Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|2,99
|-7,53
|Acıpayam Selüloz
|5,23
|1,95
|-17,90
|Adana Çimento (A)
|7,15
|1,42
|-26,36
|Adana Çimento (B)
|5,86
|1,38
|-17,81
|Adana Çimento (C)
|1,77
|2,91
|-20,63
|Adel Kalemcilik
|11,35
|-5,89
|-27,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,09
|0,00
|-23,69
|Afyon Çimento
|5,44
|9,90
|-13,38
|Ak Enerji
|0,79
|-1,25
|-27,52
|Akbank
|5,41
|-0,92
|-33,29
|Akçansa
|6,93
|1,91
|-28,52
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,45
|1,40
|-31,28
|Akfen GMYO
|2,26
|-3,83
|-44,20
|Akın Tekstil
|8,39
|0,60
|-39,16
|Akiş GMYO
|2,72
|-0,37
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|23,06
|9,08
|-2,62
|Aksa
|6,64
|0,61
|-15,18
|Aksa Enerji
|3,38
|-0,59
|-11,05
|Aksigorta
|4,46
|-0,45
|-17,68
|Aksu Enerji
|7,12
|0,85
|-52,12
|Alarko Carrıer
|38,98
|-0,31
|-35,03
|Alarko GMYO
|12,53
|3,13
|-17,47
|Alarko Holding
|4,35
|-0,23
|-26,89
|Albaraka Türk
|1,09
|0,00
|-28,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,15
|-0,58
|42,44
|Alkim Kağıt
|5,56
|1,28
|-0,36
|Alkim Kimya
|51,05
|0,79
|33,22
|Altınyağ
|0,57
|-1,72
|39,02
|Altınyunus Çeşme
|13,71
|9,94
|37,24
|Anadolu Cam
|3,15
|-1,25
|-27,75
|Anadolu Efes
|17,83
|-2,46
|-22,75
|Anadolu Grubu Holding
|13,70
|-1,08
|-22,11
|Anadolu Hayat Emek.
|5,21
|0,19
|-14,38
|Anadolu Isuzu
|8,75
|4,29
|-28,10
|Anadolu Sigorta
|4,51
|-0,44
|8,58
|Anel Elektrik
|2,87
|-1,71
|-10,59
|Arçelik
|14,05
|5,24
|-32,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,84
|5,97
|Arena Bilgisayar
|9,26
|-0,22
|22,97
|Armada Bilgisayar
|16,02
|-0,74
|-2,26
|Arsan Tekstil
|2,78
|4,91
|-22,35
|Artı Yatırım Holding
|0,73
|0,00
|-9,88
|Aselsan
|23,38
|1,04
|11,65
|Aslan Çimento
|33,50
|2,89
|-16,17
|Ata GMYO
|3,71
|0,00
|-18,10
|Atakule GMYO
|1,26
|2,44
|-34,37
|Atlantis Yatırım Holding
|1,24
|-2,36
|24,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,16
|-3,33
|-19,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,74
|0,00
|-4,96
|Avrasya GMYO
|1,26
|-2,33
|-16,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,24
|-6,06
|-31,87
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.323,40
|-7,29
|2,92
|Avrupa Yatırım Holding
|1,11
|9,90
|-27,92
|Ayen Enerji
|2,53
|-1,94
|-27,09
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,81
|0,00
|-17,35
|Aygaz
|9,02
|2,62
|-25,74
|Bagfaş
|12,59
|-1,02
|-25,15
|Bak Ambalaj
|6,33
|-1,71
|-13,88
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|-1,73
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|2,61
|-1,88
|3,57
|Banvit
|16,22
|1,69
|-12,65
|Baştaş Başkent Çimento
|2,63
|-0,75
|1,54
|Batı Çimento
|2,20
|2,33
|-33,53
|Batısöke Çimento
|0,86
|2,38
|-34,35
|Bera Holding
|2,70
|0,37
|-29,87
|Berkosan Yalıtım
|2,38
|-2,06
|-13,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|-3,91
|-29,80
|Beyaz Filo
|2,70
|1,12
|-14,56
|Bilici Yatırım
|6,36
|0,47
|45,54
|Bim Mağazalar
|50,40
|-1,18
|8,02
|Birko Mensucat
|0,24
|0,00
|-22,58
|Birlik Mensucat
|1,06
|0,95
|-7,02
|Bizim Mağazaları
|9,37
|1,30
|-16,11
|Bolu Çimento
|3,36
|1,51
|-28,51
|Bomonti Elektrik
|1,38
|3,76
|7,81
|Borusan Mannesmann
|7,64
|-0,52
|-33,28
|Borusan Yat. Paz.
|49,40
|-1,50
|-20,13
|Bosch Fren Sistemleri
|182,70
|0,83
|-36,98
|Bossa
|6,82
|-0,29
|-15,38
|Brisa
|7,03
|-0,71
|-25,05
|Burçelik
|5,06
|-0,20
|-12,91
|Burçelik Vana
|12,00
|-5,88
|23,58
|Bursa Çimento
|3,15
|0,64
|-21,32
|Carrefoursa
|6,03
|1,01
|28,03
|Casa Emtia Petrol
|9,90
|7,03
|5,43
|Ceo Event Medya
|5,72
|2,51
|-30,58
|Coca Cola İçecek
|35,00
|-1,41
|-9,56
|Cosmos Yat. Holding
|2,02
|-3,35
|-0,98
|Credıtwest Faktorıng
|2,10
|3,96
|-27,08
|Çelebi
|57,55
|1,50
|-43,63
|Çelik Halat
|7,18
|-1,64
|10,46
|Çemaş Döküm
|0,80
|2,56
|-36,18
|Çemtaş
|6,01
|-1,64
|-27,42
|Çimbeton
|29,24
|0,97
|-29,13
|Çimentaş
|12,52
|1,79
|-16,53
|Çimsa
|6,34
|1,77
|-30,18
|Çuhadaroğlu Metal
|2,20
|-1,35
|-31,03
|Dagi Giyim
|2,13
|-6,99
|-14,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,87
|-4,33
|26,99
|Dardanel
|5,58
|9,84
|47,23
|Datagate Bilgisayar
|6,61
|-2,07
|-15,36
|Demısaş Döküm
|2,60
|0,00
|-25,29
|Denge Holding
|0,91
|1,11
|-33,58
|Deniz GMYO
|3,12
|-1,58
|-38,22
|Denizli Cam
|6,15
|2,84
|-26,26
|Derimod
|4,60
|-4,56
|-35,57
|Derlüks Deri
|2,46
|0,00
|-39,71
|Desa Deri
|3,18
|-2,45
|-29,96
|Despec Bilgisayar
|4,38
|-1,79
|3,30
|Deva Holding
|10,12
|-1,17
|12,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,62
|0,00
|-20,51
|Ditaş Doğan
|11,35
|2,16
|18,72
|DO-CO
|253,60
|-1,28
|-55,04
|Doğan Burda
|3,36
|0,00
|-44,65
|Doğan Holding
|1,48
|2,07
|-19,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|0,79
|-22,42
|Doğusan
|1,50
|-3,23
|-27,88
|Doğuş GMYO
|3,86
|2,93
|-14,79
|Doğuş Otomotiv
|6,73
|0,60
|-29,31
|Döktaş Dökümcülük
|16,20
|1,12
|-48,81
|Duran Doğan Basım
|16,00
|-0,50
|13,96
|Dyo Boya
|3,74
|-1,58
|-23,67
|Eczacıbaşı İlaç
|4,47
|0,45
|20,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,53
|0,53
|-5,74
|Edip Gayrimenkul
|1,40
|-6,04
|0,72
|Ege Endüstri
|479,50
|-0,56
|-17,40
|Ege Gübre
|41,98
|3,65
|-15,70
|Ege Profil
|10,06
|1,62
|-15,96
|Ege Seramik
|3,20
|0,00
|-13,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|0,00
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|-3,92
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,32
|-8,57
|60,00
|Egeplast
|10,11
|-6,39
|-19,12
|Ekiz Kimya
|1,80
|0,56
|195,08
|Emek Elektrik
|1,39
|-2,80
|-12,58
|Eminiş Ambalaj
|1,96
|0,00
|28,95
|Emlak Konut GMYO
|1,15
|0,00
|-21,23
|Enerjisa Enerji
|6,42
|3,05
|-4,69
|Enka İnşaat
|5,99
|2,04
|-6,70
|Erbosan
|16,64
|-1,13
|-33,39
|Ereğli Demir Çelik
|7,55
|-1,18
|-16,48
|Ersu Gıda
|2,98
|4,56
|43,96
|Escort Teknoloji
|2,48
|-1,98
|78,42
|Etiler Gıda
|1,75
|-2,78
|-28,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,23
|-1,60
|-26,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,26
|6,78
|0,80
|Euro Yat. Ort.
|1,08
|-3,57
|-8,47
|Euro Yatırım Holding
|1,05
|0,00
|-30,00
|Fenerbahçe Futbol
|8,11
|-2,41
|-43,95
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,79
|0,36
|-38,95
|F-M İzmit Piston
|40,80
|2,26
|-13,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,08
|-0,98
|-7,93
|Ford Otosan
|52,55
|-1,78
|-20,52
|Formet Çelik Kapı
|2,27
|-0,44
|-24,33
|Frigo Pak Gıda
|8,73
|4,55
|-32,64
|Galatasaray Sportif
|2,05
|-6,82
|0,99
|Garanti Bankası
|7,52
|-1,05
|-32,50
|Garanti Faktoring
|3,61
|-0,55
|-6,72
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|-0,90
|1,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,39
|5,33
|210,54
|Gedik Yatırım Holding
|18,40
|-1,50
|139,27
|Gediz Ambalaj
|6,66
|-1,33
|-1,48
|Gentaş
|1,96
|1,03
|-10,50
|Gersan Elektrik
|2,22
|-0,89
|-30,41
|Global Men. Değ.
|1,90
|0,00
|1,06
|Global Yat. Holding
|2,53
|0,40
|-48,05
|Good-Year
|3,36
|-0,59
|-17,04
|Göltaş Çimento
|11,67
|1,48
|-34,40
|Gözde Girişim
|2,84
|0,35
|-44,75
|GSD Denizcilik
|1,86
|-3,12
|-27,34
|GSD Holding
|1,19
|-1,65
|-20,13
|Gübre Fabrik.
|14,27
|-2,66
|57,85
|Güler Yat. Holding
|1,94
|-6,28
|-4,43
|Güneş Sigorta
|2,09
|0,48
|-4,13
|Halk GMYO
|1,19
|0,00
|-2,46
|Halk Sigorta
|2,70
|3,05
|36,36
|Hatay Tekstil
|6,66
|3,26
|-3,06
|Hedef Girişim
|1,73
|-1,14
|-33,72
|Hektaş
|9,72
|-1,02
|21,20
|HUB Girişim
|18,06
|-4,09
|92,36
|Hürriyet Gzt.
|0,94
|-1,05
|-17,54
|ICBC Turkey Bank
|3,82
|-2,05
|-27,51
|İdealist Danışmanlık
|2,10
|0,96
|-36,75
|İdealist GMYO
|2,37
|-2,07
|-22,55
|İhlas Ev Aletleri
|2,03
|1,00
|-35,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|2,00
|-15,00
|İhlas Gazetecilik
|5,00
|1,01
|-26,58
|İhlas Holding
|0,52
|1,96
|-42,86
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|1,39
|-28,43
|İndeks Bilgisayar
|7,54
|0,53
|-22,27
|Info Yatırım
|6,39
|-9,87
|-28,20
|İntema
|7,08
|-0,70
|-23,54
|İpek Doğal Enerji
|7,87
|0,38
|1,94
|İskenderun Demir Çelik
|6,30
|0,48
|-21,35
(Sürecek)