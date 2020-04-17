Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,96 1,03 5,38 Acıpayam Selüloz 5,80 2,11 -8,95 Adana Çimento (A) 8,72 2,59 -10,20 Adana Çimento (B) 6,16 1,65 -13,60 Adana Çimento (C) 1,84 1,66 -17,49 Adel Kalemcilik 11,87 0,85 -24,39 Adese Alışveriş Ticaret 1,24 3,33 -13,18 Afyon Çimento 2,80 5,66 22,90 Ak Enerji 0,95 -2,06 -12,84 Akbank 5,84 3,36 -27,99 Akçansa 7,14 1,71 -26,35 Akdenız Güvenlık Hız. 1,57 1,95 -25,59 Akfen GMYO 2,81 4,07 -30,62 Akın Tekstil 10,44 3,06 -24,29 Akiş GMYO 2,94 3,16 -27,23 Akmerkez GMYO 23,58 1,20 5,25 Aksa 6,21 0,81 -11,33 Aksa Enerji 3,33 3,10 -12,37 Aksigorta 5,10 2,62 -5,87 Aksu Enerji 8,55 3,39 -42,50 Alarko Carrıer 49,20 1,65 -18,00 Alarko GMYO 13,27 4,00 -12,60 Alarko Holding 4,28 1,90 -28,07 Albaraka Türk 1,19 2,59 -22,22 Alcatel Lucent Teletaş 17,20 1,78 42,86 Alkim Kağıt 6,48 0,62 16,13 Alkim Kimya 49,44 0,57 29,02 Altınyağ 0,65 3,17 58,54 Altınyunus Çeşme 17,54 9,97 75,58 Anadolu Cam 3,51 4,78 -19,50 Anadolu Efes 18,48 0,54 -19,93 Anadolu Grubu Holding 15,93 -0,38 -9,44 Anadolu Hayat Emek. 5,81 2,29 -4,52 Anadolu Isuzu 10,90 6,03 -10,44 Anadolu Sigorta 4,69 0,64 12,92 Anel Elektrik 3,52 10,00 9,66 Arçelik 15,48 1,84 -25,72 ARD Bilişim Teknolojileri 17,99 1,93 Arena Bilgisayar 11,33 1,16 55,53 Armada Bilgisayar 22,88 0,00 39,60 Arsan Tekstil 3,40 2,41 -5,03 Artı Yatırım Holding 0,95 0,00 17,28 Aselsan 27,40 2,78 30,85 Aslan Çimento 35,34 0,45 -11,56 Ata GMYO 4,05 0,75 -10,60 Atakule GMYO 1,43 3,62 -25,52 Atlantis Yatırım Holding 1,35 3,05 35,00 Atlas Yat. Ort. 1,30 2,36 -9,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,80 0,87 -4,52 Avrasya GMYO 1,71 4,91 13,25 Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 9,88 3,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,60 0,00 11,02 Avrupa Yatırım Holding 1,21 0,83 -21,43 Ayen Enerji 2,79 2,57 -19,60 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,02 1,51 -7,76 Aygaz 10,15 2,32 -16,43 Bagfaş 14,84 -1,40 -11,77 Bak Ambalaj 7,14 -0,97 -2,86 Balatacılar Balatacılık 2,20 10,00 77,42 Bantaş Ambalaj 2,83 5,20 12,30 Banvit 18,97 -1,20 2,15 Baştaş Başkent Çimento 2,93 1,38 13,13 Batı Çimento 2,57 3,21 -22,36 Batısöke Çimento 0,98 6,52 -25,19 Bera Holding 3,25 2,20 -15,58 Berkosan Yalıtım 2,74 1,86 0,00 Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 2,08 -20,00 Beyaz Filo 3,07 1,66 -2,85 Bilici Yatırım 7,47 -0,13 70,94 Bim Mağazalar 55,00 0,73 17,87 Birko Mensucat 0,27 0,00 -12,90 Birlik Mensucat 1,25 4,17 9,65 Bizim Mağazaları 11,26 -3,01 0,81 Bolu Çimento 4,02 2,03 -14,47 Bomonti Elektrik 2,56 0,00 100,00 Borusan Mannesmann 8,82 1,85 -22,97 Borusan Yat. Paz. 58,55 1,83 -2,28 Bosch Fren Sistemleri 245,10 1,70 -15,45 Bossa 7,60 2,84 -5,71 Brisa 7,35 1,94 -21,63 Burçelik 6,31 1,94 8,61 Burçelik Vana 18,57 -2,98 91,25 Bursa Çimento 3,38 2,74 -15,57 Carrefoursa 7,51 -2,59 59,45 Casa Emtia Petrol 12,60 0,80 34,19 Ceo Event Medya 6,77 1,50 -17,84 Coca Cola İçecek 37,60 2,01 -2,84 Cosmos Yat. Holding 2,05 0,00 0,49 Credıtwest Faktorıng 2,25 0,45 -21,87 Çelebi 78,55 1,29 -23,07 Çelik Halat 8,50 -0,82 30,77 Çemaş Döküm 1,02 3,03 -18,63 Çemtaş 6,85 5,38 -17,27 Çimbeton 33,24 2,59 -19,44 Çimentaş 14,10 2,92 -6,00 Çimsa 7,12 2,45 -21,59 Çuhadaroğlu Metal 2,70 9,76 -15,36 Dagi Giyim 2,75 5,77 10,00 Dagi Yatırım Holding 3,20 9,22 41,59 Dardanel 6,80 2,26 79,42 Datagate Bilgisayar 7,69 4,06 -1,54 Demısaş Döküm 3,01 2,73 -13,51 Denge Holding 0,96 1,05 -29,93 Deniz GMYO 3,77 1,89 -25,35 Denizli Cam 7,01 8,18 -15,95 Derimod 5,88 -3,29 -17,65 Derlüks Deri 2,95 3,15 -27,70 Desa Deri 4,05 2,02 -10,79 Despec Bilgisayar 5,00 1,83 17,92 Deva Holding 11,09 0,45 23,36 Diriteks Diriliş Tekstil 0,61 -1,61 -21,79 Ditaş Doğan 15,63 3,58 64,26 DO-CO 373,40 4,27 -33,79 Doğan Burda 5,46 6,23 -10,05 Doğan Holding 1,63 1,87 -9,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 3,50 -10,30 Doğusan 1,72 1,78 -17,31 Doğuş GMYO 4,58 2,46 1,10 Doğuş Otomotiv 7,61 3,54 -20,06 Döktaş Dökümcülük 23,64 8,04 -25,30 Duran Doğan Basım 19,13 -0,10 36,25 Dyo Boya 4,30 2,38 -12,24 Eczacıbaşı İlaç 4,70 -2,08 28,75 Eczacıbaşı Yatırım 10,02 -2,81 4,02 Edip Gayrimenkul 1,74 1,75 25,18 Ege Endüstri 570,50 3,24 -1,72 Ege Gübre 49,98 4,43 0,36 Ege Profil 10,79 1,98 -9,86 Ege Seramik 3,81 4,38 2,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 9,09 12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,47 9,30 20,51 Egeli&Co Yatırım Holding 0,30 7,14 50,00 Egeplast 14,30 -4,67 14,40 Ekiz Kimya 4,59 9,81 652,46 Emek Elektrik 1,61 2,55 1,26 Eminiş Ambalaj 2,55 0,79 67,76 Emlak Konut GMYO 1,21 2,54 -17,12 Enerjisa Enerji 6,38 1,43 -5,29 Enka İnşaat 6,31 4,30 0,93 Erbosan 17,05 2,83 -31,75 Ereğli Demir Çelik 8,23 2,88 -8,96 Ersu Gıda 3,38 0,30 63,29 Escort Teknoloji 2,88 1,77 107,19 Etiler Gıda 1,96 0,00 -20,00 Euro Kapital Yat. Ort. 1,42 1,43 -14,97 Euro Trend Yat. Ort. 1,28 0,00 2,40 Euro Yat. Ort. 1,45 7,41 22,88 Euro Yatırım Holding 1,28 1,59 -14,67 Fenerbahçe Futbol 9,51 2,37 -34,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 3,64 -31,51 F-M İzmit Piston 43,12 2,47 -8,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,61 3,24 11,96 Ford Otosan 58,25 3,56 -11,90 Formet Çelik Kapı 2,36 0,00 -21,33 Frigo Pak Gıda 12,96 0,47 0,00 Galatasaray Sportif 2,29 1,33 12,81 Garanti Bankası 8,53 3,39 -23,43 Garanti Faktoring 4,01 3,35 3,62 Garanti Yat. Ort. 1,46 2,10 35,19 Gedik Y. Men. Değ. 16,55 -0,06 195,54 Gedik Yatırım Holding 17,29 2,67 124,84 Gediz Ambalaj 7,36 3,95 8,88 Gentaş 2,06 1,98 -5,94 Gersan Elektrik 3,34 4,70 4,70 Global Men. Değ. 1,90 2,15 1,06 Global Yat. Holding 2,97 4,21 -39,01 Good-Year 4,05 2,02 0,00 Göltaş Çimento 12,79 2,65 -28,11 Gözde Girişim 3,75 3,31 -27,04 GSD Denizcilik 2,26 3,20 -11,72 GSD Holding 1,39 2,21 -6,71 Gübre Fabrik. 14,65 -0,68 62,06 Güler Yat. Holding 4,88 9,91 140,39 Güneş Sigorta 2,64 4,35 21,10 Halk GMYO 1,32 8,20 8,20 Halk Sigorta 3,67 9,55 85,35 Hatay Tekstil 7,38 1,37 7,42 Hedef Girişim 2,03 3,05 -22,22 Hektaş 11,49 -1,71 43,27 HUB Girişim 19,09 1,81 103,33 Hürriyet Gzt. 1,17 4,46 2,63 ICBC Turkey Bank 4,25 2,41 -19,35 İdealist Danışmanlık 2,60 -0,38 -21,69 İdealist GMYO 3,44 -4,44 12,42 İhlas Ev Aletleri 1,88 -0,53 -39,94 İhlas Gayrimenkul 1,08 0,93 -10,00 İhlas Gazetecilik 4,50 -33,92 İhlas Holding 0,67 0,00 -26,37 İhlas Yayın Holding 0,91 0,00 -10,78 İndeks Bilgisayar 9,10 4,24 -6,19 Info Yatırım 5,19 9,96 -41,69 İntema 8,59 0,47 -7,24 İpek Doğal Enerji 10,43 -0,57 35,10 İskenderun Demir Çelik 6,69 1,36 -16,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)