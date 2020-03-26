Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 2,99 -7,53
Acıpayam Selüloz 4,94 5,78 -22,45
Adana Çimento (A) 6,96 0,14 -28,32
Adana Çimento (B) 5,08 -0,39 -28,75
Adana Çimento (C) 1,75 -1,69 -21,52
Adel Kalemcilik 9,32 1,08 -40,64
Adese Alışveriş Ticaret 0,97 1,04 -32,09
Afyon Çimento 4,34 3,33 -30,89
Ak Enerji 0,72 1,41 -33,94
Akbank 5,55 -0,36 -31,57
Akçansa 7,02 3,42 -27,59
Akdenız Güvenlık Hız. 1,38 4,55 -34,60
Akfen GMYO 1,95 4,84 -51,85
Akın Tekstil 7,53 0,27 -45,40
Akiş GMYO 2,40 0,84 -40,59
Akmerkez GMYO 20,76 -0,48 -12,33
Aksa 6,23 0,81 -20,42
Aksa Enerji 3,45 2,07 -9,21
Aksigorta 4,29 -0,23 -20,82
Aksu Enerji 6,59 4,44 -55,68
Alarko Carrıer 36,88 1,60 -38,53
Alarko GMYO 10,44 0,68 -31,24
Alarko Holding 3,99 1,27 -32,94
Albaraka Türk 1,10 0,92 -28,10
Alcatel Lucent Teletaş 16,36 9,95 35,88
Alkim Kağıt 5,39 0,75 -3,41
Alkim Kimya 48,80 1,88 27,35
Altınyağ 0,52 0,00 26,83
Altınyunus Çeşme 8,19 2,63 -18,02
Anadolu Cam 2,75 2,61 -36,93
Anadolu Efes 18,77 -1,47 -18,67
Anadolu Grubu Holding 13,94 0,07 -20,75
Anadolu Hayat Emek. 5,16 -1,71 -15,20
Anadolu Isuzu 8,48 4,43 -30,32
Anadolu Sigorta 4,46 -1,98 7,38
Anel Elektrik 2,69 0,00 -16,20
Arçelik 13,38 1,75 -35,80
ARD Bilişim Teknolojileri 12,81 1,18
Arena Bilgisayar 9,89 1,85 31,34
Armada Bilgisayar 16,00 7,17 -2,38
Arsan Tekstil 2,40 1,27 -32,96
Artı Yatırım Holding 0,69 1,47 -14,81
Aselsan 23,62 0,77 12,80
Aslan Çimento 32,36 0,87 -19,02
Ata GMYO 3,58 1,70 -20,97
Atakule GMYO 1,11 2,78 -42,19
Atlantis Yatırım Holding 1,24 -1,59 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,05 -0,94 -27,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,68 -1,94 2,05
Avrasya GMYO 1,04 1,96 -31,13
Avrasya Petrol ve Tur. 1,04 1,96 -42,86
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,60 0,01 2,70
Avrupa Yatırım Holding 0,92 1,10 -40,26
Ayen Enerji 2,32 6,42 -33,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -2,23 -20,09
Aygaz 8,43 0,36 -30,59
Bagfaş 11,47 1,41 -31,81
Bak Ambalaj 6,49 10,00 -11,70
Balatacılar Balatacılık 1,84 0,00 48,39
Bantaş Ambalaj 2,16 8,00 -14,29
Banvit 15,92 -1,12 -14,27
Baştaş Başkent Çimento 2,60 1,56 0,39
Batı Çimento 1,93 1,58 -41,69
Batısöke Çimento 0,74 1,37 -43,51
Bera Holding 2,48 2,48 -35,58
Berkosan Yalıtım 2,85 5,17 4,01
Beşiktaş Futbol Yat. 1,74 6,75 -28,98
Beyaz Filo 2,57 -0,77 -18,67
Bilici Yatırım 6,08 -1,14 39,13
Bim Mağazalar 51,40 -0,68 10,16
Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,96 0,00 -15,79
Bizim Mağazaları 9,40 -1,47 -15,85
Bolu Çimento 3,22 0,31 -31,49
Bomonti Elektrik 1,03 -1,90 -19,53
Borusan Mannesmann 7,39 3,07 -35,46
Borusan Yat. Paz. 53,25 -1,02 -13,90
Bosch Fren Sistemleri 176,70 1,03 -39,05
Bossa 6,48 5,54 -19,60
Brisa 7,12 6,27 -24,09
Burçelik 4,96 0,00 -14,63
Burçelik Vana 13,73 -1,36 41,40
Bursa Çimento 2,90 1,40 -27,56
Carrefoursa 6,45 0,16 36,94
Casa Emtia Petrol 9,29 9,29 -1,06
Ceo Event Medya 5,52 -0,36 -33,01
Coca Cola İçecek 36,70 -0,81 -5,17
Cosmos Yat. Holding 2,00 0,00 -1,96
Credıtwest Faktorıng 2,00 -3,38 -30,56
Çelebi 56,05 4,77 -45,10
Çelik Halat 6,73 1,20 3,54
Çemaş Döküm 0,72 1,41 -42,56
Çemtaş 5,10 2,62 -38,41
Çimbeton 27,34 2,47 -33,74
Çimentaş 10,31 4,56 -31,27
Çimsa 6,28 1,78 -30,84
Çuhadaroğlu Metal 1,98 2,59 -37,93
Dagi Giyim 1,66 5,73 -33,60
Dagi Yatırım Holding 2,27 7,58 0,44
Dardanel 4,50 8,96 18,73
Datagate Bilgisayar 6,69 2,92 -14,34
Demısaş Döküm 2,51 1,62 -27,87
Denge Holding 0,93 0,00 -32,12
Deniz GMYO 2,88 1,41 -42,97
Denizli Cam 5,40 0,93 -35,25
Derimod 3,98 7,28 -44,26
Derlüks Deri 2,19 6,83 -46,32
Desa Deri 3,21 9,93 -29,30
Despec Bilgisayar 4,59 5,28 8,25
Deva Holding 11,75 5,57 30,70
Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -3,08 -19,23
Ditaş Doğan 9,56 3,24 0,00
DO-CO 261,10 0,50 -53,71
Doğan Burda 3,14 4,32 -48,27
Doğan Holding 1,56 -0,64 -15,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 2,68 -30,30
Doğusan 1,35 9,76 -35,10
Doğuş GMYO 3,62 3,13 -20,09
Doğuş Otomotiv 6,64 7,62 -30,25
Döktaş Dökümcülük 15,00 6,23 -52,60
Duran Doğan Basım 17,73 3,02 26,28
Dyo Boya 3,66 2,81 -25,31
Eczacıbaşı İlaç 4,81 9,07 29,65
Eczacıbaşı Yatırım 11,05 6,45 9,30
Edip Gayrimenkul 1,12 3,70 -19,42
Ege Endüstri 441,30 0,75 -23,98
Ege Gübre 39,70 5,92 -20,28
Ege Profil 9,42 6,68 -21,30
Ege Seramik 3,01 4,15 -18,87
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 7,69 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 9,09 23,08
Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 9,09 20,00
Egeplast 10,89 -1,00 -12,88
Ekiz Kimya 1,10 6,80 80,33
Emek Elektrik 1,12 5,66 -29,56
Eminiş Ambalaj 1,99 9,94 30,92
Emlak Konut GMYO 1,16 0,87 -20,55
Enerjisa Enerji 6,83 -0,15 -7,58
Enka İnşaat 5,91 0,85 -7,94
Erbosan 15,66 7,11 -37,31
Ereğli Demir Çelik 7,62 -1,04 -15,71
Ersu Gıda 2,62 9,62 26,57
Escort Teknoloji 1,93 9,66 38,85
Etiler Gıda 1,94 -6,73 -20,82
Euro Kapital Yat. Ort. 0,99 3,13 -40,72
Euro Trend Yat. Ort. 0,84 2,44 -32,80
Euro Yat. Ort. 0,88 4,76 -25,42
Euro Yatırım Holding 0,87 1,16 -42,00
Fenerbahçe Futbol 8,41 4,99 -41,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,64 0,00 -42,23
F-M İzmit Piston 43,94 2,20 -7,23
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,96 7,91 -9,49
Ford Otosan 48,96 0,12 -25,95
Formet Çelik Kapı 2,10 5,53 -30,00
Frigo Pak Gıda 9,01 0,11 -30,48
Galatasaray Sportif 1,74 8,75 -14,29
Garanti Bankası 7,67 2,27 -31,15
Garanti Faktoring 3,47 3,58 -10,34
Garanti Yat. Ort. 1,01 1,00 -6,48
Gedik Y. Men. Değ. 13,08 0,15 133,57
Gedik Yatırım Holding 19,28 8,38 150,72
Gediz Ambalaj 7,52 9,94 11,24
Gentaş 1,94 0,52 -11,42
Gersan Elektrik 1,93 2,66 -39,50
Global Men. Değ. 1,65 10,00 -12,23
Global Yat. Holding 2,54 9,01 -47,84
Good-Year 3,15 2,27 -22,22
Göltaş Çimento 10,82 3,64 -39,18
Gözde Girişim 2,49 2,05 -51,56
GSD Denizcilik 1,73 6,13 -32,42
GSD Holding 0,99 2,06 -33,56
Gübre Fabrik. 15,22 -3,00 68,36
Güler Yat. Holding 2,66 9,92 31,03
Güneş Sigorta 1,93 3,76 -11,47
Halk GMYO 1,17 1,74 -4,10
Halk Sigorta 2,38 1,28 20,20
Hatay Tekstil 5,75 7,08 -16,30
Hedef Girişim 1,68 5,66 -35,63
Hektaş 10,30 0,49 28,43
HUB Girişim 18,09 9,64 92,68
Hürriyet Gzt. 0,86 3,61 -24,56
ICBC Turkey Bank 3,26 5,50 -38,14
İdealist Danışmanlık 2,06 -0,96 -37,95
İdealist GMYO 2,17 1,40 -29,08
İhlas Ev Aletleri 2,03 4,64 -35,14
İhlas Gayrimenkul 0,83 7,79 -30,83
İhlas Gazetecilik 3,29 -7,32 -51,69
İhlas Holding 0,45 7,14 -50,55
İhlas Yayın Holding 0,54 8,00 -47,06
İndeks Bilgisayar 7,50 5,34 -22,68
Info Yatırım 8,60 -3,37
İntema 6,64 3,75 -28,29
İpek Doğal Enerji 7,38 2,50 -4,40
İskenderun Demir Çelik 6,36 -1,55 -20,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:28 Kaynak: AA

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