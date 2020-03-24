Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|7,95
|-12,37
|Acıpayam Selüloz
|4,11
|5,38
|-35,48
|Adana Çimento (A)
|6,83
|4,43
|-29,66
|Adana Çimento (B)
|4,85
|4,75
|-31,98
|Adana Çimento (C)
|1,85
|1,65
|-17,04
|Adel Kalemcilik
|9,15
|6,15
|-41,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,92
|6,98
|-35,59
|Afyon Çimento
|4,12
|4,04
|-34,39
|Ak Enerji
|0,68
|6,25
|-37,61
|Akbank
|5,60
|4,48
|-30,95
|Akçansa
|6,70
|4,69
|-33,27
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,29
|5,74
|-38,86
|Akfen GMYO
|1,79
|7,19
|-55,80
|Akın Tekstil
|7,23
|4,18
|-47,57
|Akiş GMYO
|2,34
|3,08
|-42,08
|Akmerkez GMYO
|20,56
|3,68
|-13,18
|Aksa
|6,31
|6,59
|-19,40
|Aksa Enerji
|3,24
|5,88
|-14,74
|Aksigorta
|4,24
|3,16
|-21,74
|Aksu Enerji
|6,01
|5,25
|-59,58
|Alarko Carrıer
|33,98
|3,35
|-43,37
|Alarko GMYO
|10,25
|4,91
|-32,49
|Alarko Holding
|3,69
|5,13
|-37,98
|Albaraka Türk
|1,08
|4,85
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|13,53
|10,00
|12,38
|Alkim Kağıt
|5,16
|4,88
|-7,53
|Alkim Kimya
|45,88
|4,42
|19,73
|Altınyağ
|0,52
|4,00
|26,83
|Altınyunus Çeşme
|7,91
|7,04
|-20,82
|Anadolu Cam
|2,47
|4,22
|-43,35
|Anadolu Efes
|17,51
|2,88
|-24,13
|Anadolu Grubu Holding
|13,72
|5,54
|-22,00
|Anadolu Hayat Emek.
|5,98
|9,72
|-12,57
|Anadolu Isuzu
|7,98
|6,26
|-34,43
|Anadolu Sigorta
|4,77
|3,25
|8,41
|Anel Elektrik
|2,62
|3,56
|-18,38
|Arçelik
|12,92
|4,03
|-38,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,13
|6,31
|Arena Bilgisayar
|9,17
|6,50
|21,78
|Armada Bilgisayar
|13,58
|9,96
|-17,14
|Arsan Tekstil
|2,41
|6,17
|-32,68
|Artı Yatırım Holding
|0,63
|3,28
|-22,22
|Aselsan
|22,12
|6,35
|5,64
|Aslan Çimento
|32,88
|2,62
|-17,72
|Ata GMYO
|3,55
|5,97
|-21,63
|Atakule GMYO
|1,02
|4,08
|-46,87
|Atlantis Yatırım Holding
|1,19
|0,00
|19,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,00
|5,26
|-30,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,47
|9,79
|3,80
|Avrasya GMYO
|1,01
|5,21
|-33,11
|Avrasya Petrol ve Tur.
|0,99
|4,21
|-45,60
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,40
|0,01
|2,68
|Avrupa Yatırım Holding
|0,86
|3,61
|-44,16
|Ayen Enerji
|2,04
|5,15
|-41,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|3,55
|-20,09
|Aygaz
|7,91
|4,08
|-34,88
|Bagfaş
|11,29
|4,63
|-32,88
|Bak Ambalaj
|5,37
|9,82
|-26,94
|Balatacılar Balatacılık
|1,87
|10,00
|50,81
|Bantaş Ambalaj
|1,98
|7,03
|-21,43
|Banvit
|15,82
|3,94
|-14,81
|Baştaş Başkent Çimento
|2,32
|3,11
|-10,42
|Batı Çimento
|1,89
|4,42
|-42,90
|Batısöke Çimento
|0,72
|4,35
|-45,04
|Bera Holding
|2,32
|9,95
|-39,74
|Berkosan Yalıtım
|2,45
|8,89
|-10,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|6,62
|-40,82
|Beyaz Filo
|2,51
|5,91
|-20,57
|Bilici Yatırım
|6,17
|1,98
|41,19
|Bim Mağazalar
|52,85
|1,63
|13,27
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-19,35
|Birlik Mensucat
|0,94
|3,30
|-17,54
|Bizim Mağazaları
|9,72
|7,17
|-12,98
|Bolu Çimento
|3,15
|2,61
|-32,98
|Bomonti Elektrik
|1,02
|3,03
|-20,31
|Borusan Mannesmann
|6,92
|4,85
|-39,56
|Borusan Yat. Paz.
|47,60
|6,97
|-23,04
|Bosch Fren Sistemleri
|168,60
|5,18
|-41,84
|Bossa
|5,44
|6,25
|-32,51
|Brisa
|6,57
|3,14
|-30,91
|Burçelik
|4,92
|7,89
|-15,32
|Burçelik Vana
|13,50
|8,00
|39,03
|Bursa Çimento
|2,73
|7,91
|-31,81
|Carrefoursa
|5,88
|9,91
|24,84
|Casa Emtia Petrol
|7,55
|0,94
|-19,60
|Ceo Event Medya
|5,14
|4,90
|-37,62
|Coca Cola İçecek
|35,06
|3,73
|-9,41
|Cosmos Yat. Holding
|2,03
|9,73
|-0,49
|Credıtwest Faktorıng
|1,99
|5,29
|-30,90
|Çelebi
|49,36
|4,98
|-51,66
|Çelik Halat
|6,43
|3,21
|-1,08
|Çemaş Döküm
|0,68
|4,62
|-45,75
|Çemtaş
|4,75
|5,79
|-42,63
|Çimbeton
|25,66
|6,92
|-37,81
|Çimentaş
|9,42
|4,67
|-37,20
|Çimsa
|6,13
|2,17
|-32,49
|Çuhadaroğlu Metal
|1,88
|4,44
|-41,07
|Dagi Giyim
|1,38
|4,55
|-44,80
|Dagi Yatırım Holding
|1,86
|6,29
|-17,70
|Dardanel
|3,76
|9,94
|-0,79
|Datagate Bilgisayar
|6,03
|6,54
|-22,79
|Demısaş Döküm
|2,39
|3,46
|-31,32
|Denge Holding
|0,89
|4,71
|-35,04
|Deniz GMYO
|2,71
|4,63
|-46,34
|Denizli Cam
|5,09
|4,09
|-38,97
|Derimod
|3,32
|7,79
|-53,50
|Derlüks Deri
|1,97
|5,91
|-51,72
|Desa Deri
|2,66
|9,92
|-41,41
|Despec Bilgisayar
|3,96
|9,70
|-6,60
|Deva Holding
|10,20
|9,09
|13,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|3,28
|-19,23
|Ditaş Doğan
|8,34
|4,25
|-12,76
|DO-CO
|261,40
|3,36
|-53,65
|Doğan Burda
|2,87
|5,51
|-52,72
|Doğan Holding
|1,62
|4,52
|-11,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,05
|5,00
|-36,36
|Doğusan
|1,08
|2,86
|-48,08
|Doğuş GMYO
|3,23
|6,60
|-28,70
|Doğuş Otomotiv
|5,47
|7,25
|-42,54
|Döktaş Dökümcülük
|12,84
|9,93
|-59,43
|Duran Doğan Basım
|16,77
|8,90
|19,44
|Dyo Boya
|3,17
|6,02
|-35,31
|Eczacıbaşı İlaç
|4,01
|9,86
|8,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,40
|9,30
|-7,02
|Edip Gayrimenkul
|1,01
|6,32
|-27,34
|Ege Endüstri
|411,20
|4,71
|-29,16
|Ege Gübre
|34,80
|4,44
|-30,12
|Ege Profil
|8,71
|4,31
|-27,23
|Ege Seramik
|2,68
|3,88
|-27,76
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,24
|9,09
|-25,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|8,11
|2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|5,26
|0,00
|Egeplast
|9,70
|4,30
|-22,40
|Ekiz Kimya
|0,94
|9,30
|54,10
|Emek Elektrik
|0,98
|5,38
|-38,36
|Eminiş Ambalaj
|1,60
|5,26
|5,26
|Emlak Konut GMYO
|1,12
|4,67
|-23,29
|Enerjisa Enerji
|6,83
|3,80
|-7,58
|Enka İnşaat
|5,97
|2,05
|-7,01
|Erbosan
|14,47
|3,51
|-42,07
|Ereğli Demir Çelik
|7,86
|3,69
|-13,05
|Ersu Gıda
|2,18
|9,55
|5,31
|Escort Teknoloji
|1,60
|9,59
|15,11
|Etiler Gıda
|2,07
|9,52
|-15,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|9,30
|-43,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,79
|6,76
|-36,80
|Euro Yat. Ort.
|0,79
|6,76
|-33,05
|Euro Yatırım Holding
|0,83
|6,41
|-44,67
|Fenerbahçe Futbol
|7,25
|5,53
|-49,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,54
|3,25
|-44,42
|F-M İzmit Piston
|42,44
|8,32
|-14,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,87
|9,93
|-23,67
|Ford Otosan
|48,16
|5,06
|-27,16
|Formet Çelik Kapı
|1,92
|9,71
|-36,00
|Frigo Pak Gıda
|8,61
|9,96
|-33,56
|Galatasaray Sportif
|1,42
|6,77
|-30,05
|Garanti Bankası
|7,38
|6,80
|-33,75
|Garanti Faktoring
|3,26
|4,15
|-15,76
|Garanti Yat. Ort.
|0,96
|6,67
|-11,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,34
|4,14
|138,21
|Gedik Yatırım Holding
|16,18
|9,99
|110,40
|Gediz Ambalaj
|6,05
|4,31
|-10,50
|Gentaş
|1,86
|6,90
|-15,07
|Gersan Elektrik
|1,80
|4,65
|-43,57
|Global Men. Değ.
|1,37
|9,60
|-27,13
|Global Yat. Holding
|2,21
|6,76
|-54,62
|Good-Year
|2,95
|7,66
|-27,16
|Göltaş Çimento
|10,22
|4,39
|-42,55
|Gözde Girişim
|2,36
|4,89
|-54,09
|GSD Denizcilik
|1,61
|3,21
|-37,11
|GSD Holding
|0,94
|5,62
|-36,91
|Gübre Fabrik.
|15,47
|6,54
|71,13
|Güler Yat. Holding
|2,20
|10,00
|8,37
|Güneş Sigorta
|1,72
|4,88
|-21,10
|Halk GMYO
|1,11
|5,71
|-9,02
|Halk Sigorta
|2,39
|8,64
|20,71
|Hatay Tekstil
|4,79
|6,92
|-30,28
|Hedef Girişim
|1,53
|6,25
|-41,38
|Hektaş
|9,32
|9,91
|16,21
|HUB Girişim
|15,00
|9,97
|59,77
|Hürriyet Gzt.
|0,78
|4,00
|-31,58
|ICBC Turkey Bank
|3,04
|4,47
|-42,31
|İdealist Danışmanlık
|2,03
|4,64
|-38,86
|İdealist GMYO
|2,07
|6,70
|-32,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,77
|2,31
|-43,45
|İhlas Gayrimenkul
|0,72
|4,35
|-40,00
|İhlas Gazetecilik
|3,49
|-0,29
|-48,75
|İhlas Holding
|0,40
|2,56
|-56,04
|İhlas Yayın Holding
|0,46
|4,55
|-54,90
|İndeks Bilgisayar
|6,82
|6,23
|-29,69
|Info Yatırım
|8,60
|1,18
|-3,37
|İntema
|6,39
|4,93
|-30,99
|İpek Doğal Enerji
|6,76
|8,86
|-12,44
|İskenderun Demir Çelik
|6,45
|2,54
|-19,48
(Sürecek)