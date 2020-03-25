Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 -1,81 -12,37 Acıpayam Selüloz 4,22 -0,71 -33,75 Adana Çimento (A) 6,71 -2,75 -30,90 Adana Çimento (B) 4,84 -2,62 -32,12 Adana Çimento (C) 1,77 -3,80 -20,63 Adel Kalemcilik 9,04 -2,06 -42,42 Adese Alışveriş Ticaret 0,91 -2,15 -36,29 Afyon Çimento 4,11 -2,38 -34,55 Ak Enerji 0,69 -1,43 -36,70 Akbank 5,59 -2,44 -31,07 Akçansa 6,83 -1,01 -31,97 Akdenız Güvenlık Hız. 1,29 -2,27 -38,86 Akfen GMYO 1,82 1,68 -55,06 Akın Tekstil 7,30 -1,35 -47,06 Akiş GMYO 2,36 -2,07 -41,58 Akmerkez GMYO 20,98 2,34 -11,40 Aksa 6,18 -2,52 -21,06 Aksa Enerji 3,33 -0,89 -12,37 Aksigorta 4,19 -3,46 -22,66 Aksu Enerji 6,18 0,00 -58,44 Alarko Carrıer 34,88 -0,91 -41,87 Alarko GMYO 10,26 -1,54 -32,42 Alarko Holding 3,88 0,52 -34,79 Albaraka Türk 1,08 -1,82 -29,41 Alcatel Lucent Teletaş 14,16 4,66 17,61 Alkim Kağıt 5,18 -3,90 -7,17 Alkim Kimya 46,42 -0,47 21,14 Altınyağ 0,55 1,85 34,15 Altınyunus Çeşme 7,80 1,30 -21,92 Anadolu Cam 2,62 3,56 -39,91 Anadolu Efes 18,00 -1,10 -22,01 Anadolu Grubu Holding 13,97 0,50 -20,58 Anadolu Hayat Emek. 5,19 -1,12 -14,71 Anadolu Isuzu 7,89 -2,95 -35,17 Anadolu Sigorta 4,70 -2,08 6,82 Anel Elektrik 2,61 -2,61 -18,69 Arçelik 13,03 -0,15 -37,48 ARD Bilişim Teknolojileri 12,20 -2,01 Arena Bilgisayar 9,26 -2,22 22,97 Armada Bilgisayar 13,38 -1,47 -18,36 Arsan Tekstil 2,31 -7,23 -35,47 Artı Yatırım Holding 0,69 6,15 -14,81 Aselsan 22,86 0,09 9,17 Aslan Çimento 32,48 -2,05 -18,72 Ata GMYO 3,53 -1,94 -22,08 Atakule GMYO 1,05 0,00 -45,31 Atlantis Yatırım Holding 1,27 0,79 27,00 Atlas Yat. Ort. 1,03 -0,96 -28,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,63 -2,18 1,67 Avrasya GMYO 1,01 -1,94 -33,11 Avrasya Petrol ve Tur. 1,01 -1,94 -44,51 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,50 0,01 2,69 Avrupa Yatırım Holding 0,92 2,22 -40,26 Ayen Enerji 2,14 1,90 -38,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 9,89 -8,68 Aygaz 8,12 1,50 -33,15 Bagfaş 11,40 -1,98 -32,22 Bak Ambalaj 5,36 -0,19 -27,07 Balatacılar Balatacılık 1,95 4,28 57,26 Bantaş Ambalaj 1,93 -2,53 -23,41 Banvit 15,63 -3,76 -15,83 Baştaş Başkent Çimento 2,50 1,21 -3,47 Batı Çimento 1,89 -1,05 -42,90 Batısöke Çimento 0,72 -2,70 -45,04 Bera Holding 2,38 2,59 -38,18 Berkosan Yalıtım 2,43 -1,62 -11,31 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -0,67 -39,59 Beyaz Filo 2,65 3,92 -16,14 Bilici Yatırım 6,01 -3,69 37,53 Bim Mağazalar 51,50 -3,29 10,37 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58 Birlik Mensucat 0,94 -2,08 -17,54 Bizim Mağazaları 9,38 -4,77 -16,03 Bolu Çimento 3,16 -0,32 -32,77 Bomonti Elektrik 1,07 0,00 -16,41 Borusan Mannesmann 6,98 -1,55 -39,04 Borusan Yat. Paz. 49,96 2,08 -19,22 Bosch Fren Sistemleri 172,00 1,71 -40,67 Bossa 5,55 -1,42 -31,14 Brisa 6,51 -2,21 -30,59 Burçelik 4,85 -2,41 -16,52 Burçelik Vana 13,90 2,96 43,15 Bursa Çimento 2,70 -2,88 -32,56 Carrefoursa 5,89 0,17 25,05 Casa Emtia Petrol 8,50 6,38 -9,48 Ceo Event Medya 5,25 -2,60 -36,29 Coca Cola İçecek 36,04 2,68 -6,87 Cosmos Yat. Holding 2,00 -1,48 -1,96 Credıtwest Faktorıng 2,08 0,97 -27,78 Çelebi 51,25 1,38 -49,80 Çelik Halat 6,49 -0,61 -0,15 Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -44,95 Çemtaş 4,78 -1,24 -42,27 Çimbeton 26,06 0,08 -36,84 Çimentaş 9,60 -0,31 -36,00 Çimsa 6,11 -2,40 -32,71 Çuhadaroğlu Metal 1,90 -1,55 -40,44 Dagi Giyim 1,57 9,79 -37,20 Dagi Yatırım Holding 2,06 7,29 -8,85 Dardanel 4,00 6,38 5,54 Datagate Bilgisayar 6,15 -1,13 -21,25 Demısaş Döküm 2,39 -5,91 -31,32 Denge Holding 0,94 4,44 -31,39 Deniz GMYO 2,78 -2,11 -44,95 Denizli Cam 5,22 0,00 -37,41 Derimod 3,40 0,59 -52,38 Derlüks Deri 1,98 -1,00 -51,47 Desa Deri 2,82 6,02 -37,89 Despec Bilgisayar 3,98 0,25 -6,13 Deva Holding 10,40 1,17 15,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 1,59 -17,95 Ditaş Doğan 8,70 3,33 -9,00 DO-CO 253,60 -3,21 -55,04 Doğan Burda 2,91 -2,68 -52,06 Doğan Holding 1,57 -4,27 -14,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 -0,92 -34,55 Doğusan 1,12 0,00 -46,15 Doğuş GMYO 3,35 0,60 -26,05 Doğuş Otomotiv 5,95 6,06 -37,50 Döktaş Dökümcülük 13,61 6,00 -56,99 Duran Doğan Basım 16,79 -0,89 19,59 Dyo Boya 3,33 2,15 -32,04 Eczacıbaşı İlaç 4,21 4,99 13,48 Eczacıbaşı Yatırım 9,62 1,69 -4,85 Edip Gayrimenkul 1,02 -1,92 -26,62 Ege Endüstri 427,50 -0,93 -26,36 Ege Gübre 36,00 0,11 -27,71 Ege Profil 8,79 -1,24 -26,57 Ege Seramik 2,85 2,15 -23,18 Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 8,33 -18,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 10,00 12,82 Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 10,00 10,00 Egeplast 9,47 -7,16 -24,24 Ekiz Kimya 1,03 9,57 68,85 Emek Elektrik 1,01 -0,98 -36,48 Eminiş Ambalaj 1,77 5,99 16,45 Emlak Konut GMYO 1,13 -1,74 -22,60 Enerjisa Enerji 6,79 -0,73 -8,12 Enka İnşaat 5,94 -1,16 -7,48 Erbosan 14,37 -2,11 -42,47 Ereğli Demir Çelik 7,81 -2,50 -13,61 Ersu Gıda 2,30 5,50 11,11 Escort Teknoloji 1,76 10,00 26,62 Etiler Gıda 2,08 0,48 -15,10 Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 2,17 -43,71 Euro Trend Yat. Ort. 0,81 1,25 -35,20 Euro Yat. Ort. 0,80 0,00 -32,20 Euro Yatırım Holding 0,85 0,00 -43,33 Fenerbahçe Futbol 7,41 -1,20 -48,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 -3,44 -44,64 F-M İzmit Piston 42,80 -0,47 -14,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,06 3,24 -21,20 Ford Otosan 49,02 1,07 -25,86 Formet Çelik Kapı 1,99 4,74 -33,67 Frigo Pak Gıda 9,00 4,53 -30,56 Galatasaray Sportif 1,50 2,74 -26,11 Garanti Bankası 7,48 -1,32 -32,85 Garanti Faktoring 3,24 -3,28 -16,28 Garanti Yat. Ort. 0,98 1,03 -9,26 Gedik Y. Men. Değ. 12,80 -4,19 128,57 Gedik Yatırım Holding 16,18 0,00 110,40 Gediz Ambalaj 6,20 -0,32 -8,28 Gentaş 1,86 -2,11 -15,07 Gersan Elektrik 1,83 -1,08 -42,63 Global Men. Değ. 1,41 2,92 -25,00 Global Yat. Holding 2,24 -0,88 -54,00 Good-Year 2,98 -1,00 -26,42 Göltaş Çimento 10,32 -1,99 -41,99 Gözde Girişim 2,37 -2,07 -53,89 GSD Denizcilik 1,61 -2,42 -37,11 GSD Holding 0,95 -1,04 -36,24 Gübre Fabrik. 15,05 -1,76 66,48 Güler Yat. Holding 2,42 10,00 19,21 Güneş Sigorta 1,78 -1,11 -18,35 Halk GMYO 1,13 -0,88 -7,38 Halk Sigorta 2,20 -9,09 11,11 Hatay Tekstil 5,14 5,11 -25,18 Hedef Girişim 1,52 -3,18 -41,76 Hektaş 9,87 5,90 23,07 HUB Girişim 16,03 6,87 70,74 Hürriyet Gzt. 0,81 -1,22 -28,95 ICBC Turkey Bank 3,06 -1,29 -41,94 İdealist Danışmanlık 2,05 -0,49 -38,25 İdealist GMYO 2,08 -1,89 -32,03 İhlas Ev Aletleri 1,74 -1,69 -44,41 İhlas Gayrimenkul 0,74 -1,33 -38,33 İhlas Gazetecilik 3,25 -7,14 -52,28 İhlas Holding 0,40 -2,44 -56,04 İhlas Yayın Holding 0,48 0,00 -52,94 İndeks Bilgisayar 6,79 -3,28 -30,00 Info Yatırım 8,60 0,00 -3,37 İntema 6,31 -2,92 -31,86 İpek Doğal Enerji 6,89 0,88 -10,75 İskenderun Demir Çelik 6,49 -0,61 -18,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)