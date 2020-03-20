Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,39 2,21 -25,27 Acıpayam Selüloz 4,07 1,24 -36,11 Adana Çimento (A) 6,79 -1,16 -30,07 Adana Çimento (B) 5,26 0,19 -26,23 Adana Çimento (C) 1,99 1,02 -10,76 Adel Kalemcilik 8,93 1,71 -43,12 Adese Alışveriş Ticaret 0,86 4,88 -39,79 Afyon Çimento 4,18 2,45 -33,44 Ak Enerji 0,66 3,13 -39,45 Akbank 5,82 2,46 -28,24 Akçansa 6,70 1,21 -33,27 Akdenız Güvenlık Hız. 1,28 3,23 -39,34 Akfen GMYO 1,81 1,12 -55,31 Akın Tekstil 7,22 1,12 -47,64 Akiş GMYO 2,53 8,12 -37,38 Akmerkez GMYO 21,46 0,66 -9,37 Aksa 6,23 3,32 -20,42 Aksa Enerji 3,30 2,17 -13,16 Aksigorta 4,30 0,00 -20,63 Aksu Enerji 5,84 3,91 -60,73 Alarko Carrıer 34,00 5,52 -43,33 Alarko GMYO 10,53 5,09 -30,64 Alarko Holding 3,82 2,69 -35,80 Albaraka Türk 1,09 1,87 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 11,02 8,25 -8,47 Alkim Kağıt 5,03 4,36 -9,86 Alkim Kimya 44,30 2,64 15,61 Altınyağ 0,52 1,96 26,83 Altınyunus Çeşme 7,08 9,94 -29,13 Anadolu Cam 2,53 0,80 -41,97 Anadolu Efes 17,55 2,39 -23,96 Anadolu Grubu Holding 12,33 3,61 -29,90 Anadolu Hayat Emek. 5,43 0,00 -20,61 Anadolu Isuzu 7,59 10,00 -37,63 Anadolu Sigorta 4,61 0,44 4,77 Anel Elektrik 2,51 2,03 -21,81 Arçelik 13,45 2,67 -35,46 ARD Bilişim Teknolojileri 11,71 1,83 Arena Bilgisayar 8,06 3,47 7,04 Armada Bilgisayar 11,80 4,42 -28,00 Arsan Tekstil 2,49 3,32 -30,45 Artı Yatırım Holding 0,71 1,43 -12,35 Aselsan 21,52 1,99 2,77 Aslan Çimento 33,32 1,03 -16,62 Ata GMYO 3,44 0,88 -24,06 Atakule GMYO 1,04 2,97 -45,83 Atlantis Yatırım Holding 1,11 6,73 11,00 Atlas Yat. Ort. 0,99 4,21 -31,25 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,27 1,99 -19,15 Avrasya GMYO 1,02 4,08 -32,45 Avrasya Petrol ve Tur. 1,01 3,06 -44,51 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,20 0,01 2,67 Avrupa Yatırım Holding 0,90 2,27 -41,56 Ayen Enerji 2,02 2,54 -41,79 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 9,76 -17,81 Aygaz 8,06 1,77 -33,64 Bagfaş 10,18 1,70 -39,48 Bak Ambalaj 4,52 3,20 -38,50 Balatacılar Balatacılık 1,56 9,86 25,81 Bantaş Ambalaj 1,81 3,43 -28,17 Banvit 14,66 1,31 -21,06 Baştaş Başkent Çimento 2,56 4,92 -1,16 Batı Çimento 1,91 0,53 -42,30 Batısöke Çimento 0,73 1,39 -44,27 Bera Holding 2,10 2,44 -45,45 Berkosan Yalıtım 2,09 8,29 -23,72 Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 2,80 -40,00 Beyaz Filo 2,55 5,37 -19,30 Bilici Yatırım 6,26 1,29 43,25 Bim Mağazalar 53,30 2,11 14,23 Birko Mensucat 0,24 4,35 -22,58 Birlik Mensucat 0,92 0,00 -19,30 Bizim Mağazaları 8,05 7,33 -27,93 Bolu Çimento 3,11 -2,81 -33,83 Bomonti Elektrik 0,97 0,00 -24,22 Borusan Mannesmann 6,96 1,75 -39,21 Borusan Yat. Paz. 44,70 0,99 -27,73 Bosch Fren Sistemleri 163,30 1,74 -43,67 Bossa 5,35 3,68 -33,62 Brisa 6,55 2,66 -31,13 Burçelik 4,45 5,70 -23,41 Burçelik Vana 12,65 10,00 30,28 Bursa Çimento 2,73 2,25 -31,81 Carrefoursa 4,61 3,13 -2,12 Casa Emtia Petrol 7,36 5,44 -21,62 Ceo Event Medya 5,05 1,00 -38,71 Coca Cola İçecek 33,94 1,62 -12,30 Cosmos Yat. Holding 1,70 1,80 -16,67 Credıtwest Faktorıng 1,99 -0,50 -30,90 Çelebi 52,75 5,92 -48,33 Çelik Halat 7,21 7,77 10,92 Çemaş Döküm 0,69 2,99 -44,95 Çemtaş 4,73 1,07 -42,87 Çimbeton 25,46 2,66 -38,29 Çimentaş 9,31 2,42 -37,93 Çimsa 6,00 3,45 -33,92 Çuhadaroğlu Metal 1,86 5,08 -41,69 Dagi Giyim 1,45 2,11 -42,00 Dagi Yatırım Holding 1,87 5,65 -17,26 Dardanel 3,10 5,08 -18,21 Datagate Bilgisayar 5,35 2,88 -31,50 Demısaş Döküm 2,37 -0,42 -31,90 Denge Holding 0,85 2,41 -37,96 Deniz GMYO 2,79 3,72 -44,75 Denizli Cam 5,20 1,96 -37,65 Derimod 2,97 2,41 -58,40 Derlüks Deri 1,90 3,83 -53,43 Desa Deri 2,14 7,00 -52,86 Despec Bilgisayar 3,24 2,86 -23,58 Deva Holding 8,44 9,18 -6,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,61 1,67 -21,79 Ditaş Doğan 8,81 3,65 -7,85 DO-CO 254,10 10,00 -54,95 Doğan Burda 2,97 0,68 -51,07 Doğan Holding 1,44 9,92 -21,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 2,88 -35,15 Doğusan 1,11 2,78 -46,63 Doğuş GMYO 3,23 4,87 -28,70 Doğuş Otomotiv 5,29 2,32 -44,43 Döktaş Dökümcülük 13,49 1,97 -57,37 Duran Doğan Basım 13,68 4,99 -2,56 Dyo Boya 3,10 2,65 -36,73 Eczacıbaşı İlaç 3,23 6,95 -12,94 Eczacıbaşı Yatırım 7,59 6,75 -24,93 Edip Gayrimenkul 1,01 7,45 -27,34 Ege Endüstri 416,80 2,91 -28,20 Ege Gübre 33,70 2,31 -32,33 Ege Profil 8,38 3,33 -29,99 Ege Seramik 2,72 2,26 -26,68 Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 10,00 -31,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 5,56 -5,00 Egeplast 9,98 9,67 -20,16 Ekiz Kimya 0,80 9,59 31,15 Emek Elektrik 1,02 3,03 -35,85 Eminiş Ambalaj 1,67 -0,60 9,87 Emlak Konut GMYO 1,12 0,90 -23,29 Enerjisa Enerji 6,89 1,32 -6,77 Enka İnşaat 5,72 1,96 -10,90 Erbosan 15,16 0,13 -39,31 Ereğli Demir Çelik 7,77 0,91 -14,05 Ersu Gıda 1,84 2,22 -11,11 Escort Teknoloji 1,29 6,61 -7,19 Etiler Gıda 1,72 9,55 -29,80 Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 4,82 -47,90 Euro Trend Yat. Ort. 0,75 5,63 -40,00 Euro Yat. Ort. 0,74 1,37 -37,29 Euro Yatırım Holding 0,78 1,30 -48,00 Fenerbahçe Futbol 7,30 2,53 -49,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 2,85 -44,64 F-M İzmit Piston 38,32 2,13 -23,18 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,62 4,52 -39,92 Ford Otosan 45,00 1,90 -36,49 Formet Çelik Kapı 1,75 0,00 -41,67 Frigo Pak Gıda 7,00 5,74 -45,99 Galatasaray Sportif 1,47 2,08 -27,59 Garanti Bankası 7,70 1,58 -30,88 Garanti Faktoring 3,33 2,78 -13,95 Garanti Yat. Ort. 1,02 3,03 -5,56 Gedik Y. Men. Değ. 13,61 6,91 143,04 Gedik Yatırım Holding 13,38 9,94 73,99 Gediz Ambalaj 5,31 4,32 -21,45 Gentaş 1,83 2,81 -16,44 Gersan Elektrik 1,84 2,22 -42,32 Global Men. Değ. 1,28 6,67 -31,91 Global Yat. Holding 2,27 4,13 -53,39 Good-Year 2,89 2,48 -28,64 Göltaş Çimento 10,26 2,09 -42,33 Gözde Girişim 2,32 3,11 -54,86 GSD Denizcilik 1,56 6,12 -39,06 GSD Holding 0,93 2,20 -37,58 Gübre Fabrik. 12,77 6,42 41,26 Güler Yat. Holding 1,82 9,64 -10,34 Güneş Sigorta 1,75 2,94 -19,72 Halk GMYO 1,13 2,73 -7,38 Halk Sigorta 2,27 2,25 14,65 Hatay Tekstil 4,76 2,59 -30,71 Hedef Girişim 1,49 4,20 -42,91 Hektaş 8,19 3,41 2,12 HUB Girişim 12,23 7,19 30,26 Hürriyet Gzt. 0,77 2,67 -32,46 ICBC Turkey Bank 3,02 2,37 -42,69 İdealist Danışmanlık 2,03 2,53 -38,86 İdealist GMYO 2,02 2,02 -33,99 İhlas Ev Aletleri 1,76 -1,12 -43,77 İhlas Gayrimenkul 0,77 4,05 -35,83 İhlas Gazetecilik 3,33 -6,46 -51,10 İhlas Holding 0,42 -2,33 -53,85 İhlas Yayın Holding 0,50 2,04 -50,98 İndeks Bilgisayar 6,15 1,99 -36,60 Info Yatırım 8,40 0,00 -5,62 İntema 5,97 2,05 -35,53 İpek Doğal Enerji 6,34 4,62 -17,88 İskenderun Demir Çelik 6,11 2,52 -23,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)