Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,96
|1,55
|5,38
|Acıpayam Selüloz
|5,65
|0,00
|-11,30
|Adana Çimento (A)
|8,38
|4,75
|-13,70
|Adana Çimento (B)
|6,04
|1,85
|-15,29
|Adana Çimento (C)
|1,82
|2,82
|-18,39
|Adel Kalemcilik
|11,78
|2,43
|-24,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,19
|0,00
|-16,68
|Afyon Çimento
|2,46
|1,97
|7,98
|Ak Enerji
|0,89
|0,00
|-18,35
|Akbank
|5,69
|0,71
|-29,84
|Akçansa
|7,03
|-0,99
|-27,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|-0,65
|-27,96
|Akfen GMYO
|2,67
|-0,37
|-34,07
|Akın Tekstil
|10,13
|-1,07
|-26,54
|Akiş GMYO
|2,83
|-0,70
|-29,95
|Akmerkez GMYO
|22,78
|-0,35
|1,67
|Aksa
|6,10
|-0,49
|-12,90
|Aksa Enerji
|3,21
|-3,31
|-15,53
|Aksigorta
|4,99
|-0,80
|-7,90
|Aksu Enerji
|8,21
|-3,07
|-44,79
|Alarko Carrıer
|49,20
|1,44
|-18,00
|Alarko GMYO
|12,88
|-0,54
|-15,16
|Alarko Holding
|4,19
|-0,24
|-29,58
|Albaraka Türk
|1,16
|0,00
|-24,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,56
|3,91
|45,85
|Alkim Kağıt
|6,22
|2,47
|11,47
|Alkim Kimya
|48,16
|0,54
|25,68
|Altınyağ
|0,63
|0,00
|53,66
|Altınyunus Çeşme
|15,68
|5,52
|56,96
|Anadolu Cam
|3,36
|3,70
|-22,94
|Anadolu Efes
|18,30
|2,23
|-20,71
|Anadolu Grubu Holding
|15,85
|0,32
|-9,89
|Anadolu Hayat Emek.
|5,67
|-1,39
|-6,82
|Anadolu Isuzu
|9,93
|1,12
|-18,41
|Anadolu Sigorta
|4,68
|0,86
|12,68
|Anel Elektrik
|3,20
|0,00
|-0,31
|Arçelik
|15,16
|-0,92
|-27,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|18,00
|3,81
|Arena Bilgisayar
|11,00
|0,46
|51,00
|Armada Bilgisayar
|23,70
|0,59
|44,60
|Arsan Tekstil
|3,29
|-0,30
|-8,10
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|-2,06
|17,28
|Aselsan
|26,78
|1,29
|27,89
|Aslan Çimento
|34,94
|0,40
|-12,56
|Ata GMYO
|3,99
|1,53
|-11,92
|Atakule GMYO
|1,37
|-0,72
|-28,65
|Atlantis Yatırım Holding
|1,30
|-0,76
|30,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|-3,01
|-10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,66
|0,24
|-5,56
|Avrasya GMYO
|1,67
|-3,47
|10,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,72
|-2,82
|-5,49
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,00
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,20
|-0,83
|-22,08
|Ayen Enerji
|2,65
|-1,49
|-23,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,93
|-2,03
|-11,87
|Aygaz
|9,96
|3,00
|-18,00
|Bagfaş
|14,67
|7,16
|-12,78
|Bak Ambalaj
|7,34
|4,86
|-0,14
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|9,89
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|2,73
|3,02
|8,33
|Banvit
|19,01
|0,26
|2,37
|Baştaş Başkent Çimento
|2,89
|2,12
|11,58
|Batı Çimento
|2,45
|0,00
|-25,98
|Batısöke Çimento
|0,92
|0,00
|-29,77
|Bera Holding
|3,13
|0,97
|-18,70
|Berkosan Yalıtım
|2,53
|-1,56
|-7,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,94
|-1,52
|-20,82
|Beyaz Filo
|2,83
|-7,52
|-10,44
|Bilici Yatırım
|7,43
|0,41
|70,02
|Bim Mağazalar
|54,85
|1,29
|17,55
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-12,90
|Birlik Mensucat
|1,24
|5,98
|8,77
|Bizim Mağazaları
|11,80
|-1,09
|5,64
|Bolu Çimento
|3,92
|5,95
|-16,60
|Bomonti Elektrik
|2,56
|9,87
|100,00
|Borusan Mannesmann
|8,86
|5,48
|-22,62
|Borusan Yat. Paz.
|58,90
|8,07
|-1,69
|Bosch Fren Sistemleri
|241,90
|-3,63
|-16,56
|Bossa
|7,45
|-0,67
|-7,57
|Brisa
|7,15
|-0,56
|-23,77
|Burçelik
|6,18
|0,00
|6,37
|Burçelik Vana
|19,23
|1,16
|98,04
|Bursa Çimento
|3,28
|-0,91
|-18,07
|Carrefoursa
|7,73
|2,38
|64,12
|Casa Emtia Petrol
|12,00
|-6,98
|27,80
|Ceo Event Medya
|6,72
|-1,47
|-18,45
|Coca Cola İçecek
|36,74
|1,27
|-5,06
|Cosmos Yat. Holding
|2,06
|-4,19
|0,98
|Credıtwest Faktorıng
|2,31
|9,48
|-19,79
|Çelebi
|78,55
|-8,82
|-23,07
|Çelik Halat
|8,67
|1,52
|33,38
|Çemaş Döküm
|0,97
|-2,02
|-22,62
|Çemtaş
|6,41
|4,74
|-22,58
|Çimbeton
|32,48
|-0,18
|-21,28
|Çimentaş
|13,87
|-2,80
|-7,53
|Çimsa
|6,94
|0,29
|-23,57
|Çuhadaroğlu Metal
|2,42
|-1,63
|-24,14
|Dagi Giyim
|2,49
|5,06
|-0,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,87
|2,14
|26,99
|Dardanel
|6,55
|0,31
|72,82
|Datagate Bilgisayar
|7,39
|3,65
|-5,38
|Demısaş Döküm
|2,90
|-1,69
|-16,67
|Denge Holding
|0,93
|-1,06
|-32,12
|Deniz GMYO
|3,67
|-0,81
|-27,33
|Denizli Cam
|6,52
|3,16
|-21,82
|Derimod
|5,99
|-0,17
|-16,11
|Derlüks Deri
|2,87
|-1,03
|-29,66
|Desa Deri
|3,87
|-1,53
|-14,76
|Despec Bilgisayar
|4,85
|0,00
|14,39
|Deva Holding
|10,89
|8,47
|21,13
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,64
|0,00
|-17,95
|Ditaş Doğan
|15,24
|9,09
|60,17
|DO-CO
|358,10
|-9,98
|-36,51
|Doğan Burda
|5,14
|9,83
|-15,32
|Doğan Holding
|1,59
|1,92
|-11,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,43
|0,70
|-13,33
|Doğusan
|1,70
|-2,30
|-18,27
|Doğuş GMYO
|4,57
|5,06
|0,88
|Doğuş Otomotiv
|7,44
|-0,27
|-21,85
|Döktaş Dökümcülük
|21,88
|-9,96
|-30,86
|Duran Doğan Basım
|18,06
|-0,22
|28,63
|Dyo Boya
|4,22
|0,72
|-13,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,65
|6,41
|27,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,89
|5,44
|2,67
|Edip Gayrimenkul
|1,69
|-3,43
|21,58
|Ege Endüstri
|552,00
|-0,38
|-4,91
|Ege Gübre
|47,00
|5,38
|-5,62
|Ege Profil
|10,64
|-0,09
|-11,11
|Ege Seramik
|3,57
|0,00
|-3,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,33
|10,00
|3,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,42
|2,44
|7,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,28
|3,70
|40,00
|Egeplast
|15,20
|0,66
|21,60
|Ekiz Kimya
|4,18
|10,00
|585,25
|Emek Elektrik
|1,54
|-0,65
|-3,14
|Eminiş Ambalaj
|2,50
|6,84
|64,47
|Emlak Konut GMYO
|1,17
|-1,68
|-19,86
|Enerjisa Enerji
|6,29
|1,13
|-6,62
|Enka İnşaat
|6,05
|0,17
|-3,23
|Erbosan
|16,63
|0,30
|-33,43
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|2,40
|-10,40
|Ersu Gıda
|3,36
|-2,04
|62,32
|Escort Teknoloji
|2,72
|5,43
|95,68
|Etiler Gıda
|1,96
|0,00
|-20,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|0,74
|-18,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,22
|-1,61
|-2,40
|Euro Yat. Ort.
|1,31
|6,50
|11,02
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|4,17
|-16,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,36
|-3,41
|-35,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|-1,31
|-33,92
|F-M İzmit Piston
|42,32
|-0,42
|-10,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,37
|1,58
|8,84
|Ford Otosan
|55,90
|2,10
|-15,45
|Formet Çelik Kapı
|2,36
|2,61
|-21,33
|Frigo Pak Gıda
|12,99
|-0,08
|0,23
|Galatasaray Sportif
|2,28
|-5,00
|12,32
|Garanti Bankası
|8,23
|0,24
|-26,12
|Garanti Faktoring
|3,87
|0,00
|0,00
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|2,11
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,29
|2,58
|190,89
|Gedik Yatırım Holding
|17,46
|7,05
|127,05
|Gediz Ambalaj
|7,03
|2,03
|3,99
|Gentaş
|2,03
|0,50
|-7,31
|Gersan Elektrik
|3,39
|-2,59
|6,27
|Global Men. Değ.
|1,85
|0,00
|-1,60
|Global Yat. Holding
|2,83
|-1,39
|-41,89
|Good-Year
|3,90
|-1,76
|-3,70
|Göltaş Çimento
|12,43
|-0,40
|-30,13
|Gözde Girişim
|3,68
|0,00
|-28,40
|GSD Denizcilik
|2,18
|-0,91
|-14,84
|GSD Holding
|1,37
|0,00
|-8,05
|Gübre Fabrik.
|14,52
|2,61
|60,62
|Güler Yat. Holding
|4,44
|9,90
|118,72
|Güneş Sigorta
|2,43
|1,25
|11,47
|Halk GMYO
|1,23
|0,82
|0,82
|Halk Sigorta
|3,35
|3,40
|69,19
|Hatay Tekstil
|7,31
|-0,68
|6,40
|Hedef Girişim
|1,96
|0,51
|-24,90
|Hektaş
|11,53
|5,88
|43,77
|HUB Girişim
|19,08
|6,83
|103,22
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|-2,68
|-4,39
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|0,00
|-21,06
|İdealist Danışmanlık
|2,55
|0,00
|-23,19
|İdealist GMYO
|3,51
|1,45
|14,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|-9,57
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-0,98
|-15,83
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-7,02
|-33,92
|İhlas Holding
|0,59
|-3,28
|-35,16
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|0,00
|-16,67
|İndeks Bilgisayar
|8,67
|0,93
|-10,62
|Info Yatırım
|4,82
|-1,63
|-45,84
|İntema
|8,58
|-4,56
|-7,34
|İpek Doğal Enerji
|10,51
|3,85
|36,14
|İskenderun Demir Çelik
|6,70
|0,30
|-16,35
(Sürecek)