Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|-1,16
|-8,06
|Acıpayam Selüloz
|5,16
|-2,46
|-19,00
|Adana Çimento (A)
|7,08
|-0,28
|-27,09
|Adana Çimento (B)
|6,09
|-1,77
|-14,59
|Adana Çimento (C)
|1,74
|1,16
|-21,97
|Adel Kalemcilik
|10,43
|4,51
|-33,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,05
|1,94
|-26,49
|Afyon Çimento
|4,90
|-1,21
|-21,97
|Ak Enerji
|0,76
|0,00
|-30,28
|Akbank
|5,48
|-2,14
|-32,43
|Akçansa
|6,97
|-0,99
|-28,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|0,00
|-31,28
|Akfen GMYO
|2,48
|-0,40
|-38,77
|Akın Tekstil
|8,41
|-2,21
|-39,01
|Akiş GMYO
|2,62
|2,34
|-35,15
|Akmerkez GMYO
|21,16
|-0,38
|-10,64
|Aksa
|6,52
|2,84
|-16,72
|Aksa Enerji
|3,35
|0,90
|-11,84
|Aksigorta
|4,61
|-0,86
|-14,91
|Aksu Enerji
|7,08
|-1,53
|-52,39
|Alarko Carrıer
|38,78
|-0,36
|-35,37
|Alarko GMYO
|11,51
|1,86
|-24,19
|Alarko Holding
|4,23
|2,67
|-28,91
|Albaraka Türk
|1,09
|-0,91
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,90
|-5,17
|56,98
|Alkim Kağıt
|5,54
|-2,46
|-0,72
|Alkim Kimya
|50,45
|1,14
|31,65
|Altınyağ
|0,61
|8,93
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|11,33
|1,89
|13,41
|Anadolu Cam
|3,19
|1,92
|-26,83
|Anadolu Efes
|17,42
|1,10
|-24,52
|Anadolu Grubu Holding
|13,81
|-1,15
|-21,49
|Anadolu Hayat Emek.
|5,30
|0,00
|-12,90
|Anadolu Isuzu
|8,38
|-0,95
|-31,14
|Anadolu Sigorta
|4,50
|-0,22
|8,34
|Anel Elektrik
|3,01
|3,08
|-6,23
|Arçelik
|13,26
|-2,07
|-36,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|11,92
|-2,45
|Arena Bilgisayar
|9,40
|-1,88
|24,83
|Armada Bilgisayar
|16,69
|0,48
|1,83
|Arsan Tekstil
|2,75
|-1,79
|-23,18
|Artı Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|-8,64
|Aselsan
|23,04
|-2,37
|10,03
|Aslan Çimento
|33,20
|-0,54
|-16,92
|Ata GMYO
|3,70
|-0,80
|-18,32
|Atakule GMYO
|1,24
|-0,80
|-35,42
|Atlantis Yatırım Holding
|1,23
|2,50
|23,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,14
|2,70
|-20,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,15
|-1,05
|-1,91
|Avrasya GMYO
|1,15
|2,68
|-23,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|5,26
|-34,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,40
|8,14
|11,08
|Avrupa Yatırım Holding
|0,92
|0,00
|-40,26
|Ayen Enerji
|2,46
|-0,81
|-29,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|-1,66
|-18,72
|Aygaz
|8,56
|1,90
|-29,52
|Bagfaş
|12,41
|6,07
|-26,22
|Bak Ambalaj
|6,71
|-1,03
|-8,71
|Balatacılar Balatacılık
|1,75
|0,00
|41,13
|Bantaş Ambalaj
|2,92
|0,00
|15,87
|Banvit
|15,96
|-1,60
|-14,05
|Baştaş Başkent Çimento
|2,50
|0,00
|-3,47
|Batı Çimento
|2,13
|0,95
|-35,65
|Batısöke Çimento
|0,84
|2,44
|-35,88
|Bera Holding
|2,77
|-0,72
|-28,05
|Berkosan Yalıtım
|2,45
|-1,21
|-10,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,96
|0,51
|-20,00
|Beyaz Filo
|2,63
|-0,75
|-16,77
|Bilici Yatırım
|6,19
|-0,96
|41,65
|Bim Mağazalar
|50,15
|0,00
|7,48
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,04
|0,97
|-8,77
|Bizim Mağazaları
|9,38
|-1,78
|-16,03
|Bolu Çimento
|3,32
|-0,60
|-29,36
|Bomonti Elektrik
|1,21
|10,00
|-5,47
|Borusan Mannesmann
|7,73
|3,90
|-32,49
|Borusan Yat. Paz.
|51,05
|-0,87
|-17,46
|Bosch Fren Sistemleri
|184,00
|-0,92
|-36,53
|Bossa
|6,95
|-0,43
|-13,77
|Brisa
|7,13
|-0,97
|-23,98
|Burçelik
|5,15
|-2,09
|-11,36
|Burçelik Vana
|12,45
|-4,01
|28,22
|Bursa Çimento
|3,22
|2,88
|-19,57
|Carrefoursa
|6,21
|-3,12
|31,85
|Casa Emtia Petrol
|9,90
|7,03
|5,43
|Ceo Event Medya
|5,63
|-0,88
|-31,67
|Coca Cola İçecek
|35,14
|0,40
|-9,20
|Cosmos Yat. Holding
|2,12
|-0,93
|3,92
|Credıtwest Faktorıng
|2,05
|-2,84
|-28,82
|Çelebi
|58,00
|0,00
|-43,19
|Çelik Halat
|6,86
|-1,01
|5,54
|Çemaş Döküm
|0,77
|2,67
|-38,57
|Çemtaş
|6,12
|9,87
|-26,09
|Çimbeton
|29,00
|1,75
|-29,71
|Çimentaş
|11,70
|8,43
|-22,00
|Çimsa
|6,27
|-0,79
|-30,95
|Çuhadaroğlu Metal
|2,35
|-1,26
|-26,33
|Dagi Giyim
|2,09
|10,00
|-16,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,72
|9,24
|20,35
|Dardanel
|4,62
|10,00
|21,90
|Datagate Bilgisayar
|6,55
|-1,06
|-16,13
|Demısaş Döküm
|2,66
|6,40
|-23,56
|Denge Holding
|0,91
|-2,15
|-33,58
|Deniz GMYO
|3,19
|0,63
|-36,83
|Denizli Cam
|6,10
|7,21
|-26,86
|Derimod
|5,23
|8,06
|-26,75
|Derlüks Deri
|2,53
|1,20
|-37,99
|Desa Deri
|3,41
|-1,73
|-24,89
|Despec Bilgisayar
|4,51
|-3,84
|6,37
|Deva Holding
|10,04
|-3,74
|11,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-1,54
|-17,95
|Ditaş Doğan
|11,02
|3,57
|15,27
|DO-CO
|268,90
|1,70
|-52,32
|Doğan Burda
|3,41
|0,00
|-43,82
|Doğan Holding
|1,51
|-1,31
|-17,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,29
|1,57
|-21,82
|Doğusan
|1,73
|3,59
|-16,83
|Doğuş GMYO
|3,82
|-1,80
|-15,67
|Doğuş Otomotiv
|6,71
|-2,61
|-29,52
|Döktaş Dökümcülük
|16,78
|9,89
|-46,98
|Duran Doğan Basım
|16,59
|-1,95
|18,16
|Dyo Boya
|3,86
|-2,77
|-21,22
|Eczacıbaşı İlaç
|4,58
|-3,98
|23,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,76
|-3,65
|-3,46
|Edip Gayrimenkul
|1,58
|1,94
|13,67
|Ege Endüstri
|490,00
|-1,39
|-15,59
|Ege Gübre
|40,68
|-1,26
|-18,31
|Ege Profil
|9,63
|-0,10
|-19,55
|Ege Seramik
|3,21
|0,31
|-13,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|-1,85
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,32
|6,67
|60,00
|Egeplast
|11,25
|2,27
|-10,00
|Ekiz Kimya
|1,63
|9,40
|167,21
|Emek Elektrik
|1,44
|5,88
|-9,43
|Eminiş Ambalaj
|2,00
|-5,66
|31,58
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|-1,71
|-21,23
|Enerjisa Enerji
|6,19
|0,16
|-8,11
|Enka İnşaat
|6,18
|-0,64
|-3,74
|Erbosan
|16,09
|-0,62
|-35,59
|Ereğli Demir Çelik
|7,55
|0,53
|-16,48
|Ersu Gıda
|3,40
|-2,02
|64,25
|Escort Teknoloji
|2,67
|4,30
|92,09
|Etiler Gıda
|1,91
|0,53
|-22,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|2,46
|-25,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,08
|9,09
|-13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,03
|3,00
|-12,71
|Euro Yatırım Holding
|1,05
|3,96
|-30,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,70
|-0,68
|-39,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,81
|-0,35
|-38,51
|F-M İzmit Piston
|39,14
|-2,39
|-17,36
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,20
|-2,57
|-6,37
|Ford Otosan
|50,60
|2,68
|-23,47
|Formet Çelik Kapı
|2,05
|1,99
|-31,67
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|-0,66
|-30,56
|Galatasaray Sportif
|2,34
|5,41
|15,27
|Garanti Bankası
|8,00
|-1,60
|-28,19
|Garanti Faktoring
|3,63
|1,40
|-6,20
|Garanti Yat. Ort.
|1,17
|0,86
|8,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,20
|-4,66
|225,00
|Gedik Yatırım Holding
|19,42
|-2,75
|152,54
|Gediz Ambalaj
|7,67
|-1,03
|13,46
|Gentaş
|1,97
|-1,01
|-10,05
|Gersan Elektrik
|2,29
|0,88
|-28,21
|Global Men. Değ.
|1,90
|3,26
|1,06
|Global Yat. Holding
|2,53
|-0,78
|-48,05
|Good-Year
|3,36
|-2,04
|-17,04
|Göltaş Çimento
|11,27
|1,08
|-36,65
|Gözde Girişim
|2,92
|1,74
|-43,19
|GSD Denizcilik
|2,09
|3,47
|-18,36
|GSD Holding
|1,24
|2,48
|-16,78
|Gübre Fabrik.
|14,24
|-2,67
|57,52
|Güler Yat. Holding
|2,27
|-4,22
|11,82
|Güneş Sigorta
|2,19
|0,92
|0,46
|Halk GMYO
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Halk Sigorta
|2,50
|0,00
|26,26
|Hatay Tekstil
|6,77
|-4,51
|-1,46
|Hedef Girişim
|1,76
|-2,22
|-32,57
|Hektaş
|9,82
|-2,09
|22,44
|HUB Girişim
|20,24
|-0,88
|115,58
|Hürriyet Gzt.
|0,93
|3,33
|-18,42
|ICBC Turkey Bank
|4,00
|-1,96
|-24,10
|İdealist Danışmanlık
|2,12
|-2,30
|-36,14
|İdealist GMYO
|2,55
|-0,78
|-16,67
|İhlas Ev Aletleri
|2,10
|-0,94
|-32,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|2,86
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|5,00
|0,00
|-26,58
|İhlas Holding
|0,52
|1,96
|-42,86
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|4,17
|-26,47
|İndeks Bilgisayar
|7,59
|-3,31
|-21,75
|Info Yatırım
|7,96
|-6,24
|-10,56
|İntema
|7,52
|3,58
|-18,79
|İpek Doğal Enerji
|7,77
|-3,00
|0,65
|İskenderun Demir Çelik
|6,31
|0,48
|-21,22
(Sürecek)