Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,50
|9,65
|34,41
|Acıpayam Selüloz
|7,57
|9,87
|18,84
|Adana Çimento (A)
|9,35
|2,19
|-3,71
|Adana Çimento (B)
|6,57
|2,34
|-7,85
|Adana Çimento (C)
|1,90
|1,06
|-14,80
|Adel Kalemcilik
|12,61
|-1,87
|-19,68
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,28
|0,00
|-10,38
|Afyon Çimento
|2,55
|1,19
|11,93
|Ak Enerji
|1,04
|0,00
|-4,59
|Akbank
|6,00
|-0,66
|-26,02
|Akçansa
|7,60
|2,43
|-21,60
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,69
|3,05
|-19,91
|Akfen GMYO
|3,05
|1,67
|-24,69
|Akın Tekstil
|11,24
|6,54
|-18,49
|Akiş GMYO
|3,27
|-0,30
|-19,06
|Akmerkez GMYO
|24,70
|3,17
|10,24
|Aksa
|6,21
|-0,80
|-11,33
|Aksa Enerji
|3,94
|-1,25
|3,68
|Aksigorta
|5,97
|-0,67
|10,19
|Aksu Enerji
|9,63
|4,90
|-35,24
|Alarko Carrıer
|52,55
|1,45
|-12,42
|Alarko GMYO
|14,08
|-0,28
|-7,26
|Alarko Holding
|4,58
|-0,43
|-23,03
|Albaraka Türk
|1,28
|1,59
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,60
|-2,53
|79,40
|Alkim Kağıt
|6,92
|-3,89
|27,68
|Alkim Kimya
|64,75
|5,28
|68,97
|Altınyağ
|0,86
|8,86
|109,76
|Altınyunus Çeşme
|23,00
|9,94
|130,23
|Anadolu Cam
|4,22
|9,90
|-3,21
|Anadolu Efes
|18,35
|-0,05
|-20,49
|Anadolu Grubu Holding
|16,15
|-0,62
|-8,19
|Anadolu Hayat Emek.
|6,31
|-0,79
|3,70
|Anadolu Isuzu
|11,83
|0,08
|-2,79
|Anadolu Sigorta
|4,85
|-1,02
|16,77
|Anel Elektrik
|3,65
|-0,82
|13,71
|Arçelik
|16,13
|2,41
|-22,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,90
|8,65
|Arena Bilgisayar
|13,57
|0,89
|86,27
|Armada Bilgisayar
|24,36
|-3,18
|48,63
|Arsan Tekstil
|3,73
|5,07
|4,19
|Artı Yatırım Holding
|1,78
|9,88
|119,75
|Aselsan
|27,44
|-0,15
|31,04
|Aslan Çimento
|36,70
|0,22
|-8,16
|Ata GMYO
|3,64
|-2,15
|-19,65
|Atakule GMYO
|1,58
|1,28
|-17,71
|Atlantis Yatırım Holding
|1,50
|-1,96
|50,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,37
|0,74
|-4,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,49
|-2,60
|0,63
|Avrasya GMYO
|1,68
|1,82
|11,26
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,04
|0,99
|12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,90
|0,00
|11,04
|Avrupa Yatırım Holding
|1,39
|2,21
|-9,74
|Ayen Enerji
|3,03
|-0,66
|-12,68
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,22
|-1,33
|1,37
|Aygaz
|10,20
|-0,39
|-16,02
|Bagfaş
|16,42
|-2,32
|-2,38
|Bak Ambalaj
|8,74
|-3,64
|18,91
|Balatacılar Balatacılık
|2,39
|0,84
|92,74
|Bantaş Ambalaj
|3,15
|-2,78
|25,00
|Banvit
|26,40
|9,09
|42,16
|Baştaş Başkent Çimento
|2,90
|-0,68
|11,97
|Batı Çimento
|2,70
|2,27
|-18,43
|Batısöke Çimento
|1,18
|6,31
|-9,92
|Bera Holding
|3,52
|-2,76
|-8,57
|Berkosan Yalıtım
|3,44
|-3,10
|25,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,16
|1,89
|-11,84
|Beyaz Filo
|3,38
|1,50
|6,96
|Bilici Yatırım
|7,16
|1,13
|63,84
|Bim Mağazalar
|55,05
|-1,17
|17,98
|Birko Mensucat
|0,31
|6,90
|0,00
|Birlik Mensucat
|1,62
|2,53
|42,11
|Bizim Mağazaları
|13,86
|-0,22
|24,08
|Bolu Çimento
|4,36
|2,59
|-7,23
|Bomonti Elektrik
|2,84
|-9,84
|121,87
|Borusan Mannesmann
|9,34
|1,30
|-18,43
|Borusan Yat. Paz.
|61,55
|2,16
|2,73
|Bosch Fren Sistemleri
|285,30
|3,46
|-0,86
|Bossa
|9,10
|4,60
|12,90
|Brisa
|8,38
|3,84
|-10,65
|Burçelik
|7,25
|5,99
|24,78
|Burçelik Vana
|17,52
|0,69
|80,43
|Bursa Çimento
|3,75
|3,88
|-6,33
|Carrefoursa
|7,96
|-0,50
|69,00
|Casa Emtia Petrol
|18,09
|-10,00
|92,65
|Ceo Event Medya
|3,19
|0,95
|-12,89
|Coca Cola İçecek
|38,02
|-0,31
|-1,76
|Cosmos Yat. Holding
|2,57
|0,78
|25,98
|Credıtwest Faktorıng
|2,28
|-2,15
|-20,83
|Çelebi
|90,70
|-1,31
|-11,17
|Çelik Halat
|8,96
|-1,54
|37,85
|Çemaş Döküm
|1,04
|0,00
|-17,03
|Çemtaş
|7,48
|0,78
|-7,98
|Çimbeton
|36,90
|-0,43
|-10,57
|Çimentaş
|14,45
|1,55
|-3,67
|Çimsa
|7,55
|2,44
|-16,85
|Çuhadaroğlu Metal
|2,75
|1,85
|-13,79
|Dagi Giyim
|2,59
|2,78
|3,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,27
|3,81
|44,69
|Dardanel
|7,95
|-5,36
|109,76
|Datagate Bilgisayar
|8,64
|-1,14
|10,63
|Demısaş Döküm
|3,72
|9,73
|6,90
|Denge Holding
|1,50
|7,91
|9,49
|Deniz GMYO
|4,08
|0,74
|-19,21
|Denizli Cam
|8,05
|9,97
|-3,48
|Derimod
|7,42
|3,92
|3,92
|Derlüks Deri
|3,56
|4,40
|-12,75
|Desa Deri
|4,72
|4,42
|3,96
|Despec Bilgisayar
|5,48
|-2,84
|29,25
|Deva Holding
|17,34
|9,96
|94,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,83
|6,41
|6,41
|Ditaş Doğan
|16,10
|-3,36
|69,20
|DO-CO
|362,50
|-1,79
|-35,73
|Doğan Burda
|6,47
|-0,31
|6,59
|Doğan Holding
|1,83
|-1,08
|1,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,63
|2,52
|-1,21
|Doğusan
|2,12
|-4,50
|1,92
|Doğuş GMYO
|4,87
|1,04
|7,51
|Doğuş Otomotiv
|9,33
|1,74
|-2,00
|Döktaş Dökümcülük
|27,20
|-1,81
|-14,05
|Duran Doğan Basım
|19,03
|-1,86
|35,54
|Dyo Boya
|4,53
|-1,52
|-7,55
|Eczacıbaşı İlaç
|5,26
|2,94
|44,09
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,57
|0,38
|9,73
|Edip Gayrimenkul
|1,97
|-0,51
|41,73
|Ege Endüstri
|561,30
|-0,57
|-0,22
|Ege Gübre
|54,85
|-0,90
|10,14
|Ege Profil
|11,45
|-0,69
|-4,34
|Ege Seramik
|3,97
|4,47
|7,01
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,60
|9,09
|87,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,57
|9,62
|46,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,37
|8,82
|85,00
|Egeplast
|13,93
|-6,82
|11,44
|Ekiz Kimya
|8,08
|9,93
|1224,59
|Emek Elektrik
|1,74
|0,58
|9,43
|Eminiş Ambalaj
|2,54
|0,40
|67,11
|Emlak Konut GMYO
|1,27
|0,79
|-13,01
|Enerjisa Enerji
|7,28
|3,26
|8,08
|Enka İnşaat
|6,34
|0,32
|1,41
|Erbosan
|18,38
|-1,18
|-26,42
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|-0,12
|-10,84
|Ersu Gıda
|5,95
|9,98
|187,44
|Escort Teknoloji
|4,32
|7,46
|210,79
|Etiler Gıda
|2,61
|9,66
|6,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,00
|-0,99
|19,76
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,39
|-0,71
|11,20
|Euro Yat. Ort.
|1,67
|5,03
|41,53
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|6,62
|-3,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,55
|2,03
|-27,09
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,61
|-0,55
|-21,01
|F-M İzmit Piston
|51,70
|3,09
|9,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,40
|-1,98
|22,24
|Ford Otosan
|61,50
|1,23
|-6,98
|Formet Çelik Kapı
|3,65
|1,11
|21,67
|Frigo Pak Gıda
|14,10
|0,28
|8,80
|Galatasaray Sportif
|2,60
|0,78
|28,08
|Garanti Bankası
|8,46
|1,20
|-24,06
|Garanti Faktoring
|4,38
|-0,23
|13,18
|Garanti Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|36,11
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,62
|-2,41
|232,50
|Gedik Yatırım Holding
|21,16
|5,48
|175,16
|Gediz Ambalaj
|8,25
|0,98
|22,04
|Gentaş
|2,15
|1,90
|-1,83
|Gersan Elektrik
|3,27
|0,31
|2,51
|Global Men. Değ.
|2,25
|0,90
|19,68
|Global Yat. Holding
|3,23
|0,62
|-33,68
|Good-Year
|4,40
|2,80
|8,64
|Göltaş Çimento
|13,55
|-0,29
|-23,83
|Gözde Girişim
|4,06
|-1,46
|-21,01
|GSD Denizcilik
|2,47
|-0,80
|-3,52
|GSD Holding
|1,50
|1,35
|0,67
|Gübre Fabrik.
|16,04
|0,82
|77,43
|Güler Yat. Holding
|8,60
|9,97
|323,65
|Güneş Sigorta
|3,15
|-1,56
|44,50
|Halk GMYO
|1,36
|-0,73
|11,48
|Halk Sigorta
|4,59
|9,81
|131,82
|Hatay Tekstil
|9,02
|9,47
|31,30
|Hedef Girişim
|2,21
|-0,90
|-15,33
|Hektaş
|12,78
|1,03
|59,35
|HUB Girişim
|25,06
|8,67
|166,92
|Hürriyet Gzt.
|1,28
|-0,78
|12,28
|ICBC Turkey Bank
|4,42
|0,91
|-16,13
|İdealist Danışmanlık
|3,16
|-3,36
|-4,82
|İdealist GMYO
|3,32
|0,61
|8,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,74
|-1,14
|-44,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|-0,93
|-11,67
|İhlas Gazetecilik
|4,40
|-4,35
|-35,39
|İhlas Holding
|0,69
|0,00
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|0,00
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|9,87
|-1,60
|1,75
|Info Yatırım
|5,82
|5,43
|-34,61
|İntema
|9,13
|0,88
|-1,40
|İpek Doğal Enerji
|12,64
|3,18
|63,73
|İskenderun Demir Çelik
|6,94
|-0,86
|-13,36
(Sürecek)