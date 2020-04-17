Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,96
|1,03
|5,38
|Acıpayam Selüloz
|5,80
|2,11
|-8,95
|Adana Çimento (A)
|8,72
|2,59
|-10,20
|Adana Çimento (B)
|6,16
|1,65
|-13,60
|Adana Çimento (C)
|1,84
|1,66
|-17,49
|Adel Kalemcilik
|11,87
|0,85
|-24,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,24
|3,33
|-13,18
|Afyon Çimento
|2,80
|5,66
|22,90
|Ak Enerji
|0,95
|-2,06
|-12,84
|Akbank
|5,84
|3,36
|-27,99
|Akçansa
|7,14
|1,71
|-26,35
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,57
|1,95
|-25,59
|Akfen GMYO
|2,81
|4,07
|-30,62
|Akın Tekstil
|10,44
|3,06
|-24,29
|Akiş GMYO
|2,94
|3,16
|-27,23
|Akmerkez GMYO
|23,58
|1,20
|5,25
|Aksa
|6,21
|0,81
|-11,33
|Aksa Enerji
|3,33
|3,10
|-12,37
|Aksigorta
|5,10
|2,62
|-5,87
|Aksu Enerji
|8,55
|3,39
|-42,50
|Alarko Carrıer
|49,20
|1,65
|-18,00
|Alarko GMYO
|13,27
|4,00
|-12,60
|Alarko Holding
|4,28
|1,90
|-28,07
|Albaraka Türk
|1,19
|2,59
|-22,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,20
|1,78
|42,86
|Alkim Kağıt
|6,48
|0,62
|16,13
|Alkim Kimya
|49,44
|0,57
|29,02
|Altınyağ
|0,65
|3,17
|58,54
|Altınyunus Çeşme
|17,54
|9,97
|75,58
|Anadolu Cam
|3,51
|4,78
|-19,50
|Anadolu Efes
|18,48
|0,54
|-19,93
|Anadolu Grubu Holding
|15,93
|-0,38
|-9,44
|Anadolu Hayat Emek.
|5,81
|2,29
|-4,52
|Anadolu Isuzu
|10,90
|6,03
|-10,44
|Anadolu Sigorta
|4,69
|0,64
|12,92
|Anel Elektrik
|3,52
|10,00
|9,66
|Arçelik
|15,48
|1,84
|-25,72
|ARD Bilişim Teknolojileri
|17,99
|1,93
|Arena Bilgisayar
|11,33
|1,16
|55,53
|Armada Bilgisayar
|22,88
|0,00
|39,60
|Arsan Tekstil
|3,40
|2,41
|-5,03
|Artı Yatırım Holding
|0,95
|0,00
|17,28
|Aselsan
|27,40
|2,78
|30,85
|Aslan Çimento
|35,34
|0,45
|-11,56
|Ata GMYO
|4,05
|0,75
|-10,60
|Atakule GMYO
|1,43
|3,62
|-25,52
|Atlantis Yatırım Holding
|1,35
|3,05
|35,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|2,36
|-9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,80
|0,87
|-4,52
|Avrasya GMYO
|1,71
|4,91
|13,25
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,89
|9,88
|3,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,60
|0,00
|11,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,21
|0,83
|-21,43
|Ayen Enerji
|2,79
|2,57
|-19,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,02
|1,51
|-7,76
|Aygaz
|10,15
|2,32
|-16,43
|Bagfaş
|14,84
|-1,40
|-11,77
|Bak Ambalaj
|7,14
|-0,97
|-2,86
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|10,00
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|2,83
|5,20
|12,30
|Banvit
|18,97
|-1,20
|2,15
|Baştaş Başkent Çimento
|2,93
|1,38
|13,13
|Batı Çimento
|2,57
|3,21
|-22,36
|Batısöke Çimento
|0,98
|6,52
|-25,19
|Bera Holding
|3,25
|2,20
|-15,58
|Berkosan Yalıtım
|2,74
|1,86
|0,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,96
|2,08
|-20,00
|Beyaz Filo
|3,07
|1,66
|-2,85
|Bilici Yatırım
|7,47
|-0,13
|70,94
|Bim Mağazalar
|55,00
|0,73
|17,87
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-12,90
|Birlik Mensucat
|1,25
|4,17
|9,65
|Bizim Mağazaları
|11,26
|-3,01
|0,81
|Bolu Çimento
|4,02
|2,03
|-14,47
|Bomonti Elektrik
|2,56
|0,00
|100,00
|Borusan Mannesmann
|8,82
|1,85
|-22,97
|Borusan Yat. Paz.
|58,55
|1,83
|-2,28
|Bosch Fren Sistemleri
|245,10
|1,70
|-15,45
|Bossa
|7,60
|2,84
|-5,71
|Brisa
|7,35
|1,94
|-21,63
|Burçelik
|6,31
|1,94
|8,61
|Burçelik Vana
|18,57
|-2,98
|91,25
|Bursa Çimento
|3,38
|2,74
|-15,57
|Carrefoursa
|7,51
|-2,59
|59,45
|Casa Emtia Petrol
|12,60
|0,80
|34,19
|Ceo Event Medya
|6,77
|1,50
|-17,84
|Coca Cola İçecek
|37,60
|2,01
|-2,84
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|0,00
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,25
|0,45
|-21,87
|Çelebi
|78,55
|1,29
|-23,07
|Çelik Halat
|8,50
|-0,82
|30,77
|Çemaş Döküm
|1,02
|3,03
|-18,63
|Çemtaş
|6,85
|5,38
|-17,27
|Çimbeton
|33,24
|2,59
|-19,44
|Çimentaş
|14,10
|2,92
|-6,00
|Çimsa
|7,12
|2,45
|-21,59
|Çuhadaroğlu Metal
|2,70
|9,76
|-15,36
|Dagi Giyim
|2,75
|5,77
|10,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,20
|9,22
|41,59
|Dardanel
|6,80
|2,26
|79,42
|Datagate Bilgisayar
|7,69
|4,06
|-1,54
|Demısaş Döküm
|3,01
|2,73
|-13,51
|Denge Holding
|0,96
|1,05
|-29,93
|Deniz GMYO
|3,77
|1,89
|-25,35
|Denizli Cam
|7,01
|8,18
|-15,95
|Derimod
|5,88
|-3,29
|-17,65
|Derlüks Deri
|2,95
|3,15
|-27,70
|Desa Deri
|4,05
|2,02
|-10,79
|Despec Bilgisayar
|5,00
|1,83
|17,92
|Deva Holding
|11,09
|0,45
|23,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,61
|-1,61
|-21,79
|Ditaş Doğan
|15,63
|3,58
|64,26
|DO-CO
|373,40
|4,27
|-33,79
|Doğan Burda
|5,46
|6,23
|-10,05
|Doğan Holding
|1,63
|1,87
|-9,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,48
|3,50
|-10,30
|Doğusan
|1,72
|1,78
|-17,31
|Doğuş GMYO
|4,58
|2,46
|1,10
|Doğuş Otomotiv
|7,61
|3,54
|-20,06
|Döktaş Dökümcülük
|23,64
|8,04
|-25,30
|Duran Doğan Basım
|19,13
|-0,10
|36,25
|Dyo Boya
|4,30
|2,38
|-12,24
|Eczacıbaşı İlaç
|4,70
|-2,08
|28,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,02
|-2,81
|4,02
|Edip Gayrimenkul
|1,74
|1,75
|25,18
|Ege Endüstri
|570,50
|3,24
|-1,72
|Ege Gübre
|49,98
|4,43
|0,36
|Ege Profil
|10,79
|1,98
|-9,86
|Ege Seramik
|3,81
|4,38
|2,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,36
|9,09
|12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,47
|9,30
|20,51
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,30
|7,14
|50,00
|Egeplast
|14,30
|-4,67
|14,40
|Ekiz Kimya
|4,59
|9,81
|652,46
|Emek Elektrik
|1,61
|2,55
|1,26
|Eminiş Ambalaj
|2,55
|0,79
|67,76
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|2,54
|-17,12
|Enerjisa Enerji
|6,38
|1,43
|-5,29
|Enka İnşaat
|6,31
|4,30
|0,93
|Erbosan
|17,05
|2,83
|-31,75
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|2,88
|-8,96
|Ersu Gıda
|3,38
|0,30
|63,29
|Escort Teknoloji
|2,88
|1,77
|107,19
|Etiler Gıda
|1,96
|0,00
|-20,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,42
|1,43
|-14,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,28
|0,00
|2,40
|Euro Yat. Ort.
|1,45
|7,41
|22,88
|Euro Yatırım Holding
|1,28
|1,59
|-14,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,51
|2,37
|-34,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,13
|3,64
|-31,51
|F-M İzmit Piston
|43,12
|2,47
|-8,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,61
|3,24
|11,96
|Ford Otosan
|58,25
|3,56
|-11,90
|Formet Çelik Kapı
|2,36
|0,00
|-21,33
|Frigo Pak Gıda
|12,96
|0,47
|0,00
|Galatasaray Sportif
|2,29
|1,33
|12,81
|Garanti Bankası
|8,53
|3,39
|-23,43
|Garanti Faktoring
|4,01
|3,35
|3,62
|Garanti Yat. Ort.
|1,46
|2,10
|35,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|16,55
|-0,06
|195,54
|Gedik Yatırım Holding
|17,29
|2,67
|124,84
|Gediz Ambalaj
|7,36
|3,95
|8,88
|Gentaş
|2,06
|1,98
|-5,94
|Gersan Elektrik
|3,34
|4,70
|4,70
|Global Men. Değ.
|1,90
|2,15
|1,06
|Global Yat. Holding
|2,97
|4,21
|-39,01
|Good-Year
|4,05
|2,02
|0,00
|Göltaş Çimento
|12,79
|2,65
|-28,11
|Gözde Girişim
|3,75
|3,31
|-27,04
|GSD Denizcilik
|2,26
|3,20
|-11,72
|GSD Holding
|1,39
|2,21
|-6,71
|Gübre Fabrik.
|14,65
|-0,68
|62,06
|Güler Yat. Holding
|4,88
|9,91
|140,39
|Güneş Sigorta
|2,64
|4,35
|21,10
|Halk GMYO
|1,32
|8,20
|8,20
|Halk Sigorta
|3,67
|9,55
|85,35
|Hatay Tekstil
|7,38
|1,37
|7,42
|Hedef Girişim
|2,03
|3,05
|-22,22
|Hektaş
|11,49
|-1,71
|43,27
|HUB Girişim
|19,09
|1,81
|103,33
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|4,46
|2,63
|ICBC Turkey Bank
|4,25
|2,41
|-19,35
|İdealist Danışmanlık
|2,60
|-0,38
|-21,69
|İdealist GMYO
|3,44
|-4,44
|12,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|-0,53
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|0,93
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-33,92
|İhlas Holding
|0,67
|0,00
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|0,00
|-10,78
|İndeks Bilgisayar
|9,10
|4,24
|-6,19
|Info Yatırım
|5,19
|9,96
|-41,69
|İntema
|8,59
|0,47
|-7,24
|İpek Doğal Enerji
|10,43
|-0,57
|35,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,69
|1,36
|-16,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)