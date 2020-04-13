Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,87
|6,86
|0,54
|Acıpayam Selüloz
|5,96
|2,23
|-6,44
|Adana Çimento (A)
|7,72
|1,31
|-20,49
|Adana Çimento (B)
|6,13
|-0,97
|-14,03
|Adana Çimento (C)
|1,78
|0,00
|-20,18
|Adel Kalemcilik
|11,81
|0,25
|-24,78
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,19
|4,39
|-16,68
|Afyon Çimento
|6,03
|0,33
|-3,98
|Ak Enerji
|0,92
|3,37
|-15,60
|Akbank
|6,08
|-0,65
|-25,03
|Akçansa
|7,49
|0,27
|-22,74
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|1,97
|-26,54
|Akfen GMYO
|2,67
|3,89
|-34,07
|Akın Tekstil
|9,90
|4,76
|-28,21
|Akiş GMYO
|2,94
|1,38
|-27,23
|Akmerkez GMYO
|23,50
|-0,25
|-0,76
|Aksa
|6,10
|-0,97
|-12,90
|Aksa Enerji
|3,51
|0,00
|-7,63
|Aksigorta
|4,91
|2,51
|-9,37
|Aksu Enerji
|8,90
|-0,11
|-40,15
|Alarko Carrıer
|45,14
|0,98
|-24,77
|Alarko GMYO
|13,32
|0,08
|-12,27
|Alarko Holding
|4,36
|-0,23
|-26,72
|Albaraka Türk
|1,19
|0,00
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,15
|-0,71
|50,75
|Alkim Kağıt
|6,09
|4,28
|9,14
|Alkim Kimya
|49,40
|0,12
|28,91
|Altınyağ
|0,65
|4,84
|58,54
|Altınyunus Çeşme
|16,02
|-1,72
|60,36
|Anadolu Cam
|3,25
|0,00
|-25,46
|Anadolu Efes
|18,53
|-0,38
|-19,71
|Anadolu Grubu Holding
|14,73
|1,87
|-16,26
|Anadolu Hayat Emek.
|5,76
|1,23
|-5,34
|Anadolu Isuzu
|9,31
|1,20
|-23,50
|Anadolu Sigorta
|4,60
|0,00
|10,75
|Anel Elektrik
|3,15
|0,00
|-1,87
|Arçelik
|15,19
|-0,07
|-27,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|19,48
|5,87
|Arena Bilgisayar
|11,80
|3,42
|61,98
|Armada Bilgisayar
|20,96
|8,10
|27,88
|Arsan Tekstil
|3,20
|1,59
|-10,61
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|1,04
|19,75
|Aselsan
|25,04
|-0,24
|19,58
|Aslan Çimento
|34,76
|0,46
|-13,01
|Ata GMYO
|3,76
|0,27
|-17,00
|Atakule GMYO
|1,37
|3,01
|-28,65
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|0,00
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,32
|5,60
|-8,33
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,45
|0,00
|-7,13
|Avrasya GMYO
|1,50
|7,14
|-0,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,47
|9,70
|-19,23
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,01
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,17
|0,00
|-24,03
|Ayen Enerji
|2,82
|1,08
|-18,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,95
|0,00
|-10,96
|Aygaz
|9,73
|-0,41
|-19,89
|Bagfaş
|14,15
|4,66
|-15,87
|Bak Ambalaj
|6,69
|0,15
|-8,98
|Balatacılar Balatacılık
|1,80
|-1,64
|45,16
|Bantaş Ambalaj
|2,79
|1,45
|10,71
|Banvit
|18,38
|9,86
|-1,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,87
|0,70
|10,81
|Batı Çimento
|2,60
|4,00
|-21,45
|Batısöke Çimento
|0,93
|2,20
|-29,01
|Bera Holding
|3,19
|1,27
|-17,14
|Berkosan Yalıtım
|2,74
|1,48
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,09
|0,97
|-14,69
|Beyaz Filo
|3,13
|-0,32
|-0,95
|Bilici Yatırım
|7,28
|-1,62
|66,59
|Bim Mağazalar
|52,05
|0,77
|11,55
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-16,13
|Birlik Mensucat
|1,25
|9,65
|9,65
|Bizim Mağazaları
|10,03
|4,81
|-10,21
|Bolu Çimento
|3,61
|1,40
|-23,19
|Bomonti Elektrik
|1,93
|9,66
|50,78
|Borusan Mannesmann
|9,04
|-0,77
|-21,05
|Borusan Yat. Paz.
|57,70
|0,44
|-3,69
|Bosch Fren Sistemleri
|281,00
|1,77
|-3,07
|Bossa
|7,71
|2,25
|-4,34
|Brisa
|7,40
|-0,67
|-21,10
|Burçelik
|6,77
|3,36
|16,52
|Burçelik Vana
|20,28
|5,41
|108,86
|Bursa Çimento
|3,46
|0,00
|-13,57
|Carrefoursa
|6,35
|3,93
|34,82
|Casa Emtia Petrol
|11,41
|9,92
|21,51
|Ceo Event Medya
|5,75
|0,52
|-30,22
|Coca Cola İçecek
|36,68
|1,10
|-5,22
|Cosmos Yat. Holding
|2,32
|7,41
|13,73
|Credıtwest Faktorıng
|2,35
|2,17
|-18,40
|Çelebi
|84,60
|6,95
|-17,14
|Çelik Halat
|8,68
|1,88
|33,54
|Çemaş Döküm
|1,02
|8,51
|-18,63
|Çemtaş
|6,50
|2,20
|-21,50
|Çimbeton
|32,70
|0,74
|-20,75
|Çimentaş
|13,80
|0,00
|-8,00
|Çimsa
|6,96
|0,43
|-23,35
|Çuhadaroğlu Metal
|2,56
|3,64
|-19,75
|Dagi Giyim
|2,29
|4,57
|-8,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,99
|3,82
|32,30
|Dardanel
|6,56
|-0,46
|73,09
|Datagate Bilgisayar
|7,59
|2,71
|-2,82
|Demısaş Döküm
|3,09
|5,82
|-11,21
|Denge Holding
|0,95
|0,00
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,82
|1,06
|-24,36
|Denizli Cam
|6,48
|0,47
|-22,30
|Derimod
|4,89
|1,66
|-31,51
|Derlüks Deri
|2,83
|2,54
|-30,64
|Desa Deri
|3,65
|0,00
|-19,60
|Despec Bilgisayar
|5,13
|3,64
|20,99
|Deva Holding
|10,27
|1,48
|14,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|1,56
|-16,67
|Ditaş Doğan
|12,32
|0,16
|29,48
|DO-CO
|420,50
|9,99
|-25,44
|Doğan Burda
|3,93
|1,29
|-35,26
|Doğan Holding
|1,57
|0,00
|-12,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,43
|1,42
|-13,33
|Doğusan
|1,70
|1,19
|-18,27
|Doğuş GMYO
|4,63
|1,54
|2,21
|Doğuş Otomotiv
|7,93
|2,85
|-16,70
|Döktaş Dökümcülük
|24,86
|10,00
|-21,44
|Duran Doğan Basım
|17,73
|5,54
|26,28
|Dyo Boya
|4,26
|0,47
|-13,06
|Eczacıbaşı İlaç
|4,65
|3,56
|25,34
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,18
|1,90
|0,69
|Edip Gayrimenkul
|1,78
|9,20
|28,06
|Ege Endüstri
|581,70
|2,59
|0,21
|Ege Gübre
|43,90
|1,34
|-11,85
|Ege Profil
|10,93
|0,37
|-8,69
|Ege Seramik
|3,60
|2,86
|-2,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|2,94
|9,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|-2,22
|12,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|0,00
|50,00
|Egeplast
|12,25
|0,00
|-2,00
|Ekiz Kimya
|3,15
|9,76
|416,39
|Emek Elektrik
|1,65
|1,23
|3,77
|Eminiş Ambalaj
|2,60
|1,56
|71,05
|Emlak Konut GMYO
|1,24
|1,64
|-15,07
|Enerjisa Enerji
|6,29
|-0,47
|-6,62
|Enka İnşaat
|6,68
|2,77
|4,05
|Erbosan
|17,38
|0,17
|-30,42
|Ereğli Demir Çelik
|7,67
|0,79
|-15,15
|Ersu Gıda
|3,37
|1,81
|62,80
|Escort Teknoloji
|2,86
|0,35
|105,76
|Etiler Gıda
|1,89
|1,07
|-22,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,39
|1,46
|-16,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,35
|-4,93
|8,00
|Euro Yat. Ort.
|1,14
|0,00
|-3,39
|Euro Yatırım Holding
|1,19
|-1,65
|-20,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,45
|0,11
|-34,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,10
|0,98
|-32,17
|F-M İzmit Piston
|44,18
|-1,78
|-6,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,99
|0,45
|16,91
|Ford Otosan
|56,10
|-1,41
|-15,15
|Formet Çelik Kapı
|2,31
|-3,75
|-23,00
|Frigo Pak Gıda
|11,73
|9,93
|-9,49
|Galatasaray Sportif
|2,56
|0,79
|26,11
|Garanti Bankası
|8,60
|-0,35
|-22,80
|Garanti Faktoring
|3,99
|0,50
|3,10
|Garanti Yat. Ort.
|1,59
|5,30
|47,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,30
|0,37
|191,07
|Gedik Yatırım Holding
|17,98
|1,01
|133,81
|Gediz Ambalaj
|7,21
|2,27
|6,66
|Gentaş
|2,08
|1,96
|-5,02
|Gersan Elektrik
|2,66
|1,14
|-16,61
|Global Men. Değ.
|1,88
|-2,08
|0,00
|Global Yat. Holding
|2,93
|1,74
|-39,84
|Good-Year
|3,93
|0,77
|-2,96
|Göltaş Çimento
|12,58
|0,16
|-29,29
|Gözde Girişim
|3,78
|8,93
|-26,46
|GSD Denizcilik
|2,36
|0,43
|-7,81
|GSD Holding
|1,36
|-0,73
|-8,72
|Gübre Fabrik.
|15,32
|0,79
|69,47
|Güler Yat. Holding
|3,35
|9,84
|65,02
|Güneş Sigorta
|2,40
|2,56
|10,09
|Halk GMYO
|1,25
|0,81
|2,46
|Halk Sigorta
|3,25
|1,56
|64,14
|Hatay Tekstil
|7,40
|3,50
|7,71
|Hedef Girişim
|2,06
|1,98
|-21,07
|Hektaş
|10,44
|0,77
|30,17
|HUB Girişim
|19,96
|0,20
|112,60
|Hürriyet Gzt.
|1,07
|-0,93
|-6,14
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|0,00
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|2,58
|-2,27
|-22,29
|İdealist GMYO
|2,89
|2,12
|-5,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,70
|-2,53
|-13,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|2,86
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|5,40
|-20,70
|İhlas Holding
|0,65
|4,84
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|5,06
|-18,63
|İndeks Bilgisayar
|9,20
|7,10
|-5,15
|Info Yatırım
|5,49
|0,00
|-38,31
|İntema
|8,63
|0,47
|-6,80
|İpek Doğal Enerji
|9,71
|0,00
|25,78
|İskenderun Demir Çelik
|6,60
|2,64
|-17,60
(Sürecek)