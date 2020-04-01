Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 -1,16 -8,06 Acıpayam Selüloz 5,16 -2,46 -19,00 Adana Çimento (A) 7,08 -0,28 -27,09 Adana Çimento (B) 6,09 -1,77 -14,59 Adana Çimento (C) 1,74 1,16 -21,97 Adel Kalemcilik 10,43 4,51 -33,57 Adese Alışveriş Ticaret 1,05 1,94 -26,49 Afyon Çimento 4,90 -1,21 -21,97 Ak Enerji 0,76 0,00 -30,28 Akbank 5,48 -2,14 -32,43 Akçansa 6,97 -0,99 -28,10 Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 0,00 -31,28 Akfen GMYO 2,48 -0,40 -38,77 Akın Tekstil 8,41 -2,21 -39,01 Akiş GMYO 2,62 2,34 -35,15 Akmerkez GMYO 21,16 -0,38 -10,64 Aksa 6,52 2,84 -16,72 Aksa Enerji 3,35 0,90 -11,84 Aksigorta 4,61 -0,86 -14,91 Aksu Enerji 7,08 -1,53 -52,39 Alarko Carrıer 38,78 -0,36 -35,37 Alarko GMYO 11,51 1,86 -24,19 Alarko Holding 4,23 2,67 -28,91 Albaraka Türk 1,09 -0,91 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 18,90 -5,17 56,98 Alkim Kağıt 5,54 -2,46 -0,72 Alkim Kimya 50,45 1,14 31,65 Altınyağ 0,61 8,93 48,78 Altınyunus Çeşme 11,33 1,89 13,41 Anadolu Cam 3,19 1,92 -26,83 Anadolu Efes 17,42 1,10 -24,52 Anadolu Grubu Holding 13,81 -1,15 -21,49 Anadolu Hayat Emek. 5,30 0,00 -12,90 Anadolu Isuzu 8,38 -0,95 -31,14 Anadolu Sigorta 4,50 -0,22 8,34 Anel Elektrik 3,01 3,08 -6,23 Arçelik 13,26 -2,07 -36,37 ARD Bilişim Teknolojileri 11,92 -2,45 Arena Bilgisayar 9,40 -1,88 24,83 Armada Bilgisayar 16,69 0,48 1,83 Arsan Tekstil 2,75 -1,79 -23,18 Artı Yatırım Holding 0,74 0,00 -8,64 Aselsan 23,04 -2,37 10,03 Aslan Çimento 33,20 -0,54 -16,92 Ata GMYO 3,70 -0,80 -18,32 Atakule GMYO 1,24 -0,80 -35,42 Atlantis Yatırım Holding 1,23 2,50 23,00 Atlas Yat. Ort. 1,14 2,70 -20,83 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,15 -1,05 -1,91 Avrasya GMYO 1,15 2,68 -23,84 Avrasya Petrol ve Tur. 1,20 5,26 -34,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 8,14 11,08 Avrupa Yatırım Holding 0,92 0,00 -40,26 Ayen Enerji 2,46 -0,81 -29,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,78 -1,66 -18,72 Aygaz 8,56 1,90 -29,52 Bagfaş 12,41 6,07 -26,22 Bak Ambalaj 6,71 -1,03 -8,71 Balatacılar Balatacılık 1,75 0,00 41,13 Bantaş Ambalaj 2,92 0,00 15,87 Banvit 15,96 -1,60 -14,05 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 -3,47 Batı Çimento 2,13 0,95 -35,65 Batısöke Çimento 0,84 2,44 -35,88 Bera Holding 2,77 -0,72 -28,05 Berkosan Yalıtım 2,45 -1,21 -10,58 Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 0,51 -20,00 Beyaz Filo 2,63 -0,75 -16,77 Bilici Yatırım 6,19 -0,96 41,65 Bim Mağazalar 50,15 0,00 7,48 Birko Mensucat 0,25 0,00 -19,35 Birlik Mensucat 1,04 0,97 -8,77 Bizim Mağazaları 9,38 -1,78 -16,03 Bolu Çimento 3,32 -0,60 -29,36 Bomonti Elektrik 1,21 10,00 -5,47 Borusan Mannesmann 7,73 3,90 -32,49 Borusan Yat. Paz. 51,05 -0,87 -17,46 Bosch Fren Sistemleri 184,00 -0,92 -36,53 Bossa 6,95 -0,43 -13,77 Brisa 7,13 -0,97 -23,98 Burçelik 5,15 -2,09 -11,36 Burçelik Vana 12,45 -4,01 28,22 Bursa Çimento 3,22 2,88 -19,57 Carrefoursa 6,21 -3,12 31,85 Casa Emtia Petrol 9,90 7,03 5,43 Ceo Event Medya 5,63 -0,88 -31,67 Coca Cola İçecek 35,14 0,40 -9,20 Cosmos Yat. Holding 2,12 -0,93 3,92 Credıtwest Faktorıng 2,05 -2,84 -28,82 Çelebi 58,00 0,00 -43,19 Çelik Halat 6,86 -1,01 5,54 Çemaş Döküm 0,77 2,67 -38,57 Çemtaş 6,12 9,87 -26,09 Çimbeton 29,00 1,75 -29,71 Çimentaş 11,70 8,43 -22,00 Çimsa 6,27 -0,79 -30,95 Çuhadaroğlu Metal 2,35 -1,26 -26,33 Dagi Giyim 2,09 10,00 -16,40 Dagi Yatırım Holding 2,72 9,24 20,35 Dardanel 4,62 10,00 21,90 Datagate Bilgisayar 6,55 -1,06 -16,13 Demısaş Döküm 2,66 6,40 -23,56 Denge Holding 0,91 -2,15 -33,58 Deniz GMYO 3,19 0,63 -36,83 Denizli Cam 6,10 7,21 -26,86 Derimod 5,23 8,06 -26,75 Derlüks Deri 2,53 1,20 -37,99 Desa Deri 3,41 -1,73 -24,89 Despec Bilgisayar 4,51 -3,84 6,37 Deva Holding 10,04 -3,74 11,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -17,95 Ditaş Doğan 11,02 3,57 15,27 DO-CO 268,90 1,70 -52,32 Doğan Burda 3,41 0,00 -43,82 Doğan Holding 1,51 -1,31 -17,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,29 1,57 -21,82 Doğusan 1,73 3,59 -16,83 Doğuş GMYO 3,82 -1,80 -15,67 Doğuş Otomotiv 6,71 -2,61 -29,52 Döktaş Dökümcülük 16,78 9,89 -46,98 Duran Doğan Basım 16,59 -1,95 18,16 Dyo Boya 3,86 -2,77 -21,22 Eczacıbaşı İlaç 4,58 -3,98 23,45 Eczacıbaşı Yatırım 9,76 -3,65 -3,46 Edip Gayrimenkul 1,58 1,94 13,67 Ege Endüstri 490,00 -1,39 -15,59 Ege Gübre 40,68 -1,26 -18,31 Ege Profil 9,63 -0,10 -19,55 Ege Seramik 3,21 0,31 -13,48 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 9,09 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 -1,85 35,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 6,67 60,00 Egeplast 11,25 2,27 -10,00 Ekiz Kimya 1,63 9,40 167,21 Emek Elektrik 1,44 5,88 -9,43 Eminiş Ambalaj 2,00 -5,66 31,58 Emlak Konut GMYO 1,15 -1,71 -21,23 Enerjisa Enerji 6,19 0,16 -8,11 Enka İnşaat 6,18 -0,64 -3,74 Erbosan 16,09 -0,62 -35,59 Ereğli Demir Çelik 7,55 0,53 -16,48 Ersu Gıda 3,40 -2,02 64,25 Escort Teknoloji 2,67 4,30 92,09 Etiler Gıda 1,91 0,53 -22,04 Euro Kapital Yat. Ort. 1,25 2,46 -25,15 Euro Trend Yat. Ort. 1,08 9,09 -13,60 Euro Yat. Ort. 1,03 3,00 -12,71 Euro Yatırım Holding 1,05 3,96 -30,00 Fenerbahçe Futbol 8,70 -0,68 -39,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,81 -0,35 -38,51 F-M İzmit Piston 39,14 -2,39 -17,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,20 -2,57 -6,37 Ford Otosan 50,60 2,68 -23,47 Formet Çelik Kapı 2,05 1,99 -31,67 Frigo Pak Gıda 9,00 -0,66 -30,56 Galatasaray Sportif 2,34 5,41 15,27 Garanti Bankası 8,00 -1,60 -28,19 Garanti Faktoring 3,63 1,40 -6,20 Garanti Yat. Ort. 1,17 0,86 8,33 Gedik Y. Men. Değ. 18,20 -4,66 225,00 Gedik Yatırım Holding 19,42 -2,75 152,54 Gediz Ambalaj 7,67 -1,03 13,46 Gentaş 1,97 -1,01 -10,05 Gersan Elektrik 2,29 0,88 -28,21 Global Men. Değ. 1,90 3,26 1,06 Global Yat. Holding 2,53 -0,78 -48,05 Good-Year 3,36 -2,04 -17,04 Göltaş Çimento 11,27 1,08 -36,65 Gözde Girişim 2,92 1,74 -43,19 GSD Denizcilik 2,09 3,47 -18,36 GSD Holding 1,24 2,48 -16,78 Gübre Fabrik. 14,24 -2,67 57,52 Güler Yat. Holding 2,27 -4,22 11,82 Güneş Sigorta 2,19 0,92 0,46 Halk GMYO 1,21 -0,82 -0,82 Halk Sigorta 2,50 0,00 26,26 Hatay Tekstil 6,77 -4,51 -1,46 Hedef Girişim 1,76 -2,22 -32,57 Hektaş 9,82 -2,09 22,44 HUB Girişim 20,24 -0,88 115,58 Hürriyet Gzt. 0,93 3,33 -18,42 ICBC Turkey Bank 4,00 -1,96 -24,10 İdealist Danışmanlık 2,12 -2,30 -36,14 İdealist GMYO 2,55 -0,78 -16,67 İhlas Ev Aletleri 2,10 -0,94 -32,91 İhlas Gayrimenkul 1,08 2,86 -10,00 İhlas Gazetecilik 5,00 0,00 -26,58 İhlas Holding 0,52 1,96 -42,86 İhlas Yayın Holding 0,75 4,17 -26,47 İndeks Bilgisayar 7,59 -3,31 -21,75 Info Yatırım 7,96 -6,24 -10,56 İntema 7,52 3,58 -18,79 İpek Doğal Enerji 7,77 -3,00 0,65 İskenderun Demir Çelik 6,31 0,48 -21,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)