Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,55 -8,28 -16,67 Acıpayam Selüloz 4,23 -7,84 -33,59 Adana Çimento (A) 6,94 -6,72 -28,53 Adana Çimento (B) 5,70 -5,79 -20,06 Adana Çimento (C) 1,88 -3,09 -15,70 Adel Kalemcilik 9,12 -7,22 -41,91 Adese Alışveriş Ticaret 1,00 -8,26 -29,99 Afyon Çimento 4,35 -9,94 -30,73 Ak Enerji 0,69 -5,48 -36,70 Akbank 6,08 -5,74 -25,03 Akçansa 6,81 -6,97 -32,17 Akdenız Güvenlık Hız. 1,24 -6,77 -41,23 Akfen GMYO 2,07 -10,00 -48,89 Akın Tekstil 7,76 -9,98 -43,73 Akiş GMYO 2,74 -9,87 -32,18 Akmerkez GMYO 20,50 -7,66 -13,43 Aksa 6,16 -9,68 -21,31 Aksa Enerji 3,10 -9,09 -18,42 Aksigorta 4,75 -7,95 -12,33 Aksu Enerji 6,64 -2,78 -55,35 Alarko Carrıer 34,32 -9,68 -42,80 Alarko GMYO 9,41 -5,33 -38,02 Alarko Holding 3,69 -7,05 -37,98 Albaraka Türk 1,09 -6,03 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 11,34 -10,00 -5,81 Alkim Kağıt 4,90 -7,02 -12,19 Alkim Kimya 45,48 -6,11 18,68 Altınyağ 0,50 -9,09 21,95 Altınyunus Çeşme 5,76 -9,86 -42,34 Anadolu Cam 2,59 -7,50 -40,60 Anadolu Efes 18,09 -5,19 -21,62 Anadolu Grubu Holding 12,33 -6,24 -29,90 Anadolu Hayat Emek. 6,54 -9,92 -4,39 Anadolu Isuzu 7,91 -6,39 -35,00 Anadolu Sigorta 4,48 -7,44 1,82 Anel Elektrik 2,38 -8,46 -25,86 Arçelik 14,14 -7,28 -32,15 ARD Bilişim Teknolojileri 10,93 -4,71 Arena Bilgisayar 7,73 -7,31 2,66 Armada Bilgisayar 13,01 -9,97 -20,62 Arsan Tekstil 2,48 -9,82 -30,73 Artı Yatırım Holding 0,71 -8,97 -12,35 Aselsan 23,32 -8,41 11,37 Aslan Çimento 34,40 -1,77 -13,91 Ata GMYO 3,36 -7,69 -25,83 Atakule GMYO 1,08 -6,90 -43,75 Atlantis Yatırım Holding 1,14 -8,06 14,00 Atlas Yat. Ort. 1,06 -9,40 -26,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,69 -10,00 -8,97 Avrasya GMYO 1,13 -9,60 -25,17 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -9,02 -39,01 Avrasya Stratejik GMYF 1.319,80 0,01 2,64 Avrupa Yatırım Holding 1,00 -6,54 -35,06 Ayen Enerji 2,07 -6,76 -40,35 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,94 -3,00 -11,42 Aygaz 9,28 -6,07 -27,73 Bagfaş 9,96 -6,21 -40,78 Bak Ambalaj 4,48 -8,57 -39,05 Balatacılar Balatacılık 1,93 -9,81 55,65 Bantaş Ambalaj 1,87 2,19 -25,79 Banvit 14,59 -9,99 -21,43 Baştaş Başkent Çimento 2,40 -8,75 -7,34 Batı Çimento 2,08 -8,37 -37,16 Batısöke Çimento 0,80 -4,76 -38,93 Bera Holding 2,29 -9,13 -40,52 Berkosan Yalıtım 2,16 -10,00 -21,17 Beşiktaş Futbol Yat. 1,56 -7,14 -36,33 Beyaz Filo 2,55 -7,61 -19,30 Bilici Yatırım 6,20 -9,22 41,88 Bim Mağazalar 47,08 -6,68 0,90 Birko Mensucat 0,24 -7,69 -22,58 Birlik Mensucat 1,01 -5,61 -11,40 Bizim Mağazaları 7,12 -9,07 -36,26 Bolu Çimento 3,22 -6,40 -31,49 Bomonti Elektrik 1,20 9,09 -6,25 Borusan Mannesmann 7,01 -6,91 -38,78 Borusan Yat. Paz. 44,56 -9,98 -27,95 Bosch Fren Sistemleri 171,00 -6,61 -41,01 Bossa 6,21 -9,21 -22,95 Brisa 6,86 -8,53 -27,87 Burçelik 4,70 -7,84 -19,10 Burçelik Vana 11,70 -9,30 20,49 Bursa Çimento 2,79 -5,74 -30,31 Carrefoursa 5,40 -9,85 14,65 Casa Emtia Petrol 8,79 -6,29 -6,39 Ceo Event Medya 5,00 -5,66 -39,32 Coca Cola İçecek 36,60 -6,87 -5,43 Cosmos Yat. Holding 1,75 -9,33 -14,22 Credıtwest Faktorıng 2,10 -8,30 -27,08 Çelebi 64,75 -5,06 -36,58 Çelik Halat 5,23 -8,57 -19,54 Çemaş Döküm 0,72 -8,86 -42,56 Çemtaş 4,87 -6,88 -41,18 Çimbeton 26,60 -5,94 -35,53 Çimentaş 9,98 -6,99 -33,47 Çimsa 6,14 -9,31 -32,38 Çuhadaroğlu Metal 2,00 -6,98 -37,30 Dagi Giyim 1,61 -9,04 -35,60 Dagi Yatırım Holding 1,89 -9,57 -16,37 Dardanel 3,87 -10,00 2,11 Datagate Bilgisayar 5,62 -8,17 -28,04 Demısaş Döküm 2,45 -3,16 -29,60 Denge Holding 0,91 -9,00 -33,58 Deniz GMYO 2,80 -8,20 -44,55 Denizli Cam 5,41 -6,24 -35,13 Derimod 3,94 -9,84 -44,82 Derlüks Deri 1,99 -8,29 -51,23 Desa Deri 2,61 -9,69 -42,51 Despec Bilgisayar 4,08 -7,90 -3,77 Deva Holding 8,81 -7,94 -2,00 Diriteks Diriliş Tekstil 0,60 -6,25 -23,08 Ditaş Doğan 7,34 -5,78 -23,22 DO-CO 272,50 -9,98 -51,68 Doğan Burda 2,75 -7,41 -54,70 Doğan Holding 1,37 -4,86 -25,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -8,20 -32,12 Doğusan 1,24 -9,49 -40,38 Doğuş GMYO 3,77 -9,81 -16,78 Doğuş Otomotiv 6,84 -9,40 -28,15 Döktaş Dökümcülük 17,56 -9,99 -44,51 Duran Doğan Basım 11,75 -8,77 -16,31 Dyo Boya 3,10 -8,82 -36,73 Eczacıbaşı İlaç 3,81 -6,16 2,70 Eczacıbaşı Yatırım 8,83 -9,99 -12,66 Edip Gayrimenkul 1,14 -9,52 -17,99 Ege Endüstri 477,90 -7,90 -17,67 Ege Gübre 33,30 -9,90 -33,13 Ege Profil 8,56 -8,64 -28,49 Ege Seramik 3,13 -9,80 -15,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,23 -8,00 -28,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -7,69 -7,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 -8,70 5,00 Egeplast 10,66 -9,97 -14,72 Ekiz Kimya 0,81 -10,00 32,79 Emek Elektrik 1,18 -9,92 -25,79 Eminiş Ambalaj 1,86 -9,27 22,37 Emlak Konut GMYO 1,14 -5,00 -21,92 Enerjisa Enerji 7,02 -1,82 -5,01 Enka İnşaat 5,69 -3,56 -11,37 Erbosan 16,28 -6,33 -34,83 Ereğli Demir Çelik 7,46 -7,21 -17,48 Ersu Gıda 2,46 -9,89 18,84 Escort Teknoloji 1,62 -9,50 16,55 Etiler Gıda 1,53 -9,47 -37,55 Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 -7,84 -43,71 Euro Trend Yat. Ort. 0,77 -8,33 -38,40 Euro Yat. Ort. 0,78 -8,24 -33,90 Euro Yatırım Holding 0,92 -8,91 -38,67 Fenerbahçe Futbol 7,25 -6,93 -49,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 -4,30 -46,39 F-M İzmit Piston 35,96 -6,60 -27,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,64 -9,73 -39,66 Ford Otosan 56,50 -9,96 -20,25 Formet Çelik Kapı 2,00 -33,33 Frigo Pak Gıda 7,16 -9,94 -44,75 Galatasaray Sportif 1,84 -9,80 -9,36 Garanti Bankası 8,32 -7,66 -25,31 Garanti Faktoring 3,32 -7,26 -14,21 Garanti Yat. Ort. 1,03 -8,85 -4,63 Gedik Y. Men. Değ. 12,77 -4,13 128,04 Gedik Yatırım Holding 12,67 -9,50 64,76 Gediz Ambalaj 5,42 -9,52 -19,82 Gentaş 1,97 -9,22 -10,05 Gersan Elektrik 1,94 -8,06 -39,18 Global Men. Değ. 1,37 -9,87 -27,13 Global Yat. Holding 2,58 -9,79 -47,02 Good-Year 3,24 -6,90 -20,00 Göltaş Çimento 10,20 -8,36 -42,66 Gözde Girişim 2,60 -9,72 -49,42 GSD Denizcilik 1,51 -9,04 -41,02 GSD Holding 1,00 -8,26 -32,89 Gübre Fabrik. 14,45 -6,41 59,85 Güler Yat. Holding 1,36 -4,90 -33,00 Güneş Sigorta 1,72 -8,02 -21,10 Halk GMYO 1,11 -9,02 -9,02 Halk Sigorta 2,37 -9,89 19,70 Hatay Tekstil 5,54 -9,92 -19,36 Hedef Girişim 1,56 -7,69 -40,23 Hektaş 8,13 -8,14 1,37 HUB Girişim 15,63 -9,97 66,48 Hürriyet Gzt. 0,81 -10,00 -28,95 ICBC Turkey Bank 3,08 -8,06 -41,56 İdealist Danışmanlık 2,13 -9,75 -35,84 İdealist GMYO 2,04 -3,32 -33,33 İhlas Ev Aletleri 2,07 -10,00 -33,87 İhlas Gayrimenkul 0,87 -8,42 -27,50 İhlas Gazetecilik 3,49 -9,82 -48,75 İhlas Holding 0,50 -7,41 -45,05 İhlas Yayın Holding 0,60 -9,09 -41,18 İndeks Bilgisayar 6,83 -9,89 -29,59 Info Yatırım 8,50 -4,49 İntema 7,11 -8,26 -23,22 İpek Doğal Enerji 6,24 -9,96 -19,17 İskenderun Demir Çelik 6,21 -5,91 -22,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)