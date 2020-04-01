Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 -1,16 -8,06
Acıpayam Selüloz 5,16 -2,46 -19,00
Adana Çimento (A) 7,08 -0,28 -27,09
Adana Çimento (B) 6,09 -1,77 -14,59
Adana Çimento (C) 1,74 1,16 -21,97
Adel Kalemcilik 10,43 4,51 -33,57
Adese Alışveriş Ticaret 1,05 1,94 -26,49
Afyon Çimento 4,90 -1,21 -21,97
Ak Enerji 0,76 0,00 -30,28
Akbank 5,48 -2,14 -32,43
Akçansa 6,97 -0,99 -28,10
Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 0,00 -31,28
Akfen GMYO 2,48 -0,40 -38,77
Akın Tekstil 8,41 -2,21 -39,01
Akiş GMYO 2,62 2,34 -35,15
Akmerkez GMYO 21,16 -0,38 -10,64
Aksa 6,52 2,84 -16,72
Aksa Enerji 3,35 0,90 -11,84
Aksigorta 4,61 -0,86 -14,91
Aksu Enerji 7,08 -1,53 -52,39
Alarko Carrıer 38,78 -0,36 -35,37
Alarko GMYO 11,51 1,86 -24,19
Alarko Holding 4,23 2,67 -28,91
Albaraka Türk 1,09 -0,91 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 18,90 -5,17 56,98
Alkim Kağıt 5,54 -2,46 -0,72
Alkim Kimya 50,45 1,14 31,65
Altınyağ 0,61 8,93 48,78
Altınyunus Çeşme 11,33 1,89 13,41
Anadolu Cam 3,19 1,92 -26,83
Anadolu Efes 17,42 1,10 -24,52
Anadolu Grubu Holding 13,81 -1,15 -21,49
Anadolu Hayat Emek. 5,30 0,00 -12,90
Anadolu Isuzu 8,38 -0,95 -31,14
Anadolu Sigorta 4,50 -0,22 8,34
Anel Elektrik 3,01 3,08 -6,23
Arçelik 13,26 -2,07 -36,37
ARD Bilişim Teknolojileri 11,92 -2,45
Arena Bilgisayar 9,40 -1,88 24,83
Armada Bilgisayar 16,69 0,48 1,83
Arsan Tekstil 2,75 -1,79 -23,18
Artı Yatırım Holding 0,74 0,00 -8,64
Aselsan 23,04 -2,37 10,03
Aslan Çimento 33,20 -0,54 -16,92
Ata GMYO 3,70 -0,80 -18,32
Atakule GMYO 1,24 -0,80 -35,42
Atlantis Yatırım Holding 1,23 2,50 23,00
Atlas Yat. Ort. 1,14 2,70 -20,83
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,15 -1,05 -1,91
Avrasya GMYO 1,15 2,68 -23,84
Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 5,26 -34,07
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 8,14 11,08
Avrupa Yatırım Holding 0,92 0,00 -40,26
Ayen Enerji 2,46 -0,81 -29,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,78 -1,66 -18,72
Aygaz 8,56 1,90 -29,52
Bagfaş 12,41 6,07 -26,22
Bak Ambalaj 6,71 -1,03 -8,71
Balatacılar Balatacılık 1,75 0,00 41,13
Bantaş Ambalaj 2,92 0,00 15,87
Banvit 15,96 -1,60 -14,05
Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 -3,47
Batı Çimento 2,13 0,95 -35,65
Batısöke Çimento 0,84 2,44 -35,88
Bera Holding 2,77 -0,72 -28,05
Berkosan Yalıtım 2,45 -1,21 -10,58
Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 0,51 -20,00
Beyaz Filo 2,63 -0,75 -16,77
Bilici Yatırım 6,19 -0,96 41,65
Bim Mağazalar 50,15 0,00 7,48
Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35
Birlik Mensucat 1,04 0,97 -8,77
Bizim Mağazaları 9,38 -1,78 -16,03
Bolu Çimento 3,32 -0,60 -29,36
Bomonti Elektrik 1,21 10,00 -5,47
Borusan Mannesmann 7,73 3,90 -32,49
Borusan Yat. Paz. 51,05 -0,87 -17,46
Bosch Fren Sistemleri 184,00 -0,92 -36,53
Bossa 6,95 -0,43 -13,77
Brisa 7,13 -0,97 -23,98
Burçelik 5,15 -2,09 -11,36
Burçelik Vana 12,45 -4,01 28,22
Bursa Çimento 3,22 2,88 -19,57
Carrefoursa 6,21 -3,12 31,85
Casa Emtia Petrol 9,90 7,03 5,43
Ceo Event Medya 5,63 -0,88 -31,67
Coca Cola İçecek 35,14 0,40 -9,20
Cosmos Yat. Holding 2,12 -0,93 3,92
Credıtwest Faktorıng 2,05 -2,84 -28,82
Çelebi 58,00 0,00 -43,19
Çelik Halat 6,86 -1,01 5,54
Çemaş Döküm 0,77 2,67 -38,57
Çemtaş 6,12 9,87 -26,09
Çimbeton 29,00 1,75 -29,71
Çimentaş 11,70 8,43 -22,00
Çimsa 6,27 -0,79 -30,95
Çuhadaroğlu Metal 2,35 -1,26 -26,33
Dagi Giyim 2,09 10,00 -16,40
Dagi Yatırım Holding 2,72 9,24 20,35
Dardanel 4,62 10,00 21,90
Datagate Bilgisayar 6,55 -1,06 -16,13
Demısaş Döküm 2,66 6,40 -23,56
Denge Holding 0,91 -2,15 -33,58
Deniz GMYO 3,19 0,63 -36,83
Denizli Cam 6,10 7,21 -26,86
Derimod 5,23 8,06 -26,75
Derlüks Deri 2,53 1,20 -37,99
Desa Deri 3,41 -1,73 -24,89
Despec Bilgisayar 4,51 -3,84 6,37
Deva Holding 10,04 -3,74 11,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -17,95
Ditaş Doğan 11,02 3,57 15,27
DO-CO 268,90 1,70 -52,32
Doğan Burda 3,41 0,00 -43,82
Doğan Holding 1,51 -1,31 -17,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,29 1,57 -21,82
Doğusan 1,73 3,59 -16,83
Doğuş GMYO 3,82 -1,80 -15,67
Doğuş Otomotiv 6,71 -2,61 -29,52
Döktaş Dökümcülük 16,78 9,89 -46,98
Duran Doğan Basım 16,59 -1,95 18,16
Dyo Boya 3,86 -2,77 -21,22
Eczacıbaşı İlaç 4,58 -3,98 23,45
Eczacıbaşı Yatırım 9,76 -3,65 -3,46
Edip Gayrimenkul 1,58 1,94 13,67
Ege Endüstri 490,00 -1,39 -15,59
Ege Gübre 40,68 -1,26 -18,31
Ege Profil 9,63 -0,10 -19,55
Ege Seramik 3,21 0,31 -13,48
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 9,09 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 -1,85 35,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 6,67 60,00
Egeplast 11,25 2,27 -10,00
Ekiz Kimya 1,63 9,40 167,21
Emek Elektrik 1,44 5,88 -9,43
Eminiş Ambalaj 2,00 -5,66 31,58
Emlak Konut GMYO 1,15 -1,71 -21,23
Enerjisa Enerji 6,19 0,16 -8,11
Enka İnşaat 6,18 -0,64 -3,74
Erbosan 16,09 -0,62 -35,59
Ereğli Demir Çelik 7,55 0,53 -16,48
Ersu Gıda 3,40 -2,02 64,25
Escort Teknoloji 2,67 4,30 92,09
Etiler Gıda 1,91 0,53 -22,04
Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 2,46 -25,15
Euro Trend Yat. Ort. 1,08 9,09 -13,60
Euro Yat. Ort. 1,03 3,00 -12,71
Euro Yatırım Holding 1,05 3,96 -30,00
Fenerbahçe Futbol 8,70 -0,68 -39,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,81 -0,35 -38,51
F-M İzmit Piston 39,14 -2,39 -17,36
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,20 -2,57 -6,37
Ford Otosan 50,60 2,68 -23,47
Formet Çelik Kapı 2,05 1,99 -31,67
Frigo Pak Gıda 9,00 -0,66 -30,56
Galatasaray Sportif 2,34 5,41 15,27
Garanti Bankası 8,00 -1,60 -28,19
Garanti Faktoring 3,63 1,40 -6,20
Garanti Yat. Ort. 1,17 0,86 8,33
Gedik Y. Men. Değ. 18,20 -4,66 225,00
Gedik Yatırım Holding 19,42 -2,75 152,54
Gediz Ambalaj 7,67 -1,03 13,46
Gentaş 1,97 -1,01 -10,05
Gersan Elektrik 2,29 0,88 -28,21
Global Men. Değ. 1,90 3,26 1,06
Global Yat. Holding 2,53 -0,78 -48,05
Good-Year 3,36 -2,04 -17,04
Göltaş Çimento 11,27 1,08 -36,65
Gözde Girişim 2,92 1,74 -43,19
GSD Denizcilik 2,09 3,47 -18,36
GSD Holding 1,24 2,48 -16,78
Gübre Fabrik. 14,24 -2,67 57,52
Güler Yat. Holding 2,27 -4,22 11,82
Güneş Sigorta 2,19 0,92 0,46
Halk GMYO 1,21 -0,82 -0,82
Halk Sigorta 2,50 0,00 26,26
Hatay Tekstil 6,77 -4,51 -1,46
Hedef Girişim 1,76 -2,22 -32,57
Hektaş 9,82 -2,09 22,44
HUB Girişim 20,24 -0,88 115,58
Hürriyet Gzt. 0,93 3,33 -18,42
ICBC Turkey Bank 4,00 -1,96 -24,10
İdealist Danışmanlık 2,12 -2,30 -36,14
İdealist GMYO 2,55 -0,78 -16,67
İhlas Ev Aletleri 2,10 -0,94 -32,91
İhlas Gayrimenkul 1,08 2,86 -10,00
İhlas Gazetecilik 5,00 0,00 -26,58
İhlas Holding 0,52 1,96 -42,86
İhlas Yayın Holding 0,75 4,17 -26,47
İndeks Bilgisayar 7,59 -3,31 -21,75
Info Yatırım 7,96 -6,24 -10,56
İntema 7,52 3,58 -18,79
İpek Doğal Enerji 7,77 -3,00 0,65
İskenderun Demir Çelik 6,31 0,48 -21,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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