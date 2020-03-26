Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 2,99 -7,53 Acıpayam Selüloz 4,94 5,78 -22,45 Adana Çimento (A) 6,96 0,14 -28,32 Adana Çimento (B) 5,08 -0,39 -28,75 Adana Çimento (C) 1,75 -1,69 -21,52 Adel Kalemcilik 9,32 1,08 -40,64 Adese Alışveriş Ticaret 0,97 1,04 -32,09 Afyon Çimento 4,34 3,33 -30,89 Ak Enerji 0,72 1,41 -33,94 Akbank 5,55 -0,36 -31,57 Akçansa 7,02 3,42 -27,59 Akdenız Güvenlık Hız. 1,38 4,55 -34,60 Akfen GMYO 1,95 4,84 -51,85 Akın Tekstil 7,53 0,27 -45,40 Akiş GMYO 2,40 0,84 -40,59 Akmerkez GMYO 20,76 -0,48 -12,33 Aksa 6,23 0,81 -20,42 Aksa Enerji 3,45 2,07 -9,21 Aksigorta 4,29 -0,23 -20,82 Aksu Enerji 6,59 4,44 -55,68 Alarko Carrıer 36,88 1,60 -38,53 Alarko GMYO 10,44 0,68 -31,24 Alarko Holding 3,99 1,27 -32,94 Albaraka Türk 1,10 0,92 -28,10 Alcatel Lucent Teletaş 16,36 9,95 35,88 Alkim Kağıt 5,39 0,75 -3,41 Alkim Kimya 48,80 1,88 27,35 Altınyağ 0,52 0,00 26,83 Altınyunus Çeşme 8,19 2,63 -18,02 Anadolu Cam 2,75 2,61 -36,93 Anadolu Efes 18,77 -1,47 -18,67 Anadolu Grubu Holding 13,94 0,07 -20,75 Anadolu Hayat Emek. 5,16 -1,71 -15,20 Anadolu Isuzu 8,48 4,43 -30,32 Anadolu Sigorta 4,46 -1,98 7,38 Anel Elektrik 2,69 0,00 -16,20 Arçelik 13,38 1,75 -35,80 ARD Bilişim Teknolojileri 12,81 1,18 Arena Bilgisayar 9,89 1,85 31,34 Armada Bilgisayar 16,00 7,17 -2,38 Arsan Tekstil 2,40 1,27 -32,96 Artı Yatırım Holding 0,69 1,47 -14,81 Aselsan 23,62 0,77 12,80 Aslan Çimento 32,36 0,87 -19,02 Ata GMYO 3,58 1,70 -20,97 Atakule GMYO 1,11 2,78 -42,19 Atlantis Yatırım Holding 1,24 -1,59 24,00 Atlas Yat. Ort. 1,05 -0,94 -27,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,68 -1,94 2,05 Avrasya GMYO 1,04 1,96 -31,13 Avrasya Petrol ve Tur. 1,04 1,96 -42,86 Avrasya Stratejik GMYF 1.320,60 0,01 2,70 Avrupa Yatırım Holding 0,92 1,10 -40,26 Ayen Enerji 2,32 6,42 -33,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,75 -2,23 -20,09 Aygaz 8,43 0,36 -30,59 Bagfaş 11,47 1,41 -31,81 Bak Ambalaj 6,49 10,00 -11,70 Balatacılar Balatacılık 1,84 0,00 48,39 Bantaş Ambalaj 2,16 8,00 -14,29 Banvit 15,92 -1,12 -14,27 Baştaş Başkent Çimento 2,60 1,56 0,39 Batı Çimento 1,93 1,58 -41,69 Batısöke Çimento 0,74 1,37 -43,51 Bera Holding 2,48 2,48 -35,58 Berkosan Yalıtım 2,85 5,17 4,01 Beşiktaş Futbol Yat. 1,74 6,75 -28,98 Beyaz Filo 2,57 -0,77 -18,67 Bilici Yatırım 6,08 -1,14 39,13 Bim Mağazalar 51,40 -0,68 10,16 Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58 Birlik Mensucat 0,96 0,00 -15,79 Bizim Mağazaları 9,40 -1,47 -15,85 Bolu Çimento 3,22 0,31 -31,49 Bomonti Elektrik 1,03 -1,90 -19,53 Borusan Mannesmann 7,39 3,07 -35,46 Borusan Yat. Paz. 53,25 -1,02 -13,90 Bosch Fren Sistemleri 176,70 1,03 -39,05 Bossa 6,48 5,54 -19,60 Brisa 7,12 6,27 -24,09 Burçelik 4,96 0,00 -14,63 Burçelik Vana 13,73 -1,36 41,40 Bursa Çimento 2,90 1,40 -27,56 Carrefoursa 6,45 0,16 36,94 Casa Emtia Petrol 9,29 9,29 -1,06 Ceo Event Medya 5,52 -0,36 -33,01 Coca Cola İçecek 36,70 -0,81 -5,17 Cosmos Yat. Holding 2,00 0,00 -1,96 Credıtwest Faktorıng 2,00 -3,38 -30,56 Çelebi 56,05 4,77 -45,10 Çelik Halat 6,73 1,20 3,54 Çemaş Döküm 0,72 1,41 -42,56 Çemtaş 5,10 2,62 -38,41 Çimbeton 27,34 2,47 -33,74 Çimentaş 10,31 4,56 -31,27 Çimsa 6,28 1,78 -30,84 Çuhadaroğlu Metal 1,98 2,59 -37,93 Dagi Giyim 1,66 5,73 -33,60 Dagi Yatırım Holding 2,27 7,58 0,44 Dardanel 4,50 8,96 18,73 Datagate Bilgisayar 6,69 2,92 -14,34 Demısaş Döküm 2,51 1,62 -27,87 Denge Holding 0,93 0,00 -32,12 Deniz GMYO 2,88 1,41 -42,97 Denizli Cam 5,40 0,93 -35,25 Derimod 3,98 7,28 -44,26 Derlüks Deri 2,19 6,83 -46,32 Desa Deri 3,21 9,93 -29,30 Despec Bilgisayar 4,59 5,28 8,25 Deva Holding 11,75 5,57 30,70 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 -3,08 -19,23 Ditaş Doğan 9,56 3,24 0,00 DO-CO 261,10 0,50 -53,71 Doğan Burda 3,14 4,32 -48,27 Doğan Holding 1,56 -0,64 -15,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 2,68 -30,30 Doğusan 1,35 9,76 -35,10 Doğuş GMYO 3,62 3,13 -20,09 Doğuş Otomotiv 6,64 7,62 -30,25 Döktaş Dökümcülük 15,00 6,23 -52,60 Duran Doğan Basım 17,73 3,02 26,28 Dyo Boya 3,66 2,81 -25,31 Eczacıbaşı İlaç 4,81 9,07 29,65 Eczacıbaşı Yatırım 11,05 6,45 9,30 Edip Gayrimenkul 1,12 3,70 -19,42 Ege Endüstri 441,30 0,75 -23,98 Ege Gübre 39,70 5,92 -20,28 Ege Profil 9,42 6,68 -21,30 Ege Seramik 3,01 4,15 -18,87 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 7,69 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 9,09 23,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 9,09 20,00 Egeplast 10,89 -1,00 -12,88 Ekiz Kimya 1,10 6,80 80,33 Emek Elektrik 1,12 5,66 -29,56 Eminiş Ambalaj 1,99 9,94 30,92 Emlak Konut GMYO 1,16 0,87 -20,55 Enerjisa Enerji 6,83 -0,15 -7,58 Enka İnşaat 5,91 0,85 -7,94 Erbosan 15,66 7,11 -37,31 Ereğli Demir Çelik 7,62 -1,04 -15,71 Ersu Gıda 2,62 9,62 26,57 Escort Teknoloji 1,93 9,66 38,85 Etiler Gıda 1,94 -6,73 -20,82 Euro Kapital Yat. Ort. 0,99 3,13 -40,72 Euro Trend Yat. Ort. 0,84 2,44 -32,80 Euro Yat. Ort. 0,88 4,76 -25,42 Euro Yatırım Holding 0,87 1,16 -42,00 Fenerbahçe Futbol 8,41 4,99 -41,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,64 0,00 -42,23 F-M İzmit Piston 43,94 2,20 -7,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,96 7,91 -9,49 Ford Otosan 48,96 0,12 -25,95 Formet Çelik Kapı 2,10 5,53 -30,00 Frigo Pak Gıda 9,01 0,11 -30,48 Galatasaray Sportif 1,74 8,75 -14,29 Garanti Bankası 7,67 2,27 -31,15 Garanti Faktoring 3,47 3,58 -10,34 Garanti Yat. Ort. 1,01 1,00 -6,48 Gedik Y. Men. Değ. 13,08 0,15 133,57 Gedik Yatırım Holding 19,28 8,38 150,72 Gediz Ambalaj 7,52 9,94 11,24 Gentaş 1,94 0,52 -11,42 Gersan Elektrik 1,93 2,66 -39,50 Global Men. Değ. 1,65 10,00 -12,23 Global Yat. Holding 2,54 9,01 -47,84 Good-Year 3,15 2,27 -22,22 Göltaş Çimento 10,82 3,64 -39,18 Gözde Girişim 2,49 2,05 -51,56 GSD Denizcilik 1,73 6,13 -32,42 GSD Holding 0,99 2,06 -33,56 Gübre Fabrik. 15,22 -3,00 68,36 Güler Yat. Holding 2,66 9,92 31,03 Güneş Sigorta 1,93 3,76 -11,47 Halk GMYO 1,17 1,74 -4,10 Halk Sigorta 2,38 1,28 20,20 Hatay Tekstil 5,75 7,08 -16,30 Hedef Girişim 1,68 5,66 -35,63 Hektaş 10,30 0,49 28,43 HUB Girişim 18,09 9,64 92,68 Hürriyet Gzt. 0,86 3,61 -24,56 ICBC Turkey Bank 3,26 5,50 -38,14 İdealist Danışmanlık 2,06 -0,96 -37,95 İdealist GMYO 2,17 1,40 -29,08 İhlas Ev Aletleri 2,03 4,64 -35,14 İhlas Gayrimenkul 0,83 7,79 -30,83 İhlas Gazetecilik 3,29 -7,32 -51,69 İhlas Holding 0,45 7,14 -50,55 İhlas Yayın Holding 0,54 8,00 -47,06 İndeks Bilgisayar 7,50 5,34 -22,68 Info Yatırım 8,60 -3,37 İntema 6,64 3,75 -28,29 İpek Doğal Enerji 7,38 2,50 -4,40 İskenderun Demir Çelik 6,36 -1,55 -20,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)