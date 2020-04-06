Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,74 2,96 -6,45
Acıpayam Selüloz 5,47 4,39 -14,13
Adana Çimento (A) 7,47 4,33 -23,07
Adana Çimento (B) 6,21 2,64 -12,90
Adana Çimento (C) 1,80 2,86 -19,28
Adel Kalemcilik 11,33 0,27 -27,83
Adese Alışveriş Ticaret 1,10 3,77 -22,98
Afyon Çimento 5,98 9,93 -4,78
Ak Enerji 0,82 3,80 -24,77
Akbank 5,50 1,48 -32,18
Akçansa 7,06 2,17 -27,17
Akdenız Güvenlık Hız. 1,48 2,78 -29,86
Akfen GMYO 2,42 2,98 -40,25
Akın Tekstil 8,57 3,00 -37,85
Akiş GMYO 2,77 3,36 -31,44
Akmerkez GMYO 22,50 1,44 -4,98
Aksa 7,01 2,94 -10,46
Aksa Enerji 3,44 2,99 -9,47
Aksigorta 4,47 1,13 -17,50
Aksu Enerji 7,42 4,36 -50,10
Alarko Carrıer 42,90 4,13 -28,50
Alarko GMYO 13,69 5,63 -9,83
Alarko Holding 4,48 2,52 -24,71
Albaraka Türk 1,11 2,78 -27,45
Alcatel Lucent Teletaş 18,15 2,08 50,75
Alkim Kağıt 5,74 3,24 2,87
Alkim Kimya 50,55 -0,39 31,92
Altınyağ 0,61 0,00 48,78
Altınyunus Çeşme 15,08 9,99 50,95
Anadolu Cam 3,23 3,19 -25,92
Anadolu Efes 18,09 1,01 -21,62
Anadolu Grubu Holding 13,89 1,24 -21,03
Anadolu Hayat Emek. 5,47 4,19 -10,11
Anadolu Isuzu 8,80 2,92 -27,69
Anadolu Sigorta 4,52 -0,22 8,82
Anel Elektrik 2,95 0,34 -8,10
Arçelik 14,15 2,54 -32,10
ARD Bilişim Teknolojileri 13,74 1,03
Arena Bilgisayar 10,30 5,86 36,79
Armada Bilgisayar 16,30 2,07 -0,55
Arsan Tekstil 2,92 5,04 -18,44
Artı Yatırım Holding 0,76 4,11 -6,17
Aselsan 23,64 1,90 12,89
Aslan Çimento 34,46 2,19 -13,76
Ata GMYO 3,72 0,81 -17,88
Atakule GMYO 1,28 3,23 -33,33
Atlantis Yatırım Holding 1,26 0,00 26,00
Atlas Yat. Ort. 1,18 2,61 -18,06
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,46 -0,48 -7,05
Avrasya GMYO 1,26 1,61 -16,56
Avrasya Petrol ve Tur. 1,28 3,23 -29,67
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 7,85 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,18 6,31 -23,38
Ayen Enerji 2,65 3,52 -23,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,92 4,35 -12,33
Aygaz 9,16 2,81 -24,58
Bagfaş 12,95 2,21 -23,01
Bak Ambalaj 6,74 5,48 -8,30
Balatacılar Balatacılık 1,75 2,94 41,13
Bantaş Ambalaj 2,68 2,29 6,35
Banvit 16,29 1,24 -12,28
Baştaş Başkent Çimento 2,60 -1,89 0,39
Batı Çimento 2,42 10,00 -26,89
Batısöke Çimento 0,91 5,81 -30,53
Bera Holding 2,76 3,37 -28,31
Berkosan Yalıtım 2,50 5,04 -8,76
Beşiktaş Futbol Yat. 1,88 9,94 -23,27
Beyaz Filo 2,94 8,49 -6,96
Bilici Yatırım 6,70 4,69 53,32
Bim Mağazalar 50,35 0,30 7,91
Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35
Birlik Mensucat 1,09 3,81 -4,39
Bizim Mağazaları 9,33 0,86 -16,47
Bolu Çimento 3,58 6,23 -23,83
Bomonti Elektrik 1,30 -4,41 1,56
Borusan Mannesmann 7,86 3,56 -31,35
Borusan Yat. Paz. 48,40 2,30 -19,22
Bosch Fren Sistemleri 190,20 3,99 -34,39
Bossa 7,15 4,08 -11,29
Brisa 7,13 1,57 -23,98
Burçelik 5,26 3,75 -9,47
Burçelik Vana 13,39 2,21 37,90
Bursa Çimento 3,26 4,49 -18,57
Carrefoursa 6,14 3,02 30,36
Casa Emtia Petrol 9,80 -1,61 4,37
Ceo Event Medya 6,00 3,45 -27,18
Coca Cola İçecek 35,84 2,40 -7,39
Cosmos Yat. Holding 2,16 -0,46 5,88
Credıtwest Faktorıng 2,06 -1,90 -28,47
Çelebi 61,70 8,34 -39,57
Çelik Halat 7,24 2,70 11,38
Çemaş Döküm 0,82 3,80 -34,58
Çemtaş 6,50 2,69 -21,50
Çimbeton 29,34 2,09 -28,89
Çimentaş 12,15 2,02 -19,00
Çimsa 6,62 3,76 -27,09
Çuhadaroğlu Metal 2,32 4,98 -27,27
Dagi Giyim 2,21 2,79 -11,60
Dagi Yatırım Holding 2,83 1,80 25,22
Dardanel 6,12 9,68 61,48
Datagate Bilgisayar 7,23 5,70 -7,43
Demısaş Döküm 2,63 0,77 -24,43
Denge Holding 0,94 2,17 -31,39
Deniz GMYO 3,30 4,43 -34,65
Denizli Cam 6,18 2,66 -25,90
Derimod 4,89 4,04 -31,51
Derlüks Deri 2,68 4,69 -34,31
Desa Deri 3,37 5,64 -25,77
Despec Bilgisayar 4,50 3,21 6,13
Deva Holding 10,17 1,50 13,13
Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 1,61 -19,23
Ditaş Doğan 11,75 6,14 22,91
DO-CO 267,10 5,36 -52,64
Doğan Burda 4,05 9,76 -33,28
Doğan Holding 1,51 3,42 -17,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,31 3,15 -20,61
Doğusan 1,57 2,61 -24,52
Doğuş GMYO 3,95 3,67 -12,80
Doğuş Otomotiv 7,05 5,70 -25,95
Döktaş Dökümcülük 16,63 2,46 -47,45
Duran Doğan Basım 16,48 4,24 17,38
Dyo Boya 3,88 3,47 -20,82
Eczacıbaşı İlaç 4,57 2,47 23,18
Eczacıbaşı Yatırım 9,69 3,09 -4,15
Edip Gayrimenkul 1,48 2,07 6,47
Ege Endüstri 490,30 1,51 -15,54
Ege Gübre 42,00 0,96 -15,66
Ege Profil 10,35 1,87 -13,53
Ege Seramik 3,34 6,03 -9,97
Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -7,89 9,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 1,92 35,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 0,00 60,00
Egeplast 10,79 0,09 -13,68
Ekiz Kimya 1,96 8,89 221,31
Emek Elektrik 1,41 1,44 -11,32
Eminiş Ambalaj 2,14 9,18 40,79
Emlak Konut GMYO 1,16 0,87 -20,55
Enerjisa Enerji 6,46 0,62 -4,10
Enka İnşaat 6,15 3,19 -4,21
Erbosan 16,88 1,75 -32,43
Ereğli Demir Çelik 7,74 1,57 -14,38
Ersu Gıda 3,14 5,37 51,69
Escort Teknoloji 2,75 6,18 97,84
Etiler Gıda 1,87 6,25 -23,67
Euro Kapital Yat. Ort. 1,28 3,23 -23,35
Euro Trend Yat. Ort. 1,41 9,30 12,80
Euro Yat. Ort. 1,12 3,70 -5,08
Euro Yatırım Holding 1,13 4,63 -24,67
Fenerbahçe Futbol 8,85 9,94 -38,84
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,93 5,40 -35,89
F-M İzmit Piston 41,18 0,98 -13,05
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,37 4,10 -4,16
Ford Otosan 57,35 4,27 -13,26
Formet Çelik Kapı 2,43 7,52 -19,00
Frigo Pak Gıda 9,64 7,47 -25,62
Galatasaray Sportif 2,20 10,00 8,37
Garanti Bankası 7,66 1,59 -31,24
Garanti Faktoring 3,67 2,51 -5,17
Garanti Yat. Ort. 1,13 4,63 4,63
Gedik Y. Men. Değ. 17,20 -0,23 207,14
Gedik Yatırım Holding 18,90 2,55 145,77
Gediz Ambalaj 6,81 2,41 0,74
Gentaş 2,01 3,61 -8,22
Gersan Elektrik 2,33 3,10 -26,96
Global Men. Değ. 1,92 2,13 2,13
Global Yat. Holding 2,62 3,56 -46,20
Good-Year 3,49 4,18 -13,83
Göltaş Çimento 11,80 2,43 -33,67
Gözde Girişim 3,01 4,88 -41,44
GSD Denizcilik 1,93 3,76 -24,61
GSD Holding 1,23 4,24 -17,45
Gübre Fabrik. 14,47 1,83 60,07
Güler Yat. Holding 2,18 9,55 7,39
Güneş Sigorta 2,20 4,76 0,92
Halk GMYO 1,21 1,68 -0,82
Halk Sigorta 3,01 9,45 52,02
Hatay Tekstil 7,01 2,94 2,04
Hedef Girişim 1,78 2,30 -31,80
Hektaş 10,11 4,12 26,06
HUB Girişim 19,04 3,70 102,80
Hürriyet Gzt. 0,97 3,19 -14,91
ICBC Turkey Bank 4,09 5,41 -22,39
İdealist Danışmanlık 2,15 1,90 -35,24
İdealist GMYO 2,92 9,77 -4,58
İhlas Ev Aletleri 2,20 10,00 -29,71
İhlas Gayrimenkul 1,05 5,00 -12,50
İhlas Gazetecilik 4,30 -4,44 -36,86
İhlas Holding 0,53 6,00 -41,76
İhlas Yayın Holding 0,76 2,70 -25,49
İndeks Bilgisayar 7,82 4,97 -19,38
Info Yatırım 5,94 -7,04 -33,26
İntema 8,60 9,97 -7,13
İpek Doğal Enerji 8,18 4,34 5,96
İskenderun Demir Çelik 6,38 0,79 -20,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:20 Kaynak: AA

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