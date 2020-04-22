Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,04
|0,49
|9,68
|Acıpayam Selüloz
|6,07
|4,12
|-4,71
|Adana Çimento (A)
|9,08
|0,00
|-6,49
|Adana Çimento (B)
|6,44
|-0,16
|-9,68
|Adana Çimento (C)
|1,83
|1,10
|-17,94
|Adel Kalemcilik
|12,15
|0,58
|-22,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,28
|0,79
|-10,38
|Afyon Çimento
|2,52
|3,28
|10,61
|Ak Enerji
|0,95
|2,15
|-12,84
|Akbank
|5,71
|0,71
|-29,59
|Akçansa
|7,30
|0,83
|-24,70
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,62
|2,53
|-23,22
|Akfen GMYO
|2,95
|3,87
|-27,16
|Akın Tekstil
|10,29
|0,49
|-25,38
|Akiş GMYO
|3,00
|1,69
|-25,74
|Akmerkez GMYO
|22,92
|-0,26
|2,30
|Aksa
|6,10
|0,99
|-12,90
|Aksa Enerji
|3,70
|1,65
|-2,63
|Aksigorta
|5,72
|2,51
|5,58
|Aksu Enerji
|8,60
|0,94
|-42,17
|Alarko Carrıer
|48,06
|0,38
|-19,90
|Alarko GMYO
|13,20
|0,46
|-13,06
|Alarko Holding
|4,34
|1,64
|-27,06
|Albaraka Türk
|1,22
|2,52
|-20,26
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,00
|-0,17
|49,50
|Alkim Kağıt
|6,72
|-0,88
|20,43
|Alkim Kimya
|49,98
|-2,95
|30,43
|Altınyağ
|0,66
|0,00
|60,98
|Altınyunus Çeşme
|19,00
|2,70
|90,19
|Anadolu Cam
|3,77
|0,53
|-13,53
|Anadolu Efes
|18,23
|-0,33
|-21,01
|Anadolu Grubu Holding
|15,37
|0,33
|-12,62
|Anadolu Hayat Emek.
|6,22
|0,65
|2,22
|Anadolu Isuzu
|11,64
|3,37
|-4,35
|Anadolu Sigorta
|4,70
|-0,21
|13,16
|Anel Elektrik
|3,88
|-0,77
|20,87
|Arçelik
|15,29
|-0,13
|-26,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|25,50
|8,70
|Arena Bilgisayar
|11,92
|4,56
|63,62
|Armada Bilgisayar
|23,18
|3,85
|41,43
|Arsan Tekstil
|3,31
|0,91
|-7,54
|Artı Yatırım Holding
|1,35
|9,76
|66,67
|Aselsan
|27,02
|0,22
|29,04
|Aslan Çimento
|35,00
|2,16
|-12,41
|Ata GMYO
|4,05
|0,00
|-10,60
|Atakule GMYO
|1,59
|5,30
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,50
|5,63
|50,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|-10,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,13
|-0,90
|-9,51
|Avrasya GMYO
|1,54
|1,32
|1,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,89
|-0,53
|3,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,80
|0,00
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,32
|0,00
|-14,29
|Ayen Enerji
|2,95
|1,03
|-14,99
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,10
|0,96
|-4,11
|Aygaz
|10,31
|-0,87
|-15,12
|Bagfaş
|15,35
|-0,07
|-8,74
|Bak Ambalaj
|7,93
|0,51
|7,89
|Balatacılar Balatacılık
|2,60
|-2,26
|109,68
|Bantaş Ambalaj
|2,94
|0,68
|16,67
|Banvit
|19,77
|0,20
|6,46
|Baştaş Başkent Çimento
|2,88
|-0,35
|11,20
|Batı Çimento
|2,61
|0,38
|-21,15
|Batısöke Çimento
|1,07
|-2,73
|-18,32
|Bera Holding
|3,22
|1,26
|-16,36
|Berkosan Yalıtım
|3,29
|3,79
|20,07
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,25
|4,17
|-8,16
|Beyaz Filo
|3,16
|1,28
|0,00
|Bilici Yatırım
|7,09
|-2,48
|62,24
|Bim Mağazalar
|55,80
|0,54
|19,59
|Birko Mensucat
|0,29
|0,00
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,36
|1,49
|19,30
|Bizim Mağazaları
|14,50
|7,81
|29,81
|Bolu Çimento
|4,18
|0,24
|-11,06
|Bomonti Elektrik
|3,15
|2,94
|146,09
|Borusan Mannesmann
|9,07
|2,25
|-20,79
|Borusan Yat. Paz.
|58,55
|1,65
|-2,28
|Bosch Fren Sistemleri
|261,00
|0,38
|-9,97
|Bossa
|7,98
|-2,33
|-0,99
|Brisa
|7,98
|1,92
|-14,92
|Burçelik
|6,50
|0,00
|11,88
|Burçelik Vana
|18,26
|-2,35
|88,05
|Bursa Çimento
|3,53
|2,32
|-11,82
|Carrefoursa
|8,19
|2,76
|73,89
|Casa Emtia Petrol
|16,63
|9,99
|77,10
|Ceo Event Medya
|3,32
|-5,14
|-9,34
|Coca Cola İçecek
|37,62
|-0,21
|-2,79
|Cosmos Yat. Holding
|2,47
|0,00
|21,08
|Credıtwest Faktorıng
|2,28
|-0,87
|-20,83
|Çelebi
|81,55
|6,32
|-20,13
|Çelik Halat
|8,58
|0,82
|32,00
|Çemaş Döküm
|1,02
|0,99
|-18,63
|Çemtaş
|6,75
|0,30
|-18,48
|Çimbeton
|34,42
|0,94
|-16,58
|Çimentaş
|13,90
|0,58
|-7,33
|Çimsa
|7,26
|0,97
|-20,04
|Çuhadaroğlu Metal
|2,67
|0,38
|-16,30
|Dagi Giyim
|2,50
|-0,40
|0,00
|Dagi Yatırım Holding
|3,16
|0,64
|39,82
|Dardanel
|8,20
|-2,38
|116,36
|Datagate Bilgisayar
|8,14
|5,17
|4,23
|Demısaş Döküm
|3,08
|0,00
|-11,49
|Denge Holding
|1,27
|9,48
|-7,30
|Deniz GMYO
|4,06
|1,50
|-19,60
|Denizli Cam
|7,14
|0,42
|-14,39
|Derimod
|6,61
|-0,30
|-7,42
|Derlüks Deri
|3,22
|-0,31
|-21,08
|Desa Deri
|4,26
|-0,93
|-6,17
|Despec Bilgisayar
|5,26
|3,14
|24,06
|Deva Holding
|12,84
|7,54
|42,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,82
|9,33
|5,13
|Ditaş Doğan
|15,85
|-2,88
|66,58
|DO-CO
|355,00
|0,34
|-37,06
|Doğan Burda
|7,36
|7,76
|21,25
|Doğan Holding
|1,82
|5,81
|1,36
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,54
|2,67
|-6,67
|Doğusan
|1,84
|0,00
|-11,54
|Doğuş GMYO
|4,60
|1,32
|1,55
|Doğuş Otomotiv
|8,33
|0,85
|-12,50
|Döktaş Dökümcülük
|28,98
|-0,41
|-8,42
|Duran Doğan Basım
|19,04
|1,01
|35,61
|Dyo Boya
|4,27
|0,71
|-12,86
|Eczacıbaşı İlaç
|4,74
|1,94
|29,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,28
|1,08
|6,72
|Edip Gayrimenkul
|2,00
|1,01
|43,88
|Ege Endüstri
|571,50
|-0,23
|-1,55
|Ege Gübre
|51,05
|2,51
|2,51
|Ege Profil
|11,17
|-1,06
|-6,68
|Ege Seramik
|3,67
|0,00
|-1,08
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,46
|9,52
|43,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,51
|-3,77
|30,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,34
|-2,86
|70,00
|Egeplast
|13,58
|0,00
|8,64
|Ekiz Kimya
|6,09
|9,93
|898,36
|Emek Elektrik
|1,71
|1,18
|7,55
|Eminiş Ambalaj
|2,48
|1,22
|63,16
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|0,83
|-16,44
|Enerjisa Enerji
|6,46
|2,87
|-4,10
|Enka İnşaat
|6,37
|0,00
|1,89
|Erbosan
|17,25
|0,88
|-30,94
|Ereğli Demir Çelik
|8,09
|-1,22
|-10,51
|Ersu Gıda
|4,45
|9,07
|114,98
|Escort Teknoloji
|3,02
|-0,33
|117,27
|Etiler Gıda
|1,95
|0,00
|-20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,76
|2,33
|5,39
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,30
|-2,26
|4,00
|Euro Yat. Ort.
|1,67
|-4,57
|41,53
|Euro Yatırım Holding
|1,34
|-1,47
|-10,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,87
|4,42
|-24,88
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,25
|0,62
|-28,88
|F-M İzmit Piston
|44,34
|0,64
|-6,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,09
|0,44
|18,21
|Ford Otosan
|59,20
|-0,25
|-10,46
|Formet Çelik Kapı
|3,23
|9,86
|7,67
|Frigo Pak Gıda
|14,48
|4,32
|11,73
|Galatasaray Sportif
|2,69
|5,91
|32,51
|Garanti Bankası
|8,26
|0,98
|-25,85
|Garanti Faktoring
|4,40
|-1,79
|13,70
|Garanti Yat. Ort.
|1,41
|-0,70
|30,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|17,07
|0,35
|204,82
|Gedik Yatırım Holding
|17,25
|-0,17
|124,32
|Gediz Ambalaj
|8,10
|1,12
|19,82
|Gentaş
|2,07
|0,98
|-5,48
|Gersan Elektrik
|3,17
|0,96
|-0,63
|Global Men. Değ.
|2,13
|-0,93
|13,30
|Global Yat. Holding
|3,05
|3,74
|-37,37
|Good-Year
|4,27
|3,64
|5,43
|Göltaş Çimento
|13,03
|0,85
|-26,76
|Gözde Girişim
|3,86
|1,05
|-24,90
|GSD Denizcilik
|2,40
|3,90
|-6,25
|GSD Holding
|1,44
|0,70
|-3,36
|Gübre Fabrik.
|14,52
|1,26
|60,62
|Güler Yat. Holding
|6,47
|9,85
|218,72
|Güneş Sigorta
|2,81
|1,44
|28,90
|Halk GMYO
|1,30
|1,56
|6,56
|Halk Sigorta
|3,80
|5,56
|91,92
|Hatay Tekstil
|7,70
|1,99
|12,08
|Hedef Girişim
|2,10
|1,94
|-19,54
|Hektaş
|13,10
|5,65
|63,34
|HUB Girişim
|19,00
|0,26
|102,37
|Hürriyet Gzt.
|1,23
|0,82
|7,89
|ICBC Turkey Bank
|4,17
|0,97
|-20,87
|İdealist Danışmanlık
|2,65
|-1,12
|-20,18
|İdealist GMYO
|3,30
|0,61
|7,84
|İhlas Ev Aletleri
|1,74
|-2,25
|-44,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,90
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|4,70
|-5,81
|-30,98
|İhlas Holding
|0,67
|1,52
|-26,37
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|1,15
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|9,84
|1,97
|1,44
|Info Yatırım
|5,67
|-1,73
|-36,29
|İntema
|8,38
|0,60
|-9,50
|İpek Doğal Enerji
|10,44
|1,36
|35,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|-1,29
|-14,11
(Sürecek)