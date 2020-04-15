Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,81 -4,23 -2,69
Acıpayam Selüloz 5,61 -5,08 -11,93
Adana Çimento (A) 7,91 -1,62 -18,54
Adana Çimento (B) 5,97 -3,08 -16,27
Adana Çimento (C) 1,79 -1,10 -19,73
Adel Kalemcilik 11,46 -3,78 -27,01
Adese Alışveriş Ticaret 1,19 -3,25 -16,68
Afyon Çimento 5,98 -1,16 -4,78
Ak Enerji 0,90 -5,26 -17,43
Akbank 5,79 -3,82 -28,61
Akçansa 7,11 -3,27 -26,66
Akdenız Güvenlık Hız. 1,54 -5,52 -27,01
Akfen GMYO 2,70 0,37 -33,33
Akın Tekstil 10,79 -1,28 -21,75
Akiş GMYO 2,87 -2,71 -28,96
Akmerkez GMYO 22,82 -0,09 1,85
Aksa 5,97 -2,77 -14,75
Aksa Enerji 3,38 -3,98 -11,05
Aksigorta 5,01 -2,53 -7,53
Aksu Enerji 8,50 -3,74 -42,84
Alarko Carrıer 50,35 -1,76 -16,08
Alarko GMYO 13,15 -3,10 -13,39
Alarko Holding 4,19 -3,46 -29,58
Albaraka Türk 1,16 -3,33 -24,18
Alcatel Lucent Teletaş 17,48 -4,17 45,18
Alkim Kağıt 6,08 -1,78 8,96
Alkim Kimya 47,22 -3,79 23,23
Altınyağ 0,63 -8,70 53,66
Altınyunus Çeşme 15,39 -3,81 54,05
Anadolu Cam 3,24 -1,52 -25,69
Anadolu Efes 18,11 -3,31 -21,53
Anadolu Grubu Holding 14,56 -3,32 -17,23
Anadolu Hayat Emek. 5,59 -2,78 -8,14
Anadolu Isuzu 9,16 -4,18 -24,73
Anadolu Sigorta 4,52 -1,53 8,82
Anel Elektrik 3,16 -1,25 -1,56
Arçelik 15,53 -2,94 -25,48
ARD Bilişim Teknolojileri 17,68 -5,91
Arena Bilgisayar 11,08 -2,29 52,09
Armada Bilgisayar 23,96 2,22 46,19
Arsan Tekstil 3,39 -3,14 -5,31
Artı Yatırım Holding 0,99 -1,00 22,22
Aselsan 26,46 -3,01 26,36
Aslan Çimento 34,18 -1,56 -14,46
Ata GMYO 3,84 0,00 -15,23
Atakule GMYO 1,39 -4,14 -27,60
Atlantis Yatırım Holding 1,29 -1,53 29,00
Atlas Yat. Ort. 1,33 -3,62 -7,64
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,54 -3,54 -6,46
Avrasya GMYO 1,72 1,78 13,91
Avrasya Petrol ve Tur. 1,65 2,48 -9,34
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,25 -1,57 -18,83
Ayen Enerji 2,70 -5,59 -22,19
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,98 -1,00 -9,59
Aygaz 9,73 -1,02 -19,89
Bagfaş 13,80 -3,70 -17,95
Bak Ambalaj 6,72 1,36 -8,57
Balatacılar Balatacılık 1,80 0,00 45,16
Bantaş Ambalaj 2,69 -5,28 6,75
Banvit 18,12 -2,58 -2,42
Baştaş Başkent Çimento 2,90 -0,68 11,97
Batı Çimento 2,43 -5,08 -26,59
Batısöke Çimento 0,92 -3,16 -29,77
Bera Holding 3,13 -3,40 -18,70
Berkosan Yalıtım 2,61 -5,09 -4,74
Beşiktaş Futbol Yat. 2,01 -4,74 -17,96
Beyaz Filo 3,09 -3,44 -2,22
Bilici Yatırım 7,24 -2,16 65,68
Bim Mağazalar 52,05 0,39 11,55
Birko Mensucat 0,27 -3,57 -12,90
Birlik Mensucat 1,20 -4,76 5,26
Bizim Mağazaları 11,99 5,36 7,34
Bolu Çimento 3,68 -1,87 -21,70
Bomonti Elektrik 1,91 -9,91 49,22
Borusan Mannesmann 8,54 -4,15 -25,41
Borusan Yat. Paz. 56,35 -3,76 -5,95
Bosch Fren Sistemleri 255,50 -4,31 -11,87
Bossa 7,77 -4,78 -3,60
Brisa 7,20 -3,10 -23,23
Burçelik 6,33 -2,47 8,95
Burçelik Vana 19,15 1,38 97,22
Bursa Çimento 3,32 -2,64 -17,07
Carrefoursa 6,97 1,46 47,98
Casa Emtia Petrol 13,64 10,00 45,26
Ceo Event Medya 6,82 0,89 -17,23
Coca Cola İçecek 35,76 -3,97 -7,60
Cosmos Yat. Holding 2,16 -0,92 5,88
Credıtwest Faktorıng 2,28 -1,72 -20,83
Çelebi 89,55 -6,43 -12,29
Çelik Halat 8,54 -1,04 31,38
Çemaş Döküm 0,99 -5,71 -21,02
Çemtaş 6,16 -4,35 -25,60
Çimbeton 32,60 -2,10 -20,99
Çimentaş 14,13 1,22 -5,80
Çimsa 6,92 -3,08 -23,79
Çuhadaroğlu Metal 2,46 -4,65 -22,88
Dagi Giyim 2,33 2,19 -6,80
Dagi Yatırım Holding 2,84 -3,07 25,66
Dardanel 6,25 -5,30 64,91
Datagate Bilgisayar 7,24 -4,36 -7,30
Demısaş Döküm 2,93 -4,87 -15,80
Denge Holding 0,95 -2,06 -30,66
Deniz GMYO 3,77 -1,57 -25,35
Denizli Cam 6,31 -3,81 -24,34
Derimod 6,00 9,89 -15,97
Derlüks Deri 3,02 -0,66 -25,98
Desa Deri 3,99 1,01 -12,11
Despec Bilgisayar 4,85 -6,19 14,39
Deva Holding 10,00 -1,86 11,23
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 -1,54 -17,95
Ditaş Doğan 12,78 0,63 34,31
DO-CO 409,00 -7,47 -27,48
Doğan Burda 4,68 9,86 -22,90
Doğan Holding 1,58 -2,47 -12,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,45 -4,61 -12,12
Doğusan 1,77 -3,80 -14,90
Doğuş GMYO 4,27 -6,56 -5,74
Doğuş Otomotiv 7,56 -4,55 -20,59
Döktaş Dökümcülük 24,30 -9,93 -23,21
Duran Doğan Basım 18,01 -5,16 28,28
Dyo Boya 4,22 -2,99 -13,88
Eczacıbaşı İlaç 4,36 -2,24 19,43
Eczacıbaşı Yatırım 9,35 -2,40 -2,93
Edip Gayrimenkul 1,75 -5,41 25,90
Ege Endüstri 562,00 -1,90 -3,19
Ege Gübre 44,50 -1,46 -10,64
Ege Profil 10,61 -3,63 -11,36
Ege Seramik 3,55 -5,08 -4,31
Egeli & Co Tarım Girişim 0,30 -6,25 -6,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 -6,98 2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,27 -6,90 35,00
Egeplast 15,10 9,82 20,80
Ekiz Kimya 3,80 9,83 522,95
Emek Elektrik 1,56 -6,02 -1,89
Eminiş Ambalaj 2,34 -8,59 53,95
Emlak Konut GMYO 1,20 -2,44 -17,81
Enerjisa Enerji 6,28 -2,03 -6,77
Enka İnşaat 6,22 -3,57 -0,51
Erbosan 16,83 -3,88 -32,63
Ereğli Demir Çelik 7,85 0,26 -13,16
Ersu Gıda 3,16 -3,66 52,66
Escort Teknoloji 2,62 -5,76 88,49
Etiler Gıda 1,99 -0,50 -18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 1,33 -5,00 -20,36
Euro Trend Yat. Ort. 1,26 -2,33 0,80
Euro Yat. Ort. 1,14 -2,56 -3,39
Euro Yatırım Holding 1,18 -4,84 -21,33
Fenerbahçe Futbol 9,93 -3,78 -31,38
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,04 -4,70 -33,48
F-M İzmit Piston 42,32 -3,69 -10,65
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,34 -4,14 8,45
Ford Otosan 54,55 -2,94 -17,49
Formet Çelik Kapı 2,30 -4,17 -23,33
Frigo Pak Gıda 12,90 0,00 -0,46
Galatasaray Sportif 2,49 -4,96 22,66
Garanti Bankası 8,33 -2,91 -25,22
Garanti Faktoring 3,93 -4,38 1,55
Garanti Yat. Ort. 1,42 -5,96 31,48
Gedik Y. Men. Değ. 15,74 -3,32 181,07
Gedik Yatırım Holding 16,47 -5,62 114,17
Gediz Ambalaj 6,88 -3,37 1,78
Gentaş 2,04 -3,32 -6,85
Gersan Elektrik 3,48 9,78 9,09
Global Men. Değ. 1,84 -3,16 -2,13
Global Yat. Holding 2,92 -4,58 -40,04
Good-Year 4,01 -3,37 -0,99
Göltaş Çimento 12,43 -3,57 -30,13
Gözde Girişim 3,83 -5,20 -25,49
GSD Denizcilik 2,24 -4,27 -12,50
GSD Holding 1,33 -4,32 -10,74
Gübre Fabrik. 14,22 -4,82 57,30
Güler Yat. Holding 4,04 9,78 99,01
Güneş Sigorta 2,42 -2,81 11,01
Halk GMYO 1,28 -2,29 4,92
Halk Sigorta 3,40 -2,86 71,72
Hatay Tekstil 7,40 -5,49 7,71
Hedef Girişim 1,95 -4,41 -25,29
Hektaş 10,06 -2,80 25,44
HUB Girişim 18,15 -6,25 93,32
Hürriyet Gzt. 1,11 -7,50 -2,63
ICBC Turkey Bank 4,22 -4,31 -19,92
İdealist Danışmanlık 2,51 -4,56 -24,40
İdealist GMYO 2,99 -5,08 -2,29
İhlas Ev Aletleri 2,09 -9,91 -33,23
İhlas Gayrimenkul 1,03 -6,36 -14,17
İhlas Gazetecilik 4,85 -6,73 -28,78
İhlas Holding 0,63 -5,97 -30,77
İhlas Yayın Holding 0,89 -5,32 -12,75
İndeks Bilgisayar 8,70 -5,02 -10,31
Info Yatırım 5,00 -7,58 -43,82
İntema 8,83 3,64 -4,64
İpek Doğal Enerji 10,17 -3,14 31,74
İskenderun Demir Çelik 6,54 -0,91 -18,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:30 Kaynak: AA

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