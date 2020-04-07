Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,81 4,02 -2,69
Acıpayam Selüloz 5,55 1,65 -12,87
Adana Çimento (A) 7,63 0,79 -21,42
Adana Çimento (B) 6,18 -1,59 -13,32
Adana Çimento (C) 1,85 2,78 -17,04
Adel Kalemcilik 11,75 2,00 -25,16
Adese Alışveriş Ticaret 1,14 2,70 -20,18
Afyon Çimento 6,28 5,02 0,00
Ak Enerji 0,89 5,95 -18,35
Akbank 5,69 1,97 -29,84
Akçansa 7,59 0,53 -21,71
Akdenız Güvenlık Hız. 1,53 2,68 -27,49
Akfen GMYO 2,49 1,63 -38,52
Akın Tekstil 9,25 6,94 -32,92
Akiş GMYO 2,91 2,46 -27,97
Akmerkez GMYO 22,74 0,00 -3,97
Aksa 6,30 0,32 -10,04
Aksa Enerji 3,57 2,29 -6,05
Aksigorta 4,62 2,67 -14,73
Aksu Enerji 8,22 9,89 -44,72
Alarko Carrıer 45,00 2,37 -25,00
Alarko GMYO 14,02 0,86 -7,66
Alarko Holding 4,55 2,02 -23,53
Albaraka Türk 1,15 2,68 -24,84
Alcatel Lucent Teletaş 19,33 2,82 60,55
Alkim Kağıt 5,75 -0,35 3,05
Alkim Kimya 50,75 0,30 32,44
Altınyağ 0,62 0,00 51,22
Altınyunus Çeşme 16,58 9,95 65,97
Anadolu Cam 3,30 1,85 -24,31
Anadolu Efes 18,69 2,52 -19,02
Anadolu Grubu Holding 14,28 1,49 -18,82
Anadolu Hayat Emek. 5,46 0,92 -10,27
Anadolu Isuzu 8,96 1,82 -26,38
Anadolu Sigorta 4,52 -0,22 8,82
Anel Elektrik 3,08 1,32 -4,05
Arçelik 15,11 6,41 -27,50
ARD Bilişim Teknolojileri 15,05 4,44
Arena Bilgisayar 10,71 3,38 42,23
Armada Bilgisayar 17,44 5,06 6,41
Arsan Tekstil 3,02 3,07 -15,64
Artı Yatırım Holding 0,81 5,19 0,00
Aselsan 24,10 1,69 15,09
Aslan Çimento 34,70 0,93 -13,16
Ata GMYO 3,72 -0,27 -17,88
Atakule GMYO 1,34 3,88 -30,21
Atlantis Yatırım Holding 1,28 1,59 28,00
Atlas Yat. Ort. 1,21 1,68 -15,97
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,43 -1,19 -7,28
Avrasya GMYO 1,32 0,76 -12,58
Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 1,55 -28,02
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,20 1,69 -22,08
Ayen Enerji 2,76 1,85 -20,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,88 -2,08 -14,16
Aygaz 9,43 2,95 -22,36
Bagfaş 13,29 0,76 -20,99
Bak Ambalaj 6,72 1,36 -8,57
Balatacılar Balatacılık 1,74 0,00 40,32
Bantaş Ambalaj 2,76 1,85 9,52
Banvit 16,67 0,73 -10,23
Baştaş Başkent Çimento 2,70 3,85 4,25
Batı Çimento 2,55 5,37 -22,96
Batısöke Çimento 0,92 1,10 -29,77
Bera Holding 3,11 9,89 -19,22
Berkosan Yalıtım 2,86 9,58 4,38
Beşiktaş Futbol Yat. 2,06 9,57 -15,92
Beyaz Filo 3,22 8,05 1,90
Bilici Yatırım 6,70 0,15 53,32
Bim Mağazalar 50,30 0,00 7,80
Birko Mensucat 0,26 4,00 -16,13
Birlik Mensucat 1,14 3,64 0,00
Bizim Mağazaları 9,66 2,33 -13,52
Bolu Çimento 3,61 0,28 -23,19
Bomonti Elektrik 1,33 0,76 3,91
Borusan Mannesmann 8,18 3,81 -28,56
Borusan Yat. Paz. 50,40 2,02 -15,88
Bosch Fren Sistemleri 214,50 10,00 -26,01
Bossa 7,34 2,66 -8,93
Brisa 7,32 1,95 -21,95
Burçelik 5,59 4,29 -3,79
Burçelik Vana 15,70 8,95 61,69
Bursa Çimento 3,32 1,84 -17,07
Carrefoursa 6,28 0,96 33,33
Casa Emtia Petrol 9,19 -1,08 -2,13
Ceo Event Medya 5,71 -3,22 -30,70
Coca Cola İçecek 37,20 3,33 -3,88
Cosmos Yat. Holding 2,18 0,93 6,86
Credıtwest Faktorıng 2,09 0,00 -27,43
Çelebi 68,60 9,58 -32,81
Çelik Halat 7,40 1,93 13,85
Çemaş Döküm 0,88 3,53 -29,80
Çemtaş 6,37 -0,62 -23,07
Çimbeton 30,28 2,78 -26,61
Çimentaş 12,70 2,25 -15,33
Çimsa 7,00 2,79 -22,91
Çuhadaroğlu Metal 2,41 3,43 -24,45
Dagi Giyim 2,20 0,46 -12,00
Dagi Yatırım Holding 2,87 1,06 26,99
Dardanel 5,75 -6,20 51,72
Datagate Bilgisayar 7,36 2,08 -5,76
Demısaş Döküm 2,77 2,21 -20,40
Denge Holding 0,95 0,00 -30,66
Deniz GMYO 3,46 3,59 -31,49
Denizli Cam 6,43 1,90 -22,90
Derimod 5,05 2,02 -29,27
Derlüks Deri 2,79 4,49 -31,62
Desa Deri 3,70 5,71 -18,50
Despec Bilgisayar 4,62 1,76 8,96
Deva Holding 10,15 0,20 12,90
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 1,59 -17,95
Ditaş Doğan 12,37 3,08 29,39
DO-CO 287,70 9,98 -48,99
Doğan Burda 3,92 2,89 -35,42
Doğan Holding 1,56 2,63 -15,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,41 5,22 -14,55
Doğusan 1,68 6,33 -19,23
Doğuş GMYO 4,12 2,49 -9,05
Doğuş Otomotiv 7,57 5,43 -20,48
Döktaş Dökümcülük 16,86 1,02 -46,72
Duran Doğan Basım 16,88 2,37 20,23
Dyo Boya 4,08 4,08 -16,73
Eczacıbaşı İlaç 4,54 0,22 22,37
Eczacıbaşı Yatırım 9,71 0,21 -3,96
Edip Gayrimenkul 1,49 0,00 7,19
Ege Endüstri 519,10 5,40 -10,58
Ege Gübre 43,36 2,94 -12,93
Ege Profil 11,22 7,16 -6,27
Ege Seramik 3,36 1,51 -9,43
Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 -5,56 6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 -9,26 25,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,29 -9,38 45,00
Egeplast 10,81 0,09 -13,52
Ekiz Kimya 2,17 9,60 255,74
Emek Elektrik 1,49 2,76 -6,29
Eminiş Ambalaj 2,34 8,84 53,95
Emlak Konut GMYO 1,20 1,69 -17,81
Enerjisa Enerji 6,51 0,31 -3,36
Enka İnşaat 6,27 1,13 -2,34
Erbosan 17,25 0,94 -30,94
Ereğli Demir Çelik 7,92 1,15 -12,39
Ersu Gıda 3,47 6,12 67,63
Escort Teknoloji 3,02 6,34 117,27
Etiler Gıda 1,92 1,59 -21,63
Euro Kapital Yat. Ort. 1,32 2,33 -20,96
Euro Trend Yat. Ort. 1,51 7,09 20,80
Euro Yat. Ort. 1,17 3,54 -0,85
Euro Yatırım Holding 1,20 5,26 -20,00
Fenerbahçe Futbol 9,66 9,15 -33,24
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,05 4,10 -33,26
F-M İzmit Piston 43,12 3,65 -8,96
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,92 5,88 2,99
Ford Otosan 61,15 5,70 -7,51
Formet Çelik Kapı 2,40 1,69 -20,00
Frigo Pak Gıda 9,67 0,31 -25,39
Galatasaray Sportif 2,42 10,00 19,21
Garanti Bankası 7,95 2,45 -28,64
Garanti Faktoring 3,84 3,50 -0,78
Garanti Yat. Ort. 1,20 3,45 11,11
Gedik Y. Men. Değ. 16,66 0,12 197,50
Gedik Yatırım Holding 19,50 0,93 153,58
Gediz Ambalaj 6,93 1,91 2,51
Gentaş 2,03 1,50 -7,31
Gersan Elektrik 2,46 1,23 -22,88
Global Men. Değ. 2,08 2,97 10,64
Global Yat. Holding 2,73 2,63 -43,94
Good-Year 3,67 2,80 -9,38
Göltaş Çimento 12,28 3,19 -30,97
Gözde Girişim 3,13 3,30 -39,11
GSD Denizcilik 2,04 4,08 -20,31
GSD Holding 1,31 4,80 -12,08
Gübre Fabrik. 14,68 1,59 62,39
Güler Yat. Holding 2,34 7,34 15,27
Güneş Sigorta 2,21 0,91 1,38
Halk GMYO 1,25 1,63 2,46
Halk Sigorta 3,32 9,93 67,68
Hatay Tekstil 7,20 0,98 4,80
Hedef Girişim 1,91 5,52 -26,82
Hektaş 10,26 1,38 27,93
HUB Girişim 21,24 5,78 126,23
Hürriyet Gzt. 0,99 1,02 -13,16
ICBC Turkey Bank 4,25 2,41 -19,35
İdealist Danışmanlık 2,42 10,00 -27,11
İdealist GMYO 2,91 -0,34 -4,90
İhlas Ev Aletleri 2,42 10,00 -22,68
İhlas Gayrimenkul 1,07 0,94 -10,83
İhlas Gazetecilik 5,35 8,08 -21,44
İhlas Holding 0,55 1,85 -39,56
İhlas Yayın Holding 0,80 1,27 -21,57
İndeks Bilgisayar 8,11 2,27 -16,39
Info Yatırım 5,76 0,00 -35,28
İntema 8,58 0,94 -7,34
İpek Doğal Enerji 8,88 4,23 15,03
İskenderun Demir Çelik 6,48 1,09 -19,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:18 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 20:41:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]