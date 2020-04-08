Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 -0,58 -8,06
Acıpayam Selüloz 5,49 1,10 -13,81
Adana Çimento (A) 7,50 -0,13 -22,76
Adana Çimento (B) 6,00 -0,66 -15,85
Adana Çimento (C) 1,77 -1,12 -20,63
Adel Kalemcilik 11,30 -1,05 -28,03
Adese Alışveriş Ticaret 1,10 -1,79 -22,98
Afyon Çimento 5,91 1,90 -5,89
Ak Enerji 0,87 1,16 -20,18
Akbank 5,59 0,18 -31,07
Akçansa 7,46 -0,53 -23,05
Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 0,67 -28,91
Akfen GMYO 2,40 -1,23 -40,74
Akın Tekstil 8,81 -0,79 -36,11
Akiş GMYO 2,89 1,40 -28,47
Akmerkez GMYO 23,08 2,12 -2,53
Aksa 6,12 -0,65 -12,61
Aksa Enerji 3,48 -0,57 -8,42
Aksigorta 4,47 -0,22 -17,50
Aksu Enerji 8,86 7,79 -40,42
Alarko Carrıer 43,00 -1,69 -28,33
Alarko GMYO 13,32 -1,55 -12,27
Alarko Holding 4,45 0,68 -25,21
Albaraka Türk 1,14 0,88 -25,49
Alcatel Lucent Teletaş 18,03 -1,74 49,75
Alkim Kağıt 5,82 1,93 4,30
Alkim Kimya 50,80 0,00 32,57
Altınyağ 0,60 -1,64 46,34
Altınyunus Çeşme 16,39 -1,15 64,06
Anadolu Cam 3,18 -1,55 -27,06
Anadolu Efes 18,43 0,27 -20,15
Anadolu Grubu Holding 13,83 -0,72 -21,38
Anadolu Hayat Emek. 5,38 -0,55 -11,59
Anadolu Isuzu 8,65 -0,57 -28,92
Anadolu Sigorta 4,50 -0,88 8,34
Anel Elektrik 3,15 2,94 -1,87
Arçelik 14,70 0,68 -29,46
ARD Bilişim Teknolojileri 14,27 -1,72
Arena Bilgisayar 10,55 1,93 40,11
Armada Bilgisayar 16,69 -0,83 1,83
Arsan Tekstil 2,89 -1,70 -19,27
Artı Yatırım Holding 0,80 0,00 -1,23
Aselsan 24,66 1,07 17,77
Aslan Çimento 35,16 1,03 -12,01
Ata GMYO 3,65 -1,35 -19,43
Atakule GMYO 1,28 0,00 -33,33
Atlantis Yatırım Holding 1,26 0,00 26,00
Atlas Yat. Ort. 1,19 0,85 -17,36
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,04 -3,22 -10,19
Avrasya GMYO 1,37 1,48 -9,27
Avrasya Petrol ve Tur. 1,30 0,00 -28,57
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,12 -0,88 -27,27
Ayen Enerji 2,64 -0,75 -23,92
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,85 -1,07 -15,53
Aygaz 9,65 1,26 -20,55
Bagfaş 12,63 -1,64 -24,91
Bak Ambalaj 6,45 -0,77 -12,24
Balatacılar Balatacılık 1,70 0,00 37,10
Bantaş Ambalaj 2,59 -1,52 2,78
Banvit 16,26 -1,45 -12,44
Baştaş Başkent Çimento 2,68 -0,37 3,47
Batı Çimento 2,38 -1,65 -28,10
Batısöke Çimento 0,90 0,00 -31,30
Bera Holding 3,02 -2,89 -21,56
Berkosan Yalıtım 2,75 1,10 0,36
Beşiktaş Futbol Yat. 1,99 -0,50 -18,78
Beyaz Filo 3,09 -3,13 -2,22
Bilici Yatırım 7,15 3,62 63,62
Bim Mağazalar 50,00 0,24 7,16
Birko Mensucat 0,25 -3,85 -19,35
Birlik Mensucat 1,12 0,00 -1,75
Bizim Mağazaları 9,30 -0,11 -16,74
Bolu Çimento 3,49 -0,85 -25,74
Bomonti Elektrik 1,42 4,41 10,94
Borusan Mannesmann 7,97 -0,38 -30,39
Borusan Yat. Paz. 49,26 -0,89 -17,78
Bosch Fren Sistemleri 232,30 8,30 -19,87
Bossa 6,92 -1,14 -14,14
Brisa 7,35 2,65 -21,63
Burçelik 5,40 -0,18 -7,06
Burçelik Vana 15,58 0,52 60,45
Bursa Çimento 3,37 1,20 -15,82
Carrefoursa 6,08 -0,82 29,09
Casa Emtia Petrol 8,97 -0,33 -4,47
Ceo Event Medya 5,79 0,00 -29,73
Coca Cola İçecek 35,60 -1,66 -8,01
Cosmos Yat. Holding 2,14 -1,83 4,90
Credıtwest Faktorıng 2,09 0,00 -27,43
Çelebi 68,35 3,33 -33,06
Çelik Halat 7,21 -0,41 10,92
Çemaş Döküm 0,85 -1,16 -32,19
Çemtaş 6,06 -1,94 -26,81
Çimbeton 31,94 4,04 -22,59
Çimentaş 12,65 1,28 -15,67
Çimsa 6,65 -0,75 -26,76
Çuhadaroğlu Metal 2,32 -1,28 -27,27
Dagi Giyim 2,07 -2,82 -17,20
Dagi Yatırım Holding 2,75 -1,43 21,68
Dardanel 5,64 1,08 48,81
Datagate Bilgisayar 6,94 -1,98 -11,14
Demısaş Döküm 2,65 -0,75 -23,85
Denge Holding 0,92 -2,13 -32,85
Deniz GMYO 3,53 5,06 -30,10
Denizli Cam 6,31 1,45 -24,34
Derimod 4,68 -1,27 -34,45
Derlüks Deri 2,58 -1,15 -36,76
Desa Deri 3,64 1,11 -19,82
Despec Bilgisayar 4,48 0,22 5,66
Deva Holding 9,90 -1,10 10,12
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -16,67
Ditaş Doğan 11,47 -2,63 19,98
DO-CO 316,40 9,98 -43,90
Doğan Burda 3,72 -1,85 -38,71
Doğan Holding 1,53 -0,65 -16,85
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 0,00 -17,58
Doğusan 1,60 -1,23 -23,08
Doğuş GMYO 4,08 0,99 -9,93
Doğuş Otomotiv 7,25 -0,41 -23,84
Döktaş Dökümcülük 18,70 10,00 -40,91
Duran Doğan Basım 16,35 -0,12 16,45
Dyo Boya 4,14 -1,90 -15,51
Eczacıbaşı İlaç 4,29 -1,38 15,63
Eczacıbaşı Yatırım 9,45 0,11 -6,53
Edip Gayrimenkul 1,42 -3,40 2,16
Ege Endüstri 554,30 3,96 -4,51
Ege Gübre 42,52 -0,19 -14,62
Ege Profil 10,69 1,23 -10,69
Ege Seramik 3,26 -0,91 -12,13
Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -9,09 -6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 -8,16 15,38
Egeli&Co Yatırım Holding 0,28 -3,45 40,00
Egeplast 11,84 6,67 -5,28
Ekiz Kimya 2,38 9,68 290,16
Emek Elektrik 1,44 -1,37 -9,43
Eminiş Ambalaj 2,30 -1,71 51,32
Emlak Konut GMYO 1,18 -0,84 -19,18
Enerjisa Enerji 6,19 -0,48 -8,11
Enka İnşaat 6,13 1,83 -4,52
Erbosan 16,65 -2,57 -33,35
Ereğli Demir Çelik 7,58 -1,56 -16,15
Ersu Gıda 3,11 -2,51 50,24
Escort Teknoloji 2,81 -3,77 102,16
Etiler Gıda 1,90 0,00 -22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,37 4,58 -17,96
Euro Trend Yat. Ort. 1,44 -4,00 15,20
Euro Yat. Ort. 1,15 0,88 -2,54
Euro Yatırım Holding 1,22 2,52 -18,67
Fenerbahçe Futbol 9,22 -1,50 -36,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,90 0,69 -36,54
F-M İzmit Piston 42,32 0,19 -10,65
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,88 1,55 2,47
Ford Otosan 60,20 1,78 -8,95
Formet Çelik Kapı 2,35 -1,26 -21,67
Frigo Pak Gıda 9,00 -3,43 -30,56
Galatasaray Sportif 2,35 0,43 15,76
Garanti Bankası 7,82 0,13 -29,80
Garanti Faktoring 3,71 -1,33 -4,13
Garanti Yat. Ort. 1,27 2,42 17,59
Gedik Y. Men. Değ. 16,01 -2,50 185,89
Gedik Yatırım Holding 17,89 -3,30 132,64
Gediz Ambalaj 6,66 -0,45 -1,48
Gentaş 2,01 -0,50 -8,22
Gersan Elektrik 2,39 -1,24 -25,08
Global Men. Değ. 1,94 -0,51 3,19
Global Yat. Holding 2,65 0,00 -45,59
Good-Year 3,68 1,38 -9,14
Göltaş Çimento 12,26 2,34 -31,08
Gözde Girişim 3,00 -1,32 -41,63
GSD Denizcilik 1,92 -2,04 -25,00
GSD Holding 1,24 -0,80 -16,78
Gübre Fabrik. 14,14 -0,98 56,42
Güler Yat. Holding 2,53 10,00 24,63
Güneş Sigorta 2,15 -1,38 -1,38
Halk GMYO 1,21 -0,82 -0,82
Halk Sigorta 2,92 -8,46 47,47
Hatay Tekstil 6,94 -0,86 1,02
Hedef Girişim 1,84 1,66 -29,50
Hektaş 10,38 0,87 29,43
HUB Girişim 19,62 -1,41 108,98
Hürriyet Gzt. 0,95 -2,06 -16,67
ICBC Turkey Bank 4,17 -0,71 -20,87
İdealist Danışmanlık 2,66 9,92 -19,88
İdealist GMYO 2,78 -0,71 -9,15
İhlas Ev Aletleri 2,55 5,37 -18,53
İhlas Gayrimenkul 1,03 0,00 -14,17
İhlas Gazetecilik 5,20 0,00 -23,64
İhlas Holding 0,56 1,82 -38,46
İhlas Yayın Holding 0,77 -1,28 -24,51
İndeks Bilgisayar 7,80 -1,76 -19,59
Info Yatırım 5,38 -2,71 -39,55
İntema 8,04 -1,23 -13,17
İpek Doğal Enerji 8,90 4,71 15,28
İskenderun Demir Çelik 6,39 -0,16 -20,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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