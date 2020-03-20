Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
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Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,39 2,21 -25,27
Acıpayam Selüloz 4,07 1,24 -36,11
Adana Çimento (A) 6,79 -1,16 -30,07
Adana Çimento (B) 5,26 0,19 -26,23
Adana Çimento (C) 1,99 1,02 -10,76
Adel Kalemcilik 8,93 1,71 -43,12
Adese Alışveriş Ticaret 0,86 4,88 -39,79
Afyon Çimento 4,18 2,45 -33,44
Ak Enerji 0,66 3,13 -39,45
Akbank 5,82 2,46 -28,24
Akçansa 6,70 1,21 -33,27
Akdenız Güvenlık Hız. 1,28 3,23 -39,34
Akfen GMYO 1,81 1,12 -55,31
Akın Tekstil 7,22 1,12 -47,64
Akiş GMYO 2,53 8,12 -37,38
Akmerkez GMYO 21,46 0,66 -9,37
Aksa 6,23 3,32 -20,42
Aksa Enerji 3,30 2,17 -13,16
Aksigorta 4,30 0,00 -20,63
Aksu Enerji 5,84 3,91 -60,73
Alarko Carrıer 34,00 5,52 -43,33
Alarko GMYO 10,53 5,09 -30,64
Alarko Holding 3,82 2,69 -35,80
Albaraka Türk 1,09 1,87 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 11,02 8,25 -8,47
Alkim Kağıt 5,03 4,36 -9,86
Alkim Kimya 44,30 2,64 15,61
Altınyağ 0,52 1,96 26,83
Altınyunus Çeşme 7,08 9,94 -29,13
Anadolu Cam 2,53 0,80 -41,97
Anadolu Efes 17,55 2,39 -23,96
Anadolu Grubu Holding 12,33 3,61 -29,90
Anadolu Hayat Emek. 5,43 0,00 -20,61
Anadolu Isuzu 7,59 10,00 -37,63
Anadolu Sigorta 4,61 0,44 4,77
Anel Elektrik 2,51 2,03 -21,81
Arçelik 13,45 2,67 -35,46
ARD Bilişim Teknolojileri 11,71 1,83
Arena Bilgisayar 8,06 3,47 7,04
Armada Bilgisayar 11,80 4,42 -28,00
Arsan Tekstil 2,49 3,32 -30,45
Artı Yatırım Holding 0,71 1,43 -12,35
Aselsan 21,52 1,99 2,77
Aslan Çimento 33,32 1,03 -16,62
Ata GMYO 3,44 0,88 -24,06
Atakule GMYO 1,04 2,97 -45,83
Atlantis Yatırım Holding 1,11 6,73 11,00
Atlas Yat. Ort. 0,99 4,21 -31,25
AvivaSA Emeklilik Hayat 11,27 1,99 -19,15
Avrasya GMYO 1,02 4,08 -32,45
Avrasya Petrol ve Tur. 1,01 3,06 -44,51
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,20 0,01 2,67
Avrupa Yatırım Holding 0,90 2,27 -41,56
Ayen Enerji 2,02 2,54 -41,79
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,80 9,76 -17,81
Aygaz 8,06 1,77 -33,64
Bagfaş 10,18 1,70 -39,48
Bak Ambalaj 4,52 3,20 -38,50
Balatacılar Balatacılık 1,56 9,86 25,81
Bantaş Ambalaj 1,81 3,43 -28,17
Banvit 14,66 1,31 -21,06
Baştaş Başkent Çimento 2,56 4,92 -1,16
Batı Çimento 1,91 0,53 -42,30
Batısöke Çimento 0,73 1,39 -44,27
Bera Holding 2,10 2,44 -45,45
Berkosan Yalıtım 2,09 8,29 -23,72
Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 2,80 -40,00
Beyaz Filo 2,55 5,37 -19,30
Bilici Yatırım 6,26 1,29 43,25
Bim Mağazalar 53,30 2,11 14,23
Birko Mensucat 0,24 4,35 -22,58
Birlik Mensucat 0,92 0,00 -19,30
Bizim Mağazaları 8,05 7,33 -27,93
Bolu Çimento 3,11 -2,81 -33,83
Bomonti Elektrik 0,97 0,00 -24,22
Borusan Mannesmann 6,96 1,75 -39,21
Borusan Yat. Paz. 44,70 0,99 -27,73
Bosch Fren Sistemleri 163,30 1,74 -43,67
Bossa 5,35 3,68 -33,62
Brisa 6,55 2,66 -31,13
Burçelik 4,45 5,70 -23,41
Burçelik Vana 12,65 10,00 30,28
Bursa Çimento 2,73 2,25 -31,81
Carrefoursa 4,61 3,13 -2,12
Casa Emtia Petrol 7,36 5,44 -21,62
Ceo Event Medya 5,05 1,00 -38,71
Coca Cola İçecek 33,94 1,62 -12,30
Cosmos Yat. Holding 1,70 1,80 -16,67
Credıtwest Faktorıng 1,99 -0,50 -30,90
Çelebi 52,75 5,92 -48,33
Çelik Halat 7,21 7,77 10,92
Çemaş Döküm 0,69 2,99 -44,95
Çemtaş 4,73 1,07 -42,87
Çimbeton 25,46 2,66 -38,29
Çimentaş 9,31 2,42 -37,93
Çimsa 6,00 3,45 -33,92
Çuhadaroğlu Metal 1,86 5,08 -41,69
Dagi Giyim 1,45 2,11 -42,00
Dagi Yatırım Holding 1,87 5,65 -17,26
Dardanel 3,10 5,08 -18,21
Datagate Bilgisayar 5,35 2,88 -31,50
Demısaş Döküm 2,37 -0,42 -31,90
Denge Holding 0,85 2,41 -37,96
Deniz GMYO 2,79 3,72 -44,75
Denizli Cam 5,20 1,96 -37,65
Derimod 2,97 2,41 -58,40
Derlüks Deri 1,90 3,83 -53,43
Desa Deri 2,14 7,00 -52,86
Despec Bilgisayar 3,24 2,86 -23,58
Deva Holding 8,44 9,18 -6,12
Diriteks Diriliş Tekstil 0,61 1,67 -21,79
Ditaş Doğan 8,81 3,65 -7,85
DO-CO 254,10 10,00 -54,95
Doğan Burda 2,97 0,68 -51,07
Doğan Holding 1,44 9,92 -21,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 2,88 -35,15
Doğusan 1,11 2,78 -46,63
Doğuş GMYO 3,23 4,87 -28,70
Doğuş Otomotiv 5,29 2,32 -44,43
Döktaş Dökümcülük 13,49 1,97 -57,37
Duran Doğan Basım 13,68 4,99 -2,56
Dyo Boya 3,10 2,65 -36,73
Eczacıbaşı İlaç 3,23 6,95 -12,94
Eczacıbaşı Yatırım 7,59 6,75 -24,93
Edip Gayrimenkul 1,01 7,45 -27,34
Ege Endüstri 416,80 2,91 -28,20
Ege Gübre 33,70 2,31 -32,33
Ege Profil 8,38 3,33 -29,99
Ege Seramik 2,72 2,26 -26,68
Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 10,00 -31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,19 5,56 -5,00
Egeplast 9,98 9,67 -20,16
Ekiz Kimya 0,80 9,59 31,15
Emek Elektrik 1,02 3,03 -35,85
Eminiş Ambalaj 1,67 -0,60 9,87
Emlak Konut GMYO 1,12 0,90 -23,29
Enerjisa Enerji 6,89 1,32 -6,77
Enka İnşaat 5,72 1,96 -10,90
Erbosan 15,16 0,13 -39,31
Ereğli Demir Çelik 7,77 0,91 -14,05
Ersu Gıda 1,84 2,22 -11,11
Escort Teknoloji 1,29 6,61 -7,19
Etiler Gıda 1,72 9,55 -29,80
Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 4,82 -47,90
Euro Trend Yat. Ort. 0,75 5,63 -40,00
Euro Yat. Ort. 0,74 1,37 -37,29
Euro Yatırım Holding 0,78 1,30 -48,00
Fenerbahçe Futbol 7,30 2,53 -49,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 2,85 -44,64
F-M İzmit Piston 38,32 2,13 -23,18
Fonet Bilgi Teknolojileri 4,62 4,52 -39,92
Ford Otosan 45,00 1,90 -36,49
Formet Çelik Kapı 1,75 0,00 -41,67
Frigo Pak Gıda 7,00 5,74 -45,99
Galatasaray Sportif 1,47 2,08 -27,59
Garanti Bankası 7,70 1,58 -30,88
Garanti Faktoring 3,33 2,78 -13,95
Garanti Yat. Ort. 1,02 3,03 -5,56
Gedik Y. Men. Değ. 13,61 6,91 143,04
Gedik Yatırım Holding 13,38 9,94 73,99
Gediz Ambalaj 5,31 4,32 -21,45
Gentaş 1,83 2,81 -16,44
Gersan Elektrik 1,84 2,22 -42,32
Global Men. Değ. 1,28 6,67 -31,91
Global Yat. Holding 2,27 4,13 -53,39
Good-Year 2,89 2,48 -28,64
Göltaş Çimento 10,26 2,09 -42,33
Gözde Girişim 2,32 3,11 -54,86
GSD Denizcilik 1,56 6,12 -39,06
GSD Holding 0,93 2,20 -37,58
Gübre Fabrik. 12,77 6,42 41,26
Güler Yat. Holding 1,82 9,64 -10,34
Güneş Sigorta 1,75 2,94 -19,72
Halk GMYO 1,13 2,73 -7,38
Halk Sigorta 2,27 2,25 14,65
Hatay Tekstil 4,76 2,59 -30,71
Hedef Girişim 1,49 4,20 -42,91
Hektaş 8,19 3,41 2,12
HUB Girişim 12,23 7,19 30,26
Hürriyet Gzt. 0,77 2,67 -32,46
ICBC Turkey Bank 3,02 2,37 -42,69
İdealist Danışmanlık 2,03 2,53 -38,86
İdealist GMYO 2,02 2,02 -33,99
İhlas Ev Aletleri 1,76 -1,12 -43,77
İhlas Gayrimenkul 0,77 4,05 -35,83
İhlas Gazetecilik 3,33 -6,46 -51,10
İhlas Holding 0,42 -2,33 -53,85
İhlas Yayın Holding 0,50 2,04 -50,98
İndeks Bilgisayar 6,15 1,99 -36,60
Info Yatırım 8,40 0,00 -5,62
İntema 5,97 2,05 -35,53
İpek Doğal Enerji 6,34 4,62 -17,88
İskenderun Demir Çelik 6,11 2,52 -23,72

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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