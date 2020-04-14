Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,92 1,05 3,23
Acıpayam Selüloz 5,96 1,02 -6,44
Adana Çimento (A) 7,89 1,81 -18,74
Adana Çimento (B) 6,14 1,32 -13,88
Adana Çimento (C) 1,78 0,56 -20,18
Adel Kalemcilik 12,17 4,37 -22,48
Adese Alışveriş Ticaret 1,21 1,68 -15,28
Afyon Çimento 6,05 1,51 -3,66
Ak Enerji 0,93 1,09 -14,68
Akbank 6,05 0,67 -25,40
Akçansa 7,49 0,27 -22,74
Akdenız Güvenlık Hız. 1,60 3,23 -24,17
Akfen GMYO 2,67 1,91 -34,07
Akın Tekstil 10,31 3,72 -25,24
Akiş GMYO 2,97 2,41 -26,49
Akmerkez GMYO 23,54 0,09 -0,59
Aksa 6,17 1,48 -11,90
Aksa Enerji 3,54 1,43 -6,84
Aksigorta 5,18 4,02 -4,39
Aksu Enerji 8,87 -0,11 -40,35
Alarko Carrıer 49,88 6,99 -16,87
Alarko GMYO 13,66 2,71 -10,03
Alarko Holding 4,37 1,39 -26,55
Albaraka Türk 1,19 0,85 -22,22
Alcatel Lucent Teletaş 18,38 2,22 52,66
Alkim Kağıt 6,18 0,49 10,75
Alkim Kimya 48,96 -0,65 27,77
Altınyağ 0,70 6,06 70,73
Altınyunus Çeşme 16,27 -1,99 62,86
Anadolu Cam 3,32 2,47 -23,85
Anadolu Efes 18,68 0,81 -19,06
Anadolu Grubu Holding 15,15 2,30 -13,87
Anadolu Hayat Emek. 5,76 0,52 -5,34
Anadolu Isuzu 9,44 2,05 -22,43
Anadolu Sigorta 4,59 -0,22 10,51
Anel Elektrik 3,18 0,32 -0,93
Arçelik 15,80 4,84 -24,18
ARD Bilişim Teknolojileri 19,15 -1,24
Arena Bilgisayar 11,52 0,00 58,13
Armada Bilgisayar 23,44 9,94 43,01
Arsan Tekstil 3,23 1,25 -9,78
Artı Yatırım Holding 1,01 2,02 24,69
Aselsan 25,88 3,77 23,59
Aslan Çimento 34,78 1,46 -12,96
Ata GMYO 3,79 1,07 -16,34
Atakule GMYO 1,42 5,19 -26,04
Atlantis Yatırım Holding 1,27 -2,31 27,00
Atlas Yat. Ort. 1,41 6,02 -2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,65 0,80 -5,64
Avrasya GMYO 1,69 9,74 11,92
Avrasya Petrol ve Tur. 1,61 9,52 -11,54
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,26 5,88 -18,18
Ayen Enerji 2,86 1,06 -17,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,04 2,00 -6,85
Aygaz 9,84 1,86 -18,99
Bagfaş 14,35 1,63 -14,68
Bak Ambalaj 6,65 1,22 -9,52
Balatacılar Balatacılık 1,80 0,56 45,16
Bantaş Ambalaj 2,86 0,70 13,49
Banvit 18,76 1,96 1,02
Baştaş Başkent Çimento 2,90 1,05 11,97
Batı Çimento 2,59 1,17 -21,75
Batısöke Çimento 0,95 3,26 -27,48
Bera Holding 3,23 2,54 -16,10
Berkosan Yalıtım 2,74 1,48 0,00
Beşiktaş Futbol Yat. 2,15 2,87 -12,24
Beyaz Filo 3,14 0,96 -0,63
Bilici Yatırım 7,36 -0,41 68,42
Bim Mağazalar 51,75 0,39 10,91
Birko Mensucat 0,27 3,85 -12,90
Birlik Mensucat 1,28 2,40 12,28
Bizim Mağazaları 10,75 3,86 -3,76
Bolu Çimento 3,70 1,09 -21,28
Bomonti Elektrik 2,12 9,84 65,63
Borusan Mannesmann 9,04 0,44 -21,05
Borusan Yat. Paz. 59,50 -0,08 -0,69
Bosch Fren Sistemleri 272,80 2,67 -5,90
Bossa 7,62 0,53 -5,46
Brisa 7,40 0,68 -21,10
Burçelik 6,64 -0,15 14,29
Burçelik Vana 21,04 2,73 116,68
Bursa Çimento 3,45 0,58 -13,82
Carrefoursa 6,83 3,96 45,01
Casa Emtia Petrol 12,47 9,29 32,80
Ceo Event Medya 6,27 0,80 -23,91
Coca Cola İçecek 37,30 2,30 -3,62
Cosmos Yat. Holding 2,11 -7,05 3,43
Credıtwest Faktorıng 2,34 0,00 -18,75
Çelebi 94,35 8,45 -7,59
Çelik Halat 8,87 1,37 36,46
Çemaş Döküm 1,06 2,91 -15,44
Çemtaş 6,40 0,47 -22,71
Çimbeton 33,36 2,71 -19,15
Çimentaş 13,91 1,31 -7,27
Çimsa 6,99 1,01 -23,02
Çuhadaroğlu Metal 2,60 1,56 -18,50
Dagi Giyim 2,29 1,78 -8,40
Dagi Yatırım Holding 2,97 1,02 31,42
Dardanel 6,50 -0,91 71,50
Datagate Bilgisayar 7,54 0,80 -3,46
Demısaş Döküm 3,10 -2,21 -10,92
Denge Holding 0,97 1,04 -29,20
Deniz GMYO 3,86 2,66 -23,56
Denizli Cam 6,60 3,12 -20,86
Derimod 5,46 9,86 -23,53
Derlüks Deri 3,04 9,75 -25,49
Desa Deri 3,88 6,30 -14,54
Despec Bilgisayar 5,28 0,76 24,53
Deva Holding 10,24 1,09 13,90
Diriteks Diriliş Tekstil 0,65 0,00 -16,67
Ditaş Doğan 12,81 6,75 34,63
DO-CO 462,50 9,99 -18,00
Doğan Burda 4,26 9,79 -29,82
Doğan Holding 1,62 1,25 -9,77
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,54 2,67 -6,67
Doğusan 1,90 3,26 -8,65
Doğuş GMYO 4,60 0,88 1,55
Doğuş Otomotiv 7,99 0,00 -16,07
Döktaş Dökümcülük 27,00 8,61 -14,68
Duran Doğan Basım 18,77 3,42 33,69
Dyo Boya 4,28 1,66 -12,65
Eczacıbaşı İlaç 4,52 0,74 23,82
Eczacıbaşı Yatırım 9,66 0,59 0,29
Edip Gayrimenkul 1,90 6,15 36,69
Ege Endüstri 576,70 0,93 -0,65
Ege Gübre 44,96 2,65 -9,72
Ege Profil 10,96 0,83 -8,44
Ege Seramik 3,68 3,37 -0,81
Egeli & Co Tarım Girişim 0,32 -5,88 0,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 0,00 12,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,29 -3,33 45,00
Egeplast 13,11 4,88 4,88
Ekiz Kimya 3,46 9,84 467,21
Emek Elektrik 1,64 0,00 3,14
Eminiş Ambalaj 2,56 0,00 68,42
Emlak Konut GMYO 1,23 0,00 -15,75
Enerjisa Enerji 6,40 1,11 -4,99
Enka İnşaat 6,49 -2,99 3,81
Erbosan 17,58 2,33 -29,62
Ereğli Demir Çelik 7,71 1,72 -14,71
Ersu Gıda 3,28 -0,61 58,45
Escort Teknoloji 2,78 0,00 100,00
Etiler Gıda 1,99 4,74 -18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 1,39 1,46 -16,77
Euro Trend Yat. Ort. 1,28 -2,29 2,40
Euro Yat. Ort. 1,17 1,74 -0,85
Euro Yatırım Holding 1,26 5,88 -16,00
Fenerbahçe Futbol 10,36 6,69 -28,40
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,19 1,59 -30,20
F-M İzmit Piston 44,14 0,23 -6,80
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,81 0,11 14,56
Ford Otosan 56,05 1,08 -15,22
Formet Çelik Kapı 2,40 4,35 -20,00
Frigo Pak Gıda 12,66 7,93 -2,31
Galatasaray Sportif 2,66 3,10 31,03
Garanti Bankası 8,57 1,30 -23,07
Garanti Faktoring 4,15 1,47 7,24
Garanti Yat. Ort. 1,55 -3,13 43,52
Gedik Y. Men. Değ. 16,23 -0,31 189,82
Gedik Yatırım Holding 17,64 0,00 129,39
Gediz Ambalaj 7,24 1,12 7,10
Gentaş 2,11 1,93 -3,65
Gersan Elektrik 3,17 9,69 -0,63
Global Men. Değ. 1,87 -1,06 -0,53
Global Yat. Holding 3,07 1,32 -36,96
Good-Year 4,02 1,52 -0,74
Göltaş Çimento 12,92 3,03 -27,37
Gözde Girişim 4,12 8,14 -19,84
GSD Denizcilik 2,35 1,73 -8,20
GSD Holding 1,38 2,22 -7,38
Gübre Fabrik. 15,22 -0,20 68,36
Güler Yat. Holding 3,68 9,85 81,28
Güneş Sigorta 2,49 2,89 14,22
Halk GMYO 1,32 1,54 8,20
Halk Sigorta 3,36 4,35 69,70
Hatay Tekstil 7,56 2,72 10,04
Hedef Girişim 2,06 0,98 -21,07
Hektaş 10,37 0,39 29,30
HUB Girişim 19,57 -0,96 108,44
Hürriyet Gzt. 1,16 3,57 1,75
ICBC Turkey Bank 4,43 0,23 -15,94
İdealist Danışmanlık 2,61 2,35 -21,39
İdealist GMYO 2,88 0,35 -5,88
İhlas Ev Aletleri 2,42 -5,84 -22,68
İhlas Gayrimenkul 1,10 2,80 -8,33
İhlas Gazetecilik 5,20 -4,24 -23,64
İhlas Holding 0,67 3,08 -26,37
İhlas Yayın Holding 0,92 6,98 -9,80
İndeks Bilgisayar 9,16 -0,43 -5,57
Info Yatırım 5,42 -0,18 -39,10
İntema 8,54 0,00 -7,78
İpek Doğal Enerji 10,12 3,69 31,09
İskenderun Demir Çelik 6,59 -0,15 -17,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:40 Kaynak: AA

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