Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,94
|0,52
|4,30
|Acıpayam Selüloz
|5,88
|1,03
|-7,69
|Adana Çimento (A)
|8,95
|2,87
|-7,83
|Adana Çimento (B)
|6,32
|1,94
|-11,36
|Adana Çimento (C)
|1,84
|1,66
|-17,49
|Adel Kalemcilik
|12,17
|3,05
|-22,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,23
|0,00
|-13,88
|Afyon Çimento
|2,62
|-1,13
|15,00
|Ak Enerji
|0,94
|0,00
|-13,76
|Akbank
|5,77
|-0,35
|-28,85
|Akçansa
|7,16
|2,14
|-26,14
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,59
|1,27
|-24,64
|Akfen GMYO
|2,82
|1,44
|-30,37
|Akın Tekstil
|10,52
|-0,28
|-23,71
|Akiş GMYO
|2,97
|2,77
|-26,49
|Akmerkez GMYO
|23,30
|0,26
|4,00
|Aksa
|6,18
|0,16
|-11,76
|Aksa Enerji
|3,44
|1,78
|-9,47
|Aksigorta
|5,33
|1,33
|-1,62
|Aksu Enerji
|8,57
|1,18
|-42,37
|Alarko Carrıer
|48,78
|0,66
|-18,70
|Alarko GMYO
|13,38
|1,98
|-11,87
|Alarko Holding
|4,32
|1,41
|-27,39
|Albaraka Türk
|1,20
|0,84
|-21,57
|Alcatel Lucent Teletaş
|17,35
|0,87
|44,10
|Alkim Kağıt
|6,70
|3,88
|20,07
|Alkim Kimya
|50,10
|0,64
|30,74
|Altınyağ
|0,68
|3,03
|65,85
|Altınyunus Çeşme
|19,29
|9,98
|93,09
|Anadolu Cam
|3,62
|2,26
|-16,97
|Anadolu Efes
|18,58
|0,92
|-19,50
|Anadolu Grubu Holding
|15,56
|-1,27
|-11,54
|Anadolu Hayat Emek.
|5,93
|0,51
|-2,55
|Anadolu Isuzu
|11,17
|1,82
|-8,22
|Anadolu Sigorta
|4,73
|1,28
|13,88
|Anel Elektrik
|3,87
|9,94
|20,56
|Arçelik
|15,62
|1,36
|-25,05
|ARD Bilişim Teknolojileri
|20,88
|7,57
|Arena Bilgisayar
|11,52
|0,79
|58,13
|Armada Bilgisayar
|22,76
|0,71
|38,87
|Arsan Tekstil
|3,39
|0,89
|-5,31
|Artı Yatırım Holding
|1,10
|7,84
|35,80
|Aselsan
|27,38
|0,96
|30,75
|Aslan Çimento
|35,22
|1,09
|-11,86
|Ata GMYO
|4,16
|3,23
|-8,17
|Atakule GMYO
|1,48
|3,50
|-22,92
|Atlantis Yatırım Holding
|1,42
|3,65
|42,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|0,78
|-9,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,66
|-0,31
|-5,56
|Avrasya GMYO
|1,61
|1,26
|6,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,99
|5,29
|9,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|0,01
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,29
|2,38
|-16,23
|Ayen Enerji
|2,79
|1,09
|-19,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,09
|3,47
|-4,57
|Aygaz
|10,78
|4,76
|-11,25
|Bagfaş
|14,97
|0,81
|-11,00
|Bak Ambalaj
|7,42
|6,00
|0,95
|Balatacılar Balatacılık
|2,42
|10,00
|95,16
|Bantaş Ambalaj
|2,84
|2,90
|12,70
|Banvit
|18,90
|-0,53
|1,78
|Baştaş Başkent Çimento
|3,03
|3,41
|16,99
|Batı Çimento
|2,66
|4,72
|-19,64
|Batısöke Çimento
|1,07
|9,18
|-18,32
|Bera Holding
|3,27
|1,55
|-15,06
|Berkosan Yalıtım
|3,24
|9,83
|18,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,96
|1,03
|-20,00
|Beyaz Filo
|3,20
|1,59
|1,27
|Bilici Yatırım
|7,44
|-0,80
|70,25
|Bim Mağazalar
|55,75
|0,00
|19,48
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,28
|2,40
|12,28
|Bizim Mağazaları
|12,23
|9,98
|9,49
|Bolu Çimento
|4,12
|3,00
|-12,34
|Bomonti Elektrik
|2,80
|3,32
|118,75
|Borusan Mannesmann
|8,85
|0,57
|-22,71
|Borusan Yat. Paz.
|58,40
|0,26
|-2,53
|Bosch Fren Sistemleri
|260,90
|5,63
|-10,00
|Bossa
|8,19
|8,48
|1,61
|Brisa
|7,46
|1,91
|-20,46
|Burçelik
|6,72
|4,19
|15,66
|Burçelik Vana
|18,73
|0,00
|92,89
|Bursa Çimento
|3,44
|3,30
|-14,07
|Carrefoursa
|7,73
|3,20
|64,12
|Casa Emtia Petrol
|13,66
|9,28
|45,47
|Ceo Event Medya
|3,26
|9,15
|-10,98
|Coca Cola İçecek
|38,52
|2,28
|-0,47
|Cosmos Yat. Holding
|2,25
|9,76
|10,29
|Credıtwest Faktorıng
|2,27
|1,34
|-21,18
|Çelebi
|78,50
|-0,44
|-23,11
|Çelik Halat
|8,59
|1,06
|32,15
|Çemaş Döküm
|1,02
|0,99
|-18,63
|Çemtaş
|6,78
|-0,29
|-18,12
|Çimbeton
|33,76
|1,81
|-18,18
|Çimentaş
|13,98
|-0,78
|-6,80
|Çimsa
|7,16
|1,42
|-21,15
|Çuhadaroğlu Metal
|2,75
|1,85
|-13,79
|Dagi Giyim
|2,65
|0,76
|6,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,34
|3,73
|47,79
|Dardanel
|7,58
|9,06
|100,00
|Datagate Bilgisayar
|7,63
|1,06
|-2,30
|Demısaş Döküm
|3,02
|1,34
|-13,22
|Denge Holding
|1,06
|9,28
|-22,63
|Deniz GMYO
|3,97
|5,87
|-21,39
|Denizli Cam
|7,26
|1,97
|-12,95
|Derimod
|6,13
|2,85
|-14,15
|Derlüks Deri
|3,08
|4,41
|-24,51
|Desa Deri
|4,12
|3,78
|-9,25
|Despec Bilgisayar
|5,10
|2,62
|20,28
|Deva Holding
|10,83
|-0,28
|20,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|9,52
|-11,54
|Ditaş Doğan
|16,47
|7,51
|73,09
|DO-CO
|373,60
|-0,64
|-33,76
|Doğan Burda
|6,21
|9,91
|2,31
|Doğan Holding
|1,62
|0,00
|-9,77
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,48
|1,37
|-10,30
|Doğusan
|1,81
|4,02
|-12,98
|Doğuş GMYO
|4,60
|2,45
|1,55
|Doğuş Otomotiv
|8,39
|6,88
|-11,87
|Döktaş Dökümcülük
|26,46
|9,98
|-16,39
|Duran Doğan Basım
|18,99
|0,00
|35,26
|Dyo Boya
|4,27
|0,00
|-12,86
|Eczacıbaşı İlaç
|4,53
|-0,88
|24,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,91
|-0,40
|2,88
|Edip Gayrimenkul
|1,86
|2,20
|33,81
|Ege Endüstri
|573,90
|1,04
|-1,14
|Ege Gübre
|49,44
|-0,12
|-0,72
|Ege Profil
|11,06
|2,60
|-7,60
|Ege Seramik
|3,73
|0,54
|0,54
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,39
|8,33
|21,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,49
|4,26
|25,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,33
|10,00
|65,00
|Egeplast
|14,32
|-2,72
|14,56
|Ekiz Kimya
|5,04
|9,80
|726,23
|Emek Elektrik
|1,74
|1,16
|9,43
|Eminiş Ambalaj
|2,48
|5,53
|63,16
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|0,00
|-17,12
|Enerjisa Enerji
|6,37
|0,00
|-5,43
|Enka İnşaat
|6,55
|1,08
|4,77
|Erbosan
|17,34
|2,00
|-30,58
|Ereğli Demir Çelik
|8,21
|-0,24
|-9,18
|Ersu Gıda
|3,58
|5,92
|72,95
|Escort Teknoloji
|2,82
|-0,70
|102,88
|Etiler Gıda
|1,94
|-1,02
|-20,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,52
|4,83
|-8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,31
|0,77
|4,80
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|9,46
|37,29
|Euro Yatırım Holding
|1,31
|3,15
|-12,67
|Fenerbahçe Futbol
|9,48
|-0,32
|-34,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,19
|2,57
|-30,20
|F-M İzmit Piston
|44,16
|1,94
|-6,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,77
|2,10
|14,04
|Ford Otosan
|59,30
|2,42
|-10,31
|Formet Çelik Kapı
|2,68
|9,84
|-10,67
|Frigo Pak Gıda
|13,25
|3,27
|2,24
|Galatasaray Sportif
|2,29
|-0,43
|12,81
|Garanti Bankası
|8,40
|0,12
|-24,60
|Garanti Faktoring
|4,15
|4,01
|7,24
|Garanti Yat. Ort.
|1,45
|0,00
|34,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,28
|2,73
|208,57
|Gedik Yatırım Holding
|17,34
|-0,06
|125,49
|Gediz Ambalaj
|7,74
|5,45
|14,50
|Gentaş
|2,09
|2,45
|-4,57
|Gersan Elektrik
|3,27
|-0,30
|2,51
|Global Men. Değ.
|2,05
|7,33
|9,04
|Global Yat. Holding
|2,97
|1,37
|-39,01
|Good-Year
|4,12
|1,73
|1,73
|Göltaş Çimento
|12,88
|1,66
|-27,60
|Gözde Girişim
|3,83
|2,68
|-25,49
|GSD Denizcilik
|2,34
|1,30
|-8,59
|GSD Holding
|1,42
|0,71
|-4,70
|Gübre Fabrik.
|14,36
|-0,97
|58,85
|Güler Yat. Holding
|5,36
|9,84
|164,04
|Güneş Sigorta
|2,81
|1,08
|28,90
|Halk GMYO
|1,29
|1,57
|5,74
|Halk Sigorta
|3,78
|2,72
|90,91
|Hatay Tekstil
|7,56
|1,61
|10,04
|Hedef Girişim
|2,08
|2,97
|-20,31
|Hektaş
|11,53
|1,41
|43,77
|HUB Girişim
|18,96
|-0,05
|101,95
|Hürriyet Gzt.
|1,16
|0,87
|1,75
|ICBC Turkey Bank
|4,23
|0,95
|-19,73
|İdealist Danışmanlık
|2,70
|1,89
|-18,67
|İdealist GMYO
|3,33
|0,91
|8,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|-4,97
|-45,05
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|4,45
|-1,11
|-34,65
|İhlas Holding
|0,65
|0,00
|-28,57
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-1,14
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|9,48
|3,04
|-2,27
|Info Yatırım
|5,70
|9,83
|-35,96
|İntema
|8,59
|-0,35
|-7,24
|İpek Doğal Enerji
|10,46
|0,48
|35,49
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|2,84
|-14,11
(Sürecek)