Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 -3,51 -11,29
Acıpayam Selüloz 5,24 2,14 -17,74
Adana Çimento (A) 7,08 -0,28 -27,09
Adana Çimento (B) 5,64 1,44 -20,90
Adana Çimento (C) 1,74 -2,79 -21,97
Adel Kalemcilik 9,54 0,32 -39,24
Adese Alışveriş Ticaret 1,00 -1,96 -29,99
Afyon Çimento 4,89 5,84 -22,13
Ak Enerji 0,74 -2,63 -32,11
Akbank 5,62 -1,92 -30,70
Akçansa 7,10 -0,56 -26,76
Akdenız Güvenlık Hız. 1,37 -1,44 -35,07
Akfen GMYO 2,11 3,43 -47,90
Akın Tekstil 8,46 2,55 -38,65
Akiş GMYO 2,43 -2,80 -39,85
Akmerkez GMYO 20,70 -1,99 -12,58
Aksa 6,27 -1,26 -19,91
Aksa Enerji 3,38 -4,52 -11,05
Aksigorta 4,26 -3,18 -21,37
Aksu Enerji 7,28 4,90 -51,04
Alarko Carrıer 38,32 -1,44 -36,13
Alarko GMYO 10,37 -3,26 -31,70
Alarko Holding 3,96 -2,22 -33,45
Albaraka Türk 1,09 -1,80 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 17,20 5,13 42,86
Alkim Kağıt 5,34 -1,48 -4,30
Alkim Kimya 47,54 -2,98 24,06
Altınyağ 0,51 -3,77 24,39
Altınyunus Çeşme 9,64 9,92 -3,50
Anadolu Cam 2,75 -0,72 -36,93
Anadolu Efes 18,43 -1,86 -20,15
Anadolu Grubu Holding 13,93 -1,62 -20,81
Anadolu Hayat Emek. 5,18 -2,26 -14,87
Anadolu Isuzu 8,24 -2,94 -32,29
Anadolu Sigorta 4,45 -3,26 7,14
Anel Elektrik 2,74 -1,79 -14,64
Arçelik 13,75 0,29 -34,02
ARD Bilişim Teknolojileri 12,55 -4,27
Arena Bilgisayar 9,69 -2,91 28,69
Armada Bilgisayar 16,84 2,56 2,75
Arsan Tekstil 2,66 5,56 -25,70
Artı Yatırım Holding 0,72 1,41 -11,11
Aselsan 23,56 -2,89 12,51
Aslan Çimento 32,42 -1,58 -18,87
Ata GMYO 3,57 -0,83 -21,19
Atakule GMYO 1,13 -2,59 -41,15
Atlantis Yatırım Holding 1,19 -4,03 19,00
Atlas Yat. Ort. 1,06 -2,75 -26,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,69 -2,21 2,12
Avrasya GMYO 1,06 -0,93 -29,80
Avrasya Petrol ve Tur. 1,07 0,94 -41,21
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,70 0,01 2,71
Avrupa Yatırım Holding 0,89 -4,30 -42,21
Ayen Enerji 2,35 0,00 -32,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,82 1,11 -16,89
Aygaz 8,55 1,66 -29,61
Bagfaş 11,54 -1,79 -31,39
Bak Ambalaj 6,90 6,32 -6,12
Balatacılar Balatacılık 1,82 -6,19 46,77
Bantaş Ambalaj 2,38 8,18 -5,56
Banvit 15,82 -2,59 -14,81
Baştaş Başkent Çimento 2,49 -2,73 -3,86
Batı Çimento 1,96 -0,51 -40,79
Batısöke Çimento 0,76 0,00 -41,98
Bera Holding 2,63 -1,13 -31,69
Berkosan Yalıtım 2,88 -2,70 5,11
Beşiktaş Futbol Yat. 1,87 4,47 -23,67
Beyaz Filo 2,69 1,13 -14,87
Bilici Yatırım 6,12 -2,24 40,05
Bim Mağazalar 51,10 -1,64 9,52
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,97 -1,02 -14,91
Bizim Mağazaları 9,38 -2,29 -16,03
Bolu Çimento 3,27 -0,91 -30,43
Bomonti Elektrik 1,02 -1,92 -20,31
Borusan Mannesmann 7,33 -2,27 -35,98
Borusan Yat. Paz. 53,30 -3,62 -13,82
Bosch Fren Sistemleri 186,00 1,42 -35,84
Bossa 6,93 2,67 -14,02
Brisa 7,28 1,11 -22,38
Burçelik 4,89 -2,20 -15,83
Burçelik Vana 12,90 -4,44 32,85
Bursa Çimento 2,87 -1,37 -28,31
Carrefoursa 6,67 -2,20 41,61
Casa Emtia Petrol 8,88 -4,00 -5,43
Ceo Event Medya 5,40 -3,91 -34,47
Coca Cola İçecek 35,94 -2,28 -7,13
Cosmos Yat. Holding 2,20 10,00 7,84
Credıtwest Faktorıng 1,99 -2,93 -30,90
Çelebi 61,65 4,76 -39,62
Çelik Halat 6,60 -3,93 1,54
Çemaş Döküm 0,72 -2,70 -42,56
Çemtaş 5,10 -2,67 -38,41
Çimbeton 28,84 1,91 -30,10
Çimentaş 10,22 -0,97 -31,87
Çimsa 6,30 -3,37 -30,62
Çuhadaroğlu Metal 2,14 2,88 -32,92
Dagi Giyim 1,66 -1,19 -33,60
Dagi Yatırım Holding 2,39 3,02 5,75
Dardanel 4,50 -0,66 18,73
Datagate Bilgisayar 6,79 -2,30 -13,06
Demısaş Döküm 2,44 -3,17 -29,89
Denge Holding 0,94 -1,05 -31,39
Deniz GMYO 2,90 -2,03 -42,57
Denizli Cam 5,38 -2,89 -35,49
Derimod 4,29 5,15 -39,92
Derlüks Deri 2,30 2,22 -43,63
Desa Deri 3,33 3,74 -26,65
Despec Bilgisayar 4,77 -0,42 12,50
Deva Holding 12,05 0,92 34,04
Diriteks Diriliş Tekstil 0,67 -2,90 -14,10
Ditaş Doğan 9,07 -3,30 -5,13
DO-CO 278,40 6,26 -50,64
Doğan Burda 3,15 -3,08 -48,11
Doğan Holding 1,54 -2,53 -16,30
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 -0,83 -27,27
Doğusan 1,43 5,93 -31,25
Doğuş GMYO 3,59 -2,97 -20,75
Doğuş Otomotiv 6,80 0,29 -28,57
Döktaş Dökümcülük 14,96 -3,67 -52,73
Duran Doğan Basım 16,82 -1,92 19,80
Dyo Boya 3,88 0,78 -20,82
Eczacıbaşı İlaç 5,12 5,57 38,01
Eczacıbaşı Yatırım 11,78 3,24 16,52
Edip Gayrimenkul 1,24 5,08 -10,79
Ege Endüstri 451,90 -1,55 -22,15
Ege Gübre 41,36 0,34 -16,95
Ege Profil 9,37 -0,95 -21,72
Ege Seramik 3,08 0,98 -16,98
Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 3,57 -9,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 2,08 25,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 8,33 30,00
Egeplast 11,00 0,00 -12,00
Ekiz Kimya 1,23 8,85 101,64
Emek Elektrik 1,22 5,17 -23,27
Eminiş Ambalaj 2,18 9,55 43,42
Emlak Konut GMYO 1,14 -2,56 -21,92
Enerjisa Enerji 6,62 -3,22 -10,42
Enka İnşaat 5,80 -1,69 -9,66
Erbosan 15,76 -0,25 -36,91
Ereğli Demir Çelik 7,43 -2,62 -17,81
Ersu Gıda 2,83 8,02 36,71
Escort Teknoloji 2,12 9,84 52,52
Etiler Gıda 1,90 -2,56 -22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,05 3,96 -37,13
Euro Trend Yat. Ort. 0,87 0,00 -30,40
Euro Yat. Ort. 0,91 1,11 -22,88
Euro Yatırım Holding 0,88 -2,22 -41,33
Fenerbahçe Futbol 8,96 3,46 -38,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,87 -1,03 -37,20
F-M İzmit Piston 41,14 -5,69 -13,14
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,30 2,96 -5,07
Ford Otosan 48,12 -1,19 -27,22
Formet Çelik Kapı 2,10 0,00 -30,00
Frigo Pak Gıda 8,60 -8,51 -33,64
Galatasaray Sportif 1,89 7,39 -6,90
Garanti Bankası 8,03 1,13 -27,92
Garanti Faktoring 3,45 -2,54 -10,85
Garanti Yat. Ort. 0,99 -3,88 -8,33
Gedik Y. Men. Değ. 14,52 1,11 159,29
Gedik Yatırım Holding 19,50 -0,31 153,58
Gediz Ambalaj 7,67 1,99 13,46
Gentaş 1,94 -2,02 -11,42
Gersan Elektrik 2,09 1,46 -34,48
Global Men. Değ. 1,69 2,42 -10,11
Global Yat. Holding 2,60 1,56 -46,61
Good-Year 3,26 -2,40 -19,51
Göltaş Çimento 10,73 -2,45 -39,69
Gözde Girişim 2,60 0,39 -49,42
GSD Denizcilik 1,69 -2,87 -33,98
GSD Holding 1,02 0,00 -31,54
Gübre Fabrik. 14,35 -6,27 58,74
Güler Yat. Holding 2,40 -9,77 18,23
Güneş Sigorta 1,93 0,52 -11,47
Halk GMYO 1,18 0,00 -3,28
Halk Sigorta 2,35 -2,08 18,69
Hatay Tekstil 6,15 4,24 -10,48
Hedef Girişim 1,73 -0,57 -33,72
Hektaş 9,69 -4,25 20,82
HUB Girişim 19,20 5,79 104,50
Hürriyet Gzt. 0,85 -3,41 -25,44
ICBC Turkey Bank 3,43 3,94 -34,91
İdealist Danışmanlık 2,03 -4,25 -38,86
İdealist GMYO 2,20 -1,35 -28,10
İhlas Ev Aletleri 2,10 -1,41 -32,91
İhlas Gayrimenkul 0,88 4,76 -26,67
İhlas Gazetecilik 4,00 2,56 -41,26
İhlas Holding 0,46 0,00 -49,45
İhlas Yayın Holding 0,57 3,64 -44,12
İndeks Bilgisayar 7,72 -1,28 -20,41
Info Yatırım 8,70 0,00 -2,25
İntema 6,69 -2,05 -27,75
İpek Doğal Enerji 8,06 1,77 4,40
İskenderun Demir Çelik 6,27 -1,42 -21,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bilgisayar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:14 Kaynak: AA

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