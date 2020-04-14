Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,92
|1,05
|3,23
|Acıpayam Selüloz
|5,96
|1,02
|-6,44
|Adana Çimento (A)
|7,89
|1,81
|-18,74
|Adana Çimento (B)
|6,14
|1,32
|-13,88
|Adana Çimento (C)
|1,78
|0,56
|-20,18
|Adel Kalemcilik
|12,17
|4,37
|-22,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,21
|1,68
|-15,28
|Afyon Çimento
|6,05
|1,51
|-3,66
|Ak Enerji
|0,93
|1,09
|-14,68
|Akbank
|6,05
|0,67
|-25,40
|Akçansa
|7,49
|0,27
|-22,74
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,60
|3,23
|-24,17
|Akfen GMYO
|2,67
|1,91
|-34,07
|Akın Tekstil
|10,31
|3,72
|-25,24
|Akiş GMYO
|2,97
|2,41
|-26,49
|Akmerkez GMYO
|23,54
|0,09
|-0,59
|Aksa
|6,17
|1,48
|-11,90
|Aksa Enerji
|3,54
|1,43
|-6,84
|Aksigorta
|5,18
|4,02
|-4,39
|Aksu Enerji
|8,87
|-0,11
|-40,35
|Alarko Carrıer
|49,88
|6,99
|-16,87
|Alarko GMYO
|13,66
|2,71
|-10,03
|Alarko Holding
|4,37
|1,39
|-26,55
|Albaraka Türk
|1,19
|0,85
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,38
|2,22
|52,66
|Alkim Kağıt
|6,18
|0,49
|10,75
|Alkim Kimya
|48,96
|-0,65
|27,77
|Altınyağ
|0,70
|6,06
|70,73
|Altınyunus Çeşme
|16,27
|-1,99
|62,86
|Anadolu Cam
|3,32
|2,47
|-23,85
|Anadolu Efes
|18,68
|0,81
|-19,06
|Anadolu Grubu Holding
|15,15
|2,30
|-13,87
|Anadolu Hayat Emek.
|5,76
|0,52
|-5,34
|Anadolu Isuzu
|9,44
|2,05
|-22,43
|Anadolu Sigorta
|4,59
|-0,22
|10,51
|Anel Elektrik
|3,18
|0,32
|-0,93
|Arçelik
|15,80
|4,84
|-24,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|19,15
|-1,24
|Arena Bilgisayar
|11,52
|0,00
|58,13
|Armada Bilgisayar
|23,44
|9,94
|43,01
|Arsan Tekstil
|3,23
|1,25
|-9,78
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|2,02
|24,69
|Aselsan
|25,88
|3,77
|23,59
|Aslan Çimento
|34,78
|1,46
|-12,96
|Ata GMYO
|3,79
|1,07
|-16,34
|Atakule GMYO
|1,42
|5,19
|-26,04
|Atlantis Yatırım Holding
|1,27
|-2,31
|27,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|6,02
|-2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,65
|0,80
|-5,64
|Avrasya GMYO
|1,69
|9,74
|11,92
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,61
|9,52
|-11,54
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,00
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,26
|5,88
|-18,18
|Ayen Enerji
|2,86
|1,06
|-17,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,04
|2,00
|-6,85
|Aygaz
|9,84
|1,86
|-18,99
|Bagfaş
|14,35
|1,63
|-14,68
|Bak Ambalaj
|6,65
|1,22
|-9,52
|Balatacılar Balatacılık
|1,80
|0,56
|45,16
|Bantaş Ambalaj
|2,86
|0,70
|13,49
|Banvit
|18,76
|1,96
|1,02
|Baştaş Başkent Çimento
|2,90
|1,05
|11,97
|Batı Çimento
|2,59
|1,17
|-21,75
|Batısöke Çimento
|0,95
|3,26
|-27,48
|Bera Holding
|3,23
|2,54
|-16,10
|Berkosan Yalıtım
|2,74
|1,48
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,15
|2,87
|-12,24
|Beyaz Filo
|3,14
|0,96
|-0,63
|Bilici Yatırım
|7,36
|-0,41
|68,42
|Bim Mağazalar
|51,75
|0,39
|10,91
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-12,90
|Birlik Mensucat
|1,28
|2,40
|12,28
|Bizim Mağazaları
|10,75
|3,86
|-3,76
|Bolu Çimento
|3,70
|1,09
|-21,28
|Bomonti Elektrik
|2,12
|9,84
|65,63
|Borusan Mannesmann
|9,04
|0,44
|-21,05
|Borusan Yat. Paz.
|59,50
|-0,08
|-0,69
|Bosch Fren Sistemleri
|272,80
|2,67
|-5,90
|Bossa
|7,62
|0,53
|-5,46
|Brisa
|7,40
|0,68
|-21,10
|Burçelik
|6,64
|-0,15
|14,29
|Burçelik Vana
|21,04
|2,73
|116,68
|Bursa Çimento
|3,45
|0,58
|-13,82
|Carrefoursa
|6,83
|3,96
|45,01
|Casa Emtia Petrol
|12,47
|9,29
|32,80
|Ceo Event Medya
|6,27
|0,80
|-23,91
|Coca Cola İçecek
|37,30
|2,30
|-3,62
|Cosmos Yat. Holding
|2,11
|-7,05
|3,43
|Credıtwest Faktorıng
|2,34
|0,00
|-18,75
|Çelebi
|94,35
|8,45
|-7,59
|Çelik Halat
|8,87
|1,37
|36,46
|Çemaş Döküm
|1,06
|2,91
|-15,44
|Çemtaş
|6,40
|0,47
|-22,71
|Çimbeton
|33,36
|2,71
|-19,15
|Çimentaş
|13,91
|1,31
|-7,27
|Çimsa
|6,99
|1,01
|-23,02
|Çuhadaroğlu Metal
|2,60
|1,56
|-18,50
|Dagi Giyim
|2,29
|1,78
|-8,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,97
|1,02
|31,42
|Dardanel
|6,50
|-0,91
|71,50
|Datagate Bilgisayar
|7,54
|0,80
|-3,46
|Demısaş Döküm
|3,10
|-2,21
|-10,92
|Denge Holding
|0,97
|1,04
|-29,20
|Deniz GMYO
|3,86
|2,66
|-23,56
|Denizli Cam
|6,60
|3,12
|-20,86
|Derimod
|5,46
|9,86
|-23,53
|Derlüks Deri
|3,04
|9,75
|-25,49
|Desa Deri
|3,88
|6,30
|-14,54
|Despec Bilgisayar
|5,28
|0,76
|24,53
|Deva Holding
|10,24
|1,09
|13,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,65
|0,00
|-16,67
|Ditaş Doğan
|12,81
|6,75
|34,63
|DO-CO
|462,50
|9,99
|-18,00
|Doğan Burda
|4,26
|9,79
|-29,82
|Doğan Holding
|1,62
|1,25
|-9,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,54
|2,67
|-6,67
|Doğusan
|1,90
|3,26
|-8,65
|Doğuş GMYO
|4,60
|0,88
|1,55
|Doğuş Otomotiv
|7,99
|0,00
|-16,07
|Döktaş Dökümcülük
|27,00
|8,61
|-14,68
|Duran Doğan Basım
|18,77
|3,42
|33,69
|Dyo Boya
|4,28
|1,66
|-12,65
|Eczacıbaşı İlaç
|4,52
|0,74
|23,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,66
|0,59
|0,29
|Edip Gayrimenkul
|1,90
|6,15
|36,69
|Ege Endüstri
|576,70
|0,93
|-0,65
|Ege Gübre
|44,96
|2,65
|-9,72
|Ege Profil
|10,96
|0,83
|-8,44
|Ege Seramik
|3,68
|3,37
|-0,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,32
|-5,88
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|0,00
|12,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,29
|-3,33
|45,00
|Egeplast
|13,11
|4,88
|4,88
|Ekiz Kimya
|3,46
|9,84
|467,21
|Emek Elektrik
|1,64
|0,00
|3,14
|Eminiş Ambalaj
|2,56
|0,00
|68,42
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,00
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|6,40
|1,11
|-4,99
|Enka İnşaat
|6,49
|-2,99
|3,81
|Erbosan
|17,58
|2,33
|-29,62
|Ereğli Demir Çelik
|7,71
|1,72
|-14,71
|Ersu Gıda
|3,28
|-0,61
|58,45
|Escort Teknoloji
|2,78
|0,00
|100,00
|Etiler Gıda
|1,99
|4,74
|-18,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,39
|1,46
|-16,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,28
|-2,29
|2,40
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|1,74
|-0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|5,88
|-16,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,36
|6,69
|-28,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,19
|1,59
|-30,20
|F-M İzmit Piston
|44,14
|0,23
|-6,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,81
|0,11
|14,56
|Ford Otosan
|56,05
|1,08
|-15,22
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|4,35
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|12,66
|7,93
|-2,31
|Galatasaray Sportif
|2,66
|3,10
|31,03
|Garanti Bankası
|8,57
|1,30
|-23,07
|Garanti Faktoring
|4,15
|1,47
|7,24
|Garanti Yat. Ort.
|1,55
|-3,13
|43,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,23
|-0,31
|189,82
|Gedik Yatırım Holding
|17,64
|0,00
|129,39
|Gediz Ambalaj
|7,24
|1,12
|7,10
|Gentaş
|2,11
|1,93
|-3,65
|Gersan Elektrik
|3,17
|9,69
|-0,63
|Global Men. Değ.
|1,87
|-1,06
|-0,53
|Global Yat. Holding
|3,07
|1,32
|-36,96
|Good-Year
|4,02
|1,52
|-0,74
|Göltaş Çimento
|12,92
|3,03
|-27,37
|Gözde Girişim
|4,12
|8,14
|-19,84
|GSD Denizcilik
|2,35
|1,73
|-8,20
|GSD Holding
|1,38
|2,22
|-7,38
|Gübre Fabrik.
|15,22
|-0,20
|68,36
|Güler Yat. Holding
|3,68
|9,85
|81,28
|Güneş Sigorta
|2,49
|2,89
|14,22
|Halk GMYO
|1,32
|1,54
|8,20
|Halk Sigorta
|3,36
|4,35
|69,70
|Hatay Tekstil
|7,56
|2,72
|10,04
|Hedef Girişim
|2,06
|0,98
|-21,07
|Hektaş
|10,37
|0,39
|29,30
|HUB Girişim
|19,57
|-0,96
|108,44
|Hürriyet Gzt.
|1,16
|3,57
|1,75
|ICBC Turkey Bank
|4,43
|0,23
|-15,94
|İdealist Danışmanlık
|2,61
|2,35
|-21,39
|İdealist GMYO
|2,88
|0,35
|-5,88
|İhlas Ev Aletleri
|2,42
|-5,84
|-22,68
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|2,80
|-8,33
|İhlas Gazetecilik
|5,20
|-4,24
|-23,64
|İhlas Holding
|0,67
|3,08
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|0,92
|6,98
|-9,80
|İndeks Bilgisayar
|9,16
|-0,43
|-5,57
|Info Yatırım
|5,42
|-0,18
|-39,10
|İntema
|8,54
|0,00
|-7,78
|İpek Doğal Enerji
|10,12
|3,69
|31,09
|İskenderun Demir Çelik
|6,59
|-0,15
|-17,73
(Sürecek)