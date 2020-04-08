Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 -0,58 -8,06 Acıpayam Selüloz 5,49 1,10 -13,81 Adana Çimento (A) 7,50 -0,13 -22,76 Adana Çimento (B) 6,00 -0,66 -15,85 Adana Çimento (C) 1,77 -1,12 -20,63 Adel Kalemcilik 11,30 -1,05 -28,03 Adese Alışveriş Ticaret 1,10 -1,79 -22,98 Afyon Çimento 5,91 1,90 -5,89 Ak Enerji 0,87 1,16 -20,18 Akbank 5,59 0,18 -31,07 Akçansa 7,46 -0,53 -23,05 Akdenız Güvenlık Hız. 1,50 0,67 -28,91 Akfen GMYO 2,40 -1,23 -40,74 Akın Tekstil 8,81 -0,79 -36,11 Akiş GMYO 2,89 1,40 -28,47 Akmerkez GMYO 23,08 2,12 -2,53 Aksa 6,12 -0,65 -12,61 Aksa Enerji 3,48 -0,57 -8,42 Aksigorta 4,47 -0,22 -17,50 Aksu Enerji 8,86 7,79 -40,42 Alarko Carrıer 43,00 -1,69 -28,33 Alarko GMYO 13,32 -1,55 -12,27 Alarko Holding 4,45 0,68 -25,21 Albaraka Türk 1,14 0,88 -25,49 Alcatel Lucent Teletaş 18,03 -1,74 49,75 Alkim Kağıt 5,82 1,93 4,30 Alkim Kimya 50,80 0,00 32,57 Altınyağ 0,60 -1,64 46,34 Altınyunus Çeşme 16,39 -1,15 64,06 Anadolu Cam 3,18 -1,55 -27,06 Anadolu Efes 18,43 0,27 -20,15 Anadolu Grubu Holding 13,83 -0,72 -21,38 Anadolu Hayat Emek. 5,38 -0,55 -11,59 Anadolu Isuzu 8,65 -0,57 -28,92 Anadolu Sigorta 4,50 -0,88 8,34 Anel Elektrik 3,15 2,94 -1,87 Arçelik 14,70 0,68 -29,46 ARD Bilişim Teknolojileri 14,27 -1,72 Arena Bilgisayar 10,55 1,93 40,11 Armada Bilgisayar 16,69 -0,83 1,83 Arsan Tekstil 2,89 -1,70 -19,27 Artı Yatırım Holding 0,80 0,00 -1,23 Aselsan 24,66 1,07 17,77 Aslan Çimento 35,16 1,03 -12,01 Ata GMYO 3,65 -1,35 -19,43 Atakule GMYO 1,28 0,00 -33,33 Atlantis Yatırım Holding 1,26 0,00 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,19 0,85 -17,36 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,04 -3,22 -10,19 Avrasya GMYO 1,37 1,48 -9,27 Avrasya Petrol ve Tur. 1,30 0,00 -28,57 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,01 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,12 -0,88 -27,27 Ayen Enerji 2,64 -0,75 -23,92 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,85 -1,07 -15,53 Aygaz 9,65 1,26 -20,55 Bagfaş 12,63 -1,64 -24,91 Bak Ambalaj 6,45 -0,77 -12,24 Balatacılar Balatacılık 1,70 0,00 37,10 Bantaş Ambalaj 2,59 -1,52 2,78 Banvit 16,26 -1,45 -12,44 Baştaş Başkent Çimento 2,68 -0,37 3,47 Batı Çimento 2,38 -1,65 -28,10 Batısöke Çimento 0,90 0,00 -31,30 Bera Holding 3,02 -2,89 -21,56 Berkosan Yalıtım 2,75 1,10 0,36 Beşiktaş Futbol Yat. 1,99 -0,50 -18,78 Beyaz Filo 3,09 -3,13 -2,22 Bilici Yatırım 7,15 3,62 63,62 Bim Mağazalar 50,00 0,24 7,16 Birko Mensucat 0,25 -3,85 -19,35 Birlik Mensucat 1,12 0,00 -1,75 Bizim Mağazaları 9,30 -0,11 -16,74 Bolu Çimento 3,49 -0,85 -25,74 Bomonti Elektrik 1,42 4,41 10,94 Borusan Mannesmann 7,97 -0,38 -30,39 Borusan Yat. Paz. 49,26 -0,89 -17,78 Bosch Fren Sistemleri 232,30 8,30 -19,87 Bossa 6,92 -1,14 -14,14 Brisa 7,35 2,65 -21,63 Burçelik 5,40 -0,18 -7,06 Burçelik Vana 15,58 0,52 60,45 Bursa Çimento 3,37 1,20 -15,82 Carrefoursa 6,08 -0,82 29,09 Casa Emtia Petrol 8,97 -0,33 -4,47 Ceo Event Medya 5,79 0,00 -29,73 Coca Cola İçecek 35,60 -1,66 -8,01 Cosmos Yat. Holding 2,14 -1,83 4,90 Credıtwest Faktorıng 2,09 0,00 -27,43 Çelebi 68,35 3,33 -33,06 Çelik Halat 7,21 -0,41 10,92 Çemaş Döküm 0,85 -1,16 -32,19 Çemtaş 6,06 -1,94 -26,81 Çimbeton 31,94 4,04 -22,59 Çimentaş 12,65 1,28 -15,67 Çimsa 6,65 -0,75 -26,76 Çuhadaroğlu Metal 2,32 -1,28 -27,27 Dagi Giyim 2,07 -2,82 -17,20 Dagi Yatırım Holding 2,75 -1,43 21,68 Dardanel 5,64 1,08 48,81 Datagate Bilgisayar 6,94 -1,98 -11,14 Demısaş Döküm 2,65 -0,75 -23,85 Denge Holding 0,92 -2,13 -32,85 Deniz GMYO 3,53 5,06 -30,10 Denizli Cam 6,31 1,45 -24,34 Derimod 4,68 -1,27 -34,45 Derlüks Deri 2,58 -1,15 -36,76 Desa Deri 3,64 1,11 -19,82 Despec Bilgisayar 4,48 0,22 5,66 Deva Holding 9,90 -1,10 10,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -16,67 Ditaş Doğan 11,47 -2,63 19,98 DO-CO 316,40 9,98 -43,90 Doğan Burda 3,72 -1,85 -38,71 Doğan Holding 1,53 -0,65 -16,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,36 0,00 -17,58 Doğusan 1,60 -1,23 -23,08 Doğuş GMYO 4,08 0,99 -9,93 Doğuş Otomotiv 7,25 -0,41 -23,84 Döktaş Dökümcülük 18,70 10,00 -40,91 Duran Doğan Basım 16,35 -0,12 16,45 Dyo Boya 4,14 -1,90 -15,51 Eczacıbaşı İlaç 4,29 -1,38 15,63 Eczacıbaşı Yatırım 9,45 0,11 -6,53 Edip Gayrimenkul 1,42 -3,40 2,16 Ege Endüstri 554,30 3,96 -4,51 Ege Gübre 42,52 -0,19 -14,62 Ege Profil 10,69 1,23 -10,69 Ege Seramik 3,26 -0,91 -12,13 Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -9,09 -6,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,45 -8,16 15,38 Egeli&Co Yatırım Holding 0,28 -3,45 40,00 Egeplast 11,84 6,67 -5,28 Ekiz Kimya 2,38 9,68 290,16 Emek Elektrik 1,44 -1,37 -9,43 Eminiş Ambalaj 2,30 -1,71 51,32 Emlak Konut GMYO 1,18 -0,84 -19,18 Enerjisa Enerji 6,19 -0,48 -8,11 Enka İnşaat 6,13 1,83 -4,52 Erbosan 16,65 -2,57 -33,35 Ereğli Demir Çelik 7,58 -1,56 -16,15 Ersu Gıda 3,11 -2,51 50,24 Escort Teknoloji 2,81 -3,77 102,16 Etiler Gıda 1,90 0,00 -22,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,37 4,58 -17,96 Euro Trend Yat. Ort. 1,44 -4,00 15,20 Euro Yat. Ort. 1,15 0,88 -2,54 Euro Yatırım Holding 1,22 2,52 -18,67 Fenerbahçe Futbol 9,22 -1,50 -36,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,90 0,69 -36,54 F-M İzmit Piston 42,32 0,19 -10,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,88 1,55 2,47 Ford Otosan 60,20 1,78 -8,95 Formet Çelik Kapı 2,35 -1,26 -21,67 Frigo Pak Gıda 9,00 -3,43 -30,56 Galatasaray Sportif 2,35 0,43 15,76 Garanti Bankası 7,82 0,13 -29,80 Garanti Faktoring 3,71 -1,33 -4,13 Garanti Yat. Ort. 1,27 2,42 17,59 Gedik Y. Men. Değ. 16,01 -2,50 185,89 Gedik Yatırım Holding 17,89 -3,30 132,64 Gediz Ambalaj 6,66 -0,45 -1,48 Gentaş 2,01 -0,50 -8,22 Gersan Elektrik 2,39 -1,24 -25,08 Global Men. Değ. 1,94 -0,51 3,19 Global Yat. Holding 2,65 0,00 -45,59 Good-Year 3,68 1,38 -9,14 Göltaş Çimento 12,26 2,34 -31,08 Gözde Girişim 3,00 -1,32 -41,63 GSD Denizcilik 1,92 -2,04 -25,00 GSD Holding 1,24 -0,80 -16,78 Gübre Fabrik. 14,14 -0,98 56,42 Güler Yat. Holding 2,53 10,00 24,63 Güneş Sigorta 2,15 -1,38 -1,38 Halk GMYO 1,21 -0,82 -0,82 Halk Sigorta 2,92 -8,46 47,47 Hatay Tekstil 6,94 -0,86 1,02 Hedef Girişim 1,84 1,66 -29,50 Hektaş 10,38 0,87 29,43 HUB Girişim 19,62 -1,41 108,98 Hürriyet Gzt. 0,95 -2,06 -16,67 ICBC Turkey Bank 4,17 -0,71 -20,87 İdealist Danışmanlık 2,66 9,92 -19,88 İdealist GMYO 2,78 -0,71 -9,15 İhlas Ev Aletleri 2,55 5,37 -18,53 İhlas Gayrimenkul 1,03 0,00 -14,17 İhlas Gazetecilik 5,20 0,00 -23,64 İhlas Holding 0,56 1,82 -38,46 İhlas Yayın Holding 0,77 -1,28 -24,51 İndeks Bilgisayar 7,80 -1,76 -19,59 Info Yatırım 5,38 -2,71 -39,55 İntema 8,04 -1,23 -13,17 İpek Doğal Enerji 8,90 4,71 15,28 İskenderun Demir Çelik 6,39 -0,16 -20,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)