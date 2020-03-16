Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,55 -8,28 -16,67
Acıpayam Selüloz 4,23 -7,84 -33,59
Adana Çimento (A) 6,94 -6,72 -28,53
Adana Çimento (B) 5,70 -5,79 -20,06
Adana Çimento (C) 1,88 -3,09 -15,70
Adel Kalemcilik 9,12 -7,22 -41,91
Adese Alışveriş Ticaret 1,00 -8,26 -29,99
Afyon Çimento 4,35 -9,94 -30,73
Ak Enerji 0,69 -5,48 -36,70
Akbank 6,08 -5,74 -25,03
Akçansa 6,81 -6,97 -32,17
Akdenız Güvenlık Hız. 1,24 -6,77 -41,23
Akfen GMYO 2,07 -10,00 -48,89
Akın Tekstil 7,76 -9,98 -43,73
Akiş GMYO 2,74 -9,87 -32,18
Akmerkez GMYO 20,50 -7,66 -13,43
Aksa 6,16 -9,68 -21,31
Aksa Enerji 3,10 -9,09 -18,42
Aksigorta 4,75 -7,95 -12,33
Aksu Enerji 6,64 -2,78 -55,35
Alarko Carrıer 34,32 -9,68 -42,80
Alarko GMYO 9,41 -5,33 -38,02
Alarko Holding 3,69 -7,05 -37,98
Albaraka Türk 1,09 -6,03 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 11,34 -10,00 -5,81
Alkim Kağıt 4,90 -7,02 -12,19
Alkim Kimya 45,48 -6,11 18,68
Altınyağ 0,50 -9,09 21,95
Altınyunus Çeşme 5,76 -9,86 -42,34
Anadolu Cam 2,59 -7,50 -40,60
Anadolu Efes 18,09 -5,19 -21,62
Anadolu Grubu Holding 12,33 -6,24 -29,90
Anadolu Hayat Emek. 6,54 -9,92 -4,39
Anadolu Isuzu 7,91 -6,39 -35,00
Anadolu Sigorta 4,48 -7,44 1,82
Anel Elektrik 2,38 -8,46 -25,86
Arçelik 14,14 -7,28 -32,15
ARD Bilişim Teknolojileri 10,93 -4,71
Arena Bilgisayar 7,73 -7,31 2,66
Armada Bilgisayar 13,01 -9,97 -20,62
Arsan Tekstil 2,48 -9,82 -30,73
Artı Yatırım Holding 0,71 -8,97 -12,35
Aselsan 23,32 -8,41 11,37
Aslan Çimento 34,40 -1,77 -13,91
Ata GMYO 3,36 -7,69 -25,83
Atakule GMYO 1,08 -6,90 -43,75
Atlantis Yatırım Holding 1,14 -8,06 14,00
Atlas Yat. Ort. 1,06 -9,40 -26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,69 -10,00 -8,97
Avrasya GMYO 1,13 -9,60 -25,17
Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -9,02 -39,01
Avrasya Stratejik GMYF 1.319,80 0,01 2,64
Avrupa Yatırım Holding 1,00 -6,54 -35,06
Ayen Enerji 2,07 -6,76 -40,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,94 -3,00 -11,42
Aygaz 9,28 -6,07 -27,73
Bagfaş 9,96 -6,21 -40,78
Bak Ambalaj 4,48 -8,57 -39,05
Balatacılar Balatacılık 1,93 -9,81 55,65
Bantaş Ambalaj 1,87 2,19 -25,79
Banvit 14,59 -9,99 -21,43
Baştaş Başkent Çimento 2,40 -8,75 -7,34
Batı Çimento 2,08 -8,37 -37,16
Batısöke Çimento 0,80 -4,76 -38,93
Bera Holding 2,29 -9,13 -40,52
Berkosan Yalıtım 2,16 -10,00 -21,17
Beşiktaş Futbol Yat. 1,56 -7,14 -36,33
Beyaz Filo 2,55 -7,61 -19,30
Bilici Yatırım 6,20 -9,22 41,88
Bim Mağazalar 47,08 -6,68 0,90
Birko Mensucat 0,24 -7,69 -22,58
Birlik Mensucat 1,01 -5,61 -11,40
Bizim Mağazaları 7,12 -9,07 -36,26
Bolu Çimento 3,22 -6,40 -31,49
Bomonti Elektrik 1,20 9,09 -6,25
Borusan Mannesmann 7,01 -6,91 -38,78
Borusan Yat. Paz. 44,56 -9,98 -27,95
Bosch Fren Sistemleri 171,00 -6,61 -41,01
Bossa 6,21 -9,21 -22,95
Brisa 6,86 -8,53 -27,87
Burçelik 4,70 -7,84 -19,10
Burçelik Vana 11,70 -9,30 20,49
Bursa Çimento 2,79 -5,74 -30,31
Carrefoursa 5,40 -9,85 14,65
Casa Emtia Petrol 8,79 -6,29 -6,39
Ceo Event Medya 5,00 -5,66 -39,32
Coca Cola İçecek 36,60 -6,87 -5,43
Cosmos Yat. Holding 1,75 -9,33 -14,22
Credıtwest Faktorıng 2,10 -8,30 -27,08
Çelebi 64,75 -5,06 -36,58
Çelik Halat 5,23 -8,57 -19,54
Çemaş Döküm 0,72 -8,86 -42,56
Çemtaş 4,87 -6,88 -41,18
Çimbeton 26,60 -5,94 -35,53
Çimentaş 9,98 -6,99 -33,47
Çimsa 6,14 -9,31 -32,38
Çuhadaroğlu Metal 2,00 -6,98 -37,30
Dagi Giyim 1,61 -9,04 -35,60
Dagi Yatırım Holding 1,89 -9,57 -16,37
Dardanel 3,87 -10,00 2,11
Datagate Bilgisayar 5,62 -8,17 -28,04
Demısaş Döküm 2,45 -3,16 -29,60
Denge Holding 0,91 -9,00 -33,58
Deniz GMYO 2,80 -8,20 -44,55
Denizli Cam 5,41 -6,24 -35,13
Derimod 3,94 -9,84 -44,82
Derlüks Deri 1,99 -8,29 -51,23
Desa Deri 2,61 -9,69 -42,51
Despec Bilgisayar 4,08 -7,90 -3,77
Deva Holding 8,81 -7,94 -2,00
Diriteks Diriliş Tekstil 0,60 -6,25 -23,08
Ditaş Doğan 7,34 -5,78 -23,22
DO-CO 272,50 -9,98 -51,68
Doğan Burda 2,75 -7,41 -54,70
Doğan Holding 1,37 -4,86 -25,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -8,20 -32,12
Doğusan 1,24 -9,49 -40,38
Doğuş GMYO 3,77 -9,81 -16,78
Doğuş Otomotiv 6,84 -9,40 -28,15
Döktaş Dökümcülük 17,56 -9,99 -44,51
Duran Doğan Basım 11,75 -8,77 -16,31
Dyo Boya 3,10 -8,82 -36,73
Eczacıbaşı İlaç 3,81 -6,16 2,70
Eczacıbaşı Yatırım 8,83 -9,99 -12,66
Edip Gayrimenkul 1,14 -9,52 -17,99
Ege Endüstri 477,90 -7,90 -17,67
Ege Gübre 33,30 -9,90 -33,13
Ege Profil 8,56 -8,64 -28,49
Ege Seramik 3,13 -9,80 -15,63
Egeli & Co Tarım Girişim 0,23 -8,00 -28,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -7,69 -7,69
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 -8,70 5,00
Egeplast 10,66 -9,97 -14,72
Ekiz Kimya 0,81 -10,00 32,79
Emek Elektrik 1,18 -9,92 -25,79
Eminiş Ambalaj 1,86 -9,27 22,37
Emlak Konut GMYO 1,14 -5,00 -21,92
Enerjisa Enerji 7,02 -1,82 -5,01
Enka İnşaat 5,69 -3,56 -11,37
Erbosan 16,28 -6,33 -34,83
Ereğli Demir Çelik 7,46 -7,21 -17,48
Ersu Gıda 2,46 -9,89 18,84
Escort Teknoloji 1,62 -9,50 16,55
Etiler Gıda 1,53 -9,47 -37,55
Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 -7,84 -43,71
Euro Trend Yat. Ort. 0,77 -8,33 -38,40
Euro Yat. Ort. 0,78 -8,24 -33,90
Euro Yatırım Holding 0,92 -8,91 -38,67
Fenerbahçe Futbol 7,25 -6,93 -49,90
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 -4,30 -46,39
F-M İzmit Piston 35,96 -6,60 -27,91
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,64 -9,73 -39,66
Ford Otosan 56,50 -9,96 -20,25
Formet Çelik Kapı 2,00 -33,33
Frigo Pak Gıda 7,16 -9,94 -44,75
Galatasaray Sportif 1,84 -9,80 -9,36
Garanti Bankası 8,32 -7,66 -25,31
Garanti Faktoring 3,32 -7,26 -14,21
Garanti Yat. Ort. 1,03 -8,85 -4,63
Gedik Y. Men. Değ. 12,77 -4,13 128,04
Gedik Yatırım Holding 12,67 -9,50 64,76
Gediz Ambalaj 5,42 -9,52 -19,82
Gentaş 1,97 -9,22 -10,05
Gersan Elektrik 1,94 -8,06 -39,18
Global Men. Değ. 1,37 -9,87 -27,13
Global Yat. Holding 2,58 -9,79 -47,02
Good-Year 3,24 -6,90 -20,00
Göltaş Çimento 10,20 -8,36 -42,66
Gözde Girişim 2,60 -9,72 -49,42
GSD Denizcilik 1,51 -9,04 -41,02
GSD Holding 1,00 -8,26 -32,89
Gübre Fabrik. 14,45 -6,41 59,85
Güler Yat. Holding 1,36 -4,90 -33,00
Güneş Sigorta 1,72 -8,02 -21,10
Halk GMYO 1,11 -9,02 -9,02
Halk Sigorta 2,37 -9,89 19,70
Hatay Tekstil 5,54 -9,92 -19,36
Hedef Girişim 1,56 -7,69 -40,23
Hektaş 8,13 -8,14 1,37
HUB Girişim 15,63 -9,97 66,48
Hürriyet Gzt. 0,81 -10,00 -28,95
ICBC Turkey Bank 3,08 -8,06 -41,56
İdealist Danışmanlık 2,13 -9,75 -35,84
İdealist GMYO 2,04 -3,32 -33,33
İhlas Ev Aletleri 2,07 -10,00 -33,87
İhlas Gayrimenkul 0,87 -8,42 -27,50
İhlas Gazetecilik 3,49 -9,82 -48,75
İhlas Holding 0,50 -7,41 -45,05
İhlas Yayın Holding 0,60 -9,09 -41,18
İndeks Bilgisayar 6,83 -9,89 -29,59
Info Yatırım 8,50 -4,49
İntema 7,11 -8,26 -23,22
İpek Doğal Enerji 6,24 -9,96 -19,17
İskenderun Demir Çelik 6,21 -5,91 -22,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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