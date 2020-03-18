Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,38 -1,43 -25,81
Acıpayam Selüloz 4,12 3,00 -35,32
Adana Çimento (A) 6,81 9,84 -29,87
Adana Çimento (B) 5,52 7,18 -22,58
Adana Çimento (C) 1,88 9,94 -15,70
Adel Kalemcilik 8,68 -1,59 -44,71
Adese Alışveriş Ticaret 0,88 -2,22 -38,39
Afyon Çimento 4,24 2,17 -32,48
Ak Enerji 0,66 1,54 -39,45
Akbank 6,03 -0,99 -25,65
Akçansa 6,72 3,38 -33,07
Akdenız Güvenlık Hız. 1,24 5,08 -41,23
Akfen GMYO 1,86 -1,06 -54,07
Akın Tekstil 7,06 -1,26 -48,80
Akiş GMYO 2,47 -1,20 -38,86
Akmerkez GMYO 21,38 0,00 -9,71
Aksa 6,10 -0,16 -22,08
Aksa Enerji 3,12 0,65 -17,89
Aksigorta 4,23 -6,00 -21,92
Aksu Enerji 5,80 0,35 -61,00
Alarko Carrıer 32,60 1,49 -45,67
Alarko GMYO 9,90 2,80 -34,79
Alarko Holding 3,79 0,80 -36,30
Albaraka Türk 1,08 3,85 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 9,99 -2,15 -17,03
Alkim Kağıt 4,67 0,21 -16,31
Alkim Kimya 43,08 0,84 12,42
Altınyağ 0,44 -2,22 7,32
Altınyunus Çeşme 5,58 4,69 -44,14
Anadolu Cam 2,53 4,55 -41,97
Anadolu Efes 17,00 0,59 -26,34
Anadolu Grubu Holding 11,41 -0,35 -35,13
Anadolu Hayat Emek. 5,98 -4,63 -12,57
Anadolu Isuzu 7,37 3,80 -39,44
Anadolu Sigorta 4,61 -2,12 4,77
Anel Elektrik 2,46 -1,20 -23,36
Arçelik 13,95 -1,76 -33,06
ARD Bilişim Teknolojileri 12,05 1,69
Arena Bilgisayar 7,50 -1,19 -0,40
Armada Bilgisayar 11,15 -4,78 -31,97
Arsan Tekstil 2,40 -0,41 -32,96
Artı Yatırım Holding 0,60 -6,25 -25,93
Aselsan 22,20 1,00 6,02
Aslan Çimento 34,76 10,00 -13,01
Ata GMYO 3,26 -0,91 -28,04
Atakule GMYO 0,99 -1,00 -48,44
Atlantis Yatırım Holding 1,05 0,00 5,00
Atlas Yat. Ort. 0,97 0,00 -32,64
AvivaSA Emeklilik Hayat 10,52 -7,96 -24,53
Avrasya GMYO 1,01 -0,98 -33,11
Avrasya Petrol ve Tur. 1,01 1,00 -44,51
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,00 0,01 2,65
Avrupa Yatırım Holding 0,90 0,00 -41,56
Ayen Enerji 1,98 0,51 -42,94
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,62 -2,41 -26,03
Aygaz 8,26 -1,20 -31,99
Bagfaş 10,37 0,68 -38,35
Bak Ambalaj 4,15 0,00 -43,54
Balatacılar Balatacılık 1,57 -9,77 26,61
Bantaş Ambalaj 1,78 0,56 -29,37
Banvit 14,46 -0,89 -22,13
Baştaş Başkent Çimento 2,19 -9,88 -15,44
Batı Çimento 1,93 1,58 -41,69
Batısöke Çimento 0,77 4,05 -41,22
Bera Holding 2,08 0,00 -45,97
Berkosan Yalıtım 1,81 -7,18 -33,94
Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,95 -35,92
Beyaz Filo 2,35 0,00 -25,63
Bilici Yatırım 6,04 -2,74 38,22
Bim Mağazalar 44,60 -2,15 -4,41
Birko Mensucat 0,23 0,00 -25,81
Birlik Mensucat 0,95 0,00 -16,67
Bizim Mağazaları 6,33 -1,56 -43,33
Bolu Çimento 3,14 9,79 -33,19
Bomonti Elektrik 0,97 -9,35 -24,22
Borusan Mannesmann 7,08 0,43 -38,17
Borusan Yat. Paz. 45,60 2,89 -26,27
Bosch Fren Sistemleri 163,60 1,24 -43,57
Bossa 5,52 -2,30 -31,51
Brisa 6,59 -0,45 -30,70
Burçelik 4,40 2,33 -24,27
Burçelik Vana 9,41 -9,95 -3,09
Bursa Çimento 2,70 1,89 -32,56
Carrefoursa 4,49 -7,61 -4,67
Casa Emtia Petrol 7,76 -1,02 -17,36
Ceo Event Medya 5,09 0,00 -38,23
Coca Cola İçecek 33,14 -2,53 -14,37
Cosmos Yat. Holding 1,75 -14,22
Credıtwest Faktorıng 2,09 0,00 -27,43
Çelebi 54,00 -2,35 -47,11
Çelik Halat 6,15 9,24 -5,38
Çemaş Döküm 0,68 1,49 -45,75
Çemtaş 4,67 0,43 -43,60
Çimbeton 25,50 2,25 -38,20
Çimentaş 9,09 1,22 -39,40
Çimsa 5,93 2,07 -34,69
Çuhadaroğlu Metal 1,83 -2,14 -42,63
Dagi Giyim 1,46 0,00 -41,60
Dagi Yatırım Holding 1,79 -2,72 -20,80
Dardanel 3,15 -9,74 -16,89
Datagate Bilgisayar 5,28 0,96 -32,39
Demısaş Döküm 2,17 -0,46 -37,64
Denge Holding 0,83 1,22 -39,42
Deniz GMYO 2,62 -1,13 -48,12
Denizli Cam 5,12 2,40 -38,61
Derimod 3,37 -5,07 -52,80
Derlüks Deri 1,88 -1,05 -53,92
Desa Deri 2,12 -9,79 -53,30
Despec Bilgisayar 3,66 -1,08 -13,68
Deva Holding 7,65 -1,42 -14,91
Diriteks Diriliş Tekstil 0,59 0,00 -24,36
Ditaş Doğan 8,23 8,29 -13,91
DO-CO 232,50 -5,22 -58,78
Doğan Burda 2,76 8,24 -54,53
Doğan Holding 1,31 3,15 -28,80
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,92 -35,76
Doğusan 1,09 -2,68 -47,60
Doğuş GMYO 3,39 -0,88 -25,17
Doğuş Otomotiv 5,87 -4,08 -38,34
Döktaş Dökümcülük 15,91 -2,51 -49,72
Duran Doğan Basım 11,80 7,86 -15,95
Dyo Boya 3,01 2,38 -38,57
Eczacıbaşı İlaç 3,13 -5,15 -15,63
Eczacıbaşı Yatırım 7,53 -5,28 -25,52
Edip Gayrimenkul 0,98 -4,85 -29,50
Ege Endüstri 449,40 0,07 -22,58
Ege Gübre 32,22 -0,25 -35,30
Ege Profil 8,25 1,73 -31,08
Ege Seramik 2,80 -2,78 -24,53
Egeli & Co Tarım Girişim 0,19 -9,52 -40,63
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 2,56 2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,18 -5,26 -10,00
Egeplast 9,10 -5,21 -27,20
Ekiz Kimya 0,73 0,00 19,67
Emek Elektrik 1,06 -0,93 -33,33
Eminiş Ambalaj 1,72 13,16
Emlak Konut GMYO 1,11 0,00 -23,97
Enerjisa Enerji 6,96 0,29 -5,82
Enka İnşaat 5,70 0,35 -11,21
Erbosan 15,69 -0,06 -37,19
Ereğli Demir Çelik 7,43 0,41 -17,81
Ersu Gıda 2,07 -6,76 0,00
Escort Teknoloji 1,37 -6,16 -1,44
Etiler Gıda 1,46 2,82 -40,41
Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 2,35 -47,90
Euro Trend Yat. Ort. 0,72 1,41 -42,40
Euro Yat. Ort. 0,73 0,00 -38,14
Euro Yatırım Holding 0,84 0,00 -44,00
Fenerbahçe Futbol 7,37 2,93 -49,07
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,46 0,41 -46,17
F-M İzmit Piston 37,20 0,54 -25,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,26 -0,93 -44,60
Ford Otosan 48,62 -4,39 -31,38
Formet Çelik Kapı 1,85 5,71 -38,33
Frigo Pak Gıda 6,50 0,00 -49,85
Galatasaray Sportif 1,64 -1,20 -19,21
Garanti Bankası 8,35 -0,48 -25,04
Garanti Faktoring 3,25 1,25 -16,02
Garanti Yat. Ort. 1,05 -2,78 -2,78
Gedik Y. Men. Değ. 11,45 -4,02 104,46
Gedik Yatırım Holding 11,47 0,09 49,15
Gediz Ambalaj 5,25 -1,13 -22,34
Gentaş 1,79 -2,19 -18,26
Gersan Elektrik 1,79 0,00 -43,89
Global Men. Değ. 1,25 0,81 -33,51
Global Yat. Holding 2,23 -4,29 -54,21
Good-Year 3,02 0,67 -25,43
Göltaş Çimento 10,29 3,11 -42,16
Gözde Girişim 2,32 -1,69 -54,86
GSD Denizcilik 1,41 0,00 -44,92
GSD Holding 0,93 1,09 -37,58
Gübre Fabrik. 12,30 -2,15 36,06
Güler Yat. Holding 1,37 -0,72 -32,51
Güneş Sigorta 1,73 2,98 -20,64
Halk GMYO 1,06 0,00 -13,11
Halk Sigorta 1,93 -9,81 -2,53
Hatay Tekstil 4,90 -1,80 -28,68
Hedef Girişim 1,38 -1,43 -47,13
Hektaş 8,11 -1,10 1,12
HUB Girişim 13,43 -4,55 43,05
Hürriyet Gzt. 0,76 1,33 -33,33
ICBC Turkey Bank 2,99 0,00 -43,26
İdealist Danışmanlık 1,96 0,00 -40,96
İdealist GMYO 2,04 1,49 -33,33
İhlas Ev Aletleri 1,69 -9,63 -46,01
İhlas Gayrimenkul 0,79 -1,25 -34,17
İhlas Gazetecilik 4,38 -35,68
İhlas Holding 0,45 -2,17 -50,55
İhlas Yayın Holding 0,53 -3,64 -48,04
İndeks Bilgisayar 6,33 -0,78 -34,74
Info Yatırım 8,40 -5,62
İntema 6,26 -3,54 -32,40
İpek Doğal Enerji 6,04 0,67 -21,76
İskenderun Demir Çelik 5,80 -0,85 -27,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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