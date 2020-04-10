Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,73 -0,57 -6,99
Acıpayam Selüloz 5,84 0,86 -8,32
Adana Çimento (A) 7,53 0,40 -22,45
Adana Çimento (B) 6,17 -1,75 -13,46
Adana Çimento (C) 1,78 -0,56 -20,18
Adel Kalemcilik 11,81 0,94 -24,78
Adese Alışveriş Ticaret 1,14 1,79 -20,18
Afyon Çimento 5,97 0,00 -4,94
Ak Enerji 0,88 -1,12 -19,27
Akbank 6,03 0,00 -25,65
Akçansa 7,51 -0,40 -22,53
Akdenız Güvenlık Hız. 1,54 0,65 -27,01
Akfen GMYO 2,54 1,60 -37,28
Akın Tekstil 9,50 1,06 -31,11
Akiş GMYO 2,90 -0,34 -28,22
Akmerkez GMYO 23,58 -0,25 -0,42
Aksa 6,19 0,00 -11,61
Aksa Enerji 3,50 -1,13 -7,89
Aksigorta 4,66 0,22 -13,99
Aksu Enerji 8,89 -2,63 -40,22
Alarko Carrıer 44,68 0,40 -25,53
Alarko GMYO 13,42 -0,07 -11,61
Alarko Holding 4,44 -0,22 -25,38
Albaraka Türk 1,19 0,00 -22,22
Alcatel Lucent Teletaş 18,28 -1,03 51,83
Alkim Kağıt 5,84 -0,34 4,66
Alkim Kimya 49,98 -0,14 30,43
Altınyağ 0,60 0,00 46,34
Altınyunus Çeşme 16,15 -7,66 61,66
Anadolu Cam 3,28 1,86 -24,77
Anadolu Efes 18,65 -0,05 -19,19
Anadolu Grubu Holding 14,43 0,91 -17,96
Anadolu Hayat Emek. 5,63 3,30 -7,48
Anadolu Isuzu 9,23 3,24 -24,16
Anadolu Sigorta 4,60 1,10 10,75
Anel Elektrik 3,11 -0,64 -3,12
Arçelik 15,19 0,00 -27,11
ARD Bilişim Teknolojileri 18,04 6,94
Arena Bilgisayar 11,44 1,94 57,04
Armada Bilgisayar 18,91 7,26 15,38
Arsan Tekstil 3,14 3,63 -12,29
Artı Yatırım Holding 0,96 5,49 18,52
Aselsan 25,02 -0,64 19,48
Aslan Çimento 35,02 -0,79 -12,36
Ata GMYO 3,84 -0,52 -15,23
Atakule GMYO 1,32 0,00 -31,25
Atlantis Yatırım Holding 1,34 -0,74 34,00
Atlas Yat. Ort. 1,25 1,63 -13,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,30 0,65 -8,25
Avrasya GMYO 1,41 2,17 -6,62
Avrasya Petrol ve Tur. 1,34 1,52 -26,37
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,50 0,00 11,01
Avrupa Yatırım Holding 1,17 -2,50 -24,03
Ayen Enerji 2,74 0,00 -21,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,95 0,00 -10,96
Aygaz 9,87 -0,70 -18,74
Bagfaş 13,33 -0,45 -20,75
Bak Ambalaj 6,64 2,31 -9,66
Balatacılar Balatacılık 1,86 1,09 50,00
Bantaş Ambalaj 2,79 2,57 10,71
Banvit 16,70 -0,48 -10,07
Baştaş Başkent Çimento 2,89 2,48 11,58
Batı Çimento 2,43 0,41 -26,59
Batısöke Çimento 0,91 -1,09 -30,53
Bera Holding 3,16 1,61 -17,92
Berkosan Yalıtım 2,74 -0,36 0,00
Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 0,00 -13,06
Beyaz Filo 3,11 -0,96 -1,58
Bilici Yatırım 7,51 1,49 71,85
Bim Mağazalar 52,00 2,97 11,44
Birko Mensucat 0,25 -3,85 -19,35
Birlik Mensucat 1,12 0,00 -1,75
Bizim Mağazaları 9,62 0,42 -13,88
Bolu Çimento 3,52 0,28 -25,11
Bomonti Elektrik 1,76 10,00 37,50
Borusan Mannesmann 9,24 4,29 -19,30
Borusan Yat. Paz. 58,50 7,64 -2,36
Bosch Fren Sistemleri 276,80 6,71 -4,52
Bossa 7,57 3,27 -6,08
Brisa 7,45 -0,53 -20,57
Burçelik 6,45 6,97 11,02
Burçelik Vana 19,25 7,36 98,25
Bursa Çimento 3,48 -1,69 -13,07
Carrefoursa 6,13 -0,33 30,15
Casa Emtia Petrol 10,38 9,96 10,54
Ceo Event Medya 5,76 1,23 -30,10
Coca Cola İçecek 36,42 1,17 -5,89
Cosmos Yat. Holding 2,15 0,00 5,39
Credıtwest Faktorıng 2,24 0,00 -22,22
Çelebi 76,35 4,66 -25,22
Çelik Halat 8,56 5,16 31,69
Çemaş Döküm 0,91 2,25 -27,40
Çemtaş 6,42 1,74 -22,46
Çimbeton 32,52 0,06 -21,18
Çimentaş 13,93 -0,50 -7,13
Çimsa 6,93 0,29 -23,68
Çuhadaroğlu Metal 2,47 -1,59 -22,57
Dagi Giyim 2,18 0,00 -12,80
Dagi Yatırım Holding 2,81 1,81 24,34
Dardanel 6,60 -1,35 74,14
Datagate Bilgisayar 7,41 0,27 -5,12
Demısaş Döküm 2,74 -0,36 -21,26
Denge Holding 0,95 -1,04 -30,66
Deniz GMYO 3,82 2,69 -24,36
Denizli Cam 6,48 0,93 -22,30
Derimod 4,73 -0,84 -33,75
Derlüks Deri 2,70 2,27 -33,82
Desa Deri 3,64 -0,27 -19,82
Despec Bilgisayar 4,81 3,22 13,44
Deva Holding 10,19 0,39 13,35
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 0,00 -17,95
Ditaş Doğan 12,79 0,55 34,42
DO-CO 382,30 9,98 -32,22
Doğan Burda 3,95 0,51 -34,93
Doğan Holding 1,57 1,83 -12,56
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 0,00 -13,94
Doğusan 1,66 -0,60 -20,19
Doğuş GMYO 4,27 1,18 -5,74
Doğuş Otomotiv 7,62 2,01 -19,96
Döktaş Dökümcülük 22,00 7,00 -30,48
Duran Doğan Basım 16,84 -0,77 19,94
Dyo Boya 4,25 -0,23 -13,27
Eczacıbaşı İlaç 4,54 0,44 22,37
Eczacıbaşı Yatırım 10,05 1,31 -0,59
Edip Gayrimenkul 1,60 7,38 15,11
Ege Endüstri 563,50 -1,37 -2,93
Ege Gübre 43,16 -0,78 -13,33
Ege Profil 10,87 0,37 -9,19
Ege Seramik 3,48 4,50 -6,20
Egeli & Co Tarım Girişim 0,34 9,68 6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 2,33 12,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,26 -7,14 30,00
Egeplast 12,40 2,99 -0,80
Ekiz Kimya 2,87 9,96 370,49
Emek Elektrik 1,59 6,71 0,00
Eminiş Ambalaj 2,56 9,87 68,42
Emlak Konut GMYO 1,22 0,00 -16,44
Enerjisa Enerji 6,29 0,80 -6,62
Enka İnşaat 6,49 3,34 1,09
Erbosan 17,41 -0,11 -30,30
Ereğli Demir Çelik 7,64 0,00 -15,49
Ersu Gıda 3,33 -1,19 60,87
Escort Teknoloji 2,84 -2,41 104,32
Etiler Gıda 1,86 1,09 -24,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,32 -2,94 -20,96
Euro Trend Yat. Ort. 1,35 -10,00 8,00
Euro Yat. Ort. 1,13 -1,74 -4,24
Euro Yatırım Holding 1,22 -1,61 -18,67
Fenerbahçe Futbol 9,51 -0,31 -34,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 2,97 -31,73
F-M İzmit Piston 45,00 -0,44 -4,99
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,70 -1,47 13,13
Ford Otosan 57,05 0,62 -13,71
Formet Çelik Kapı 2,40 0,00 -20,00
Frigo Pak Gıda 9,90 2,06 -23,61
Galatasaray Sportif 2,67 1,52 31,53
Garanti Bankası 8,49 0,00 -23,79
Garanti Faktoring 4,00 3,90 3,36
Garanti Yat. Ort. 1,50 8,70 38,89
Gedik Y. Men. Değ. 15,90 -1,18 183,93
Gedik Yatırım Holding 17,93 -0,39 133,16
Gediz Ambalaj 7,19 4,96 6,36
Gentaş 2,06 1,98 -5,94
Gersan Elektrik 2,62 -2,60 -17,87
Global Men. Değ. 1,91 -2,05 1,60
Global Yat. Holding 2,86 3,25 -41,27
Good-Year 3,83 0,00 -5,43
Göltaş Çimento 12,54 -0,08 -29,51
Gözde Girişim 3,30 1,85 -35,80
GSD Denizcilik 2,18 -0,91 -14,84
GSD Holding 1,38 2,22 -7,38
Gübre Fabrik. 14,50 0,14 60,40
Güler Yat. Holding 3,05 9,71 50,25
Güneş Sigorta 2,34 4,46 7,34
Halk GMYO 1,26 1,61 3,28
Halk Sigorta 3,10 0,00 56,57
Hatay Tekstil 7,13 1,28 3,78
Hedef Girişim 2,02 6,88 -22,61
Hektaş 10,38 -0,76 29,43
HUB Girişim 19,88 -1,97 111,75
Hürriyet Gzt. 1,01 2,02 -11,40
ICBC Turkey Bank 4,36 -0,23 -17,27
İdealist Danışmanlık 2,70 -1,82 -18,67
İdealist GMYO 2,86 0,35 -6,54
İhlas Ev Aletleri 2,77 9,92 -11,50
İhlas Gayrimenkul 1,06 1,92 -11,67
İhlas Gazetecilik 5,43 0,56 -20,26
İhlas Holding 0,61 3,39 -32,97
İhlas Yayın Holding 0,79 1,28 -22,55
İndeks Bilgisayar 8,32 0,12 -14,23
Info Yatırım 5,53 2,03 -37,87
İntema 8,30 1,22 -10,37
İpek Doğal Enerji 9,77 -0,31 26,55
İskenderun Demir Çelik 6,45 0,16 -19,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:26 Kaynak: AA

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