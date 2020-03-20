Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,39
|2,21
|-25,27
|Acıpayam Selüloz
|4,07
|1,24
|-36,11
|Adana Çimento (A)
|6,79
|-1,16
|-30,07
|Adana Çimento (B)
|5,26
|0,19
|-26,23
|Adana Çimento (C)
|1,99
|1,02
|-10,76
|Adel Kalemcilik
|8,93
|1,71
|-43,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,86
|4,88
|-39,79
|Afyon Çimento
|4,18
|2,45
|-33,44
|Ak Enerji
|0,66
|3,13
|-39,45
|Akbank
|5,82
|2,46
|-28,24
|Akçansa
|6,70
|1,21
|-33,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,28
|3,23
|-39,34
|Akfen GMYO
|1,81
|1,12
|-55,31
|Akın Tekstil
|7,22
|1,12
|-47,64
|Akiş GMYO
|2,53
|8,12
|-37,38
|Akmerkez GMYO
|21,46
|0,66
|-9,37
|Aksa
|6,23
|3,32
|-20,42
|Aksa Enerji
|3,30
|2,17
|-13,16
|Aksigorta
|4,30
|0,00
|-20,63
|Aksu Enerji
|5,84
|3,91
|-60,73
|Alarko Carrıer
|34,00
|5,52
|-43,33
|Alarko GMYO
|10,53
|5,09
|-30,64
|Alarko Holding
|3,82
|2,69
|-35,80
|Albaraka Türk
|1,09
|1,87
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,02
|8,25
|-8,47
|Alkim Kağıt
|5,03
|4,36
|-9,86
|Alkim Kimya
|44,30
|2,64
|15,61
|Altınyağ
|0,52
|1,96
|26,83
|Altınyunus Çeşme
|7,08
|9,94
|-29,13
|Anadolu Cam
|2,53
|0,80
|-41,97
|Anadolu Efes
|17,55
|2,39
|-23,96
|Anadolu Grubu Holding
|12,33
|3,61
|-29,90
|Anadolu Hayat Emek.
|5,43
|0,00
|-20,61
|Anadolu Isuzu
|7,59
|10,00
|-37,63
|Anadolu Sigorta
|4,61
|0,44
|4,77
|Anel Elektrik
|2,51
|2,03
|-21,81
|Arçelik
|13,45
|2,67
|-35,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,71
|1,83
|Arena Bilgisayar
|8,06
|3,47
|7,04
|Armada Bilgisayar
|11,80
|4,42
|-28,00
|Arsan Tekstil
|2,49
|3,32
|-30,45
|Artı Yatırım Holding
|0,71
|1,43
|-12,35
|Aselsan
|21,52
|1,99
|2,77
|Aslan Çimento
|33,32
|1,03
|-16,62
|Ata GMYO
|3,44
|0,88
|-24,06
|Atakule GMYO
|1,04
|2,97
|-45,83
|Atlantis Yatırım Holding
|1,11
|6,73
|11,00
|Atlas Yat. Ort.
|0,99
|4,21
|-31,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,27
|1,99
|-19,15
|Avrasya GMYO
|1,02
|4,08
|-32,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,01
|3,06
|-44,51
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,20
|0,01
|2,67
|Avrupa Yatırım Holding
|0,90
|2,27
|-41,56
|Ayen Enerji
|2,02
|2,54
|-41,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|9,76
|-17,81
|Aygaz
|8,06
|1,77
|-33,64
|Bagfaş
|10,18
|1,70
|-39,48
|Bak Ambalaj
|4,52
|3,20
|-38,50
|Balatacılar Balatacılık
|1,56
|9,86
|25,81
|Bantaş Ambalaj
|1,81
|3,43
|-28,17
|Banvit
|14,66
|1,31
|-21,06
|Baştaş Başkent Çimento
|2,56
|4,92
|-1,16
|Batı Çimento
|1,91
|0,53
|-42,30
|Batısöke Çimento
|0,73
|1,39
|-44,27
|Bera Holding
|2,10
|2,44
|-45,45
|Berkosan Yalıtım
|2,09
|8,29
|-23,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|2,80
|-40,00
|Beyaz Filo
|2,55
|5,37
|-19,30
|Bilici Yatırım
|6,26
|1,29
|43,25
|Bim Mağazalar
|53,30
|2,11
|14,23
|Birko Mensucat
|0,24
|4,35
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,92
|0,00
|-19,30
|Bizim Mağazaları
|8,05
|7,33
|-27,93
|Bolu Çimento
|3,11
|-2,81
|-33,83
|Bomonti Elektrik
|0,97
|0,00
|-24,22
|Borusan Mannesmann
|6,96
|1,75
|-39,21
|Borusan Yat. Paz.
|44,70
|0,99
|-27,73
|Bosch Fren Sistemleri
|163,30
|1,74
|-43,67
|Bossa
|5,35
|3,68
|-33,62
|Brisa
|6,55
|2,66
|-31,13
|Burçelik
|4,45
|5,70
|-23,41
|Burçelik Vana
|12,65
|10,00
|30,28
|Bursa Çimento
|2,73
|2,25
|-31,81
|Carrefoursa
|4,61
|3,13
|-2,12
|Casa Emtia Petrol
|7,36
|5,44
|-21,62
|Ceo Event Medya
|5,05
|1,00
|-38,71
|Coca Cola İçecek
|33,94
|1,62
|-12,30
|Cosmos Yat. Holding
|1,70
|1,80
|-16,67
|Credıtwest Faktorıng
|1,99
|-0,50
|-30,90
|Çelebi
|52,75
|5,92
|-48,33
|Çelik Halat
|7,21
|7,77
|10,92
|Çemaş Döküm
|0,69
|2,99
|-44,95
|Çemtaş
|4,73
|1,07
|-42,87
|Çimbeton
|25,46
|2,66
|-38,29
|Çimentaş
|9,31
|2,42
|-37,93
|Çimsa
|6,00
|3,45
|-33,92
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|5,08
|-41,69
|Dagi Giyim
|1,45
|2,11
|-42,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,87
|5,65
|-17,26
|Dardanel
|3,10
|5,08
|-18,21
|Datagate Bilgisayar
|5,35
|2,88
|-31,50
|Demısaş Döküm
|2,37
|-0,42
|-31,90
|Denge Holding
|0,85
|2,41
|-37,96
|Deniz GMYO
|2,79
|3,72
|-44,75
|Denizli Cam
|5,20
|1,96
|-37,65
|Derimod
|2,97
|2,41
|-58,40
|Derlüks Deri
|1,90
|3,83
|-53,43
|Desa Deri
|2,14
|7,00
|-52,86
|Despec Bilgisayar
|3,24
|2,86
|-23,58
|Deva Holding
|8,44
|9,18
|-6,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,61
|1,67
|-21,79
|Ditaş Doğan
|8,81
|3,65
|-7,85
|DO-CO
|254,10
|10,00
|-54,95
|Doğan Burda
|2,97
|0,68
|-51,07
|Doğan Holding
|1,44
|9,92
|-21,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|2,88
|-35,15
|Doğusan
|1,11
|2,78
|-46,63
|Doğuş GMYO
|3,23
|4,87
|-28,70
|Doğuş Otomotiv
|5,29
|2,32
|-44,43
|Döktaş Dökümcülük
|13,49
|1,97
|-57,37
|Duran Doğan Basım
|13,68
|4,99
|-2,56
|Dyo Boya
|3,10
|2,65
|-36,73
|Eczacıbaşı İlaç
|3,23
|6,95
|-12,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,59
|6,75
|-24,93
|Edip Gayrimenkul
|1,01
|7,45
|-27,34
|Ege Endüstri
|416,80
|2,91
|-28,20
|Ege Gübre
|33,70
|2,31
|-32,33
|Ege Profil
|8,38
|3,33
|-29,99
|Ege Seramik
|2,72
|2,26
|-26,68
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,22
|10,00
|-31,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|8,11
|2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|5,56
|-5,00
|Egeplast
|9,98
|9,67
|-20,16
|Ekiz Kimya
|0,80
|9,59
|31,15
|Emek Elektrik
|1,02
|3,03
|-35,85
|Eminiş Ambalaj
|1,67
|-0,60
|9,87
|Emlak Konut GMYO
|1,12
|0,90
|-23,29
|Enerjisa Enerji
|6,89
|1,32
|-6,77
|Enka İnşaat
|5,72
|1,96
|-10,90
|Erbosan
|15,16
|0,13
|-39,31
|Ereğli Demir Çelik
|7,77
|0,91
|-14,05
|Ersu Gıda
|1,84
|2,22
|-11,11
|Escort Teknoloji
|1,29
|6,61
|-7,19
|Etiler Gıda
|1,72
|9,55
|-29,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,87
|4,82
|-47,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,75
|5,63
|-40,00
|Euro Yat. Ort.
|0,74
|1,37
|-37,29
|Euro Yatırım Holding
|0,78
|1,30
|-48,00
|Fenerbahçe Futbol
|7,30
|2,53
|-49,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,53
|2,85
|-44,64
|F-M İzmit Piston
|38,32
|2,13
|-23,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,62
|4,52
|-39,92
|Ford Otosan
|45,00
|1,90
|-36,49
|Formet Çelik Kapı
|1,75
|0,00
|-41,67
|Frigo Pak Gıda
|7,00
|5,74
|-45,99
|Galatasaray Sportif
|1,47
|2,08
|-27,59
|Garanti Bankası
|7,70
|1,58
|-30,88
|Garanti Faktoring
|3,33
|2,78
|-13,95
|Garanti Yat. Ort.
|1,02
|3,03
|-5,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,61
|6,91
|143,04
|Gedik Yatırım Holding
|13,38
|9,94
|73,99
|Gediz Ambalaj
|5,31
|4,32
|-21,45
|Gentaş
|1,83
|2,81
|-16,44
|Gersan Elektrik
|1,84
|2,22
|-42,32
|Global Men. Değ.
|1,28
|6,67
|-31,91
|Global Yat. Holding
|2,27
|4,13
|-53,39
|Good-Year
|2,89
|2,48
|-28,64
|Göltaş Çimento
|10,26
|2,09
|-42,33
|Gözde Girişim
|2,32
|3,11
|-54,86
|GSD Denizcilik
|1,56
|6,12
|-39,06
|GSD Holding
|0,93
|2,20
|-37,58
|Gübre Fabrik.
|12,77
|6,42
|41,26
|Güler Yat. Holding
|1,82
|9,64
|-10,34
|Güneş Sigorta
|1,75
|2,94
|-19,72
|Halk GMYO
|1,13
|2,73
|-7,38
|Halk Sigorta
|2,27
|2,25
|14,65
|Hatay Tekstil
|4,76
|2,59
|-30,71
|Hedef Girişim
|1,49
|4,20
|-42,91
|Hektaş
|8,19
|3,41
|2,12
|HUB Girişim
|12,23
|7,19
|30,26
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|2,67
|-32,46
|ICBC Turkey Bank
|3,02
|2,37
|-42,69
|İdealist Danışmanlık
|2,03
|2,53
|-38,86
|İdealist GMYO
|2,02
|2,02
|-33,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-1,12
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|0,77
|4,05
|-35,83
|İhlas Gazetecilik
|3,33
|-6,46
|-51,10
|İhlas Holding
|0,42
|-2,33
|-53,85
|İhlas Yayın Holding
|0,50
|2,04
|-50,98
|İndeks Bilgisayar
|6,15
|1,99
|-36,60
|Info Yatırım
|8,40
|0,00
|-5,62
|İntema
|5,97
|2,05
|-35,53
|İpek Doğal Enerji
|6,34
|4,62
|-17,88
|İskenderun Demir Çelik
|6,11
|2,52
|-23,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)