7,84
|-33,59
|Adana Çimento (A)
|6,94
|-6,72
|-28,53
|Adana Çimento (B)
|5,70
|-5,79
|-20,06
|Adana Çimento (C)
|1,88
|-3,09
|-15,70
|Adel Kalemcilik
|9,12
|-7,22
|-41,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,00
|-8,26
|-29,99
|Afyon Çimento
|4,35
|-9,94
|-30,73
|Ak Enerji
|0,69
|-5,48
|-36,70
|Akbank
|6,08
|-5,74
|-25,03
|Akçansa
|6,81
|-6,97
|-32,17
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,24
|-6,77
|-41,23
|Akfen GMYO
|2,07
|-10,00
|-48,89
|Akın Tekstil
|7,76
|-9,98
|-43,73
|Akiş GMYO
|2,74
|-9,87
|-32,18
|Akmerkez GMYO
|20,50
|-7,66
|-13,43
|Aksa
|6,16
|-9,68
|-21,31
|Aksa Enerji
|3,10
|-9,09
|-18,42
|Aksigorta
|4,75
|-7,95
|-12,33
|Aksu Enerji
|6,64
|-2,78
|-55,35
|Alarko Carrıer
|34,32
|-9,68
|-42,80
|Alarko GMYO
|9,41
|-5,33
|-38,02
|Alarko Holding
|3,69
|-7,05
|-37,98
|Albaraka Türk
|1,09
|-6,03
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,34
|-10,00
|-5,81
|Alkim Kağıt
|4,90
|-7,02
|-12,19
|Alkim Kimya
|45,48
|-6,11
|18,68
|Altınyağ
|0,50
|-9,09
|21,95
|Altınyunus Çeşme
|5,76
|-9,86
|-42,34
|Anadolu Cam
|2,59
|-7,50
|-40,60
|Anadolu Efes
|18,09
|-5,19
|-21,62
|Anadolu Grubu Holding
|12,33
|-6,24
|-29,90
|Anadolu Hayat Emek.
|6,54
|-9,92
|-4,39
|Anadolu Isuzu
|7,91
|-6,39
|-35,00
|Anadolu Sigorta
|4,48
|-7,44
|1,82
|Anel Elektrik
|2,38
|-8,46
|-25,86
|Arçelik
|14,14
|-7,28
|-32,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|10,93
|-4,71
|Arena Bilgisayar
|7,73
|-7,31
|2,66
|Armada Bilgisayar
|13,01
|-9,97
|-20,62
|Arsan Tekstil
|2,48
|-9,82
|-30,73
|Artı Yatırım Holding
|0,71
|-8,97
|-12,35
|Aselsan
|23,32
|-8,41
|11,37
|Aslan Çimento
|34,40
|-1,77
|-13,91
|Ata GMYO
|3,36
|-7,69
|-25,83
|Atakule GMYO
|1,08
|-6,90
|-43,75
|Atlantis Yatırım Holding
|1,14
|-8,06
|14,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|-9,40
|-26,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,69
|-10,00
|-8,97
|Avrasya GMYO
|1,13
|-9,60
|-25,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,11
|-9,02
|-39,01
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.319,80
|0,01
|2,64
|Avrupa Yatırım Holding
|1,00
|-6,54
|-35,06
|Ayen Enerji
|2,07
|-6,76
|-40,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,94
|-3,00
|-11,42
|Aygaz
|9,28
|-6,07
|-27,73
|Bagfaş
|9,96
|-6,21
|-40,78
|Bak Ambalaj
|4,48
|-8,57
|-39,05
|Balatacılar Balatacılık
|1,93
|-9,81
|55,65
|Bantaş Ambalaj
|1,87
|2,19
|-25,79
|Banvit
|14,59
|-9,99
|-21,43
|Baştaş Başkent Çimento
|2,40
|-8,75
|-7,34
|Batı Çimento
|2,08
|-8,37
|-37,16
|Batısöke Çimento
|0,80
|-4,76
|-38,93
|Bera Holding
|2,29
|-9,13
|-40,52
|Berkosan Yalıtım
|2,16
|-10,00
|-21,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,56
|-7,14
|-36,33
|Beyaz Filo
|2,55
|-7,61
|-19,30
|Bilici Yatırım
|6,20
|-9,22
|41,88
|Bim Mağazalar
|47,08
|-6,68
|0,90
|Birko Mensucat
|0,24
|-7,69
|-22,58
|Birlik Mensucat
|1,01
|-5,61
|-11,40
|Bizim Mağazaları
|7,12
|-9,07
|-36,26
|Bolu Çimento
|3,22
|-6,40
|-31,49
|Bomonti Elektrik
|1,20
|9,09
|-6,25
|Borusan Mannesmann
|7,01
|-6,91
|-38,78
|Borusan Yat. Paz.
|44,56
|-9,98
|-27,95
|Bosch Fren Sistemleri
|171,00
|-6,61
|-41,01
|Bossa
|6,21
|-9,21
|-22,95
|Brisa
|6,86
|-8,53
|-27,87
|Burçelik
|4,70
|-7,84
|-19,10
|Burçelik Vana
|11,70
|-9,30
|20,49
|Bursa Çimento
|2,79
|-5,74
|-30,31
|Carrefoursa
|5,40
|-9,85
|14,65
|Casa Emtia Petrol
|8,79
|-6,29
|-6,39
|Ceo Event Medya
|5,00
|-5,66
|-39,32
|Coca Cola İçecek
|36,60
|-6,87
|-5,43
|Cosmos Yat. Holding
|1,75
|-9,33
|-14,22
|Credıtwest Faktorıng
|2,10
|-8,30
|-27,08
|Çelebi
|64,75
|-5,06
|-36,58
|Çelik Halat
|5,23
|-8,57
|-19,54
|Çemaş Döküm
|0,72
|-8,86
|-42,56
|Çemtaş
|4,87
|-6,88
|-41,18
|Çimbeton
|26,60
|-5,94
|-35,53
|Çimentaş
|9,98
|-6,99
|-33,47
|Çimsa
|6,14
|-9,31
|-32,38
|Çuhadaroğlu Metal
|2,00
|-6,98
|-37,30
|Dagi Giyim
|1,61
|-9,04
|-35,60
|Dagi Yatırım Holding
|1,89
|-9,57
|-16,37
|Dardanel
|3,87
|-10,00
|2,11
|Datagate Bilgisayar
|5,62
|-8,17
|-28,04
|Demısaş Döküm
|2,45
|-3,16
|-29,60
|Denge Holding
|0,91
|-9,00
|-33,58
|Deniz GMYO
|2,80
|-8,20
|-44,55
|Denizli Cam
|5,41
|-6,24
|-35,13
|Derimod
|3,94
|-9,84
|-44,82
|Derlüks Deri
|1,99
|-8,29
|-51,23
|Desa Deri
|2,61
|-9,69
|-42,51
|Despec Bilgisayar
|4,08
|-7,90
|-3,77
|Deva Holding
|8,81
|-7,94
|-2,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,60
|-6,25
|-23,08
|Ditaş Doğan
|7,34
|-5,78
|-23,22
|DO-CO
|272,50
|-9,98
|-51,68
|Doğan Burda
|2,75
|-7,41
|-54,70
|Doğan Holding
|1,37
|-4,86
|-25,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,12
|-8,20
|-32,12
|Doğusan
|1,24
|-9,49
|-40,38
|Doğuş GMYO
|3,77
|-9,81
|-16,78
|Doğuş Otomotiv
|6,84
|-9,40
|-28,15
|Döktaş Dökümcülük
|17,56
|-9,99
|-44,51
|Duran Doğan Basım
|11,75
|-8,77
|-16,31
|Dyo Boya
|3,10
|-8,82
|-36,73
|Eczacıbaşı İlaç
|3,81
|-6,16
|2,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,83
|-9,99
|-12,66
|Edip Gayrimenkul
|1,14
|-9,52
|-17,99
|Ege Endüstri
|477,90
|-7,90
|-17,67
|Ege Gübre
|33,30
|-9,90
|-33,13
|Ege Profil
|8,56
|-8,64
|-28,49
|Ege Seramik
|3,13
|-9,80
|-15,63
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,23
|-8,00
|-28,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|-7,69
|-7,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|-8,70
|5,00
|Egeplast
|10,66
|-9,97
|-14,72
|Ekiz Kimya
|0,81
|-10,00
|32,79
|Emek Elektrik
|1,18
|-9,92
|-25,79
|Eminiş Ambalaj
|1,86
|-9,27
|22,37
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|-5,00
|-21,92
|Enerjisa Enerji
|7,02
|-1,82
|-5,01
|Enka İnşaat
|5,69
|-3,56
|-11,37
|Erbosan
|16,28
|-6,33
|-34,83
|Ereğli Demir Çelik
|7,46
|-7,21
|-17,48
|Ersu Gıda
|2,46
|-9,89
|18,84
|Escort Teknoloji
|1,62
|-9,50
|16,55
|Etiler Gıda
|1,53
|-9,47
|-37,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|-7,84
|-43,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,77
|-8,33
|-38,40
|Euro Yat. Ort.
|0,78
|-8,24
|-33,90
|Euro Yatırım Holding
|0,92
|-8,91
|-38,67
|Fenerbahçe Futbol
|7,25
|-6,93
|-49,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,45
|-4,30
|-46,39
|F-M İzmit Piston
|35,96
|-6,60
|-27,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,64
|-9,73
|-39,66
|Ford Otosan
|56,50
|-9,96
|-20,25
|Formet Çelik Kapı
|2,00
|-33,33
|Frigo Pak Gıda
|7,16
|-9,94
|-44,75
|Galatasaray Sportif
|1,84
|-9,80
|-9,36
|Garanti Bankası
|8,32
|-7,66
|-25,31
|Garanti Faktoring
|3,32
|-7,26
|-14,21
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-8,85
|-4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,77
|-4,13
|128,04
|Gedik Yatırım Holding
|12,67
|-9,50
|64,76
|Gediz Ambalaj
|5,42
|-9,52
|-19,82
|Gentaş
|1,97
|-9,22
|-10,05
|Gersan Elektrik
|1,94
|-8,06
|-39,18
|Global Men. Değ.
|1,37
|-9,87
|-27,13
|Global Yat. Holding
|2,58
|-9,79
|-47,02
|Good-Year
|3,24
|-6,90
|-20,00
|Göltaş Çimento
|10,20
|-8,36
|-42,66
|Gözde Girişim
|2,60
|-9,72
|-49,42
|GSD Denizcilik
|1,51
|-9,04
|-41,02
|GSD Holding
|1,00
|-8,26
|-32,89
|Gübre Fabrik.
|14,45
|-6,41
|59,85
|Güler Yat. Holding
|1,36
|-4,90
|-33,00
|Güneş Sigorta
|1,72
|-8,02
|-21,10
|Halk GMYO
|1,11
|-9,02
|-9,02
|Halk Sigorta
|2,37
|-9,89
|19,70
|Hatay Tekstil
|5,54
|-9,92
|-19,36
|Hedef Girişim
|1,56
|-7,69
|-40,23
|Hektaş
|8,13
|-8,14
|1,37
|HUB Girişim
|15,63
|-9,97
|66,48
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|-10,00
|-28,95
|ICBC Turkey Bank
|3,08
|-8,06
|-41,56
|İdealist Danışmanlık
|2,13
|-9,75
|-35,84
|İdealist GMYO
|2,04
|-3,32
|-33,33
|İhlas Ev Aletleri
|2,07
|-10,00
|-33,87
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|-8,42
|-27,50
|İhlas Gazetecilik
|3,49
|-9,82
|-48,75
|İhlas Holding
|0,50
|-7,41
|-45,05
|İhlas Yayın Holding
|0,60
|-9,09
|-41,18
|İndeks Bilgisayar
|6,83
|-9,89
|-29,59
|Info Yatırım
|8,50
|-4,49
|İntema
|7,11
|-8,26
|-23,22
|İpek Doğal Enerji
|6,24
|-9,96
|-19,17
|İskenderun Demir Çelik
|6,21
|-5,91
|-22,47
(Sürecek)