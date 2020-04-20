Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,94 0,52 4,30 Acıpayam Selüloz 5,88 1,03 -7,69 Adana Çimento (A) 8,95 2,87 -7,83 Adana Çimento (B) 6,32 1,94 -11,36 Adana Çimento (C) 1,84 1,66 -17,49 Adel Kalemcilik 12,17 3,05 -22,48 Adese Alışveriş Ticaret 1,23 0,00 -13,88 Afyon Çimento 2,62 -1,13 15,00 Ak Enerji 0,94 0,00 -13,76 Akbank 5,77 -0,35 -28,85 Akçansa 7,16 2,14 -26,14 Akdenız Güvenlık Hız. 1,59 1,27 -24,64 Akfen GMYO 2,82 1,44 -30,37 Akın Tekstil 10,52 -0,28 -23,71 Akiş GMYO 2,97 2,77 -26,49 Akmerkez GMYO 23,30 0,26 4,00 Aksa 6,18 0,16 -11,76 Aksa Enerji 3,44 1,78 -9,47 Aksigorta 5,33 1,33 -1,62 Aksu Enerji 8,57 1,18 -42,37 Alarko Carrıer 48,78 0,66 -18,70 Alarko GMYO 13,38 1,98 -11,87 Alarko Holding 4,32 1,41 -27,39 Albaraka Türk 1,20 0,84 -21,57 Alcatel Lucent Teletaş 17,35 0,87 44,10 Alkim Kağıt 6,70 3,88 20,07 Alkim Kimya 50,10 0,64 30,74 Altınyağ 0,68 3,03 65,85 Altınyunus Çeşme 19,29 9,98 93,09 Anadolu Cam 3,62 2,26 -16,97 Anadolu Efes 18,58 0,92 -19,50 Anadolu Grubu Holding 15,56 -1,27 -11,54 Anadolu Hayat Emek. 5,93 0,51 -2,55 Anadolu Isuzu 11,17 1,82 -8,22 Anadolu Sigorta 4,73 1,28 13,88 Anel Elektrik 3,87 9,94 20,56 Arçelik 15,62 1,36 -25,05 ARD Bilişim Teknolojileri 20,88 7,57 Arena Bilgisayar 11,52 0,79 58,13 Armada Bilgisayar 22,76 0,71 38,87 Arsan Tekstil 3,39 0,89 -5,31 Artı Yatırım Holding 1,10 7,84 35,80 Aselsan 27,38 0,96 30,75 Aslan Çimento 35,22 1,09 -11,86 Ata GMYO 4,16 3,23 -8,17 Atakule GMYO 1,48 3,50 -22,92 Atlantis Yatırım Holding 1,42 3,65 42,00 Atlas Yat. Ort. 1,30 0,78 -9,72 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,66 -0,31 -5,56 Avrasya GMYO 1,61 1,26 6,62 Avrasya Petrol ve Tur. 1,99 5,29 9,34 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,01 11,04 Avrupa Yatırım Holding 1,29 2,38 -16,23 Ayen Enerji 2,79 1,09 -19,60 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,09 3,47 -4,57 Aygaz 10,78 4,76 -11,25 Bagfaş 14,97 0,81 -11,00 Bak Ambalaj 7,42 6,00 0,95 Balatacılar Balatacılık 2,42 10,00 95,16 Bantaş Ambalaj 2,84 2,90 12,70 Banvit 18,90 -0,53 1,78 Baştaş Başkent Çimento 3,03 3,41 16,99 Batı Çimento 2,66 4,72 -19,64 Batısöke Çimento 1,07 9,18 -18,32 Bera Holding 3,27 1,55 -15,06 Berkosan Yalıtım 3,24 9,83 18,25 Beşiktaş Futbol Yat. 1,96 1,03 -20,00 Beyaz Filo 3,20 1,59 1,27 Bilici Yatırım 7,44 -0,80 70,25 Bim Mağazalar 55,75 0,00 19,48 Birko Mensucat 0,29 3,57 -6,45 Birlik Mensucat 1,28 2,40 12,28 Bizim Mağazaları 12,23 9,98 9,49 Bolu Çimento 4,12 3,00 -12,34 Bomonti Elektrik 2,80 3,32 118,75 Borusan Mannesmann 8,85 0,57 -22,71 Borusan Yat. Paz. 58,40 0,26 -2,53 Bosch Fren Sistemleri 260,90 5,63 -10,00 Bossa 8,19 8,48 1,61 Brisa 7,46 1,91 -20,46 Burçelik 6,72 4,19 15,66 Burçelik Vana 18,73 0,00 92,89 Bursa Çimento 3,44 3,30 -14,07 Carrefoursa 7,73 3,20 64,12 Casa Emtia Petrol 13,66 9,28 45,47 Ceo Event Medya 3,26 9,15 -10,98 Coca Cola İçecek 38,52 2,28 -0,47 Cosmos Yat. Holding 2,25 9,76 10,29 Credıtwest Faktorıng 2,27 1,34 -21,18 Çelebi 78,50 -0,44 -23,11 Çelik Halat 8,59 1,06 32,15 Çemaş Döküm 1,02 0,99 -18,63 Çemtaş 6,78 -0,29 -18,12 Çimbeton 33,76 1,81 -18,18 Çimentaş 13,98 -0,78 -6,80 Çimsa 7,16 1,42 -21,15 Çuhadaroğlu Metal 2,75 1,85 -13,79 Dagi Giyim 2,65 0,76 6,00 Dagi Yatırım Holding 3,34 3,73 47,79 Dardanel 7,58 9,06 100,00 Datagate Bilgisayar 7,63 1,06 -2,30 Demısaş Döküm 3,02 1,34 -13,22 Denge Holding 1,06 9,28 -22,63 Deniz GMYO 3,97 5,87 -21,39 Denizli Cam 7,26 1,97 -12,95 Derimod 6,13 2,85 -14,15 Derlüks Deri 3,08 4,41 -24,51 Desa Deri 4,12 3,78 -9,25 Despec Bilgisayar 5,10 2,62 20,28 Deva Holding 10,83 -0,28 20,47 Diriteks Diriliş Tekstil 0,69 9,52 -11,54 Ditaş Doğan 16,47 7,51 73,09 DO-CO 373,60 -0,64 -33,76 Doğan Burda 6,21 9,91 2,31 Doğan Holding 1,62 0,00 -9,77 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 1,37 -10,30 Doğusan 1,81 4,02 -12,98 Doğuş GMYO 4,60 2,45 1,55 Doğuş Otomotiv 8,39 6,88 -11,87 Döktaş Dökümcülük 26,46 9,98 -16,39 Duran Doğan Basım 18,99 0,00 35,26 Dyo Boya 4,27 0,00 -12,86 Eczacıbaşı İlaç 4,53 -0,88 24,09 Eczacıbaşı Yatırım 9,91 -0,40 2,88 Edip Gayrimenkul 1,86 2,20 33,81 Ege Endüstri 573,90 1,04 -1,14 Ege Gübre 49,44 -0,12 -0,72 Ege Profil 11,06 2,60 -7,60 Ege Seramik 3,73 0,54 0,54 Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 8,33 21,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,49 4,26 25,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,33 10,00 65,00 Egeplast 14,32 -2,72 14,56 Ekiz Kimya 5,04 9,80 726,23 Emek Elektrik 1,74 1,16 9,43 Eminiş Ambalaj 2,48 5,53 63,16 Emlak Konut GMYO 1,21 0,00 -17,12 Enerjisa Enerji 6,37 0,00 -5,43 Enka İnşaat 6,55 1,08 4,77 Erbosan 17,34 2,00 -30,58 Ereğli Demir Çelik 8,21 -0,24 -9,18 Ersu Gıda 3,58 5,92 72,95 Escort Teknoloji 2,82 -0,70 102,88 Etiler Gıda 1,94 -1,02 -20,82 Euro Kapital Yat. Ort. 1,52 4,83 -8,98 Euro Trend Yat. Ort. 1,31 0,77 4,80 Euro Yat. Ort. 1,62 9,46 37,29 Euro Yatırım Holding 1,31 3,15 -12,67 Fenerbahçe Futbol 9,48 -0,32 -34,49 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,19 2,57 -30,20 F-M İzmit Piston 44,16 1,94 -6,76 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,77 2,10 14,04 Ford Otosan 59,30 2,42 -10,31 Formet Çelik Kapı 2,68 9,84 -10,67 Frigo Pak Gıda 13,25 3,27 2,24 Galatasaray Sportif 2,29 -0,43 12,81 Garanti Bankası 8,40 0,12 -24,60 Garanti Faktoring 4,15 4,01 7,24 Garanti Yat. Ort. 1,45 0,00 34,26 Gedik Y. Men. Değ. 17,28 2,73 208,57 Gedik Yatırım Holding 17,34 -0,06 125,49 Gediz Ambalaj 7,74 5,45 14,50 Gentaş 2,09 2,45 -4,57 Gersan Elektrik 3,27 -0,30 2,51 Global Men. Değ. 2,05 7,33 9,04 Global Yat. Holding 2,97 1,37 -39,01 Good-Year 4,12 1,73 1,73 Göltaş Çimento 12,88 1,66 -27,60 Gözde Girişim 3,83 2,68 -25,49 GSD Denizcilik 2,34 1,30 -8,59 GSD Holding 1,42 0,71 -4,70 Gübre Fabrik. 14,36 -0,97 58,85 Güler Yat. Holding 5,36 9,84 164,04 Güneş Sigorta 2,81 1,08 28,90 Halk GMYO 1,29 1,57 5,74 Halk Sigorta 3,78 2,72 90,91 Hatay Tekstil 7,56 1,61 10,04 Hedef Girişim 2,08 2,97 -20,31 Hektaş 11,53 1,41 43,77 HUB Girişim 18,96 -0,05 101,95 Hürriyet Gzt. 1,16 0,87 1,75 ICBC Turkey Bank 4,23 0,95 -19,73 İdealist Danışmanlık 2,70 1,89 -18,67 İdealist GMYO 3,33 0,91 8,82 İhlas Ev Aletleri 1,72 -4,97 -45,05 İhlas Gayrimenkul 1,07 1,90 -10,83 İhlas Gazetecilik 4,45 -1,11 -34,65 İhlas Holding 0,65 0,00 -28,57 İhlas Yayın Holding 0,87 -1,14 -14,71 İndeks Bilgisayar 9,48 3,04 -2,27 Info Yatırım 5,70 9,83 -35,96 İntema 8,59 -0,35 -7,24 İpek Doğal Enerji 10,46 0,48 35,49 İskenderun Demir Çelik 6,88 2,84 -14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)