Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|2,96
|-6,45
|Acıpayam Selüloz
|5,47
|4,39
|-14,13
|Adana Çimento (A)
|7,47
|4,33
|-23,07
|Adana Çimento (B)
|6,21
|2,64
|-12,90
|Adana Çimento (C)
|1,80
|2,86
|-19,28
|Adel Kalemcilik
|11,33
|0,27
|-27,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,10
|3,77
|-22,98
|Afyon Çimento
|5,98
|9,93
|-4,78
|Ak Enerji
|0,82
|3,80
|-24,77
|Akbank
|5,50
|1,48
|-32,18
|Akçansa
|7,06
|2,17
|-27,17
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,48
|2,78
|-29,86
|Akfen GMYO
|2,42
|2,98
|-40,25
|Akın Tekstil
|8,57
|3,00
|-37,85
|Akiş GMYO
|2,77
|3,36
|-31,44
|Akmerkez GMYO
|22,50
|1,44
|-4,98
|Aksa
|7,01
|2,94
|-10,46
|Aksa Enerji
|3,44
|2,99
|-9,47
|Aksigorta
|4,47
|1,13
|-17,50
|Aksu Enerji
|7,42
|4,36
|-50,10
|Alarko Carrıer
|42,90
|4,13
|-28,50
|Alarko GMYO
|13,69
|5,63
|-9,83
|Alarko Holding
|4,48
|2,52
|-24,71
|Albaraka Türk
|1,11
|2,78
|-27,45
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,15
|2,08
|50,75
|Alkim Kağıt
|5,74
|3,24
|2,87
|Alkim Kimya
|50,55
|-0,39
|31,92
|Altınyağ
|0,61
|0,00
|48,78
|Altınyunus Çeşme
|15,08
|9,99
|50,95
|Anadolu Cam
|3,23
|3,19
|-25,92
|Anadolu Efes
|18,09
|1,01
|-21,62
|Anadolu Grubu Holding
|13,89
|1,24
|-21,03
|Anadolu Hayat Emek.
|5,47
|4,19
|-10,11
|Anadolu Isuzu
|8,80
|2,92
|-27,69
|Anadolu Sigorta
|4,52
|-0,22
|8,82
|Anel Elektrik
|2,95
|0,34
|-8,10
|Arçelik
|14,15
|2,54
|-32,10
|ARD Bilişim Teknolojileri
|13,74
|1,03
|Arena Bilgisayar
|10,30
|5,86
|36,79
|Armada Bilgisayar
|16,30
|2,07
|-0,55
|Arsan Tekstil
|2,92
|5,04
|-18,44
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|4,11
|-6,17
|Aselsan
|23,64
|1,90
|12,89
|Aslan Çimento
|34,46
|2,19
|-13,76
|Ata GMYO
|3,72
|0,81
|-17,88
|Atakule GMYO
|1,28
|3,23
|-33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|0,00
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,18
|2,61
|-18,06
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,46
|-0,48
|-7,05
|Avrasya GMYO
|1,26
|1,61
|-16,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,28
|3,23
|-29,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|7,85
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,18
|6,31
|-23,38
|Ayen Enerji
|2,65
|3,52
|-23,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,92
|4,35
|-12,33
|Aygaz
|9,16
|2,81
|-24,58
|Bagfaş
|12,95
|2,21
|-23,01
|Bak Ambalaj
|6,74
|5,48
|-8,30
|Balatacılar Balatacılık
|1,75
|2,94
|41,13
|Bantaş Ambalaj
|2,68
|2,29
|6,35
|Banvit
|16,29
|1,24
|-12,28
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|-1,89
|0,39
|Batı Çimento
|2,42
|10,00
|-26,89
|Batısöke Çimento
|0,91
|5,81
|-30,53
|Bera Holding
|2,76
|3,37
|-28,31
|Berkosan Yalıtım
|2,50
|5,04
|-8,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,88
|9,94
|-23,27
|Beyaz Filo
|2,94
|8,49
|-6,96
|Bilici Yatırım
|6,70
|4,69
|53,32
|Bim Mağazalar
|50,35
|0,30
|7,91
|Birko Mensucat
|0,25
|4,17
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,09
|3,81
|-4,39
|Bizim Mağazaları
|9,33
|0,86
|-16,47
|Bolu Çimento
|3,58
|6,23
|-23,83
|Bomonti Elektrik
|1,30
|-4,41
|1,56
|Borusan Mannesmann
|7,86
|3,56
|-31,35
|Borusan Yat. Paz.
|48,40
|2,30
|-19,22
|Bosch Fren Sistemleri
|190,20
|3,99
|-34,39
|Bossa
|7,15
|4,08
|-11,29
|Brisa
|7,13
|1,57
|-23,98
|Burçelik
|5,26
|3,75
|-9,47
|Burçelik Vana
|13,39
|2,21
|37,90
|Bursa Çimento
|3,26
|4,49
|-18,57
|Carrefoursa
|6,14
|3,02
|30,36
|Casa Emtia Petrol
|9,80
|-1,61
|4,37
|Ceo Event Medya
|6,00
|3,45
|-27,18
|Coca Cola İçecek
|35,84
|2,40
|-7,39
|Cosmos Yat. Holding
|2,16
|-0,46
|5,88
|Credıtwest Faktorıng
|2,06
|-1,90
|-28,47
|Çelebi
|61,70
|8,34
|-39,57
|Çelik Halat
|7,24
|2,70
|11,38
|Çemaş Döküm
|0,82
|3,80
|-34,58
|Çemtaş
|6,50
|2,69
|-21,50
|Çimbeton
|29,34
|2,09
|-28,89
|Çimentaş
|12,15
|2,02
|-19,00
|Çimsa
|6,62
|3,76
|-27,09
|Çuhadaroğlu Metal
|2,32
|4,98
|-27,27
|Dagi Giyim
|2,21
|2,79
|-11,60
|Dagi Yatırım Holding
|2,83
|1,80
|25,22
|Dardanel
|6,12
|9,68
|61,48
|Datagate Bilgisayar
|7,23
|5,70
|-7,43
|Demısaş Döküm
|2,63
|0,77
|-24,43
|Denge Holding
|0,94
|2,17
|-31,39
|Deniz GMYO
|3,30
|4,43
|-34,65
|Denizli Cam
|6,18
|2,66
|-25,90
|Derimod
|4,89
|4,04
|-31,51
|Derlüks Deri
|2,68
|4,69
|-34,31
|Desa Deri
|3,37
|5,64
|-25,77
|Despec Bilgisayar
|4,50
|3,21
|6,13
|Deva Holding
|10,17
|1,50
|13,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,63
|1,61
|-19,23
|Ditaş Doğan
|11,75
|6,14
|22,91
|DO-CO
|267,10
|5,36
|-52,64
|Doğan Burda
|4,05
|9,76
|-33,28
|Doğan Holding
|1,51
|3,42
|-17,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,31
|3,15
|-20,61
|Doğusan
|1,57
|2,61
|-24,52
|Doğuş GMYO
|3,95
|3,67
|-12,80
|Doğuş Otomotiv
|7,05
|5,70
|-25,95
|Döktaş Dökümcülük
|16,63
|2,46
|-47,45
|Duran Doğan Basım
|16,48
|4,24
|17,38
|Dyo Boya
|3,88
|3,47
|-20,82
|Eczacıbaşı İlaç
|4,57
|2,47
|23,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,69
|3,09
|-4,15
|Edip Gayrimenkul
|1,48
|2,07
|6,47
|Ege Endüstri
|490,30
|1,51
|-15,54
|Ege Gübre
|42,00
|0,96
|-15,66
|Ege Profil
|10,35
|1,87
|-13,53
|Ege Seramik
|3,34
|6,03
|-9,97
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|-7,89
|9,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,53
|1,92
|35,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,32
|0,00
|60,00
|Egeplast
|10,79
|0,09
|-13,68
|Ekiz Kimya
|1,96
|8,89
|221,31
|Emek Elektrik
|1,41
|1,44
|-11,32
|Eminiş Ambalaj
|2,14
|9,18
|40,79
|Emlak Konut GMYO
|1,16
|0,87
|-20,55
|Enerjisa Enerji
|6,46
|0,62
|-4,10
|Enka İnşaat
|6,15
|3,19
|-4,21
|Erbosan
|16,88
|1,75
|-32,43
|Ereğli Demir Çelik
|7,74
|1,57
|-14,38
|Ersu Gıda
|3,14
|5,37
|51,69
|Escort Teknoloji
|2,75
|6,18
|97,84
|Etiler Gıda
|1,87
|6,25
|-23,67
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,28
|3,23
|-23,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,41
|9,30
|12,80
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|3,70
|-5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,13
|4,63
|-24,67
|Fenerbahçe Futbol
|8,85
|9,94
|-38,84
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,93
|5,40
|-35,89
|F-M İzmit Piston
|41,18
|0,98
|-13,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,37
|4,10
|-4,16
|Ford Otosan
|57,35
|4,27
|-13,26
|Formet Çelik Kapı
|2,43
|7,52
|-19,00
|Frigo Pak Gıda
|9,64
|7,47
|-25,62
|Galatasaray Sportif
|2,20
|10,00
|8,37
|Garanti Bankası
|7,66
|1,59
|-31,24
|Garanti Faktoring
|3,67
|2,51
|-5,17
|Garanti Yat. Ort.
|1,13
|4,63
|4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,20
|-0,23
|207,14
|Gedik Yatırım Holding
|18,90
|2,55
|145,77
|Gediz Ambalaj
|6,81
|2,41
|0,74
|Gentaş
|2,01
|3,61
|-8,22
|Gersan Elektrik
|2,33
|3,10
|-26,96
|Global Men. Değ.
|1,92
|2,13
|2,13
|Global Yat. Holding
|2,62
|3,56
|-46,20
|Good-Year
|3,49
|4,18
|-13,83
|Göltaş Çimento
|11,80
|2,43
|-33,67
|Gözde Girişim
|3,01
|4,88
|-41,44
|GSD Denizcilik
|1,93
|3,76
|-24,61
|GSD Holding
|1,23
|4,24
|-17,45
|Gübre Fabrik.
|14,47
|1,83
|60,07
|Güler Yat. Holding
|2,18
|9,55
|7,39
|Güneş Sigorta
|2,20
|4,76
|0,92
|Halk GMYO
|1,21
|1,68
|-0,82
|Halk Sigorta
|3,01
|9,45
|52,02
|Hatay Tekstil
|7,01
|2,94
|2,04
|Hedef Girişim
|1,78
|2,30
|-31,80
|Hektaş
|10,11
|4,12
|26,06
|HUB Girişim
|19,04
|3,70
|102,80
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|3,19
|-14,91
|ICBC Turkey Bank
|4,09
|5,41
|-22,39
|İdealist Danışmanlık
|2,15
|1,90
|-35,24
|İdealist GMYO
|2,92
|9,77
|-4,58
|İhlas Ev Aletleri
|2,20
|10,00
|-29,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|5,00
|-12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,30
|-4,44
|-36,86
|İhlas Holding
|0,53
|6,00
|-41,76
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|2,70
|-25,49
|İndeks Bilgisayar
|7,82
|4,97
|-19,38
|Info Yatırım
|5,94
|-7,04
|-33,26
|İntema
|8,60
|9,97
|-7,13
|İpek Doğal Enerji
|8,18
|4,34
|5,96
|İskenderun Demir Çelik
|6,38
|0,79
|-20,35
(Sürecek)