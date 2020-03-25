Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|-1,81
|-12,37
|Acıpayam Selüloz
|4,22
|-0,71
|-33,75
|Adana Çimento (A)
|6,71
|-2,75
|-30,90
|Adana Çimento (B)
|4,84
|-2,62
|-32,12
|Adana Çimento (C)
|1,77
|-3,80
|-20,63
|Adel Kalemcilik
|9,04
|-2,06
|-42,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,91
|-2,15
|-36,29
|Afyon Çimento
|4,11
|-2,38
|-34,55
|Ak Enerji
|0,69
|-1,43
|-36,70
|Akbank
|5,59
|-2,44
|-31,07
|Akçansa
|6,83
|-1,01
|-31,97
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,29
|-2,27
|-38,86
|Akfen GMYO
|1,82
|1,68
|-55,06
|Akın Tekstil
|7,30
|-1,35
|-47,06
|Akiş GMYO
|2,36
|-2,07
|-41,58
|Akmerkez GMYO
|20,98
|2,34
|-11,40
|Aksa
|6,18
|-2,52
|-21,06
|Aksa Enerji
|3,33
|-0,89
|-12,37
|Aksigorta
|4,19
|-3,46
|-22,66
|Aksu Enerji
|6,18
|0,00
|-58,44
|Alarko Carrıer
|34,88
|-0,91
|-41,87
|Alarko GMYO
|10,26
|-1,54
|-32,42
|Alarko Holding
|3,88
|0,52
|-34,79
|Albaraka Türk
|1,08
|-1,82
|-29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|14,16
|4,66
|17,61
|Alkim Kağıt
|5,18
|-3,90
|-7,17
|Alkim Kimya
|46,42
|-0,47
|21,14
|Altınyağ
|0,55
|1,85
|34,15
|Altınyunus Çeşme
|7,80
|1,30
|-21,92
|Anadolu Cam
|2,62
|3,56
|-39,91
|Anadolu Efes
|18,00
|-1,10
|-22,01
|Anadolu Grubu Holding
|13,97
|0,50
|-20,58
|Anadolu Hayat Emek.
|5,19
|-1,12
|-14,71
|Anadolu Isuzu
|7,89
|-2,95
|-35,17
|Anadolu Sigorta
|4,70
|-2,08
|6,82
|Anel Elektrik
|2,61
|-2,61
|-18,69
|Arçelik
|13,03
|-0,15
|-37,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,20
|-2,01
|Arena Bilgisayar
|9,26
|-2,22
|22,97
|Armada Bilgisayar
|13,38
|-1,47
|-18,36
|Arsan Tekstil
|2,31
|-7,23
|-35,47
|Artı Yatırım Holding
|0,69
|6,15
|-14,81
|Aselsan
|22,86
|0,09
|9,17
|Aslan Çimento
|32,48
|-2,05
|-18,72
|Ata GMYO
|3,53
|-1,94
|-22,08
|Atakule GMYO
|1,05
|0,00
|-45,31
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|0,79
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|-28,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,63
|-2,18
|1,67
|Avrasya GMYO
|1,01
|-1,94
|-33,11
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,01
|-1,94
|-44,51
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,50
|0,01
|2,69
|Avrupa Yatırım Holding
|0,92
|2,22
|-40,26
|Ayen Enerji
|2,14
|1,90
|-38,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|9,89
|-8,68
|Aygaz
|8,12
|1,50
|-33,15
|Bagfaş
|11,40
|-1,98
|-32,22
|Bak Ambalaj
|5,36
|-0,19
|-27,07
|Balatacılar Balatacılık
|1,95
|4,28
|57,26
|Bantaş Ambalaj
|1,93
|-2,53
|-23,41
|Banvit
|15,63
|-3,76
|-15,83
|Baştaş Başkent Çimento
|2,50
|1,21
|-3,47
|Batı Çimento
|1,89
|-1,05
|-42,90
|Batısöke Çimento
|0,72
|-2,70
|-45,04
|Bera Holding
|2,38
|2,59
|-38,18
|Berkosan Yalıtım
|2,43
|-1,62
|-11,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|-0,67
|-39,59
|Beyaz Filo
|2,65
|3,92
|-16,14
|Bilici Yatırım
|6,01
|-3,69
|37,53
|Bim Mağazalar
|51,50
|-3,29
|10,37
|Birko Mensucat
|0,24
|-4,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,94
|-2,08
|-17,54
|Bizim Mağazaları
|9,38
|-4,77
|-16,03
|Bolu Çimento
|3,16
|-0,32
|-32,77
|Bomonti Elektrik
|1,07
|0,00
|-16,41
|Borusan Mannesmann
|6,98
|-1,55
|-39,04
|Borusan Yat. Paz.
|49,96
|2,08
|-19,22
|Bosch Fren Sistemleri
|172,00
|1,71
|-40,67
|Bossa
|5,55
|-1,42
|-31,14
|Brisa
|6,51
|-2,21
|-30,59
|Burçelik
|4,85
|-2,41
|-16,52
|Burçelik Vana
|13,90
|2,96
|43,15
|Bursa Çimento
|2,70
|-2,88
|-32,56
|Carrefoursa
|5,89
|0,17
|25,05
|Casa Emtia Petrol
|8,50
|6,38
|-9,48
|Ceo Event Medya
|5,25
|-2,60
|-36,29
|Coca Cola İçecek
|36,04
|2,68
|-6,87
|Cosmos Yat. Holding
|2,00
|-1,48
|-1,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,08
|0,97
|-27,78
|Çelebi
|51,25
|1,38
|-49,80
|Çelik Halat
|6,49
|-0,61
|-0,15
|Çemaş Döküm
|0,69
|-1,43
|-44,95
|Çemtaş
|4,78
|-1,24
|-42,27
|Çimbeton
|26,06
|0,08
|-36,84
|Çimentaş
|9,60
|-0,31
|-36,00
|Çimsa
|6,11
|-2,40
|-32,71
|Çuhadaroğlu Metal
|1,90
|-1,55
|-40,44
|Dagi Giyim
|1,57
|9,79
|-37,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,06
|7,29
|-8,85
|Dardanel
|4,00
|6,38
|5,54
|Datagate Bilgisayar
|6,15
|-1,13
|-21,25
|Demısaş Döküm
|2,39
|-5,91
|-31,32
|Denge Holding
|0,94
|4,44
|-31,39
|Deniz GMYO
|2,78
|-2,11
|-44,95
|Denizli Cam
|5,22
|0,00
|-37,41
|Derimod
|3,40
|0,59
|-52,38
|Derlüks Deri
|1,98
|-1,00
|-51,47
|Desa Deri
|2,82
|6,02
|-37,89
|Despec Bilgisayar
|3,98
|0,25
|-6,13
|Deva Holding
|10,40
|1,17
|15,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|1,59
|-17,95
|Ditaş Doğan
|8,70
|3,33
|-9,00
|DO-CO
|253,60
|-3,21
|-55,04
|Doğan Burda
|2,91
|-2,68
|-52,06
|Doğan Holding
|1,57
|-4,27
|-14,67
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,08
|-0,92
|-34,55
|Doğusan
|1,12
|0,00
|-46,15
|Doğuş GMYO
|3,35
|0,60
|-26,05
|Doğuş Otomotiv
|5,95
|6,06
|-37,50
|Döktaş Dökümcülük
|13,61
|6,00
|-56,99
|Duran Doğan Basım
|16,79
|-0,89
|19,59
|Dyo Boya
|3,33
|2,15
|-32,04
|Eczacıbaşı İlaç
|4,21
|4,99
|13,48
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,62
|1,69
|-4,85
|Edip Gayrimenkul
|1,02
|-1,92
|-26,62
|Ege Endüstri
|427,50
|-0,93
|-26,36
|Ege Gübre
|36,00
|0,11
|-27,71
|Ege Profil
|8,79
|-1,24
|-26,57
|Ege Seramik
|2,85
|2,15
|-23,18
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,26
|8,33
|-18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|10,00
|12,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,22
|10,00
|10,00
|Egeplast
|9,47
|-7,16
|-24,24
|Ekiz Kimya
|1,03
|9,57
|68,85
|Emek Elektrik
|1,01
|-0,98
|-36,48
|Eminiş Ambalaj
|1,77
|5,99
|16,45
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|-1,74
|-22,60
|Enerjisa Enerji
|6,79
|-0,73
|-8,12
|Enka İnşaat
|5,94
|-1,16
|-7,48
|Erbosan
|14,37
|-2,11
|-42,47
|Ereğli Demir Çelik
|7,81
|-2,50
|-13,61
|Ersu Gıda
|2,30
|5,50
|11,11
|Escort Teknoloji
|1,76
|10,00
|26,62
|Etiler Gıda
|2,08
|0,48
|-15,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|-43,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,81
|1,25
|-35,20
|Euro Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|-32,20
|Euro Yatırım Holding
|0,85
|0,00
|-43,33
|Fenerbahçe Futbol
|7,41
|-1,20
|-48,79
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,53
|-3,44
|-44,64
|F-M İzmit Piston
|42,80
|-0,47
|-14,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,06
|3,24
|-21,20
|Ford Otosan
|49,02
|1,07
|-25,86
|Formet Çelik Kapı
|1,99
|4,74
|-33,67
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|4,53
|-30,56
|Galatasaray Sportif
|1,50
|2,74
|-26,11
|Garanti Bankası
|7,48
|-1,32
|-32,85
|Garanti Faktoring
|3,24
|-3,28
|-16,28
|Garanti Yat. Ort.
|0,98
|1,03
|-9,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,80
|-4,19
|128,57
|Gedik Yatırım Holding
|16,18
|0,00
|110,40
|Gediz Ambalaj
|6,20
|-0,32
|-8,28
|Gentaş
|1,86
|-2,11
|-15,07
|Gersan Elektrik
|1,83
|-1,08
|-42,63
|Global Men. Değ.
|1,41
|2,92
|-25,00
|Global Yat. Holding
|2,24
|-0,88
|-54,00
|Good-Year
|2,98
|-1,00
|-26,42
|Göltaş Çimento
|10,32
|-1,99
|-41,99
|Gözde Girişim
|2,37
|-2,07
|-53,89
|GSD Denizcilik
|1,61
|-2,42
|-37,11
|GSD Holding
|0,95
|-1,04
|-36,24
|Gübre Fabrik.
|15,05
|-1,76
|66,48
|Güler Yat. Holding
|2,42
|10,00
|19,21
|Güneş Sigorta
|1,78
|-1,11
|-18,35
|Halk GMYO
|1,13
|-0,88
|-7,38
|Halk Sigorta
|2,20
|-9,09
|11,11
|Hatay Tekstil
|5,14
|5,11
|-25,18
|Hedef Girişim
|1,52
|-3,18
|-41,76
|Hektaş
|9,87
|5,90
|23,07
|HUB Girişim
|16,03
|6,87
|70,74
|Hürriyet Gzt.
|0,81
|-1,22
|-28,95
|ICBC Turkey Bank
|3,06
|-1,29
|-41,94
|İdealist Danışmanlık
|2,05
|-0,49
|-38,25
|İdealist GMYO
|2,08
|-1,89
|-32,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,74
|-1,69
|-44,41
|İhlas Gayrimenkul
|0,74
|-1,33
|-38,33
|İhlas Gazetecilik
|3,25
|-7,14
|-52,28
|İhlas Holding
|0,40
|-2,44
|-56,04
|İhlas Yayın Holding
|0,48
|0,00
|-52,94
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|-3,28
|-30,00
|Info Yatırım
|8,60
|0,00
|-3,37
|İntema
|6,31
|-2,92
|-31,86
|İpek Doğal Enerji
|6,89
|0,88
|-10,75
|İskenderun Demir Çelik
|6,49
|-0,61
|-18,98
(Sürecek)