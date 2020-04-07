Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,81
|4,02
|-2,69
|Acıpayam Selüloz
|5,55
|1,65
|-12,87
|Adana Çimento (A)
|7,63
|0,79
|-21,42
|Adana Çimento (B)
|6,18
|-1,59
|-13,32
|Adana Çimento (C)
|1,85
|2,78
|-17,04
|Adel Kalemcilik
|11,75
|2,00
|-25,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,14
|2,70
|-20,18
|Afyon Çimento
|6,28
|5,02
|0,00
|Ak Enerji
|0,89
|5,95
|-18,35
|Akbank
|5,69
|1,97
|-29,84
|Akçansa
|7,59
|0,53
|-21,71
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,53
|2,68
|-27,49
|Akfen GMYO
|2,49
|1,63
|-38,52
|Akın Tekstil
|9,25
|6,94
|-32,92
|Akiş GMYO
|2,91
|2,46
|-27,97
|Akmerkez GMYO
|22,74
|0,00
|-3,97
|Aksa
|6,30
|0,32
|-10,04
|Aksa Enerji
|3,57
|2,29
|-6,05
|Aksigorta
|4,62
|2,67
|-14,73
|Aksu Enerji
|8,22
|9,89
|-44,72
|Alarko Carrıer
|45,00
|2,37
|-25,00
|Alarko GMYO
|14,02
|0,86
|-7,66
|Alarko Holding
|4,55
|2,02
|-23,53
|Albaraka Türk
|1,15
|2,68
|-24,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,33
|2,82
|60,55
|Alkim Kağıt
|5,75
|-0,35
|3,05
|Alkim Kimya
|50,75
|0,30
|32,44
|Altınyağ
|0,62
|0,00
|51,22
|Altınyunus Çeşme
|16,58
|9,95
|65,97
|Anadolu Cam
|3,30
|1,85
|-24,31
|Anadolu Efes
|18,69
|2,52
|-19,02
|Anadolu Grubu Holding
|14,28
|1,49
|-18,82
|Anadolu Hayat Emek.
|5,46
|0,92
|-10,27
|Anadolu Isuzu
|8,96
|1,82
|-26,38
|Anadolu Sigorta
|4,52
|-0,22
|8,82
|Anel Elektrik
|3,08
|1,32
|-4,05
|Arçelik
|15,11
|6,41
|-27,50
|ARD Bilişim Teknolojileri
|15,05
|4,44
|Arena Bilgisayar
|10,71
|3,38
|42,23
|Armada Bilgisayar
|17,44
|5,06
|6,41
|Arsan Tekstil
|3,02
|3,07
|-15,64
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|5,19
|0,00
|Aselsan
|24,10
|1,69
|15,09
|Aslan Çimento
|34,70
|0,93
|-13,16
|Ata GMYO
|3,72
|-0,27
|-17,88
|Atakule GMYO
|1,34
|3,88
|-30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,28
|1,59
|28,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,21
|1,68
|-15,97
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,43
|-1,19
|-7,28
|Avrasya GMYO
|1,32
|0,76
|-12,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,31
|1,55
|-28,02
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,20
|1,69
|-22,08
|Ayen Enerji
|2,76
|1,85
|-20,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,88
|-2,08
|-14,16
|Aygaz
|9,43
|2,95
|-22,36
|Bagfaş
|13,29
|0,76
|-20,99
|Bak Ambalaj
|6,72
|1,36
|-8,57
|Balatacılar Balatacılık
|1,74
|0,00
|40,32
|Bantaş Ambalaj
|2,76
|1,85
|9,52
|Banvit
|16,67
|0,73
|-10,23
|Baştaş Başkent Çimento
|2,70
|3,85
|4,25
|Batı Çimento
|2,55
|5,37
|-22,96
|Batısöke Çimento
|0,92
|1,10
|-29,77
|Bera Holding
|3,11
|9,89
|-19,22
|Berkosan Yalıtım
|2,86
|9,58
|4,38
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,06
|9,57
|-15,92
|Beyaz Filo
|3,22
|8,05
|1,90
|Bilici Yatırım
|6,70
|0,15
|53,32
|Bim Mağazalar
|50,30
|0,00
|7,80
|Birko Mensucat
|0,26
|4,00
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,14
|3,64
|0,00
|Bizim Mağazaları
|9,66
|2,33
|-13,52
|Bolu Çimento
|3,61
|0,28
|-23,19
|Bomonti Elektrik
|1,33
|0,76
|3,91
|Borusan Mannesmann
|8,18
|3,81
|-28,56
|Borusan Yat. Paz.
|50,40
|2,02
|-15,88
|Bosch Fren Sistemleri
|214,50
|10,00
|-26,01
|Bossa
|7,34
|2,66
|-8,93
|Brisa
|7,32
|1,95
|-21,95
|Burçelik
|5,59
|4,29
|-3,79
|Burçelik Vana
|15,70
|8,95
|61,69
|Bursa Çimento
|3,32
|1,84
|-17,07
|Carrefoursa
|6,28
|0,96
|33,33
|Casa Emtia Petrol
|9,19
|-1,08
|-2,13
|Ceo Event Medya
|5,71
|-3,22
|-30,70
|Coca Cola İçecek
|37,20
|3,33
|-3,88
|Cosmos Yat. Holding
|2,18
|0,93
|6,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|0,00
|-27,43
|Çelebi
|68,60
|9,58
|-32,81
|Çelik Halat
|7,40
|1,93
|13,85
|Çemaş Döküm
|0,88
|3,53
|-29,80
|Çemtaş
|6,37
|-0,62
|-23,07
|Çimbeton
|30,28
|2,78
|-26,61
|Çimentaş
|12,70
|2,25
|-15,33
|Çimsa
|7,00
|2,79
|-22,91
|Çuhadaroğlu Metal
|2,41
|3,43
|-24,45
|Dagi Giyim
|2,20
|0,46
|-12,00
|Dagi Yatırım Holding
|2,87
|1,06
|26,99
|Dardanel
|5,75
|-6,20
|51,72
|Datagate Bilgisayar
|7,36
|2,08
|-5,76
|Demısaş Döküm
|2,77
|2,21
|-20,40
|Denge Holding
|0,95
|0,00
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,46
|3,59
|-31,49
|Denizli Cam
|6,43
|1,90
|-22,90
|Derimod
|5,05
|2,02
|-29,27
|Derlüks Deri
|2,79
|4,49
|-31,62
|Desa Deri
|3,70
|5,71
|-18,50
|Despec Bilgisayar
|4,62
|1,76
|8,96
|Deva Holding
|10,15
|0,20
|12,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|1,59
|-17,95
|Ditaş Doğan
|12,37
|3,08
|29,39
|DO-CO
|287,70
|9,98
|-48,99
|Doğan Burda
|3,92
|2,89
|-35,42
|Doğan Holding
|1,56
|2,63
|-15,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,41
|5,22
|-14,55
|Doğusan
|1,68
|6,33
|-19,23
|Doğuş GMYO
|4,12
|2,49
|-9,05
|Doğuş Otomotiv
|7,57
|5,43
|-20,48
|Döktaş Dökümcülük
|16,86
|1,02
|-46,72
|Duran Doğan Basım
|16,88
|2,37
|20,23
|Dyo Boya
|4,08
|4,08
|-16,73
|Eczacıbaşı İlaç
|4,54
|0,22
|22,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,71
|0,21
|-3,96
|Edip Gayrimenkul
|1,49
|0,00
|7,19
|Ege Endüstri
|519,10
|5,40
|-10,58
|Ege Gübre
|43,36
|2,94
|-12,93
|Ege Profil
|11,22
|7,16
|-6,27
|Ege Seramik
|3,36
|1,51
|-9,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|-5,56
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|-9,26
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,29
|-9,38
|45,00
|Egeplast
|10,81
|0,09
|-13,52
|Ekiz Kimya
|2,17
|9,60
|255,74
|Emek Elektrik
|1,49
|2,76
|-6,29
|Eminiş Ambalaj
|2,34
|8,84
|53,95
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,69
|-17,81
|Enerjisa Enerji
|6,51
|0,31
|-3,36
|Enka İnşaat
|6,27
|1,13
|-2,34
|Erbosan
|17,25
|0,94
|-30,94
|Ereğli Demir Çelik
|7,92
|1,15
|-12,39
|Ersu Gıda
|3,47
|6,12
|67,63
|Escort Teknoloji
|3,02
|6,34
|117,27
|Etiler Gıda
|1,92
|1,59
|-21,63
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,32
|2,33
|-20,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,51
|7,09
|20,80
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|3,54
|-0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,20
|5,26
|-20,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,66
|9,15
|-33,24
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|4,10
|-33,26
|F-M İzmit Piston
|43,12
|3,65
|-8,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,92
|5,88
|2,99
|Ford Otosan
|61,15
|5,70
|-7,51
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|1,69
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|9,67
|0,31
|-25,39
|Galatasaray Sportif
|2,42
|10,00
|19,21
|Garanti Bankası
|7,95
|2,45
|-28,64
|Garanti Faktoring
|3,84
|3,50
|-0,78
|Garanti Yat. Ort.
|1,20
|3,45
|11,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,66
|0,12
|197,50
|Gedik Yatırım Holding
|19,50
|0,93
|153,58
|Gediz Ambalaj
|6,93
|1,91
|2,51
|Gentaş
|2,03
|1,50
|-7,31
|Gersan Elektrik
|2,46
|1,23
|-22,88
|Global Men. Değ.
|2,08
|2,97
|10,64
|Global Yat. Holding
|2,73
|2,63
|-43,94
|Good-Year
|3,67
|2,80
|-9,38
|Göltaş Çimento
|12,28
|3,19
|-30,97
|Gözde Girişim
|3,13
|3,30
|-39,11
|GSD Denizcilik
|2,04
|4,08
|-20,31
|GSD Holding
|1,31
|4,80
|-12,08
|Gübre Fabrik.
|14,68
|1,59
|62,39
|Güler Yat. Holding
|2,34
|7,34
|15,27
|Güneş Sigorta
|2,21
|0,91
|1,38
|Halk GMYO
|1,25
|1,63
|2,46
|Halk Sigorta
|3,32
|9,93
|67,68
|Hatay Tekstil
|7,20
|0,98
|4,80
|Hedef Girişim
|1,91
|5,52
|-26,82
|Hektaş
|10,26
|1,38
|27,93
|HUB Girişim
|21,24
|5,78
|126,23
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|1,02
|-13,16
|ICBC Turkey Bank
|4,25
|2,41
|-19,35
|İdealist Danışmanlık
|2,42
|10,00
|-27,11
|İdealist GMYO
|2,91
|-0,34
|-4,90
|İhlas Ev Aletleri
|2,42
|10,00
|-22,68
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,94
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|5,35
|8,08
|-21,44
|İhlas Holding
|0,55
|1,85
|-39,56
|İhlas Yayın Holding
|0,80
|1,27
|-21,57
|İndeks Bilgisayar
|8,11
|2,27
|-16,39
|Info Yatırım
|5,76
|0,00
|-35,28
|İntema
|8,58
|0,94
|-7,34
|İpek Doğal Enerji
|8,88
|4,23
|15,03
|İskenderun Demir Çelik
|6,48
|1,09
|-19,10
(Sürecek)