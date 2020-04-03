Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 2,99 -7,53
Acıpayam Selüloz 5,23 1,95 -17,90
Adana Çimento (A) 7,15 1,42 -26,36
Adana Çimento (B) 5,86 1,38 -17,81
Adana Çimento (C) 1,77 2,91 -20,63
Adel Kalemcilik 11,35 -5,89 -27,71
Adese Alışveriş Ticaret 1,09 0,00 -23,69
Afyon Çimento 5,44 9,90 -13,38
Ak Enerji 0,79 -1,25 -27,52
Akbank 5,41 -0,92 -33,29
Akçansa 6,93 1,91 -28,52
Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 1,40 -31,28
Akfen GMYO 2,26 -3,83 -44,20
Akın Tekstil 8,39 0,60 -39,16
Akiş GMYO 2,72 -0,37 -32,67
Akmerkez GMYO 23,06 9,08 -2,62
Aksa 6,64 0,61 -15,18
Aksa Enerji 3,38 -0,59 -11,05
Aksigorta 4,46 -0,45 -17,68
Aksu Enerji 7,12 0,85 -52,12
Alarko Carrıer 38,98 -0,31 -35,03
Alarko GMYO 12,53 3,13 -17,47
Alarko Holding 4,35 -0,23 -26,89
Albaraka Türk 1,09 0,00 -28,76
Alcatel Lucent Teletaş 17,15 -0,58 42,44
Alkim Kağıt 5,56 1,28 -0,36
Alkim Kimya 51,05 0,79 33,22
Altınyağ 0,57 -1,72 39,02
Altınyunus Çeşme 13,71 9,94 37,24
Anadolu Cam 3,15 -1,25 -27,75
Anadolu Efes 17,83 -2,46 -22,75
Anadolu Grubu Holding 13,70 -1,08 -22,11
Anadolu Hayat Emek. 5,21 0,19 -14,38
Anadolu Isuzu 8,75 4,29 -28,10
Anadolu Sigorta 4,51 -0,44 8,58
Anel Elektrik 2,87 -1,71 -10,59
Arçelik 14,05 5,24 -32,58
ARD Bilişim Teknolojileri 13,84 5,97
Arena Bilgisayar 9,26 -0,22 22,97
Armada Bilgisayar 16,02 -0,74 -2,26
Arsan Tekstil 2,78 4,91 -22,35
Artı Yatırım Holding 0,73 0,00 -9,88
Aselsan 23,38 1,04 11,65
Aslan Çimento 33,50 2,89 -16,17
Ata GMYO 3,71 0,00 -18,10
Atakule GMYO 1,26 2,44 -34,37
Atlantis Yatırım Holding 1,24 -2,36 24,00
Atlas Yat. Ort. 1,16 -3,33 -19,44
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,74 0,00 -4,96
Avrasya GMYO 1,26 -2,33 -16,56
Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -6,06 -31,87
Avrasya Stratejik GMYF 1.323,40 -7,29 2,92
Avrupa Yatırım Holding 1,11 9,90 -27,92
Ayen Enerji 2,53 -1,94 -27,09
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 0,00 -17,35
Aygaz 9,02 2,62 -25,74
Bagfaş 12,59 -1,02 -25,15
Bak Ambalaj 6,33 -1,71 -13,88
Balatacılar Balatacılık 1,70 -1,73 37,10
Bantaş Ambalaj 2,61 -1,88 3,57
Banvit 16,22 1,69 -12,65
Baştaş Başkent Çimento 2,63 -0,75 1,54
Batı Çimento 2,20 2,33 -33,53
Batısöke Çimento 0,86 2,38 -34,35
Bera Holding 2,70 0,37 -29,87
Berkosan Yalıtım 2,38 -2,06 -13,14
Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 -3,91 -29,80
Beyaz Filo 2,70 1,12 -14,56
Bilici Yatırım 6,36 0,47 45,54
Bim Mağazalar 50,40 -1,18 8,02
Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58
Birlik Mensucat 1,06 0,95 -7,02
Bizim Mağazaları 9,37 1,30 -16,11
Bolu Çimento 3,36 1,51 -28,51
Bomonti Elektrik 1,38 3,76 7,81
Borusan Mannesmann 7,64 -0,52 -33,28
Borusan Yat. Paz. 49,40 -1,50 -20,13
Bosch Fren Sistemleri 182,70 0,83 -36,98
Bossa 6,82 -0,29 -15,38
Brisa 7,03 -0,71 -25,05
Burçelik 5,06 -0,20 -12,91
Burçelik Vana 12,00 -5,88 23,58
Bursa Çimento 3,15 0,64 -21,32
Carrefoursa 6,03 1,01 28,03
Casa Emtia Petrol 9,90 7,03 5,43
Ceo Event Medya 5,72 2,51 -30,58
Coca Cola İçecek 35,00 -1,41 -9,56
Cosmos Yat. Holding 2,02 -3,35 -0,98
Credıtwest Faktorıng 2,10 3,96 -27,08
Çelebi 57,55 1,50 -43,63
Çelik Halat 7,18 -1,64 10,46
Çemaş Döküm 0,80 2,56 -36,18
Çemtaş 6,01 -1,64 -27,42
Çimbeton 29,24 0,97 -29,13
Çimentaş 12,52 1,79 -16,53
Çimsa 6,34 1,77 -30,18
Çuhadaroğlu Metal 2,20 -1,35 -31,03
Dagi Giyim 2,13 -6,99 -14,80
Dagi Yatırım Holding 2,87 -4,33 26,99
Dardanel 5,58 9,84 47,23
Datagate Bilgisayar 6,61 -2,07 -15,36
Demısaş Döküm 2,60 0,00 -25,29
Denge Holding 0,91 1,11 -33,58
Deniz GMYO 3,12 -1,58 -38,22
Denizli Cam 6,15 2,84 -26,26
Derimod 4,60 -4,56 -35,57
Derlüks Deri 2,46 0,00 -39,71
Desa Deri 3,18 -2,45 -29,96
Despec Bilgisayar 4,38 -1,79 3,30
Deva Holding 10,12 -1,17 12,57
Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 0,00 -20,51
Ditaş Doğan 11,35 2,16 18,72
DO-CO 253,60 -1,28 -55,04
Doğan Burda 3,36 0,00 -44,65
Doğan Holding 1,48 2,07 -19,57
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 0,79 -22,42
Doğusan 1,50 -3,23 -27,88
Doğuş GMYO 3,86 2,93 -14,79
Doğuş Otomotiv 6,73 0,60 -29,31
Döktaş Dökümcülük 16,20 1,12 -48,81
Duran Doğan Basım 16,00 -0,50 13,96
Dyo Boya 3,74 -1,58 -23,67
Eczacıbaşı İlaç 4,47 0,45 20,49
Eczacıbaşı Yatırım 9,53 0,53 -5,74
Edip Gayrimenkul 1,40 -6,04 0,72
Ege Endüstri 479,50 -0,56 -17,40
Ege Gübre 41,98 3,65 -15,70
Ege Profil 10,06 1,62 -15,96
Ege Seramik 3,20 0,00 -13,75
Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 0,00 21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 -3,92 25,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -8,57 60,00
Egeplast 10,11 -6,39 -19,12
Ekiz Kimya 1,80 0,56 195,08
Emek Elektrik 1,39 -2,80 -12,58
Eminiş Ambalaj 1,96 0,00 28,95
Emlak Konut GMYO 1,15 0,00 -21,23
Enerjisa Enerji 6,42 3,05 -4,69
Enka İnşaat 5,99 2,04 -6,70
Erbosan 16,64 -1,13 -33,39
Ereğli Demir Çelik 7,55 -1,18 -16,48
Ersu Gıda 2,98 4,56 43,96
Escort Teknoloji 2,48 -1,98 78,42
Etiler Gıda 1,75 -2,78 -28,57
Euro Kapital Yat. Ort. 1,23 -1,60 -26,35
Euro Trend Yat. Ort. 1,26 6,78 0,80
Euro Yat. Ort. 1,08 -3,57 -8,47
Euro Yatırım Holding 1,05 0,00 -30,00
Fenerbahçe Futbol 8,11 -2,41 -43,95
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,79 0,36 -38,95
F-M İzmit Piston 40,80 2,26 -13,86
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,08 -0,98 -7,93
Ford Otosan 52,55 -1,78 -20,52
Formet Çelik Kapı 2,27 -0,44 -24,33
Frigo Pak Gıda 8,73 4,55 -32,64
Galatasaray Sportif 2,05 -6,82 0,99
Garanti Bankası 7,52 -1,05 -32,50
Garanti Faktoring 3,61 -0,55 -6,72
Garanti Yat. Ort. 1,10 -0,90 1,85
Gedik Y. Men. Değ. 17,39 5,33 210,54
Gedik Yatırım Holding 18,40 -1,50 139,27
Gediz Ambalaj 6,66 -1,33 -1,48
Gentaş 1,96 1,03 -10,50
Gersan Elektrik 2,22 -0,89 -30,41
Global Men. Değ. 1,90 0,00 1,06
Global Yat. Holding 2,53 0,40 -48,05
Good-Year 3,36 -0,59 -17,04
Göltaş Çimento 11,67 1,48 -34,40
Gözde Girişim 2,84 0,35 -44,75
GSD Denizcilik 1,86 -3,12 -27,34
GSD Holding 1,19 -1,65 -20,13
Gübre Fabrik. 14,27 -2,66 57,85
Güler Yat. Holding 1,94 -6,28 -4,43
Güneş Sigorta 2,09 0,48 -4,13
Halk GMYO 1,19 0,00 -2,46
Halk Sigorta 2,70 3,05 36,36
Hatay Tekstil 6,66 3,26 -3,06
Hedef Girişim 1,73 -1,14 -33,72
Hektaş 9,72 -1,02 21,20
HUB Girişim 18,06 -4,09 92,36
Hürriyet Gzt. 0,94 -1,05 -17,54
ICBC Turkey Bank 3,82 -2,05 -27,51
İdealist Danışmanlık 2,10 0,96 -36,75
İdealist GMYO 2,37 -2,07 -22,55
İhlas Ev Aletleri 2,03 1,00 -35,14
İhlas Gayrimenkul 1,02 2,00 -15,00
İhlas Gazetecilik 5,00 1,01 -26,58
İhlas Holding 0,52 1,96 -42,86
İhlas Yayın Holding 0,73 1,39 -28,43
İndeks Bilgisayar 7,54 0,53 -22,27
Info Yatırım 6,39 -9,87 -28,20
İntema 7,08 -0,70 -23,54
İpek Doğal Enerji 7,87 0,38 1,94
İskenderun Demir Çelik 6,30 0,48 -21,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:24 Kaynak: AA

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