Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,38 -1,43 -25,81 Acıpayam Selüloz 4,12 3,00 -35,32 Adana Çimento (A) 6,81 9,84 -29,87 Adana Çimento (B) 5,52 7,18 -22,58 Adana Çimento (C) 1,88 9,94 -15,70 Adel Kalemcilik 8,68 -1,59 -44,71 Adese Alışveriş Ticaret 0,88 -2,22 -38,39 Afyon Çimento 4,24 2,17 -32,48 Ak Enerji 0,66 1,54 -39,45 Akbank 6,03 -0,99 -25,65 Akçansa 6,72 3,38 -33,07 Akdenız Güvenlık Hız. 1,24 5,08 -41,23 Akfen GMYO 1,86 -1,06 -54,07 Akın Tekstil 7,06 -1,26 -48,80 Akiş GMYO 2,47 -1,20 -38,86 Akmerkez GMYO 21,38 0,00 -9,71 Aksa 6,10 -0,16 -22,08 Aksa Enerji 3,12 0,65 -17,89 Aksigorta 4,23 -6,00 -21,92 Aksu Enerji 5,80 0,35 -61,00 Alarko Carrıer 32,60 1,49 -45,67 Alarko GMYO 9,90 2,80 -34,79 Alarko Holding 3,79 0,80 -36,30 Albaraka Türk 1,08 3,85 -29,41 Alcatel Lucent Teletaş 9,99 -2,15 -17,03 Alkim Kağıt 4,67 0,21 -16,31 Alkim Kimya 43,08 0,84 12,42 Altınyağ 0,44 -2,22 7,32 Altınyunus Çeşme 5,58 4,69 -44,14 Anadolu Cam 2,53 4,55 -41,97 Anadolu Efes 17,00 0,59 -26,34 Anadolu Grubu Holding 11,41 -0,35 -35,13 Anadolu Hayat Emek. 5,98 -4,63 -12,57 Anadolu Isuzu 7,37 3,80 -39,44 Anadolu Sigorta 4,61 -2,12 4,77 Anel Elektrik 2,46 -1,20 -23,36 Arçelik 13,95 -1,76 -33,06 ARD Bilişim Teknolojileri 12,05 1,69 Arena Bilgisayar 7,50 -1,19 -0,40 Armada Bilgisayar 11,15 -4,78 -31,97 Arsan Tekstil 2,40 -0,41 -32,96 Artı Yatırım Holding 0,60 -6,25 -25,93 Aselsan 22,20 1,00 6,02 Aslan Çimento 34,76 10,00 -13,01 Ata GMYO 3,26 -0,91 -28,04 Atakule GMYO 0,99 -1,00 -48,44 Atlantis Yatırım Holding 1,05 0,00 5,00 Atlas Yat. Ort. 0,97 0,00 -32,64 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,52 -7,96 -24,53 Avrasya GMYO 1,01 -0,98 -33,11 Avrasya Petrol ve Tur. 1,01 1,00 -44,51 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,00 0,01 2,65 Avrupa Yatırım Holding 0,90 0,00 -41,56 Ayen Enerji 1,98 0,51 -42,94 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,62 -2,41 -26,03 Aygaz 8,26 -1,20 -31,99 Bagfaş 10,37 0,68 -38,35 Bak Ambalaj 4,15 0,00 -43,54 Balatacılar Balatacılık 1,57 -9,77 26,61 Bantaş Ambalaj 1,78 0,56 -29,37 Banvit 14,46 -0,89 -22,13 Baştaş Başkent Çimento 2,19 -9,88 -15,44 Batı Çimento 1,93 1,58 -41,69 Batısöke Çimento 0,77 4,05 -41,22 Bera Holding 2,08 0,00 -45,97 Berkosan Yalıtım 1,81 -7,18 -33,94 Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,95 -35,92 Beyaz Filo 2,35 0,00 -25,63 Bilici Yatırım 6,04 -2,74 38,22 Bim Mağazalar 44,60 -2,15 -4,41 Birko Mensucat 0,23 0,00 -25,81 Birlik Mensucat 0,95 0,00 -16,67 Bizim Mağazaları 6,33 -1,56 -43,33 Bolu Çimento 3,14 9,79 -33,19 Bomonti Elektrik 0,97 -9,35 -24,22 Borusan Mannesmann 7,08 0,43 -38,17 Borusan Yat. Paz. 45,60 2,89 -26,27 Bosch Fren Sistemleri 163,60 1,24 -43,57 Bossa 5,52 -2,30 -31,51 Brisa 6,59 -0,45 -30,70 Burçelik 4,40 2,33 -24,27 Burçelik Vana 9,41 -9,95 -3,09 Bursa Çimento 2,70 1,89 -32,56 Carrefoursa 4,49 -7,61 -4,67 Casa Emtia Petrol 7,76 -1,02 -17,36 Ceo Event Medya 5,09 0,00 -38,23 Coca Cola İçecek 33,14 -2,53 -14,37 Cosmos Yat. Holding 1,75 -14,22 Credıtwest Faktorıng 2,09 0,00 -27,43 Çelebi 54,00 -2,35 -47,11 Çelik Halat 6,15 9,24 -5,38 Çemaş Döküm 0,68 1,49 -45,75 Çemtaş 4,67 0,43 -43,60 Çimbeton 25,50 2,25 -38,20 Çimentaş 9,09 1,22 -39,40 Çimsa 5,93 2,07 -34,69 Çuhadaroğlu Metal 1,83 -2,14 -42,63 Dagi Giyim 1,46 0,00 -41,60 Dagi Yatırım Holding 1,79 -2,72 -20,80 Dardanel 3,15 -9,74 -16,89 Datagate Bilgisayar 5,28 0,96 -32,39 Demısaş Döküm 2,17 -0,46 -37,64 Denge Holding 0,83 1,22 -39,42 Deniz GMYO 2,62 -1,13 -48,12 Denizli Cam 5,12 2,40 -38,61 Derimod 3,37 -5,07 -52,80 Derlüks Deri 1,88 -1,05 -53,92 Desa Deri 2,12 -9,79 -53,30 Despec Bilgisayar 3,66 -1,08 -13,68 Deva Holding 7,65 -1,42 -14,91 Diriteks Diriliş Tekstil 0,59 0,00 -24,36 Ditaş Doğan 8,23 8,29 -13,91 DO-CO 232,50 -5,22 -58,78 Doğan Burda 2,76 8,24 -54,53 Doğan Holding 1,31 3,15 -28,80 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,92 -35,76 Doğusan 1,09 -2,68 -47,60 Doğuş GMYO 3,39 -0,88 -25,17 Doğuş Otomotiv 5,87 -4,08 -38,34 Döktaş Dökümcülük 15,91 -2,51 -49,72 Duran Doğan Basım 11,80 7,86 -15,95 Dyo Boya 3,01 2,38 -38,57 Eczacıbaşı İlaç 3,13 -5,15 -15,63 Eczacıbaşı Yatırım 7,53 -5,28 -25,52 Edip Gayrimenkul 0,98 -4,85 -29,50 Ege Endüstri 449,40 0,07 -22,58 Ege Gübre 32,22 -0,25 -35,30 Ege Profil 8,25 1,73 -31,08 Ege Seramik 2,80 -2,78 -24,53 Egeli & Co Tarım Girişim 0,19 -9,52 -40,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 2,56 2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 -5,26 -10,00 Egeplast 9,10 -5,21 -27,20 Ekiz Kimya 0,73 0,00 19,67 Emek Elektrik 1,06 -0,93 -33,33 Eminiş Ambalaj 1,72 13,16 Emlak Konut GMYO 1,11 0,00 -23,97 Enerjisa Enerji 6,96 0,29 -5,82 Enka İnşaat 5,70 0,35 -11,21 Erbosan 15,69 -0,06 -37,19 Ereğli Demir Çelik 7,43 0,41 -17,81 Ersu Gıda 2,07 -6,76 0,00 Escort Teknoloji 1,37 -6,16 -1,44 Etiler Gıda 1,46 2,82 -40,41 Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 2,35 -47,90 Euro Trend Yat. Ort. 0,72 1,41 -42,40 Euro Yat. Ort. 0,73 0,00 -38,14 Euro Yatırım Holding 0,84 0,00 -44,00 Fenerbahçe Futbol 7,37 2,93 -49,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 0,41 -46,17 F-M İzmit Piston 37,20 0,54 -25,42 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,26 -0,93 -44,60 Ford Otosan 48,62 -4,39 -31,38 Formet Çelik Kapı 1,85 5,71 -38,33 Frigo Pak Gıda 6,50 0,00 -49,85 Galatasaray Sportif 1,64 -1,20 -19,21 Garanti Bankası 8,35 -0,48 -25,04 Garanti Faktoring 3,25 1,25 -16,02 Garanti Yat. Ort. 1,05 -2,78 -2,78 Gedik Y. Men. Değ. 11,45 -4,02 104,46 Gedik Yatırım Holding 11,47 0,09 49,15 Gediz Ambalaj 5,25 -1,13 -22,34 Gentaş 1,79 -2,19 -18,26 Gersan Elektrik 1,79 0,00 -43,89 Global Men. Değ. 1,25 0,81 -33,51 Global Yat. Holding 2,23 -4,29 -54,21 Good-Year 3,02 0,67 -25,43 Göltaş Çimento 10,29 3,11 -42,16 Gözde Girişim 2,32 -1,69 -54,86 GSD Denizcilik 1,41 0,00 -44,92 GSD Holding 0,93 1,09 -37,58 Gübre Fabrik. 12,30 -2,15 36,06 Güler Yat. Holding 1,37 -0,72 -32,51 Güneş Sigorta 1,73 2,98 -20,64 Halk GMYO 1,06 0,00 -13,11 Halk Sigorta 1,93 -9,81 -2,53 Hatay Tekstil 4,90 -1,80 -28,68 Hedef Girişim 1,38 -1,43 -47,13 Hektaş 8,11 -1,10 1,12 HUB Girişim 13,43 -4,55 43,05 Hürriyet Gzt. 0,76 1,33 -33,33 ICBC Turkey Bank 2,99 0,00 -43,26 İdealist Danışmanlık 1,96 0,00 -40,96 İdealist GMYO 2,04 1,49 -33,33 İhlas Ev Aletleri 1,69 -9,63 -46,01 İhlas Gayrimenkul 0,79 -1,25 -34,17 İhlas Gazetecilik 4,38 -35,68 İhlas Holding 0,45 -2,17 -50,55 İhlas Yayın Holding 0,53 -3,64 -48,04 İndeks Bilgisayar 6,33 -0,78 -34,74 Info Yatırım 8,40 -5,62 İntema 6,26 -3,54 -32,40 İpek Doğal Enerji 6,04 0,67 -21,76 İskenderun Demir Çelik 5,80 -0,85 -27,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)