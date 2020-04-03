Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 2,99 -7,53 Acıpayam Selüloz 5,23 1,95 -17,90 Adana Çimento (A) 7,15 1,42 -26,36 Adana Çimento (B) 5,86 1,38 -17,81 Adana Çimento (C) 1,77 2,91 -20,63 Adel Kalemcilik 11,35 -5,89 -27,71 Adese Alışveriş Ticaret 1,09 0,00 -23,69 Afyon Çimento 5,44 9,90 -13,38 Ak Enerji 0,79 -1,25 -27,52 Akbank 5,41 -0,92 -33,29 Akçansa 6,93 1,91 -28,52 Akdenız Güvenlık Hız. 1,45 1,40 -31,28 Akfen GMYO 2,26 -3,83 -44,20 Akın Tekstil 8,39 0,60 -39,16 Akiş GMYO 2,72 -0,37 -32,67 Akmerkez GMYO 23,06 9,08 -2,62 Aksa 6,64 0,61 -15,18 Aksa Enerji 3,38 -0,59 -11,05 Aksigorta 4,46 -0,45 -17,68 Aksu Enerji 7,12 0,85 -52,12 Alarko Carrıer 38,98 -0,31 -35,03 Alarko GMYO 12,53 3,13 -17,47 Alarko Holding 4,35 -0,23 -26,89 Albaraka Türk 1,09 0,00 -28,76 Alcatel Lucent Teletaş 17,15 -0,58 42,44 Alkim Kağıt 5,56 1,28 -0,36 Alkim Kimya 51,05 0,79 33,22 Altınyağ 0,57 -1,72 39,02 Altınyunus Çeşme 13,71 9,94 37,24 Anadolu Cam 3,15 -1,25 -27,75 Anadolu Efes 17,83 -2,46 -22,75 Anadolu Grubu Holding 13,70 -1,08 -22,11 Anadolu Hayat Emek. 5,21 0,19 -14,38 Anadolu Isuzu 8,75 4,29 -28,10 Anadolu Sigorta 4,51 -0,44 8,58 Anel Elektrik 2,87 -1,71 -10,59 Arçelik 14,05 5,24 -32,58 ARD Bilişim Teknolojileri 13,84 5,97 Arena Bilgisayar 9,26 -0,22 22,97 Armada Bilgisayar 16,02 -0,74 -2,26 Arsan Tekstil 2,78 4,91 -22,35 Artı Yatırım Holding 0,73 0,00 -9,88 Aselsan 23,38 1,04 11,65 Aslan Çimento 33,50 2,89 -16,17 Ata GMYO 3,71 0,00 -18,10 Atakule GMYO 1,26 2,44 -34,37 Atlantis Yatırım Holding 1,24 -2,36 24,00 Atlas Yat. Ort. 1,16 -3,33 -19,44 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,74 0,00 -4,96 Avrasya GMYO 1,26 -2,33 -16,56 Avrasya Petrol ve Tur. 1,24 -6,06 -31,87 Avrasya Stratejik GMYF 1.323,40 -7,29 2,92 Avrupa Yatırım Holding 1,11 9,90 -27,92 Ayen Enerji 2,53 -1,94 -27,09 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,81 0,00 -17,35 Aygaz 9,02 2,62 -25,74 Bagfaş 12,59 -1,02 -25,15 Bak Ambalaj 6,33 -1,71 -13,88 Balatacılar Balatacılık 1,70 -1,73 37,10 Bantaş Ambalaj 2,61 -1,88 3,57 Banvit 16,22 1,69 -12,65 Baştaş Başkent Çimento 2,63 -0,75 1,54 Batı Çimento 2,20 2,33 -33,53 Batısöke Çimento 0,86 2,38 -34,35 Bera Holding 2,70 0,37 -29,87 Berkosan Yalıtım 2,38 -2,06 -13,14 Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 -3,91 -29,80 Beyaz Filo 2,70 1,12 -14,56 Bilici Yatırım 6,36 0,47 45,54 Bim Mağazalar 50,40 -1,18 8,02 Birko Mensucat 0,24 0,00 -22,58 Birlik Mensucat 1,06 0,95 -7,02 Bizim Mağazaları 9,37 1,30 -16,11 Bolu Çimento 3,36 1,51 -28,51 Bomonti Elektrik 1,38 3,76 7,81 Borusan Mannesmann 7,64 -0,52 -33,28 Borusan Yat. Paz. 49,40 -1,50 -20,13 Bosch Fren Sistemleri 182,70 0,83 -36,98 Bossa 6,82 -0,29 -15,38 Brisa 7,03 -0,71 -25,05 Burçelik 5,06 -0,20 -12,91 Burçelik Vana 12,00 -5,88 23,58 Bursa Çimento 3,15 0,64 -21,32 Carrefoursa 6,03 1,01 28,03 Casa Emtia Petrol 9,90 7,03 5,43 Ceo Event Medya 5,72 2,51 -30,58 Coca Cola İçecek 35,00 -1,41 -9,56 Cosmos Yat. Holding 2,02 -3,35 -0,98 Credıtwest Faktorıng 2,10 3,96 -27,08 Çelebi 57,55 1,50 -43,63 Çelik Halat 7,18 -1,64 10,46 Çemaş Döküm 0,80 2,56 -36,18 Çemtaş 6,01 -1,64 -27,42 Çimbeton 29,24 0,97 -29,13 Çimentaş 12,52 1,79 -16,53 Çimsa 6,34 1,77 -30,18 Çuhadaroğlu Metal 2,20 -1,35 -31,03 Dagi Giyim 2,13 -6,99 -14,80 Dagi Yatırım Holding 2,87 -4,33 26,99 Dardanel 5,58 9,84 47,23 Datagate Bilgisayar 6,61 -2,07 -15,36 Demısaş Döküm 2,60 0,00 -25,29 Denge Holding 0,91 1,11 -33,58 Deniz GMYO 3,12 -1,58 -38,22 Denizli Cam 6,15 2,84 -26,26 Derimod 4,60 -4,56 -35,57 Derlüks Deri 2,46 0,00 -39,71 Desa Deri 3,18 -2,45 -29,96 Despec Bilgisayar 4,38 -1,79 3,30 Deva Holding 10,12 -1,17 12,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,62 0,00 -20,51 Ditaş Doğan 11,35 2,16 18,72 DO-CO 253,60 -1,28 -55,04 Doğan Burda 3,36 0,00 -44,65 Doğan Holding 1,48 2,07 -19,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 0,79 -22,42 Doğusan 1,50 -3,23 -27,88 Doğuş GMYO 3,86 2,93 -14,79 Doğuş Otomotiv 6,73 0,60 -29,31 Döktaş Dökümcülük 16,20 1,12 -48,81 Duran Doğan Basım 16,00 -0,50 13,96 Dyo Boya 3,74 -1,58 -23,67 Eczacıbaşı İlaç 4,47 0,45 20,49 Eczacıbaşı Yatırım 9,53 0,53 -5,74 Edip Gayrimenkul 1,40 -6,04 0,72 Ege Endüstri 479,50 -0,56 -17,40 Ege Gübre 41,98 3,65 -15,70 Ege Profil 10,06 1,62 -15,96 Ege Seramik 3,20 0,00 -13,75 Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 0,00 21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 -3,92 25,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 -8,57 60,00 Egeplast 10,11 -6,39 -19,12 Ekiz Kimya 1,80 0,56 195,08 Emek Elektrik 1,39 -2,80 -12,58 Eminiş Ambalaj 1,96 0,00 28,95 Emlak Konut GMYO 1,15 0,00 -21,23 Enerjisa Enerji 6,42 3,05 -4,69 Enka İnşaat 5,99 2,04 -6,70 Erbosan 16,64 -1,13 -33,39 Ereğli Demir Çelik 7,55 -1,18 -16,48 Ersu Gıda 2,98 4,56 43,96 Escort Teknoloji 2,48 -1,98 78,42 Etiler Gıda 1,75 -2,78 -28,57 Euro Kapital Yat. Ort. 1,23 -1,60 -26,35 Euro Trend Yat. Ort. 1,26 6,78 0,80 Euro Yat. Ort. 1,08 -3,57 -8,47 Euro Yatırım Holding 1,05 0,00 -30,00 Fenerbahçe Futbol 8,11 -2,41 -43,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,79 0,36 -38,95 F-M İzmit Piston 40,80 2,26 -13,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,08 -0,98 -7,93 Ford Otosan 52,55 -1,78 -20,52 Formet Çelik Kapı 2,27 -0,44 -24,33 Frigo Pak Gıda 8,73 4,55 -32,64 Galatasaray Sportif 2,05 -6,82 0,99 Garanti Bankası 7,52 -1,05 -32,50 Garanti Faktoring 3,61 -0,55 -6,72 Garanti Yat. Ort. 1,10 -0,90 1,85 Gedik Y. Men. Değ. 17,39 5,33 210,54 Gedik Yatırım Holding 18,40 -1,50 139,27 Gediz Ambalaj 6,66 -1,33 -1,48 Gentaş 1,96 1,03 -10,50 Gersan Elektrik 2,22 -0,89 -30,41 Global Men. Değ. 1,90 0,00 1,06 Global Yat. Holding 2,53 0,40 -48,05 Good-Year 3,36 -0,59 -17,04 Göltaş Çimento 11,67 1,48 -34,40 Gözde Girişim 2,84 0,35 -44,75 GSD Denizcilik 1,86 -3,12 -27,34 GSD Holding 1,19 -1,65 -20,13 Gübre Fabrik. 14,27 -2,66 57,85 Güler Yat. Holding 1,94 -6,28 -4,43 Güneş Sigorta 2,09 0,48 -4,13 Halk GMYO 1,19 0,00 -2,46 Halk Sigorta 2,70 3,05 36,36 Hatay Tekstil 6,66 3,26 -3,06 Hedef Girişim 1,73 -1,14 -33,72 Hektaş 9,72 -1,02 21,20 HUB Girişim 18,06 -4,09 92,36 Hürriyet Gzt. 0,94 -1,05 -17,54 ICBC Turkey Bank 3,82 -2,05 -27,51 İdealist Danışmanlık 2,10 0,96 -36,75 İdealist GMYO 2,37 -2,07 -22,55 İhlas Ev Aletleri 2,03 1,00 -35,14 İhlas Gayrimenkul 1,02 2,00 -15,00 İhlas Gazetecilik 5,00 1,01 -26,58 İhlas Holding 0,52 1,96 -42,86 İhlas Yayın Holding 0,73 1,39 -28,43 İndeks Bilgisayar 7,54 0,53 -22,27 Info Yatırım 6,39 -9,87 -28,20 İntema 7,08 -0,70 -23,54 İpek Doğal Enerji 7,87 0,38 1,94 İskenderun Demir Çelik 6,30 0,48 -21,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)