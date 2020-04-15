Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,81
|-4,23
|-2,69
|Acıpayam Selüloz
|5,61
|-5,08
|-11,93
|Adana Çimento (A)
|7,91
|-1,62
|-18,54
|Adana Çimento (B)
|5,97
|-3,08
|-16,27
|Adana Çimento (C)
|1,79
|-1,10
|-19,73
|Adel Kalemcilik
|11,46
|-3,78
|-27,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,19
|-3,25
|-16,68
|Afyon Çimento
|5,98
|-1,16
|-4,78
|Ak Enerji
|0,90
|-5,26
|-17,43
|Akbank
|5,79
|-3,82
|-28,61
|Akçansa
|7,11
|-3,27
|-26,66
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,54
|-5,52
|-27,01
|Akfen GMYO
|2,70
|0,37
|-33,33
|Akın Tekstil
|10,79
|-1,28
|-21,75
|Akiş GMYO
|2,87
|-2,71
|-28,96
|Akmerkez GMYO
|22,82
|-0,09
|1,85
|Aksa
|5,97
|-2,77
|-14,75
|Aksa Enerji
|3,38
|-3,98
|-11,05
|Aksigorta
|5,01
|-2,53
|-7,53
|Aksu Enerji
|8,50
|-3,74
|-42,84
|Alarko Carrıer
|50,35
|-1,76
|-16,08
|Alarko GMYO
|13,15
|-3,10
|-13,39
|Alarko Holding
|4,19
|-3,46
|-29,58
|Albaraka Türk
|1,16
|-3,33
|-24,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,48
|-4,17
|45,18
|Alkim Kağıt
|6,08
|-1,78
|8,96
|Alkim Kimya
|47,22
|-3,79
|23,23
|Altınyağ
|0,63
|-8,70
|53,66
|Altınyunus Çeşme
|15,39
|-3,81
|54,05
|Anadolu Cam
|3,24
|-1,52
|-25,69
|Anadolu Efes
|18,11
|-3,31
|-21,53
|Anadolu Grubu Holding
|14,56
|-3,32
|-17,23
|Anadolu Hayat Emek.
|5,59
|-2,78
|-8,14
|Anadolu Isuzu
|9,16
|-4,18
|-24,73
|Anadolu Sigorta
|4,52
|-1,53
|8,82
|Anel Elektrik
|3,16
|-1,25
|-1,56
|Arçelik
|15,53
|-2,94
|-25,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|17,68
|-5,91
|Arena Bilgisayar
|11,08
|-2,29
|52,09
|Armada Bilgisayar
|23,96
|2,22
|46,19
|Arsan Tekstil
|3,39
|-3,14
|-5,31
|Artı Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|22,22
|Aselsan
|26,46
|-3,01
|26,36
|Aslan Çimento
|34,18
|-1,56
|-14,46
|Ata GMYO
|3,84
|0,00
|-15,23
|Atakule GMYO
|1,39
|-4,14
|-27,60
|Atlantis Yatırım Holding
|1,29
|-1,53
|29,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|-3,62
|-7,64
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,54
|-3,54
|-6,46
|Avrasya GMYO
|1,72
|1,78
|13,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,65
|2,48
|-9,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,00
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,25
|-1,57
|-18,83
|Ayen Enerji
|2,70
|-5,59
|-22,19
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,98
|-1,00
|-9,59
|Aygaz
|9,73
|-1,02
|-19,89
|Bagfaş
|13,80
|-3,70
|-17,95
|Bak Ambalaj
|6,72
|1,36
|-8,57
|Balatacılar Balatacılık
|1,80
|0,00
|45,16
|Bantaş Ambalaj
|2,69
|-5,28
|6,75
|Banvit
|18,12
|-2,58
|-2,42
|Baştaş Başkent Çimento
|2,90
|-0,68
|11,97
|Batı Çimento
|2,43
|-5,08
|-26,59
|Batısöke Çimento
|0,92
|-3,16
|-29,77
|Bera Holding
|3,13
|-3,40
|-18,70
|Berkosan Yalıtım
|2,61
|-5,09
|-4,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,01
|-4,74
|-17,96
|Beyaz Filo
|3,09
|-3,44
|-2,22
|Bilici Yatırım
|7,24
|-2,16
|65,68
|Bim Mağazalar
|52,05
|0,39
|11,55
|Birko Mensucat
|0,27
|-3,57
|-12,90
|Birlik Mensucat
|1,20
|-4,76
|5,26
|Bizim Mağazaları
|11,99
|5,36
|7,34
|Bolu Çimento
|3,68
|-1,87
|-21,70
|Bomonti Elektrik
|1,91
|-9,91
|49,22
|Borusan Mannesmann
|8,54
|-4,15
|-25,41
|Borusan Yat. Paz.
|56,35
|-3,76
|-5,95
|Bosch Fren Sistemleri
|255,50
|-4,31
|-11,87
|Bossa
|7,77
|-4,78
|-3,60
|Brisa
|7,20
|-3,10
|-23,23
|Burçelik
|6,33
|-2,47
|8,95
|Burçelik Vana
|19,15
|1,38
|97,22
|Bursa Çimento
|3,32
|-2,64
|-17,07
|Carrefoursa
|6,97
|1,46
|47,98
|Casa Emtia Petrol
|13,64
|10,00
|45,26
|Ceo Event Medya
|6,82
|0,89
|-17,23
|Coca Cola İçecek
|35,76
|-3,97
|-7,60
|Cosmos Yat. Holding
|2,16
|-0,92
|5,88
|Credıtwest Faktorıng
|2,28
|-1,72
|-20,83
|Çelebi
|89,55
|-6,43
|-12,29
|Çelik Halat
|8,54
|-1,04
|31,38
|Çemaş Döküm
|0,99
|-5,71
|-21,02
|Çemtaş
|6,16
|-4,35
|-25,60
|Çimbeton
|32,60
|-2,10
|-20,99
|Çimentaş
|14,13
|1,22
|-5,80
|Çimsa
|6,92
|-3,08
|-23,79
|Çuhadaroğlu Metal
|2,46
|-4,65
|-22,88
|Dagi Giyim
|2,33
|2,19
|-6,80
|Dagi Yatırım Holding
|2,84
|-3,07
|25,66
|Dardanel
|6,25
|-5,30
|64,91
|Datagate Bilgisayar
|7,24
|-4,36
|-7,30
|Demısaş Döküm
|2,93
|-4,87
|-15,80
|Denge Holding
|0,95
|-2,06
|-30,66
|Deniz GMYO
|3,77
|-1,57
|-25,35
|Denizli Cam
|6,31
|-3,81
|-24,34
|Derimod
|6,00
|9,89
|-15,97
|Derlüks Deri
|3,02
|-0,66
|-25,98
|Desa Deri
|3,99
|1,01
|-12,11
|Despec Bilgisayar
|4,85
|-6,19
|14,39
|Deva Holding
|10,00
|-1,86
|11,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|-1,54
|-17,95
|Ditaş Doğan
|12,78
|0,63
|34,31
|DO-CO
|409,00
|-7,47
|-27,48
|Doğan Burda
|4,68
|9,86
|-22,90
|Doğan Holding
|1,58
|-2,47
|-12,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,45
|-4,61
|-12,12
|Doğusan
|1,77
|-3,80
|-14,90
|Doğuş GMYO
|4,27
|-6,56
|-5,74
|Doğuş Otomotiv
|7,56
|-4,55
|-20,59
|Döktaş Dökümcülük
|24,30
|-9,93
|-23,21
|Duran Doğan Basım
|18,01
|-5,16
|28,28
|Dyo Boya
|4,22
|-2,99
|-13,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,36
|-2,24
|19,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,35
|-2,40
|-2,93
|Edip Gayrimenkul
|1,75
|-5,41
|25,90
|Ege Endüstri
|562,00
|-1,90
|-3,19
|Ege Gübre
|44,50
|-1,46
|-10,64
|Ege Profil
|10,61
|-3,63
|-11,36
|Ege Seramik
|3,55
|-5,08
|-4,31
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,30
|-6,25
|-6,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,40
|-6,98
|2,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,27
|-6,90
|35,00
|Egeplast
|15,10
|9,82
|20,80
|Ekiz Kimya
|3,80
|9,83
|522,95
|Emek Elektrik
|1,56
|-6,02
|-1,89
|Eminiş Ambalaj
|2,34
|-8,59
|53,95
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|-2,44
|-17,81
|Enerjisa Enerji
|6,28
|-2,03
|-6,77
|Enka İnşaat
|6,22
|-3,57
|-0,51
|Erbosan
|16,83
|-3,88
|-32,63
|Ereğli Demir Çelik
|7,85
|0,26
|-13,16
|Ersu Gıda
|3,16
|-3,66
|52,66
|Escort Teknoloji
|2,62
|-5,76
|88,49
|Etiler Gıda
|1,99
|-0,50
|-18,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,33
|-5,00
|-20,36
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,26
|-2,33
|0,80
|Euro Yat. Ort.
|1,14
|-2,56
|-3,39
|Euro Yatırım Holding
|1,18
|-4,84
|-21,33
|Fenerbahçe Futbol
|9,93
|-3,78
|-31,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,04
|-4,70
|-33,48
|F-M İzmit Piston
|42,32
|-3,69
|-10,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,34
|-4,14
|8,45
|Ford Otosan
|54,55
|-2,94
|-17,49
|Formet Çelik Kapı
|2,30
|-4,17
|-23,33
|Frigo Pak Gıda
|12,90
|0,00
|-0,46
|Galatasaray Sportif
|2,49
|-4,96
|22,66
|Garanti Bankası
|8,33
|-2,91
|-25,22
|Garanti Faktoring
|3,93
|-4,38
|1,55
|Garanti Yat. Ort.
|1,42
|-5,96
|31,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,74
|-3,32
|181,07
|Gedik Yatırım Holding
|16,47
|-5,62
|114,17
|Gediz Ambalaj
|6,88
|-3,37
|1,78
|Gentaş
|2,04
|-3,32
|-6,85
|Gersan Elektrik
|3,48
|9,78
|9,09
|Global Men. Değ.
|1,84
|-3,16
|-2,13
|Global Yat. Holding
|2,92
|-4,58
|-40,04
|Good-Year
|4,01
|-3,37
|-0,99
|Göltaş Çimento
|12,43
|-3,57
|-30,13
|Gözde Girişim
|3,83
|-5,20
|-25,49
|GSD Denizcilik
|2,24
|-4,27
|-12,50
|GSD Holding
|1,33
|-4,32
|-10,74
|Gübre Fabrik.
|14,22
|-4,82
|57,30
|Güler Yat. Holding
|4,04
|9,78
|99,01
|Güneş Sigorta
|2,42
|-2,81
|11,01
|Halk GMYO
|1,28
|-2,29
|4,92
|Halk Sigorta
|3,40
|-2,86
|71,72
|Hatay Tekstil
|7,40
|-5,49
|7,71
|Hedef Girişim
|1,95
|-4,41
|-25,29
|Hektaş
|10,06
|-2,80
|25,44
|HUB Girişim
|18,15
|-6,25
|93,32
|Hürriyet Gzt.
|1,11
|-7,50
|-2,63
|ICBC Turkey Bank
|4,22
|-4,31
|-19,92
|İdealist Danışmanlık
|2,51
|-4,56
|-24,40
|İdealist GMYO
|2,99
|-5,08
|-2,29
|İhlas Ev Aletleri
|2,09
|-9,91
|-33,23
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|-6,36
|-14,17
|İhlas Gazetecilik
|4,85
|-6,73
|-28,78
|İhlas Holding
|0,63
|-5,97
|-30,77
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|-5,32
|-12,75
|İndeks Bilgisayar
|8,70
|-5,02
|-10,31
|Info Yatırım
|5,00
|-7,58
|-43,82
|İntema
|8,83
|3,64
|-4,64
|İpek Doğal Enerji
|10,17
|-3,14
|31,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,54
|-0,91
|-18,35
(Sürecek)