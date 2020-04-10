Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,73
|-0,57
|-6,99
|Acıpayam Selüloz
|5,84
|0,86
|-8,32
|Adana Çimento (A)
|7,53
|0,40
|-22,45
|Adana Çimento (B)
|6,17
|-1,75
|-13,46
|Adana Çimento (C)
|1,78
|-0,56
|-20,18
|Adel Kalemcilik
|11,81
|0,94
|-24,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,14
|1,79
|-20,18
|Afyon Çimento
|5,97
|0,00
|-4,94
|Ak Enerji
|0,88
|-1,12
|-19,27
|Akbank
|6,03
|0,00
|-25,65
|Akçansa
|7,51
|-0,40
|-22,53
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,54
|0,65
|-27,01
|Akfen GMYO
|2,54
|1,60
|-37,28
|Akın Tekstil
|9,50
|1,06
|-31,11
|Akiş GMYO
|2,90
|-0,34
|-28,22
|Akmerkez GMYO
|23,58
|-0,25
|-0,42
|Aksa
|6,19
|0,00
|-11,61
|Aksa Enerji
|3,50
|-1,13
|-7,89
|Aksigorta
|4,66
|0,22
|-13,99
|Aksu Enerji
|8,89
|-2,63
|-40,22
|Alarko Carrıer
|44,68
|0,40
|-25,53
|Alarko GMYO
|13,42
|-0,07
|-11,61
|Alarko Holding
|4,44
|-0,22
|-25,38
|Albaraka Türk
|1,19
|0,00
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,28
|-1,03
|51,83
|Alkim Kağıt
|5,84
|-0,34
|4,66
|Alkim Kimya
|49,98
|-0,14
|30,43
|Altınyağ
|0,60
|0,00
|46,34
|Altınyunus Çeşme
|16,15
|-7,66
|61,66
|Anadolu Cam
|3,28
|1,86
|-24,77
|Anadolu Efes
|18,65
|-0,05
|-19,19
|Anadolu Grubu Holding
|14,43
|0,91
|-17,96
|Anadolu Hayat Emek.
|5,63
|3,30
|-7,48
|Anadolu Isuzu
|9,23
|3,24
|-24,16
|Anadolu Sigorta
|4,60
|1,10
|10,75
|Anel Elektrik
|3,11
|-0,64
|-3,12
|Arçelik
|15,19
|0,00
|-27,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|18,04
|6,94
|Arena Bilgisayar
|11,44
|1,94
|57,04
|Armada Bilgisayar
|18,91
|7,26
|15,38
|Arsan Tekstil
|3,14
|3,63
|-12,29
|Artı Yatırım Holding
|0,96
|5,49
|18,52
|Aselsan
|25,02
|-0,64
|19,48
|Aslan Çimento
|35,02
|-0,79
|-12,36
|Ata GMYO
|3,84
|-0,52
|-15,23
|Atakule GMYO
|1,32
|0,00
|-31,25
|Atlantis Yatırım Holding
|1,34
|-0,74
|34,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|1,63
|-13,19
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,30
|0,65
|-8,25
|Avrasya GMYO
|1,41
|2,17
|-6,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,34
|1,52
|-26,37
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,50
|0,00
|11,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,17
|-2,50
|-24,03
|Ayen Enerji
|2,74
|0,00
|-21,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,95
|0,00
|-10,96
|Aygaz
|9,87
|-0,70
|-18,74
|Bagfaş
|13,33
|-0,45
|-20,75
|Bak Ambalaj
|6,64
|2,31
|-9,66
|Balatacılar Balatacılık
|1,86
|1,09
|50,00
|Bantaş Ambalaj
|2,79
|2,57
|10,71
|Banvit
|16,70
|-0,48
|-10,07
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|2,48
|11,58
|Batı Çimento
|2,43
|0,41
|-26,59
|Batısöke Çimento
|0,91
|-1,09
|-30,53
|Bera Holding
|3,16
|1,61
|-17,92
|Berkosan Yalıtım
|2,74
|-0,36
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|0,00
|-13,06
|Beyaz Filo
|3,11
|-0,96
|-1,58
|Bilici Yatırım
|7,51
|1,49
|71,85
|Bim Mağazalar
|52,00
|2,97
|11,44
|Birko Mensucat
|0,25
|-3,85
|-19,35
|Birlik Mensucat
|1,12
|0,00
|-1,75
|Bizim Mağazaları
|9,62
|0,42
|-13,88
|Bolu Çimento
|3,52
|0,28
|-25,11
|Bomonti Elektrik
|1,76
|10,00
|37,50
|Borusan Mannesmann
|9,24
|4,29
|-19,30
|Borusan Yat. Paz.
|58,50
|7,64
|-2,36
|Bosch Fren Sistemleri
|276,80
|6,71
|-4,52
|Bossa
|7,57
|3,27
|-6,08
|Brisa
|7,45
|-0,53
|-20,57
|Burçelik
|6,45
|6,97
|11,02
|Burçelik Vana
|19,25
|7,36
|98,25
|Bursa Çimento
|3,48
|-1,69
|-13,07
|Carrefoursa
|6,13
|-0,33
|30,15
|Casa Emtia Petrol
|10,38
|9,96
|10,54
|Ceo Event Medya
|5,76
|1,23
|-30,10
|Coca Cola İçecek
|36,42
|1,17
|-5,89
|Cosmos Yat. Holding
|2,15
|0,00
|5,39
|Credıtwest Faktorıng
|2,24
|0,00
|-22,22
|Çelebi
|76,35
|4,66
|-25,22
|Çelik Halat
|8,56
|5,16
|31,69
|Çemaş Döküm
|0,91
|2,25
|-27,40
|Çemtaş
|6,42
|1,74
|-22,46
|Çimbeton
|32,52
|0,06
|-21,18
|Çimentaş
|13,93
|-0,50
|-7,13
|Çimsa
|6,93
|0,29
|-23,68
|Çuhadaroğlu Metal
|2,47
|-1,59
|-22,57
|Dagi Giyim
|2,18
|0,00
|-12,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,81
|1,81
|24,34
|Dardanel
|6,60
|-1,35
|74,14
|Datagate Bilgisayar
|7,41
|0,27
|-5,12
|Demısaş Döküm
|2,74
|-0,36
|-21,26
|Denge Holding
|0,95
|-1,04
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,82
|2,69
|-24,36
|Denizli Cam
|6,48
|0,93
|-22,30
|Derimod
|4,73
|-0,84
|-33,75
|Derlüks Deri
|2,70
|2,27
|-33,82
|Desa Deri
|3,64
|-0,27
|-19,82
|Despec Bilgisayar
|4,81
|3,22
|13,44
|Deva Holding
|10,19
|0,39
|13,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|0,00
|-17,95
|Ditaş Doğan
|12,79
|0,55
|34,42
|DO-CO
|382,30
|9,98
|-32,22
|Doğan Burda
|3,95
|0,51
|-34,93
|Doğan Holding
|1,57
|1,83
|-12,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|0,00
|-13,94
|Doğusan
|1,66
|-0,60
|-20,19
|Doğuş GMYO
|4,27
|1,18
|-5,74
|Doğuş Otomotiv
|7,62
|2,01
|-19,96
|Döktaş Dökümcülük
|22,00
|7,00
|-30,48
|Duran Doğan Basım
|16,84
|-0,77
|19,94
|Dyo Boya
|4,25
|-0,23
|-13,27
|Eczacıbaşı İlaç
|4,54
|0,44
|22,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,05
|1,31
|-0,59
|Edip Gayrimenkul
|1,60
|7,38
|15,11
|Ege Endüstri
|563,50
|-1,37
|-2,93
|Ege Gübre
|43,16
|-0,78
|-13,33
|Ege Profil
|10,87
|0,37
|-9,19
|Ege Seramik
|3,48
|4,50
|-6,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,34
|9,68
|6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|2,33
|12,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,26
|-7,14
|30,00
|Egeplast
|12,40
|2,99
|-0,80
|Ekiz Kimya
|2,87
|9,96
|370,49
|Emek Elektrik
|1,59
|6,71
|0,00
|Eminiş Ambalaj
|2,56
|9,87
|68,42
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,00
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,29
|0,80
|-6,62
|Enka İnşaat
|6,49
|3,34
|1,09
|Erbosan
|17,41
|-0,11
|-30,30
|Ereğli Demir Çelik
|7,64
|0,00
|-15,49
|Ersu Gıda
|3,33
|-1,19
|60,87
|Escort Teknoloji
|2,84
|-2,41
|104,32
|Etiler Gıda
|1,86
|1,09
|-24,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,32
|-2,94
|-20,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,35
|-10,00
|8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,13
|-1,74
|-4,24
|Euro Yatırım Holding
|1,22
|-1,61
|-18,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,51
|-0,31
|-34,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|2,97
|-31,73
|F-M İzmit Piston
|45,00
|-0,44
|-4,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,70
|-1,47
|13,13
|Ford Otosan
|57,05
|0,62
|-13,71
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|0,00
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|9,90
|2,06
|-23,61
|Galatasaray Sportif
|2,67
|1,52
|31,53
|Garanti Bankası
|8,49
|0,00
|-23,79
|Garanti Faktoring
|4,00
|3,90
|3,36
|Garanti Yat. Ort.
|1,50
|8,70
|38,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,90
|-1,18
|183,93
|Gedik Yatırım Holding
|17,93
|-0,39
|133,16
|Gediz Ambalaj
|7,19
|4,96
|6,36
|Gentaş
|2,06
|1,98
|-5,94
|Gersan Elektrik
|2,62
|-2,60
|-17,87
|Global Men. Değ.
|1,91
|-2,05
|1,60
|Global Yat. Holding
|2,86
|3,25
|-41,27
|Good-Year
|3,83
|0,00
|-5,43
|Göltaş Çimento
|12,54
|-0,08
|-29,51
|Gözde Girişim
|3,30
|1,85
|-35,80
|GSD Denizcilik
|2,18
|-0,91
|-14,84
|GSD Holding
|1,38
|2,22
|-7,38
|Gübre Fabrik.
|14,50
|0,14
|60,40
|Güler Yat. Holding
|3,05
|9,71
|50,25
|Güneş Sigorta
|2,34
|4,46
|7,34
|Halk GMYO
|1,26
|1,61
|3,28
|Halk Sigorta
|3,10
|0,00
|56,57
|Hatay Tekstil
|7,13
|1,28
|3,78
|Hedef Girişim
|2,02
|6,88
|-22,61
|Hektaş
|10,38
|-0,76
|29,43
|HUB Girişim
|19,88
|-1,97
|111,75
|Hürriyet Gzt.
|1,01
|2,02
|-11,40
|ICBC Turkey Bank
|4,36
|-0,23
|-17,27
|İdealist Danışmanlık
|2,70
|-1,82
|-18,67
|İdealist GMYO
|2,86
|0,35
|-6,54
|İhlas Ev Aletleri
|2,77
|9,92
|-11,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|1,92
|-11,67
|İhlas Gazetecilik
|5,43
|0,56
|-20,26
|İhlas Holding
|0,61
|3,39
|-32,97
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|1,28
|-22,55
|İndeks Bilgisayar
|8,32
|0,12
|-14,23
|Info Yatırım
|5,53
|2,03
|-37,87
|İntema
|8,30
|1,22
|-10,37
|İpek Doğal Enerji
|9,77
|-0,31
|26,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,45
|0,16
|-19,48
(Sürecek)