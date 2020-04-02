Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,69
|0,60
|-9,14
|Acıpayam Selüloz
|5,11
|-0,78
|-19,78
|Adana Çimento (A)
|7,05
|-0,14
|-27,39
|Adana Çimento (B)
|5,89
|-2,64
|-17,39
|Adana Çimento (C)
|1,73
|-1,70
|-22,42
|Adel Kalemcilik
|11,75
|7,11
|-25,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,09
|1,87
|-23,69
|Afyon Çimento
|5,03
|3,71
|-19,90
|Ak Enerji
|0,81
|6,58
|-25,69
|Akbank
|5,46
|-0,18
|-32,68
|Akçansa
|6,89
|-0,58
|-28,93
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,44
|-1,37
|-31,75
|Akfen GMYO
|2,39
|-3,24
|-40,99
|Akın Tekstil
|8,45
|0,96
|-38,72
|Akiş GMYO
|2,76
|4,55
|-31,68
|Akmerkez GMYO
|21,18
|-0,38
|-10,56
|Aksa
|6,61
|1,69
|-15,57
|Aksa Enerji
|3,42
|1,48
|-10,00
|Aksigorta
|4,49
|-3,85
|-17,13
|Aksu Enerji
|7,15
|0,56
|-51,92
|Alarko Carrıer
|38,64
|0,78
|-35,60
|Alarko GMYO
|11,32
|-0,35
|-25,44
|Alarko Holding
|4,39
|0,92
|-26,22
|Albaraka Türk
|1,09
|0,00
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,40
|-5,79
|44,52
|Alkim Kağıt
|5,50
|0,00
|-1,43
|Alkim Kimya
|50,20
|-0,40
|31,00
|Altınyağ
|0,59
|-3,28
|43,90
|Altınyunus Çeşme
|12,55
|2,62
|25,63
|Anadolu Cam
|3,18
|-0,63
|-27,06
|Anadolu Efes
|17,72
|0,68
|-23,22
|Anadolu Grubu Holding
|13,62
|-0,07
|-22,57
|Anadolu Hayat Emek.
|5,19
|-0,57
|-14,71
|Anadolu Isuzu
|8,39
|0,00
|-31,06
|Anadolu Sigorta
|4,50
|-0,22
|8,34
|Anel Elektrik
|2,94
|-0,34
|-8,41
|Arçelik
|13,25
|0,15
|-36,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|12,20
|2,69
|Arena Bilgisayar
|9,16
|-1,93
|21,65
|Armada Bilgisayar
|16,00
|-3,26
|-2,38
|Arsan Tekstil
|2,70
|-0,74
|-24,58
|Artı Yatırım Holding
|0,73
|-3,95
|-9,88
|Aselsan
|22,98
|0,44
|9,74
|Aslan Çimento
|32,64
|-0,24
|-18,32
|Ata GMYO
|3,66
|-1,08
|-19,21
|Atakule GMYO
|1,22
|-2,40
|-36,46
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|2,42
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,23
|6,96
|-14,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,80
|-2,36
|-4,52
|Avrasya GMYO
|1,29
|9,32
|-14,57
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,37
|9,60
|-24,73
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,40
|-0,07
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|0,96
|2,13
|-37,66
|Ayen Enerji
|2,56
|3,64
|-26,22
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|0,00
|-17,81
|Aygaz
|8,59
|0,94
|-29,28
|Bagfaş
|13,06
|1,95
|-22,35
|Bak Ambalaj
|6,45
|-2,57
|-12,24
|Balatacılar Balatacılık
|1,72
|0,00
|38,71
|Bantaş Ambalaj
|2,48
|-5,70
|-1,59
|Banvit
|15,82
|-0,88
|-14,81
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|7,57
|4,25
|Batı Çimento
|2,16
|2,37
|-34,74
|Batısöke Çimento
|0,84
|0,00
|-35,88
|Bera Holding
|2,69
|-0,74
|-30,13
|Berkosan Yalıtım
|2,47
|1,65
|-9,85
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,87
|-4,59
|-23,67
|Beyaz Filo
|2,69
|2,28
|-14,87
|Bilici Yatırım
|6,20
|-0,48
|41,88
|Bim Mağazalar
|50,50
|-1,56
|8,23
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,08
|6,93
|-5,26
|Bizim Mağazaları
|9,28
|0,54
|-16,92
|Bolu Çimento
|3,31
|0,00
|-29,57
|Bomonti Elektrik
|1,33
|9,92
|3,91
|Borusan Mannesmann
|7,75
|-0,77
|-32,31
|Borusan Yat. Paz.
|50,50
|-1,37
|-18,35
|Bosch Fren Sistemleri
|181,00
|-1,09
|-37,56
|Bossa
|6,88
|0,44
|-14,64
|Brisa
|7,13
|-0,83
|-23,98
|Burçelik
|5,10
|-1,35
|-12,22
|Burçelik Vana
|12,19
|4,37
|25,54
|Bursa Çimento
|3,17
|-1,55
|-20,82
|Carrefoursa
|5,99
|-3,07
|27,18
|Casa Emtia Petrol
|9,25
|-5,32
|-1,49
|Ceo Event Medya
|5,59
|-1,41
|-32,16
|Coca Cola İçecek
|34,94
|-1,30
|-9,72
|Cosmos Yat. Holding
|1,94
|-8,06
|-4,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,07
|0,49
|-28,13
|Çelebi
|56,85
|-1,90
|-44,32
|Çelik Halat
|6,68
|-1,04
|2,77
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,00
|-36,98
|Çemtaş
|6,38
|4,25
|-22,95
|Çimbeton
|28,90
|-1,30
|-29,96
|Çimentaş
|11,81
|-0,42
|-21,27
|Çimsa
|6,29
|0,00
|-30,73
|Çuhadaroğlu Metal
|2,26
|-2,59
|-29,15
|Dagi Giyim
|2,29
|9,57
|-8,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,00
|9,89
|32,74
|Dardanel
|5,08
|9,96
|34,04
|Datagate Bilgisayar
|6,46
|-0,62
|-17,29
|Demısaş Döküm
|2,62
|-4,73
|-24,71
|Denge Holding
|0,90
|-1,10
|-34,31
|Deniz GMYO
|3,13
|-2,49
|-38,02
|Denizli Cam
|6,14
|-1,76
|-26,38
|Derimod
|5,24
|-1,50
|-26,61
|Derlüks Deri
|2,45
|-3,54
|-39,95
|Desa Deri
|3,34
|-2,62
|-26,43
|Despec Bilgisayar
|4,35
|-4,40
|2,59
|Deva Holding
|10,13
|2,74
|12,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|-1,59
|-20,51
|Ditaş Doğan
|10,14
|0,40
|6,07
|DO-CO
|260,50
|-1,70
|-53,81
|Doğan Burda
|3,31
|-2,07
|-45,47
|Doğan Holding
|1,48
|0,00
|-19,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|-0,78
|-23,03
|Doğusan
|1,58
|-5,95
|-24,04
|Doğuş GMYO
|3,78
|-1,31
|-16,56
|Doğuş Otomotiv
|6,48
|-2,85
|-31,93
|Döktaş Dökümcülük
|15,92
|-5,18
|-49,69
|Duran Doğan Basım
|15,98
|-3,68
|13,82
|Dyo Boya
|3,75
|-1,57
|-23,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,55
|1,56
|22,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,61
|2,67
|-4,95
|Edip Gayrimenkul
|1,51
|-5,03
|8,63
|Ege Endüstri
|485,00
|-0,78
|-16,45
|Ege Gübre
|40,36
|-0,35
|-18,96
|Ege Profil
|10,09
|1,92
|-15,71
|Ege Seramik
|3,21
|-1,23
|-13,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|5,56
|18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,52
|0,00
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,35
|6,06
|75,00
|Egeplast
|10,90
|-1,09
|-12,80
|Ekiz Kimya
|1,77
|8,59
|190,16
|Emek Elektrik
|1,44
|-2,70
|-9,43
|Eminiş Ambalaj
|1,96
|-2,00
|28,95
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|0,00
|-20,55
|Enerjisa Enerji
|6,13
|-0,16
|-9,00
|Enka İnşaat
|5,99
|-0,83
|-6,70
|Erbosan
|16,97
|4,82
|-32,07
|Ereğli Demir Çelik
|7,63
|-0,13
|-15,60
|Ersu Gıda
|2,90
|-7,35
|40,10
|Escort Teknoloji
|2,62
|-6,76
|88,49
|Etiler Gıda
|1,80
|-4,26
|-26,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|-0,79
|-25,15
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,18
|9,26
|-5,60
|Euro Yat. Ort.
|1,06
|0,95
|-10,17
|Euro Yatırım Holding
|1,05
|0,00
|-30,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,41
|-3,11
|-41,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,78
|-0,71
|-39,17
|F-M İzmit Piston
|39,58
|0,71
|-16,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,04
|-2,63
|-8,45
|Ford Otosan
|51,00
|0,00
|-22,86
|Formet Çelik Kapı
|2,10
|0,00
|-30,00
|Frigo Pak Gıda
|8,61
|0,47
|-33,56
|Galatasaray Sportif
|2,33
|-4,51
|14,78
|Garanti Bankası
|7,78
|-0,77
|-30,16
|Garanti Faktoring
|3,68
|0,27
|-4,91
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|-2,63
|2,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,59
|-7,58
|196,25
|Gedik Yatırım Holding
|18,58
|-3,33
|141,61
|Gediz Ambalaj
|6,78
|-2,87
|0,30
|Gentaş
|1,97
|1,03
|-10,05
|Gersan Elektrik
|2,26
|-1,31
|-29,15
|Global Men. Değ.
|1,87
|1,63
|-0,53
|Global Yat. Holding
|2,53
|0,40
|-48,05
|Good-Year
|3,35
|-1,18
|-17,28
|Göltaş Çimento
|11,64
|1,13
|-34,57
|Gözde Girişim
|2,86
|-2,39
|-44,36
|GSD Denizcilik
|1,95
|-4,41
|-23,83
|GSD Holding
|1,23
|-1,60
|-17,45
|Gübre Fabrik.
|14,69
|4,11
|62,50
|Güler Yat. Holding
|2,20
|1,85
|8,37
|Güneş Sigorta
|2,10
|-1,87
|-3,67
|Halk GMYO
|1,20
|0,00
|-1,64
|Halk Sigorta
|2,52
|0,00
|27,27
|Hatay Tekstil
|6,43
|-3,31
|-6,40
|Hedef Girişim
|1,76
|0,00
|-32,57
|Hektaş
|9,74
|0,00
|21,45
|HUB Girişim
|19,05
|-3,79
|102,91
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|1,04
|-14,91
|ICBC Turkey Bank
|3,88
|-4,20
|-26,38
|İdealist Danışmanlık
|2,05
|-2,38
|-38,25
|İdealist GMYO
|2,44
|-3,17
|-20,26
|İhlas Ev Aletleri
|2,05
|-1,91
|-34,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-3,74
|-14,17
|İhlas Gazetecilik
|5,54
|0,73
|-18,65
|İhlas Holding
|0,52
|-1,89
|-42,86
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-5,06
|-26,47
|İndeks Bilgisayar
|7,49
|-1,71
|-22,78
|Info Yatırım
|7,09
|-9,91
|-20,34
|İntema
|7,28
|-1,75
|-21,38
|İpek Doğal Enerji
|7,73
|0,00
|0,13
|İskenderun Demir Çelik
|6,35
|-0,78
|-20,72
(Sürecek)