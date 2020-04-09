Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|0,58
|-7,53
|Acıpayam Selüloz
|5,75
|3,60
|-9,73
|Adana Çimento (A)
|7,49
|-0,13
|-22,86
|Adana Çimento (B)
|6,15
|2,67
|-13,74
|Adana Çimento (C)
|1,78
|0,56
|-20,18
|Adel Kalemcilik
|11,81
|3,05
|-24,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,11
|0,00
|-22,28
|Afyon Çimento
|5,96
|-0,33
|-5,10
|Ak Enerji
|0,87
|0,00
|-20,18
|Akbank
|5,71
|1,06
|-29,59
|Akçansa
|7,48
|0,54
|-22,84
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|0,67
|-28,44
|Akfen GMYO
|2,45
|0,82
|-39,51
|Akın Tekstil
|9,21
|1,21
|-33,21
|Akiş GMYO
|2,92
|0,34
|-27,72
|Akmerkez GMYO
|23,34
|-0,68
|-1,44
|Aksa
|6,19
|-0,32
|-11,61
|Aksa Enerji
|3,54
|0,28
|-6,84
|Aksigorta
|4,61
|1,77
|-14,91
|Aksu Enerji
|9,29
|2,77
|-37,53
|Alarko Carrıer
|44,84
|3,08
|-25,27
|Alarko GMYO
|13,50
|0,52
|-11,08
|Alarko Holding
|4,46
|0,68
|-25,04
|Albaraka Türk
|1,16
|0,87
|-24,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,45
|0,22
|53,24
|Alkim Kağıt
|5,81
|0,00
|4,12
|Alkim Kimya
|50,55
|-0,10
|31,92
|Altınyağ
|0,60
|0,00
|46,34
|Altınyunus Çeşme
|17,55
|-2,50
|75,68
|Anadolu Cam
|3,25
|0,93
|-25,46
|Anadolu Efes
|18,61
|0,87
|-19,37
|Anadolu Grubu Holding
|14,03
|1,01
|-20,24
|Anadolu Hayat Emek.
|5,38
|-0,37
|-11,59
|Anadolu Isuzu
|8,83
|1,38
|-27,44
|Anadolu Sigorta
|4,50
|-0,44
|8,34
|Anel Elektrik
|3,15
|1,61
|-1,87
|Arçelik
|15,03
|1,76
|-27,88
|ARD Bilişim Teknolojileri
|16,87
|9,97
|Arena Bilgisayar
|11,68
|3,82
|55,11
|Armada Bilgisayar
|17,20
|4,24
|4,94
|Arsan Tekstil
|3,01
|1,35
|-15,92
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|4,82
|7,41
|Aselsan
|25,16
|0,64
|20,15
|Aslan Çimento
|35,14
|-0,11
|-12,06
|Ata GMYO
|3,89
|5,14
|-14,13
|Atakule GMYO
|1,30
|0,78
|-32,29
|Atlantis Yatırım Holding
|1,36
|7,09
|36,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,22
|0,00
|-15,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,26
|0,08
|-8,55
|Avrasya GMYO
|1,39
|1,46
|-7,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,32
|0,76
|-27,47
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|-0,01
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,17
|2,63
|-24,03
|Ayen Enerji
|2,72
|1,49
|-21,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,93
|0,00
|-11,87
|Aygaz
|9,94
|1,12
|-18,16
|Bagfaş
|13,37
|2,85
|-20,51
|Bak Ambalaj
|6,55
|2,50
|-10,88
|Balatacılar Balatacılık
|1,80
|3,45
|45,16
|Bantaş Ambalaj
|2,73
|0,74
|8,33
|Banvit
|16,66
|0,66
|-10,29
|Baştaş Başkent Çimento
|2,83
|5,60
|9,27
|Batı Çimento
|2,44
|0,83
|-26,28
|Batısöke Çimento
|0,90
|0,00
|-31,30
|Bera Holding
|3,07
|0,66
|-20,26
|Berkosan Yalıtım
|2,76
|1,10
|0,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|0,96
|-14,29
|Beyaz Filo
|3,13
|1,62
|-0,95
|Bilici Yatırım
|7,41
|1,09
|69,57
|Bim Mağazalar
|50,20
|-0,20
|7,59
|Birko Mensucat
|0,25
|0,00
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,11
|0,00
|-2,63
|Bizim Mağazaları
|9,55
|2,58
|-14,50
|Bolu Çimento
|3,50
|-0,28
|-25,53
|Bomonti Elektrik
|1,54
|3,36
|20,31
|Borusan Mannesmann
|8,72
|8,19
|-23,84
|Borusan Yat. Paz.
|54,35
|9,98
|-9,29
|Bosch Fren Sistemleri
|258,20
|9,45
|-10,93
|Bossa
|7,27
|3,86
|-9,80
|Brisa
|7,48
|-0,66
|-20,25
|Burçelik
|5,70
|3,83
|-1,89
|Burçelik Vana
|17,50
|7,36
|80,23
|Bursa Çimento
|3,57
|0,28
|-10,83
|Carrefoursa
|6,13
|0,82
|30,15
|Casa Emtia Petrol
|9,17
|2,12
|-2,34
|Ceo Event Medya
|5,72
|-1,04
|-30,58
|Coca Cola İçecek
|35,98
|0,84
|-7,03
|Cosmos Yat. Holding
|2,15
|2,38
|5,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,09
|-2,34
|-27,43
|Çelebi
|72,70
|5,44
|-28,80
|Çelik Halat
|7,76
|4,86
|19,38
|Çemaş Döküm
|0,88
|1,15
|-29,80
|Çemtaş
|6,16
|1,15
|-25,60
|Çimbeton
|32,20
|-0,68
|-21,96
|Çimentaş
|13,07
|2,59
|-12,87
|Çimsa
|6,82
|1,64
|-24,89
|Çuhadaroğlu Metal
|2,45
|4,70
|-23,20
|Dagi Giyim
|2,18
|3,32
|-12,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,79
|1,45
|23,45
|Dardanel
|6,60
|7,67
|74,14
|Datagate Bilgisayar
|7,44
|3,33
|-4,74
|Demısaş Döküm
|2,74
|2,24
|-21,26
|Denge Holding
|0,95
|2,15
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,72
|3,62
|-26,34
|Denizli Cam
|6,43
|0,31
|-22,90
|Derimod
|4,79
|0,42
|-32,91
|Derlüks Deri
|2,62
|1,16
|-35,78
|Desa Deri
|3,65
|0,00
|-19,60
|Despec Bilgisayar
|4,66
|2,87
|9,91
|Deva Holding
|10,30
|4,89
|14,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|1,56
|-16,67
|Ditaş Doğan
|12,02
|2,56
|25,73
|DO-CO
|347,40
|9,94
|-38,40
|Doğan Burda
|3,82
|1,33
|-37,07
|Doğan Holding
|1,58
|1,94
|-14,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,40
|0,72
|-15,15
|Doğusan
|1,67
|3,73
|-19,71
|Doğuş GMYO
|4,15
|1,47
|-8,39
|Doğuş Otomotiv
|7,44
|1,09
|-21,85
|Döktaş Dökümcülük
|20,56
|9,95
|-35,03
|Duran Doğan Basım
|17,05
|2,71
|21,44
|Dyo Boya
|4,24
|1,44
|-13,47
|Eczacıbaşı İlaç
|4,59
|6,99
|23,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,94
|5,07
|-1,68
|Edip Gayrimenkul
|1,46
|1,39
|5,04
|Ege Endüstri
|585,20
|2,31
|0,81
|Ege Gübre
|43,76
|2,72
|-12,13
|Ege Profil
|10,75
|0,66
|-10,19
|Ege Seramik
|3,32
|1,22
|-10,51
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|0,00
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,27
|0,00
|35,00
|Egeplast
|11,85
|0,00
|-5,20
|Ekiz Kimya
|2,61
|9,66
|327,87
|Emek Elektrik
|1,49
|2,76
|-6,29
|Eminiş Ambalaj
|2,33
|9,91
|53,29
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|0,00
|-18,49
|Enerjisa Enerji
|6,24
|0,48
|-7,36
|Enka İnşaat
|6,25
|2,12
|-2,65
|Erbosan
|16,80
|-0,59
|-32,75
|Ereğli Demir Çelik
|7,56
|0,53
|-16,37
|Ersu Gıda
|3,40
|-1,16
|64,25
|Escort Teknoloji
|2,92
|2,46
|110,07
|Etiler Gıda
|1,81
|-2,69
|-26,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|-0,73
|-18,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,52
|-3,18
|21,60
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|0,86
|-0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,23
|-0,81
|-18,00
|Fenerbahçe Futbol
|9,53
|0,21
|-34,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,03
|1,34
|-33,70
|F-M İzmit Piston
|43,88
|3,05
|-7,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,46
|5,35
|10,01
|Ford Otosan
|57,35
|-1,97
|-13,26
|Formet Çelik Kapı
|2,45
|2,51
|-18,33
|Frigo Pak Gıda
|9,64
|4,90
|-25,62
|Galatasaray Sportif
|2,58
|2,38
|27,09
|Garanti Bankası
|8,00
|1,65
|-28,19
|Garanti Faktoring
|3,79
|0,80
|-2,07
|Garanti Yat. Ort.
|1,28
|1,59
|18,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,99
|-0,37
|185,54
|Gedik Yatırım Holding
|18,17
|2,02
|136,28
|Gediz Ambalaj
|6,79
|1,65
|0,44
|Gentaş
|2,05
|1,49
|-6,39
|Gersan Elektrik
|2,50
|2,04
|-21,63
|Global Men. Değ.
|1,94
|1,04
|3,19
|Global Yat. Holding
|2,75
|3,00
|-43,53
|Good-Year
|3,86
|1,85
|-4,69
|Göltaş Çimento
|12,47
|1,88
|-29,90
|Gözde Girişim
|3,22
|6,27
|-37,35
|GSD Denizcilik
|2,16
|5,37
|-15,62
|GSD Holding
|1,31
|3,15
|-12,08
|Gübre Fabrik.
|14,27
|1,21
|57,85
|Güler Yat. Holding
|2,78
|9,88
|36,95
|Güneş Sigorta
|2,19
|0,92
|0,46
|Halk GMYO
|1,24
|1,64
|1,64
|Halk Sigorta
|3,06
|0,33
|54,55
|Hatay Tekstil
|7,05
|1,73
|2,62
|Hedef Girişim
|1,88
|1,62
|-27,97
|Hektaş
|10,44
|0,38
|30,17
|HUB Girişim
|20,24
|1,56
|115,58
|Hürriyet Gzt.
|0,99
|2,06
|-13,16
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|1,64
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|2,74
|3,01
|-17,47
|İdealist GMYO
|2,82
|2,17
|-7,84
|İhlas Ev Aletleri
|2,55
|-4,14
|-18,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,97
|-13,33
|İhlas Gazetecilik
|5,50
|5,77
|-19,24
|İhlas Holding
|0,59
|3,51
|-35,16
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-1,28
|-24,51
|İndeks Bilgisayar
|8,28
|3,37
|-14,64
|Info Yatırım
|5,49
|-3,68
|-38,31
|İntema
|8,30
|3,49
|-10,37
|İpek Doğal Enerji
|9,55
|4,95
|23,70
|İskenderun Demir Çelik
|6,39
|0,31
|-20,22
(Sürecek)