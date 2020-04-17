Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
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Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,96 1,03 5,38
Acıpayam Selüloz 5,80 2,11 -8,95
Adana Çimento (A) 8,72 2,59 -10,20
Adana Çimento (B) 6,16 1,65 -13,60
Adana Çimento (C) 1,84 1,66 -17,49
Adel Kalemcilik 11,87 0,85 -24,39
Adese Alışveriş Ticaret 1,24 3,33 -13,18
Afyon Çimento 2,80 5,66 22,90
Ak Enerji 0,95 -2,06 -12,84
Akbank 5,84 3,36 -27,99
Akçansa 7,14 1,71 -26,35
Akdenız Güvenlık Hız. 1,57 1,95 -25,59
Akfen GMYO 2,81 4,07 -30,62
Akın Tekstil 10,44 3,06 -24,29
Akiş GMYO 2,94 3,16 -27,23
Akmerkez GMYO 23,58 1,20 5,25
Aksa 6,21 0,81 -11,33
Aksa Enerji 3,33 3,10 -12,37
Aksigorta 5,10 2,62 -5,87
Aksu Enerji 8,55 3,39 -42,50
Alarko Carrıer 49,20 1,65 -18,00
Alarko GMYO 13,27 4,00 -12,60
Alarko Holding 4,28 1,90 -28,07
Albaraka Türk 1,19 2,59 -22,22
Alcatel Lucent Teletaş 17,20 1,78 42,86
Alkim Kağıt 6,48 0,62 16,13
Alkim Kimya 49,44 0,57 29,02
Altınyağ 0,65 3,17 58,54
Altınyunus Çeşme 17,54 9,97 75,58
Anadolu Cam 3,51 4,78 -19,50
Anadolu Efes 18,48 0,54 -19,93
Anadolu Grubu Holding 15,93 -0,38 -9,44
Anadolu Hayat Emek. 5,81 2,29 -4,52
Anadolu Isuzu 10,90 6,03 -10,44
Anadolu Sigorta 4,69 0,64 12,92
Anel Elektrik 3,52 10,00 9,66
Arçelik 15,48 1,84 -25,72
ARD Bilişim Teknolojileri 17,99 1,93
Arena Bilgisayar 11,33 1,16 55,53
Armada Bilgisayar 22,88 0,00 39,60
Arsan Tekstil 3,40 2,41 -5,03
Artı Yatırım Holding 0,95 0,00 17,28
Aselsan 27,40 2,78 30,85
Aslan Çimento 35,34 0,45 -11,56
Ata GMYO 4,05 0,75 -10,60
Atakule GMYO 1,43 3,62 -25,52
Atlantis Yatırım Holding 1,35 3,05 35,00
Atlas Yat. Ort. 1,30 2,36 -9,72
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 0,87 -4,52
Avrasya GMYO 1,71 4,91 13,25
Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 9,88 3,85
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02
Avrupa Yatırım Holding 1,21 0,83 -21,43
Ayen Enerji 2,79 2,57 -19,60
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,02 1,51 -7,76
Aygaz 10,15 2,32 -16,43
Bagfaş 14,84 -1,40 -11,77
Bak Ambalaj 7,14 -0,97 -2,86
Balatacılar Balatacılık 2,20 10,00 77,42
Bantaş Ambalaj 2,83 5,20 12,30
Banvit 18,97 -1,20 2,15
Baştaş Başkent Çimento 2,93 1,38 13,13
Batı Çimento 2,57 3,21 -22,36
Batısöke Çimento 0,98 6,52 -25,19
Bera Holding 3,25 2,20 -15,58
Berkosan Yalıtım 2,74 1,86 0,00
Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 2,08 -20,00
Beyaz Filo 3,07 1,66 -2,85
Bilici Yatırım 7,47 -0,13 70,94
Bim Mağazalar 55,00 0,73 17,87
Birko Mensucat 0,27 0,00 -12,90
Birlik Mensucat 1,25 4,17 9,65
Bizim Mağazaları 11,26 -3,01 0,81
Bolu Çimento 4,02 2,03 -14,47
Bomonti Elektrik 2,56 0,00 100,00
Borusan Mannesmann 8,82 1,85 -22,97
Borusan Yat. Paz. 58,55 1,83 -2,28
Bosch Fren Sistemleri 245,10 1,70 -15,45
Bossa 7,60 2,84 -5,71
Brisa 7,35 1,94 -21,63
Burçelik 6,31 1,94 8,61
Burçelik Vana 18,57 -2,98 91,25
Bursa Çimento 3,38 2,74 -15,57
Carrefoursa 7,51 -2,59 59,45
Casa Emtia Petrol 12,60 0,80 34,19
Ceo Event Medya 6,77 1,50 -17,84
Coca Cola İçecek 37,60 2,01 -2,84
Cosmos Yat. Holding 2,05 0,00 0,49
Credıtwest Faktorıng 2,25 0,45 -21,87
Çelebi 78,55 1,29 -23,07
Çelik Halat 8,50 -0,82 30,77
Çemaş Döküm 1,02 3,03 -18,63
Çemtaş 6,85 5,38 -17,27
Çimbeton 33,24 2,59 -19,44
Çimentaş 14,10 2,92 -6,00
Çimsa 7,12 2,45 -21,59
Çuhadaroğlu Metal 2,70 9,76 -15,36
Dagi Giyim 2,75 5,77 10,00
Dagi Yatırım Holding 3,20 9,22 41,59
Dardanel 6,80 2,26 79,42
Datagate Bilgisayar 7,69 4,06 -1,54
Demısaş Döküm 3,01 2,73 -13,51
Denge Holding 0,96 1,05 -29,93
Deniz GMYO 3,77 1,89 -25,35
Denizli Cam 7,01 8,18 -15,95
Derimod 5,88 -3,29 -17,65
Derlüks Deri 2,95 3,15 -27,70
Desa Deri 4,05 2,02 -10,79
Despec Bilgisayar 5,00 1,83 17,92
Deva Holding 11,09 0,45 23,36
Diriteks Diriliş Tekstil 0,61 -1,61 -21,79
Ditaş Doğan 15,63 3,58 64,26
DO-CO 373,40 4,27 -33,79
Doğan Burda 5,46 6,23 -10,05
Doğan Holding 1,63 1,87 -9,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 3,50 -10,30
Doğusan 1,72 1,78 -17,31
Doğuş GMYO 4,58 2,46 1,10
Doğuş Otomotiv 7,61 3,54 -20,06
Döktaş Dökümcülük 23,64 8,04 -25,30
Duran Doğan Basım 19,13 -0,10 36,25
Dyo Boya 4,30 2,38 -12,24
Eczacıbaşı İlaç 4,70 -2,08 28,75
Eczacıbaşı Yatırım 10,02 -2,81 4,02
Edip Gayrimenkul 1,74 1,75 25,18
Ege Endüstri 570,50 3,24 -1,72
Ege Gübre 49,98 4,43 0,36
Ege Profil 10,79 1,98 -9,86
Ege Seramik 3,81 4,38 2,70
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 9,09 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 9,30 20,51
Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 7,14 50,00
Egeplast 14,30 -4,67 14,40
Ekiz Kimya 4,59 9,81 652,46
Emek Elektrik 1,61 2,55 1,26
Eminiş Ambalaj 2,55 0,79 67,76
Emlak Konut GMYO 1,21 2,54 -17,12
Enerjisa Enerji 6,38 1,43 -5,29
Enka İnşaat 6,31 4,30 0,93
Erbosan 17,05 2,83 -31,75
Ereğli Demir Çelik 8,23 2,88 -8,96
Ersu Gıda 3,38 0,30 63,29
Escort Teknoloji 2,88 1,77 107,19
Etiler Gıda 1,96 0,00 -20,00
Euro Kapital Yat. Ort. 1,42 1,43 -14,97
Euro Trend Yat. Ort. 1,28 0,00 2,40
Euro Yat. Ort. 1,45 7,41 22,88
Euro Yatırım Holding 1,28 1,59 -14,67
Fenerbahçe Futbol 9,51 2,37 -34,28
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 3,64 -31,51
F-M İzmit Piston 43,12 2,47 -8,96
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,61 3,24 11,96
Ford Otosan 58,25 3,56 -11,90
Formet Çelik Kapı 2,36 0,00 -21,33
Frigo Pak Gıda 12,96 0,47 0,00
Galatasaray Sportif 2,29 1,33 12,81
Garanti Bankası 8,53 3,39 -23,43
Garanti Faktoring 4,01 3,35 3,62
Garanti Yat. Ort. 1,46 2,10 35,19
Gedik Y. Men. Değ. 16,55 -0,06 195,54
Gedik Yatırım Holding 17,29 2,67 124,84
Gediz Ambalaj 7,36 3,95 8,88
Gentaş 2,06 1,98 -5,94
Gersan Elektrik 3,34 4,70 4,70
Global Men. Değ. 1,90 2,15 1,06
Global Yat. Holding 2,97 4,21 -39,01
Good-Year 4,05 2,02 0,00
Göltaş Çimento 12,79 2,65 -28,11
Gözde Girişim 3,75 3,31 -27,04
GSD Denizcilik 2,26 3,20 -11,72
GSD Holding 1,39 2,21 -6,71
Gübre Fabrik. 14,65 -0,68 62,06
Güler Yat. Holding 4,88 9,91 140,39
Güneş Sigorta 2,64 4,35 21,10
Halk GMYO 1,32 8,20 8,20
Halk Sigorta 3,67 9,55 85,35
Hatay Tekstil 7,38 1,37 7,42
Hedef Girişim 2,03 3,05 -22,22
Hektaş 11,49 -1,71 43,27
HUB Girişim 19,09 1,81 103,33
Hürriyet Gzt. 1,17 4,46 2,63
ICBC Turkey Bank 4,25 2,41 -19,35
İdealist Danışmanlık 2,60 -0,38 -21,69
İdealist GMYO 3,44 -4,44 12,42
İhlas Ev Aletleri 1,88 -0,53 -39,94
İhlas Gayrimenkul 1,08 0,93 -10,00
İhlas Gazetecilik 4,50 -33,92
İhlas Holding 0,67 0,00 -26,37
İhlas Yayın Holding 0,91 0,00 -10,78
İndeks Bilgisayar 9,10 4,24 -6,19
Info Yatırım 5,19 9,96 -41,69
İntema 8,59 0,47 -7,24
İpek Doğal Enerji 10,43 -0,57 35,10
İskenderun Demir Çelik 6,69 1,36 -16,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Bilgisayar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:24 Kaynak: AA

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