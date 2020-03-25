Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 -1,81 -12,37
Acıpayam Selüloz 4,22 -0,71 -33,75
Adana Çimento (A) 6,71 -2,75 -30,90
Adana Çimento (B) 4,84 -2,62 -32,12
Adana Çimento (C) 1,77 -3,80 -20,63
Adel Kalemcilik 9,04 -2,06 -42,42
Adese Alışveriş Ticaret 0,91 -2,15 -36,29
Afyon Çimento 4,11 -2,38 -34,55
Ak Enerji 0,69 -1,43 -36,70
Akbank 5,59 -2,44 -31,07
Akçansa 6,83 -1,01 -31,97
Akdenız Güvenlık Hız. 1,29 -2,27 -38,86
Akfen GMYO 1,82 1,68 -55,06
Akın Tekstil 7,30 -1,35 -47,06
Akiş GMYO 2,36 -2,07 -41,58
Akmerkez GMYO 20,98 2,34 -11,40
Aksa 6,18 -2,52 -21,06
Aksa Enerji 3,33 -0,89 -12,37
Aksigorta 4,19 -3,46 -22,66
Aksu Enerji 6,18 0,00 -58,44
Alarko Carrıer 34,88 -0,91 -41,87
Alarko GMYO 10,26 -1,54 -32,42
Alarko Holding 3,88 0,52 -34,79
Albaraka Türk 1,08 -1,82 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 14,16 4,66 17,61
Alkim Kağıt 5,18 -3,90 -7,17
Alkim Kimya 46,42 -0,47 21,14
Altınyağ 0,55 1,85 34,15
Altınyunus Çeşme 7,80 1,30 -21,92
Anadolu Cam 2,62 3,56 -39,91
Anadolu Efes 18,00 -1,10 -22,01
Anadolu Grubu Holding 13,97 0,50 -20,58
Anadolu Hayat Emek. 5,19 -1,12 -14,71
Anadolu Isuzu 7,89 -2,95 -35,17
Anadolu Sigorta 4,70 -2,08 6,82
Anel Elektrik 2,61 -2,61 -18,69
Arçelik 13,03 -0,15 -37,48
ARD Bilişim Teknolojileri 12,20 -2,01
Arena Bilgisayar 9,26 -2,22 22,97
Armada Bilgisayar 13,38 -1,47 -18,36
Arsan Tekstil 2,31 -7,23 -35,47
Artı Yatırım Holding 0,69 6,15 -14,81
Aselsan 22,86 0,09 9,17
Aslan Çimento 32,48 -2,05 -18,72
Ata GMYO 3,53 -1,94 -22,08
Atakule GMYO 1,05 0,00 -45,31
Atlantis Yatırım Holding 1,27 0,79 27,00
Atlas Yat. Ort. 1,03 -0,96 -28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,63 -2,18 1,67
Avrasya GMYO 1,01 -1,94 -33,11
Avrasya Petrol ve Tur. 1,01 -1,94 -44,51
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,50 0,01 2,69
Avrupa Yatırım Holding 0,92 2,22 -40,26
Ayen Enerji 2,14 1,90 -38,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 9,89 -8,68
Aygaz 8,12 1,50 -33,15
Bagfaş 11,40 -1,98 -32,22
Bak Ambalaj 5,36 -0,19 -27,07
Balatacılar Balatacılık 1,95 4,28 57,26
Bantaş Ambalaj 1,93 -2,53 -23,41
Banvit 15,63 -3,76 -15,83
Baştaş Başkent Çimento 2,50 1,21 -3,47
Batı Çimento 1,89 -1,05 -42,90
Batısöke Çimento 0,72 -2,70 -45,04
Bera Holding 2,38 2,59 -38,18
Berkosan Yalıtım 2,43 -1,62 -11,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -0,67 -39,59
Beyaz Filo 2,65 3,92 -16,14
Bilici Yatırım 6,01 -3,69 37,53
Bim Mağazalar 51,50 -3,29 10,37
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,94 -2,08 -17,54
Bizim Mağazaları 9,38 -4,77 -16,03
Bolu Çimento 3,16 -0,32 -32,77
Bomonti Elektrik 1,07 0,00 -16,41
Borusan Mannesmann 6,98 -1,55 -39,04
Borusan Yat. Paz. 49,96 2,08 -19,22
Bosch Fren Sistemleri 172,00 1,71 -40,67
Bossa 5,55 -1,42 -31,14
Brisa 6,51 -2,21 -30,59
Burçelik 4,85 -2,41 -16,52
Burçelik Vana 13,90 2,96 43,15
Bursa Çimento 2,70 -2,88 -32,56
Carrefoursa 5,89 0,17 25,05
Casa Emtia Petrol 8,50 6,38 -9,48
Ceo Event Medya 5,25 -2,60 -36,29
Coca Cola İçecek 36,04 2,68 -6,87
Cosmos Yat. Holding 2,00 -1,48 -1,96
Credıtwest Faktorıng 2,08 0,97 -27,78
Çelebi 51,25 1,38 -49,80
Çelik Halat 6,49 -0,61 -0,15
Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -44,95
Çemtaş 4,78 -1,24 -42,27
Çimbeton 26,06 0,08 -36,84
Çimentaş 9,60 -0,31 -36,00
Çimsa 6,11 -2,40 -32,71
Çuhadaroğlu Metal 1,90 -1,55 -40,44
Dagi Giyim 1,57 9,79 -37,20
Dagi Yatırım Holding 2,06 7,29 -8,85
Dardanel 4,00 6,38 5,54
Datagate Bilgisayar 6,15 -1,13 -21,25
Demısaş Döküm 2,39 -5,91 -31,32
Denge Holding 0,94 4,44 -31,39
Deniz GMYO 2,78 -2,11 -44,95
Denizli Cam 5,22 0,00 -37,41
Derimod 3,40 0,59 -52,38
Derlüks Deri 1,98 -1,00 -51,47
Desa Deri 2,82 6,02 -37,89
Despec Bilgisayar 3,98 0,25 -6,13
Deva Holding 10,40 1,17 15,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 1,59 -17,95
Ditaş Doğan 8,70 3,33 -9,00
DO-CO 253,60 -3,21 -55,04
Doğan Burda 2,91 -2,68 -52,06
Doğan Holding 1,57 -4,27 -14,67
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 -0,92 -34,55
Doğusan 1,12 0,00 -46,15
Doğuş GMYO 3,35 0,60 -26,05
Doğuş Otomotiv 5,95 6,06 -37,50
Döktaş Dökümcülük 13,61 6,00 -56,99
Duran Doğan Basım 16,79 -0,89 19,59
Dyo Boya 3,33 2,15 -32,04
Eczacıbaşı İlaç 4,21 4,99 13,48
Eczacıbaşı Yatırım 9,62 1,69 -4,85
Edip Gayrimenkul 1,02 -1,92 -26,62
Ege Endüstri 427,50 -0,93 -26,36
Ege Gübre 36,00 0,11 -27,71
Ege Profil 8,79 -1,24 -26,57
Ege Seramik 2,85 2,15 -23,18
Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 8,33 -18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 10,00 12,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 10,00 10,00
Egeplast 9,47 -7,16 -24,24
Ekiz Kimya 1,03 9,57 68,85
Emek Elektrik 1,01 -0,98 -36,48
Eminiş Ambalaj 1,77 5,99 16,45
Emlak Konut GMYO 1,13 -1,74 -22,60
Enerjisa Enerji 6,79 -0,73 -8,12
Enka İnşaat 5,94 -1,16 -7,48
Erbosan 14,37 -2,11 -42,47
Ereğli Demir Çelik 7,81 -2,50 -13,61
Ersu Gıda 2,30 5,50 11,11
Escort Teknoloji 1,76 10,00 26,62
Etiler Gıda 2,08 0,48 -15,10
Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 2,17 -43,71
Euro Trend Yat. Ort. 0,81 1,25 -35,20
Euro Yat. Ort. 0,80 0,00 -32,20
Euro Yatırım Holding 0,85 0,00 -43,33
Fenerbahçe Futbol 7,41 -1,20 -48,79
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 -3,44 -44,64
F-M İzmit Piston 42,80 -0,47 -14,19
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,06 3,24 -21,20
Ford Otosan 49,02 1,07 -25,86
Formet Çelik Kapı 1,99 4,74 -33,67
Frigo Pak Gıda 9,00 4,53 -30,56
Galatasaray Sportif 1,50 2,74 -26,11
Garanti Bankası 7,48 -1,32 -32,85
Garanti Faktoring 3,24 -3,28 -16,28
Garanti Yat. Ort. 0,98 1,03 -9,26
Gedik Y. Men. Değ. 12,80 -4,19 128,57
Gedik Yatırım Holding 16,18 0,00 110,40
Gediz Ambalaj 6,20 -0,32 -8,28
Gentaş 1,86 -2,11 -15,07
Gersan Elektrik 1,83 -1,08 -42,63
Global Men. Değ. 1,41 2,92 -25,00
Global Yat. Holding 2,24 -0,88 -54,00
Good-Year 2,98 -1,00 -26,42
Göltaş Çimento 10,32 -1,99 -41,99
Gözde Girişim 2,37 -2,07 -53,89
GSD Denizcilik 1,61 -2,42 -37,11
GSD Holding 0,95 -1,04 -36,24
Gübre Fabrik. 15,05 -1,76 66,48
Güler Yat. Holding 2,42 10,00 19,21
Güneş Sigorta 1,78 -1,11 -18,35
Halk GMYO 1,13 -0,88 -7,38
Halk Sigorta 2,20 -9,09 11,11
Hatay Tekstil 5,14 5,11 -25,18
Hedef Girişim 1,52 -3,18 -41,76
Hektaş 9,87 5,90 23,07
HUB Girişim 16,03 6,87 70,74
Hürriyet Gzt. 0,81 -1,22 -28,95
ICBC Turkey Bank 3,06 -1,29 -41,94
İdealist Danışmanlık 2,05 -0,49 -38,25
İdealist GMYO 2,08 -1,89 -32,03
İhlas Ev Aletleri 1,74 -1,69 -44,41
İhlas Gayrimenkul 0,74 -1,33 -38,33
İhlas Gazetecilik 3,25 -7,14 -52,28
İhlas Holding 0,40 -2,44 -56,04
İhlas Yayın Holding 0,48 0,00 -52,94
İndeks Bilgisayar 6,79 -3,28 -30,00
Info Yatırım 8,60 0,00 -3,37
İntema 6,31 -2,92 -31,86
İpek Doğal Enerji 6,89 0,88 -10,75
İskenderun Demir Çelik 6,49 -0,61 -18,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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