Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|-0,58
|-8,06
|Acıpayam Selüloz
|5,49
|1,10
|-13,81
|Adana Çimento (A)
|7,50
|-0,13
|-22,76
|Adana Çimento (B)
|6,00
|-0,66
|-15,85
|Adana Çimento (C)
|1,77
|-1,12
|-20,63
|Adel Kalemcilik
|11,30
|-1,05
|-28,03
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,10
|-1,79
|-22,98
|Afyon Çimento
|5,91
|1,90
|-5,89
|Ak Enerji
|0,87
|1,16
|-20,18
|Akbank
|5,59
|0,18
|-31,07
|Akçansa
|7,46
|-0,53
|-23,05
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,50
|0,67
|-28,91
|Akfen GMYO
|2,40
|-1,23
|-40,74
|Akın Tekstil
|8,81
|-0,79
|-36,11
|Akiş GMYO
|2,89
|1,40
|-28,47
|Akmerkez GMYO
|23,08
|2,12
|-2,53
|Aksa
|6,12
|-0,65
|-12,61
|Aksa Enerji
|3,48
|-0,57
|-8,42
|Aksigorta
|4,47
|-0,22
|-17,50
|Aksu Enerji
|8,86
|7,79
|-40,42
|Alarko Carrıer
|43,00
|-1,69
|-28,33
|Alarko GMYO
|13,32
|-1,55
|-12,27
|Alarko Holding
|4,45
|0,68
|-25,21
|Albaraka Türk
|1,14
|0,88
|-25,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,03
|-1,74
|49,75
|Alkim Kağıt
|5,82
|1,93
|4,30
|Alkim Kimya
|50,80
|0,00
|32,57
|Altınyağ
|0,60
|-1,64
|46,34
|Altınyunus Çeşme
|16,39
|-1,15
|64,06
|Anadolu Cam
|3,18
|-1,55
|-27,06
|Anadolu Efes
|18,43
|0,27
|-20,15
|Anadolu Grubu Holding
|13,83
|-0,72
|-21,38
|Anadolu Hayat Emek.
|5,38
|-0,55
|-11,59
|Anadolu Isuzu
|8,65
|-0,57
|-28,92
|Anadolu Sigorta
|4,50
|-0,88
|8,34
|Anel Elektrik
|3,15
|2,94
|-1,87
|Arçelik
|14,70
|0,68
|-29,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,27
|-1,72
|Arena Bilgisayar
|10,55
|1,93
|40,11
|Armada Bilgisayar
|16,69
|-0,83
|1,83
|Arsan Tekstil
|2,89
|-1,70
|-19,27
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|0,00
|-1,23
|Aselsan
|24,66
|1,07
|17,77
|Aslan Çimento
|35,16
|1,03
|-12,01
|Ata GMYO
|3,65
|-1,35
|-19,43
|Atakule GMYO
|1,28
|0,00
|-33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|1,26
|0,00
|26,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,19
|0,85
|-17,36
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,04
|-3,22
|-10,19
|Avrasya GMYO
|1,37
|1,48
|-9,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,30
|0,00
|-28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,01
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,12
|-0,88
|-27,27
|Ayen Enerji
|2,64
|-0,75
|-23,92
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,85
|-1,07
|-15,53
|Aygaz
|9,65
|1,26
|-20,55
|Bagfaş
|12,63
|-1,64
|-24,91
|Bak Ambalaj
|6,45
|-0,77
|-12,24
|Balatacılar Balatacılık
|1,70
|0,00
|37,10
|Bantaş Ambalaj
|2,59
|-1,52
|2,78
|Banvit
|16,26
|-1,45
|-12,44
|Baştaş Başkent Çimento
|2,68
|-0,37
|3,47
|Batı Çimento
|2,38
|-1,65
|-28,10
|Batısöke Çimento
|0,90
|0,00
|-31,30
|Bera Holding
|3,02
|-2,89
|-21,56
|Berkosan Yalıtım
|2,75
|1,10
|0,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,99
|-0,50
|-18,78
|Beyaz Filo
|3,09
|-3,13
|-2,22
|Bilici Yatırım
|7,15
|3,62
|63,62
|Bim Mağazalar
|50,00
|0,24
|7,16
|Birko Mensucat
|0,25
|-3,85
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,12
|0,00
|-1,75
|Bizim Mağazaları
|9,30
|-0,11
|-16,74
|Bolu Çimento
|3,49
|-0,85
|-25,74
|Bomonti Elektrik
|1,42
|4,41
|10,94
|Borusan Mannesmann
|7,97
|-0,38
|-30,39
|Borusan Yat. Paz.
|49,26
|-0,89
|-17,78
|Bosch Fren Sistemleri
|232,30
|8,30
|-19,87
|Bossa
|6,92
|-1,14
|-14,14
|Brisa
|7,35
|2,65
|-21,63
|Burçelik
|5,40
|-0,18
|-7,06
|Burçelik Vana
|15,58
|0,52
|60,45
|Bursa Çimento
|3,37
|1,20
|-15,82
|Carrefoursa
|6,08
|-0,82
|29,09
|Casa Emtia Petrol
|8,97
|-0,33
|-4,47
|Ceo Event Medya
|5,79
|0,00
|-29,73
|Coca Cola İçecek
|35,60
|-1,66
|-8,01
|Cosmos Yat. Holding
|2,14
|-1,83
|4,90
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|0,00
|-27,43
|Çelebi
|68,35
|3,33
|-33,06
|Çelik Halat
|7,21
|-0,41
|10,92
|Çemaş Döküm
|0,85
|-1,16
|-32,19
|Çemtaş
|6,06
|-1,94
|-26,81
|Çimbeton
|31,94
|4,04
|-22,59
|Çimentaş
|12,65
|1,28
|-15,67
|Çimsa
|6,65
|-0,75
|-26,76
|Çuhadaroğlu Metal
|2,32
|-1,28
|-27,27
|Dagi Giyim
|2,07
|-2,82
|-17,20
|Dagi Yatırım Holding
|2,75
|-1,43
|21,68
|Dardanel
|5,64
|1,08
|48,81
|Datagate Bilgisayar
|6,94
|-1,98
|-11,14
|Demısaş Döküm
|2,65
|-0,75
|-23,85
|Denge Holding
|0,92
|-2,13
|-32,85
|Deniz GMYO
|3,53
|5,06
|-30,10
|Denizli Cam
|6,31
|1,45
|-24,34
|Derimod
|4,68
|-1,27
|-34,45
|Derlüks Deri
|2,58
|-1,15
|-36,76
|Desa Deri
|3,64
|1,11
|-19,82
|Despec Bilgisayar
|4,48
|0,22
|5,66
|Deva Holding
|9,90
|-1,10
|10,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|0,00
|-16,67
|Ditaş Doğan
|11,47
|-2,63
|19,98
|DO-CO
|316,40
|9,98
|-43,90
|Doğan Burda
|3,72
|-1,85
|-38,71
|Doğan Holding
|1,53
|-0,65
|-16,85
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,36
|0,00
|-17,58
|Doğusan
|1,60
|-1,23
|-23,08
|Doğuş GMYO
|4,08
|0,99
|-9,93
|Doğuş Otomotiv
|7,25
|-0,41
|-23,84
|Döktaş Dökümcülük
|18,70
|10,00
|-40,91
|Duran Doğan Basım
|16,35
|-0,12
|16,45
|Dyo Boya
|4,14
|-1,90
|-15,51
|Eczacıbaşı İlaç
|4,29
|-1,38
|15,63
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,45
|0,11
|-6,53
|Edip Gayrimenkul
|1,42
|-3,40
|2,16
|Ege Endüstri
|554,30
|3,96
|-4,51
|Ege Gübre
|42,52
|-0,19
|-14,62
|Ege Profil
|10,69
|1,23
|-10,69
|Ege Seramik
|3,26
|-0,91
|-12,13
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|-9,09
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,45
|-8,16
|15,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,28
|-3,45
|40,00
|Egeplast
|11,84
|6,67
|-5,28
|Ekiz Kimya
|2,38
|9,68
|290,16
|Emek Elektrik
|1,44
|-1,37
|-9,43
|Eminiş Ambalaj
|2,30
|-1,71
|51,32
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|-0,84
|-19,18
|Enerjisa Enerji
|6,19
|-0,48
|-8,11
|Enka İnşaat
|6,13
|1,83
|-4,52
|Erbosan
|16,65
|-2,57
|-33,35
|Ereğli Demir Çelik
|7,58
|-1,56
|-16,15
|Ersu Gıda
|3,11
|-2,51
|50,24
|Escort Teknoloji
|2,81
|-3,77
|102,16
|Etiler Gıda
|1,90
|0,00
|-22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,37
|4,58
|-17,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|-4,00
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,15
|0,88
|-2,54
|Euro Yatırım Holding
|1,22
|2,52
|-18,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,22
|-1,50
|-36,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,90
|0,69
|-36,54
|F-M İzmit Piston
|42,32
|0,19
|-10,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,88
|1,55
|2,47
|Ford Otosan
|60,20
|1,78
|-8,95
|Formet Çelik Kapı
|2,35
|-1,26
|-21,67
|Frigo Pak Gıda
|9,00
|-3,43
|-30,56
|Galatasaray Sportif
|2,35
|0,43
|15,76
|Garanti Bankası
|7,82
|0,13
|-29,80
|Garanti Faktoring
|3,71
|-1,33
|-4,13
|Garanti Yat. Ort.
|1,27
|2,42
|17,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,01
|-2,50
|185,89
|Gedik Yatırım Holding
|17,89
|-3,30
|132,64
|Gediz Ambalaj
|6,66
|-0,45
|-1,48
|Gentaş
|2,01
|-0,50
|-8,22
|Gersan Elektrik
|2,39
|-1,24
|-25,08
|Global Men. Değ.
|1,94
|-0,51
|3,19
|Global Yat. Holding
|2,65
|0,00
|-45,59
|Good-Year
|3,68
|1,38
|-9,14
|Göltaş Çimento
|12,26
|2,34
|-31,08
|Gözde Girişim
|3,00
|-1,32
|-41,63
|GSD Denizcilik
|1,92
|-2,04
|-25,00
|GSD Holding
|1,24
|-0,80
|-16,78
|Gübre Fabrik.
|14,14
|-0,98
|56,42
|Güler Yat. Holding
|2,53
|10,00
|24,63
|Güneş Sigorta
|2,15
|-1,38
|-1,38
|Halk GMYO
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Halk Sigorta
|2,92
|-8,46
|47,47
|Hatay Tekstil
|6,94
|-0,86
|1,02
|Hedef Girişim
|1,84
|1,66
|-29,50
|Hektaş
|10,38
|0,87
|29,43
|HUB Girişim
|19,62
|-1,41
|108,98
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|-2,06
|-16,67
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|-0,71
|-20,87
|İdealist Danışmanlık
|2,66
|9,92
|-19,88
|İdealist GMYO
|2,78
|-0,71
|-9,15
|İhlas Ev Aletleri
|2,55
|5,37
|-18,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|0,00
|-14,17
|İhlas Gazetecilik
|5,20
|0,00
|-23,64
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-38,46
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-1,28
|-24,51
|İndeks Bilgisayar
|7,80
|-1,76
|-19,59
|Info Yatırım
|5,38
|-2,71
|-39,55
|İntema
|8,04
|-1,23
|-13,17
|İpek Doğal Enerji
|8,90
|4,71
|15,28
|İskenderun Demir Çelik
|6,39
|-0,16
|-20,22
(Sürecek)