Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,38
|-1,43
|-25,81
|Acıpayam Selüloz
|4,12
|3,00
|-35,32
|Adana Çimento (A)
|6,81
|9,84
|-29,87
|Adana Çimento (B)
|5,52
|7,18
|-22,58
|Adana Çimento (C)
|1,88
|9,94
|-15,70
|Adel Kalemcilik
|8,68
|-1,59
|-44,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,88
|-2,22
|-38,39
|Afyon Çimento
|4,24
|2,17
|-32,48
|Ak Enerji
|0,66
|1,54
|-39,45
|Akbank
|6,03
|-0,99
|-25,65
|Akçansa
|6,72
|3,38
|-33,07
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,24
|5,08
|-41,23
|Akfen GMYO
|1,86
|-1,06
|-54,07
|Akın Tekstil
|7,06
|-1,26
|-48,80
|Akiş GMYO
|2,47
|-1,20
|-38,86
|Akmerkez GMYO
|21,38
|0,00
|-9,71
|Aksa
|6,10
|-0,16
|-22,08
|Aksa Enerji
|3,12
|0,65
|-17,89
|Aksigorta
|4,23
|-6,00
|-21,92
|Aksu Enerji
|5,80
|0,35
|-61,00
|Alarko Carrıer
|32,60
|1,49
|-45,67
|Alarko GMYO
|9,90
|2,80
|-34,79
|Alarko Holding
|3,79
|0,80
|-36,30
|Albaraka Türk
|1,08
|3,85
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,99
|-2,15
|-17,03
|Alkim Kağıt
|4,67
|0,21
|-16,31
|Alkim Kimya
|43,08
|0,84
|12,42
|Altınyağ
|0,44
|-2,22
|7,32
|Altınyunus Çeşme
|5,58
|4,69
|-44,14
|Anadolu Cam
|2,53
|4,55
|-41,97
|Anadolu Efes
|17,00
|0,59
|-26,34
|Anadolu Grubu Holding
|11,41
|-0,35
|-35,13
|Anadolu Hayat Emek.
|5,98
|-4,63
|-12,57
|Anadolu Isuzu
|7,37
|3,80
|-39,44
|Anadolu Sigorta
|4,61
|-2,12
|4,77
|Anel Elektrik
|2,46
|-1,20
|-23,36
|Arçelik
|13,95
|-1,76
|-33,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,05
|1,69
|Arena Bilgisayar
|7,50
|-1,19
|-0,40
|Armada Bilgisayar
|11,15
|-4,78
|-31,97
|Arsan Tekstil
|2,40
|-0,41
|-32,96
|Artı Yatırım Holding
|0,60
|-6,25
|-25,93
|Aselsan
|22,20
|1,00
|6,02
|Aslan Çimento
|34,76
|10,00
|-13,01
|Ata GMYO
|3,26
|-0,91
|-28,04
|Atakule GMYO
|0,99
|-1,00
|-48,44
|Atlantis Yatırım Holding
|1,05
|0,00
|5,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,97
|0,00
|-32,64
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|10,52
|-7,96
|-24,53
|Avrasya GMYO
|1,01
|-0,98
|-33,11
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,01
|1,00
|-44,51
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,00
|0,01
|2,65
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|0,00
|-41,56
|Ayen Enerji
|1,98
|0,51
|-42,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,62
|-2,41
|-26,03
|Aygaz
|8,26
|-1,20
|-31,99
|Bagfaş
|10,37
|0,68
|-38,35
|Bak Ambalaj
|4,15
|0,00
|-43,54
|Balatacılar Balatacılık
|1,57
|-9,77
|26,61
|Bantaş Ambalaj
|1,78
|0,56
|-29,37
|Banvit
|14,46
|-0,89
|-22,13
|Baştaş Başkent Çimento
|2,19
|-9,88
|-15,44
|Batı Çimento
|1,93
|1,58
|-41,69
|Batısöke Çimento
|0,77
|4,05
|-41,22
|Bera Holding
|2,08
|0,00
|-45,97
|Berkosan Yalıtım
|1,81
|-7,18
|-33,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|1,95
|-35,92
|Beyaz Filo
|2,35
|0,00
|-25,63
|Bilici Yatırım
|6,04
|-2,74
|38,22
|Bim Mağazalar
|44,60
|-2,15
|-4,41
|Birko Mensucat
|0,23
|0,00
|-25,81
|Birlik Mensucat
|0,95
|0,00
|-16,67
|Bizim Mağazaları
|6,33
|-1,56
|-43,33
|Bolu Çimento
|3,14
|9,79
|-33,19
|Bomonti Elektrik
|0,97
|-9,35
|-24,22
|Borusan Mannesmann
|7,08
|0,43
|-38,17
|Borusan Yat. Paz.
|45,60
|2,89
|-26,27
|Bosch Fren Sistemleri
|163,60
|1,24
|-43,57
|Bossa
|5,52
|-2,30
|-31,51
|Brisa
|6,59
|-0,45
|-30,70
|Burçelik
|4,40
|2,33
|-24,27
|Burçelik Vana
|9,41
|-9,95
|-3,09
|Bursa Çimento
|2,70
|1,89
|-32,56
|Carrefoursa
|4,49
|-7,61
|-4,67
|Casa Emtia Petrol
|7,76
|-1,02
|-17,36
|Ceo Event Medya
|5,09
|0,00
|-38,23
|Coca Cola İçecek
|33,14
|-2,53
|-14,37
|Cosmos Yat. Holding
|1,75
|-14,22
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|0,00
|-27,43
|Çelebi
|54,00
|-2,35
|-47,11
|Çelik Halat
|6,15
|9,24
|-5,38
|Çemaş Döküm
|0,68
|1,49
|-45,75
|Çemtaş
|4,67
|0,43
|-43,60
|Çimbeton
|25,50
|2,25
|-38,20
|Çimentaş
|9,09
|1,22
|-39,40
|Çimsa
|5,93
|2,07
|-34,69
|Çuhadaroğlu Metal
|1,83
|-2,14
|-42,63
|Dagi Giyim
|1,46
|0,00
|-41,60
|Dagi Yatırım Holding
|1,79
|-2,72
|-20,80
|Dardanel
|3,15
|-9,74
|-16,89
|Datagate Bilgisayar
|5,28
|0,96
|-32,39
|Demısaş Döküm
|2,17
|-0,46
|-37,64
|Denge Holding
|0,83
|1,22
|-39,42
|Deniz GMYO
|2,62
|-1,13
|-48,12
|Denizli Cam
|5,12
|2,40
|-38,61
|Derimod
|3,37
|-5,07
|-52,80
|Derlüks Deri
|1,88
|-1,05
|-53,92
|Desa Deri
|2,12
|-9,79
|-53,30
|Despec Bilgisayar
|3,66
|-1,08
|-13,68
|Deva Holding
|7,65
|-1,42
|-14,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,59
|0,00
|-24,36
|Ditaş Doğan
|8,23
|8,29
|-13,91
|DO-CO
|232,50
|-5,22
|-58,78
|Doğan Burda
|2,76
|8,24
|-54,53
|Doğan Holding
|1,31
|3,15
|-28,80
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,06
|1,92
|-35,76
|Doğusan
|1,09
|-2,68
|-47,60
|Doğuş GMYO
|3,39
|-0,88
|-25,17
|Doğuş Otomotiv
|5,87
|-4,08
|-38,34
|Döktaş Dökümcülük
|15,91
|-2,51
|-49,72
|Duran Doğan Basım
|11,80
|7,86
|-15,95
|Dyo Boya
|3,01
|2,38
|-38,57
|Eczacıbaşı İlaç
|3,13
|-5,15
|-15,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,53
|-5,28
|-25,52
|Edip Gayrimenkul
|0,98
|-4,85
|-29,50
|Ege Endüstri
|449,40
|0,07
|-22,58
|Ege Gübre
|32,22
|-0,25
|-35,30
|Ege Profil
|8,25
|1,73
|-31,08
|Ege Seramik
|2,80
|-2,78
|-24,53
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,19
|-9,52
|-40,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|2,56
|2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,18
|-5,26
|-10,00
|Egeplast
|9,10
|-5,21
|-27,20
|Ekiz Kimya
|0,73
|0,00
|19,67
|Emek Elektrik
|1,06
|-0,93
|-33,33
|Eminiş Ambalaj
|1,72
|13,16
|Emlak Konut GMYO
|1,11
|0,00
|-23,97
|Enerjisa Enerji
|6,96
|0,29
|-5,82
|Enka İnşaat
|5,70
|0,35
|-11,21
|Erbosan
|15,69
|-0,06
|-37,19
|Ereğli Demir Çelik
|7,43
|0,41
|-17,81
|Ersu Gıda
|2,07
|-6,76
|0,00
|Escort Teknoloji
|1,37
|-6,16
|-1,44
|Etiler Gıda
|1,46
|2,82
|-40,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,87
|2,35
|-47,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,72
|1,41
|-42,40
|Euro Yat. Ort.
|0,73
|0,00
|-38,14
|Euro Yatırım Holding
|0,84
|0,00
|-44,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,37
|2,93
|-49,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,46
|0,41
|-46,17
|F-M İzmit Piston
|37,20
|0,54
|-25,42
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,26
|-0,93
|-44,60
|Ford Otosan
|48,62
|-4,39
|-31,38
|Formet Çelik Kapı
|1,85
|5,71
|-38,33
|Frigo Pak Gıda
|6,50
|0,00
|-49,85
|Galatasaray Sportif
|1,64
|-1,20
|-19,21
|Garanti Bankası
|8,35
|-0,48
|-25,04
|Garanti Faktoring
|3,25
|1,25
|-16,02
|Garanti Yat. Ort.
|1,05
|-2,78
|-2,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,45
|-4,02
|104,46
|Gedik Yatırım Holding
|11,47
|0,09
|49,15
|Gediz Ambalaj
|5,25
|-1,13
|-22,34
|Gentaş
|1,79
|-2,19
|-18,26
|Gersan Elektrik
|1,79
|0,00
|-43,89
|Global Men. Değ.
|1,25
|0,81
|-33,51
|Global Yat. Holding
|2,23
|-4,29
|-54,21
|Good-Year
|3,02
|0,67
|-25,43
|Göltaş Çimento
|10,29
|3,11
|-42,16
|Gözde Girişim
|2,32
|-1,69
|-54,86
|GSD Denizcilik
|1,41
|0,00
|-44,92
|GSD Holding
|0,93
|1,09
|-37,58
|Gübre Fabrik.
|12,30
|-2,15
|36,06
|Güler Yat. Holding
|1,37
|-0,72
|-32,51
|Güneş Sigorta
|1,73
|2,98
|-20,64
|Halk GMYO
|1,06
|0,00
|-13,11
|Halk Sigorta
|1,93
|-9,81
|-2,53
|Hatay Tekstil
|4,90
|-1,80
|-28,68
|Hedef Girişim
|1,38
|-1,43
|-47,13
|Hektaş
|8,11
|-1,10
|1,12
|HUB Girişim
|13,43
|-4,55
|43,05
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|1,33
|-33,33
|ICBC Turkey Bank
|2,99
|0,00
|-43,26
|İdealist Danışmanlık
|1,96
|0,00
|-40,96
|İdealist GMYO
|2,04
|1,49
|-33,33
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|-9,63
|-46,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-34,17
|İhlas Gazetecilik
|4,38
|-35,68
|İhlas Holding
|0,45
|-2,17
|-50,55
|İhlas Yayın Holding
|0,53
|-3,64
|-48,04
|İndeks Bilgisayar
|6,33
|-0,78
|-34,74
|Info Yatırım
|8,40
|-5,62
|İntema
|6,26
|-3,54
|-32,40
|İpek Doğal Enerji
|6,04
|0,67
|-21,76
|İskenderun Demir Çelik
|5,80
|-0,85
|-27,59
(Sürecek)