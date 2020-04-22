Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,04 0,49 9,68 Acıpayam Selüloz 6,07 4,12 -4,71 Adana Çimento (A) 9,08 0,00 -6,49 Adana Çimento (B) 6,44 -0,16 -9,68 Adana Çimento (C) 1,83 1,10 -17,94 Adel Kalemcilik 12,15 0,58 -22,61 Adese Alışveriş Ticaret 1,28 0,79 -10,38 Afyon Çimento 2,52 3,28 10,61 Ak Enerji 0,95 2,15 -12,84 Akbank 5,71 0,71 -29,59 Akçansa 7,30 0,83 -24,70 Akdenız Güvenlık Hız. 1,62 2,53 -23,22 Akfen GMYO 2,95 3,87 -27,16 Akın Tekstil 10,29 0,49 -25,38 Akiş GMYO 3,00 1,69 -25,74 Akmerkez GMYO 22,92 -0,26 2,30 Aksa 6,10 0,99 -12,90 Aksa Enerji 3,70 1,65 -2,63 Aksigorta 5,72 2,51 5,58 Aksu Enerji 8,60 0,94 -42,17 Alarko Carrıer 48,06 0,38 -19,90 Alarko GMYO 13,20 0,46 -13,06 Alarko Holding 4,34 1,64 -27,06 Albaraka Türk 1,22 2,52 -20,26 Alcatel Lucent Teletaş 18,00 -0,17 49,50 Alkim Kağıt 6,72 -0,88 20,43 Alkim Kimya 49,98 -2,95 30,43 Altınyağ 0,66 0,00 60,98 Altınyunus Çeşme 19,00 2,70 90,19 Anadolu Cam 3,77 0,53 -13,53 Anadolu Efes 18,23 -0,33 -21,01 Anadolu Grubu Holding 15,37 0,33 -12,62 Anadolu Hayat Emek. 6,22 0,65 2,22 Anadolu Isuzu 11,64 3,37 -4,35 Anadolu Sigorta 4,70 -0,21 13,16 Anel Elektrik 3,88 -0,77 20,87 Arçelik 15,29 -0,13 -26,63 ARD Bilişim Teknolojileri 25,50 8,70 Arena Bilgisayar 11,92 4,56 63,62 Armada Bilgisayar 23,18 3,85 41,43 Arsan Tekstil 3,31 0,91 -7,54 Artı Yatırım Holding 1,35 9,76 66,67 Aselsan 27,02 0,22 29,04 Aslan Çimento 35,00 2,16 -12,41 Ata GMYO 4,05 0,00 -10,60 Atakule GMYO 1,59 5,30 -17,19 Atlantis Yatırım Holding 1,50 5,63 50,00 Atlas Yat. Ort. 1,29 0,00 -10,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,13 -0,90 -9,51 Avrasya GMYO 1,54 1,32 1,99 Avrasya Petrol ve Tur. 1,89 -0,53 3,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,00 11,04 Avrupa Yatırım Holding 1,32 0,00 -14,29 Ayen Enerji 2,95 1,03 -14,99 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,10 0,96 -4,11 Aygaz 10,31 -0,87 -15,12 Bagfaş 15,35 -0,07 -8,74 Bak Ambalaj 7,93 0,51 7,89 Balatacılar Balatacılık 2,60 -2,26 109,68 Bantaş Ambalaj 2,94 0,68 16,67 Banvit 19,77 0,20 6,46 Baştaş Başkent Çimento 2,88 -0,35 11,20 Batı Çimento 2,61 0,38 -21,15 Batısöke Çimento 1,07 -2,73 -18,32 Bera Holding 3,22 1,26 -16,36 Berkosan Yalıtım 3,29 3,79 20,07 Beşiktaş Futbol Yat. 2,25 4,17 -8,16 Beyaz Filo 3,16 1,28 0,00 Bilici Yatırım 7,09 -2,48 62,24 Bim Mağazalar 55,80 0,54 19,59 Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45 Birlik Mensucat 1,36 1,49 19,30 Bizim Mağazaları 14,50 7,81 29,81 Bolu Çimento 4,18 0,24 -11,06 Bomonti Elektrik 3,15 2,94 146,09 Borusan Mannesmann 9,07 2,25 -20,79 Borusan Yat. Paz. 58,55 1,65 -2,28 Bosch Fren Sistemleri 261,00 0,38 -9,97 Bossa 7,98 -2,33 -0,99 Brisa 7,98 1,92 -14,92 Burçelik 6,50 0,00 11,88 Burçelik Vana 18,26 -2,35 88,05 Bursa Çimento 3,53 2,32 -11,82 Carrefoursa 8,19 2,76 73,89 Casa Emtia Petrol 16,63 9,99 77,10 Ceo Event Medya 3,32 -5,14 -9,34 Coca Cola İçecek 37,62 -0,21 -2,79 Cosmos Yat. Holding 2,47 0,00 21,08 Credıtwest Faktorıng 2,28 -0,87 -20,83 Çelebi 81,55 6,32 -20,13 Çelik Halat 8,58 0,82 32,00 Çemaş Döküm 1,02 0,99 -18,63 Çemtaş 6,75 0,30 -18,48 Çimbeton 34,42 0,94 -16,58 Çimentaş 13,90 0,58 -7,33 Çimsa 7,26 0,97 -20,04 Çuhadaroğlu Metal 2,67 0,38 -16,30 Dagi Giyim 2,50 -0,40 0,00 Dagi Yatırım Holding 3,16 0,64 39,82 Dardanel 8,20 -2,38 116,36 Datagate Bilgisayar 8,14 5,17 4,23 Demısaş Döküm 3,08 0,00 -11,49 Denge Holding 1,27 9,48 -7,30 Deniz GMYO 4,06 1,50 -19,60 Denizli Cam 7,14 0,42 -14,39 Derimod 6,61 -0,30 -7,42 Derlüks Deri 3,22 -0,31 -21,08 Desa Deri 4,26 -0,93 -6,17 Despec Bilgisayar 5,26 3,14 24,06 Deva Holding 12,84 7,54 42,83 Diriteks Diriliş Tekstil 0,82 9,33 5,13 Ditaş Doğan 15,85 -2,88 66,58 DO-CO 355,00 0,34 -37,06 Doğan Burda 7,36 7,76 21,25 Doğan Holding 1,82 5,81 1,36 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,54 2,67 -6,67 Doğusan 1,84 0,00 -11,54 Doğuş GMYO 4,60 1,32 1,55 Doğuş Otomotiv 8,33 0,85 -12,50 Döktaş Dökümcülük 28,98 -0,41 -8,42 Duran Doğan Basım 19,04 1,01 35,61 Dyo Boya 4,27 0,71 -12,86 Eczacıbaşı İlaç 4,74 1,94 29,84 Eczacıbaşı Yatırım 10,28 1,08 6,72 Edip Gayrimenkul 2,00 1,01 43,88 Ege Endüstri 571,50 -0,23 -1,55 Ege Gübre 51,05 2,51 2,51 Ege Profil 11,17 -1,06 -6,68 Ege Seramik 3,67 0,00 -1,08 Egeli & Co Tarım Girişim 0,46 9,52 43,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,51 -3,77 30,77 Egeli&Co Yatırım Holding 0,34 -2,86 70,00 Egeplast 13,58 0,00 8,64 Ekiz Kimya 6,09 9,93 898,36 Emek Elektrik 1,71 1,18 7,55 Eminiş Ambalaj 2,48 1,22 63,16 Emlak Konut GMYO 1,22 0,83 -16,44 Enerjisa Enerji 6,46 2,87 -4,10 Enka İnşaat 6,37 0,00 1,89 Erbosan 17,25 0,88 -30,94 Ereğli Demir Çelik 8,09 -1,22 -10,51 Ersu Gıda 4,45 9,07 114,98 Escort Teknoloji 3,02 -0,33 117,27 Etiler Gıda 1,95 0,00 -20,41 Euro Kapital Yat. Ort. 1,76 2,33 5,39 Euro Trend Yat. Ort. 1,30 -2,26 4,00 Euro Yat. Ort. 1,67 -4,57 41,53 Euro Yatırım Holding 1,34 -1,47 -10,67 Fenerbahçe Futbol 10,87 4,42 -24,88 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,25 0,62 -28,88 F-M İzmit Piston 44,34 0,64 -6,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,09 0,44 18,21 Ford Otosan 59,20 -0,25 -10,46 Formet Çelik Kapı 3,23 9,86 7,67 Frigo Pak Gıda 14,48 4,32 11,73 Galatasaray Sportif 2,69 5,91 32,51 Garanti Bankası 8,26 0,98 -25,85 Garanti Faktoring 4,40 -1,79 13,70 Garanti Yat. Ort. 1,41 -0,70 30,56 Gedik Y. Men. Değ. 17,07 0,35 204,82 Gedik Yatırım Holding 17,25 -0,17 124,32 Gediz Ambalaj 8,10 1,12 19,82 Gentaş 2,07 0,98 -5,48 Gersan Elektrik 3,17 0,96 -0,63 Global Men. Değ. 2,13 -0,93 13,30 Global Yat. Holding 3,05 3,74 -37,37 Good-Year 4,27 3,64 5,43 Göltaş Çimento 13,03 0,85 -26,76 Gözde Girişim 3,86 1,05 -24,90 GSD Denizcilik 2,40 3,90 -6,25 GSD Holding 1,44 0,70 -3,36 Gübre Fabrik. 14,52 1,26 60,62 Güler Yat. Holding 6,47 9,85 218,72 Güneş Sigorta 2,81 1,44 28,90 Halk GMYO 1,30 1,56 6,56 Halk Sigorta 3,80 5,56 91,92 Hatay Tekstil 7,70 1,99 12,08 Hedef Girişim 2,10 1,94 -19,54 Hektaş 13,10 5,65 63,34 HUB Girişim 19,00 0,26 102,37 Hürriyet Gzt. 1,23 0,82 7,89 ICBC Turkey Bank 4,17 0,97 -20,87 İdealist Danışmanlık 2,65 -1,12 -20,18 İdealist GMYO 3,30 0,61 7,84 İhlas Ev Aletleri 1,74 -2,25 -44,41 İhlas Gayrimenkul 1,07 1,90 -10,83 İhlas Gazetecilik 4,70 -5,81 -30,98 İhlas Holding 0,67 1,52 -26,37 İhlas Yayın Holding 0,88 1,15 -13,73 İndeks Bilgisayar 9,84 1,97 1,44 Info Yatırım 5,67 -1,73 -36,29 İntema 8,38 0,60 -9,50 İpek Doğal Enerji 10,44 1,36 35,23 İskenderun Demir Çelik 6,88 -1,29 -14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)