Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,13 2,40 14,52
Acıpayam Selüloz 6,89 9,89 8,16
Adana Çimento (A) 9,19 2,00 -5,36
Adana Çimento (B) 6,38 1,75 -10,52
Adana Çimento (C) 1,86 2,20 -16,59
Adel Kalemcilik 12,86 3,96 -18,09
Adese Alışveriş Ticaret 1,28 1,59 -10,38
Afyon Çimento 2,53 0,40 11,05
Ak Enerji 1,06 4,95 -2,75
Akbank 5,94 3,48 -26,76
Akçansa 7,43 2,06 -23,36
Akdenız Güvenlık Hız. 1,66 3,11 -21,33
Akfen GMYO 2,98 1,71 -26,42
Akın Tekstil 10,23 2,61 -25,82
Akiş GMYO 3,25 5,18 -19,55
Akmerkez GMYO 23,52 2,35 4,98
Aksa 6,26 1,79 -10,61
Aksa Enerji 3,91 5,39 2,89
Aksigorta 6,19 5,81 14,25
Aksu Enerji 9,13 2,24 -38,60
Alarko Carrıer 50,30 1,86 -16,17
Alarko GMYO 14,21 3,20 -6,40
Alarko Holding 4,62 5,24 -22,35
Albaraka Türk 1,26 3,28 -17,65
Alcatel Lucent Teletaş 21,26 5,46 76,58
Alkim Kağıt 7,38 4,08 36,17
Alkim Kimya 61,50 9,92 60,49
Altınyağ 0,79 9,72 92,68
Altınyunus Çeşme 20,92 9,99 109,41
Anadolu Cam 3,80 1,33 -12,84
Anadolu Efes 18,30 1,39 -20,71
Anadolu Grubu Holding 15,46 3,07 -12,11
Anadolu Hayat Emek. 6,36 1,11 4,52
Anadolu Isuzu 11,89 1,54 -2,30
Anadolu Sigorta 4,91 1,66 18,21
Anel Elektrik 3,70 0,82 15,26
Arçelik 15,61 2,29 -25,10
ARD Bilişim Teknolojileri 31,20 9,94
Arena Bilgisayar 12,78 3,06 75,43
Armada Bilgisayar 25,06 -2,11 52,90
Arsan Tekstil 3,54 2,91 -1,12
Artı Yatırım Holding 1,62 9,46 100,00
Aselsan 27,34 2,47 30,56
Aslan Çimento 35,32 0,68 -11,61
Ata GMYO 3,77 -1,57 -16,78
Atakule GMYO 1,57 1,95 -18,23
Atlantis Yatırım Holding 1,55 -0,64 55,00
Atlas Yat. Ort. 1,36 4,62 -5,56
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,88 5,15 3,54
Avrasya GMYO 1,67 2,45 10,60
Avrasya Petrol ve Tur. 1,98 3,66 8,79
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,90 0,00 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,36 1,49 -11,69
Ayen Enerji 3,02 2,72 -12,97
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,25 6,13 2,74
Aygaz 10,30 0,49 -15,20
Bagfaş 16,72 2,83 -0,59
Bak Ambalaj 8,84 1,61 20,27
Balatacılar Balatacılık 2,30 -8,00 85,48
Bantaş Ambalaj 3,27 8,64 29,76
Banvit 24,20 10,00 30,32
Baştaş Başkent Çimento 2,98 1,02 15,06
Batı Çimento 2,66 1,92 -19,64
Batısöke Çimento 1,07 0,94 -18,32
Bera Holding 3,57 6,57 -7,27
Berkosan Yalıtım 3,34 3,41 21,90
Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 1,43 -13,06
Beyaz Filo 3,31 1,53 4,75
Bilici Yatırım 6,92 0,73 58,35
Bim Mağazalar 55,80 -0,36 19,59
Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45
Birlik Mensucat 1,58 5,33 38,60
Bizim Mağazaları 14,04 0,50 25,69
Bolu Çimento 4,23 1,68 -10,00
Bomonti Elektrik 3,20 -8,57 150,00
Borusan Mannesmann 9,25 2,10 -19,21
Borusan Yat. Paz. 60,05 3,45 0,23
Bosch Fren Sistemleri 276,30 3,91 -4,69
Bossa 8,50 3,41 5,46
Brisa 8,12 2,01 -13,42
Burçelik 6,79 6,76 16,87
Burçelik Vana 17,60 0,28 81,26
Bursa Çimento 3,63 3,42 -9,33
Carrefoursa 8,12 2,53 72,40
Casa Emtia Petrol 20,10 9,90 114,06
Ceo Event Medya 3,23 3,53 -11,80
Coca Cola İçecek 38,18 0,63 -1,34
Cosmos Yat. Holding 2,53 -0,39 24,02
Credıtwest Faktorıng 2,29 0,44 -20,49
Çelebi 88,75 6,22 -13,08
Çelik Halat 9,00 5,26 38,46
Çemaş Döküm 1,02 0,99 -18,63
Çemtaş 7,62 5,83 -7,97
Çimbeton 37,38 3,60 -9,40
Çimentaş 14,21 1,50 -5,27
Çimsa 7,40 2,21 -18,50
Çuhadaroğlu Metal 2,71 3,04 -15,05
Dagi Giyim 2,53 2,85 1,20
Dagi Yatırım Holding 3,14 1,95 38,94
Dardanel 8,60 4,24 126,91
Datagate Bilgisayar 8,88 1,60 13,70
Demısaş Döküm 3,39 9,71 -2,59
Denge Holding 1,39 9,45 1,46
Deniz GMYO 4,06 2,53 -19,60
Denizli Cam 7,22 1,69 -13,43
Derimod 7,12 7,23 -0,28
Derlüks Deri 3,43 5,54 -15,93
Desa Deri 4,53 7,60 -0,22
Despec Bilgisayar 5,66 2,72 33,49
Deva Holding 15,77 9,97 76,64
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -3,75 -1,28
Ditaş Doğan 17,10 0,35 79,71
DO-CO 370,60 7,42 -34,29
Doğan Burda 6,53 2,19 7,58
Doğan Holding 1,85 2,21 3,04
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,56 3,31 -5,45
Doğusan 2,17 7,43 4,33
Doğuş GMYO 4,85 6,36 7,06
Doğuş Otomotiv 9,16 3,97 -3,78
Döktaş Dökümcülük 28,08 2,11 -11,27
Duran Doğan Basım 19,59 2,35 39,53
Dyo Boya 4,54 6,57 -7,35
Eczacıbaşı İlaç 4,98 3,32 36,42
Eczacıbaşı Yatırım 10,47 1,95 8,70
Edip Gayrimenkul 1,98 2,59 42,45
Ege Endüstri 566,50 1,07 0,70
Ege Gübre 55,50 3,35 11,45
Ege Profil 11,50 2,68 -3,93
Ege Seramik 3,81 2,42 2,70
Egeli & Co Tarım Girişim 0,55 10,00 71,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,52 8,33 33,33
Egeli&Co Yatırım Holding 0,34 9,68 70,00
Egeplast 14,65 3,39 17,20
Ekiz Kimya 7,35 9,87 1104,92
Emek Elektrik 1,73 1,76 8,81
Eminiş Ambalaj 2,52 0,00 65,79
Emlak Konut GMYO 1,25 2,46 -14,38
Enerjisa Enerji 6,92 0,29 2,73
Enka İnşaat 6,33 0,48 1,25
Erbosan 18,46 4,77 -26,10
Ereğli Demir Çelik 8,12 2,01 -10,18
Ersu Gıda 5,41 9,96 161,35
Escort Teknoloji 4,02 9,84 189,21
Etiler Gıda 2,38 9,68 -2,86
Euro Kapital Yat. Ort. 1,98 7,61 18,56
Euro Trend Yat. Ort. 1,33 1,53 6,40
Euro Yat. Ort. 1,53 5,52 29,66
Euro Yatırım Holding 1,35 3,85 -10,00
Fenerbahçe Futbol 10,33 0,68 -28,61
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,46 2,37 -24,29
F-M İzmit Piston 49,70 6,65 4,93
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,66 2,01 25,62
Ford Otosan 60,25 2,64 -8,87
Formet Çelik Kapı 3,55 0,00 18,33
Frigo Pak Gıda 13,90 -7,33 7,25
Galatasaray Sportif 2,59 1,17 27,59
Garanti Bankası 8,30 2,22 -25,49
Garanti Faktoring 4,38 2,58 13,18
Garanti Yat. Ort. 1,44 0,00 33,33
Gedik Y. Men. Değ. 18,86 6,07 236,79
Gedik Yatırım Holding 20,06 9,92 160,86
Gediz Ambalaj 8,15 3,56 20,56
Gentaş 2,11 2,93 -3,65
Gersan Elektrik 3,30 4,76 3,45
Global Men. Değ. 2,21 2,79 17,55
Global Yat. Holding 3,17 3,59 -34,91
Good-Year 4,21 1,94 3,95
Göltaş Çimento 13,55 2,57 -23,83
Gözde Girişim 4,15 2,98 -19,26
GSD Denizcilik 2,49 2,47 -2,73
GSD Holding 1,49 2,76 0,00
Gübre Fabrik. 15,87 4,55 75,55
Güler Yat. Holding 7,82 9,99 285,22
Güneş Sigorta 3,30 6,45 51,38
Halk GMYO 1,36 4,62 11,48
Halk Sigorta 4,18 10,00 111,11
Hatay Tekstil 8,08 4,39 17,61
Hedef Girişim 2,18 2,83 -16,48
Hektaş 12,90 4,03 60,85
HUB Girişim 23,06 9,91 145,62
Hürriyet Gzt. 1,25 1,63 9,65
ICBC Turkey Bank 4,34 2,84 -17,65
İdealist Danışmanlık 3,27 9,73 -1,51
İdealist GMYO 3,30 2,48 7,84
İhlas Ev Aletleri 1,77 3,51 -43,45
İhlas Gayrimenkul 1,08 2,86 -10,00
İhlas Gazetecilik 4,95 -27,31
İhlas Holding 0,69 4,55 -24,18
İhlas Yayın Holding 0,88 2,33 -13,73
İndeks Bilgisayar 10,35 1,47 6,70
Info Yatırım 5,49 -1,44 -38,31
İntema 8,79 3,05 -5,08
İpek Doğal Enerji 12,23 9,78 58,42
İskenderun Demir Çelik 6,98 1,16 -12,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:22 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar! Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Skala'yı kadrosuna katıyor         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi         
20:08
Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı         
20:01
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu         
20:00
UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı UEFA, futbol federasyonlarına 236,5 milyon euro koronavirüs yardımı yaptı         
19:40
İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı         
19:27
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak         
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı         
19:14
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum         
19:07
Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı Sheffield United, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ı listesine aldı         
19:04
1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak 1, 2 ve 3 Mayıs'ta 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek! Marketler Cuma günü sınırlı sürede açık olacak         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır         
18:39
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı         
18:32
Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi Adana Demirsporlu futbolcu Erkan Zengin'den İsveç'e koronavirüs eleştirisi: Orada ölsen daha iyi         
18:18
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi         
17:40
Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi Sağlık Bakanlığı, Rusya'daki Türk vatandaşı için ambulans uçak gönderdi         
17:37
İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı         
17:37
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti         
17:36
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası         
17:21
Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı Posta güvercinlerinin yollarını düşük frekanslı ses dalgalarıyla bulduğu ortaya çıktı         
17:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı         
17:08
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu         
17:07
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi         
17:05
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı         
16:53
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor         
16:53
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu         
16:48
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim         
16:48
Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı         
16:48
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? 64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 20:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]