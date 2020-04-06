Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,74 2,96 -6,45 Acıpayam Selüloz 5,47 4,39 -14,13 Adana Çimento (A) 7,47 4,33 -23,07 Adana Çimento (B) 6,21 2,64 -12,90 Adana Çimento (C) 1,80 2,86 -19,28 Adel Kalemcilik 11,33 0,27 -27,83 Adese Alışveriş Ticaret 1,10 3,77 -22,98 Afyon Çimento 5,98 9,93 -4,78 Ak Enerji 0,82 3,80 -24,77 Akbank 5,50 1,48 -32,18 Akçansa 7,06 2,17 -27,17 Akdenız Güvenlık Hız. 1,48 2,78 -29,86 Akfen GMYO 2,42 2,98 -40,25 Akın Tekstil 8,57 3,00 -37,85 Akiş GMYO 2,77 3,36 -31,44 Akmerkez GMYO 22,50 1,44 -4,98 Aksa 7,01 2,94 -10,46 Aksa Enerji 3,44 2,99 -9,47 Aksigorta 4,47 1,13 -17,50 Aksu Enerji 7,42 4,36 -50,10 Alarko Carrıer 42,90 4,13 -28,50 Alarko GMYO 13,69 5,63 -9,83 Alarko Holding 4,48 2,52 -24,71 Albaraka Türk 1,11 2,78 -27,45 Alcatel Lucent Teletaş 18,15 2,08 50,75 Alkim Kağıt 5,74 3,24 2,87 Alkim Kimya 50,55 -0,39 31,92 Altınyağ 0,61 0,00 48,78 Altınyunus Çeşme 15,08 9,99 50,95 Anadolu Cam 3,23 3,19 -25,92 Anadolu Efes 18,09 1,01 -21,62 Anadolu Grubu Holding 13,89 1,24 -21,03 Anadolu Hayat Emek. 5,47 4,19 -10,11 Anadolu Isuzu 8,80 2,92 -27,69 Anadolu Sigorta 4,52 -0,22 8,82 Anel Elektrik 2,95 0,34 -8,10 Arçelik 14,15 2,54 -32,10 ARD Bilişim Teknolojileri 13,74 1,03 Arena Bilgisayar 10,30 5,86 36,79 Armada Bilgisayar 16,30 2,07 -0,55 Arsan Tekstil 2,92 5,04 -18,44 Artı Yatırım Holding 0,76 4,11 -6,17 Aselsan 23,64 1,90 12,89 Aslan Çimento 34,46 2,19 -13,76 Ata GMYO 3,72 0,81 -17,88 Atakule GMYO 1,28 3,23 -33,33 Atlantis Yatırım Holding 1,26 0,00 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,18 2,61 -18,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,46 -0,48 -7,05 Avrasya GMYO 1,26 1,61 -16,56 Avrasya Petrol ve Tur. 1,28 3,23 -29,67 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 7,85 11,00 Avrupa Yatırım Holding 1,18 6,31 -23,38 Ayen Enerji 2,65 3,52 -23,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,92 4,35 -12,33 Aygaz 9,16 2,81 -24,58 Bagfaş 12,95 2,21 -23,01 Bak Ambalaj 6,74 5,48 -8,30 Balatacılar Balatacılık 1,75 2,94 41,13 Bantaş Ambalaj 2,68 2,29 6,35 Banvit 16,29 1,24 -12,28 Baştaş Başkent Çimento 2,60 -1,89 0,39 Batı Çimento 2,42 10,00 -26,89 Batısöke Çimento 0,91 5,81 -30,53 Bera Holding 2,76 3,37 -28,31 Berkosan Yalıtım 2,50 5,04 -8,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,88 9,94 -23,27 Beyaz Filo 2,94 8,49 -6,96 Bilici Yatırım 6,70 4,69 53,32 Bim Mağazalar 50,35 0,30 7,91 Birko Mensucat 0,25 4,17 -19,35 Birlik Mensucat 1,09 3,81 -4,39 Bizim Mağazaları 9,33 0,86 -16,47 Bolu Çimento 3,58 6,23 -23,83 Bomonti Elektrik 1,30 -4,41 1,56 Borusan Mannesmann 7,86 3,56 -31,35 Borusan Yat. Paz. 48,40 2,30 -19,22 Bosch Fren Sistemleri 190,20 3,99 -34,39 Bossa 7,15 4,08 -11,29 Brisa 7,13 1,57 -23,98 Burçelik 5,26 3,75 -9,47 Burçelik Vana 13,39 2,21 37,90 Bursa Çimento 3,26 4,49 -18,57 Carrefoursa 6,14 3,02 30,36 Casa Emtia Petrol 9,80 -1,61 4,37 Ceo Event Medya 6,00 3,45 -27,18 Coca Cola İçecek 35,84 2,40 -7,39 Cosmos Yat. Holding 2,16 -0,46 5,88 Credıtwest Faktorıng 2,06 -1,90 -28,47 Çelebi 61,70 8,34 -39,57 Çelik Halat 7,24 2,70 11,38 Çemaş Döküm 0,82 3,80 -34,58 Çemtaş 6,50 2,69 -21,50 Çimbeton 29,34 2,09 -28,89 Çimentaş 12,15 2,02 -19,00 Çimsa 6,62 3,76 -27,09 Çuhadaroğlu Metal 2,32 4,98 -27,27 Dagi Giyim 2,21 2,79 -11,60 Dagi Yatırım Holding 2,83 1,80 25,22 Dardanel 6,12 9,68 61,48 Datagate Bilgisayar 7,23 5,70 -7,43 Demısaş Döküm 2,63 0,77 -24,43 Denge Holding 0,94 2,17 -31,39 Deniz GMYO 3,30 4,43 -34,65 Denizli Cam 6,18 2,66 -25,90 Derimod 4,89 4,04 -31,51 Derlüks Deri 2,68 4,69 -34,31 Desa Deri 3,37 5,64 -25,77 Despec Bilgisayar 4,50 3,21 6,13 Deva Holding 10,17 1,50 13,13 Diriteks Diriliş Tekstil 0,63 1,61 -19,23 Ditaş Doğan 11,75 6,14 22,91 DO-CO 267,10 5,36 -52,64 Doğan Burda 4,05 9,76 -33,28 Doğan Holding 1,51 3,42 -17,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,31 3,15 -20,61 Doğusan 1,57 2,61 -24,52 Doğuş GMYO 3,95 3,67 -12,80 Doğuş Otomotiv 7,05 5,70 -25,95 Döktaş Dökümcülük 16,63 2,46 -47,45 Duran Doğan Basım 16,48 4,24 17,38 Dyo Boya 3,88 3,47 -20,82 Eczacıbaşı İlaç 4,57 2,47 23,18 Eczacıbaşı Yatırım 9,69 3,09 -4,15 Edip Gayrimenkul 1,48 2,07 6,47 Ege Endüstri 490,30 1,51 -15,54 Ege Gübre 42,00 0,96 -15,66 Ege Profil 10,35 1,87 -13,53 Ege Seramik 3,34 6,03 -9,97 Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -7,89 9,37 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 1,92 35,90 Egeli&Co Yatırım Holding 0,32 0,00 60,00 Egeplast 10,79 0,09 -13,68 Ekiz Kimya 1,96 8,89 221,31 Emek Elektrik 1,41 1,44 -11,32 Eminiş Ambalaj 2,14 9,18 40,79 Emlak Konut GMYO 1,16 0,87 -20,55 Enerjisa Enerji 6,46 0,62 -4,10 Enka İnşaat 6,15 3,19 -4,21 Erbosan 16,88 1,75 -32,43 Ereğli Demir Çelik 7,74 1,57 -14,38 Ersu Gıda 3,14 5,37 51,69 Escort Teknoloji 2,75 6,18 97,84 Etiler Gıda 1,87 6,25 -23,67 Euro Kapital Yat. Ort. 1,28 3,23 -23,35 Euro Trend Yat. Ort. 1,41 9,30 12,80 Euro Yat. Ort. 1,12 3,70 -5,08 Euro Yatırım Holding 1,13 4,63 -24,67 Fenerbahçe Futbol 8,85 9,94 -38,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,93 5,40 -35,89 F-M İzmit Piston 41,18 0,98 -13,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,37 4,10 -4,16 Ford Otosan 57,35 4,27 -13,26 Formet Çelik Kapı 2,43 7,52 -19,00 Frigo Pak Gıda 9,64 7,47 -25,62 Galatasaray Sportif 2,20 10,00 8,37 Garanti Bankası 7,66 1,59 -31,24 Garanti Faktoring 3,67 2,51 -5,17 Garanti Yat. Ort. 1,13 4,63 4,63 Gedik Y. Men. Değ. 17,20 -0,23 207,14 Gedik Yatırım Holding 18,90 2,55 145,77 Gediz Ambalaj 6,81 2,41 0,74 Gentaş 2,01 3,61 -8,22 Gersan Elektrik 2,33 3,10 -26,96 Global Men. Değ. 1,92 2,13 2,13 Global Yat. Holding 2,62 3,56 -46,20 Good-Year 3,49 4,18 -13,83 Göltaş Çimento 11,80 2,43 -33,67 Gözde Girişim 3,01 4,88 -41,44 GSD Denizcilik 1,93 3,76 -24,61 GSD Holding 1,23 4,24 -17,45 Gübre Fabrik. 14,47 1,83 60,07 Güler Yat. Holding 2,18 9,55 7,39 Güneş Sigorta 2,20 4,76 0,92 Halk GMYO 1,21 1,68 -0,82 Halk Sigorta 3,01 9,45 52,02 Hatay Tekstil 7,01 2,94 2,04 Hedef Girişim 1,78 2,30 -31,80 Hektaş 10,11 4,12 26,06 HUB Girişim 19,04 3,70 102,80 Hürriyet Gzt. 0,97 3,19 -14,91 ICBC Turkey Bank 4,09 5,41 -22,39 İdealist Danışmanlık 2,15 1,90 -35,24 İdealist GMYO 2,92 9,77 -4,58 İhlas Ev Aletleri 2,20 10,00 -29,71 İhlas Gayrimenkul 1,05 5,00 -12,50 İhlas Gazetecilik 4,30 -4,44 -36,86 İhlas Holding 0,53 6,00 -41,76 İhlas Yayın Holding 0,76 2,70 -25,49 İndeks Bilgisayar 7,82 4,97 -19,38 Info Yatırım 5,94 -7,04 -33,26 İntema 8,60 9,97 -7,13 İpek Doğal Enerji 8,18 4,34 5,96 İskenderun Demir Çelik 6,38 0,79 -20,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)