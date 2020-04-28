Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,50 9,65 34,41 Acıpayam Selüloz 7,57 9,87 18,84 Adana Çimento (A) 9,35 2,19 -3,71 Adana Çimento (B) 6,57 2,34 -7,85 Adana Çimento (C) 1,90 1,06 -14,80 Adel Kalemcilik 12,61 -1,87 -19,68 Adese Alışveriş Ticaret 1,28 0,00 -10,38 Afyon Çimento 2,55 1,19 11,93 Ak Enerji 1,04 0,00 -4,59 Akbank 6,00 -0,66 -26,02 Akçansa 7,60 2,43 -21,60 Akdenız Güvenlık Hız. 1,69 3,05 -19,91 Akfen GMYO 3,05 1,67 -24,69 Akın Tekstil 11,24 6,54 -18,49 Akiş GMYO 3,27 -0,30 -19,06 Akmerkez GMYO 24,70 3,17 10,24 Aksa 6,21 -0,80 -11,33 Aksa Enerji 3,94 -1,25 3,68 Aksigorta 5,97 -0,67 10,19 Aksu Enerji 9,63 4,90 -35,24 Alarko Carrıer 52,55 1,45 -12,42 Alarko GMYO 14,08 -0,28 -7,26 Alarko Holding 4,58 -0,43 -23,03 Albaraka Türk 1,28 1,59 -16,34 Alcatel Lucent Teletaş 21,60 -2,53 79,40 Alkim Kağıt 6,92 -3,89 27,68 Alkim Kimya 64,75 5,28 68,97 Altınyağ 0,86 8,86 109,76 Altınyunus Çeşme 23,00 9,94 130,23 Anadolu Cam 4,22 9,90 -3,21 Anadolu Efes 18,35 -0,05 -20,49 Anadolu Grubu Holding 16,15 -0,62 -8,19 Anadolu Hayat Emek. 6,31 -0,79 3,70 Anadolu Isuzu 11,83 0,08 -2,79 Anadolu Sigorta 4,85 -1,02 16,77 Anel Elektrik 3,65 -0,82 13,71 Arçelik 16,13 2,41 -22,60 ARD Bilişim Teknolojileri 33,90 8,65 Arena Bilgisayar 13,57 0,89 86,27 Armada Bilgisayar 24,36 -3,18 48,63 Arsan Tekstil 3,73 5,07 4,19 Artı Yatırım Holding 1,78 9,88 119,75 Aselsan 27,44 -0,15 31,04 Aslan Çimento 36,70 0,22 -8,16 Ata GMYO 3,64 -2,15 -19,65 Atakule GMYO 1,58 1,28 -17,71 Atlantis Yatırım Holding 1,50 -1,96 50,00 Atlas Yat. Ort. 1,37 0,74 -4,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,49 -2,60 0,63 Avrasya GMYO 1,68 1,82 11,26 Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 0,99 12,09 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,90 0,00 11,04 Avrupa Yatırım Holding 1,39 2,21 -9,74 Ayen Enerji 3,03 -0,66 -12,68 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,22 -1,33 1,37 Aygaz 10,20 -0,39 -16,02 Bagfaş 16,42 -2,32 -2,38 Bak Ambalaj 8,74 -3,64 18,91 Balatacılar Balatacılık 2,39 0,84 92,74 Bantaş Ambalaj 3,15 -2,78 25,00 Banvit 26,40 9,09 42,16 Baştaş Başkent Çimento 2,90 -0,68 11,97 Batı Çimento 2,70 2,27 -18,43 Batısöke Çimento 1,18 6,31 -9,92 Bera Holding 3,52 -2,76 -8,57 Berkosan Yalıtım 3,44 -3,10 25,55 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 1,89 -11,84 Beyaz Filo 3,38 1,50 6,96 Bilici Yatırım 7,16 1,13 63,84 Bim Mağazalar 55,05 -1,17 17,98 Birko Mensucat 0,31 6,90 0,00 Birlik Mensucat 1,62 2,53 42,11 Bizim Mağazaları 13,86 -0,22 24,08 Bolu Çimento 4,36 2,59 -7,23 Bomonti Elektrik 2,84 -9,84 121,87 Borusan Mannesmann 9,34 1,30 -18,43 Borusan Yat. Paz. 61,55 2,16 2,73 Bosch Fren Sistemleri 285,30 3,46 -0,86 Bossa 9,10 4,60 12,90 Brisa 8,38 3,84 -10,65 Burçelik 7,25 5,99 24,78 Burçelik Vana 17,52 0,69 80,43 Bursa Çimento 3,75 3,88 -6,33 Carrefoursa 7,96 -0,50 69,00 Casa Emtia Petrol 18,09 -10,00 92,65 Ceo Event Medya 3,19 0,95 -12,89 Coca Cola İçecek 38,02 -0,31 -1,76 Cosmos Yat. Holding 2,57 0,78 25,98 Credıtwest Faktorıng 2,28 -2,15 -20,83 Çelebi 90,70 -1,31 -11,17 Çelik Halat 8,96 -1,54 37,85 Çemaş Döküm 1,04 0,00 -17,03 Çemtaş 7,48 0,78 -7,98 Çimbeton 36,90 -0,43 -10,57 Çimentaş 14,45 1,55 -3,67 Çimsa 7,55 2,44 -16,85 Çuhadaroğlu Metal 2,75 1,85 -13,79 Dagi Giyim 2,59 2,78 3,60 Dagi Yatırım Holding 3,27 3,81 44,69 Dardanel 7,95 -5,36 109,76 Datagate Bilgisayar 8,64 -1,14 10,63 Demısaş Döküm 3,72 9,73 6,90 Denge Holding 1,50 7,91 9,49 Deniz GMYO 4,08 0,74 -19,21 Denizli Cam 8,05 9,97 -3,48 Derimod 7,42 3,92 3,92 Derlüks Deri 3,56 4,40 -12,75 Desa Deri 4,72 4,42 3,96 Despec Bilgisayar 5,48 -2,84 29,25 Deva Holding 17,34 9,96 94,23 Diriteks Diriliş Tekstil 0,83 6,41 6,41 Ditaş Doğan 16,10 -3,36 69,20 DO-CO 362,50 -1,79 -35,73 Doğan Burda 6,47 -0,31 6,59 Doğan Holding 1,83 -1,08 1,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 2,52 -1,21 Doğusan 2,12 -4,50 1,92 Doğuş GMYO 4,87 1,04 7,51 Doğuş Otomotiv 9,33 1,74 -2,00 Döktaş Dökümcülük 27,20 -1,81 -14,05 Duran Doğan Basım 19,03 -1,86 35,54 Dyo Boya 4,53 -1,52 -7,55 Eczacıbaşı İlaç 5,26 2,94 44,09 Eczacıbaşı Yatırım 10,57 0,38 9,73 Edip Gayrimenkul 1,97 -0,51 41,73 Ege Endüstri 561,30 -0,57 -0,22 Ege Gübre 54,85 -0,90 10,14 Ege Profil 11,45 -0,69 -4,34 Ege Seramik 3,97 4,47 7,01 Egeli & Co Tarım Girişim 0,60 9,09 87,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,57 9,62 46,15 Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 8,82 85,00 Egeplast 13,93 -6,82 11,44 Ekiz Kimya 8,08 9,93 1224,59 Emek Elektrik 1,74 0,58 9,43 Eminiş Ambalaj 2,54 0,40 67,11 Emlak Konut GMYO 1,27 0,79 -13,01 Enerjisa Enerji 7,28 3,26 8,08 Enka İnşaat 6,34 0,32 1,41 Erbosan 18,38 -1,18 -26,42 Ereğli Demir Çelik 8,06 -0,12 -10,84 Ersu Gıda 5,95 9,98 187,44 Escort Teknoloji 4,32 7,46 210,79 Etiler Gıda 2,61 9,66 6,53 Euro Kapital Yat. Ort. 2,00 -0,99 19,76 Euro Trend Yat. Ort. 1,39 -0,71 11,20 Euro Yat. Ort. 1,67 5,03 41,53 Euro Yatırım Holding 1,45 6,62 -3,33 Fenerbahçe Futbol 10,55 2,03 -27,09 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,61 -0,55 -21,01 F-M İzmit Piston 51,70 3,09 9,16 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,40 -1,98 22,24 Ford Otosan 61,50 1,23 -6,98 Formet Çelik Kapı 3,65 1,11 21,67 Frigo Pak Gıda 14,10 0,28 8,80 Galatasaray Sportif 2,60 0,78 28,08 Garanti Bankası 8,46 1,20 -24,06 Garanti Faktoring 4,38 -0,23 13,18 Garanti Yat. Ort. 1,47 1,38 36,11 Gedik Y. Men. Değ. 18,62 -2,41 232,50 Gedik Yatırım Holding 21,16 5,48 175,16 Gediz Ambalaj 8,25 0,98 22,04 Gentaş 2,15 1,90 -1,83 Gersan Elektrik 3,27 0,31 2,51 Global Men. Değ. 2,25 0,90 19,68 Global Yat. Holding 3,23 0,62 -33,68 Good-Year 4,40 2,80 8,64 Göltaş Çimento 13,55 -0,29 -23,83 Gözde Girişim 4,06 -1,46 -21,01 GSD Denizcilik 2,47 -0,80 -3,52 GSD Holding 1,50 1,35 0,67 Gübre Fabrik. 16,04 0,82 77,43 Güler Yat. Holding 8,60 9,97 323,65 Güneş Sigorta 3,15 -1,56 44,50 Halk GMYO 1,36 -0,73 11,48 Halk Sigorta 4,59 9,81 131,82 Hatay Tekstil 9,02 9,47 31,30 Hedef Girişim 2,21 -0,90 -15,33 Hektaş 12,78 1,03 59,35 HUB Girişim 25,06 8,67 166,92 Hürriyet Gzt. 1,28 -0,78 12,28 ICBC Turkey Bank 4,42 0,91 -16,13 İdealist Danışmanlık 3,16 -3,36 -4,82 İdealist GMYO 3,32 0,61 8,50 İhlas Ev Aletleri 1,74 -1,14 -44,41 İhlas Gayrimenkul 1,06 -0,93 -11,67 İhlas Gazetecilik 4,40 -4,35 -35,39 İhlas Holding 0,69 0,00 -24,18 İhlas Yayın Holding 0,87 0,00 -14,71 İndeks Bilgisayar 9,87 -1,60 1,75 Info Yatırım 5,82 5,43 -34,61 İntema 9,13 0,88 -1,40 İpek Doğal Enerji 12,64 3,18 63,73 İskenderun Demir Çelik 6,94 -0,86 -13,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)