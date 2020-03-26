Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|2,99
|-7,53
|Acıpayam Selüloz
|4,94
|5,78
|-22,45
|Adana Çimento (A)
|6,96
|0,14
|-28,32
|Adana Çimento (B)
|5,08
|-0,39
|-28,75
|Adana Çimento (C)
|1,75
|-1,69
|-21,52
|Adel Kalemcilik
|9,32
|1,08
|-40,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,97
|1,04
|-32,09
|Afyon Çimento
|4,34
|3,33
|-30,89
|Ak Enerji
|0,72
|1,41
|-33,94
|Akbank
|5,55
|-0,36
|-31,57
|Akçansa
|7,02
|3,42
|-27,59
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,38
|4,55
|-34,60
|Akfen GMYO
|1,95
|4,84
|-51,85
|Akın Tekstil
|7,53
|0,27
|-45,40
|Akiş GMYO
|2,40
|0,84
|-40,59
|Akmerkez GMYO
|20,76
|-0,48
|-12,33
|Aksa
|6,23
|0,81
|-20,42
|Aksa Enerji
|3,45
|2,07
|-9,21
|Aksigorta
|4,29
|-0,23
|-20,82
|Aksu Enerji
|6,59
|4,44
|-55,68
|Alarko Carrıer
|36,88
|1,60
|-38,53
|Alarko GMYO
|10,44
|0,68
|-31,24
|Alarko Holding
|3,99
|1,27
|-32,94
|Albaraka Türk
|1,10
|0,92
|-28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|16,36
|9,95
|35,88
|Alkim Kağıt
|5,39
|0,75
|-3,41
|Alkim Kimya
|48,80
|1,88
|27,35
|Altınyağ
|0,52
|0,00
|26,83
|Altınyunus Çeşme
|8,19
|2,63
|-18,02
|Anadolu Cam
|2,75
|2,61
|-36,93
|Anadolu Efes
|18,77
|-1,47
|-18,67
|Anadolu Grubu Holding
|13,94
|0,07
|-20,75
|Anadolu Hayat Emek.
|5,16
|-1,71
|-15,20
|Anadolu Isuzu
|8,48
|4,43
|-30,32
|Anadolu Sigorta
|4,46
|-1,98
|7,38
|Anel Elektrik
|2,69
|0,00
|-16,20
|Arçelik
|13,38
|1,75
|-35,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,81
|1,18
|Arena Bilgisayar
|9,89
|1,85
|31,34
|Armada Bilgisayar
|16,00
|7,17
|-2,38
|Arsan Tekstil
|2,40
|1,27
|-32,96
|Artı Yatırım Holding
|0,69
|1,47
|-14,81
|Aselsan
|23,62
|0,77
|12,80
|Aslan Çimento
|32,36
|0,87
|-19,02
|Ata GMYO
|3,58
|1,70
|-20,97
|Atakule GMYO
|1,11
|2,78
|-42,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,24
|-1,59
|24,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,05
|-0,94
|-27,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,68
|-1,94
|2,05
|Avrasya GMYO
|1,04
|1,96
|-31,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,04
|1,96
|-42,86
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.320,60
|0,01
|2,70
|Avrupa Yatırım Holding
|0,92
|1,10
|-40,26
|Ayen Enerji
|2,32
|6,42
|-33,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-2,23
|-20,09
|Aygaz
|8,43
|0,36
|-30,59
|Bagfaş
|11,47
|1,41
|-31,81
|Bak Ambalaj
|6,49
|10,00
|-11,70
|Balatacılar Balatacılık
|1,84
|0,00
|48,39
|Bantaş Ambalaj
|2,16
|8,00
|-14,29
|Banvit
|15,92
|-1,12
|-14,27
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|1,56
|0,39
|Batı Çimento
|1,93
|1,58
|-41,69
|Batısöke Çimento
|0,74
|1,37
|-43,51
|Bera Holding
|2,48
|2,48
|-35,58
|Berkosan Yalıtım
|2,85
|5,17
|4,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,74
|6,75
|-28,98
|Beyaz Filo
|2,57
|-0,77
|-18,67
|Bilici Yatırım
|6,08
|-1,14
|39,13
|Bim Mağazalar
|51,40
|-0,68
|10,16
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|0,96
|0,00
|-15,79
|Bizim Mağazaları
|9,40
|-1,47
|-15,85
|Bolu Çimento
|3,22
|0,31
|-31,49
|Bomonti Elektrik
|1,03
|-1,90
|-19,53
|Borusan Mannesmann
|7,39
|3,07
|-35,46
|Borusan Yat. Paz.
|53,25
|-1,02
|-13,90
|Bosch Fren Sistemleri
|176,70
|1,03
|-39,05
|Bossa
|6,48
|5,54
|-19,60
|Brisa
|7,12
|6,27
|-24,09
|Burçelik
|4,96
|0,00
|-14,63
|Burçelik Vana
|13,73
|-1,36
|41,40
|Bursa Çimento
|2,90
|1,40
|-27,56
|Carrefoursa
|6,45
|0,16
|36,94
|Casa Emtia Petrol
|9,29
|9,29
|-1,06
|Ceo Event Medya
|5,52
|-0,36
|-33,01
|Coca Cola İçecek
|36,70
|-0,81
|-5,17
|Cosmos Yat. Holding
|2,00
|0,00
|-1,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,00
|-3,38
|-30,56
|Çelebi
|56,05
|4,77
|-45,10
|Çelik Halat
|6,73
|1,20
|3,54
|Çemaş Döküm
|0,72
|1,41
|-42,56
|Çemtaş
|5,10
|2,62
|-38,41
|Çimbeton
|27,34
|2,47
|-33,74
|Çimentaş
|10,31
|4,56
|-31,27
|Çimsa
|6,28
|1,78
|-30,84
|Çuhadaroğlu Metal
|1,98
|2,59
|-37,93
|Dagi Giyim
|1,66
|5,73
|-33,60
|Dagi Yatırım Holding
|2,27
|7,58
|0,44
|Dardanel
|4,50
|8,96
|18,73
|Datagate Bilgisayar
|6,69
|2,92
|-14,34
|Demısaş Döküm
|2,51
|1,62
|-27,87
|Denge Holding
|0,93
|0,00
|-32,12
|Deniz GMYO
|2,88
|1,41
|-42,97
|Denizli Cam
|5,40
|0,93
|-35,25
|Derimod
|3,98
|7,28
|-44,26
|Derlüks Deri
|2,19
|6,83
|-46,32
|Desa Deri
|3,21
|9,93
|-29,30
|Despec Bilgisayar
|4,59
|5,28
|8,25
|Deva Holding
|11,75
|5,57
|30,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|-3,08
|-19,23
|Ditaş Doğan
|9,56
|3,24
|0,00
|DO-CO
|261,10
|0,50
|-53,71
|Doğan Burda
|3,14
|4,32
|-48,27
|Doğan Holding
|1,56
|-0,64
|-15,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|2,68
|-30,30
|Doğusan
|1,35
|9,76
|-35,10
|Doğuş GMYO
|3,62
|3,13
|-20,09
|Doğuş Otomotiv
|6,64
|7,62
|-30,25
|Döktaş Dökümcülük
|15,00
|6,23
|-52,60
|Duran Doğan Basım
|17,73
|3,02
|26,28
|Dyo Boya
|3,66
|2,81
|-25,31
|Eczacıbaşı İlaç
|4,81
|9,07
|29,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,05
|6,45
|9,30
|Edip Gayrimenkul
|1,12
|3,70
|-19,42
|Ege Endüstri
|441,30
|0,75
|-23,98
|Ege Gübre
|39,70
|5,92
|-20,28
|Ege Profil
|9,42
|6,68
|-21,30
|Ege Seramik
|3,01
|4,15
|-18,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|7,69
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|9,09
|23,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,24
|9,09
|20,00
|Egeplast
|10,89
|-1,00
|-12,88
|Ekiz Kimya
|1,10
|6,80
|80,33
|Emek Elektrik
|1,12
|5,66
|-29,56
|Eminiş Ambalaj
|1,99
|9,94
|30,92
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|0,87
|-20,55
|Enerjisa Enerji
|6,83
|-0,15
|-7,58
|Enka İnşaat
|5,91
|0,85
|-7,94
|Erbosan
|15,66
|7,11
|-37,31
|Ereğli Demir Çelik
|7,62
|-1,04
|-15,71
|Ersu Gıda
|2,62
|9,62
|26,57
|Escort Teknoloji
|1,93
|9,66
|38,85
|Etiler Gıda
|1,94
|-6,73
|-20,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,99
|3,13
|-40,72
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,84
|2,44
|-32,80
|Euro Yat. Ort.
|0,88
|4,76
|-25,42
|Euro Yatırım Holding
|0,87
|1,16
|-42,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,41
|4,99
|-41,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,64
|0,00
|-42,23
|F-M İzmit Piston
|43,94
|2,20
|-7,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,96
|7,91
|-9,49
|Ford Otosan
|48,96
|0,12
|-25,95
|Formet Çelik Kapı
|2,10
|5,53
|-30,00
|Frigo Pak Gıda
|9,01
|0,11
|-30,48
|Galatasaray Sportif
|1,74
|8,75
|-14,29
|Garanti Bankası
|7,67
|2,27
|-31,15
|Garanti Faktoring
|3,47
|3,58
|-10,34
|Garanti Yat. Ort.
|1,01
|1,00
|-6,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,08
|0,15
|133,57
|Gedik Yatırım Holding
|19,28
|8,38
|150,72
|Gediz Ambalaj
|7,52
|9,94
|11,24
|Gentaş
|1,94
|0,52
|-11,42
|Gersan Elektrik
|1,93
|2,66
|-39,50
|Global Men. Değ.
|1,65
|10,00
|-12,23
|Global Yat. Holding
|2,54
|9,01
|-47,84
|Good-Year
|3,15
|2,27
|-22,22
|Göltaş Çimento
|10,82
|3,64
|-39,18
|Gözde Girişim
|2,49
|2,05
|-51,56
|GSD Denizcilik
|1,73
|6,13
|-32,42
|GSD Holding
|0,99
|2,06
|-33,56
|Gübre Fabrik.
|15,22
|-3,00
|68,36
|Güler Yat. Holding
|2,66
|9,92
|31,03
|Güneş Sigorta
|1,93
|3,76
|-11,47
|Halk GMYO
|1,17
|1,74
|-4,10
|Halk Sigorta
|2,38
|1,28
|20,20
|Hatay Tekstil
|5,75
|7,08
|-16,30
|Hedef Girişim
|1,68
|5,66
|-35,63
|Hektaş
|10,30
|0,49
|28,43
|HUB Girişim
|18,09
|9,64
|92,68
|Hürriyet Gzt.
|0,86
|3,61
|-24,56
|ICBC Turkey Bank
|3,26
|5,50
|-38,14
|İdealist Danışmanlık
|2,06
|-0,96
|-37,95
|İdealist GMYO
|2,17
|1,40
|-29,08
|İhlas Ev Aletleri
|2,03
|4,64
|-35,14
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|7,79
|-30,83
|İhlas Gazetecilik
|3,29
|-7,32
|-51,69
|İhlas Holding
|0,45
|7,14
|-50,55
|İhlas Yayın Holding
|0,54
|8,00
|-47,06
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|5,34
|-22,68
|Info Yatırım
|8,60
|-3,37
|İntema
|6,64
|3,75
|-28,29
|İpek Doğal Enerji
|7,38
|2,50
|-4,40
|İskenderun Demir Çelik
|6,36
|-1,55
|-20,60
(Sürecek)